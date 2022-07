Mano negra, inflación, impuestos y todos los temas de la mañanera de AMLO este lunes 4 julio

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo, ánimo.

Bueno, pues hoy vamos a conmemorar los 25 años del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Es la institución que procura que todos los ciudadanos contribuyan al desarrollo del país, es la que se encarga de recaudar y fortalecer la hacienda pública para que haya fondos suficientes y se pueda financiar el desarrollo del país.

Quiero destacar dos o tres cosas:

Primero, que se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos, desde que llegamos no ha habido aumentos de impuestos, esto no sucedía antes. Al mismo tiempo, no se han creado impuestos nuevos.

Quiero también dar a conocer al pueblo de México que se terminó con la práctica de la evasión fiscal y sobre todo de la condonación de los impuestos a los altos personajes de empresas, bancos, a los potentados que no pagaban impuestos, ya no hay condonación de impuestos.

Lo tercero es que, gracias a esas políticas, tenemos una hacienda pública sana, fuerte, que nos ha permitido no recurrir a deuda, no hemos tenido un problema de déficit en cuanto a que se gaste más de lo que ingresa.

Y esto tiene que ver mucho con el trabajo de servidores públicos ejemplares, como la directora del SAT, Raquel Buenrostro, que está aquí con nosotros y va a hacer una exposición; Antonio Martínez Danigno, que es el administrador general de Grandes Contribuyentes; Rosalinda López Hernández, administradora general de Auditoria Fiscal Federal; Guadalupe Araceli García Martínez, administradora general jurídica; Luis Abel Romero López, administrador general de Recaudación; Raúl Zambrano Rangel, administrador general de Servicios al Contribuyente; Carlos Gerardo Malanche Flores, administrador general de Comunicación y Tecnologías de la Información, que nos acompañan aquí. Este equipo ha sido clave porque. Si no tenemos ingresos, ¿cómo financiamos el desarrollo?

¿Qué hacían antes?

Endeudaban al país o aumentan los impuestos. Ahora, a pesar de la pandemia y de la guerra en Ucrania, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos presupuesto para financiar los Programas de Bienestar en beneficio del pueblo y en las obras de infraestructura que se están construyendo.

También es muy importante que se sepa que las obras públicas no se están haciendo con deuda ni son concesiones, es decir, no se le cobra otro impuesto a la gente, es presupuesto público, que es dinero de todos. Fue con presupuesto como se financió el Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, con presupuesto público la refinería y con presupuesto el Tren Maya, las presas, los distritos de riego, el Sembrando Vida, mil 450 millones de dólares, el programa de reforestación más importante del mundo; con presupuesto público, con dinero del pueblo de México.

Esto, por el trabajo tan eficaz que han hecho las servidoras y los servidores públicos, en este caso, del SAT.

Bueno, pues, vamos a que nos informe primero Ricardo Sheffield, de cómo van los precios y luego Raquel hace la presentación de lo del SAT y al final los videos, si les parece.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. Si hacemos un corte el 30 de junio, el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, 104 dólares con 79 centavos, bajó un poco, pero continúa muy presionado el mercado internacional de los derivados del petróleo. El mismo petróleo, 21.98 por litro.

El precio promedio la semana pasada para la gasolina regular, 23.92 para la Premium y 23.30 para el diésel, 100 por ciento de incentivo esta semana a las gasolinas, a los combustibles por parte del gobierno federal.

Petro Seven, Oxxo Gas y Windstar son las tres marcas más careras en el país esta semana que cerró y las tres que han sido aliadas de los consumidores y que lo han sido ya varias semanas es Repsol, G500 y Orsan.

Vamos a ver por tipo de combustible. En la gasolina regular Chevron salió la más cara. Esta gasolinera, en Santa Ana, Sonora, tenía el precio de la gasolina a 23 pesos con 43 centavos por litro, le estaban ganando los angelitos dos pesos con 81 centavos, comparado con los 22 centavos de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas, con un precio en consecuencia más bajo al público, 20 pesos con 29 centavos.

Nos vamos a la gasolina regular, el precio más alto, con el margen más alto es de Mobil en Monterrey, Nuevo León, 25 pesos con 99 centavos, tres pesos 65 de margen, muy pasados de rosca. Pemex la más barata en la Premium, 22 pesos con 89 centavos, 39 centavos de margen.

BP fue la más cara, con el margen más alto, para el diésel en El Carmen, Campeche, 24 pesos con 96 centavos precio al público, tres pesos con 19 centavos de margen; mientras que Mobil fue la más económica en Altamira, Tamaulipas, 22 pesos con 35 centavos por litro, 18 centavos de margen.

Y en verificación recibimos 399 quejas o denuncias a través de la app de Litro por Litro, 164 verificaciones y visitas que realizamos en esta semana que cerró, tres gasolineras las encontramos que tenían problemas en la calibración de sus bombas, no había rastrillos, pero no estaban litros completos y fueron sancionados.

Y si no tomamos en cuenta el margen, las más baratas para la gasolina regular a 19.59 en Servifácil Coatzacoalcos, Veracruz y 20 pesos con 29 centavos de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas. Así tenemos un referente de cuál es el precio más bajo.

Y un referente de los precios más altos, está a 24.50 en San Fernando, Tamaulipas y 23.99 de BP en Guadalajara, Jalisco. Así nos orientamos a dónde mover nuestra compra, porque es el poder del consumidor que nosotros tenemos como consumidoras y consumidores. Si lo usamos, regulamos el mercado, por eso es importante usar la app de Litro por Litro, donde la más barata aparece en Altamira, Tamaulipas, de franquicia Pemex, con un precio al público de 29.79 y 21.89 de Soriana, en Tampico, Tamaulipas.

Las más caras, 27.99 de Phillips 66, en Chihuahua, Chihuahua; y 26.79 de Shell, en Naucalpan, Estado de México.

La más barata para el diésel, 22 pesos con 19 centavos de BP, en Coatzacoalcos, Veracruz; y 22.29 de Mobil, en Altamira, Tamaulipas.

Las más caras, 76, otra vez, en Hermosillo, Sonora, les gusta pasarse de rosca en esa gasolinera, 26.99 por litro y franquicia Pemex, 25.99 en el 14, San Luis Potosí.

Seguimos también monitoreando el tema de los servicios sanitarios.

Quién es quién en el gas LP. Si convertimos a kilos y a pesos el precio internacional del gas del 29 de junio, sería de 27 pesos con 68 centavos, mientras que el promedio de las 145 regiones en nuestro país fue de 24 pesos con 49 centavos por kilo.

Haciendo lo mismo en el caso de tanques estacionarios, 14 pesos 78 centavos el precio internacional, mientras que el precio promedio de las 145 regiones fue de 13 pesos con 21 centavos.

Seguimos encontrando quien da por abajo del precio máximo establecido en cada región, tenemos ejemplos en Oaxaca, en Hidalgo, en el Estado de México, en Coahuila, en Sonora, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León. Un claro ejemplo, Flama Azul, en Concepción, Buenavista, Oaxaca, tiene el precio al público a 12 pesos con 40 centavos por litro, mientras que el precio máximo es de 13 pesos con 30 centavos, casi un peso de diferencia, buenos aliados de los consumidores.

Y tenemos lo mismo en el caso de cilindros de gas, Flama Azul, también en este mismo municipio de Oaxaca, tiene un precio al público de 22 pesos con 96 centavos cuando el precio máximo de la región es de 24 pesos con 63 centavos, más de dos pesos por kilo en beneficio de los consumidores, buenos aliados de los consumidores.

Setecientas treinta y cinco visitas o verificaciones. Siete, pocas afortunadamente, resultaron con infracciones.

Aunque encontramos en esta ocasión muchos cilindros en mal estado, un 10.9 por ciento de cilindros que fueron retirados del mercado en estas verificaciones y una estación de carburación que no se dejó verificar y que no exhibía los precios al público, seguro tampoco estaba dando litros y kilos completos, esto es el barrio de Jicaltepec, en San Pablo Actopan, en Toluca, que ya la estaremos visitando de nueva cuenta, pero acompañados de ASEA y acompañados de la CRE y obviamente de la Guardia Nacional.

De productos de primera necesidad, vamos a ver el comportamiento en esta semana que cerró. El Índice Nacional de Precios al Consumidor en bebidas y alimentos ha tomado una situación de estabilidad después de venir incrementándose semana con semana, ojalá así continúe porque la presión internacional sigue muy alta en todos los alimentos lamentablemente, esta situación que vive el mundo.

Y vemos los precios altos a la baja en este paquete de 24 productos que consumen más las familias mexicanas y el precio bajo también muy estable. Vamos a ver los precios por regiones. En esta semana que cerró, Superama en Lindavista, en la Gustavo A. Madero, aquí en la Ciudad de México, mil 151 pesos con 90 centavos fue el precio más alto que encontramos para este paquete; mientras que el más económico fue en la Central de Abastos de Iztapalapa, que estuvimos visitando la semana pasada, un saludo a todos los comerciantes de la central, mil siete pesos con 92 centavos, ellos bajaron tres pesos, más o menos tres pesos en relación a la semana pasada, que también ahí la tenemos reportada. Buenos aliados de los consumidores en la Central de Abastos de Iztapalapa.

Y vamos a región centro norte, donde HEB en San Luis Potosí fueron los más pasados de rosca con el precio de mil 182 pesos con cinco centavos por estos mismos 24 productos; y la Central de Abastos de Durango, Durango, vean la gran diferencia casi 200 pesos de diferencia, 999 pesos el más económico.

Y vamos ahora a ver en la zona norte donde Minisúper, Superette 40, en Juárez, Chihuahua, fue la opción más cara a mil 160 pesos con 62 centavos; mientras que Merco Arambarri en Monterrey, Nuevo León, la opción más económica, le ganó a la Central de Abastos de Monterrey, a 976 pesos con 15 centavos el precio más bajo en todo el país, muy buenos aliados de los consumidores.

Y vamos, por último, en la zona sur sureste donde Walmart Express fue la opción más cara, esto en Mérida, Yucatán, a mil 162 pesos con 60 centavos; y los mismos 24 productos en Bodega Aurrera, de Veracruz, Veracruz, los encontramos a mil 17 pesos con 30 centavos. Si le buscamos, vamos a encontrar en donde vivimos opciones económicas, distribuidores comercializadores que son aliados de los consumidores.

Y comentarles que hemos estado en comunicación todas las agencias gubernamentales de defensa del consumidor de habla hispana en el mundo y en todo el planeta se está presentando el mismo problema. Como hay esta presión inflacionaria, crece también la tentación de muchos comerciantes, de muchos distribuidores, pues de moverle a la báscula, de moverle al calibrador de flujos, al medidor de flujos y entonces, si sube el precio, para no subir el precio le doy su rasuradita al kilo, le doy su rasuradita al litro.

Y estamos en todos los países de habla hispana realizando una intensa campaña, porque en todos se calibra igual que en México, dos veces al año y en este mes de julio iniciamos la segunda calibración del año y ahora queremos hacerlo de manera tal que todas y todos ustedes, como consumidoras, como consumidores, nos ayuden a verificar que estén cumpliendo con la calibración.

Estamos sacando un nuevo holograma dentro de una campaña que se llama ‘El sello amarillo cuida tu bolsillo’. Y ayúdanos a cuidar a esos comerciantes para que con ello cuidemos tu bolsillo ante esta situación internacional de presión inflacionaria.

El nuevo holograma que se empieza a distribuir en este mes de julio es este holograma redondo en lugar de cuadrado en donde ya no cambiaremos los colores, sino solamente la estacionalidad, el año y el semestre que se está calibrando y usaremos el color amarillo.

Pero adicional a este pequeño sello estamos haciendo unas calcomanías más grandes donde dice que el sello amarillo cuida tu bolsillo. Y este instrumento de medición ya ha sido verificado, lo estaremos colocando en las bombas y en los negocios que ya tienen sus básculas calibradas aparte del sello amarillo que cuida tu bolsillo en cada una de las bombas y en cada una de las básculas.

Estos son los sellos con todas las medidas de seguridad que garantizan que dan kilos completos y litros completos.

Muchas gracias y recuerden: el sello amarillo cuida su bolsillo.

RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ, JEFA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT): Con permiso presidente. Buenos días a todos.

Como se mencionó hace ratito, el mes de julio son los 25 años del SAT y durante estos 25 años la institución ha venido evolucionando y nuestro objetivo con esta Cuarta Transformación ha sido tener una institución con vocación humana y conciencia social.

Nosotros consideramos que la misión de nuestra institución es crear un vínculo entre las contribuciones del pueblo de México y las acciones de gobierno que llevan al bienestar social de todas las mexicanas y los mexicanos.

Desde el inicio de esta trayectoria definimos como objetivos principales aumentar la recaudación, bajar la evasión y la elusión fiscal y combatir la corrupción y eso es lo que nos ha guiado durante estos años.

Es importante destacar qué nos hace diferentes a nosotros este SAT de otras administraciones. Quisimos señalar puntualmente en qué consideramos que somos diferentes.

Bueno, esta institución parte que la principal virtud de un servidor público debe ser la honestidad y en ese nos hemos orientado para fortalecer con esa mística a todos los recursos humanos del SAT.

Hemos centrado mucho en erradicar los privilegios del pasado y establecer piso parejo para todos los contribuyentes. Para ello hemos hecho análisis técnicos muy estrictos y una aplicación de la ley sin discriminación y que todo mundo participe en ello.

También tratamos de actuar siempre con justicia tributaria, donde los grandes contribuyentes ya no se benefician por encima del pueblo, en el que ya no existen condonaciones de impuestos y quien gana más tiene el deber cívico de pagar más y de contribuir con ello al gasto público.

También hemos trabajado mucho en convencer a los grandes contribuyentes y a las universidades de que la función de un asesor contable o jurídico es ayudarlos a cumplir la ley y a no pagar menos impuestos doblándola o violándola.

También hemos trabajado mucho en facilitar a los contribuyentes su regularización fiscal, incentivando sobre todo las autocorrecciones y las aplicaciones de los beneficios fiscales previstos en la normatividad.

Y, finalmente, también hemos trabajado mucho en explotar y analizar la información de los sectores económicos y grupos corporativos, identificando padrones de elusión y defraudación fiscal, así como las factureras.

Eso es en lo que nos hemos centrado muchísimo y sobre estos ejes —la siguiente— hemos trabajado principalmente en los grandes contribuyentes. Es importante señalar que durante estos tres primeros años, poco más de tres años, se recaudado el 86 por ciento en la fiscalización de grandes contribuyentes comparado con todos los seis años de la administración anterior.

¿Qué se ha hecho?

Se ha trabajado en actos nuevos, se han fortalecido mucho los que están en proceso, se han hecho auditorías de las devoluciones porque hacían mucha trampa cuando pedían las devoluciones y ahora se da puntual seguimiento desde la auditoría, los juicios, las liquidaciones y el cobro.

En cuanto a la evasión y a la elusión fiscal, esta estrategia es más compleja en el sentido que requiere mucho más información. Son muchos contribuyentes y ahí nos hemos dedicado a fortalecer todo el análisis de datos, la estadística, la información, para identificar patrones sobre la evasión y la elusión fiscal y poder establecer algunas líneas preventivas, correctivas y punitivas.

Esto principalmente está muy orientado a todo lo que son los sistemas, en el SAT hay poco más de 750 aplicativos.

Se ha aumentado también la automatización de los procesos.

Se han perfeccionado y mejorado las plataformas tecnológicas. Es importante decir que cada día tenemos menos dependencia de servicios de terceros, hemos trabajado mucho en la soberanía digital porque mucha de la información del SAT estaba prestada por terceros.

Además de que hemos obtenido mayor soberanía digital y hemos mejorado toda esta infraestructura, esto nos ha llevado a ahorros de más de dos mil millones de pesos, mismos que se han utilizado para fortalecer también las tecnologías, mejorándolas.

Esto nos ha permitido identificar también algunas estrategias de evasión y de elusión fiscal que nos han llevado a mejorar también las normas fiscales e ir tapando huecos.

La otra es que nosotros estamos como institución, creemos que no existe y no toleramos la impunidad de ningún acto de corrupción y siempre nos vamos tanto sobre el corruptor como el corrompido. Para un acto de corrupción son dos partes y nos vamos sobre las dos partes.

Hemos trabajado en que todas las identificaciones de irregularidades y malos comportamientos se denuncien de manera inmediata.

Tenemos denuncias, tanto en la Fiscalía General de la República de delitos presuntos penales, así como faltas administrativas presumiblemente ante la Función Pública.

De enero de 2020 a junio de 2022 se han presentado en caso de presuntos delitos penales dos mil 669 denuncias contra servidores públicos, personas físicas y personas físicas relacionadas con personas molares. De estas dos mil 669, 599 son por contrabando, 105 es por un acceso irregular a los sistemas y el otro son otros tipos de presuntos delitos.

Vinculados a proceso han sido 469 personas. Del total, hemos tenido 15 resoluciones y el castigo más alto que hemos tenido son seis años de prisión por manejo irregular en los sistemas de información.

En cuanto a servidores que presuntamente tienen faltas administrativas, hemos presentado 229 denuncias que involucran a 335 servidores públicos en 2021 y 97 denuncias en 2022, en lo que va de 2022, que son 150 servidores públicos.

Escribimos las aduanas porque el año pasado todavía era en aduanas y las denuncias que aparecen ahí son las que están en proceso; pero ya aduanas, como ustedes saben, a partir del 1º de enero ya es otro órgano desconcentrado que no depende del SAT.

Esto nos ha llevado a obtener los siguientes resultados. Como decía el presidente, si nosotros trabajamos con mucha honestidad y en estricto apego a la ley y sin discriminación y con piso parejo, nos lleva a buenos resultados en las contribuciones.

La primera gráfica, la gráfica en barras rojas, representa cifras anuales; la verde son las del primer semestre, todo el periodo enero-junio. Y, como observamos, es que durante 2021 la recaudación tributaria creció 504 mil millones de pesos, equivalente a 2.8 por ciento real en comparación con 2018, que es la administración anterior. Entonces, llevamos un incremento considerable.

Enero-junio del 2022 la recaudación ascendió a dos billones 49 mil, lo que implica un crecimiento de 2.7 por ciento respecto del año anterior y 8.6 por ciento respecto de 2018. Es decir, la recaudación está por encima y ya superó los niveles de la prepandemia sin ningún problema e incluso todo… Ahorita vamos a observar, como vemos en la gráfica, que nunca bajó, nunca bajó a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis de la guerra de Ucrania con Rusia.

También mucho se decía que los grandes contribuyentes sólo iban a ser para rato. No es verdad, aquí vemos la gráfica de los grandes contribuyentes y más bien la recaudación de grandes contribuyentes nos da para otro rato más, o sea, es sostenible la recaudación.

¿Qué es lo que ha pasado?

Aparentemente baja la fiscalización, pero los esfuerzos que se han hecho de auditorías que han identificado por dónde eluden y evaden los grandes contribuyentes, pues ya no lo vuelven a hacer, entonces ya no cae en la fiscalización y en la auditoría, pero sí podemos observar que hay un ligero crecimiento en la recaudación, porque esas fallas o faltas que estaban cometiendo, ya sea a propósito o por omisión, las están recuperando.

Aquí vemos cómo han crecido grandes contribuyentes. La parte verde es la aportación de los grandes contribuyentes propia, digamos, sus ganancias, los impuestos que ellos pagan; la parte amarilla son las retenciones que hacen de sus trabajadores y las retenciones que hacen de IVA, que son al final lo que consumimos, cada consumidor paga su IVA, al igual que cada trabajador paga sus impuestos de ISR. La parte amarilla son las retenciones, la parte en verde es lo que han aportado los contribuyentes.

Y lo que vemos en estas cifras es que de enero a junio del 2022 grandes contribuyentes aumentó con relación al año pasado 20.7 en términos reales, o sea, ahí es un reflejo de la reactivación económica.

Ahora vamos a ver nada más lo que se refiere al impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta también vemos un comportamiento similar. En el comparativo del primer trimestre, que es la parte del cuadro verde de aquí abajo, observamos que tan sólo las ganancias, el impuesto sobre la renta sobre ganancias es 30.8 por ciento y de las personas morales es 32.1; o sea, sí ha habido utilidades en las personas morales, tanto, que la recaudación de ISR creció 32.1 por ciento en términos reales.

En cuanto al IVA, también observamos que el IVA, le voy a decir el IVA bruto, ha crecido. El IVA es lo que se paga por cada bien o mercancía que nosotros estamos cobrando, pero de acuerdo al código fiscal se pueden hacer acreditaciones; por ejemplo, si alguien es un importador, pues descuenta algunos impuestos de IVA, etcétera. Entonces tenemos que el impuesto total de lo que nos paga por IVA se puede ver disminuido principalmente por devoluciones o también por compensaciones o regularizaciones de ejercicios anteriores.

Aunque el bruto, el IVA bruto va creciendo, la parte roja, que es el IVA neto, aparentemente es más pequeño en términos reales. Nominalmente ha estado creciendo; sin embargo, en términos reales nos ha dado, si ustedes han observado las gráficas, unos ligeros, algunos meses, algunas ligeras caídas, pero esto se debe a que ha incrementado muchísimo la parte de comercio exterior, las exportaciones.

Todas las exportaciones a tasa cero tiene devoluciones de IVA, entonces entre mayor sea el número de exportaciones, mayor son las devaluaciones y lo que se ha incrementado mucho las devoluciones es principalmente en la industria facturera y, de la industria facturera, la industria automotriz.

Bueno, la mayor actividad económica, esto genera mayor número de devoluciones. Y, si ustedes observan, en el 2018, aquí está, en el 2018 se ve como sumida la gráfica, no tiene la misma tendencia de todo lo demás, eso se debe a que en el cierre de la administración anterior, para contrarrestar el déficit con que iban a cerrar las finanzas públicas, lo que hicieron fue parar las devoluciones, pararon las devoluciones y entonces eso generó un incremento artificial de los ingresos y, la verdad, nosotros tenido que estar amortizando ese déficit.

Bueno, nosotros estimamos que fueron alrededor de 80, 90 mil millones de pesos los que se ‘patearon’ y fueron los que no se devolvieron en ese año y que nosotros hemos tratado de ir devolviendo con mayor celeridad, a pesar de la pandemia y a pesar de toda la crisis y aun así que las devoluciones están creciendo, los impuestos netos están también creciendo.

La siguiente. Esto es al primer trimestre, al primer semestre, perdón, al primer semestre se ve un gran incremento y esto, sobre todo la parte gris, es el apoyo que se ha estado dando para estímulo a los combustibles como mecanismo de ajuste de precios para abatir la inflación, eso es lo que ha crecido la parte de las devoluciones.

Además, también se ha trabajado y se ha esforzado en generar un régimen más simplificado para la gente, queremos dar facilidades, sobre todo a la gente que no tiene todos los recursos para tener capacidades técnicas y administrativas de contar con contadores o despachos, que sea más sencillo el pago de impuestos.

Entonces, desde el año pasado se hizo el régimen simplificado, donde se consideran a los contribuyentes con menos de 3.5. Están varios intervalos, el primero es hasta los 300 mil pesos al año, el último está a los 3.5 y donde se les disminuyó la tasa de impuesto sobre la renta, donde la tasa de la renta, en lugar de andar en el veintitantos por ciento, pasa al uno por ciento y máximo 2.5 por ciento. Es importante decir que adicionalmente aquí el sector primario tiene algunos beneficios donde no paga impuesto sobre la renta.

Y en el caso de las personas morales, lo que se hizo fue aumentar la deducción de las inversiones también para motivar la reactivación, se les dieron mayores tasas anuales y se hizo mayores deducciones para que pudieran pagar menos impuestos.

Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si una persona moral invertía en mobiliario y equipo de oficina, podría nada más deducir el 10 por ciento durante 10 años. Y la propuesta nueva, como quedó la modificación de ley, es: ahora puede disminuir el 25 por ciento en cuatro años. Entonces, deduce más rápido, esto le da liquidez y también puede reactivarse y mejorar su negocio. Y hay varios ejemplos, son muchísimos.

También observamos que desde que empezó esta administración el presidente firmó varios decretos para dar estímulos en las regiones fronterizas, empezando por la norte, luego el siguiente año continuó con la sur y la franja de Chetumal. Aquí vemos cómo se han incrementado los estímulos fiscales en estas zonas, en el 2019 era de 68 mil y ahora en 2021 cerró en 95 mil. Ese incremento también en los estímulos está siendo completamente absorbido por el incremento de la recaudación.

La siguiente, por favor. Esta gráfica muestra los estímulos de combustibles. Decíamos hace rato que los estímulos a los IEPS se utilizan como una medida de ajuste de precios contra la inflación, porque la inflación es el impuesto más caro para la población que tiene menos recursos.

Entonces, si nosotros observamos, primero, el IEPS que se pagaba el año pasado, que pagan de manera normal para compensar y que no haya tanta variación en el precio, ese estímulo fiscal en el 2022 alcanzó un apoyo de 114 mil 771 millones de pesos. Y el complementario que entró a finales de marzo a la fecha lleva ya 44 mil millones de pesos. Este incremento nosotros esperamos que el siguiente mes sea mucho más alto.

El total de los apoyos para combatir la inflación es de 159 mil millones de pesos, es decir, los esfuerzos de este gobierno para evitar que la gente tenga una inflación en su canasta básica es de 160 mil millones de pesos.

¿Cómo se ven estas acciones que ha emitido el SAT con base en estos principios de esta nueva transformación?

Aquí vemos un apartado del impacto en las finanzas públicas y en la parte económica. Muchas de ellas ya eran metas, ya compromisos que fueron compromisos de campaña del presidente y que se están cumpliendo cabalmente.

El primerito es no hay aumento en los impuestos ni impuestos nuevos.

No se incrementa la deuda.

Esto también, como se mantuvo los ingresos, se mantuvo el grado de inversión a pesar de todas las crisis.

También el haber garantizado el cumplimiento de las metas de ingreso nos permitió mantener el presupuesto en los programas y proyectos prioritarios sin ajustes.

Las medidas que se están metiendo están permitiendo abatir el incremento de la inflación, que sin duda la inflación se reconoce internacionalmente con el impuesto más caro para la gente con menores recursos. Y esto va aunado también a que ya estamos saliendo de este periodo y este año ya empezó la recuperación económica y aparte México ha tenido un reconocimiento internacional.

Aquí observamos algunas gráficas que también el presidente ha mostrado en diferentes ocasiones, que es cómo se comporta el consumo; la gráfica de arriba son las tiendas departamentales y las tiendas de abajo son las de autoservicio, porque son indicativas y un buen indicador estas gráficas porque cuando hubo la crisis sanitaria y bajó toda la actividad económica, el gobierno mantuvo todos sus programas prioritarios.

¿Esto qué permitió?

Pues los apoyos a los jóvenes, los apoyos a los adultos mayores, etcétera. Permitió que un gran porcentaje de la población mantuviera su nivel de ingresos para su subsistencia. Aquí lo vemos ligeramente en las gráficas, el comportamiento y lo observado en la línea roja.

Vemos una línea negra punteada que está ligeramente una tendencia hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Independientemente de la crisis, tanto sanitaria como la de Ucrania y Rusia, siempre se mantuvo lineal y constante un consumo sostenido en todas las tiendas de autoservicio y en todas las tiendas departamentales, lo que garantiza es que la mayoría de la gente tuvo recursos para sobrevivir gracias a todos los programas que hubo, los programas sociales.

Aquí vemos un corte a mayo de cómo es el impacto económico al apoyarlos con estímulos a los combustibles para combatir la inflación. En el primer cuadro vemos cómo es la inflación de México y Estados Unidos, México es la barra verde, Estados Unidos es la barra roja. A mayo en 2022, México está en una inflación de 7.65, mientras que Estados Unidos está en 8.58, tenemos un punto menos de inflación.

Si nada más nos referimos a la parte de los productos o las mercancías energéticas, es mucho más notorio el control de la inflación, México está en 6.4 por ciento, Estados Unidos en 34.6 y la OCDE en 47.7.

Entonces, ahí se ve el esfuerzo que hemos hecho como gobierno para poder mantener abajo los precios.

La siguiente, por favor. Esta está muy larga, nada más se las voy a platicar. Parte de las defraudaciones fiscales provienen de empresas transnacionales, porque son las operaciones internacionales o las reestructuraciones corporativas donde se prestan más para mayores defraudaciones.

Aquí, en el área de internacionales, se está trabajando, de hecho a estas alturas ya se tienen reuniones semanales con nuestro homólogo en Estados Unidos, en el área de Grandes Contribuyentes para evitar, por un lado, lo que se llama la doble tributación, eso le da certeza jurídica a un contribuyente que no paga doble en México y en Estados Unidos, pero también nos ayuda a no tener doble evasión, juega para los dos lados, porque ahí tenemos maquiladoras gigantes que por siete años, ocho años, no han pagado ni en México, ni en Estados Unidos.

Entonces, se ha hecho un gran trabajo, ya se tienen reuniones semanales y se establecen medidas normativas conjuntas para evitar esta doble tributación o doble no evasión fiscal. Esto nos ha funcionado también y le ha funcionado también a Estados Unidos, que está viendo cómo generalizarlo, no sólo a maquiladoras, sino a otro tipo de empresas, como son las distribuidoras.

Y este mecanismo incluso Estados Unidos lo llevó a la OCDE como un ejemplo de eficiencia y están ya realizándose grupos de trabajo en la OCDE que están liderados por México para llevar todas estas metodologías a nivel internacional, para que también se hagan en Europa y se hagan en Asia y en África.

También se ha fortalecido mucho el intercambio de información, que eso nos permite también tener mucho conocimiento sobre las operaciones y cómo juegan a llevar recursos a paraísos fiscales y poder detectar también más rápido las evasiones.

Y se han fortalecido muchos grupos de trabajo con autoridades de diferentes países. Y México está participando en muchos casos como capacitador en estos temas internacionales, dados los resultados que hemos obtenido.

Y así como a manera como de un resumen nada más para sensibilizar un poco los números de los esfuerzos que se ha hecho, nosotros consideramos, dados los resultados, que la transformación de un nuevo SAT caracterizada por el valor de la honestidad, las capacidades técnicas, el estricto apego a la ley y el piso parejo ha demostrado que puede incrementarse la recaudación de manera sostenida y equivalente a una reforma fiscal sin aumentar las contribuciones.

Aquí vemos un cuadro muy sencillo que nos puede dar un rápido, un orden de magnitud, donde vemos en la línea verde cómo son los ingresos tributarios en 2018, que es el último año de la administración anterior, el año anterior y el presente, que la diferencia es la reactivación económica.

Si nosotros observamos las diferencias nominales del 2022 del primer semestre con el primer semestre de 2028 hay una diferencia de 491 mil millones de pesos; y contra el 2022, 193 mil millones de pesos. Pero a esto, pero esta recaudación, decíamos, no sólo ha sostenido un ritmo creciente, sino también ha absorbido el incremento en las deducciones.

¿Cuáles deducciones?

Pues el aumento de los estímulos fronterizos que han ido creciendo, el estímulo de los combustibles y las devoluciones en sí. Entonces, si nosotros todo lo que hemos absorbido de que devolvemos adicional de contribuciones más lo que ha crecido, la brecha contra 2018 es de 943 mil millones de pesos, casi un billón de pesos y con respecto al año pasado son 443 mil millones de pesos.

Entonces, aquí es un reflejo de que sí estamos en la recuperación, estamos en la reactivación y que tener una institución con honestidad, capacidades técnicas, estricto apego a la ley y piso parejo nos puede llevar a un crecimiento sostenido sin necesidad de aumentar impuestos.

Eso es todo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias.

Vamos a los videos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 4 de julio de 2022.

En el Tramo 1, en Palenque, Chiapas, avanza la construcción del viaducto por donde el Tren Maya cruzará el río Chacamax.

En Escárcega, Campeche, iniciaron los trabajos de otro viaducto por donde también correrá el Tren Maya, permitiendo en la parte inferior la circulación de personas y vehículos con total seguridad.

En el Tramo 2, en el municipio de Hecelchakán, Campeche, se recibieron dos tolvas para dispersar el balasto que dará estabilidad a la vía del tren, también sigue la construcción de pasos de fauna para cuidar los ecosistemas y continúa la soldadura de rieles.

En el Tramo 3, cerca de la localidad de Kimbilá, municipio de Izamal, en Yucatán, avanza la cimentación de las nuevas torres de alta tensión para las líneas eléctricas que serán 10 metros más altas que las anteriores a fin de brindar seguridad a los vehículos y evitar riesgos en el sitio.

En el Tramo 4, cerca de la localidad de Holcá, municipio de Kantunil, también en Yucatán, avanzan los trabajos del terraplén y se construyen los muros laterales para dar apoyo y rigidez a un paso inferior vehicular que se construye en la zona.

Ya son 114 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

En el vivero se realiza el mantenimiento de vegetación halófila para la cobertura de suelos salinos, se ha realizado la propagación de 500 mil plantas mensualmente.

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente, por medio de la Conanp, se realizan visitas escolares a las instalaciones del pabellón demostrativo con el fin de difundir el valor biocultural del lago de Texcoco.

En áreas del jardín central se realizan trabajos para el retiro de vegetación invasora. Asimismo, en la zona oeste del parque se continúa con el trazo y deshierbe para el desplante de plataformas que permitirán la construcción de las barreras cortafuego y brechas rompeviento.

Iniciaron los trabajos para la rehabilitación de 537 piezas de registros que serán reusadas para las áreas de laberintos.

Se desarrollan trabajos de topografía y trazo de senderos, ciclovías y plataformas para el desplante del equipamiento deportivo.

Iniciaron los trabajos de excavación de cepas para el tendido de tuberías y construcción de registros para las redes principales de instalación del parque. Asimismo, se han excavado 12 mil 600 metros cúbicos para el desplante de cimentaciones.

Continúan los trabajos de colado de losas para campos deportivos y otras áreas de equipamiento.

Se lleva a cabo el tendido de tubería para instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas en el interior de las plataformas.

Para el desplante de pavimentos de plazoletas y senderos se realizan trabajos de afine y compactación de materiales.

Permanentemente se lleva a cabo el monitoreo, rescate y banqueo de la vegetación activa, así como el seguimiento y conservación de la avifauna dentro del polígono del parque.

A la fecha se han generado más de tres mil 600 empleos en la construcción del parque.

Con estas acciones se continúa con la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, vamos. Tres y cuatro, siete. Vamos ahí, la primera fila y ahora vamos.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Dalila Escobar, de Proceso.

Preguntarle, en primer lugar, estos temas que tienen que ver con la cuestión de los religiosos, la cuestión de seguridad. Usted hace unos días hablaba de no cambiar la estrategia, también en el informe decía que había todavía cosas por hacer.

A nivel nacional, bueno, pues ha habido varios llamados de religiosos de diferentes estados, desde la cúpula, pero también desde quienes están en territorio, misioneros. Lo llaman, en primer lugar, a un diálogo nacional, afirman que es necesario, es momento de escuchar y que alguno de los religiosos de hecho mencionaba la frase de que a nadie hace débil escuchar a los demás, algunos mencionan que es importante escuchar a familias de personas desaparecidas, a personas que viven de cerca este tipo de violencia.

Preguntarle, en primer lugar, si usted considera que si es necesario que se haga un diálogo. Y en todo caso, si usted considera que se ha roto ese diálogo con al menos el ámbito religioso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo siento que se tiene que seguir escuchando a todos. El diálogo es permanente con todo el pueblo de México, no creo que en los últimos tiempos haya habido un gobierno que dialogue tanto con la gente, que esté cotidianamente recogiendo los sentimientos del pueblo. Sólo, que recuerde, el general Cárdenas y puede ser que otro presidente o gobierno, pero nosotros constantemente estamos en comunicación y dialogando.

En el tema de la violencia nosotros estamos convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia y estamos convencidos de que la paz es fruto de la justicia y estamos convencidos que no se puede enfrentar el mal con el mal y estamos convencidos que fue un error grave, un crimen, el haber declarado la guerra a la delincuencia al inicio del gobierno de Calderón.

Y esto tiene que ver con nuestras convicciones. Nosotros somos humanistas, nosotros sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza, sino son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, que lo que tenemos que hacer es atender las causas de la violencia, que no se empobrezca al pueblo, que no se abandone a los jóvenes, que no haya una sociedad desigual, donde una minoría lo tiene todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable, que no haya, en pocas palabras, pecado social.

Y esto tiene que ver con la filosofía, con la doctrina, de todas las religiones y también del pensamiento filosófico laico, se puede probar científicamente.

Entonces, los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las Iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz.

Nos identificamos muy bien con el papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras Iglesias, pero ya estoy viendo la mano negra, ¿no?, de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las Iglesias. No, que nadie se confunda.

Si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado, al que respeto más por su entrega en favor de los desposeídos es Jesús Cristo, que, de acuerdo a mi interpretación teológica, encabezó un movimiento en favor de los pobres y por eso los poderosos de su época lo seguían, lo expiaban, lo llamaban alborotador, agitador del pueblo y lo crucificaron. Y también por eso me identifico mucho con el papa Francisco.

Les voy a poner algo que acaba de decir el papa Francisco, porque todo esto pasa como de noche. A ver si me consigues un fragmento de una entrevista que le hicieron en Argentina o un periodista argentino, una periodista, es un párrafo donde habla de los problemas de América Latina.

Pero es cosa también de buscar, lo recomiendo, su discurso de Ciudad Juárez, sus homilías o discursos cuando visitó México. Ningún dirigente político, religioso, había hablado con tanta claridad sobre los problemas de México como lo hizo el papa Francisco en esa visita, pero como no les convenía a los de las élites, no se difundió nada, toda la crónica de su visita tuvo que ver con generalidades, que lo jaló una niña, que llegó mucha gente, pero sus intervenciones no se difundieron. Y eso que él dijo en ese entonces lo suscribimos nosotros, desde nuestra postura de Estado laico.

Entonces, no podemos nosotros confrontarnos con ninguna Iglesia. Y que los del PAN y del PRI y de otros partidos y Claudio X. González y los que están molestos porque tenían el negocio del aeropuerto y no se les hizo, los que ahora tienen que pagar impuestos y antes no pagaban, los que se sienten ofendidos porque actúan como fifís… Que no lo son también, porque para ser fifí, como dicen en Veracruz, le zumba, o sea, tienen que tener avión propio, yate, vivir en Las Lomas, en Santa Fe, pero en La Toscana, en el Pedregal, nada de que si vives en la del Valle ya eres fifí, no, no, no, o sea, hay niveles.

Entonces, que nadie se ofenda, estamos hablando de los potentados. Y eso también, no de todos, porque hay gente que tiene dinero porque ha trabajado y además invierten y generan empleos y merecen respeto y no todo el que tiene es malvado, estos son los ultraconservadores, muy reaccionarios, que se sienten superiores, son clasistas, racistas, ellos son los que están enojados, pero también se les va a ir quitando.

Y tenemos que hablar de esto para que las nuevas generaciones vayan haciendo a un lado todo ese pensamiento rancio y conservador, hasta los hijos de ellos, que conozcan una realidad distinga, que se salgan de esa burbuja de individualismo, de egoísmo, de sentirse superiores.

INTERLOCUTORA: ¿Llamaría entonces a que no haya un distanciamiento con el grupo eclesiástico?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay, llevamos muy buena relación con todas las Iglesias. Esto lo estoy viendo ahora porque los estrategas del conservadurismo están pendientes y están viendo por dónde, porque no les salen las cosas.

Hacemos un aeropuerto, ‘es una central camionera, nadie lo usa’, como si no se necesitara un proceso, si no llevara tiempo, como cualquier obra. Negocios que se abren, que inician. ¿Cómo dicen los técnicos? El punto de equilibrio, ¿no? Lleva tiempo lograr el punto de equilibrio; pero no, en contra del aeropuerto, no tienen la nobleza de aceptar de que se trata de uno de los aeropuertos mejores del mundo, de los que últimamente se han construido, que lo hicieron el tiempo récord los ingenieros militares, que nos ahorramos 125 mil millones de pesos.

La refinería, lo mismo, no tienen la nobleza de decir… Llevaba más de 40 años que no se hacía una refinería, una obra así en el sureste, con una inversión de, qué sé yo, 12 mil millones de dólares, que está todavía dando empleos a 30 mil obreros, una refinería para para procesar 340 mil barriles diarios. Claro que requiere de un proceso de prueba, pues ni modo que se inaugure, ya está el petróleo crudo entrando y ya se integra de inmediato todo el proceso y ya se está produciendo gasolinas. Eso lleva tiempo, se necesitan integrar todas las plantas. Pero ya terminamos de instalar todas, todos los equipos en 600 hectáreas, en dos años y medio.

¿Quiénes hicieron esto?

Mexicanos del Instituto Mexicano del Petróleo, de Pemex y sobre todo obreros mexicanos, empresas mexicanas la mayoría de las empresas. Y no, no.

Yo recuerdo que Calderón dijo que iba a construir una refinería. Me va a llevar un tiempecito explicarlo porque… Y ofrezco disculpas si se molestan ¿no? Porque no hay que olvidar que anuncian con bombo y platillo de que van a construir una refinería y, como tenían a todos los medios apergollados, fue una gran propaganda.

Y pusieron a competir a los estados para ver qué estado ofrecía las mejores condiciones. Y ahí van los gobernadores todos, a ofrecer: ‘Aquí en Guanajuato es el mejor lugar’, en Michoacán, en Tamaulipas, en Campeche.

Bueno, ahí en Guanajuato, en tu estado, hasta compraron un terreno.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Ahí se quedó.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se quedó y lo pagaron bien, bien, se rayaron.

Entonces, en todos lados pusieron a competir, entonces tardó un tiempo y los medios, hasta que deciden que van a hacer la refinería, también en una ceremonia, en Tula. Compran el terreno, ¿y qué hicieron? La barda, pero ni siquiera la terminaron y luego dicen: ‘se suspende’.

Entonces, ahora los que no dijeron nada cuando se engañó y se derrochó dinero son los que están molestos por lo de la refinería ‘Olmeca’.

Y así el Tren Maya. Imagínense, estuve ahora el fin de semana, no son propietarios los que tienen el amparo, hay gente desconocida, claro, vinculada a estos grupos de poder, los mismos que presentaron los amparos para que no se hiciera el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ y nos tienen parado, ya va para tres meses, con todo el gasto que esto significa, sin razón.

Porque, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, que hay una destrucción ambiental, ¿cómo es que se está trabajando en mil 450 kilómetros y no estamos trabajando en 100? Y qué casualidad que la destrucción es en donde están las inversiones más fuertes y los intereses económicos, en el tramo Cancún-Tulum, que además es donde existen menos vestigios arqueológicos, pero el propósito es que quedemos mal, que no podamos inaugurar el año próximo el Tren Maya.

INTERLOCUTORA: ¿Sería posible que pudiera no inaugurarse el próximo año?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro que vamos a inaugurar el Tren Maya, es un asunto de Estado. No es posible que un grupo de intereses creados, corruptos, le causen daño al pueblo y a la nación, porque se trata de presupuesto público. Imagínense lo que se está perdiendo cada día que pasa. Entonces, sí, vamos a terminar.

Pero, a ver, el papa ¿qué dijo?

(INICIA VIDEO)

PAPA FRANCISCO: Las cosas que yo hice no me las inventé, ni las soñé después de una noche de indigestión, no, recogí. Todos los cardenales dijimos en las reuniones precónclave qué tenía que hacer el próximo papa. Todos éramos conscientes de que el próximo papa estaba ahí, que no sabíamos quién iba a ser.

Entonces, dijimos las cosas que había que cambiar, los puntos que había que tocar. Lo que yo puse en marcha fue eso que se pidió. O sea, original mío no creo que haya habido nada, sino que es poner en marcha lo que se pidió entre todos.

Por ejemplo, en la parte de reforma de la curia, terminó con la nueva constitución apostólica, praedicare evangelium, que después de nueve años, ocho años y medio de trabajo y consulta y eso, se logró poner lo que pidieron los cardenales, que ya se iba poniendo en práctica pues los cambios se iban haciendo, ¿no es cierto?

Y hoy día hay una experiencia de tipo de vista misionero. Es decir, praedicare evangelium es decir: sean misioneros, prediquen la palabra de Dios, o sea, que lo esencial es salir.

Curioso, en esas reuniones hubo un cardenal que dijo, en el texto del Apocalipsis tomó lo aquello de Jesús y dice: ‘Estoy en la puerta y llamo, era para entrar; si alguno me abre, entraré’. Él dijo: ‘Jesús sigue golpeando, pero para que lo dejemos salir, porque lo tenemos aprisionado’.

Y eso es lo que se pidió en esa reunión de cardenales. Y cuando fui elegido yo puse en marcha eso enseguida. A los pocos meses, que se hicieron consultas continuamente, se fue un primer texto, después se consultó un segundo texto, hasta que salió una constitución y mientras se iban haciendo los cambios, ¿no? O sea, no son ideas mías, eso que quede claro, son ideas de todo el colegio cardenalicio que pidió eso.

PREGUNTA: Más allá de su humildad, hay una suya, hay una impronta de la Iglesia latinoamericana.

PAPA FRANCISCO: Eso sí.

INTERLOCUTORA: ¿En qué cambió esta perspectiva? ¿Qué posibilitó esta perspectiva?

PAPA FRANCISCO: La Iglesia latinoamericana tiene una historia de cercanía al pueblo muy grande. Si tomamos las conferencias episcopales, primero en Medellín, después Puebla, después Santo Domingo, siempre fue en diálogo con el pueblo de Dios o muy cercana al pueblo de Dios la Iglesia latinoamericana y eso ayudó mucho. Y es una Iglesia popular en ese sentido, real de la palabra, es una Iglesia del pueblo de Dios que se desnaturalizaba cuando el pueblo no podía expresarse y terminaba siendo una Iglesia de capataces, de estancias con los agentes pastorales que mandaban.

Cuando el pueblo se fue expresando cada vez más en lo religioso terminó siendo protagonista de su historia y eso en la Iglesia latinoamericana se dio bastante.

Hay un filósofo argentino, Rodolfo Kusch, que es el que mejor captó lo que es un pueblo y que en sus libros o en la filosofía de un pueblo y esto creo que es lo que vivió en parte la Iglesia latinoamericana, aunque tuvo conatos de ideologización, ¿no? Por ejemplo, el instrumento de análisis marxista de la realidad para la teología de la liberación fue una instrumentación ideológica a este camino de liberación, digamos así, de la Iglesia popular en el sentido del pueblo latinoamericano.

Pero una cosa son los pueblos y otra cosa son los populismos, acá en Europa continuamente lo tengo que expresar. Acá tienen una experiencia de populismo muy triste. Hay un libro que salió ahora, Síndrome, 1933, que muestra cómo se fue gestando el populismo de Hitler, ¿no?

Entonces, a mí me gusta decir: no confundamos populismo con popularismo. Popularismo es cuando el pueblo lleva adelante sus cosas y en diálogo y es soberano, la soberanía del pueblo; el populismo es una ideología que se mete a reagrupar al pueblo en una dirección y acá cuando hablas de fascismo, de nacismo entiende lo que es un populismo en ese aspecto.

En la Iglesia latinoamericana tuvo evidentemente y tiene aspectos de sujeción ideológica en algunos casos, lo ha habido y lo seguirá habiendo porque esa es una limitación humana, pero es una Iglesia que pudo expresar y puede expresar cada vez mejor su piedad popular, por ejemplo, ¿no?, su religiosidad popular, su misma organización popular.

Cuando vos encontrás que a las patronales del milagro de Sarta te bajan los misachicos de tres mil metros y todo para venir acá, hay ahí una entidad religiosa, que no es superstición, porque se siente identificados con eso. La Iglesia latinoamericana ha crecido mucho en esto.

Y también es una Iglesia que supo cultivar las periferias, porque la verdadera realidad se ve desde la periferia. A mí me llamó la atención unas conferencias que escuché de una filósofa muy… Amelia Podetti, la frase era esta: ‘Europa vio el universo cuando Magallanes llegó al sur’, o sea, desde la periferia más grande se entendió a sí misma, o sea, la periferia nos hace entender el centro.

Podrás estar de acuerdo o no, pero si vos quiere saber lo que siente un pueblo, andar en la periferia. Las periferias existenciales, no sólo las sociales, las existenciales. O sea, andan los viejos jubilados, son periferia; andan los chicos. De alguna manera te refleja andar los barrios, andar las fábricas, andar donde se juega el día a día, ¿no? Y ahí se muestra a un pueblo. Andar en la universidad, pero donde están los pueblos, la periferia, a los lugares donde el pueblo se puede expresar con mayor libertad y para mí esto es clave, una política desde el pueblo y no es populismo, es respetar los valores del pueblo, respetar el ritmo del pueblo, respetar la riqueza de un pueblo.

INTERLOCUTORA: Y ahí es donde usted ve, desde la periferia, la fuerza transformadora.

PAPA FRANCISCO: Tal cual.

INTERLOCUTORA: Estaba pensando, cuando se hablaba de la Iglesia latinoamericana y Latinoamérica parte de los últimos años empieza a mostrar también una salida distinta, digamos, una salida no neoliberal, sino justamente la construcción de un proyecto de sociedad mucho más inclusivo. ¿Cómo ve a Latinoamérica como región?

PAPA FRANCISCO: Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no?, que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos.

Y, por supuesto, siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar, de imperialismos explotadores, ¿no? eso todos los países lo tienen.

(FINALIZA VIDEO)

INTERLOCUTORA: Presidente, justo sobre esto, nada más preguntar en el tema de lo que tiene que ver con la seguridad, en la parte de los religiosos hay dos planteamientos:

Por un lado, por ejemplo, en el caso de Jalisco se habla y ellos han declarado una paz fría, es decir, que saben que se opera, que saben que incluso hay cobros de piso por hacer algunas actividades y que muchas veces no lo denuncian por temor a que obviamente están ahí en el pueblo y los pueden hostigar.

En el caso de Zacatecas, por ejemplo, algunos religiosos plantean que sí se puede dar una especie —bueno, eso plantean— de amnistía a cambio de que depongan las armas.

Preguntarle, el tema de la estrategia, más allá de la frase ‘abrazos, no balazos’, ¿cómo se define la estrategia? Si es en todo caso, porque algunos la ven, permisiva, se permite que los delincuentes puedan actuar con tal de que no haya masacres a cambio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es una idea que se tiene equivocada. Nosotros lo que estamos atendiendo son las causas de la violencia. No se hacía así, era el predominio de las medidas coercitivas, el uso de la fuerza, eso era lo que se ponía por delante y eso, regresando al papa, es antirreligioso, todo lo que tiene que ver con la violencia y en especial es anticristiano, teológicamente hablando.

No puede, con todo respeto lo digo, un sacerdote, un obispo, un pastor, decir que se debe responder la violencia con la violencia, es la ley del talión, es el ojo por ojo, el diente por diente. No.

Esto no significa que haya tolerancia, todos los días detenemos a delincuentes y, cuando no hay opciones, se dan enfrentamientos. Ayer en Sonora, detienen a tres delincuentes famosos, un grupo de soldados y los tienen sometidos, retenidos y llegan 10 camionetas, 15, en número: 60 contra 10.

El encargado del operativo, con mucho aplomo, pide apoyo, porque les estaban ofreciendo que si soltaban al jefe de la banda no les iba a pasar nada a ellos, le estaba ofreciendo al grupo de militares 10 millones de pesos. Y llegaron los refuerzos y sí hubo un enfrentamiento, perdió la vida un oficial del Ejército, pero se detuvo a los delincuentes.

Es muy fácil, como dice la canción de Silvio, no estar en ese sitio y desde aquí, o desde el púlpito o desde la academia, estar diciendo lo que supuestamente debe aplicarse o llevarse a cabo, pero con este ejemplo de Caborca, de Sonora, que voy a pedir que hoy lo informen, lo que quiero dejar de manifiesto es que no significa tolerancia o que no se esté actuando, claro que estamos actuando y hay resultados mejores que antes.

Para que quede así, claro, que se oiga bien, que se oiga lejos: desde que estamos en el gobierno hay una reducción del 30 por ciento de delitos del fuero federal, 30 por ciento de delitos del fuero federal. Hasta en homicidios, que es fuero común, tenemos una reducción del cinco por ciento, lo más difícil que encontramos. Pero también la politiquería está queriendo hacer campaña en contra con estos temas.

Entonces, es importante que se sepa. Afortunadamente, tenemos posibilidad de la réplica aquí y de informar. Y la gente está muy, muy consciente de lo que está sucediendo. Pero sí hay toda una campaña de desprestigio, inmoral, difamatoria y son casi todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones.

Ayer estaba yo viendo… No me acordaba, pero a pesar del COVID todavía no olvido cosas. Hace como dos años fui a Campeche y salió Alazraki a decir que se casaba mi hijo Andrés en una hacienda, de estas antiguas, remodeladas, haciendas coloniales famosa.

Y pues no se ha casado, pero lo que me llamó la atención… ¿Se acuerdan lo que últimamente decía, de que lo que importa es decir mentiras? Hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir, por eso lo de Goebbels. Puede ser que no sea hitleriano, pero sí alumno de Goebbels y Goebbels, ya lo dije, pues fue durante muchos años el ministro de la propaganda de Hitler.

A ver si no encuentras lo de cuando dice… Porque esa es la estrategia, si se le puede llamar así, es la máxima del hampa de la política y del periodismo: la calumnia cuando no mancha, tizna y calumnia porque algo queda.

Y estaba… Sí, es Goebbels, hay hasta manuales sobre eso, pero desde antes se aplicaba eso en el periodismo, se usaban muchísimo en la época de la dictadura porfirista, antes de la Segunda Guerra Mundial.

Es una donde dice, a ver si la encuentran, dice: ‘Me equivoqué, no se va a casar el hijo de Andrés Manuel; todo por las benditas redes sociales’.

INTERLOCUTORA: Hubo un reporte, presidente, de una agresión más a un religioso en Michoacán. Se hablaba del padre Mateo Calvillo. Nada más saber si tienen el reporte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tenemos.

INTERLOCUTORA: ¿Nada? Porque él lo había hecho público, que lo habían golpeado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Afortunadamente no, Bueno, puede ser, pero no nos informaron.

INTERLOCUTORA: Ya nada más, como tocaba el tema de Dos Bocas, preguntarle, presidente, si pudiera haber un informe en torno a qué fue lo que hizo que se elevaran los costos del tema de la refinería ‘Olmeca’ en Dos Bocas.

Y, bueno, si habrá también exhibición de los contratos. Si no hay opacidad en algunos de los que pudieron tal vez tener algunos convenios modificatorios para elevar los costos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, se hizo en el presupuesto estimado, autorizado por el consejo de Pemex. Ese es otro asunto también, el querer descalificar la construcción de la refinería hablando o sosteniendo de que costó más de lo previsto. No, está en lo que se autorizó por parte del consejo de Pemex. Lo que sucede es que, si se le agregan los impuestos, se le agregan obras adicionales, como gasoductos y otro tipo de obras, pues sí es mayor el precio.

Pero, para nuestros adversarios, si esa refinería la iniciáramos hoy nos costaría 25 mil millones de dólares y no la tendríamos cuando más se necesita.

A diferencia de lo que pasa en otros países… A ver, ¿por qué no pones otra vez el…? Pongan de favor.

¿Tienen lo de Alazraki? A ver, pon lo de Alazraki y luego la lámina sobre inflación energética en el mundo.

Y ofrecemos disculpas, porque ya nos dedicamos a presumir mucho, pero, si no, los de la prensa fifí conservadora, reaccionaria y corrupta siguen y siguen y siguen tratando de confundir.

Ah, aquí está, miren, fíjense:

‘Las humildes fotos de la humilde boda de Anderecito junior, ayer en Campeche, Hacienda Uayamón. Cada noche entre seis mil y ocho mil pesos. No hay duda, primero los pobres.’

Este es este señor, ¿cómo se llama?, Alazraki.

Y como pues no hubo boda ni se usó el hotel este de seis mil la noche, ocho mil… Fíjense, a los dos días, es la vieja perversidad, cuando empezaron a ceder los medios ¿no? con el derecho de réplica primero eran ocho columnas ¿no?, para difamar y luego, si acaso aceptaban la réplica, mandaban el escrito a la página 38 de la sección C del periódico.

Pero aquí se… Dos días calumniando. Es un calumniador profesional, alumnos de Goebbels.

‘Fui víctima de las —dice después— de las benditas redes sociales. Subí una información que me llegó sin validar que fuera cierta.’

Nada, es lo mismo, es Goebbels lo que… ¿Por qué no pones otra vez lo que decía de que de la mentira?

Pero hay un Face, porque en las redes hay mucho ingenio de gente que nos está ayudando mucho y un abrazo a miles de personas que trabajan contrarrestando a estos medios reaccionarios y conservadores que se oponen a la transformación.

Es una donde aparece él diciendo que yo soy como Hitler, como Mussolini, como Franco y luego aparece él diciendo: ‘Me comparó con Hitler’. Porque también esa es otra característica de los conservadores.

Se está en el debate y dice: ‘No me insultes, pero no me insultes, me estás insultando’ No, no, no estoy insultando, es que hablo así. ‘Pero tú me insultaste, tú me pegaste primero, tú iniciastes, tú fuistes’.

A ver si la encuentras. Es lo mismo, para que vean la hipocresía y aclaro… No, pero es… son sus palabras, es una entrevista, son propias palabras diciendo primero una cosa y luego quejándose.

Y también, con subrayado, ¿eh? Tengo un profundo respeto a la comunidad judía, profundo respeto a la comunidad judía y tengo muy buenos amigos en la comunidad judía; esto es otro asunto completamente distinto.

Es un poco lo de la Iglesia, yo fui atacado por la Iglesia o, para decirlo con precisión, por algunos jerarcas de la Iglesia en el 2006, que hicieron campaña en contra. Un cardenal, que está ahora jubilado, fue a decir a Roma, al embajador de Estados Unidos en Roma, de que yo era un peligro para México y que tenía el gobierno de Estados Unidos que intervenir para frenar nuestro movimiento.

¿Dónde está esa información?

En los cables de WikiLeaks, ahí están.

Por eso defiendo a Assange, entre otras cosas, porque ahí se hicieron denuncias sobre violación de derechos humanos, sobre intervencionismo, sobre represión y ahora resulta que el periodista más valiente, profesional, con más arrojo, está en la cárcel y la gran prensa guarda silencio. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la defensa a la libertad de expresión?

A ver. Sí, pero son dos. Sí, pero esto es lo que dice él y luego dice que yo lo estoy comparando con Hitler. Si tienes el video o el audio, de esto mismo. Sí, pero hay una entrevista que le hacen y él repite eso.

Y hay un mensaje que pega las dos cosas, de los simpatizantes de las redes sociales que nos ayudan, a hacer este trabajo, esta es la entrevista, esto es lo que él dice, que López Obrador es Hitler, es Stalin, Fidel Castro, dice y luego ahí mismo en la entrevista que le hacen últimamente, dice: ‘Me compara con Hitler’. O sea, él sí puede, yo no puedo decir que es hitleriano. ¿Cómo no lo voy a decir, si tengo las pruebas? Él mismo se define diciendo que hay que decir mentiras.

Y que tiene una expresión también muy buena, sobre todo para los que estudian comunicación, dice: ‘Lo importante es la propaganda’. Los intelectuales de derecha siempre cuestionan lo de la propaganda, siempre. Se habla de que en la comunicación lo que se tiene que dar es información, no orientar, no concientizar, no hacer propaganda y él está diciendo: ‘Esto es propaganda’.

¿Sí lo encontraron? Es que está interesante, porque eso es más claro que todo, o sea, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía.

Y hay que darle el crédito al… A ver si es esta. Ah, sí, ese agosto de 2020, sí.

(INICIA VIDEO)

CARLOS ALAZRAKI: López Obrador decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini, Hitler, Franco, Fidel Castro, Stalin, etcétera, etcétera, para dividirnos y vencernos.

Tengo que decir que nunca un presidente me había ofendido, usted me difamó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin.

El gobierno de López Obrador decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini…

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Síguele, déjalo. Es que uno es el 20 y este es en el 22.

(INICIA VIDEO)

CARLOS ALAZRAKI: El gobierno de López Obrador decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini, Hitler, Franco, Fidel Castro, Stalin, etcétera, etcétera, para dividirnos y vencernos.

Tengo que decir que nunca un presidente me había ofendido, usted me difamó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin.

El gobierno de López Obrador…

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos adelante.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Miguel Óscar Pérez, vengo del periódico La Última Palabra, de Juárez y Cadereyta, Jiménez, en el estado de Nuevo León.

Señor presidente, como usted lo sabe, estamos viviendo en el estado una grave crisis por la falta de agua, tenemos cuatro presas que de las cuales dos ya están en agonía y la mayor de ellas ya está en un 40 por ciento.

Aunado a este problema, es muy triste ver que la población se está peleando por una cubera de agua, están siguiendo las pipas, hay colonias que han tenido un mes sin agua en las tuberías. Y hay muchos políticos que han aprovechado esto para hacerse publicidad y llevar pipas con sus imágenes ahí para saber y dar entender y hacer lo que usted decía ahorita, la propaganda.

Señor presidente, pero hay un problema grave también, el gobierno del estado empezó a explotar los mantos acuíferos, los mantos acuíferos, los mantos freáticos, pero empiezan repartir agua en pipas, sacar de sus pozos y conectan aparte, por medio de bombeo, el agua de esos pozos a la tubería y empieza a fluir el agua, más, sin embargo, este tipo de prácticas no llevan ningún control sanitario, señor presidente, no hay un análisis previo de la calidad de esa agua.

Y antes de venir aquí estuve yo con un experto en el tema y me comentó que hay un problema ahí que pudiera detonar en un grave problema paralelo de salud a la falta del agua potable. Señor presidente, me dijo que hay metales, que pudiera haber metales pesados, que pudiera haber… ¿Me permite sentarme para continuar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Que hay metales pesados que pudieran dañar la salud, hay bacterias que pudieran también detonar en enfermedades gastrointestinales, como cólera, también hepatitis y ya hay estos brotes en el estado de Nuevo León y hay muchos brotes de enfermedades infecciosas en el sistema de gastroenteritis.

Vemos que los productos que consumimos, como las cocas colas, como tantos productos que consumimos y traen los sellos y nos advierte, esto no pasa en Nuevo León.

Las pipas de agua, no se sabe de dónde vienen y no se sabe la calidad de los pozos que están siendo explotados para llevar a la población. He visto que gente lleva garrafones de agua potable, los está llenado el agua de la pipa para consumo.

Como le digo, ahí hay un detonante que pudiera ser de enfermedades, incluso no solamente gastrointestinales, sino de piel, incluso me han dicho que hasta de la vista por hacer uso de esta agua, que no hay ningún control, nadie analiza el agua, solamente la saca y la reparte. Y es un problema muy riesgoso, muy peligroso para la salud de los nuevoleoneses.

Y, como usted sabe, la salud es una de las cuestiones primordiales para el ser humano y una de las prioridades para cualquier gobierno, incluyendo encima de muchas, así como de la economía y todo, sin salud no hay nada de esto, no sucede nada.

Señor presidente, la pregunta es: ¿puede su gobierno federal intervenir, sugerir, apoyar para que esto no sucede, para que se analicen las aguas y ver que realmente sean potables o para uso doméstico?

Nadie le dice a la población si puede ser consumida, nadie se los está diciendo porque nadie la está analizando. Yo quisiera saber si su gobierno por medio del sector salud pudiera hacer algo, pudiera intervenir, ya que parece ser que al gobierno del estado ni le importa ni está prestando atención a este tema tan delicado.

Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nosotros estamos dando seguimiento y apoyando en el caso de la falta de agua en Nuevo León.

Voy a pedir hoy un informe, porque la vez pasada, que se dio a conocer la manera en que se estaba ayudando y se estaba trabajando en coordinación con el gobierno del estado, se expuso también el consumo de agua de las empresas, de creo que 62, 63 empresas que tienen un consumo como de 500 litros por segundo que podrían ayudar para la escasez.

Tengo la información que, después de eso, ya estaban ayudando, pero después de que se informó sobre este asunto aquí, otros se sumaron a entregar agua.

Y no tengo información reciente. Voy hoy a hablar con el director de Conagua, con Germán Martínez, para que nos informe y, si te parece, de acuerdo a tu propuesta, mañana nosotros damos información al pueblo de Nuevo León sobre la situación de la escasez de agua.

Y nos da tiempo el día de hoy también para comunicarnos con el gobierno del estado y tener información para seguir actuando y si es necesario tomar otras medidas más drásticas. Porque no queremos imponer nada, tiene que ser por la razón, nada por la fuerza.

Y sí están ayudando los empresarios, pero también no es suficiente con el agua que ellos tienen asignada. También eso es importante que se sepa, que es muchísimo más lo que se requiere para consumo doméstico.

Sí puede ayudar mucho y quiero ver si ya se está implementando, el que el agua de la zona de riego, de la zona de los cítricos se está ya destinando para el uso doméstico, porque esa sí es una cantidad, es un volumen considerable.

Entonces, mañana, si te parece, damos un informe y se aclara si existe control de la potabilización del agua, si hay pues vigilancia para que sea agua sana y que no vaya a generarse un problema mayor. Si te parece lo hacemos así.

INTERLOCUTOR: Claro que sí, señor presidente, muchísimas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Viene Germán Martínez mañana a informarnos.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Pedro Villa y Caña, del periódico El Universal.

Presidente, hoy publicamos una entrevista con Tatiana Clouthier, la titular de Economía, que señala que las quejas en materia laboral por parte del gobierno de Estados Unidos que ha interpuesto contra México distorsionan el alcance del libre comercio de ambos países en el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? ¿Esto ha afectado el tratado entre los tres países de Norteamérica?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay problema, vamos muy bien.

INTERLOCUTOR: ¿Se tocará este tema en la próxima reunión que sostenga con Joe Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero más que nada la reunión tiene carácter bilateral. Vamos a tratar asuntos de México y de Estados Unidos, desde luego tomando, en cuenta a Canadá y a toda América, pero es una reunión bilateral. Tenemos una cumbre para tratar los asuntos del acuerdo comercial, del tratado, en noviembre en México viene el primer ministro Trudeau y viene el presidente Biden.

INTERVENCIÓN: ¿En qué fecha?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En noviembre. Pero eso es para el tratado.

La reunión del día 12, los encuentros, porque van a ser dos o tres, tienen que ver con asuntos de integración, de mayor integración económica con respecto a las soberanías, el tema migratorio, la inversión para el desarrollo, las visas de trabajo y otros asuntos.

INTERLOCUTOR: Presidente, nada más para entender ese apunto, ¿su agenda solamente va a ser el día 12 o se va a extender un día más?, ¿ya se tienen más pormenores sobre esta visita?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, salimos el lunes, consideramos que nos alcanza el martes y nos regresamos por la tarde el miércoles.

INTERLOCUTOR: Presidente, como segunda pregunta, hace una semana falleció, fue asesinado un compañero periodista en Tamaulipas, el viernes pasado también una compañera que asiste a las conferencias, Ana Mendoza, de Jalisco, sufrió un ataque.

En ese sentido, en una entrevista Fernando Yarza, presidente de Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, calificó como inadmisible el número de periodistas asesinados en México.

¿Cuál sería su opinión sobre esta declaración?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es más de lo mismo, es la campaña de desprestigio en contra del Gobierno de México.

Estas asociaciones que hay de todo tipo, que aparecen cuando no les gusta un gobierno o no les conviene un gobierno o protegen a medios de información de México, que están también molestos porque ya no reciben subvenciones o el dinero de publicidad que se les daba. Pero esto es así, no es para rasgarse las vestiduras.

Hace unos días di a conocer un encarte del New York Times hablando del superpolicía Genaro García Luna y es el New York Times; y el Financial Times hace lo mismo y el Wall Street Journal y todos.

O sea, estamos hablando esto de Assange. ¿Qué, no vale la pena que se ocupe el New York Times del asunto, o el Washington Post o el Financial Times o El País y convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, para pedir, para llamar a que se le otorgue un indulto a Assange? Si no lo hace, van a quedar manchados.

Y hay que empezar con la campaña que, si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de La Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad.

INTERLOCUTOR: ¿Plantearía esto con Joe Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo voy a tratar con él. Lo traté con el presidente Trump, le mandé un escrito. Pero no puede haber silencio.

A nosotros nos consta, los cables que dio a conocer hablan del fraude del 2006, de cómo fueron distintos personajes a la embajada de Estados Unidos en México a confesarse. Esto que les estoy planteando del cardenal, ahí viene.

Y no sólo es México, es todo el mundo. Pero, además, cuando se dio a conocer esta información participaron varios medios, se pusieron de acuerdo en el mundo para dar a conocer toda la información porque consideraron que era un aporte a la defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión, para no continuar con el doble discurso, con las mentiras, con el estar declarando una cosa y estar haciendo otra. Entonces, ahora lo dejan solo.

Ya es muy tarde, ¿eh? Ya, lunes, hablamos bastante. Mañana, una lista, una, dos, tres, cuatro.

INTERVENCIÓN: Ya sin lista, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sin lista, bueno, mañana pues.

+++++

