Qué dijo en vivo el presidente AMLO en la mañanera de este martes 28 junio

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, antes de informar sobre la situación de salud, como todos los martes, quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler. Una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, siete de Guatemala, dos de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad.

Estamos apoyando, está desde ayer nuestro cónsul, están también funcionarios de migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde.

Porque estos hechos lamentables, que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos, suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso, en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos.

Entonces, vamos a estar informando sobre esto.

Y vamos ahora a tratar lo de la salud y también sobre lo del abasto de agua, que ayer comentamos, en la zona conurbada de Monterrey.

Antes de darle la palabra al doctor Alcocer, quiero comentar que el día 12 de julio voy a tener una entrevista, un encuentro con el presidente Biden en Washington y este tema es central, es un tema básico a tratar. Lo hemos venido planteando, pero hace falta y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera.

Ahora sí vamos.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Un saludo a todas y todos ustedes.

En forma breve, para el Pulso de la Salud de hoy, les informaremos sobre dos temas:

El doctor Hugo López-Gatell nos presentará el estado que guarda la pandemia de COVID-19 y la política de vacunación en nuestro país.

En segundo lugar, el maestro Zoé Robledo, como ya es costumbre de todos los martes, nos informará los avances del plan de transformación del sistema de salud, con el seguimiento del reclutamiento y contratación de médicos especialistas en Nayarit, así como los avances en Colima y del plan de justicia del pueblo guarijío macarawe.

También del plan de intervención en los 31 municipios de la costa de Oaxaca será la información de hoy.

Muchas gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso presidente. Muy buenos días, maestro Zóe, ingeniero Martínez; muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Vamos a comentar sobre la situación de COVID-19 en México y sobre el arranque de la vacunación para niñas y niños de cinco a 11 años, que resultó con mucho entusiasmo, con mucha participación desde el primer día.

En la situación de la epidemia, como hemos venido comentando, estamos en una tendencia al alza, son ya nueve semanas consecutivas, o 10 si contamos desde el punto mínimo local y aumentan los casos.

Afortunadamente las hospitalizaciones aumentan muy poco, subimos de cuatro a seis por ciento la ocupación hospitalaria de camas generales y de uno a dos por ciento las camas con ventilador.

Asimismo, las defunciones, tampoco tiene un gran impacto esta ola de COVID sobre la mortalidad y aumentaron de un promedio de cinco a siete diarias en las últimas semanas.

La vacunación, queremos actualizarles sobre el resumen de lo que se ha logrado con la vacunación. Recordarán esta imagen con estos compartimentos, el promedio general es 87 por ciento la cobertura para todas las edades de los grupos que son elegibles para vacunar en este momento.

Las personas de 18 años y más, las personas adultas ya quedaron con este 91 por ciento de cobertura de vacunación, eso incluye los esquemas de dos dosis, de una dosis y en su momento enseguida comentaré sobre el refuerzo.

Las personas de 12 a 17 años, hicimos ya la actualización de cifras con todo lo que se ha continuado y ya llevamos 60 por ciento para niñas y niños de 12 a 17 años.

Y el elemento nuevo es este que apenas abre ayer formalmente, llevamos uno por ciento, iniciamos con casi 150 mil vacunas en ese grupo de edad de cinco a 11.

Los refuerzos, vemos que han continuado y tenemos ya una cobertura de 70 por ciento con 56.5 millones de personas adultas que han recibido su tercera dosis cuando son los esquemas de dos dosis, segundas si son de única dosis.

Y queremos también aquí comentar un elemento importante, nos han preguntado sobre el intervalo entre dosis para las personas menores. Y queremos recordarles que la recomendación técnica, está en nuestra guía, es que se aplique la segunda dosis, esta es la vacuna Pfizer, que es la única hasta el momento autorizada para menores de edad, que se aplique de cuatro a ocho semanas, es decir, de un mes a dos meses después de la primera dosis, así está representado en nuestra guía.

Sin embargo, es importante tomar en consideración que posterior al registro sanitario de estas vacunas, no sólo en México, sino en el resto del mundo, se empieza a acumular evidencia útil sobre la manera más apropiada de separar las dosis.

Y la Organización Mundial de la Salud en su guía interina más reciente sobre el uso de esta vacuna ha considerado que para niñas y niños de 12 a 17 años y también lo será para cinco a 11 años, es mejor esperar hasta el punto máximo de ese intervalo, hasta ocho semanas, porque se ha encontrado que eso confiere un mayor grado de protección, de eficacia en la protección contra COVID-19.

Ayer, como decía, arrancamos oficialmente, algunas entidades federativas lo pudieron hacer desde el domingo, pero el conjunto arrancó en 11 entidades federativas que están ilustradas en el mapa de color con casi 150 mil dosis aplicadas.

Fue una experiencia muy positiva, una gran colaboración de padres, madres, abuelas, abuelos, familiares en general de la comunidad, vemos nuevamente los gestos de solidaridad que tuvimos cuando se vacunó a las personas adultas mayores y en general a lo largo de toda la campaña y agradecemos al pueblo de México esa disciplina, ese orden y esa solidaridad.

Podemos ver algunas imágenes alusivas y al final mostraremos el calendario. Aquí está Sinaloa, Baja California, Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Morelos, Tlaxcala, son las entidades federativas que nos han mandado algunas fotos.

Por supuesto, mi agradecimiento a nombre de todo el equipo de Salud federal, al personal tanto federal que está trabajando en los estados en los operativos Correcaminos como al personal de Salud local que está muy comprometido con este proyecto de vacunación.

Lo último que vemos es el calendario, esta semana recibiremos el segundo embarque de dosis pediátrica, dosis para niñas y niños de cinco a 11 años, tendremos un millón 200 mil este próximo miércoles 29 de junio y 798 mil el jueves 30 para un total de casi dos millones, un millón 998 dosis para continuar con los embarques conforme vamos aplicando la vacunación.

La recomendación a familias es: no deje de vacunar a sus hijos, ya está la vacuna, está la capacidad de hacerlo, no deje de vacunarlos.

Y para padres y madres de niños de 12 a 14 años no olvide la segunda dosis, cuente entre cuatro a ocho semanas; si puede, esperarse más cerca de las ocho semanas para ponerle la segunda dosis.

Gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas,

Como todos los martes, vamos a conocer los avances del Plan de Salud para el Bienestar, como lo hemos estado haciendo. Salud para el bienestar significa hacerlo bien, ahí donde más se necesita. Podemos ver la primera lámina, que tiene que ver con el estado de Nayarit y los avances respecto al tema de los especialistas. Recordarán que del 24 al 3 de junio, del 24 de mayo al 3 de junio se llevó a cabo la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicas y Médicos Especialistas, este esfuerzo de todas las instituciones para cubrir las vacantes que teníamos de médicos especialistas y que seguimos teniendo, 14 mil 323.

Y el caso de Nayarit es muy particular, allá en Nayarit nos faltan 475 especialistas de 36 diferentes especialidades, pero sólo hubo 32 médicos postulantes que han acreditado; es decir, aun haciendo el proceso, abriendo las plazas, las convocatorias, aun así, en Nayarit vamos a seguir necesitando 443 médicos especialistas. Para darnos una idea, es el seis por ciento del total lo que se logró cubrir en Nayarit, fue el estado con menos cobertura.

Y las especialidades que ahí se pueden ver son las especialidades más básicas. Entre urgencias, medicina interna, ginecología, anestesia, cirugía y pediatría está el 81 por ciento del faltante. Y si lo vemos por lugar, de dónde son los lugares donde faltan, algunos son del hospital civil que está en Tepic, entonces ahí es donde estamos analizando cómo cubrir a esos especialistas que, aun buscando a los nacionales, pues no se lograron cubrir aún y de eso vamos a estar informando próximamente.

También informar que en Nayarit ya concluimos una de las partes más importantes del proceso, que es habilitar todos los quirófanos. Un hospital cuyo quirófano no está funcionando pues difícilmente le podemos decir hospital y ya hoy en Nayarit el 100 por ciento de los hospitales del estado que atienden a la población que no tiene seguridad social ya están funcionando todos sus quirófanos.

Desde que arrancó esta ampliación han sido ocho hospitales que se intervinieron porque no realizaban cirugías, lo mismo el de Compostela, el comunitario de las Varas, en Tecoala, en Acoponeta, en Ixtlán del Río, el de Jesús María y el de Puente de Camotlán y eso evitará que los nayaritas, las nayaritas que viven en esos municipios, en esas localidades se tenga que trasladar a la capital o a otros estados para su atención.

La siguiente. El último que nos faltaba era el hospital básico comunitario de Las Varas, que está en el municipio de Compostela, una población de 14 mil habitantes, que desde el 2014 contaba con su hospital, pero desde el 2014 no había llevado a cabo ninguna cirugía. Ya ahora está funcionando, ya se llevaron a cabo las tres primeras intervenciones y vamos a informar sobre el avance, sobre esta productividad en las próximas ocasiones.

En la siguiente podemos ver el tema de Colima. Uno de los elementos más importantes es darle certezas al personal médico, de enfermería, al personal paramédico. Tenemos una de regularizar 870 personas que tienen estos contratos eventuales, pero que son durante muchos años; ya llevamos 429 trabajadores de la salud que han iniciado su proceso, es decir, llevamos un 49 por ciento de avance en este aspecto. Son 121 médicos que llevaban antigüedades de uno hasta siete años, 277 personas de enfermería y 31 paramédicos también con antigüedades que llevaban de dos hasta 11 años con contratos eventuales, algunas veces de un mes, de seis meses, máximo de un año, pero ahora ya tienen esa certeza para trabajar.

La siguiente también tiene que ver con Colima y con los servicios médicos. Con la presencia de la gobernadora Indira Vizcaíno el 23 de junio pasado, el viernes, se dio a conocer que el servicio de hemodiálisis de la unidad estatal de hemodiálisis, del Centro Estatal de Hemodiálisis ya es gratuito.

Durante muchos años ese servicio, que siempre debió haber sido público y gratuito, pues cobraban, se pagaban 638 pesos cada tercer día por sesión de hemodiálisis y hoy ya se está dando de manera gratuita y además se instalaron 14 sillones, 14 máquinas de anestesia y medicamentos para 73 pacientes que están adscritos a esta unidad. Además de eso, también, una unidad de mastografía que estaba en Manzanillo ya está funcionando.

Pero traemos un testimonio justamente del tema de hemodiálisis para compartirles.

(INICIA VIDEO)

INDIRA VIZCAINO SILVA, GOBERNADORA DE COLIMA: Hola. Estamos muy contentos aquí en el centro, en la Clínica Estatal de Hemodiálisis de nuestro estado. Muy feliz, de verdad, porque a partir del día de hoy las y los pacientes que están siendo atendidos aquí, que al día de hoy suman 73, ya van a recibir su tratamiento de manera 100 por ciento gratuita.

Esto es de un gran significado porque en todos lados cuando nos encontrábamos con personas que vienen a recibir su tratamiento nos comentaban esta necesidad. Ellos pagaban 638 pesos en cada una de sus terapias, es decir, aproximadamente siete mil 500 pesos mensuales y a partir de hoy en este operativo de Salud por Colima, en el que vamos avanzando en esta transición a IMSS-Bienestar, podemos decir que es un paso enorme que se da en favor de la salud de las y los colimenses, a partir de este día este tratamiento es 100 por ciento gratuito.

Y muchas gracias a todo el personal que labora aquí, del que sus propios pacientes han expresado que lo hacen con el mayor de los cariños y del compromiso para atenderle con mucho amor.

Muchísimas gracias a todas y a todos.

MARÍA GUADALUPE LÓPEZ, PACIENTE: Tengo tres años viniendo a Colima a hacerme la hemodiálisis dos veces por semana. Pues nada más venía dos veces y a veces, la verdad, no venía por lo que no tenía para poder venir.

ANDREA ATILANO, MÉDICA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTEGRADA DEL CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS: Hoy estamos muy contentos y muy emocionados porque recibimos la noticia de que los pacientes van a poder accesar a sus sesiones de hemodiálisis de acuerdo a lo prescrito por nosotros los médicos y sin pagar su sesión de hemodiálisis.

Me da mucha felicidad a mí como médico y creo que vamos a lograr mejores metas terapéuticas y los pacientes van a tener mucha mejor calidad de vida y un mejor pronóstico.

(FINALIZA VIDEO)

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Gracias.

De Colima nos pasamos a Sonora para presentar los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Guarijío. El pasado 20 de mayo el presidente López Obrador estuvo en esa región del sureste de Sonora y planteó un plan de justicia que incluía elementos de salud.

Estuvimos allá, en Mesa Colorada, el jueves 23 para ponernos de acuerdo con la comunidad, con los gobernadores tradicionales, con el gobierno del estado, estuvo con nosotros el doctor Alomía en representación del gobernador Durazo.

Y parte de los acuerdos fue esta región de Sonora, principalmente está en el municipio de Álamos. Y en ese municipio, en Álamos, la cabecera municipal, hay un hospital de 43 años de antigüedad que fue en su momento uno de los hospitales de IMSS-Coplamar hace ya casi 40 años y que tiene varias deficiencias, principalmente en infraestructura, en equipamiento, le hace falta muchísimo personal, médicos especialistas y cobertura en todos los turnos.

A partir de eso fue que se estableció un plan de mejoras de este hospital, además de habilitar un albergue para que el pueblo guarijío que viene de comunidades muy, muy lejanas, a veces de traslados de cuatro, cinco horas o a veces más puedan llegar a este albergue y atenderse en el hospital.

Y además de eso, ahí mismo en Mesa Colorada, vamos a tomar una unidad, bueno, un centro de salud para convertirlo en una unidad médica rural del IMSS-Bienestar para garantizar que tengan todos los insumos y todo el personal para la atención en todos los turnos.

Y adicionalmente a eso mejorar, cambiar la ambulancia para hacer los traslados a estas otras comunidades y además instalar ahí una unidad médica móvil que pueda estar haciendo las visitas a todas las otras comunidades.

Una de las peticiones también que estamos ya trabajando es instalar una antena de comunicaciones para poder dar a conocer cuando haya alguna urgencia. Y de esta manera vamos a poder atender a toda la población de Guarajay, de Burapaco, de Cabora, incluso de otras comunidades que están fuera de Álamos en el municipio vecino de Quiridiego.

Y, finalmente, también en el caso de Sonora ―si nos pueden pasar la siguiente― el día de hoy salieron un equipo de 92 personas del programa IMSS-Bienestar ya para en los hospitales de todo el resto del estado empezar a hacer las capacitaciones y las intervenciones ya en el modelo de atención para que muy pronto Sonora se sume también ya a la operación plena de este programa.

Sería todo por nuestra parte, señor presidente. Gracias.

GERMÁN MARTÍNEZ SANTOYO, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos.

Hoy vamos a dar cuenta de la situación que guarda la zona metropolitana de Monterrey en relación al abastecimiento de agua potable. La zona metropolitana de Monterrey está compuesta de 16 municipios: ocho municipios metropolitanos y ocho municipios conurbados. Monterrey ha sufrido un proceso de urbanización muy intenso. En 1990 en la población, en la zona metropolitana de Monterrey era de dos millones 691 mil 258 habitantes, en 2020 la población es de cinco mil 322 mil 117… cinco millones 322 mil 117 habitantes. Como vemos, en 30 años se ha duplicado la población en la zona metropolitana de Monterrey.

Además, la zona metropolitana de Monterrey tiene principalmente el ocho por ciento del producto interno bruto, o sea, hay una actividad económica importante, es el tercer lugar en el producto interno bruto del país.

¿Qué se tiene para atender la demanda de agua potable a la población?

El organismo operador de agua potable y drenaje de Monterrey en condiciones normales requiere 16 mil 180 litros por segundo, esto es equivalente en promedio a 510 millones 252 mil 480 metros cúbicos al año. La dotación que se puede dar con estos volúmenes de agua a la población serán entre 250, 260 litros por habitante por día, estamos dentro de lo que se recomienda en las normas oficiales para atender el derecho humano al agua.

En lo que se refiere a fuentes superficiales, se reciben en la zona metropolitana 355 millones 900 mil metros cúbicos al año para público urbano, o sea, aproximadamente 11 mil 285 litros por segundo.

De las fuentes subterráneas se obtienen 154 mil 400 mil metros cúbicos, aproximadamente cuatro mil 895 litros por segundo. Todo este volumen de agua es concesionado por la Comisión Nacional del Agua, el gobierno federal, al organismo operador y a la industria y todos los servicios que se prestan en Monterrey.

Me voy a referir a la parte del aprovechamiento subterráneo. De los 154 mil 400… 154 millones 400 mil metros cúbicos, cuatro mil 895 litros por segundo, se distribuyen de la siguiente manera:

Para el concepto agrícola, cinco millones 400 mil metros cúbicos, equivalente a 171 litros por segundo, esto representa el 3.5 por ciento del total de fuentes subterráneas.

Industriales, tienen alrededor de 49 mil… 49 millones 900 mil metros cúbicos, equivalente a mil 582 litros por segundo. El porcentaje de abastecimiento de la zona industrial viene y proviene principalmente de la fuente subterránea de un 32.3 por ciento.

En servicios, seis millones 400 mil, con un porcentaje del 4.1 por ciento.

La principal demanda que se tiene siempre es la público-urbana, doméstica, con 92 millones 700 mil metros cúbicos, equivalente a dos mil 939 litros por segundo. Esto de agua subterráneas representa el 60 por ciento.

Del total de las aguas, o sea, de los 510 millones 252 mil, el uso público urbano es de 88 por ciento y el uso industrial casi el 10 por ciento, 9.8 del total.

El volumen para agua potable se compone de, como decíamos, de aguas superficiales y subterráneas con un total de 448 millones 600 mil metros cúbicos. El 87 por ciento del suministro de agua va para público urbano o doméstico principalmente.

En condiciones normales, las fuentes superficiales, presas, aportan: El Cuchillo, cuatro mil 780 litros por segundo; La Boca, 920 litros por segundo; Cerro Prieto, cinco mil 320 litros por segundo; otras fuentes subterráneas, 260 litros por segundo. En total, 11 mil 280 litros por segundo de fuentes superficiales.

Debido a la baja en los almacenamientos en las presas, se está aportando actualmente: de El Cuchillo, cinco mil litros por segundo; de La Boca, nada, cero litros por segundo; de Cerro Prieto, dos mil 500 litros por segundo, en riesgo de vaciarse; otros 260 litros por segundo, o sea, actualmente esas fuentes superficiales están aportando siete mil 760 litros por segundo.

De La Boca y Cerro Prieto el déficit acumulado actual es de más de tres mil litros por segundo, o sea, lo que con lo que se pudiera abastecer de agua a 1.3 a un 1.5 millones de habitantes.

¿Qué estamos haciendo en coordinación con el gobierno de Nuevo León?

El gobierno federal desde el inicio de esta administración ha aportado cerca de dos mil 183.5 millones de pesos. El costo total de esto para la construcción de la presa Libertad y poder aportar cerca de mil 585 en el año 2023, cinco mil 585 litros por segundo, cuesta o costará siete mil 474 millones de pesos.

¿Cómo ha aportado el gobierno federal esta suma de dos mil 183?

De 2018 a 2019 se han aportado 12.37 millones de pesos; en 2020, 578.18 millones de pesos; en 2021, mil ocho millones de pesos; y 2022, 584.7 millones de pesos.

El gobierno federal también está apoyando la parte técnica para que se termine la construcción de la obra del año próximo.

¿Qué más ha apoyado el gobierno federal al gobierno de Nuevo León?

Considerando que actualmente las principales fuentes de abastecimiento de agua están en el acuífero, tenemos una aportación de 19.2 millones de pesos para perforar 24 pozos someros para aportar en un inicio 285 litros por segundo.

Se ha iniciado la reactivación, vamos a llegar hasta 60 pozos en el transcurso de este año, pozos de emergencia con una aportación federal de 25 millones de pesos, también fueron aportados en 2021 y se espera tener 524 litros por segundo.

El año pasado, viendo que la presa Cerro Prieto estaba disminuyendo su capacidad, en coordinación con el gobierno de Nuevo León se invirtieron por parte del gobierno federal 23 millones de pesos para la instalación de equipo de bombeo flotante en la presa y poder obtener los dos mil 500 litros por segundo que actualmente se están aportando.

También para el año 2022 se incorporarán 16 pozos profundos que aportarán 240 litros por segundo y con un apoyo del gobierno federal de 62 millones 284 mil pesos. Todos estos apoyos económicos federales son el 50 por ciento del total de las inversiones.

El apoyo técnico para la operación del sistema de distribución de agua potable es uno de los trabajos que se está haciendo actualmente en coordinación con el organismo operador, controlar presiones, controlar volúmenes y poder distribuir más equitativamente el volumen de agua disponible en la red.

También se ha apoyado con carrotanques de la Conagua, 26 pipas de agua potable para transportarse a las familias más necesitadas, actualmente se han distribuido 13 millones 390 mil litros de agua potable.

También algo muy importante que está haciendo el gobierno federal, se han establecido acuerdos con la industria, hay compromisos para inyectar directamente a la red 200 litros por segundo hasta incrementarlo hasta 500 litros por segundo.

También estamos en acuerdos con la zona agrícola, citrícola de las zonas cercanas a la zona metropolitana de Monterrey para aportar de aguas superficial hasta mil litros por segundo, agua que puede ser conducida hasta el acueducto Cerro Prieto.

Las principales aportaciones de lluvia que pudiera tener el estado de Nuevo León provienen de las condiciones meteorológicas, o sea, los ciclones tropicales que se presentan en el golfo de México o en el Atlántico.

Actualmente está activo un ciclón tropical, el que le denominamos Dos. Este va, se tiene pronosticado que va a impactar a Nicaragua; sin embargo, la actividad en el golfo de México da posibilidades de lluvia a Nuevo León. Vamos a esperar la siguiente semana si tenemos algunos efectos de las bandas de este ciclón tropical.

Voy a hacer un pequeño resumen de los industriales que actualmente están registrados, que tiene concesiones con la Comisión Nacional del Agua. Tenemos como principales concesionarios Industrias Alcali con un volumen concesionado de cuatro millones 457 mil metros cúbicos. Esta concesión se dio en el 2015 y está hasta el 2015 y se registró en 1994. Todas estas concesiones han sido registradas principalmente en el año 1994, los más recientes son a finales de la administración pasada.

Los principales industriales, como decía: Industrial de Alcali.

Ternium de México, que tiene un volumen concesionado de dos millones 522 mil 880.

Un organismo público descentralizado, Parque Fundidora, dos millones 241 mil.

La Cervecería Cuauhtémoc Heineken, dos millones 212 mil en una concesión y un millón 419 en otra concesión.

Bebidas Purificadas, un millón 400 mil metros cúbicos.

Y así vemos también Ternium, que tiene un millón 371 mil 816 metros cúbicos; Hylsa, un millón 299 millones; nuevamente Ternium, un millón 292 mil.

Y así podemos seguir con una lista de 64 concesionarios. El menor que está aportando es alrededor de los 300 mil metros cúbicos, Owens, Dimosa.

El total de estas concesiones es cerca de 50 millones de metros cúbicos, esto equivale aproximadamente a mil 600 litros por segundo.

Los convenios que tenemos con la industria de todo este volumen, se tienen ya comprometidos 200 litros por segundo y vamos a llegar a 500 litros por segundo en futuras aportaciones. El que está aportando ahorita en mayor volumen es Ternium, la acerera.

Es todo, señor presidente. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.

PREGUNTA: Muchas gracias, presidente. Buenos días.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.

Presidente, preguntar, con su reciente visita a Sonora dieron fecha para abrir el hospital de especialidades de Hermosillo para el 15 de septiembre. Preguntar si esta fecha sigue en pie, si va a ser el 15 de septiembre, si nos pudieran dar avances de cómo va lo que hacía falta en el hospital y si a partir del 15 de septiembre ya va a estar completamente abierto al público este hospital.

También preguntar sobre lo que acaban de informar del plan de justicia para los guarijíos. En lo que respecta al hospital de Álamos, si ya tienen la inversión que se va a destinar para mejorar este hospital, cuántos especialistas se van a contratar para este hospital porque ni siquiera hay pediatra en Álamos, si tiene pensado llevar equipos, por ejemplo, para atender a infartados, todo esto.

Y para las comunidades de la sierra, como los guarijíos, si están pensando en alguna ambulancia aérea o algo porque, como vimos, que fuimos hasta allá, está muy lejos Mesa Colorada y otras comunidades que están más, todavía más alejadas de lo que es la cabecera municipal.

¿Cómo tiene previsto solucionar este problema cuando haya algún caso en la sierra para que puedan llegar hasta Álamos? O si el hospital, en el centro de salud de Mesa Colorada, ahí va a haber algo para urgencias graves.

Gracias. Sería mi primer pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ayer tuvimos una reunión con todos los integrantes del sector Salud y estábamos haciendo un recuento de compromisos para que empiecen a funcionar hospitales, como es el caso del hospital de Hermosillo, que le hace falta sobre todo personal especializado y terminar de resolver problemas de carácter administrativo. Hicimos el compromiso de septiembre y lo vamos a cumplir.

Ayer les hablaba yo de eso precisamente, porque yo no puedo quedar mal. Desde luego, es la atención médica a la gente, pero si voy y digo: En septiembre va a estar funcionando… Pues no es de echarle la culpa a nadie, que porque las autoridades que se fueron no compraron los equipos o no fueron buenos administradores, lo que sea, tenemos nosotros que cumplir y eso se los planteé ayer.

Como el hospital de Ciudad Juárez, que hicimos el compromiso de terminarlo porque ese lo inauguraron prácticamente en obra negra, fue pura escenografía, cuando estaba el señor Duarte, pero cuánto tiempo ha pasado desde entonces y tenemos el compromiso.

Y lo mismo el hospital de Ticul, en Yucatán, que también lo dejaron en obra negra. Y otros. En Oaxaca, que yo creo que es el estado, de todos, en donde más hospitales inconclusos quedaron, alrededor de 50.

Porque era una forma de robarse el dinero, se entregaba el dinero y se decía: ‘Vamos a hacer un hospital’ y así justificaban el gasto. No lo terminaban, se quedaban con los moches, las extorsiones, el contratista no cumplía porque ya había pagado el soborno.

Y luego, aunque lo terminaran, no tomaban en cuenta que un hospital requiere inversión para operar. Si cuesta la obra física, la obra civil, se requieren otros mil millones al año para operar, para el pago de personal, para los equipos, para las medicinas y eso ya no lo tomaban en cuenta.

Era una forma de robarse el dinero, por eso el tiradero por todos lados. Entonces, eso se está resolviendo y se está atendiendo, por lo que preguntas sobre cuándo va a estar este hospital de Hermosillo.

Sobre los guarijíos, hicimos el recorrido, es parte del programa de salud pública, sobre todo en las regiones más pobres del país.

Cuando tomaron la decisión de descentralizar el sistema de salud solamente dejaron los hospitales del IMSS-Bienestar a cargo de la federación, todo lo demás lo pasaron a los estados.

Y la federación les transfería los recursos a los estados y no en todos los casos, pero si llegaban los recursos a los estados, en ocasiones, se usaban para otras necesidades o se desviaban y el sistema de salud lo destruyeron por completo.

Entonces, ahora ese sistema federal del IMSS-Bienestar es el que queremos aplicar como modelo en todo el país con la federalización para que haya atención a toda la población que no tiene seguridad social, que es la mayoría de la población del país. Entonces, estamos rescatando hospitales para convertirlos en hospitales IMSS-Bienestar.

Ese hospital de Álamos era un hospital IMSS-Bienestar —hace un poco más de 40 años que se inició ese programa— y ese lo convirtieron en un hospital de salud, manejado por el estado. Y está con los hospitales de salud en general, abandonado y ahora va a volver a ser un hospital del IMSS-Bienestar y esto requiere desde luego, ya se está haciendo, de equiparlo, de que se tengan todos los especialistas.

Vamos a tener el problema. Ya empezamos —por eso todos los martes vamos a estar informando— a levantar el sistema de salud y el compromiso es que antes de que termine nuestro gobierno vamos a tener un sistema de salud de primer orden, como lo merece la gente.

Pero no es fácil, es todo un desafío porque, a diferencia de lo que opinan los expertos al servicio de la mafia conservadora, el modelo neoliberal que impusieron para robar destruyó el sistema de salud.

Y no sólo eso, nos dejó sin médicos, no hay en México los médicos que necesitamos, no tenemos en México los especialistas que necesitamos. El periodo neoliberal fue un retroceso, fue un rotundo fracaso, porque apostaron a privatizar la salud, a que hubiese hospitales de especialidades con los mejores médicos, con la mejor tecnología en las grandes ciudades, hospitales en donde el que llega ahí, si no tiene un seguro para pagar su atención médica, tendría que vender su casa, por lo que cobran.

Entonces, imagínense lo irracional de querer desaparecer el sistema de salud pública para dejar sólo la salud privada. Algo parecido a lo que hicieron en la educación, nada más que es tan absurdo eso que la misma realidad les impidió poner al mercado, como si fuese mercancía, la salud y la educación, porque ¿de dónde va a sacar dinero la gente para pagar hospitales privados?, ¿o de dónde va a sacar dinero la gente para mandar a sus hijos a estudiar en escuelas privadas?

¿Qué sucedió?

Ese era el plan, llegó a crecer la matrícula educativa en las escuelas privadas, hasta cierto límite y ya no pudo crecer más porque la mayoría de la población no tiene para pagar colegiatura.

¿Cuándo se hizo esto? Para los jóvenes.

Desde Salinas empezaron con las reformas constitucionales, reformaron el artículo 3º de la Constitución y acotaron la educación pública gratuita sólo al nivel básico y dejaron al mercado el nivel medio superior y el nivel superior.

¿Quién era entonces secretario de Educación?

Ernesto Zedillo. Esa fue una reforma con ese propósito. Y en el caso de salud fue lo mismo.

¿Por qué trato esto?

Porque lo planteamos y salieron por ahí de estos médicos conservadores vinculados a las mafias de laboratorios, a decir que no era cierto que faltaran médicos. Hicimos la convocatoria, acabamos de terminar. Ahí está Nayarit. ¿Por qué no pones Nayarit?

Tú estás comentando de Álamo. Pues nos va a costar conseguir los especialistas para que funcione bien el hospital, para levantar esos hospitales. Nada más pediatras, no hay.

INTERLOCUTORA: Ni público ni privado hay en Álamos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.

Pues así estamos, pues eso es lo que prevaleció y eso es lo que aplauden, no sólo los que se beneficiaron con esa política, sino sus achichincles y voceros y mucha gente confundida, hay como 20 millones de conservadores en el país que se sienten fifís.

Miren esto. Luego de la convocatoria de reclutamiento de médicas y médicos especialistas, se concretó la acreditación de 32 postulantes, el faltante de especialistas es de 443 especialistas. Esto es Nayarit.

Por eso lo del acuerdo con el gobierno de Cuba. Ah, pero también, ‘¡cómo van a venir médicos cubanos a desplazar a los médicos mexicanos!’, como si la salud no fuese un derecho humano universal.

Los vamos a traer de Cuba y los vamos a traer de Francia y de Estados Unidos y de donde los podamos conseguir para tener un sistema de salud completo, integral.

Porque si en Nayarit tenemos este déficit, imagínense —ah, bueno, estamos hablando de Sonora— imagínense Guerrero.

El centro de rehabilitación de La Montaña no quería Teletón al principio y cambiaron de parecer. Y les agradecemos mucho ponerlo en Tlapa, porque no iban a ir los especialistas que se requieren para la rehabilitación, para las terapias.

Y va a ser el primer centro Teletón en una zona pobre o de las más pobres. Porque sí se puede tener un centro de rehabilitación en la Ciudad de México, lo tienen en Guerrero, en Acapulco, pero ¿en La Montaña?

Nosotros le agradecemos mucho a los del patronato de Teletón, a Fernando Landeros, porque se sintieron mal cuando les dije que queríamos que fuese el nuevo centro en Tlapa y me dijeron: ‘No, propónganos otro lugar’. Se llegó a acuerdo, va a haber uno en Mazatlán, pero se quedaron con esa inquietud y luego vinieron y me dijeron: ‘Vamos a hacerlo en Tlapa’.

Fíjense cómo está la situación de La Montaña que, aunque se tenga el centro de rehabilitación en Tlapa, ¿cómo se trasladan los niños, niñas, las personas con discapacidad a Tlapa, de Metlatónoc?, que son dos, tres horas, pero ¿de dónde obtienen dinero para el pasaje?

Entonces, los de Teletón hicieron un diagnóstico, fueron allá y decidieron que no sólo va a ser el centro de Tlapa, el centro de rehabilitación de Tlapa, sino van a tener un sistema móvil para ir a las comunidades a dar las terapias.

Entonces, en eso estamos básicamente.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Nada más para puntualizar, entonces ¿el hospital de Hermosillo a partir del 15 de septiembre va a estar totalmente abierto al público?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Y si nos pudieran adelantar un poquito en qué va el proceso del hospital y también lo que le comentaba de Álamos y la sierra para trasladar enfermos.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sí, ahora justo la semana pasada que estuvimos allá en Sonora y estuvimos trabajando con el gobernador Durazo, con el secretario de Salud, el doctor Alomía, justo para ver en qué etapa estábamos ya para lo del hospital de Hermosillo. Y están en algunas cuestiones mínimas de infraestructura, impermeabilizaciones y demás, algunas partes donde se metía el agua, pero el compromiso es en septiembre estar ya operando ese hospital.

Sí hay una parte en donde estamos avanzando para la contratación del resto del personal que hace falta. Usted lo sabe, es un hospital que sustituye al anterior Hospital General de Hermosillo, pero es más grande y tiene más especialidades. Esa es la parte que estamos ahorita cubriendo porque necesitamos más personal para que no sea nada más pasar a la gente de un hospital a otro, sino que crezca y realmente pueda dar todos los servicios.

Pero sí, el compromiso es estar en operaciones en septiembre.

Y solamente sobre lo del hospital de Álamos, ya lo comentó el señor presidente, era un hospital de IMSS-Bienestar. Tenemos ya no solamente el levantamiento de qué se necesita en equipo, qué se necesita en infraestructura, también es mínimo, pero se necesita. Les pongo un ejemplo, ahí estaban las residencias, ahora las utilizan de bodega, porque las residencias para los médicos especialistas que están haciendo su rotación de campo de las especialidades troncales necesitan dónde estar, dónde vivir.

Y el tema del albergue, ese era privado, incluso estamos buscando a los propietarios para poder pedirles la donación y ya operarlo desde IMSS-Bienestar.

Además de eso, lo más importante es, efectivamente, el personal. Hay solamente dos médicos, ginecólogo y una parte de anestesia y además con médicos generales, pero solamente en el turno matutino, en la tarde todas las urgencias es con médicos generales, que a veces pueden resolver y hacen su trabajo, pero hay cosas que quedan fuera de sus manos.

Entonces, es cubrir en todos los turnos, como un hospital de IMSS-Bienestar que va a ser, ya en todas, en ginecología, pediatría, cirugía, anestesia, urgencias y medicina familiar y medicina interna.

Y, por último, efectivamente, uno de los principales problemas del pueblo guarijío es la lejanía y lo inaccesible que es esa parte del estado. Si uno lo ve en el mapa, pues dice que de Álamos a Mesa Colorada son 84 kilómetros, entonces si uno va a 84 kilómetros por hora es una hora, pero son casi cinco horas por carretera. Entonces, uno de los principales problemas es la falta de comunicación.

En Oaxaca estamos trabajando con Estrategia Digital, de Presidencia, instalando antenas en las unidades médicas rurales, lo mismo vamos a hacer allá, para que entonces lo podamos conectar al centro de regulación de urgencias médicas.

Hay urgencias que, teniendo ya la ambulancia, pueden hacerse en ese traslado; pero hay otras urgencias que requieren de un traslado aéreo, porque tienen ya cuestión de horas para salvarle la vida a una persona. Pero lo primero era conectarlas, por eso estamos instalando esta antena, para que puedan dar a conocer al hospital de Álamos o incluso al CRUM de Sonora, el centro de urgencias, que tienen una necesidad.

Y sólo, por último, lo que se comentaba, estamos en el proceso, junto con toda la Secretaría de Salud, para que todos los hospitales de IMSS-Bienestar tengan el servicio de trombolisis, es el tema de código infarto; es decir, que una persona que acude a un hospital, que no necesariamente tiene cardiólogo, pero sí tiene a un personal capacitado de médicos que pueden llevar a cabo este procedimiento de la trombolisis, que ayuda a que esa persona pueda ser transferida a un hospital de mayor especialidad y ser atendido.

Tenemos incluso una fecha, el 18 de julio, como compromiso para que todos los hospitales ya tengan los medicamentos y capacitado al personal para ofrecer esto que tiene que ver con el código infarto.

Gracias.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y el de Juárez.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sí, del hospital de Juárez, ustedes conocen la situación, era un hospital de salud que se empezó a hacer, se inauguró incluso. Lo que nosotros estuvimos, hemos estado trabajando y no hemos parado, fue: primero, como era parte de todo este polígono donde estaba el galgódromo, la primera etapa era resolver la propiedad.

Hasta hace muy poco, hace seis meses, se terminó de resolver toda la parte jurídica para recibir el terreno y poder intervenir. Ya concluimos el proyecto y justamente acabamos de hacer una serie de modificaciones para que el hospital ya empiece la construcción con el proyecto ejecutivo que tenemos.

Había una decisión que tomar, que tenía que ver con esa estructura, que en realidad uno lo ve por fuera y pareciera que está terminado. Es una estructura metálica cubierta, digamos, por fuera, pero no tiene nada por dentro y se hizo un estudio para resolver si lo mejor era mantener esa estructura y sobre esa construir o empezar de cero.

Se verificó que sí se podía construir utilizando la parte que llaman ‘centro oncológico’, que no era un centro oncológico, no era nada en realidad, para poderlo hacer todo en esa parte baja.

Y en el caso de Ticul también, era una APP que se había hecho en un gobierno del estado. Se emproblemó con la empresa, se detuvo; se resolvió también la parte jurídica que tenían con esa empresa y ya estamos nada más en espera de una serie de procedimientos con la Secretaría de Hacienda.

Porque ese hospital va a dar servicio a toda esa zona de Yucatán, pero no solamente en las especialidades troncales, sino también en la parte de rehabilitación. Hay una enorme necesidad en todo el país, también en Yucatán, para el tema de rehabilitación, terapia física, trauma y ortopedia. Entonces, se definió que la mejor vocación para ese lugar era esto. También hemos estado trabajando con el gobierno del estado, hicieron ellos y ya nos entregaron un dictamen de Protección Civil que se tenía que tener también para ya poder iniciar.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Presidente, en un segundo tema y ya último tema, preguntarle sobre su visita a Estados Unidos con el presidente Biden el 12 de julio. Si nos puede adelantar un poco el plan antiinflacionario que le va a presenta.

Y también, sobre este tema migratorio, si este va a ser uno o el principal tema después del inflacionario que va a tratar con el presidente.

Y si nos pudiera adelantar también un poco sobre esta agenda, qué día se va a ir a Estados Unidos, qué día se regresa, cómo va a ser ese 12 de julio en esta visita.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, me voy un día antes, el día 11, la reunión es el 12. Todavía está definiéndose la agenda conjuntamente. Hoy tengo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, se va a tratar sobre este asunto.

Desde luego, el tema migratorio es central, también lo que tiene que ver con la cooperación para enfrentar el problema inflacionario, cómo nos ayudamos mutuamente y otros temas que vamos a desarrollar, una revisión de la necesidad de integrarnos.

Hemos venido insistiendo en el apoyo a Centroamérica y también en que se incrementen las visas temporales de trabajo, que se ordene el flujo migratorio, lo he planteado no sólo al presidente Biden, desde que estaba el presidente Trump, porque hay una realidad que a ellos les cuesta mucho trabajo aceptar, sobre todo por sus dogmas y su política antiinmigrantes.

No tienen fuerza de trabajo, no hay fuerza de trabajo, ni en Estados Unidos ni en Canadá, para que puedan crecer y producir y no estar sólo consumiendo lo que se produce en Asia, en China. Esa es una crisis evidente.

Dispersan recursos después de la pandemia como nunca y crecen las importaciones de China, se les llenan los puertos del Pacífico con mercancía de China, electrodomésticos. ¿Qué, no podemos producir en América del Norte y en toda América electrodomésticos? ¿Se tienen que comprar en China? ¿Se tienen que comprar en Asia?

Bueno, para eso se requiere fuerza de trabajo y si hay esta política de hacer un muro o de impedir por todos los medios que lleguen migrantes… Yo creo que, pues se debe de poner orden, tiene que haber legalidad, que no haya tráfico de personas, pero al mismo tiempo que haya opciones. Si no hay trabajo en el sur y ellos necesitan fuerza de trabajo, ¿por qué no llegar a acuerdos con gobiernos? Qué distinto es que alguien sepa que tiene una oportunidad, aunque sea temporal, de ir a Estados Unidos y que no tiene por qué correr todos los riesgos para llegar.

Un programa ordenado, de acuerdo a la demanda en Estados Unidos, en la agricultura, en la industria, en los servicios. No hay fuerza de trabajo. Ah, pero como vienen las elecciones, tanto unos como otros y unos todavía más extremistas, agarran de bandera el rechazo a migrantes para sacar votos, trafican con el dolor de la gente. Esos son los políticos de Estados Unidos, no todos, pero sí muchos.

¿Por qué no se ha aprobado la iniciativa de regularizar a los migrantes?

Ah, porque eso es cuestionado por los opositores. Y son los más extremistas los del Partido Republicano, pero también los hay en el Partido Demócrata, que no toman decisiones.

Yo voy a plantear esto. Llevo muy buena relación con el presidente Biden, tengo la mejor opinión de él, creo que es una gente buena, humana, no es un conservador despiadado y por eso voy a seguir insistiendo en el tema.

Entonces, es un planteamiento y también de trabajo conjunto con el presidente Biden. Que no estén pensando que vamos a distanciarnos, vamos a estar siempre actuando con respeto y buscando cooperar con el gobierno de Estados Unidos y en especial por las características como político del presidente Biden.

INTERLOCUTORA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, eso lo vamos a plantear, porque nos vamos a ayudar mutuamente, porque esa es una amenaza de agravamiento de la situación económica que nos afecta a las dos naciones y nos podemos ayudar.

INTERLOCUTORA: ¿Cuál va a ser la propuesta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso, hasta allá todavía no, pero sí estamos trabajando en una propuesta que vamos a hacer en su momento, de cómo nos complementamos, cómo la inflación tiene tres importantes componentes, lo energético, los alimentos y otros bienes, cómo logramos que en esos tres componentes no haya aumento de precios.

INTERVENCIÓN: ¿Con quién viaja, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con el secretario de Relaciones Exteriores.

Me va a acompañar mi esposa porque está programada una reunión con la esposa del presidente Biden, no sólo para estos temas, sino ellas tienen, con todo respeto, otro programa, más vinculado a lo educativo porque la esposa del presidente Biden es maestra y hay muy buena amistad con Beatriz en ese campo y van a visitar escuelas y bibliotecas, es otra actividad.

Todavía no está nada definido, pero pues sí son dos agendas, lo que tiene que ver con inflación, migrantes, cooperación para el desarrollo, Centroamérica, integración de todo el Continente Americano con respeto a las soberanías, ya vamos a darles a conocer.

INTERVENCIÓN: Los empresarios, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo de los empresarios está revisándose, va a depender mucho del tiempo, del tiempo que disponga el presidente Biden, su equipo. Nosotros somos invitados y ya nos avisaron que quisieran que el encuentro fuese el día 12.

INTERVENCIÓN: ¿A qué hora?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no esos detalles, pero ya en estos días se van a dar.

Seguramente también vamos a tratar lo relacionado con el combate a la corrupción, las armas, la seguridad, es amplio.

Y vamos hablar también de otras cosas, de temas que no tienen que ver sólo con lo material. Como decía Martí, nuestro José Martí: ‘No hay que preocuparse sólo por el bienestar material, hay que preocuparse también por el bienestar del alma’.

¿Cómo quedamos entonces? ¿Quién es? Ustedes, ustedes, ya denle el micrófono al que le corresponda. ¿A quién? Ya.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días a los funcionarios que le acompañan, buenos días a todos.

Zósimo Camacho, de la revista Contralínea.

Ya mencionaba usted hace unos momentos cómo se trataron supuestamente de construir hospitales en toda la República, hospitales que resultaron muy onerosos y que la mayoría de ellos ni siquiera se concluyeron y aquellos que se concluyeron ni siquiera funcionaron. La mayoría de estos hospitales se construyeron bajo un esquema conocido como PPS, Proyectos de Prestación de Servicios y esto, señor presidente, ocurrió no solamente a nivel federal, hay casos a nivel estatal.

Hay un caso de la Ciudad de México y que no necesariamente es de materia de salud, estamos hablando del sistema de comunicaciones y transportes. Hay un expediente de 2010 al que Contralínea ha tenido acceso, un análisis que están haciendo, incluso las actuales autoridades de la Ciudad de México, que tiene que ver con la Línea 12. Se trata, señor presidente, cuando hace… bueno, en 2010 se endeudó por 15 años las finanzas públicas locales por más de 30 mil millones de pesos, esto para adquirir 30 trenes mediante un esquema de contratación como el que le estoy comentando, de prestación de servicios a largo plazo. Y esta operación que ha sido investigada por Contralínea y de la cual hemos publicado una primera parte, vendrán otras al respecto, fue planeada para disfrazar este endeudamiento exorbitante, pues la operación significó por haberlo hecho mediante PPS un sobreprecio del 200 por ciento.

La operación debió de ser de 12 mil millones de pesos y, como se hizo bajo este esquema, el costo se elevó a más de 30 mil millones de pesos y además se va a terminar de pagar hasta 2026, como decíamos, con un sobreprecio de 20 mil millones de pesos.

Y, bueno, quienes están involucrados precisamente en esta operación era el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon; el director de Finanzas, Mario Delegado; el subdirector general de Administración del Sistema de Transporte Colectivo Metro de entonces, Juan Carlos Mercado Sánchez, quien ahora, además se desempeña como director general de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y también el auditor general de entonces, José Antonio Domínguez Carballo, quien además hasta hace algunas semanas también trabajaba todavía en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Nosotros, al tener acceso a este expediente, consultamos con varios abogados y, bueno, lo que nos señalan es de que se trata de un delito, de un presunto o un probable delito de desvío de recursos públicos y que este enorme fraude que ha hecho un boquete a las finanzas públicas no ha prescrito porque todavía se está pagando, se terminará precisamente de pagar hasta 2026.

Y la pregunta, señor presidente, es: ¿qué opinión tiene usted de este expediente, de esta investigación que está realizándose en la Ciudad de México, toda vez que eso involucra a varios funcionarios que se encuentran hoy en el gobierno federal, particularmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, aquí hay dos cosas:

Una, de que esa era la práctica durante mucho tiempo, desde Hacienda recomendaban a los gobiernos estatales ese mecanismo para hospitales, para carreteras, para reclusorios, para la construcción de edificios públicos, era un mecanismo de financiamiento muy oneroso porque cobraban de más en la construcción y luego cobraban de más en el financiamiento.

Yo tengo el ejemplo de que construimos, cuando fui jefe de Gobierno, el hospital de Iztapalapa ‘Belisario Domínguez’, 350 millones de pesos, 150 camas, financiado de manera directa, como estamos haciendo todas las obras.

Algunas, aclaro, hemos tenido que renegociar contratos, de estos de APP, porque ya estaban firmados y lo que hemos logrado es una disminución. Bueno, renegociamos los contratos de los gasoductos, renegociamos contratos de mantenimiento de carreteras también APP, 10 mil millones de pesos al año para mantener 10 carreteras.

¿Saben cuánto es el presupuesto para el mantenimiento de 40 mil kilómetros de carreteras libres del gobierno federal?

Diez mil millones y para 10 carreteras concesionadas con APP los compromisos que dejaron establecidos eran 10 mil millones. Hicimos una negociación, ahorramos mil millones, que es el dinero que estamos utilizando para los caminos de mano de obra de La Montaña de Guerrero precisamente.

En los reclusorios ahorramos 10 mil millones de pesos, porque negociamos los contratos ya suscritos. En el caso de hospitales hemos logrado también reducir la cantidad.

Pero era la tónica, o sea, era la política que se seguía. Entonces, ya eso ya no se aplica.

Les decía yo del hospital de Iztapalapa, 350 millones. Al año o a los años construyen, pero ya con el sistema de APP el hospital de Zumpango, en el Estado de México, siete mil millones de pesos; está pagando todavía el gobierno del Estado de México como 200 millones de pesos al año, creo que por 20, 25 años, para un hospital, igual, de 350 millones a siete mil millones. Entonces, ese era un mecanismo que se aplicaba.

Estoy seguro que, en el caso de los trenes, por lo que me estás planteando, pues Hacienda lo recomendó de esa manera y creo que la actual jefa de gobierno va a buscar una reestructuración de ese contrato.

INTERLOCUTOR: Señor presidente y es que además de este mecanismo que se utilizó de PPS, incluso, por ejemplo, como un dato, se creó una empresa, Provetren, apenas cuatro meses antes de que le dieran el contrato, junto con CAF, con un capital de 50 mil pesos para manejar miles de millones de pesos que hasta la fecha se le tienen que seguir pagando.

Y recordar, señor presidente, que estos funcionarios fueron investigados, fueron inhabilitados y se les encontró responsables precisamente de la comisión de estas irregularidades; sin embargo, prescribió la irregularidad, el probable delito y por lo tanto quedaron digamos que sin sanción, no porque hubieran resultado exonerados o inocentes de la investigación que se hizo, sino porque prescribió este probable delito.

Por eso la pregunta, señor presidente, sobre si no se tendría que revisar en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que sería en todo el gobierno. Era la política que había, todos, pero no sólo los altos funcionarios públicos, empezando por los presidentes, porque ni modo que el presidente no sabía, quien estuviese.

INTERLOCUTOR: Gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero espérate.

También hay que ahora… Esto es una recomendación fraterna, respetuosa, que no busca de ninguna manera limitar la libertad de expresión, aquí se permite todo. Nada más que acuérdense de que ya estamos en vísperas, un poco anticipadas, pero ya estamos en vísperas de elecciones, entonces cuando se señala a personas hay que procurar que no sea porque tengan posibilidad de ser candidatos o aspirar a cargos.

Ustedes son serios en sus investigaciones, pero siempre en la historia de México la sucesión presidencial levanta muchas pasiones, los fines de sexenios, cuando se van a dar los cambios. Entonces, vamos todos a ser muy profesionales, muy objetivos y no entrarle a la politiquería. Eso es una recomendación respetuosa nada más, pero con toda la libertad que tienen.

INTERLOCUTOR: Sí, entendemos esa parte que existe, por supuesto que existe esta parte también; sin embargo, el expediente ahí está.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y hay que hablar, pero digo, tomar en cuenta eso, ¿no? Como se dice en la literatura, no hay texto sin contexto.

INTERLOCUTOR: Así es, señor presidente.

En otro tema, señor presidente, hace algunas semanas el normalismo rural cumplió 100 años, 100 años de que, impulsadas por la Revolución mexicana, generaron un modelo que hoy sigue vigente y que es prácticamente uno de los, o de los pocos modelos que ha generado el Estado mexicano, la sociedad mexicana en su conjunto, un modelo que fue a contracorriente desde que dejó Lázaro Cárdenas la Presidencia de la República, el presidente que más apoyó estas escuelas.

Fue siempre ya a contracorriente porque el modelo chocaba ya sobre todo con el modelo neoliberal pues de manera frontal, en el sentido que, mientras el modelo neoliberal considera que la educación es un servicio por el cual hay que pagar, las normales rurales, por el contrario, dicen: ‘La educación es un derecho y los estudiantes tienen que tener garantizadas becas, manutención, comedor, etcétera, para una formación integral’.

Realmente a contracorriente sobrevivieron, con muchísimos trabajos, en precariedad absoluta. Usted ha reivindicado varias veces el papel de las normales rurales, ha señalado la propia herencia que han tenido para la alfabetización del pueblo mexicano.

Sin embargo, señor presidente, hoy todavía en plena 4T estudiantes tienen que movilizarse para que se publique la convocatoria de ingreso, para que se le respete el comedor, para que se les compre un camión.

Es, por ejemplo, el caso de Teteles, actualmente, quien precisamente Teteles, Puebla, por haberse movilizado hoy enfrentan tres carpetas, se han abierto tres carpetas de investigación en contra de 44 estudiantes, la mayoría mujeres, 36 mujeres y también se han abierto 24 procedimientos administrativos precisamente a raíz de las movilizaciones que habían tenido.

Está el caso también, por ejemplo, de Tiripetío, en Michoacán, donde aquí sí la mayoría de las carpetas abiertas con más de 100 estudiantes procesados provenían del sexenio anterior, de Silvano Aureoles. Hoy tienen ya un diálogo abierto con el actual gobernador. Sin embargo, no ocurre así, por ejemplo, en Puebla, señor presidente.

Preguntarle: ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre este modelo educativo de las normales rurales y qué se va a hacer para evitar que en plena 4T estudiantes estén pasando lo que pasaban ya en los sexenios anteriores?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es que es un proceso. Hay en el gobierno, como sucedió durante el gobierno de Juárez, que tenía el mejor gabinete que ha habido en la historia de México, se decía en ese entonces ‘hombres’ y ahora hay que agregarle mujeres y hombres, pero en aquel entonces hombres que parecían gigantes, todos. Y había posturas, ahí nada más dos, no había conservadores, pero sí había liberales moderados y liberales radicales. Comonfort, por ejemplo, era un liberal moderado; Ocampo era radical. Y así en todos los gobiernos, eso nos pasa a nosotros.

Además, estamos en un proceso de transición, fueron 36 años de predominio de una política.

¿Qué querían, por ejemplo, en el caso de las normales rurales?

Desaparecerlas. ¿Qué, no el señor Chong, siendo gobernador de Hidalgo, desapareció El Mexe?

Y seguramente pues él, que venía de abajo, porque no era un aristócrata, pues lo pensó, porque ni modo que fuese tan insensible para no entender de que era la oportunidad que tenían los hijos de los campesinos, los hijos de los pobres para poder tener una carrera, un trabajo, una profesión.

Pero seguramente se lo ordenaron y como antes era el ‘sí, señor, ¿qué horas son?, las que usted quiera que sean, señor’, la disciplina, entonces para poder escalar se necesitaba decir ‘sí’ a todo. Entonces, ese era el ambiente, pero eso tardó 36 años.

Si por eso ahora con la transformación hay unos que están desconcertados. Imagínense cómo están los periodistas que vivían al amparo del régimen, o los jefes, que esto pues ha significado un cambio.

Bueno, quedan todavía, porque es un proceso el de la transformación, quedan polvos de aquellos lodos en nuestro gobierno.

INTERLOCUTOR: De hecho, esta criminalización de estudiantes ocurre mediante un gobierno emanado del Movimiento Regeneración Nacional allá en Puebla.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, quedan, pero vamos a seguir entre todos, impulsando el cambio, a pesar de los obstáculos.

INTERLOCUTOR: ¿Y qué decirles a estas estudiantes, que son mujeres la mayoría, que están precisamente…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que cuentan conmigo, que tienen el apoyo del presidente y que estoy a favor de las escuelas normales rurales y que estoy a favor de las becas y de los apoyos a los estudiantes pobres, porque yo recorro todo México y sé que los hijos de los campesinos para poder estudiar una carrera la mayoría, los que tienen posibilidad van a Chapingo, porque ahí tienen becas, pero estoy hablando de hijos de campesinos de Oaxaca, de Guerrero. Los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, puro hijo de campesino pobre, de Guerrero, de Oaxaca y de otras partes.

Entonces, yo estoy con ellos, nada más que todavía hay esas inercias y tenemos que seguirlas haciendo a un lado y no rendirnos y seguir adelante.

Y esas carpetas, quitarlas.

Y nada más que los jóvenes ayuden y que entiendan de que están abiertas las puertas, que hay diálogo, que parte de la nueva política educativa es que, terminando la normal, puedan tener entrada, su base, que no les falte.

Esto me costó mucho al interior porque taladraron mucho la mente de quienes planteaban que se podía contratar a cualquiera y no necesariamente maestros y desaparecer a las escuelas normales.

Porque además se consideraban que eran escuelas en donde se creaba conciencia y que había que terminarlas. Yo pienso distinto, al contrario. Es una educación que se impuso conservadora, ya no hablo de las universidades porque se enojan mucho, pero individualistas, aspiracionistas, no voltean a ver al desposeído, al pobre, es superación personal.

Entonces, yo estoy a favor del lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: ‘Nada humano me es ajeno’.

INTERLOCUTOR: Finalmente, señor presidente, hace unas semanas, también, el 25 de mayo se cumplieron 15 años de la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario. Como usted sabe, el 25 de mayo de aquél año un escuadrón de fusileros con 37 soldados y un oficial que los comandaba cercó un hotel para detener a estos dos militantes, que estaban ahí desarmados, en trabajos políticos y pacíficos en el marco de la entonces Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Estos militantes del EPR fueron vistos precisamente por última vez por estos militares que se los llevaron y que entonces gobernaba Felipe Calderón, quien no solamente pudo ser consultado, sino él pudo haber ordenado incluso qué les ocurriría a estos militantes, en el sentido de que era un operativo que había involucrado incluso a cientos de policías también, además de los militares, que rodearon ese pequeño modesto hotel para detener a estos militantes, del cual la propia Secretaría de la Defensa Nacional pues ha reconocido que sí fue una partida de 37 militares quienes los detuvieron.

Señor presidente, sin embargo, en ese entonces quién daba las órdenes y a quién le rendían cuentas era a Felipe Calderón. Hoy, señor presidente, a quien los militares le deben lealtad es a usted y quería yo preguntarle si es que hay la posibilidad de que se presente un informe de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre qué fue lo que ocurrió con estos militantes que fueron desaparecidos por sus convicciones políticas y que, más allá de los delitos que pudieran haber cometido, pues tendrían que haber sido presentados ante las autoridades correspondientes y no estar desaparecidos, como lo están desde hace 15 años.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, está abierta ya una investigación, se creó una comisión de la verdad para investigar delitos desde los años 90. No, desde el 65 hasta el 90.

¿Cuándo fue esto?

INTERLOCUTOR: En el dos mil… Fue en el sexenio de Felipe Calderón.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero está abierta la investigación, se creó ya esta comisión de la verdad. Yo te pediría que se lo des a conocer a Encinas, a Alejandro Encinas.

Y ya hay la instrucción de que se abran todos los archivos de la Secretaría de la Defensa, de Marina, que se transparente todo. Acabamos de tener un acto en el Campo Militar número 1 y estuvieron familiares de víctimas de la guerra de ese entonces, guerra de exterminio por el autoritarismo del régimen y hay colaboración tanto de la Secretaría de Marina, como de la Secretaría de la Defensa, ellos están ayudando.

No se oculta absolutamente nada. Yo creo que, en vez de debilitarse estas instituciones, se fortalecen si hay transparencia, si se reconocen excesos, errores en desapariciones.

Yo sostengo que eran circunstancias, que eso no hay que perderlo de vista. No es lo mismo los 60 o los años 20 que lo que estamos viviendo ahora y sin excusa tomar en cuenta de que los militares actuaban por órdenes de civiles.

INTERLOCUTOR: Deberían saber qué hicieron con ellos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Y hay responsabilidades de civiles, pero hay una línea de mando, esto tomarlo en cuenta.

Yo siento que en la medida que se transparenten todos estos hechos vergonzosos va a emerger y se va a poder demostrar con más claridad la importancia que ha tenido el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas, que han ayudado mucho.

Yo defiendo a estas instituciones porque surgieron de un movimiento revolucionario, no son iguales que otros ejércitos. Porque somos muy dados a encasillar, a decir: ‘Militarismo es igual en todos lados’. No, el Ejército Mexicano se forma, el actual ejército, después del golpe de Estado contra Francisco I. Madero y es un ejército revolucionario y los soldados son pueblo uniformado y han ayudado mucho.

Incluso algo que se tiene que tomar en cuenta, es un ejército nacionalista. Por eso, en el caso de la Defensa, no pudieron cuando estaba en su apogeo la intromisión extranjera en México porque lo permitieron los presidentes, no pudieron someter al Ejército nacional.

Entonces, es mejor la transparencia: ‘A ver, estos fueron los errores que se cometieron, estas fueron actitudes ilegales, hay responsables’. Que no haya olvido para que no se vuelvan a repetir esos hechos. Entonces, eso que estás planteando se tiene que analizar.

Yo veo que hacia adelante va a haber un asunto complicado que tenemos que enfrentar todos los mexicanos, porque el juicio de García Luna —estás hablando del periodo de Calderón— está involucrando a mucha gente, a muchas personas. No es una campaña periodística, es un juicio donde seguramente han declarado muchísimas personas. Y aunque en el tiempo del juicio por razones de legalidad se mantenga ese expediente en el anonimato, va a llegar el día en que se va a conocer todo. Por eso yo sostengo que es un asunto tan delicado que van a buscar darle largas.

Entonces, no quiere decir que todo lo que esté ahí sea cierto, pero es mucho lo que hay de denuncias y esto también los tiene muy nerviosos, pero ahora sí como diría el mismo clásico ¿no? del conservadurismo ¿y yo por qué?’, así es, ¿y yo por qué? ¿o a mí por qué?…

INTERLOCUTOR: ¿Y yo por qué?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y yo por qué? O sea, no.

La lección mayor es que no se deben de querer resolver problemas sociales con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, con la violencia, con la guerra, eso no resuelve problemas.

Ahora que lamentablemente fueron asesinados los sacerdotes jesuitas, el único que entendió bien de lo que se trata fue el papa Francisco. Si no fuese por el papa Francisco nosotros tendríamos una situación muy delicada. Porque la Iglesia católica tiene un dirigente político espiritual auténtico, un verdadero pastor, un seguidor de Cristo, un hombre bueno, humano.

Cuando vino aquí… Lo que pasa que como si pasara de noche. A mí me gustaría que se releyeran sus homilías, sus discursos ahora, lo que dijo en Ciudad Juárez acerca de los jóvenes, acerca de migrantes, acerca de la violencia y también fraternamente le hizo un cuestionamiento a la jerarquía.

Pero esa política ha ayudado muchísimo en México, la política de Francisco, del papa Francisco, mucho, mucho, mucho, porque la Iglesia, yo diría todas las iglesias, todas, han estado actuando con mucha responsabilidad.

No es el grupo de Claudio X. González. No, Claudio X. ¿qué?

INTERVENCIÓN: González.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ese es el papá.

INTERVENCIÓN: Laporte, Claudio X. González Laporte es el papá.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Laborde.

INTERVENCIÓN: Laporte es el papá, Claudio X. González Laporte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, el joven, sí. Pues nada que ver y con todos estos que están financiando la guerra sucia en contra de nosotros y los medios de comunicación, nada que ver, las iglesias no están en eso.

Entonces, decirlo, ¿no? porque también es importante. Claro que ahora que se dio este lamentable caso de los asesinatos de los jesuitas pues sí hubo protestas y además causa mucho dolor y yo lo comprendo, pero yo creo que ellos coinciden de que la paz es fruto de la justicia.

INTERLOCUTOR: Señor, presidente, pero ¿qué decirle a los familiares y a los miembros de la propia organización a la que pertenecían Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya? ¿Hay posibilidad de que se sepa qué ocurrió con ellos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que se vea su caso. No hay impunidad para nadie, sea quien sea. Y hasta donde nos alcance el tiempo, hasta donde humanamente podamos se va a hacer justicia siempre.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente. Buscaremos al subsecretario Encinas. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ¿quién queda?

PREGUNTA: Muy buenos días presidente.

Amir Ibrahim, del QuintanaRoo.Mx.

Yo quiero tratar el tema del Tren Maya, presidente. Se avaló ya, avaló Semarnat la vía del Tramo 5, que fue uno de los fundamentos por los que se otorgaron el amparo. Preguntarle, señor presidente, qué sigue, si tiene alguna noticia sobre, ya cuándo se agotaron, se va a volver a empezar la construcción del tren.

Y en el mismo tema del Tren Maya, tuvimos acceso a una información, fuimos a Veracruz por unas denuncias que nos estaban haciendo unos transportistas, respecto a la logística que tienen para transportar el balasto. Lo sacan de las minas, lo llevan al puerto, lo meten por la ruta normal, al puerto, descargan para hacer el cabotaje y llevarlo a los tramos 2, 3, 4 y 5 del Tren Maya, pero resulta que a la hora de la salida los obligan a salir por la ruta fiscal y esto sucede que tardan ocho horas en salir y está retrasando muchísimo la entrega del balasto hacia el tren.

Pudimos platicar incluso con algunos de los líderes sindicales que están a cargo de estas rutas. Ellos aseguran que, de corregirse esta logística, podrían comprometerse a entregar el 30 por ciento más del material a estas zonas. Y que en caso, también advierten de que no se diera este cambio, los esfuerzos que se pudieran hacer pudieran estar, no podían alcanzar las metas de entregar los cinco millones de balasto que se necesitan entregar en esas zonas y que esta parte.

Nosotros fuimos, lo verificamos con nuestras cámaras, incluso pudimos accesar, lo vimos, tenemos fotos aéreas también del… ¿Cómo se llama? De cómo hace el… Y es cabotaje, ellos alegan que el cabotaje, presidente, no tiene por qué pasar por la ruta fiscal, porque eso es para los que sacan aduanas de manera internacional.

¿Estos dos temas, estas dos preguntas y cuestionamientos sabía del Tren Maya, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no, pues tú estás muy informado; además, te agradecemos, porque es cierto lo que estás planteando.

Necesitamos nosotros el balastro. Es interesante que la gente sepa que como es un tren para altas velocidades… Todos los trenes necesitan fortaleza en las vías férreas, pero este tren moderno se puede desplazar hasta en 160 kilómetros por hora, entonces requiere de terraplenes, de lo que llaman subbalasto, que es una piedra dura; y requiere del balasto, que es una piedra de lo más duro que hay, es fierro, porque eso se pone antes de poner los durmientes y los rieles.

Entonces, en efecto, hay que abastecer con cinco millones de metros cúbicos los mil 500 kilómetros del Tren Maya.

La gente seguramente no sabe, porque para muchos son temas técnicos, ¿no?, desconocidos, esa piedra no se encuentra en todos lados, ese balasto.

¿Por qué no pones el plano del sureste?

INTERVENCIÓN: De hecho, son pioneros los que están sacando ahorita ese tipo de piedra allá en Veracruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Para que vean lo que significa estar haciendo esta gran obra y luego estar aguantando el zumbido de los mosquitos conservadores.

¿No lo puedes mover más? Aunque sea el plano de la República.

Bueno, aquí no hay balasto, no hay, no existe esa piedra, entonces hay que traerla.

¿Dónde hay?

Es está acá.

INTERVENCIÓN: Por la zona de Actopan, Veracruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, aquí, por los Tuxtla. Por algo de aquí sacaban las piezas. Así como Miguel Ángel sacaba el mármol de La Toscana para sus grandes obras, para hacer el David, sus extraordinarias obras, los olmecas sacaban sus piedras de aquí, las cabezas las traían en balsas hasta aquí, a La Venta y a toda esta zona.

Bueno, sólo hay aquí y el tren está acá y no se puede hacer sin balasto.

Entonces, estamos llevando a cabo, en efecto, una operación de sacar de estos bancos el balasto y para que sean embarcaciones grandes pues es el puerto de Veracruz.

Entonces, se viene el balasto de aquí hasta Progreso. Entonces, muchas gracias, porque he venido diciendo —está tomando nota el almirante Ojeda— que se le dé prioridad al balasto, porque estamos terminando los terraplenes, ya se está trasladando balasto, pero es una cantidad considerable la que se requiere.

INTERLOCUTOR: Los líderes se comprometen con ustedes, en caso de recibirles, a transportar el 30 por ciento más.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y se portan muy bien y todos.

INTERLOCUTOR: Si los dejan pasar, si al salir no cruzan el muelle fiscal, sino el otro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, los dueños de los bancos, los dueños de terrenos, sean ejidatarios, comuneros, los transportistas, todos, todos, están ayudando. Acabamos de hacer una encuesta aquí, que tú conoces también, aquí donde nos tienen los amparos, aquí exactamente, que aquí está el grupo este.

INTERLOCUTOR: Xcaret, Calica, Río Secreto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Con la gente y la gente no quiere que sigan destruyendo los de Calica. Y en la misma encuesta se les preguntó por el Tren Maya y sí quieren el Tren Maya. No quieren a Calica, pero sí quieren al Tren Maya.

INTERLOCUTOR: Le informo que un grupo de pobladores de la zona están a punto ya de interponer una denuncia ambiental para que Calica reponga el daño que causó al medio ambiente y ya van a ir con la denuncia ambiental, ya está casi lista, yo he venido cubriendo eso. Ya lo adelanté, pero bueno, ya viene la denuncia ahí de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.

Pero sí tomamos nota de lo que estás planteando. Y aprovechamos para informarle a la gente de todo lo que implica.

Tenemos un ofrecimiento, que tampoco queremos hacer a un lado, porque además… Muévelo hacia… ¿Dónde creen que hay también balasto?

Hacia el Caribe, en Cuba hay, aquí en Cienfuegos y es para traerlo acá.

Si no tuviésemos el problema con Calica —el problema me refiero a que están destruyendo el territorio y no vamos a cambiar una cosa por otra— pues de aquí a aquí no tendríamos problema, porque este puerto de Calica tiene calado suficiente, tiene 12 metros; pero como tenemos aquí la denuncia, porque están destruyendo, no podemos hacer tratos.

Entonces, si por el tiempo y además por la necesidad de material, tendríamos que seguir con Veracruz y de aquí a Progreso para poder terminar. En eso estamos.

INTERLOCUTOR: Los transportistas dicen que sí pueden llegar a la meta de cinco millones si se arreglan este tipo de logísticas que les quitan un montón de tiempo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Y se están portando muy bien los transportistas y toda la gente pues, están ayudando.

Pero qué bien que lo plantas, porque ya el secretario de Marina va a tomar nota.

Lo otro ¿qué era lo que planteabas?

INTERLOCUTOR: Sobre si tenía fecha de cuándo vuelven a retomar los trabajos del Tren Maya en la ruta 5 por el amparo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, está por resolverse lo de los amparos, no deben ya de demorar, no tienen razón de ser, son amparos para parar la obra con propósito políticos.

Es una gran obra que ayuda mucho a la gente, por eso el pueblo apoya al Tren Maya, la mayoría de la gente. Los que están promoviendo los amparos no son propietarios, no tienen ningún tipo de afectación. Se está cuidando el medio ambiente, no se está afectando cenotes, ríos subterráneos, estamos cuidando el que no se destruya la naturaleza, estamos llevando a cabo todo un plan de reforestación.

Nada más estos señores deberían de tomar en consideración que el Gobierno de México, que nuestro país es el que más invierte en el mundo en reforestación. Ni Estados Unidos, ni Francia, ni China, ni Rusia, ningún país del mundo destina mil 500 millones de dólares al año para sembrar árboles. Nada más con eso.

Pero son muy cerrados y tienen mucho coraje, albergan mucho odio, los ciega por completo el conservadurismo, los obnubila, entonces es muy difícil; y además cuentan con el apoyo de toda una estructura corrupta que no quiere que se termine con este régimen de injusticias. Pero el secreto está en no cansarnos, en seguir adelante.

INTERLOCUTOR: Mi segundo tema, presidente, mi segundo tema y una pregunta de seguimiento, rapidísima. Cuando estuvimos en Veracruz tuvimos la oportunidad de ver también a la gente de Sindicato de Maniobristas, Carretilleros y Estibadores. Preguntarle qué avances ha tenido.

Ya ha hubo una reunión, entiendo, con Jesús, con el secretario de Gobernación. Al parecer, todavía no hay hechos concretos, hay como unos acuerdos que todavía no llegan a una…

Y preguntarle, señor presidente, si usted sabía que en la denuncia administrativa que estos sindicatos pusieron la Consejería Jurídica de la Presidencia defendió el decreto de Salinas de Gortari con el que hizo esa requisa, porque resulta que ahora cuando contesta la Consejería Jurídica sobre esa requisa, pues bueno, la Consejería Jurídica justifica la acción que tomó en ese entonces Salinas de Gortari para ejecutar ese tema diciendo que pues, efectivamente, había muchos malos empleados o trabajadores o que cosas por el estilo. Entonces, saber si usted, preguntarle si sabía usted ese sentido de la contestación y porque ese sentido de la contestación ya hizo que les anularan su juicio, por ejemplo.

Y preguntarle si, bueno, en el caso de los avances de los acuerdos que tuvieron, si usted está enterado de los acuerdos en los que llegaron y si pues ya ha haber hechos concretos y si me podría decir o informarnos, informar cuándo van a hacer las acciones concretas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo creo que —no estaba yo informado— pero yo creo que es una respuesta legal, así nada más. Hay que ver de qué se trata y ayudar en lo que se pueda a los trabajadores, revisar el caso con la consejera jurídica y con Gobernación.

INTERLOCUTOR: Sobre las pensiones y todo esto, ¿todavía no tenemos, no nos podía informar de fechas exactas, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no puedo todavía, pero a ver qué podemos hacer.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se nos acabó el tiempo. Me voy a reunir como a las 11 y media con el embajador Salazar, como a las 11 y media, Ken Salazar y vamos a dar seguimiento a este lamentable caso de San Antonio.

INTERVENCIÓN: ¿Y tiene otras reuniones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí.

INTERVENCIÓN: ¿Con quién?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con mucha gente que viene a atender…

Ayer estuvo con nosotros el basquetbolista. ¿Sí habló con ustedes?

INTERVENCIÓN: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, es extraordinario, ¿no?, como deportista y buen ciudadano, buena persona.

INTERVENCIÓN: ¿No le regaló su jersey?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me regaló uno, pero quedó en enviarme otro.

Trajeron el trofeo. Y recordando a sus abuelos. No olvidan a México nuestros paisanos migrantes, eso es muy, pues muy bueno, de mucha nobleza, quieren mucho a nuestro país, porque él es hijo de padres mexicanos.

INTERVENCIÓN: De Michoacán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De Michoacán, sí.

Y pues el basquetbol es de los deportes favoritos en Estados Unidos, como el fútbol americano, como el béisbol.

Y me decía que, en San Francisco, cuando la celebración, salieron los paisanos mexicanos con banderas también y se bajó del carro y se fue caminando con ellos y la gente feliz, nuestros paisanos allá con él.

Y vamos a seguir impulsando el deporte.

Bueno, nos vemos mañana.

