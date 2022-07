Las mejores cintas de Amazon Prime España para ver en cualquier momento

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Amazon Prime.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Amazon Prime y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Amazon Prime España.

1. La Casa Gucci

Drama criminal en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la "viuda negra de Italia".

2. Moonfall

El mundo se enfrenta a la posibilidad de la extinción porque una fuerza desconocida empuja a la luna de su órbita rumbo a la Tierra. Un equipo de astronautas asume la misión de evitar el apocalipsis.

3. Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra

El éxito del asistente virtual Conchy, desarrollado por Javier, le ha valido un lugar favorable en la sala de chat de los padres, hasta que algo inesperado lo arruina todo.

4. Padre no hay más que uno

Javier es un hombre que cree saberlo todo, pero no mueve un dedo para ayudar a su mujer en el cuidado de la casa y de sus cinco hijos. Sin embargo, este padre de familia tiene que enfrentarse a la realidad cuando su mujer decide irse de viaje y dejarlo solo con sus hijos. Esta será una experiencia que cambiará las vidas de todos para siempre.

5. Un ladrón honesto

Un atracador de bancos se entrega a la policía porque se ha enamorado y decide llevar una vida honrada. Cuando descubre que los federales son aún más corruptos que él, se verá obligado a utilizar todas sus artimañas de ex marine para limpiar su nombre.

6. El mundo es vuestro

Rafi se cuela en la cacería de la marquesa, que reúne a toda la alta sociedad española, para venderles su negocio. Él y Fali descubrirán que la caza no es lo que parece y que el futuro de España se decide en la granja.

7. El último superviviente

Después de que la civilización sucumbe a una pandemia mortal y su esposa es asesinada, un soldado de las fuerzas especiales abandona su deber y se convierte en un ermitaño en el desierto nórdico. Años más tarde, una mujer herida aparece en su puerta. Ella escapó de un laboratorio y sus perseguidores creen que su sangre es la clave para una cura mundial. Él duda en involucrarse, pero todas las dudas se hacen a un lado cuando descubre que su perseguidor no es otro que el Comandante Stone, el hombre que asesinó a su esposa hace algunos años.

8. Proximity

Tras ser abducido por extraterrestres, un joven científico de la NASA se obsesiona con encontrar pistas de lo sucedido al descubrir que nadie cree que su experiencia haya ocurrido realmente.

9. Rehén rebelde

Un ex infante de marina corre contra el tiempo para salvar a un grupo de rehenes, incluida su pequeña hija y un congresista, cuando militantes armados se apoderan de la tienda de su padrastro.

10. Mi Novio Falso

Un joven en una situación complicada sigue el consejo de su mejor amigo poco convencional y usa las redes sociales para crear un novio falso para mantener a su horrible ex amante fuera de su vida. Pero todo sale mal cuando conoce al verdadero amor de su vida y romper con su falso novio resulta difícil.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Amazon Prime y su lugar en la guerra del streaming

Amazon Prime Video, también conocido como Prime Video, es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Como ventajas, Amazon ofrece periodos de pruebas gratuitas y un descuento si el usuario es estudiante y posee una dirección de correo institucional o educativa.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

