Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Estados Unidos

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente, por lo que aquí te presentamos una lista de los sencillos más reproducidos por el público estadounidense.

1. WAIT FOR U (feat. Drake & Tems)





Cosechar éxitos es sinónimo de Future. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada WAIT FOR U (feat. Drake & Tems), debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. Jimmy Cooks (feat. 21 Savage)

3. Me Porto Bonito





Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny y Chencho Corleone. Quizás por esto es que Me Porto Bonito debuta en el ranking directamente en el tercer lugar.

4. Tití Me Preguntó

5. Sticky

6. Running Up That Hill (A Deal with God)





Running Up That Hill (A Deal with God) de Kate Bush se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la sexta posición.

7. PUFFIN ON ZOOTIEZ





El nuevo éxito de Future sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, tras subir del 10 en el que se encontraba ayer.

8. Efecto

9. Moscow Mule





Lo más nuevo de Bad Bunny, Moscow Mule, entra directamente al noveno puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. In A Minute

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Apple en la era del streaming

Apple Inc. es una empresa estadounidense que produce equipos electrónicos, software y también proporciona servicios de audio y video a través de sus diversas plataformas por streaming.

Se trata de una compañía que ha sido considerada en diversos años como una de las más llamativas y valiosas en el mundo. Según The Wall Street Journal, en agosto de 2018 Apple se convirtió en la primera forma en lograr una capitalización por encima de los 2 billones de dólares; este año ha rebasado la cifra de los 3 billones de dólares.

De entre sus programas destaca Apple Music, que cuenta con la función de permitir a sus usuarios acceder a música y podcast.

A través de su servicio, los usuarios de “la manzanita” pueden acceder a más de 90 millones de canciones, más de 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

En cuanto al servicio de iTunes para ver series y películas, los usuarios pueden conocer en tiempo real los contenidos y recomendaciones no sólo de la misma plataforma, sino también de canales o servicios que ofrece, los cuales pueden ser disfrutados en tiempo real o bien ser descargados y disfrutarlos sin conexión a internet.

Entre los títulos que ofrece la compañía está Acapulco, producida por el mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, en donde aparece el actor Gary Oldman; dramas coreanos como Pachinko; series como El Show de Snoopy, entre otros.

