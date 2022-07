Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del viernes 8 julio de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, vamos a iniciar con la maestra Raquel Buenrostro para que nos informe sobre los trámites que se tienen que hacer y poder contribuir. Se nos hizo una pregunta ayer y se ha estado insistiendo en que hay muchos obstáculos y que es importante simplificar para que el contribuyente pueda cumplir con su responsabilidad.

Entonces, tú ya conoces el tema y sería cosa que lo explicaras, por favor.

RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ, JEFA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT): Con permiso, presidente. Buenos días.

Con relación a la Constancia de Situación Fiscal, lo primero que hay que decir es que el SAT nunca pidió la Constancia de Situación Fiscal, no es un requisito del SAT.

¿Cómo da origen toda esta necesidad de la Constancia de Situación Fiscal?

Lo que sí es que históricamente, cada que se emite una factura lo único que se verificaba por sistema era el RFC en el SAT y a partir de este año se puso una modificación en la miscelánea fiscal donde se decía que, además del RFC, íbamos a verificar el nombre y la razón social y el código postal. Y ese requisito de verificación del nombre y razón social o código fiscal iba a entrar —dimos un periodo de transición— iba a entrar a partir del 1º de julio.

¿Qué sucedió?

Que la mayoría de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el código fiscal que tienen registrado en el SAT. Perdón, el código postal. Como no conocen el código postal, pues fueron los propios gerentes de Recursos Humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato del SAT y en el SAT el documento que contiene esa información, pero además tiene otra más, es la Constancia de Situación Fiscal.

¿Qué es lo que pasa?

Pues siempre se deja el trámite hasta el último. La fecha límite era el 1º de julio y en mayo empezaron a llegar las solicitudes de constancia. Lo dejaron hasta el final y luego lo que empezaron a hacer fueron muchos patrones a condicionar o a presionar a los trabajadores para condicionales el pago.

Entonces, lo primero que hay que decir es:

Primero, es el SAT no pidió la Constancia de Situación Fiscal.

La factura o el timbrado de nómina lo único que tiene que contener es el código postal y el nombre correcto del trabajador y, si tienen el nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene por qué hacer exigible la Constancia de Situación Fiscal, primero, para timbrar la nómina, lo que se dice para emitir la nómina.

La otra, una cosa es la materia fiscal y otra cosa es la materia laboral. Ningún empleador puede condicionar el pago de un trabajo ya devengado por un trámite administrativo de ningún tipo.

Nosotros hemos hecho difusión. Desafortunadamente no tenemos… como ya no pagamos publicidad, no tenemos los alcances, pero sí hemos hecho difusión incluso de dónde denunciar si un empleador les condiciona el pago, porque eso no se puede hacer.

Después, nada más es importante mencionar que cuando nosotros vimos que se empezaron a hacer las filas, porque lo dejaron hasta el final, desde el 8 de junio nosotros publicamos una facilidad administrativa donde dijimos que eso no lo íbamos a exigir y lo dejamos hasta el 1º de enero del 23. O sea, eso también se estuvo difundiendo, la estuvimos difundiendo varias cosas:

Uno, que no necesariamente se tiene que ir a ventanilla, hay varios caminos y son, por ejemplo, se puede hacer desde lo que llamamos el SAT Móvil, el SAT ID, que es otra nada más con uso de contraseña y el otro es el portal del SAT, esos tres caminos se pueden utilizar sin necesidad de ir a la ventanilla. Desafortunadamente, tampoco la gente está muy familiarizada con los aplicativos, con las aplicaciones, pero la verdad para eso se hizo la prórroga y desde el 8 de junio se publicó la prórroga hasta el 1º de enero del 23.

Ahora, sí quisiéramos comentar por qué se hizo eso. Eso fue una medida preventiva para las empresas factureras. Las empresas factureras o las empresas fantasmas, además de facturar gastos que no existen, también facturas nóminas que no existen y las nóminas que emiten principalmente son jóvenes de 18 años o adultos mayores, ¿por qué?, porque son la gente… Por ejemplo, a los 18 años pues muchos jóvenes no están insertos en el mercado laboral, sino siguen estudiando y entonces aprovechan para generar nóminas falsas.

Y también para adultos mayores. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, nosotros… Nada más para que tengan una dimensión, porque son cientos y miles de empresas que hacen eso. Había, por ejemplo, una vez nos llega un pensionado del IMSS que casi se desmaya ahí en la oficina, porque cuando se automatizó la declaración —ya ven que la declaración para hacerla más fácil ya está toda prellenada— se dio cuenta que al mes él recibía aproximadamente 28 millones de pesos de salarios. Todos eran salarios chiquitos, pero eran muchísimas empresas. Era un señor como de 87 años, que lo llevaron sus hijos en silla de ruedas, porque estaba a punto de un infarto y decía: ‘Es que soy pensionado del IMSS y yo no sé de dónde me sacan eso’.

Y las empresas estaban físicamente o al menos con domicilio desde Tijuana hasta Mérida y el señor en todos lados le pagaban sueldos muy bajitos, que incluso les ponen sueldos bajos para tener derecho al subsidio al empleo.

Entonces, por eso pedimos el código postal, porque es un dato que sólo lo tiene el contribuyente o el trabajador, no lo tienen las empresas. Las empresas a veces sacan el RFC de la CURP, a partir de la CURP hacen sus intentos y como hay un validador de RFC pues ahí completan los datos e inventan los RFC, entonces esa fue la razón.

Y también la razón es de denominación social, porque luego tomaban RFCs donde las iniciales, por ejemplo, son muchas veces, por ejemplo, iniciales de entes públicos. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas facturas, sobre todo hemos encontrado cuando se compran carros deportivos, que se usan mucho para lavar el dinero, carros deportivos en efectivo, usan mucho una RFC, por ejemplo, que tiene las mismas iniciales del Indep, entonces ponen como si la factura fuera el Indep.

Entonces, cuando vienen las solicitudes por transparencia, que ustedes mismos vienen, pues así como que no cuadran las cosas, porque la RFC es de una persona y el nombre o razón social es de otra. Entonces, para evitar todo este tipo de defraudaciones fue que metimos estos dos campos.

Ahora, lo que nosotros estamos haciendo, dadas las filas que hay y porque la mayoría de la gente no tiene una cultura todavía, que está en proceso de ir a las aplicaciones en sistema, nosotros lo que dejamos fue todo esto para el 1º de enero del 2023 y lo vamos a valorar. Si realmente tiene un impacto importante en la contención de la creación de empresas factureras o empresas fantasmas, pues lo que podemos hacer es dar una prórroga si todavía no están todos los contribuyentes, ya conocen su código postal; y si no, también valorarlo y quitarlo. Pero el tema es dos cosas:

Uno, no se pidió nunca la Constancia de Situación Fiscal. Ahorita no es obligatorio porque se hizo la prórroga desde hace más de un mes, hasta el 1º de enero del 23.

Y, la otra, a nadie se le puede condicionar para nada sus trabajos.

Y les dejamos la presentación, aquí están los otros lugares donde se puede sacar la constancia sin necesidad de ir a la ventanilla. Si en caso de que les vendan la constancia, porque nadie se les puede vender, aquí está el correo de denuncias y quejas en el SAT para atenderlos.

Y también les damos aquí en la presentación una serie de teléfonos por si alguien le condiciona su pago como trabajadores, porque no se puede condicionar a nadie un trabajo ya devengado.

Pues eso sería cuanto, presidente. Muchas gracias.

PREGUNTA: Sobre el tema.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre el tema. A ver, de una vez contesta.

INTERLOCUTOR: Buenos días. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Buenos días, señor presidente; buenos días, funcionaria.

Yo le quisiera preguntar en qué estado está el cobro de los impuestos al Grupo Alsea. Hay un litigio y se está corriendo, salió en las noticias. ¿Cómo va ese asunto?, ¿Y cuánto deben y desde cuándo?

RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: Bueno, yo voy a dar información que ya es pública, porque ya salió en todos los periódicos. Es un crédito que se terminó alrededor de poco más de tres mil millones de pesos. Y Alsea, como a cualquier otro contribuyente, tiene su derecho a interponer medios de defensa en caso de que no, que considere que la autoridad no hizo correctamente la determinación del crédito. Él se fue a tribunales a decir que no estaba de acuerdo con la determinación del crédito y ahorita se está litigando.

Muchas veces, cuando se inicia un proceso en el tribunal, el tribunal ordena una suspensión temporal del cobro en tanto se determina o toma la resolución el tribunal. Entonces, mientras decide el tribunal, nosotros estamos en una suspensión de acción y él está ejerciendo el derecho de que tiene de interponer sus medios de defensa.

INTERLOCUTOR: Cuando empezó el gobierno de la Cuarta Transformación había una lista de deudores prioritarios, de grandes empresas. ¿Ya casi se completa esa lista o cuántos les faltarán?

RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: No, de esa lista ya prácticamente todos pagaron y los que no pagaron ya se encuentran en otros procesos administrativos.

INTERLOCUTOR: Ah, muchas gracias.

RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre lo mismo.

RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: Sí, sobre lo mismo, el SAT.

PREGUNTA: Gracias. Buen día. Muy amable.

Bueno, las dos dudas que hay es acerca sobre las pensiones que usted mencionó. ¿Se está pidiendo a las personas que se van a pensionar esa constancia? Porque en algunos papeles del Seguro Social para la pensión lo solicitan.

RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: No, el SAT no pide la Constancia de Situación Fiscal a nadie, porque esa es información que nosotros ya tenemos.

INTERLOCUTOR: Vaya, entonces ¿al Seguro el SAT no le está pidiendo que lo pidan?

RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: Nosotros no pedimos Constancia de Situación Fiscal a ningún ente público ni privado, lo único que es obligación de cualquier persona, de cualquier contribuyente, es: cuando emita una factura y no ahorita, va a ser obligación hasta el 1º de enero de 2023, que cuando emita una factura incluya el código postal y el nombre del trabajador o el nombre del pensionado, eso es todo, código postal y nombre.

INTERLOCUTOR: Los comercios.

RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: Código postal y nombre a partir del 1º de enero del 2023.

INTERLOCUTOR: Entonces, los comercios sí pueden pedir la constancia.

RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: Código postal y nombre. Si usted se sabe su código postal de memoria y se sabe su nombre completo nada más lo tiene que dar.

INTERLOCUTOR: Muy bien.

Y como segunda pregunta, es acerca de las citas, para cualquier trámite en el SAT se están postergando hasta dos meses.

RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: Sí. Ahí los que les decimos es que fueran un poco pacientes. Y lo estamos acelerando; de hecho, hemos cambiado algunos trámites, porque cuando fue la pandemia se nos atrasaron mucho los trámites, porque el 50 por ciento de nuestro personal es sindicalizado, el que atiende en ventanillas. Entonces, hubo un rezago y hubo un rezago por dos cosas: uno, porque no había trabajadores, pero tampoco había citas, porque la gente también decidió permanecer en sus casas.

Entonces, ahorita viene una sobredemanda por toda la gente que estuvo en sus casas esperando a que pasara la pandemia y ahorita que ya viene la reactivación se viene una sobresaturación.

Hay un trámite que incluso ya modificamos, tiene creo que como un mes, que antes se daba la inscripción al RFC y la firma electrónica al mismo tiempo. Ya se partió en dos trámites para que la inscripción al RFC vaya más ágil y estamos dando prioridad a todos los trámites que tengan, que se necesiten para que se abra una empresa nueva o para que se contrate a un trabajador.

Pero pues es el rezago natural también de la pandemia, pero estamos partiendo los trámites para hacerlos más ágiles.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

Señor presidente, si me permite… Bueno, me presento, Arturo Pavón, de El Chapucero. Nada más para preguntarle qué opina usted de la calificación que se le dio a México recientemente.

Y esa sería mi tercera pregunta, señor presidente.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hubo una calificación favorable a México porque se considera que se tienen finanzas sanas y esto nos permite estar bien posicionados en el mundo financiero. No está mal calificada la hacienda pública del país.

Y, además de que las calificadoras consideran que están bien manejadas las finanzas públicas en el país, pues se está también demostrando con la estabilidad cambiaria, con la llegada de inversión extranjera…. Ayer se dieron a conocer datos sobre el comercio internacional, somos segundo socio comercial de Estados Unidos y creció el comercio con Estados Unidos en 20 por ciento en cinco meses, de enero a mayo, de acuerdo a las cifras, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de alrededor de 250 mil millones de dólares a 310, 320. Se incrementó más de 60 mil millones de dólares en cinco meses, por eso, es el 20 por ciento, histórico. Y así otros datos que demuestran que vamos bien.

Hubo un incremento en la inflación, pero no desmedido, no ha llegado a ocho, se quedó muy cerca de ocho por ciento; sin embargo, con relación a la inflación en el mundo, México es de los países menos afectados.

Y estamos tomando medidas para control de inflación, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos, porque en energéticos es de los países con menos incremento, con menos inflación, nuestro país. Entonces, por eso estamos bien.

Y hoy recibí el informe, como todos los días, de los ingresos. A ver si lo tienes, si nos lo pasa Laurita. Estamos arriba, sigue habiendo una muy buena recaudación, no tenemos déficit en recaudación, ni en lo que tiene que ver con impuestos, lo tributario, ni con los ingresos del gobierno en general, porque no todo tiene que ver con impuestos, hay otro tipo de ingresos.

Entonces, hay un incremento en términos reales de dos, tres por ciento. Y si se toma en cuenta la inflación de ocho, estamos hablando de un incremento en términos nominales del 10 por ciento, o un poco más. Entonces, eso nos da mucha tranquilidad.

Aquí está. Esto es de… Este es el de ayer. El ISR, el impuesto sobre la renta, 15.4 en términos reales, de un billón 14 mil 287 millones a un billón 265 mil.

El IVA, que en los primeros meses se estaba cayendo, ya trae tres por ciento arriba en términos reales. Y la caída al principio y ahora también, es por las devoluciones, porque estamos cumpliendo con lo que establece la ley, devolviendo el IVA a los que llevan a cabo actividades económicas, comerciales, pero de 561 mil millones a 625.

Este es el IEPS, este es el subsidio que estamos dando a la gasolina, por eso la caída de 224 mil a 74 mil, pero esto está dentro del balance porque, como estamos vendiendo casi un millón de barriles diarios de petróleo y ya llevamos como cuatro meses con un precio de más de 90 dólares el barril, esos excedentes nos permiten esto, el que no aumente el precio de la gasolina y eso es lo que nos permite a la vez mantener lo más controlado posible la inflación porque, Raquel lo mencionó ayer, antier, la inflación es el impuesto que más afecta sobre todo a la gente pobre. Si subimos el precio de la gasolina, se va todo para arriba. Entonces, esto es un subsidio para la economía popular, para la gente, para todo el pueblo.

Los tecnócratas no ven bien esto porque ellos tienen para pagar, los de arriba; qué les afecta si se paga la gasolina en 22 pesos o en 30, o en 40 o en 50; pero para la gente humilde si aumenta el frijol, si aumenta el pollo, si aumenta el huevo, la tortilla, sí les afecta. Entonces, son visiones distintas.

Pero para tranquilidad también de nuestros adversarios, tecnócratas, conservadores, de todas maneras, aún con este subsidio nos está quedando una utilidad, un excedente como de 30 mil millones, una vez entregado lo que les corresponde a los estados. Porque también, si aumenta el precio del petróleo, del excedente, se benefician los gobiernos estatales, hay más participación. Entonces, van a tener más participación y el gobierno federal, calculamos, todavía va a disponer de 30 mil millones.

Pues comercio exterior, muy bien.

Y lo que hablábamos, esto son los tributarios, esto es lo que tiene que ver con Raquel de manera directa.

Y esto es Hacienda en general, claro que la mayor parte son tributarios, son de un billón 772 mil a dos billones 63 mil, o sea, aquí estamos hablando de 200 mil millones más en lo que va del año, en términos reales.

Y en total de la recaudación pues lo mismo, son 3.6 de incremento.

Entonces, por eso es lo de la calificación. No hemos solicitado deuda adicional, se sigue manejando el presupuesto con mucha responsabilidad.

Y la clave está en no permitir la corrupción porque, cuando no hay corrupción el dinero rinde, el presupuesto alcanza; cuando hay corrupción no se avanza, las obras se cobran dos, tres, cuatro, cinco veces más de lo que realmente cuestan y no se terminan o, como antes, que se destinaba mucho dinero al campo, pero quedaba todo en manos de intermediarios porque no le llegaba de manera directa al campesino, no le llegaba de manera directa al pescador, no le llegaba de manera directa al adulto mayor.

Me da mucha satisfacción poder decir que en esta semana ya se están dispersando los fondos de las pensiones para 10 millones 500 mil adultos mayores, ya empezó la dispersión de los recursos esta semana. Lo mismo para personas con discapacidad, los que tienen sus cuentas bancarias, los que cobran en el Banco del Bienestar.

Y los que todavía no tienen tarjeta para cobrar en bancos, o cuentas bancarias, ya van a empezar los operativos para pagarles como siempre, aun cuando ya se va avanzando en la bancarización.

Porque ahora voy, precisamente terminando esta conferencia inicio una gira por Chiapas para inaugurar Bancos del Bienestar, ya hoy vamos a estar muy cerca de 600 sucursales del Banco del Bienestar en el país, funcionando. Y voy pues a comunidades apartadas, donde no había bancos.

Y vamos a tener terminadas dos mil para finales de este año, a mediados del año próximo tenemos ya toda la red de cerca de tres mil sucursales para que la gente, cerca de donde vive, reciba lo que por derecho les corresponde.

Entonces, eso es.

Ustedes dos, tres, cuatro, cinco, a ver. Ya los que preguntaron ayer, por ejemplo —es respetuosamente, cariñosamente, amorosamente— ya no, dejen, si no han preguntado, unos ¿qué será?, dos días. Porque yo no me doy cuenta y para que todos tengan posibilidad.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Stephanie Palacios, de la agencia internacional Sputnik.

De acuerdo a la próxima semana, va a su gira a Estados Unidos. Me gustaría preguntarle sobre esta visita. Que usted sabe que lo del conflicto de Rusia y Ucrania, será inevitable que usted hable con el presidente sobre este tema. Me gustaría saber la posición que tiene México ahora con este conflicto, puesto que también se sabe que todas estas olas de sanciones también generadas por Estados Unidos también y que muchos países han alimentado también a que este conflicto no se termine.

Y hay algunos videos y algunas declaraciones que prueban de que este conflicto se ha agravado mucho porque inversiones millonarias han estado pues… que no terminen, no tenga un fin. Hay videos en donde campos y lugares en donde hay granos, hay alimentos, han sido incendiados por unidades de militares ucranianos. Entonces, son información y son videos que no se pasan en canales de televisión porque con este tipo de ola de sanciones la gente no conoce y desconoce esta información.

Me gustaría saber cuál es la posición de México ahora que va a Estados Unidos, puesto que será inevitable que el presidente Joe Biden le vaya a preguntar sobre esta situación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, nosotros nos apegamos a nuestra política exterior que está establecida en la Constitución, el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. Desde luego, no estamos de acuerdo con invasiones, pero no queremos nosotros participar en conflictos internacionales, hemos optado por la neutralidad.

INTERLOCUTORA: ¿Y ustedes creen que esta visita, bueno, cuando usted regrese, afecte sus relaciones diplomáticas con Rusia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, en ningún caso.

En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno que encabeza el presidente Biden, es un gobierno respetuoso de nuestra soberanía, me consta, jamás ha habido una insinuación para que México se pronuncie en este conflicto de Rusia y Ucrania; han sido muy respetuosos.

INTERLOCUTORA: Seguramente será inevitable que le vayan a preguntar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues la postura va a ser la misma, nosotros no tomamos partido en esa guerra, lo que queremos es que se llegue a un acuerdo, que haya una solución pacífica, porque las guerras sólo producen sufrimiento.

INTERLOCUTORA: ¿Usted le pediría también al presidente Joe Biden que analice esta posible…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A todos. Yo he que he dicho aquí es que falló la política, que se inventó para evitar la guerra, entre otras cosas, para poner orden en el caos. No se debió iniciar esa guerra, fue un error de las cúpulas del poder político y el poder económico en el mundo.

INTERLOCUTORA: En las declaraciones recientes del presidente ruso, ha dicho que ellos no están negados a una negociación de paz; sin embargo, estas sanciones han incrementado a que estas agresiones en Ucrania sigan elevándose y que además muchos pobladores huyan también a Rusia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es muy doloroso todo que sucede en una guerra: pérdida de vidas humanas, desplazados, gente inocente, que sufre, que padece; además, esta guerra precipitó la crisis económica mundial y se manifiesta con la inflación que está dañando a toda la economía del mundo y a la gente, porque afecta en Ucrania y afecta en Rusia y afecta en Europa y nos afecta a nosotros.

¿Qué es lo que nosotros podríamos plantear o qué es lo que nosotros sí estamos de acuerdo en promover?

El cese al fuego y la búsqueda de la paz.

INTERLOCUTORA: En esto que comenta con el tema de los alimentos, se ha identificado que en muchas zonas, también civiles, porque no se da toda la información, hay zonas que también se han combatido en zonas civiles con pobladores, pero no son parte de los militares rusos, sino que son de la contraparte. Entonces, toda esta información no llega de este lado de occidente y también es una ola de guerra, sí, guerra de información que cubre todo lo que no pasa del otro lado.

Entonces, solamente hay lugares como en este espacio en los que se pueden comentar que no se da la otra contraparte de la historia de este conflicto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero nosotros no queremos involucrarnos.

INTERLOCUTORA: Pero ¿se garantiza que aquí las empresas rusas van a seguir operando en México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, igual que las ucranianas, igual que las chinas, las estadounidenses, las francesas.

Nosotros no participamos en esa guerra, nuestra postura es de neutralidad y lo que buscamos es que haya un acuerdo de paz, porque las guerras son nefastas y sufre mucho la gente y sufren inocentes. Y los dirigentes políticos, los dueños de las grandes corporaciones económicas, las élites del poder, están obligadas a actuar con responsabilidad, todos estamos obligados.

INTERLOCUTORA: Y para finalizar, en segundo tema, me gustaría saber el caso de María Elena Ríos, la saxofonista que fue quemada en su rostro con ácido. Ella había visitado dos veces Palacio Nacional para que la recibiera usted. Me gustaría saber cómo va su caso, puesto que Ricardo Mejía había dicho que estaban ya… Le habían regresado su protección.

Cuando revisé un documento que le mandó Gobernación y que no, esas medidas de protección se delimitaron al estado de Oaxaca, no se delimitaron en la Ciudad de México en su traslado, puesto que ella está en riesgo todavía permanente que le pueda suceder algo, está sola en la ciudad.

Ella había notificado, había interpuesto un recurso de inconformidad antes de que se hiciera esta junta de gobierno, pero no, no le hicieron caso. Ella presentó un documento de la facultad, de la UNAM, de música, en donde ella notificaba que ella iba a entrar a clases para hacer… bueno, o sea, clases presenciales, pero tampoco hicieron caso en lo del mecanismo y la junta de coordinación para que le dieran, le regresaran sus medidas. Pero han pasado ya casi dos meses de eso.

La CNDH interpuso una recomendación para que el caso pasara a la Fiscalía General de la República y le mandó una recomendación también al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que ya va a salir del cargo, pero, pues bueno, el gobernador ya mencionó sus aspiraciones presidenciales.

Y pareciera que estos casos se quedan el aire, señor presidente, porque ella está entre Oaxaca y en la Ciudad de México y pues ella está sola. Yo no sé si están esperando en el mecanismo, el señor Alejandro Encinas, que le pase algo a María Elena para que ya le pongan una seguridad en estos traslados que tiene de Oaxaca a la Ciudad de México. Ella está casi permanentemente aquí en la ciudad porque tiene que ir a estudiar, pero, bueno, no…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora vamos a ver cómo está su situación. El informe que yo tengo es que fue atendida por Ricardo Mejía, por Alejandro Encinas.

INTERLOCUTORA: Ella no ha visto a Alejandro Encinas; de hecho, a mí me enseñó cuando le habló a Alejandro Encinas y no le contestó. Entonces, son situaciones que pasan, que cuando se busca a los funcionarios, pues no contestan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Puede ser que no haya visto a Alejandro Encinas, pero sí fue atendida.

INTERLOCUTORA: Pero no tiene las medidas de protección, que las tiene en Oaxaca solamente, o sea que ella casi no está en Oaxaca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero si es así, con gusto y además es nuestra responsabilidad, lo hacemos, nada más vamos a esperar a que nos informen el día de hoy. Ya me informaron de que fue atendida.

INTERLOCUTORA: El 2 de junio fue cuando Gobernación publicó esta información, el 2. Estamos a 8 de julio y ella sigue sin protección del mecanismo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy lo vemos.

INTERLOCUTORA: Gracias.

PREGUNTA: Buenos días, presidente, buenos días.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.

Preguntarle, presidente, en primer lugar, sobre los recursos que se están obteniendo por la regularización de los autos extranjeros. Usted había dicho que se van a regresar estos recursos a los municipios fronterizos. ¿Cómo va este regreso de recursos a los municipios? ¿Cuándo empezaría a llegar este dinero que se está obteniendo de la regularización?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues parece que estabas hoy en la reunión del Gabinete de Seguridad, porque se trató ese tema. Claro que fue una casualidad, una coincidencia afortunada. Ya se trató, lo planteó la secretaria de Seguridad y tú me dices que ya se está entregando.

Me gustaría que si Rosa Icela nos envíe la gráfica. Esto es lo que… Pero ¿por qué no ponen la otra, la anterior?

Estos son los vehículos que se han regularizado y, en efecto, en el caso de Sonora son 37 mil 298, sólo le gana Chihuahua con 38 mil 202 y en tercer lugar está Baja California, 36 mil 483, hasta el día de hoy. Tenemos hasta septiembre, que se piensa que vamos a cumplir con la meta de 500 mil.

Y ya lo recaudado hasta ayer, o al día 7, son 502 millones de pesos. De esos, a Sonora le corresponden 93 millones 245. Ya hoy di la instrucción para que Hacienda transfiera los fondos a los estados, con la recomendación de que se usen para mejorar las calles, para repavimentar donde se pueda, tapar baches donde sea posible, donde no haya tanto bombardeo y haya demasiados baches y lo que hay que hacer es reencarpetar hasta donde les alcance.

Y van contar con nosotros también, vamos a seguir apoyando, porque es una demanda de la gente.

¿Se acuerdan que aquí vemos cuando se le pregunta a la gente en las encuestas que hace el Inegi sobre los principales problemas de las ciudades y sale en primer lugar lo de los baches?

Entonces, este plan es para garantizar que haya seguridad, que el que tiene un vehículo irregular asuma su responsabilidad, porque muchos delitos se comenten en carros de procedencia extranjera sin regularizarse. Entonces, ese es un propósito.

Lo segundo es también darle la facilidad a la gente que no tiene para comprar un carro nuevo y que un carro es un instrumento para ir al trabajo, para llevar a los hijos a la escuela.

Y también con estos recursos se ayuda a los gobiernos tener ingresos para componer las calles, por eso es que se decidió esto.

INTERLOCUTORA: Presidente, ¿entonces este recurso cuándo llegaría ya?, ¿dio la instrucción hoy?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya hoy yo di la instrucción para que Hacienda transfiera los fondos.

RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: Va primero a Comunicaciones y Transportes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, esperemos que se haga lo más pronto posible —y nos están escuchando los de Hacienda y los de Comunicaciones y Transportes y la directora del SAT— para que a más tardar la semana próxima ya se entreguen los 500 millones.

INTERLOCUTORA: ¿Y el reparto de este recurso va a quedar a juicio del estado completamente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Queda a cargo del estado.

INTERLOCUTORA: ¿O es para los municipios en donde más se ha regularizado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí es donde ellos tienen que decidir cómo lo distribuyen.

Hay un reglamento que se aprobó, no sé si es para los municipios en donde se llevaron a cabo los actos de regularización, donde se regularizó los carros, o llega el estado y ahí se distribuye.

INTERLOCUTORA: ¿Y esta cantidad que está aquí en la tabla es la que le corresponde a cada estado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esta es lo que corresponde, hasta ahora, porque pues es diario.

INTERLOCUTORA: Muy bien, presidente, muchas gracias.

En un segundo tema, presidente, luego de que la corte de Estados Unidos eliminó el derecho al aborto allá en Estados Unidos, si le han comentado algo en el Gabinete de Salud, si se planea hacer algunas revisiones de clínicas en el norte del país, por ejemplo, en Baja California, en donde se puede realizar abortos legalmente.

Porque no si tengan alguna expectativa de que se espere que venga gente a los estados fronterizos a practicarse un aborto. No sé si le hayan comentado algo en el Gabinete de Salud sobre qué expectativa hay en México de este tema.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hemos tratado en tema en Salud, pero sí es probable que ya las autoridades de Salud estén considerando esa posibilidad. En todos los casos lo que estamos haciendo es mejorando el sistema de salud pública en todo México, en eso estamos. Pero vamos a pedirle a los médicos del sector Salud si tienen algo sobre este tema en particular, sí, sí, vamos a pedirle una opinión.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

¿Quién va?

PREGUNTA: Tengo meses.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, el que tiene meses.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, presidente. Sí, ya tenía bastante viniendo y no preguntaba. Buenos días, señor presidente; licenciada, muy buenos días.

Julio Omar Gómez, de la Agencia de Medios Digitales del Pacífico y Noticias del Golfo.

Presidente, como primer tema le expongo lo siguiente a necesidad de quienes me hicieron llegar la siguiente petición. Señor presidente, le queremos hacer del conocimiento de los que estamos sufriendo cientos de familias de ejidatarios por al agua potable en el ejido El Porvenir, en Ensenada, Baja California y esto es por la gran indiferencia que sigue habiendo en los tres niveles de gobierno con los que menos tenemos: el pueblo.

Sin embargo, presidente, el problema no es la falta de agua, sino su distribución y va el agua para los que más tienen, como los grandes empresarios de la zona. En el municipio de Ensenada, el presidente Armando Ayala Robles no ha atendido nuestra petición y como primera autoridad política esperamos que desde este espacio nos pueda atender en primera instancias, por lo que también solicitamos la atención del gobierno del estado y de la Comisión Nacional del Agua para resolver este problema viejo.

De igual manera, hemos solicitado la intervención de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien le ha dado preferencia a las grandes empresas, a los vinicultores del Valle de Guadalupe, entre ellos las casas vinícolas como L.A. Cetto, Las Nubes, El Cielo, El Var, Agua de Vid y otras, por mencionar de las grandes empresas.

Señor presidente, muy apenas nos alcanza para vivir y su pueblo, presidente, estamos comprando pipas de agua que van hasta de mil 100 pesos para el suministro básico de nuestros hogares.

Presidente, aprovechamos para comentarle que como muchos ejidatarios y ejidos del estado de Baja California hemos tenido problemas con el Registro Agrario Nacional, quienes se han tomado atribuciones que le pertenecen a la Procuraduría Agraria, entorpeciendo el trabajo del ejido del tema histórico de nuestras tierras… perdón, con este tema histórico de la propiedad de la tierra, del ejido El Porvenir, asegurándoles a los empresarios que utilizan nuestras tierras ejidales y dárselas a vinicultores pisoteando nuestros derechos de nuestras tierras, haciendo más ricos a los ricos, por lo que le solicitamos una audiencia conjunta con autoridades ejidales de la Procuraduría Agraria también y el Registro Agrario Nacional.

Esto es lo que hace unos días le hice llegar a la licenciada Leticia sobre este tema. En la conferencia pasada, que tuve la participación, quedó de que yo pudiera entrevistarme con el procurador agrario; no se pudo. Sin embargo, no hay problema que no haya tenido yo el contacto con el procurador agrario, que usted había dado la orden, pero se está atendiendo a las personas del ejido de allá de Baja California. Esa es una gran ventaja que tenemos, pero que seguimos pendientes. Aparte, seguimos con la misma investigación sobre los temas ejidales que hay, sobre todo en Baja California.

Ese sería el primer comentario, presidente.

Y, presidente, en otro tema, me queda claro que la separación de poderes es muy importante; sin embargo, dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la magistrada Nora Urby ha empezado una campaña para desestabilizar al tribunal y presionar la salida del actual presidente Rafael Anzures.

La Auditoría Superior de la Federación inició un proceso en contra de la magistrada por tener en su poder siete millones de pesos en efectivo sin explicación alguna. Tengo el número de averiguación, FMCSCDMX0055322. Todo pareciera que la intención de la magistrada Urby es quedarse ella como interina para desde ahí arreglar su problema personal.

La pregunta, presidente: ¿es correcto lo que sucede en esta institución de impartición de justicia cuando este tribunal se ha manchado con dicha orden contra la magistrada Nora Urby en plena época de relevo de su presidente para fin de este año?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues mira, en el primer caso, le vamos a pedir al director de Conagua —que eso es muy importante, la petición, la demanda de que haya agua— le vamos a pedir que nos informe y que se hable con el presidente municipal de Ensenada y con la gobernadora. Con los dos tenemos muy buenas relaciones y nos va a ayudar para que se atienda esta petición de la gente.

INTERLOCUTOR: Se lo agradecen miles de ejidatarios,

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y en el caso agrario, continuar con Leti Ramírez y con el procurador agrario, seguir haciendo los trámites para que haya justicia.

Acerca de lo del tribunal, ahí me abstengo porque viene un proceso —tú mismo lo acabas de mencionar— de cambio y entonces hay efervescencia, como es natural, nada fuera de lo común y es mejor esperar a que se den las cosas.

Sin embargo, ya expresaste tu punto de vista. Aquí somos libres, se hacen denuncias, se respeta la libertad de expresión, pero no es un tribunal. Aquí opinamos libremente, ejercemos a plenitud nuestra libertad y nuestro derecho a disentir, pero existen ministerios públicos y jueces y magistrados y ministros, que son los que deciden quién es culpable, quién no es culpable. Eso nada más aclararlo, porque no podemos hacer juicios que tienen que ver con el Poder Judicial, pero sí expresarnos con libertad.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

En un último tema, presidente, el cual considero muy importante, es de Baja California Sur., Varios compañeros periodistas, críticos del gobierno, están siendo acosados judicialmente, hostigados, censurados y violentados en sus derechos humanos.

Esto me lo hacen de conocimiento que es por parte del gobernador Víctor Manuel Castro, el secretario de gobierno Homero Davis y su asesor, exgobernador Narciso Agúndez Montaño, quienes están detrás de censurar el periodismo crítico y de investigación.

Lo preocupante del tema, presidente, es que dan uso de la estructura del aparato gubernamental para fabricar delitos a través de quejas y denuncias penales para mis compañeros que ejercen el derecho humano de la libertad de expresión.

Hace algunos días el secretario Adán Augusto acudió a la entidad y se le hizo de su conocimiento el tema y guardó silencio en no dar pie a que se resuelva la persecución política hacia mis compañeros periodistas, es decir, no se posicionó sobre el tema de los colegas.

Ahora los comunicadores del estado no sólo tiene que informar, sino también tienen que legislar para generar una ley de protección a periodistas en Baja California Sur, que se llamará Libertad.

Usted dijo que se acabaría la corrupción; sin embargo, ahora tenemos como un parámetro y una realidad que un magistrado nos señale que ser periodistas es un alto agravante.

Quiero comentarle que algunas organizaciones internacionales ya investigan el abuso y la coacción de la libertad de expresión en Baja California Sur, como Reporteros Sin Fronteras y CPJ.

Mis compañeros se adelantan a que tenga un pronunciamiento fuerte, como el de Assange y que defienda en su propio país la libertad de expresión. No obstante, señor presidente, es necesario resolver la situación en Baja California Sur.

Mis compañeros aclaran que no será suficiente que mencione que tiene un voto de confianza hacia el profesor Castro, también muy seguramente hablará que existen medios conservadores al servicio de grupos de poder como se menciona a algunos medios nacionales, incluso a periodistas como a Carlos Loret.

Me dicen que en esta ocasión se habla de periodistas locales, independientes, que necesitan de la intervención federal y poner un orden y permitir a los informadores realizar su trabajo como lo establecen los derechos humanos y nuestra propia ley política.

Esto es por parte de mis compañeros.

Y puedo decirle que tengo los encabezados incómodos del periodismo de investigación, presidente, pero igual lo dejo aquí al tanto. En un encabezado incómodo: ‘Protegió gobernador de Baja California a Vidanta’, ‘Los Cabos, vinculado a José Ramón Beltrán’, ‘Vendió gobierno de Baja California Sur cuentas por cobrar por 100 millones de pesos’, ‘Baja California Sur convertida en el paraíso de los desaparecidos, ‘Gobernador de Baja California viola veda electoral tras ofrecer facilidades de pagos en Baja California Sur’, entre otros temas, como ‘Contrató Víctor Castro a escondidas sin permiso del Poder Legislativo 600 millones de pesos a favor de Baja California Sur.’

Así es que es algo muy complejo, presidente, que sí necesitamos…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No pasa nada.

Y sí tienen razón los compañeros, con todo respeto, porque yo sí le tengo confianza al maestro Víctor Castro. O sea que me leen el pensamiento. Y le tengo confianza y considero que es un hombre íntegro, honesto, de convicciones, respetuoso de la libertad.

Él viene de la lucha opositora y no va a dejarse. Es joven todavía, pero, de todas maneras, a su edad no va a dejarse seducir por el canto de las sirenas, no va a marearse con el cargo, es un hombre recto. Entonces, hay que decirles a los compañeros que tengan la seguridad de que no van a ser perseguidos ni hostigados ni censurados, nada de eso.

INTERLOCUTOR: Ya hay denuncias, presidente, ya están en la fiscalía están…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, eso yo se lo recomendaría al maestro, pero estoy seguro que él no promueve ese tipo de denuncias y que, si existen esas denuncias, vamos a decir, por difamación, calumnias, pues que las quiten, sería una recomendación respetuosa que yo le daría al maestro Víctor Castro, porque es un hombre consecuente, íntegro, el gobernador de Baja California Sur.

Entonces, hoy voy a pedirle al secretario de Gobernación que hable respetuosamente con él, porque pues él es libre y es soberano, es una autoridad independiente, para hacerle esa sugerencia, esa recomendación.

Y que también se vea con las instancias locales de poderes independientes, porque también el caso de una magistrada que mencionaste, pues pertenece al Poder Judicial, pero se puede, en un propósito de garantizar las libertades plenas, se pueden quitar todas las denuncias.

Nosotros no vamos a censurar a nadie. Y no importan los titulares del Reforma o de El Universal o los artículos de los columnistas, las declaraciones así, contundentes, ¿no? atrevidas, en contra del presidente, nada de eso va a ser censurado.

Las acusaciones que nos está haciendo el presidente del PRI en Europa, no, nada, no hay ningún problema, tenemos tranquila nuestra conciencia, ese es el principal tribunal, el de la conciencia de cada quien.

Entonces, garantizar el derecho a disentir. Además, sería muy aburrida la vida, siempre lo digo, si todos pensáramos de la misma forma, nadie vería la mañanera. Es lo que les pasa a los medios. Si no hay pluralidad, si sólo se dedican a atacar, como lo hacen y son muy poquitos los que hacen análisis objetivos, profesionales y que actúan con independencia, que argumentan, pues esos que están dale y dale y dale, pues cansan y terminan por perder credibilidad. Eso sí es propaganda, no es información.

Pero todo se permite, prohibido prohibir. Antes se decía: ‘La prensa se regula con la prensa’; ahora yo diría: la prensa está más regulada por la gente, por el pueblo, porque quien nos califica a todos en una democracia, auténtica, verdadera, es el pueblo, es la gente.

Me gustó mucho —les voy a compartir algo porque tiene que ver con los medios, aunque a los conservadores los enoja mucho— una parte de la entrevista que le hacen al papa, una periodista argentina, sobre los medios.

Vamos a verla porque, la verdad, la verdad, qué claro el papa Francisco. Sin duda, es el dirigente espiritual y político más importante del mundo, independientemente si somos creyentes o no, el dirigente espiritual y político más importante del mundo.

PREGUNTA: ¿Más que Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que todos nosotros, que todos, gobernantes de China, de Rusia, de Estados Unidos, de países de nuestra América, de Europa, de líderes religiosos, intelectuales, comunicadores, que todos. En estos momentos eso es lo que opino.

Y esto no tiene que ver con cuestiones religiosas, si somos creyentes o no, si tenemos una religión o somos librepensadores, agnósticos, ateos, no, estamos hablando de dirigentes que sí deben de ser escuchados.

Vean esta reflexión. No es un discurso y no tiene… ¿Cómo se llama esto que usan los que no improvisan?

INTERVENCIÓN: Teleprónter.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Teleprónter, sino es acá, porque también, el que habla bien, se expresa bien, es porque piensa bien.

¿Lo tienes? Es sobre los medios de comunicación y aplica para todo el mundo.

(INICIA VIDEO)

PAPA FRANCISCO: En Buenos Aires, el arzobispo. Y se me ocurrió hablar de los cuatro pecados de la comunicación, del periodismo:

Primero, la desinformación, decir lo que me conviene y callarme lo otro. No, decí todo, no podés desinformar, tenés que informar todo.

Segundo, es la calumnia. Se inventan cosas, a veces te destruye una persona con una comunicación.

Tercero, es la difamación, que no es calumnia, pero quizá una persona que en otra época la pensó de otra manera, pero su pensamiento cambió y que se yo, traerle lo que ya cambió. Es como si a vos adultos te trajeran pañales sucios de cuando eras chiquito; es decir, eras chico, era así, pensaba así, cambió, ahora es así. No difamar.

Y el cuarto pecado es la coprofilia; es decir, es el amor a la caca, el amor a la porquería, o sea, buscar ensuciar, buscar el escándalo por el escándalo…

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo lo ven?

Bueno ya, vámonos. ¿Quién sigue?

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo, de Veracruz.

Ayer se dio información sobre este ataque que sufrió la colega Susana Carreño la semana pasada en Puerto Vallarte. Se dice que fue un asalto a mano armada, versión que no coinciden ni familiares ni la opinión pública. Sin embargo, la propia dependencia dijo que se va a investigar otras líneas en otro sentido.

Y justamente en este parte quisiera yo preguntarle cuáles van a ser las medidas de protección que se le otorgaran a Susana en el tiempo que se está dando esta investigación, porque Susana en reiteradas ocasiones denunció la construcción de obras irregulares que impactaban el medio ambiente en Puerto Vallarta. Era, digamos, la portavoz de muchos grupos de ciudadanos en ese estado.

Y preguntarle si este tipo de ataques no los califica o no los percibe el gobierno federal como un reto o una afrenta, tomando en cuenta la impunidad con la que se sienten protegidos las personas que lo realizan.

Y se lo pregunto porque también la semana pasada se dio un ataque, bueno, una agresión de una colega en Morelos por parte de un elemento de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del estado. La colega agredida fue Ana Lilia Mata.

Entonces, quisiera ver si me puede dar su opinión al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo de Susana lo estamos atendiendo desde que fuimos informados de este agravio cobarde. Y no hemos dejado de considerar que pudo ser un atentado por sus denuncias, porque Susana es una mujer de lucha.

Entonces, lo tiene la fiscalía del estado de Jalisco. Se habló primero de que se podía tratar de un robo, no se aceptó sólo esa hipótesis y ahora ya se incluye en la investigación la posibilidad de que fue un atentado contra su vida por cuestiones de su desempeño como luchadora social, como periodista.

Entonces, estamos en comunicación con su familia, con su hijo, con ella. Lo primero que hicimos fue brindar todo el apoyo para salvarle la vida; afortunadamente se logró salvarle la vida. Tiene protección desde que sucedieron los hechos, se le cuida y continúa la investigación.

No puedo decir más porque sí estamos atendiendo de manera especial el asunto.

Si es una afrenta a la autoridad, eso pues… Si fuese un propósito el mandarnos un mensaje o que no les importa si nosotros defendemos a dirigentes sociales como Susana, pues están equivocados porque nosotros vamos a seguir apoyando a dirigentes sociales, protegiendo a dirigentes sociales.

Y no va a haber impunidad para nadie. Puede ser que en el ámbito local dominen y puedan corromper a gentes, pero estos casos siempre son de interés del gobierno federal y los tratamos todos los días con toda la responsabilidad y no permitimos a nadie que actúe al margen ni por encima de la ley.

INTERLOCUTORA: Y cuando las agresiones son de parte, por ejemplo, de integrantes de algún cuerpo de seguridad, ¿en este caso lo que sucedió en Morelos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo mismo, lo mismo, trátese de quien se trate, no hay impunidad para nadie, el que comete un delito es juzgado, ya no hay influyentismo, no se permite que los delincuentes tengan protección del gobierno.

Por eso estoy convencido de que vamos a ir avanzando cada vez más en serenar la vida pública, en conseguir la paz, porque no sólo estamos atendiendo las causas, se está ayudando a la gente más necesitada, se está procurando que haya trabajo, que sean buenos los salarios, se atienda a los jóvenes, trabajamos todos los días para garantizar la seguridad.

Y algo muy importante, no se permite el contubernio, la asociación delictuosa entre delincuentes, sean de la llamada delincuencia organizada o de cuello blanco y autoridades, no existe esa mezcolanza, no se alimentan, no se nutren mutuamente la delincuencia y la autoridad; entonces, por eso tenemos ventajas. Cuando existe contubernio, cuando no hay fronteras, cuando la delincuencia manda, pues no hay ninguna garantía de conseguir la paz. Entonces, por eso mi optimismo de que vamos a ir avanzando.

¿Por qué no avanzamos más rápido?

Porque estaba podrido el régimen político, era una decadencia, no era una crisis que afectaba nada más en lo económico, no, una decadencia, un proceso de degradación progresivo, algo que lo abarcaba todo.

Por eso una decadencia sólo se puede enfrentar con una transformación.

Y hay resistencias, fuertes resistencias. De ahí viene lo de ―lo hemos comentado aquí― lo de los reaccionarios. Los conservadores que quieren que se mantenga el statu quo, que nadie cambie; cuando se llevan a cabo transformaciones, reformas, resisten, se oponen y por eso se les denomina ‘reaccionarios’.

Afortunadamente, vamos avanzando, la gente nos está apoyando mucho. Porque es una combinación virtuosa: si se llevan a cabo programas en beneficio del pueblo, se cuenta con el apoyo del pueblo y esto permite avanzar en la transformación, esa es nuestra fórmula. Si nosotros le damos la espalda al pueblo, nos quedamos en el aire.

¿Antes qué pasaba?

No les importaba el pueblo porque con dinero compraban lealtades, conciencias, tenían todo el aparato propagandístico a su servicio, intelectuales orgánicos; eso les permitía mantener el régimen de corrupción y así se imponían. Incluso también con la fuerza, con la amenaza, con la represión, con la censura.

Entonces, para poder resistir y al mismo tiempo garantizar libertades y hacer valer la democracia, pues no hay más que atender y gobernar con el pueblo y eso es lo que se está haciendo y nos está funcionando bastante.

INTERLOCUTORA: Presidente, en un segundo tema, ya se oficializó la salida de Carlos Morán de la dirección del Aeropuerto Internacional de México y se dio a conocer que un mando naval en retiro lo dirigirá.

¿Nos podría usted compartir los motivos de este cambio y su opinión ante las reacciones del nombramiento del vicealmirante?

Y también si nos puede comentar de qué habló el martes con el empresario Carlos Slim. Lo vimos aquí en Palacio Nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se dieron estos cambios. El ingeniero Morán nos va a ayudar en otras funciones.

INTERLOCUTORA: ¿Ya se tienen destinadas cuáles?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé exactamente porque esto lo trató el secretario de Gobernación, pero sí queremos que nos ayude. Desde luego, va a depender de él, de lo que él decida.

Y se consideró necesario el cambio para resolver algunas discrepancias, molestias que había de pasajeros, mejorar el servicio y también dar una sacudida, porque ya llevaba mucho tiempo ahí un sistema de administración, entonces hay que cambiar, hay que renovar.

Y nos importa mucho la seguridad, el que no haya contrabando, el que no haya robos. ¿Se acuerdan cómo era antes el aeropuerto? A ver si un día alguien trae algún reportaje. Había hasta balaceras, muertos en el aeropuerto, recuerdo de algo con la Policía Federal y tráfico de droga y contrabando y tráfico de personas y mucho desorden.

Entonces, esto es para poner orden, es política, lo que decía yo, que la política, entre otras cosas, se inventó para poner orden en el caos. De esta forma consideramos que van a mejorar las cosas, porque ya estaba ahí la Marina ayudando, pero habían otras áreas que actuaban con las prácticas anteriores, del viejo régimen y por eso se decidió: vamos completo a entregarle la responsabilidad, todas las facultades y todas las responsabilidades a la Secretaría de Marina y esa fue la decisión. Aquí me preguntaron y les dije que ya estamos pensando en eso y ya se llevaron a cabo las cosas.

Me comentaba el encargado del Estado Mayor de la Marina que ahora con las cámaras están combatiendo mucho el robo. Un día les vamos a traer aquí un recuento de todo lo que se ha hecho. Creo que hasta la periodista Adela Micha le quitaron no sé si una bolsa, un celular y se lo recuperaron. A lo mejor ella ya lo comentó. ¿No sabes?

Pero, bueno, la idea es mejorar el servicio, darles seguridad a los viajeros, poner orden, que no se tarden mucho en los trámites, en la aduana y que no haya contrabando.

INTERLOCUTORA: ¿Y su reunión con el empresario Carlos Slim?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues comimos, platicamos de distintos temas.

INTERLOCUTORA: ¿Nos puede compartir, nos puede compartir algunos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues platicamos de todo, de cómo está la economía, cuál es su visión de las cosas, si la inflación nos va a llevar a la recesión mundial o no, sobre la economía del país, sobre los programas de infraestructura; sobre muchos temas.

Es importante conversar con Carlos Slim, con otros empresarios de México, para saber cómo vamos. Lo cierto es que no hay quejas, hay buen entendimiento, hay diálogo con los empresarios y tenemos diálogo con los obreros y desde luego que con los campesinos y con todos.

INTERLOCUTORA: Finalmente, presidente, ante el incremento de casos COVID a nivel nacional, de acuerdo a lo dicho por la propia Secretaría de Salud en esta semana, quiero preguntarle si se recurrirá nuevamente al semáforo epidemiológico como sistema de monitoreo y de regulación de los espacios públicos, si nuevamente se harán campañas informativas para refrendar o remarcar los protocolos sanitarios o qué estrategia sanitaria se estará pensando implementar ante esta quinta ola de contagios.

¿Y cómo se tiene también previsto esta cuestión de la emisión de los permisos COVID?, que también ha sido algo a lo que se estado enfrentando los trabajadores tanto a nivel privado como también los trabajadores que están al servicio del Estado.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nos reunimos todos los lunes y siempre hacemos una revisión todo el sector salud de cómo va la pandemia. Aun cuando no se da a conocer, sí tenemos el mapa para ver si en algún estado en especial se requiere actuar de manera urgente.

Hasta ahora todo está en verde, es decir, no tenemos ningún estado en amarillo y mucho menos en situación de gravedad.

No tenemos saturación en hospitales, es muy poco. La semana pasada, el martes, bueno, este martes, el informe era que teníamos un promedio de 10 por ciento de hospitalizaciones generales y tres de hospitalizados en terapia intensiva, tres por ciento.

Y el número de fallecidos, que nos importa mucho… Ah, pues aquí está.

Afortunadamente la mayoría de la gente ya tiene vacunas. Estamos seguros y por eso no vamos a dejar de decirlo, de que afecta más a los que no están vacunados o que no tienen la vacuna de refuerzo.

También, el número de fallecidos está en 12, la mayoría de ellos, 12 fallecidos diarios, no vacunados y con otras enfermedades.

Aquí está, miren, los no vacunados.

Pero le estamos dando un seguimiento. ¿No tienes el mapa, que todo está en verde? Esto no se expone, pero sí estamos pendientes. Y tenemos el seguimiento estado por estado, o sea, sí estamos revisando.

INTERLOCUTORA: ¿Y se refrendarán las medidas sanitarias?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va a depender del comportamiento. Por ejemplo, el lunes tomamos decisiones y el martes ya les decimos aquí. Incluso creo que en la página de Salud tienen la información todo el tiempo.

Bueno, una más. La compañera.

PREGUNTA: Buenos días, presidente; buenos días, licenciada Buenrostro.

En primer lugar, le quiero preguntar acerca de esta decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, que emitió una orden ejecutiva para que la Guardia Nacional y seguridad pública de Texas pueda devolver a los inmigrantes sin documentos a la frontera.

Ya hubo un posicionamiento anoche de Relaciones Exteriores señalando que no se puede entender esto sin considerar las elecciones en Estados Unidos y también delineando que la ley migratoria sólo es una facultad del gobierno federal del Estados Unidos. Yo quisiera conocer, presidente, su posicionamiento respecto a esta decisión.

Y también, ¿cómo va a actuar o qué medidas va a tomar el Gobierno de México ante esta decisión del gobernador de Texas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya se pronunció la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En efecto, él se está extralimitando, no le corresponde legalmente tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el gobierno federal en Estados Unidos; sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo, el amarillismo, piensan que así van a tener simpatía los de un partido o los de otro.

Con nosotros no van a contar porque, aun cuando somos respetuosos de la soberanía de los países, pues no vemos bien que haya campañas antiinmigrantes con propósitos electorales, lo considero inmoral, politiquero.

Entonces, no creo yo que a los migrantes que han ayudado, han contribuido a la construcción de ese gran país, de esa gran nación —hay migrantes de todo el mundo, de Italia, bueno, Estados Unidos le dio refugio a perseguidos de todo el mundo, a libaneses, a judíos, desde luego a nuestros connacionales, también de pueblos del continente americano, de todos lados, de Asia— pues les agrade esta política antiinmigrante. Es una aberración y nosotros no estamos de acuerdo con eso.

Y ya lo he dicho y en su momento lo vamos a repetir más: si hay un candidato, un partido que maltrata a migrantes y maltrata a mexicanos vamos a pedirle a nuestros paisanos que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos y por esos candidatos, que no olviden lo que se dice en la canción de Rubén Blades: el que no quiere a su patria no quiere a su madre.

Muchos de los que viven en Texas tienen orígenes mexicanos, muchos, porque Texas pertenecía a México y en toda la Unión Americana hay mexicanos, 38 millones de personas de origen mexicano, gente trabajadora, buena, que no debe de ser maltratada, ningún migrante y yo creo que esto aplica para todos los migrantes de cualquier país.

Ahí en Texas hay políticos de origen mexicano, hay políticos de origen cubano, hay políticos también de origen asiático y qué van a estar apoyando a partidos o a políticos inhumanos, retrógradas, que están pensando en muros y en el uso de la fuerza y militarizar, cuando lo que se tiene que pensar es en la unidad y la fraternidad universal.

¿Qué, no está en la Biblia que hay que proteger al forastero, que no hay que maltratarlo? Y muchos son evangélicos o católicos ¿y por qué no cumplen con las escrituras? ¿Y por qué esa hipocresía, ese doble discurso? Y más para sacar votos, es muy vulgar hacer eso.

Y no tiene fundamento legal; además, porque no les corresponde. Es como si aquí el gobernador… ¿De dónde?, porque me van a decir: ‘Cambia de ejemplo’.

INTERLOCUTORA: De Sonora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El de Sonora, porque es amigo nuestro, el de Sonora, dice: ‘No vamos a permitir que entren los estadounidenses a Sonora’. Pues no puede, porque esa es una facultad del gobierno federal, toda la política migratoria.

Pero, aunque es una obviedad, lo hacen porque ya nos tienen hablando de ese asunto, por ejemplo, ya lograron su propósito.

INTERLOCUTORA: ¿Lo va a hablar con Biden, presidente?

Y saber si también el sentido de su próxima reunión…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo estoy seguro que el presidente Biden no acepta eso, no aprueba eso, estoy absolutamente seguro. Es más, el Departamento de Estado ya está cuestionando esa medida.

Este mismo gobernador hace unos días inventó que había que revisar los frenos de los camiones en carreteras para obstaculizar las fronteras, las aduanas. Cerró las aduanas con una argucia, con una maniobra supuestamente de tránsito. No es serio el señor, no es serio, con todo respeto también a su autoridad, pero que no venga con eso.

A ver, ¿hay elecciones en Texas?

INTERLOCUTORA: Sí, me parece, estados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Sí hay?

INTERLOCUTOR: Sí, estados y legislativas en noviembre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues hay que estar pendientes para ver quién va a ser candidato, a ver a quién apoya él, para estar pendientes, porque van a iniciar campaña con eso.

Y ya lo dijimos, no vamos a permitir que se maltrate a los migrantes y a los mexicanos.

INTERLOCUTORA: Y de cara, presidente, a este encuentro y a esta reunión con Biden, ¿ya terminó de definir la agenda, presidente? Y si nos puede compartir parte de los temas que van a estar formando parte de sus planteamientos durante esta conversación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es ayudarnos mutuamente en una circunstancia difícil, para los dos países y desde luego para el mundo. Entonces, tenemos que mantener una política de buena vecindad y estrechar aún más los lazos de cooperación entre los dos países, porque la crisis nos afecta. Estamos hablando de que somos buenos socios económicos, comerciales, vecinos, amigos y una inflación descontrolada pues sí es preocupante. De modo, que tenemos que buscar, actuar de manera conjunta, ayudarnos mutuamente para el control de inflación.

Por ejemplo, este es un asunto que le voy a proponer, tenemos nosotros un plan, que si lo aplicamos conjuntamente puede dar resultados favorables, puede ayudar a nuestros pueblos, son temas y tiene que ver también con la migración y tiene que ver con otros asuntos.

INTERLOCUTORA: ¿Va a adelantar la medida en la propuesta económica que quedó pendiente, presidente, estas medidas de carácter económico para evitar la inflación? Usted había señalado que en días pasados que había una y que iba a dar a conocer.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es que es parte del planteamiento que vamos a hacer.

INTERLOCUTORA: Presidente y si me permite en otro tema, en el acto del campo militar el 22 de junio donde se dio esta… se formalizó esta apertura a los expedientes y a todas las instalaciones militares que estuvieron involucradas en los actos de… bueno, el episodio de la llamada guerra sucia, caló muy hondo entre familiares de las víctimas de personas desaparecidas el discurso del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, donde señalaba que ya había autorizado usted que se inscribieran los nombres de los militares que cayeron en el cumplimiento de su deber, así lo dijo, por hechos del pasado.

Yo le quiero preguntar, presidente, si usted autorizó este acto que, dijo el secretario de la Defensa, era a manera para rendir tributo y homenaje a esos militares.

Y también sobre este posicionamiento que han hecho diversos comités y colectivos que pues se han mostrado indignados por esta decisión, por este anuncio y exigieron que no se honre a los militares que participaron en estos hechos del pasado, en este terrorismo de Estado.

Preguntarle qué les responde precisamente a estos familiares de víctimas y saber si efectivamente usted autorizó este homenaje, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire yo lo que considero que es el momento de la… es el tiempo de la reconciliación. Ya se ha avanzado, el que los familiares de las víctimas de la guerra sucia participaran en este acto, el que se abriera el Campo Militar número 1, pero no solo eso, que se abran todos los archivos, que se inicie una investigación, es un avance importantísimo.

Acerca de las intervenciones, pues hubo con toda libertad expresiones en su mayoría condenatorias de la represión y del autoritarismo, pero también el general Sandoval habló de quienes, en cumplimiento de su responsabilidad, para no decir de su deber, reciben órdenes y también perdieron la vida, fueron asesinados.

No está hablando de los que operaron esas represiones, sino de soldados del pueblo que perdieron la vida, a eso se refirió. Y sí, eso me lo consultó y yo dije que sí, porque hablamos de los soldados. Hasta dijimos: esto no incluye a personalidades o a oficiales que ya sabemos, le dije y dice: ‘No, claro que no’, porque él es una gente sensible.

Entonces, o se malinterpretó, no se explicó bien, pero ni modo que se le hiciera homenaje a los jefes militares que llevaron a cabo estas masacres o estos actos de represión. Eso fue lo que se planteó básicamente.

INTERLOCUTORA: Pero las familias dicen que primero se garantice justicia antes, porque hubo más…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.

INTERLOCUTORA: O sea, primero hay que avanzar en la justicia y después en los homenajes, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero se está avanzando y se va a avanzar más.

Y no hay ningún problema para que se detenga toda la investigación, pero esa fue la observación que él hizo y sí me lo consultó.

INTERLOCUTORA: ¿Cuándo se va a hacer este homenaje, presidente, o este acto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, es ningún homenaje, no es ningún homenaje, es poner los nombres de soldados, campesinos que murieron en esa guerra ordenada por las autoridades civiles.

INTERLOCUTORA: Pero las familias decían que primero había que empezar por el esclarecimiento y después lo demás.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, incluso se puede hasta posponer. Posponer me refiero a que, como tú lo planteas, se haga primero todo lo que tiene que ver con la investigación sobre la guerra sucia y luego se pone a consideración eso.

Yo sé, es muy duro, muy difícil el que se acepte el perdón. Yo lo he dicho muchas veces, cuando se dice: ‘Ni perdón, ni olvido’, yo digo: perdón sí, olvido no.

INTERLOCUTORA: ¿No vuelve esto más doloroso el proceso de conciliación, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es muy dolorosa la reconciliación, pero hay que buscarla y parte de la reconciliación es hablar sobre esos temas.

Yo fui espiado por Nazar Haro, quienes participaron en la guerra sucia, en el periodo que se está investigando, tengo mi expediente. Y ya, ni modo que vaya yo a pedir que se le haga un homenaje o un reconocimiento a Nazar Haro. Con todo respeto, pues, también, por sus familiares, porque ¿qué culpa tienen sus familiares?, que esa es otra cuestión. Es muy fuerte todo esto, pero se tiene que conocer toda la verdad.

Lo mismo en el caso de Ayotzipana, que vamos avanzando, se tiene que conocer toda la verdad, son nuestros compromisos.

Y yo le digo, reconozco la lealtad del general Sandoval, porque di la instrucción, se abre el campo militar, todos los archivos y no hubo ninguna resistencia. Y hasta me sorprendió cuando me informó Alejandro Encinas de que se iba a hacer el acto y pregunté: ¿Ya están de acuerdo en la Defensa?, ¿lo hablaron con el general Sandoval? ‘Sí, ya llegamos al acuerdo de hacerlo y no hay ningún inconveniente’. Y no hay simulación, ¿eh? No se va a esconder ninguna información.

Entonces cuando iba a ser su discurso, me lo mandó y me mandó a preguntar eso, dije: Sí, sí.

Pero esa es la explicación, hablando de los soldados que perdieron la vida también en esa guerra ordenada por jefes militares y desde luego por autoridades civiles, soldados.

Ah, si ese párrafo les pareció ofensivo, lo analizamos y se termina toda la investigación. Y vamos a discutirlo, porque ¿de dónde son soldados?, pues de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, es pueblo uniformado, con familia, que también los perdieron a ellos.

Entonces, es un proceso de reconciliación.

INTERLOCUTOR: ¿Van a revisar entonces esta decisión, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí se puede, revisarla y no creo que haya ningún problema por parte de la Secretaría de la Defensa en hacerlo, pero no descartar la posibilidad de reconocer que soldados, pueblo raso, también fue sacrificado, perdió la vida en esa guerra sucia, absurda, injusta, inhumana.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

Miren, nada más dos cosas que se me estaba pasando:

Nuestro pésame al pueblo de Japón, porque ayer fue asesinado, perdió la vida el ex primer ministro de Japón, Abe. Es un hecho muy lamentable. Estaba en un acto, en una campaña, hay elecciones creo que para legisladores, para parlamentarios este año, ya pronto y él estaba participando en un acto y fue agredido y le trataron de salvar la vida, pero no fue posible.

Entonces, nuestro pésame al pueblo de Japón y al gobierno de Japón y desde luego a los familiares, amigos, del ex primer ministro Abe.

Bueno, muchas gracias.

INTERVENCIÓN: Presidente, ¿lo van a acompañar empresarios a Estados Unidos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que todavía no está bien definida la agenda, pero sí está contemplado en una primera agenda el que haya participación de empresarios de Estados Unidos y de México.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo estaría su agenda ese día, nada más?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Seguro que Relaciones Exteriores hoy o mañana ya dé a conocer la agenda.

+++++

