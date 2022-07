Cuál es la película más vista en Netflix México este día

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Netflix, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Netflix México:

1. Mi pequeño gran hombre

Carla es una exitosa abogada que desde hace tres años está divorciada. Tras la pérdida de su celular, Carla recibe la llamada de alguien que lo encontró con intenciones de devolvérselo. Es León, un hombre encantador y carismático. Ambos tienen una conexión instantánea y concretan una cita para que León pueda devolverle el celular. Cuando León llega a encontrarse con Carla, ella queda totalmente sorprendida: León es todo lo que había imaginado, excepto por un detalle inesperado, él mide 1:35 m de altura.

2. El protector

Un exagente de la DEA (Agencia Antidroga) que está viudo se retira a un pequeño pueblo para empezar una nueva vida con su hija de diez años. El único problema es que ha elegido el pueblo equivocado.

3. Atrapado en Grand Isle

Walter y su esposa descuidada atraen a un joven a su casa victoriana para escapar de un huracán. Cuando el hombre es acusado de asesinato por el detective Jones, debe revelar los perversos secretos de la pareja para salvarse.

4. Los últimos caballeros

La historia gira en torno a una banda de guerreros que buscará venganza después de la muerte de su maestro a manos de un emperador corrupto.. Una película que aunque fue rodada hace varios años apenas tuvo un discreto lanzamiento en DVD y VoD en el año 2014.

5. El Hombre De Toronto

El asesino más mortal del mundo es conocido como "El hombre de Toronto" y Teddy es el mayor desastre de Nueva York. Ambos se encontrarán en un Airbnb y el destino les obliga a formar equipo para salvarse. ¿Conseguirán aguantarse el uno al otro?

6. Garra

Sandler interpreta a un cazatalentos de baloncestistas en horas bajas que, estando en el extranjero, descubre un jugador con enorme talento pero con un pasado difícil. Sin la aprobación de su equipo, decide llevarse el fenómeno con él, dándoles a ambos una última oportunidad para demostrar que son dignos de la NBA.

7. Érase una vez en… Hollywood

Los Angeles, 1969. La estrella de televisión Rick Dalton, un actor en horas bajas especializado en westerns y el doble de acción Cliff Booth, su mejor amigo, tratan de sobrevivir a una industria cinematográfica en constante cambio. Dalton es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Tate, que acaba de casarse con el prestigioso director polaco Roman Polanski…

8. The Jackal (Chacal)

Un asesino sin escrúpulos, al que sólo se le conoce por el pseudónimo de Chacal, es contratado por un jefe de la mafia rusa para eliminar a un alto mandatario de gobierno de los Estados Unidos como represalia por la muerte de su hermano. El director del FBI, Preston se enfrenta al reto más grande de su carrera: con la ayuda de Valentina Koslova, una oficial de la inteligencia rusa, tendrá que desenmascarar al Chacal, descubrir quién es su objetivo y evitar el fatal desenlace. La única forma de conseguirlo es encontrar a alguien que piense como él: Declan, un antiguo activista del IRA.

9. Cult of Chucky

Encerrada durante los últimos 4 años en un psiquiátrico, Nica Pierce está convencida erróneamente de que ella y no Chucky, asesinó a toda su familia. Pero cuando su psiquiatra introduce una nueva "herramienta" para facilitar la sesiones en grupo de sus pacientes -un muñeco con una inocente sonrisa- empieza una cadena de extrañas muertes en el psiquiátrico y Nica empieza a preguntarse si al final no estará tan loca como creía.

10. The Mystery of Her

Después de un accidente automovilístico casi fatal, una popular estudiante de secundaria pierde la memoria y tiene una segunda oportunidad de una vida más significativa.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

De acuerdo con los últimos registros dados a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil suscriptores, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en una década. Algunas causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming calcula que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de textoen donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

