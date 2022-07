Las series que están de moda en HBO Estados Unidos este día

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla sin preguntarse cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares de HBO Estados Unidos para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. Westworld

Westworld está ambientada en un parque de atracciones futurista dirigido por el Doctor Robert Ford. Las instalaciones cuentan con androides cuya apariencia física es humana y gracias a ellos los visitantes pueden introducirse en cualquier tipo de fantasía, por muy oscura que sea..

2. Las crónicas de Cucu

Una reportera latina recuerda su infancia como una inmigrante dominicana gordita, obstinada y renuente que creció con su excéntrica familia en la década de 1980 en Miami.

3. The Bridge

Dos detectives de homicidios, la norteamericana Sonya Cross (Diane Kruger) y el mejicano Marco Ruiz (Demián Bichir), deciden trabajar juntos para cazar a un asesino en serie que opera a ambos lados de la frontera entre Méjico y Estados Unidos, concretamente en El Paso. Remake norteamericano de una serie sueca-danesa del año 2011, "Bron/Broen", de la productora ejecutiva Meredith Stiehm, guionista y productora de "Homeland".

4. Richie Rich

Richie Rich es un niño que convirtió las verduras en una fuente de energía limpia. Como resultado, Rich ahora tiene más de un billón de dólares. Rich vive con su familia en una mansión llena de juguetes, artilugios y sus mejores amigos Darcy y Murray siempre están a su lado, junto con Irona, la criada robot de Richie, su padre Cliff, que ama las siestas y es un poco denso y su hermana celosa Harper. Además, a Darcy le encanta gastar dinero y Murray no quiere nada fuera del presupuesto.

5. Mind Over Murder

Narra la extraña y psicológicamente compleja historia de seis personas que fueron condenadas por el asesinato en 1985 de una querida abuela de 68 años, Helen Wilson, en Beatrice, Nebraska.

6. Menudo: Forever Young

El ascenso y la caída de la más emblemática 'boy band' -grupo de chicos- latinoamericana de la historia Detrás del brillo y el glamour había una red de abusos y explotación a manos del mánager de la banda, Edgardo Díaz (FILMAFFINITY)

7. Wellington Paranormal

Sin darse cuenta, los agentes Minogue y O’Leary arrestan a una joven poseída por un demonio. Con ayuda del sargentoRuawai Maaka consiguen deshacerse del demonio y así nace la Unidad Paranormal de Wellington.

8. Irma Vep

Una estrella del cine estadounidense, desilusionada por su carrera y por una reciente ruptura, llega a Francia para protagonizar el papel de 'Irma Vep' en un remake del clásico de cine mudo 'Les Vampires'.

9. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

10. Chernobyl

En Abril de 1986, la Central Nuclear de Chernóbil en Ucrania (en aquel entonces, la Unión Soviética), sufrió una explosión masiva que liberó material radioactivo en Bielorrusia, Rusia, Ucrania, así como en zonas de Escandinavia y Europa Central. La serie relata lo que aconteció en 1986, en uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia reciente, así como los sacrificios realizados para salvar al continente de un desastre sin precedentes.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Entretenimiento

Más sobre HBO

Más sobre streaming