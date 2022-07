Cuál es el podcast más popular hoy en Spotify Colombia

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcast y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público colombiano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí un listado de los podcast más populares en Colombia.

1. A Fondo Con María Jimena Duzán

El exceso de información que recibimos y consumimos en Colombia nos ha acostumbrado a quedarnos con lo superficial, con lo necesario. Pero como sucede con la cebolla, hay que ir retirando capa por capa, pelando una a una para llegar al fondo y así captar la esencia de los hechos sin filtros. De esto se trata A Fondo, el podcast de Maria Jimena Duzán que podrán escuchar de lunes a viernes en Spotify.

2. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

3. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de viajes, de paz, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 20 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast. www.dianauribe.fm

4. La Hora Perturbadora

Un impactante podcast con Luisito Comunica sobre temas paranormales y divertidos. En cada episodio, Luis narrará experiencias paranormales y de ultratumba de la mano de expertos y testigos que nos darán toda la información para hablar de todos los sucesos. Asesinos en serie, experiencias con fantasmas, posesiones, teorías conspirativas, avistamientos extraterrestres y todos los temas que sin duda, serán una experiencia auditiva que mantendrá a los oyentes al filo de sus audífonos y los hará cuestionarse sobre las cosas perturbadoras que los rodean.

5. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

6. Quemar tu Casa

Lina y Daniel, una joven pareja, comienzan una nueva vida juntos y llegan a vivir a una vieja casa donde todo parece perfecto para ellos. El vecindario es tranquilo y seguro y los vecinos, acogedores e interesantes. Pero cuando Lina descubre que la anterior moradora de esa casa ha dejado pistas para advertirle que se encuentra rodeada de oscuridad, Lina comenzará a comprender que no puede confiar en nadie y que ha llegado al lugar equivocado.

7. Despertando Podcast

¿Qué pasaría si dedicas 5 minutos al despertar para ponerle una intención y un propósito a tu día? Despertando es un podcast de 5 Minutos producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas que te acompaña todas tus mañanas para cambiar tu estado de ánimo y por consecuencia, tu realidad. Empieza tu día con mente, cuerpo y espíritu alineados para una vida más consciente.Síguenos en @despertandopodcast y en Youtube de Despertando + Durmiendo. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

8. e-st@tus

En una ciudad desbordada por la violencia y la corrupción, la inspectora jefe Peralta interroga a un hacker al que lleva persiguiendo desde hace meses. Lo que no sabe, es que el delincuente es un adolescente con un cociente intelectual superior al de Einstein que ha creado un videojuego a través del cual planea cambiar lo establecido y generar un nuevo orden mundial. Un interrogatorio que debería ser rutinario, se convierte en un thriller vertiginoso y agónico, que pondrá del revés la moral y la vida de la inspectora.E-status es un podcast original de Spotify protagonizado Consuelo Duval, Thiago "K1NG" Lapp y Michael Ronda. Creado y escrito por Micky Irisarri y Sergio Guardado. Y dirigido con Picky Talarico.

9. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

10. MITOS Y LEYENDAS

Desde la creación de los diferentes mundos hasta las aventuras de los antiguos guerreros, algunas de las historias más emocionantes ya son parte del podcast Mitos y Leyendas, exclusivo en Spotify. Descubre esta colección de 25 cuentos épicos de dioses y héroes de culturas de todo el mundo, con historias de las mitologías griega, egipcia, nórdica, japonesa, hindú y azteca, ¡y mucho más! Perfecto para niños de 6 a 9 años y más. Llegará en Spotify el 23 de Mayo 2022.Esta adaptación está basada en material original que puede a veces contener elementos y temas avanzados. Recomendamos que la escuche usted solo antes de compartirla con sus hijos.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

¿Qué es un podcast?

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Aunque los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo, asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista como el podcast #EnCasaDeMara en donde hace preguntas a diversos personajes como Edy Smol, o ficción, como sucede con la historia de suspenso del podcast chileno Caso 63, o tratan temas de ciencia, política, periodismo, bienestar, entre otros.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente el hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Spotify en Colombia

Actualmente Spotify se ha mantenido como una de las plataformas de audio por streaming más popular de los últimos tiempos y, según el último corte dado a conocer por la empresa, la compañía actualmente cuenta con 365 millones de suscriptores, de los cuales cerca del 50% son clientes de pago.

Fue el pasado 12 de diciembre de 2013 cuando Spotify llegó al mercado colombiano con un catálogo de más de 20 millones de canciones. Actualmente la plataforma ofrece un amplio catálogo de canciones de más de siete millones de artistas alrededor del mundo.

Para disfrutar de Spotify, los colombianos tienen varias alternativas dependiendo de sus necesidades y recursos disponibles. Los usuarios también pueden disfrutar del servicio de forma gratuita, pero deberá atenerse a escuchar la publicidad y escuchar música con algunas limitaciones.

En el paquete Individual, se puede tener activa una sola cuenta y por ella se pagan $14.900,00 al mes, teniendo un mes gratis si te suscribes. Entre los beneficios para estos suscriptores está el escuchar música sin anuncios, escuchar tus canciones en cualquier lugar incluso sin conexión, reproducción on-demand.

Para el paquete Duo se pueden tener activas dos cuentas por un pago de $19.900,00 al mes, con un mes gratis si te suscribes. Entre los beneficios con los que cuenta se encuentran 2 cuentas premium para parejas que conviven, duo mix, es decir, una lista para dos, actualizada constantemente con la música que más les guste; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand.

En el paquete familiar se permiten hasta seis cuentas premium para personas que conviven en una misma casa por la cantidad de $23.900,00 al mes. Entre los beneficios está el tener un mix familiar actualizada periódicamente con la música que más les gusta; bloqueo de música explícita; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand; spotify kids, una aplicación independiente creada sólo para los más pequeños del hogar.

Podcast vs audiolibros

La pandemia de coronavirus no sólo benefició a los podcast al incrementar su número de usuarios, sino que también los audiolibros sumaron más consumidores en diversas plataformas, entre ellas Spotify, pues se estima que pueden dejar ganancias anuales por hasta 70 mil millones de dólares.

La plataforma de streaming, en donde los audiolibros han ido creciendo en un 20%, ha recurrido a la narración de libros con las voces de celebridades de Hollywood.

Su auge también podría deberse a la crítica de la facilidad con la que la plataforma ha dejado hablar a los podcasters, cayendo en errores de mal información en plena pandemia, como fue el caso de Joe Rogan, que además hizo perder a la compañía hasta 2,1 millones de dólares.

