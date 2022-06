Qué dijo en vivo el presidente AMLO en la mañanera de este lunes 27 junio

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo. Muy bien, pues vamos. Como todos los lunes empezamos la semana con Ricardo, para ver cómo están los precios.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Muy buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en los precios de los combustibles. Vamos a ver que, en la semana pasada, con corte al 24 de junio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 105 dólares con 61 centavos de dólar por barril. Aquí podemos marcar cómo hace dos años, en el año 2020 tuvimos un punto a nivel mundial en que el precio del petróleo fue cero. Nadie vendió obviamente a ese precio, pero el precio en el mercado internacional fue cero.

Entonces, si comparamos los precios de los combustibles con ese periodo atípico, que sólo se ha presentado una vez en la humanidad desde que el petróleo es parte del mercado, pues vemos nosotros que con lo que compares siempre vas a tener un referente hacia la alza porque el punto fue cero. También lo vemos en consecuencia en los precios de los demás combustibles. Esto, porque al que le gusta ver todo negro, ahora sí tiene un punto muy fijo para ver el color que lo quieran ver.

La situación internacional sigue siendo muy presionada y en consecuencia continúa un proceso inflacionario. Lo que no compramos hace dos años en el mundo, lo hemos estado comprando en este año y eso tiene una presión, junto con la guerra entre Rusia y Ucrania, a prácticamente todos los productos, en particular los derivados del petróleo y los alimentos.

En 21.96 fue el precio promedio por litro de gasolina regular, 23.88 fue el precio promedio de la Premium y 23 pesos con 28 centavos el precio promedio del diésel. Otra vez, por instrucción del señor presidente y tratando de controlar ese proceso inflacionario que se vive a nivel mundial, 100 por ciento de incentivo fiscal a los tres tipos de combustible.

¿Cuáles fueron las tres marcas que dieron más caro la semana pasada en los promedios nacionales?

Fue Petro Seven la más cara, le siguió Oxxo Gas y Valero el tercer lugar de los más caros.

Y los que fueron aliados de los consumidores, G500 y Orsan. La diferencia entre los promedios de los más altos y de los más bajos, lo pueden ver, es alrededor de un peso por litro, en el caso de la gasolina regular el más alto contra el más caro un peso con siete centavos.

Y vamos a ver ahora sí los extremos en cada una de las regiones, son ejemplos extremos. La primera gráfica son los promedios nacionales, es un referente más exacto y ahora lo vamos viendo, los extremos ya en cada una de las ocho regiones y esto, gasolinera contra gasolinera comparándolas.

Por eso tenemos que BP en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, a 23 pesos con 42 centavos el litro de la gasolina regular, tienen un margen estos angelitos de tres pesos con 57 centavos, un margen muy alto, por eso, el precio muy alto para esa región; lo comparamos con el más bajo y esto es tomando en cuenta el margen, es de franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 20 pesos con 99 centavos, un margen sólo de 20 centavos.

Y nos vamos ahora a la gasolina Premium, donde Mobil en Monterrey, Nuevo León, es el precio más alto, 25 pesos con 95 centavos por litro, tres pesos con 59 centavos de margen, muy pasados de rosca, comparados con los 18 centavos de franquicia Pemex, otra vez en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 22 pesos con 55 centavos por litro.

Por último, en el diésel, Orsan en Coatzacoalcos, Veracruz, con un precio de 24 pesos 99 centavos y un margen de dos pesos 50 centavos es la opción más cara, con el margen más alto, comparado con los 17 centavos de margen de franquicia Pemex en Suchiapa, Chiapas, con un precio al público de 22 pesos con 70 centavos.

Recibimos 120 denuncias o quejas a través de la app de Litro por Litro, que los invitamos a seguirla descargando para que ustedes con esa información se empoderen y tomen las mejores decisiones de compra en donde viven;108 visitas que realizamos, encontramos en general pocas irregularidades, todas menores.

Vamos a ver ahora cuál es el precio, sin tomar en cuenta el margen. La más barata para la regular, 19.89 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas y 20 pesos con 39 centavos de Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz; mientras que las más caras, 23 pesos con 99 centavos de Pemex en Texcoco, aquí en el Estado de México y 23.99 en Tonalá, Jalisco; esto es sin tomar en cuenta el margen.

La Premium, la más barata, 21.59 de Soriana, en Veracruz, Veracruz y 21.79, de franquicia Pemex, en Altamira, Tamaulipas. Las más caras, de Shell, 26 pesos 79 centavos en Naucalpan, en el Estado de México. Y estas más caras obviamente es un caso excepcional que por eso hay que evitar ir a estas gasolineras y lo podemos saber con la App de Litro por Litro, 26.50 de franquicia Pemex, en Guadalajara, Jalisco, otro ejemplo de precio alto sin tomar en cuenta el margen.

Las más baratas para el diésel, 22 pesos 19 centavos de BP, en Coatzacoalcos, Veracruz; 22 pesos con 25 centavos de Mobil, en Altamira, Tamaulipas; 26.99 la más alta de 76 en Hermosillo, Sonora, ya ha salido esta gasolinera muy carera en varias ocasiones y SuGaso, en 26.49, precio al público en Culiacán, Sinaloa.

También seguimos revisando el tema de los sanitarios. En Culiacán, un baño asqueroso, vergonzoso, en Culiacán, sobre todo para una marca como Soriana. Ojalá le pongan más atención a ese servicio que valoramos mucho los consumidores.

Vamos a ver el gas, el día 22 de junio, 27 pesos con 74 centavos el kilo, convirtiendo a pesos y a kilos el peso internacional, cuando el promedio de las 145 regiones en nuestro país fue de 24 pesos con 48 centavos, un poquito más de tres pesos por abajo de los precios internacionales, gracias a esta política de precios máximos del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mismo día, 14 pesos con 81 centavos el precio internacional. Y el promedio de las 145 regiones, 13 pesos con 20 centavos.

También seguimos encontrando quién da por abajo de ese precio máximo, hay ejemplos en Hidalgo, en el Estado de México, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas y Guerrero. Un ejemplo, Gas Premium, en Tepeji del Río, Hidalgo, con un precio al público de 12 pesos 25 centavos el litro, cuando el precio máximo de la región es de 13 pesos 79 centavos, 1.50 por abajo del precio máximo.

También en el caso de cilindros de gas, aunque con una diferencia menor, tenemos ejemplos en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, en el Estado de México, en San Luis Potosí, en Yucatán, como es Gas Imperial en Zináparo, Michoacán, donde el precio al público es de 23 pesos con 91 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 24 pesos con 76 centavos.

Realizamos 651 visitas y todos estaban dando por abajo o al precio máximo establecido en la región, ninguna irregularidad especial que reportar en esta semana por parte de los expendedores de gas LP.

Y vamos a ver ahora la canasta de los 24 productos que más se consumen en la dieta de las familias mexicanas. Tenemos el indicador del Índice Nacional de Precios al Consumidor que, lamentablemente igual que en todo el mundo, tiene una tendencia de presión a la alta, ahí se ve cómo ha venido subiendo, aunque un poco más moderado en estas últimas fechas. Es el Índice Nacional de Precios al Consumidor sólo de alimentos y bebidas.

Y tenemos la línea roja, que es el promedio de los precios máximos que hemos encontrado para esta canasta en el país; y la línea verde oscuro, que son los precios mínimos. Y empezamos a encontrar particularmente en este mes de junio ya una estabilidad en estos precios, ojalá empecemos a ver algún declive, como está sucediendo en el caso particular de la cebolla.

Más altos en la zona centro, encontramos a HBE en León, Guanajuato, que esta canasta la tiene en mil 171 pesos con 25 centavos como la opción más cara de la región; mientras que Chedraui en Coacalco, en el Estado de México, a mil 10 pesos con cinco centavos, es la opción más económica para estos mismos 24 productos.

Pero ahí mismo en León, en Bodega Aurrera, el paquete está en mil 25 pesos con 10 centavos. Pueden ver tan sólo en León, allá mis paisanos, si se mueven unas cuantas cuadras pueden encontrar a más de 150 pesos más barato en Bodega Aurrera que en el HBE.

Vamos ahora a la zona centro norte, en donde Walmart Express en Guadalajara, Jalisco, tiene el paquete en mil 142 pesos con 70 centavos, esa es la opción más cara de la región. Y la más barata de la región en 968 pesos con 90 centavos la Central de Abastos de Durango, bien por ser aliados de los consumidores en la Central de Abastos de Durango, que ya está por debajo de los mil pesos, ya teníamos varias semanas que no lo veíamos así.

Y en la zona norte, HBE, otra vez, se volvieron los careros de la semana pasada, a mil 135 pesos con 65 centavos el paquete, mientras que es Smart Fuentes Mares, 980 pesos con 36 centavos en Chihuahua, Chihuahua, es la opción más económica también por abajo de los mil pesos, bien por ellos y que aprovechemos los consumidores.

Por último, en la zona sur sureste, Walmart Express en Centro, Tabasco, tiene el paquete en mil 139 pesos con 30 centavos, mientras que en la misma zona, la Central de Abastos de Villahermosa lo tiene en mil 58 pesos con 30 centavos.

Si le buscamos, podemos encontrar buenas opciones de compra. Como ustedes saben, desde la semana pasada se hizo el cambio de la naranja por el plátano, que son cambios también en nuestros hábitos de consumo familiar que tenemos de ir haciendo en ajustes porque la fruta y la verdura de estación siempre será la más económica.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a ver los videos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA DOS BOCAS “OLMECA”)

ROCÍO NAHLE GARCÍA, SECRETARIA DE ENERGÍA: Hoy es viernes, 24 de junio y estamos en la torre más alta de la refinería, que mide 182 metros de alto. Es la torre de un conjunto de desfogue que tienen todas las refinerías. Pesa casi dos mil toneladas. Ya están colocando los últimos módulos.

Va el reporte de esta semana.

VOZ HOMBRE: En las últimas semanas se ha intensificado el arribo de equipos vía marítima de acuerdo con el programa, los cuales se descargan y envían inmediatamente a sitio para su instalación, como lo son las secciones de calentadores en la planta de coque.

Se recibieron reactores para hidrotratamiento y guarda de azufre y la columna principal de la planta catalítica fabricada en Turquía.

En el área de proceso se realiza el montaje de las últimas grandes columnas y reactores en los diferentes paquetes de construcción.

De igual manera, se instalan los últimos módulos del quemador elevado y se encuentra listo el alumbrado en las plantas químicas que conforman la refinería ‘Olmeca’.

Se instaló el último módulo de recuperador de calor número 3 en la planta de cogeneración y con ello se concluyen los montajes de la zona de recuperadores.

En el área administrativa se cuenta con iluminación en los diversos edificios y se terminaron los murales que embellecerán esta área de la refinería, que se encuentra lista para recibir a los operadores y personal administrativo.

La gran sala de maqueta está lista para recibir a los visitantes.

Las subestaciones eléctricas cuentan con equipamiento interior y exterior y en los racks de integración se continúa con el montaje de puentes.

Los ingenieros de Pemex que tendrán la gran responsabilidad de la jefatura de las 17 plantas químicas ya se encuentran en sitio, al igual que el gerente operativo y la jefa de laboratorio y cuentan con el apoyo y asesoría de los grandes expertos en refinación de México.

El siguiente paso es integrar operadores y personal administrativo.

ROCÍO NAHLE GARCÍA: Bueno, estamos con todos los jefes de la planta de cada una de las 17 plantas, pero hoy nos visitan los mejores refineros de México, el ingeniero Alberto Celestino y el ingeniero Felipe Ocampo, nuestros referentes, nuestros ingenieros jubilados, ellos nos han estado guiando, nos han estado asesorando, ya le dieron la recomendación al gerente de la refinería y es un timbre de orgullo contar con ellos.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 27 de junio de 2022.

En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco y en Palenque, Chiapas, avanza la construcción de pasos de fauna elevados, los cuales serán acondicionados en función de la vegetación y especies animales de la zona. El Tren Maya es el proyecto de infraestructura en México que tendrá más pasos de fauna con los cuales se reconectarán ecosistemas y se cuidará la fauna del sureste.

En el tramo 2, a la altura del poblado Hampolol, en Campeche, continúa la construcción del viaducto de Santiago con la elaboración de columnas que sostendrán el paso del tren. También sigue el colado de losas de entrada y salida para obras de drenaje transversal, la canalización para fibra óptica y cableado de energía eléctrica, así como la construcción de un paso peatonal en beneficio de la población.

En el tramo 3, cerca del municipio de Chocholá, Yucatán, arribaron procedentes de Europa máquinas rodantes especiales que se utilizan para perfilar, nivelar y regularizar la capa de balasto, lo cual garantizará la durabilidad y máxima seguridad de la vía.

En el tramo 4 avanza el mejoramiento de la autopista de Mérida a Cancún y en las inmediaciones del municipio de Valladolid, Yucatán, continúa el acopio de balasto, del cual ya se cuenta con 147 mil toneladas que serán distribuidas a lo largo del tramo en tres etapas.

Ya son más de 113 mil los empleos generadores en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA ‘SANTA MARÍA’)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa del avance en la construcción de la presa Santa María-Río Baluarte, Sinaloa.

La presa tiene un avance físico del 53.6 por ciento. Se concluyó la colocación del material y pantalla plástica. Asimismo, se lleva un avance del 60 por ciento en la colocación del geocompuesto que le dará impermeabilidad a esta estructura.

En el túnel 3, en la zona de captación, se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como la cimbra en muros laterales para el revestimiento del túnel.

En la zona del cauce se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la obra de contención.

Se continúan los trabajos de excavación y colocación de material para la conformación de la pantalla plástica.

En el canal de llamada del vertedor 1 se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado, así como colocación de acero de refuerzo y concreto en cubeta deflectora.

En el canal de llamada del vertedor 2 se llevan a cabo trabajos de colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como colocación de drenes, concreto hidráulico para losa de piso y concreto para muros laterales.

A la fecha se han generado tres mil 913 empleos en la construcción de la presa.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Quedaron pendientes algunos compañeros. Juan Carlos Guzmán.

PREGUNTA: Qué tal, señor presidente. Buen día e inicio de semana para todos.

De inicio consultarle el tema de Nuevo León, el día de ayer por la mañana hubo una emboscada con camionetas blindadas donde mataron a siete policías. Es preguntarle qué información tiene de estos, señor presidente.

Buenos días, antes que nada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lamentablemente se presentó esta emboscada y perdieron la vida policías de Nuevo León. Ya se está apoyando con fuerzas federales; bueno, desde que se supo de inmediato acudió personal de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional.

Se está haciendo la búsqueda de este grupo de la delincuencia organizada. Se debe de tomar en cuenta que esto se presenta en el municipio de Anáhuac, es en la frontera, muy cerca de Colombia, en la franja fronteriza de Nuevo León, limítrofe con Nuevo Laredo; es un grupo ya identificado de la delincuencia que actúa en esa región y se está ayudando al gobierno local.

INTERLOCUTOR: También el gobernador Samuel García el sábado pasado se quejaba de la falta de apoyo de los gobiernos de los estados y algo también del tema federal con el tema del agua. Decía por ahí, con palabras obviamente que se usan en el norte, muy atrabancadas, en las cuales decía que ni una pipa de agua le habían suministrado gobiernos de los estados, no habían acudido al apoyo de Nuevo León. ¿Qué es lo que está haciendo la Conagua en este sentido, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se le está apoyando, desde el gobierno anterior de Nuevo León hay una inversión destinada a la presa ‘Libertad’ para abastecer de agua a Monterrey y a la zona conurbada de Nuevo León.

No tengo el dato preciso, pero ya hemos transferido una buena cantidad de recursos al gobierno estatal en Nuevo León. Y estamos ayudando, al grado de que un funcionario de Conagua fue solicitado para hacerse cargo en el gobierno de Nuevo León del manejo del agua y de cómo enfrentar la crisis, me pidieron autorización, la di y estamos ayudando. No se puede de otra forma seguir apoyando, hacemos lo que se puede.

Yo siento que hace falta y eso lo digo de manera respetuosa, pues un acuerdo ahí en Nuevo León. Si es necesario, nosotros ayudamos porque se le debe de dar preferencia al consumo doméstico; en una situación de emergencia se tiene que priorizar y se tiene que atender primero a la gente, no el agua para las empresas.

Es un asunto de definir prioridades y también de buscar acuerdos, porque los empresarios ayudan si se les hace un planteamiento; por ejemplo, que se les deje de cobrar el agua a quienes tienen concesiones para uso excesivo de esta necesidad. O sea, si hay plantas de cualquier tipo que consumen mucha agua, que bajen la producción, que reduzcan su producción y que el agua la destinen a la gente. Y si nos solicitan a nosotros apoyo, estamos dispuestos a apoyar, porque van a bajar su consumo de agua, van a bajar su producción, les ayudamos en lo fiscal.

Pero son decisiones que deben de tomarse allá, nosotros pues no podemos intervenir porque se trata de un estado libre, soberano, pero sí hay opciones, sí hay salida.

Y sí ayudan los empresarios, pero hay que hacerles un planteamiento, o sea, hay que ver.

¿Cuáles son las empresas que más agua consumen?

INTERLOCUTOR: Las refresqueras, cerveceras.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, por ejemplo.

INTERVENCIÓN: ¿No se revisarían las concesiones, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Las qué?

INTERLOCUTOR: Las concesiones, ¿se revisarían las concesiones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, porque yo siento que esta crisis es transitoria, se tienen que buscar opciones.

Y es un periodo de sequía que está afectando, ya van a venir las lluvias. En tanto, se buscan opciones para resolver en el mediano, en el largo plazo el problema, pero ahora es un asunto de emergencia y hay que tomar ya. Pero eso depende de las autoridades locales y de los acuerdos a los que se pueda llegar.

No pasa nada si hay una planta cervecera que tiene otra planta en Veracruz o en Oaxaca y allá hay agua, pues que ésta deje de producir a toda su capacidad, que le bajen y que el agua la destinen al consumo de la gente y que en las otras plantas aumenten la producción, por si tienen compromisos de entregar cerveza, ya sea a nivel nacional o extranjero. Buscar la alternativa, sin necesidad de quitar concesiones ni de sancionar a nadie, es nada más llamarlos.

Ellos saben quiénes son los que consumen más, lo saben perfectamente, si son 10, si son 20, si son 30, 40, 50. Invitarlos a desayunar una machaca y decirles: ‘Te toca tanto y va a ser así y siempre hemos contado con tu apoyo’ y ya nos dicen a nosotros en qué ayudamos y cooperamos.

Pero hay que ver también lo que se está haciendo, buscar que en estos casos pues no haya politiquería, que son difíciles y que todos ayuden. Nada de que ‘yo te apoyé para la campaña y a mí no me vas a tocar’, nada de que ‘no me estás dando dinero suficiente o no has cumplido con los convenios y ya vas a ver lo que va a suceder y cómo te va a ir’.

¿Cómo están en El Norte a propósito sobre esto?

INTERLOCUTOR: Tiene muchos problemas en lo que es en el tema del agua.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, el periódico El Norte.

INTERLOCUTOR: Ah, eso sí no le sé, no le sé decir.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: O sea y el Reforma. ¿Lo trae o no lo trae? ¿Sí lo trae? ¿Sí lo trae El Norte?, estoy preguntando.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) se está tomando el tema del agua y todo a nivel nacional se está tomando el tema del agua.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque no se vale que se queden callados. Y todos a ayudar.

Muy bien.

INTERLOCUTOR: Señor presidente, nada más, rápidamente, hay una denuncia, le piden su apoyo a usted, hay una supuesta denuncia de acoso sexual del súper delegado de programas de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el cual ha sido denunciado por una mujer que supuestamente tiene la identidad resguardada 254. Su abogado, Roberto Rodríguez Cruz, pide su apoyo para que se atraiga este caso, ya que en la fiscalía de Veracruz menciona que no quieren abrir la investigación de este delito.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que se atienda.

Ya lleva algún tiempo esto, ¿eh?, no es nuevo, ya lleva como tres años. Y se menciona de parte de Manuel de que es un asunto político. De todas maneras, hay que investigar y vamos a pedirle al gobernador que nos ayude y que se atienda. Sin impunidad para nadie en este caso.

INTERLOCUTOR: Y ya, finalmente, una queja muy sentida por parte de la gente que se dedica a trabajar por su cuenta y también paga impuestos: la famosa constancia de situación fiscal. Su servidor tuvo un problema muy complicado por ese tema, se está solicitando cada tres meses a los que regularmente estamos por honorarios, hay filas interminables a pesar de que ya se dio una prórroga. Preguntarle qué le ha comentado la directora del SAT, la titular del SAT, respecto a este tema de la constancia de situación fiscal.

En el caso de las personas que deben, aunque sea un peso, tienen problemas para el tema de que se les pueda otorgar. Es una constancia que se pide por los patrones para que se le pueda pagar a uno su salario. Hay muchas filas, hay mucha inconformidad; incluso, ya ha comenzado a haber gestores. Yo le puedo mencionar el tema de la administración fiscal del sur de la Ciudad de México, que queda en Xochimilco, que me tocó que a mí por 400 pesos me sacaban la constancia.

Es un trámite que anteriormente se hacía por internet con la FIEL, bueno, yo tengo FIEL y lo que las contraseñas que nos da el SAT, pero ahora ya no se puede. Es pedirle, ver si puede preguntarle el tema a la titular del SAT, porque sí es algo muy complicado, señor presidente.

Y muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que venga Raquel y que además nos informe sobre cómo va la recaudación y por qué tomaron esa decisión, porque el propósito es simplificar. A lo mejor es que había fugas y no se está permitiendo la evasión fiscal, pero ella nos lo explica.

Y si sólo complica las cosas a los contribuyentes, pues que se quite. Hay que darles facilidades a los contribuyentes, sobre todo a los pequeños, medianos, a todos.

Pero el problema de la evasión estaba arriba, incluso legalizado, los de arriba no pagaban, tenían ese privilegio y eso ya se terminó. Entonces, hay que dar facilidad a todos para que cumplan, que contribuyan y le vamos a pedir a Raquel que venga a informarnos.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo más pronto, porque además está por cumplir año el SAT y yo voy a ir allá, entonces ese día… Ahora mismo vamos a saber, porque ese día vamos a recordar el aniversario del SAT aquí en la mañanera, que nos expliquen qué han hecho, cómo es un SAT distinto. ¿De acuerdo?

Judith Sánchez.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo, de Veracruz.

Presidente, preguntarle, el viernes vimos en las inmediaciones de Palacio Nacional a funcionarios de la Fiscalía General de la República, preguntarle si vino el fiscal Alejandro Gertz Manero a reunirse con usted. Si es así, ¿qué temas se abordaron?

Y preguntarle de manera personal si usted no piensa que es viable, ante la polémica que se ha generado por la filtración de estos audios, que lo ha involucrado, sí en temas de índole personal, familiar, pero también de interés público, si usted no cree que es conveniente que separe del cargo al frente de la fiscalía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, estuvieron el presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar, el jueves y el viernes el fiscal Gertz Manero.

Periódicamente nos reunimos, es para ver asuntos de interés público, por lo general asuntos de Estado y en un ambiente de respeto a las autonomías, a la independencia de los poderes, intercambiamos puntos de vista.

Sí estuvieron el jueves en la mañana el presidente de la Suprema Corte y el viernes el fiscal.

INTERLOCUTORA: ¿Pero el viernes se tocó el tema de los audios que se filtraron con el papá de Emilio Lozoya?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. Hablamos, en el caso del fiscal, con algo que he planteado aquí, de la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, quieren ya que se resuelvan, o que pasen al Poder Judicial sobre ese tema. Y traté con él también lo de Ayotzinapa, que es algo que tenemos pendiente, básicamente.

Con el ministro Arturo Zaldívar hay muy buena coordinación, lo mismo que con el fiscal y el tema principal es el de la necesidad de que jueces y magistrados actúen con rectitud, con honestidad, porque se arriesga la vida de muchas personas cuando se detiene a delincuentes y, en algunas ocasiones, los liberan. Esgrimen los jueces de que están mal integradas las averiguaciones y se ha probado, en algunos casos, que es por dinero. También aclarar que no son todos los jueces, ni todos los magistrados, ni todos los ministros. Hay jueces honestos, rectos, incorruptibles, valientes.

Entonces, siempre tenemos comunicación porque el presidente de la Suprema Corte es también el presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de supervisar el buen desempeño de jueces, de magistrados, de ministros; esta es su función principal del Consejo de la Judicatura y él es también presidente. Entonces, siempre es, en muy buenos términos, la comunicación respetuosa y vamos avanzando.

INTERLOCUTORA: ¿Se fijó alguna fecha para dar informes sobre estos casos, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siempre hay comunicación, pero cuando vemos que se está relajando la disciplina, que estamos notando que hay cuestiones indebidas, irregulares, pues se trata, se tratan los temas en específico.

Y sí hay buena, muy buena relación, con respeto a las autonomías. Yo no me meto en cuestiones que corresponden al Poder Judicial, sólo cuando se trata de asuntos que afectan a la población y son asuntos de Estado. Por ejemplo, todo lo relacionado con corrupción, eso se tiene que atender, porque imagínense que el presidente tenga información sobre actos de corrupción y se quede callado o, peor, que sugiera que en esos casos haya carpetazos, que se archiven o que haya impunidad. No.

Por eso no pueden nuestros adversarios y se enojan mucho, porque quisieran poder decir: ‘Todos son iguales’, serían felices comparándome con la actitud de otros presidentes.

Entonces, vamos a continuar así.

Adelante, Judith.

INTERLOCUTORA: Bien, presidente, recientemente se dio el nombramiento de Clara Luz Flores como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay voces que ponen…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De quién?

INTERLOCUTORA: De Clara Luz Flores, la excandidata al gobierno de Nuevo León y justamente por esa polémica en la que se vio envuelta en ese momento hay voces que ponen en tela de juicio su desempeño en esta instancia. ¿Cuál es su opinión ante estas reacciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que respeto yo los cuestionamientos, las críticas, pero depende del desempeño del cargo. Nosotros somos un equipo, nos ayudamos mutuamente y, cuando hay algo irregular, se advierte, se sabe. Además, yo estoy entregado de cuerpo y alma a desempeñar mi función de presidente.

Entonces, no hay que hacer juicios a priori, no hacer juicios sumarios. Y siempre va a haber inconformidades, no vivimos en una sociedad perfecta, no se tiene todavía un gobierno completamente honesto, hace falta seguir limpiando y purificando la vida pública, es un proceso.

Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque en estos casos los que critican muchas veces no tienen autoridad moral y, como son muy hipócritas, piensan que pueden estar viendo la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque es una especie de enajenación, o sea, ellos son puros, aunque sean corruptísimos, pero se sienten como con licencia para robar, sólo por su estrato o su clase.

Entonces, hay que ser mucho muy objetivos y no hacer señalamientos a la ligera o levantar falsos testimonios.

INTERLOCUTORA: Finalmente, presidente, la semana pasada vino el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Nos comentaba que debía de haber un acuerdo entre la federación y el gobernador estatal para llevar a cabo la rehabilitación de San Juan de Ulúa. No sé si nos pudiera dar mayores detalles al respecto.

Y preguntarle también en este sentido, en Veracruz existe el expenal ‘Ignacio Allende’, que también es un inmueble de hace muchos años, que está ahorita en ruinas. Preguntarle si este espacio pudiera ser rescatado y desarrollarse ahí algún proyecto de índole cultural, como el que se hizo en las Islas Marías, obviamente guardadas las proporciones, pero hacer algo para rescatar ese espacio.

Y preguntarle igual, también cuándo ya va a estar abierto este proyecto ecoturístico de las Islas Marías al público y si usted va a ir a la inauguración.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, muy buenas preguntas. Y es importante informarles a los paisanos de Veracruz que ya se está trabajando en la rehabilitación del fuerte de San Juan de Ulúa y va a estar terminada la obra de rehabilitación de ese fuerte histórico, importantísimo, a finales de este año, en diciembre. Y se está buscando incluso que haya una embarcación para llevar a la gente desde el faro, desde el malecón hacia San Juan de Ulúa, por barco.

Tuvimos una reunión con el gobernador, con Diego Prieto, del INAH, con especialistas, con quienes nos ayudan en todo lo que es memoria histórica y con el almirante secretario de la Secretaría de Marina, el almirante Ojeda y es precisamente la Secretaría de Marina la encargada de la rehabilitación del fuerte de San Juan Ulúa y va a estar en diciembre.

Y también informo que lo mismo se va a hacer con el fuerte de Perote y va hacerse cargo la Secretaría de la Defensa, se va a recuperar.

En el caso de las Islas Marías ya se firmaron los contratos para la adquisición de los ferris.

Se sigue trabajando en las Islas Marías arreglando viviendas y espero que en dos o tres meses ya se abra al turismo histórico, ecológico, el que se pueda ir a las Islas Marías en estos barcos, en estos ferris, desde San Blas, desde Mazatlán, también por vía aérea.

Se puede estar allá uno, dos, tres días, no mucho tiempo, porque se va a limitar la llegada para que todos puedan conocer ese lugar histórico. Ya está el museo.

Se está rehabilitando por completo las Islas Marías. Yo ya fui, me quedé a dormir un día allá, pero todavía falta, ya estamos avanzando mucho.

Seguimos con Arturo Pavón.

PREGUNTA: Muchas gracias. Arturo Pavón, corresponsal de El Chapucero, en la Ciudad de México y conductor del programa Efecto colateral.

Rápidamente, presidente, regresando al tema de Conagua, ya expresó usted la voluntad del gobierno federal de realizar negociaciones, si así lo requiriera, el gobierno de Nuevo León con los empresarios para poder ayudar, que ellos donen algo.

Porque estábamos revisando números y estamos viendo que son 44 mil 690 millones de litros de agua los que ocupan las empresas y para uso doméstico nada más se requieren un total de mil 34 millones de litros.

Revisando sobre las concesiones —ya sabemos que Conagua va a revisar, van a ver cómo están— encontramos que la exministra Olga Sánchez Cordero tiene concesiones que le fueron otorgadas apenas a un poco menos de un mes de ocupar el cargo de secretaria de Gobernación, por parte del gobierno de Peña Nieto.

Ella tiene la concesión para poder explotar alrededor de dos millones de metros cúbicos de agua, dos mil millones de litros y su esposo también tiene concesiones. Lo curioso es que haya sido a final del sexenio del Peña Nieto.

Y otra, que no tiene una tradición de empresaria del agua.

La pregunta es: ¿usted podría platicar con ella para que donara parte de eso que explota para que ayude a los hermanos de Nuevo León?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nada más que hay que ver dónde están las concesiones, porque ellos desde hace mucho tiempo tienen, creo en Morelos, tienen plantaciones de cítricos y estamos hablando de hora y media, de dos horas de Monterrey y debe ser concesiones para riego.

Aquí lo más eficaz, práctico, es utilizar el agua más cercana a la población, a donde hay más escasez. En general ahí todos tienen que ayudar y yo no descarto el que los empresarios ayuden, nada más que hay que hacerles un planteamiento, hay que decirles: se trata de esto y te toca ayudar en esto; es temporal, porque ya vamos a tener una opción, ya vamos a tener una alternativa, vamos a avanzar más en la construcción de la presa ‘Libertad’, vamos a tener ya más derechos de agua.

INTERLOCUTOR: En Monterrey (inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, proyectos, pero lo importante es ahora, o sea, que puede hacer ya en esta semana, en esta semana.

INTERLOCUTOR: Es voluntad política nada más y empresarial.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y el gobernador está haciendo lo que puede, pero pues hace falta más imaginación y talento y experiencia. No del gobernador, ¿eh?, él tiene imaginación, tiene talento, tiene experiencia, sino de todos.

Hay quienes escriben en El Norte, puro sabiondo conservador y no son capaces de hacer un planteamiento así. Les falta juicio práctico, porque les falta baño de pueblo, son muy elitistas, muy fifís, con todo respeto.

INTERLOCUTOR: Porque incluso el director de Aguas y Drenaje es miembro de una familia que ha explotado el agua durante muchos años y que incluso su empresa explota el agua para la Coca-Cola.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y además —esto no es el caso de Nuevo León, esto es una cosa general— el conservador es muy egoísta, no le tiene amor el pueblo, aunque vaya a la iglesia todos los domingos, se olvidan de los mandamientos, se olvidan de las enseñanzas y de la obra de Jesús Cristo, no practican el amor al prójimo, su doctrina verdadera es la hipocresía.

Entonces, pueden argumentar incluso que lo más importante es que ellos usen el agua porque ellos están creando empleos y que eso es más importante que dejar de producir o de utilizar agua y ahí es donde vienen las diferencias de fondo.

Acuérdense lo que hacían los conservadores antes, lo que inventaron, fueron a buscar un pensamiento asiático para justificar el no ayudar a los pobres, decían: ‘No les des, enséñalos a pescar’ y así se le llevaban diciendo. Claro que hay que enseñarlos a pescar, pero ¿y si no hay pescado?, ¿y si no hay agua? Pero es todo ese pensamiento conservador y lo fueron metiendo hasta la médula.

Por eso yo los entiendo muy bien. Y no son pocos, ya lo he dicho, en México los que piensan así son más de 20 millones, que merecen todo nuestro respeto, pues fueron 36 años. El porfiriato sólo duró 34 años, pero esto fue brutal.

¿Por qué fue tan enajenante el modelo neoporfirista?

Porque tenía que profundizar ese pensamiento casi en la misma medida que se profundizaba el saqueo más grande en la historia de México.

¿Cómo se puede llevar a cabo un saqueo en 36 años que no tiene precedente si no se manipula, si no se utiliza todo el aparato mediático para confundir y hasta idiotizar? Esto fue tremendo, porque además ni siquiera se acepta, lo pueden estar viendo y no creen que sea cierto.

Yo por eso, aun con respeto, trato de decirlo, porque sólo así, con una buena sacudida se puede despertar y sobre todo pensar en las nuevas generaciones, en los jóvenes, porque no es nada más el bienestar material, el decir: vamos a que no se roben el dinero para que podamos impulsar el desarrollo, que haya crecimiento, que haya empleo, que haya bienestar. Sí, eso es importante, pero también es muy importante el bienestar del alma, no sólo de pan vive el hombre, no es nada más lo racional, también es importante lo místico, lo espiritual, sobre todo el fortalecimiento de valores, culturales, morales, espirituales, la revolución de las conciencias.

Entonces, yo estoy seguro que en Nuevo León va a haber una opción, una alternativa. Además, ahora sí que ojalá y nos llegue la lluvia.

INTERLOCUTOR: Va a llover, ya empezó.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso va a ayudar mucho porque ya viene la temporada de lluvia, va a llegar a todo el territorio y también va a ayudar mucho. Pero si todavía no hay agua suficiente, se puede resolver.

INTERLOCUTOR: Sí, presidente, muchas gracias.

Y ya como segundo tema, hoy, pues hablando de que los ministros y, bueno, todo el aparato que imparte justicia, muchas veces se van aplicar la ley, como usted lo ha mencionado, mas no la justicia. Hoy se van a reunir con la esposa de Israel Vallarta personal del secretario de Gobernación, Adán Augusto.

Nada más para mencionar lo que muchas veces ha sucedido en este procedimiento, porque no es la primera vez que se reúnen en este sentido, es que Israel Vallarta fue detenido en el montaje que ya todos conocemos, por García Luna, por Loret Mola, bueno; sin embargo, en ese montaje se ve claramente que lo están torturando para obtener la declaración.

Cuando se dan cuenta los que impartían justicia que no iban a poderlo procesar porque se ve claramente que está haciendo torturado, lo que hicieron fue hacerlo permanecer en prisión, ¿cómo?, fabricando más delitos, una carpeta nueva con fechas anteriores para poder justificar de que ya había una averiguación previa.

Entonces, yo tengo un documento que nos hizo llegar Israel Vallarta, una carta para que usted la pueda leer, también un audio que nos envió. Se lo entrego a Jesús o a Leti y con todo gusto. Nada más eso, por favor, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, este caso se va a seguir atendiendo. En efecto, por una de esas denuncias ya él debería de estar en libertad, pero sí hay otras, que es a las que haces mención.

Ahora que hice una gira por la Ciudad de México una simpatizante, compañera de él me planteó el tema.

INTERLOCUTOR: Era su esposa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Su esposa y le pedí a Adán que lo atendiera y lo está atendiendo y se va a resolver este caso, o sea, son de los asuntos que no vamos a dejar sin atención, vamos a ir al fondo.

Porque cuando menos la prueba de que fue golpeado es evidente, o sea, es de dominio público, hasta la podríamos poner ahora. ¿No tienes esa prueba? Debe estar en las redes, pero en las redes, donde está hablando y le están… le están… Sí, es público. Esos montajes, pues, que armaban.

O no lo pasamos, nada más que ustedes… O que la gente lo sepa, pues, que lo puede encontrar en las redes, es seguro que esté ahí en las redes. ¿O no está? Es cuando se hace el montaje de televisión que los detienen, también a la señora francesa. Si no, lo dejamos. Pero sí es importante porque a lo mejor mucha gente no lo ha visto.

¿Qué pasa con la comunicación en México y en el mundo?

Es muy difícil de que baje, de que permee y a veces pensamos que todo mundo ya está informado. No, es muy difícil. Puede ser incluso una noticia muy fuerte, muy difundida y hay un 20 por ciento de la población del país que no se enteró. Estamos hablando de noticias muy difundidas y un 20 por ciento no sabe.

Por eso también no hay que estar pensando que sólo las redes sociales. Sí se ha avanzado mucho, pero todavía su alcance es limitado. Y las radios, las estaciones de radio lo mismo, incluso la televisión.

Los periódicos están en una situación muy difícil porque ya no se lee el periódico como antes. No deja de haber la costumbre, a mí me gusta, a lo mejor por, bueno, los años ver un periódico, pero ya eso para los jóvenes…

Entonces, sí hay que repetir.

El otro día me decía alguien algo interesantísimo, que se los voy a dejar a ustedes de tarea para ver si nos ayudan.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Sí está el video.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Sí está? A ver. Nada más para contextualizar, esto era en el gobierno de Calderón o de Peña Nieto. ¿De quién era?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Calderón.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Calderón y estaba García Luna y era Loret de Mola.

Ahí está.

(INICIA VIDEO)

INTERVENCIÓN: ¿Le duele algo?

ISRAEL VALLARTA: Sí, señor, usted me pegó.

INTERVENCIÓN: ¿Qué le duele?

ISRAEL VALLARTA: Nada, señor.

INTERVENCIÓN: ¿Quién le pegó?

ISRAEL VALLARTA: Nadie, señor.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esto es.

Ah, me van a ayudar porque ya ven que hay a veces como periodos de amnesia, ¿no?, cuando no le conviene a los que se sentían los dueños de México. Y me estaban diciendo que hubo encarte en el New York Times —fíjense, para que no crean que nada más es el Reforma— en el New York Times hablando maravillas de García Luna.

INTERVENCIÓN: ¿En el presente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, en su momento. Que era como Batman, en el New York Times. Vamos a ver si lo encontramos y lo ponemos, para que no se esté pensando que la gran prensa no se mete a defender intereses creados o que no se alquila. Eso es un buen ejercicio, porque pues antes eran intocables, no se podía tocar al intocable.

Parte de los cambios, no sólo en México, en el mundo, tienen que llevarnos a la transparencia, que es una regla de oro de la democracia.

Y que esos periódicos ofrezcan disculpa, hagan autocriticas, que no caigan en la autocomplacencia y que desde luego rectifiquen, que no repitan el mismo periodismo que en otros tiempos.

Pero, bueno, ahí queda eso.

Elideth Fernández.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días a todos los presentes.

Elideth Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.

Traigo una pregunta y dos denuncias. Señor presidente, el 27 de marzo de 2014, al concluir una asamblea informativa en Azcapotzalco, sostuvo usted el cartel antitaurino que le entregué y me permitió tomarle una foto. En esa ocasión me acompañaban dos activistas colombianos amigos del hoy electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien por cierto como alcalde de Bogotá revocó el contrato de arrendamiento de la empresa que manejaba la plaza de toros La Santa María, la destinó exclusivamente para eventos culturales exentos de violencia.

Sin duda, el pensamiento humanista y progresista, cuya visión es periférica, está imperando en América Latina.

Recordemos al presidente chileno Gabriel Boric, cuando tomó posesión de su cargo, nombró a su perro, primer perro de la República, emitió, sin duda, un mensaje contundente por los derechos de los animales.

Usted mismo, señor presidente, propuso en este espacio recibir una propuesta contra la crueldad animal.

Rememorando esa parte del 27 de marzo de 2014, los amigos activistas colombianos antes mencionados le pidieron a usted una dedicatoria para Gustavo Petro en uno de los libros de su autoría. Petro había sido destituido temporalmente como alcalde de Bogotá en ese ese momento. Cuento con la foto donde usted le escribe así:

‘Para Gustavo Petro con mi solidaridad. Cuando uno lucha por causas justas no importan los cargos. Lo más importante es no claudicar, lo más importante es seguir en cualquier trinchera por la verdadera democracia, por la honestidad y la justicia.’

La pregunta es: Ocho años después como presidente electo de Colombia ¿le enviaría usted el mismo mensaje a Gustavo Petro, pero ahora considerando el compromiso que han expresado Boric y Petro en pro de los derechos de los animales como parte de la agenda de su gobierno de izquierda, vanguardista y democrático?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y no me acordaba yo de eso, fíjate.

INTERLOCUTORA: Le mando la foto después.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.

Ayer sucedieron hechos en Colombia muy lamentables, se cayó una plaza de toros improvisada. Aquí también tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en las fiestas de los pueblos se acostumbra a improvisar plazas de toros con tarimas y a veces no hay ninguna seguridad y se corren graves, graves, graves riesgos. Ayer en Colombia hubo una desgracia mayor en una plaza de toros, no sé si lo supiste.

INTERLOCUTORA: Sí, claro que sí. Hubo mensaje de Gustavo Petro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y él también, por eso él se pronunció. ¿Por qué no la buscan?

Pero hay una de arriba donde se ve el momento; o abajo, del derrumbe. Y lamentablemente hay fallecidos y muchos heridos. Ahí está, a ver si se ve.

Hay una como video, sí. ¿Es lo que hay? Ahí está, ahí está, miren.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: En Colombia, al menos cuatro personas y centenares sufrieron heridas por el desplome de las graderías en una plaza de toros durante una corrida. Los hospitales de la región atendieron a un total de 322 lesionados, cuatro de los cuales permanecen en unidad de cuidados intensivos.

Sobre la 1:00 de la tarde varias graderías colmadas de público se desplomaron durante una corraleja, una clase de fiesta popular en la que el público baja a la arena para enfrentarse a novillos o toros pequeños. El accidente ocurrió en la plaza de toros ‘Gilberto Charry’ durante el fin de semana feriado en el que se celebran las fiestas de San Pedro, las más populares de la región.

El presidente electo, Gustavo Petro, escribió el Twitter: ‘Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales’. Petro evocó la muerte de cientos de personas en el colapso de otra plaza de toros en el municipio de Sincelejo en 1980.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esa es la información.

Entonces, expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Colombia.

Y sí, ya él ya se manifestó en ese sentido y creo que es lo más conveniente.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

Señor presidente, me han solicitado hacerle llegar una carpeta con diversos documentos y una carta dirigida a usted. Se trata de una investigación por parte de la sociedad civil, de ciudadanos convencidos de que la transformación de México corresponde a todos.

Me permito contextualizar unos fragmentos de la carta para que sepa usted de qué se trata. No hago público más detalles porque no es la idea alertar a los involucrados. En dicha misiva se reconoce el impulso de su gobierno en las labores de repatriación a México de bienes arqueológicos; sin embargo, esta situación tiene su origen en el interior del país.

Quienes me han hecho llegar la investigación ven con preocupación cómo este delito sigue en aumento y en fechas recientes se ha detectado la participación de personas extranjeras, así como la aparición de piezas arqueológicas que han sido ofertadas en subastas internacionales.

Cabe mencionar que lo anterior se ha presentado previamente en forma de denuncia ante las instituciones competentes durante años, como la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y ante el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, haciendo estas instancias aparentemente caso omiso de la misma porque todo sigue igual.

Por tal motivo le solicitan, señor presidente, atender esta realidad, su intervención para evitar que pase, como el caso de la minera de Guerrero, que ha destruido varios sitios arqueológicos y cuya denuncia canalizaron al propio denunciado. Evidentemente, no se resolvió nada y sólo puso en riesgo al delator.

En conclusión, le piden, señor presidente, gire instrucciones para revisar la investigación que le entregan en torno al tráfico de bienes y saqueo de sitios arqueológicos que dan con la más cínica impunidad a la vista de todos. Estas personas están dispuestas de forma presencial profundizar más en el tema si fuera necesario, con la convicción de que nuestro patrimonio no se vende.

La otra denuncia se refiere que en el año 2016 fue publicado en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz el decreto por el que se declara como área natural protegida en la categoría de Corredor Biológico Multifuncional la superficie denominada archipiélago de lagunas interdunarias de la zona conurbada de los municipios de Veracruz y La Antigua. Sin embargo, en el año 2020, Semarnat, Sedema y la Procuraduría estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz avalaron el relleno de tres áreas naturales protegidas, humedales para ser precisos, la empresa a la que le concedieron los permisos cambió los reservorios de agua y de vida silvestre por planchas de concreto para almacenar contenedores. Ya se procedió a la denuncia correspondiente la Fiscalía General de la República por delitos ambientales y corrupción. Si no se actúa lo antes posible, el ecocidio será irreversible.

Sin embargo, la fiscal encargada del caso en el estado le ha pedido textualmente, afirma el denunciante, retire este la denuncia ya que no ejercerá acción penal, por ser un caso confuso y que a ella no le consta que haya habido alguna vez humedal en dicha zona, cuando hay registros que sí lo había hace apenas algunos meses y que sí hay un delito que perseguir de orden federal.

Le piden, señor presidente, su apoyo para que se revisen los criterios y el proceder de la fiscal sobre el caso, porque a la fecha asegura que —en denuncia— que no le ha sido posible tener comunicación con el gobernador del estado, Cuitláhuac García.

Si me permite, le dejo a Jesús la documentación de ambas denuncias.

¿Algún comentario al respecto, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a pedirle también a la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, que atienda esta petición y también al gobernador.

Y acerca de las subastas de piezas arqueológicas, hay una campaña del grupo de Memoria Histórica con Relaciones Exteriores.

He firmado dos documentos: uno, explicando cómo se da este tráfico de pieza arqueológicas; y otro, pidiéndolo a los embajadores que actúen en los países donde se subastan piezas que son patrimonio del pueblo de México y que además se advierta que son piezas robadas.

Y hemos logrado la recuperación, yo diría que como nunca, de piezas arqueológicas del extranjero. Quienes más nos ayudan son los italianos, pero también ya hay gestiones en Francia. Acaba de haber una devolución importante de piezas de los pueblos yaquis que estaban también en el extranjero.

Y se está trabajando un decreto en la Consejería Jurídica que vamos a enviar al Congreso en unos días más para proteger el patrimonio cultural del país.

INTERVENCIÓN: (inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De todas maneras.

INTERLOCUTORA: Le entrego la documentación a Jesús, porque el origen es el interior del país.

Por un lado, ¿será posible tener una reunión a través suyo con el gobernador de Veracruz para plantearle la problemática?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Yo le pido a Jesús que lo haga.

INTERLOCUTORA: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Además, se me olvidó decir algo a ustedes, que pertenecen a los movimientos animalistas y que hacen muy buena labor. El toro que estaba en el ruedo, a pesar de estar quebrado ya de una pierna, lo mataron a cuchilladas en Colombia, ya después de la tragedia, como si el responsable hubiese sido él.

Ya no es tiempo, pero todo eso es lo que tenemos que evitar, ir haciendo consciencia de que debemos de proteger a los animales.

INTERLOCUTORA: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

Bueno, ya son las 9:00, no, faltan seis para las 9:00 y…

INTERVENCIÓN: Sin lista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sin lista mañana, sin lista, sin lista.

Y vamos también a tener muy poco tiempo, muy poco tiempo de exposición y más tiempo para contestar preguntas.

INTERVENCIÓN: ¿Va a haber mañanera el viernes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo creo que sí va a haber mañanera porque, aunque vamos a ir Tabasco, vamos a ir a iniciar la etapa de prueba de la refinería de Dos Bocas…

Va a estar también el velero Cuauhtémoc en Dos Bocas. Es un día de fiesta, cumplimos 40 años del triunfo.

INTERVENCIÓN: ¿Cuarenta años?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Perdón. Sí, es que parece como 40, pero son cuatro años, cuatro años del triunfo, desde que se llevó a cabo la elección y que la gente votó por el cambio que salió como nunca a votar, ha sido la votación con más participación y votaron por nosotros más de 30 millones de ciudadanos.

Entonces, vamos a ir a Dos Bocas. Bueno, vamos a ir a visitar el Cuauhtémoc, luego vamos a la refinería, que está ahí mismo, a iniciar la etapa de pruebas.

Y luego vamos a tener un acto de un informe trimestral, como los que hacemos, para dar a conocer al país como estamos, cómo vamos en lo económico, en lo social, informar más sobre el plan de seguridad y argumentar con datos del por qué no vamos a cambiar nuestra estrategia de atender las causas de la violencia y no hacer lo de antes, que se quería enfrentar la violencia con la violencia, porque eso fue una estrategia fallida que nos afectó muchísimo y una estrategia fallida e inhumana. La paz, no hay que olvidarlo, es fruto de la justicia.

Además, vamos a dar resultados de cómo vamos avanzando. Y nuestros adversarios con sus voceros y achichincles tratan de confundir, desinformar, manipular, diciendo: ‘¡Qué barbaridad! ¡Nunca ha habido tanta violencia en México como ahora!’ Pues no es cierto, si hubiésemos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada el país estaría en completa descomposición, ingobernable.

Pero todos esos no dicen nada de cómo ajusticiaban a personas, cómo aplicaban el ‘mátalos en caliente’, cómo creció en México el número de masacres, los índices de letalidad, cómo remataban a los heridos; todo eso se les olvida. Incluso hasta los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana.

Entonces, vamos a hablar de estos temas. Es muy importante que la gente sepa que se va avanzando.

Y además que no dejen de pensar en lo que han sostenido por años la mayoría de los mexicanos, de que el problema de la violencia tiene que ver con la falta de trabajo, con la falta de oportunidades, eso es y eso lo piensa la mayoría del pueblo, solo los conservadores piensan que pueden resolver los problemas con la ley del talión, con el ojo por ojo y el diente por diente, para que nos quedemos tuertos todos o chimuelos todos, solo ellos.

Donde hay un conservador, hay un represor en potencia; pero nosotros no somos así.

¿Qué quieren? ¿Que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? ¿Eso es lo que quieren? No, no.

Y que las alianzas con el cártel de Sinaloa y las pruebas de que saludé a la mamá de Guzmán Loera, imagínense ese periodismo, de qué nivel.

Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, por eso no pueden ni van a poder, aunque insulten y calumnien y sigan contratando bots. Allá Twitter, que cada vez se desprestigia más, por eso ya ni lo quieren comprar.

Tan fácil que es resolver el no permitir el comercio de la información y poner por delante la ética, la verdad. ¿Qué, no pueden hacerlo? ¿Cómo sí censuraron al presidente de Estados Unidos, ya cuando iba de salida y no van a poder poner orden sin limitar la libertad de expresión?

O todas esas campañas pagadas por el conservadurismo, porque también no hace falta ser experto para saber que son las mafias del poder económico y de poder político los que están financiando esas campañas sucias y la compra de bots, el manejo de las granjas de bots.

Entonces, vamos a informar en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Nos vemos mañana. Adiós.

Ah, los billetes. Es para mañana, ¿no? A ver, dámelos, por favor.

INTERVENCIÓN: (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ya se va quedar en la mañanera.

Nada más este.

INTERVENCIÓN: ¿Su agenda de hoy, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy viene el mejor basquetbolista mexicano en toda la historia, que nos da mucho orgullo, el campeón.

INTERVENCIÓN: ¿A qué hora?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Creo que a las 11 y media.

Va a estar con nosotros y nos da mucho gusto, porque cuando triunfaron sacó la bandera de México. Y tengo la información que es origen michoacano. Y su número en la camiseta es el número de la casa de la calle donde sus abuelos que vinieron de México, que llegaron de México, compraron esa primera casa y por eso su número, es el de su camiseta. Y tiene a México metido en el corazón, en la sangre. Es un hijo de migrantes, de una mujer migrante. Entonces, estamos muy orgullosos de él.

Y esta es, son los terrenos en Playa Espíritu, son 200 lotes.

Una casa en Jardines del Pedregal, no pues esa está bien.

Y reintegros, más de 59 millones. Por 200 pesos.

¿Lo tienen? Miren, él nos viene a ver. Lo felicitamos y le agradecemos. Eso pasa con nuestros migrantes, nuestros hermanos migrantes, nunca pierden la querencia. Además, sus abuelos, sus papás le están recordando siempre lo que es México.

Ah, ahí está el número 95, era el número de la casa en donde vivía, la que adquirieron sus abuelos y él quiso poner ese número. Ahí nos lo va a explicar ahora que platiquemos.

Bueno nos vemos.

Esto es…

INTERVENCIÓN: Que lo regale.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí a los compañeros, solidaridad.

Nos vemos mañana.

+++++

