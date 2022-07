Las mejores películas de Netflix Perú para ver en cualquier momento

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Netflix.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Netflix y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Netflix Perú.

1. American Assassin

Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Vince Flynnm, cuya trama presenta a Mitch Rapp (Dylan O'Brien), un estudiante ejemplar que, tras la terrible muerte de su novia en una playa a manos de unos terorristas, decide cambiar el rumbo de su vida y dedicarse a la caza de esta clase de delincuentes. Un año más tarde, entra en las filas de la CIA, institución en la que estará a las órdenes de su mentor, Stan Hurley (Michael Keaton).

2. Atrapado en Grand Isle

Walter y su esposa descuidada atraen a un joven a su casa victoriana para escapar de un huracán. Cuando el hombre es acusado de asesinato por el detective Jones, debe revelar los perversos secretos de la pareja para salvarse.

3. Me llaman Radio

"Radio" es el apodo de un chico solitario y un poco retrasado al que conocen en su pueblo por su amor a la radio y a la música. No habla con nadie, pero un día Harold Jones, el entrenador del equipo de fútbol del instituto y el hombre más respetado del pueblo, se hace amigo suyo y se gana su confianza. A partir de entonces ante el chico se abre un nuevo mundo: ayuda a Jones en los entrenamientos y en los partidos e incluso asiste a sus clases en la escuela. Relato basado en hechos reales.

4. Sicario

En la zona fronteriza que se extiende entre Estados Unidos y México la joven Kate Macer, una idealista agente del FBI, es reclutada por una fuerza de élite del Gobierno para luchar contra el narcotráfico. Bajo el mando de Matt Graver, un frío miembro de las fuerzas gubernamentales y de Alejandro, un enigmático asesor, el equipo emprende una misión que lleva a la mujer a cuestionarse sus convicciones sobre la guerra contra los narcos y los límites de la ley.

5. El protector

Un exagente de la DEA (Agencia Antidroga) que está viudo se retira a un pequeño pueblo para empezar una nueva vida con su hija de diez años. El único problema es que ha elegido el pueblo equivocado.

6. Hola, adiós y todo lo que pasó

Tras pactar que romperían antes de la universidad, Clare (Talia Ryder) y Aidan (Jordan Fisher) viven una cita épica en su última noche como pareja. Mientras rememoran su relación, desde que se conocieron hasta el primer beso y la primera pelea, se acercan a un punto de inflexión en busca de respuestas: ¿deberían seguir juntos o despedirse para siempre? ‘Hola, adiós y todo lo que pasó’ es una entrañable comedia romántica de los productores de la popular franquicia ‘A todos los chicos’, basada en el bestseller de Jennifer E. Smith.

7. Waterworld

Los casquetes polares se han derretido y toda la Tierra está cubierta de agua marina. Los hombres sobreviven en plataformas flotantes y su principal ocupación es la búsqueda de agua dulce, el bien más preciado. Entre ellos circula una leyenda según la cual en algún lugar existe tierra firme. Mariner, un viajero errante y solitario que vive del trueque, llega un día a un atolón de chatarra y vende tierra a sus moradores, pero cuando éstos descubren que es un híbrido, mitad pez y mitad humano, lo condenan a muerte.

8. Los últimos caballeros

La historia gira en torno a una banda de guerreros que buscará venganza después de la muerte de su maestro a manos de un emperador corrupto.. Una película que aunque fue rodada hace varios años apenas tuvo un discreto lanzamiento en DVD y VoD en el año 2014.

9. The Mystery of Her

Después de un accidente automovilístico casi fatal, una popular estudiante de secundaria pierde la memoria y tiene una segunda oportunidad de una vida más significativa.

10. Lara Croft: Tomb Raider 2 - La cuna de la vida

Enfrentándose a nuevos y mayores peligros y desafíos, Lara Croft muestra sus poderes físicos en otra trepidante aventura. La intrépida heroína viajará a un templo sumergido bajo el agua en busca de la legendaria "Caja de Pandora", pero antes de que llegue, un banda de criminales chinos, liderados por Chen Lo, consigue apoderarse del preciado objeto. Lara tendrá que detenerlos antes de que lo usen con fines maléficos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Según con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil suscriptores, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en 11 años. Algunas causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming proyecta que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de textoen donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

