Ranking de HBO en Estados Unidos: estas son las películas preferidas del momento

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de HBO, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de HBO Estados Unidos:

1. El padre de la novia

Nueva versión de 'El padre de la novia' (1991) ahora protagonizada por una familia latina que vive en Estados Unidos.

2. Non-Stop (Sin escalas)

Bill Marks (Liam Neeson), un veterano agente del servicio aéreo de los Marshalls, se siente bastante quemado tanto con el mundo como con su profesión: no entiende su labor como un deber para salvaguardar vidas, sino como un rutinario trabajo de oficina a bordo de un avión. Sin embargo, un día, en un viaje trasatlántico de Nueva York a Londres recibe una serie de misteriosos mensajes de texto, en los que se le pide que inste al gobierno a hacer una transferencia de 150 millones de dólares a una cuenta secreta, pues, en caso contrario, un pasajero moriría cada 20 minutos. El juego del gato y el ratón se desarrollado a 40.000 pies de altura y con la vida de 200 pasajeros pendiente de un hilo.

3. It: Capítulo 2

Han pasado casi 30 años desde que el "Club de los Perdedores", formado por Bill, Beverly, Richie, Ben, Eddie, Mike y Stanley, se enfrentaran al macabro y despiadado Pennywise (Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado. Sin embargo, ahora, siendo adultos, parece que no pueden escapar de su pasado. Todos deberán enfrentarse de nuevo al temible payaso para descubrir si de verdad están preparados para superar sus traumas de la infancia.

4. Vacaciones en familia

Cedric The Entertainer ("Colgado de Sara") es el protagonista de esta alocada comedia sobre una familia que tiene que salvar los obstáculos más increíbles para asistir a una reunión familiar. Aunque es ignorado por su mujer Dorothy (Vanessa Williams, "Baila conmigo"), no se entiende con su hijo que quiere ser rapero (Bow Wow, "A Todo Gas 3: Tokyo Race"), ni con su hija adolescente (Solange Knowles), ni siquiera con la más pequeña que tiene un perro imaginario (Gabby Soleil), Nate se pone en camino convencido de que tanto él como sus relaciones familiares pueden mejorar en un viaje a través de los Estados Unidos. Pero, desde el instante en el que Nate pisa el acelerador, los Johnson sufren un percance tras otro y todo lo que puede ir mal va peor. (FILMAFFINITY)

5. What Happened in Vegas

Ramsey Denison investiga la corrupción policial y descubre que debajo de la superficie de Las Vegas hay policías que son capaces de ocultar crímenes. (FILMAFFINITY)

6. Locamente millonarios

Rachel Chu es profesora de economía en la Universidad de Nueva York, allí conoce a Nick Young -profesor de historia- y se enamoran. Ambos tienen que viajar a la ciudad natal de Nick, Singapur, para asistir a la boda de su mejor amigo. Es allí cuando Rachel descubre que su novio pertenece a una de las familias más ricas de Asia y que todas las solteras de clase alta están increíblemente celosas de ella. La joven tendrá que enfrentarse a todas ellas y demostrar a la familia de su novio que ella también es digna de estar con él.

7. 300

Adaptación del cómic de Frank Miller (autor del cómic 'Sin City') sobre la famosa batalla de las Termópilas (480 a.C.). El objetivo de Jerjes, emperador de Persia, era la conquista de Grecia, lo que desencadenó las Guerras Médicas. Dada la gravedad de la situación, el rey Leónidas de Esparta (Gerard Butler) y 300 espartanos se enfrentaron a un ejército persa que era inmensamente superior.

8. Tom y Jerry: ¡Arriba, vaquero!

Esta vez, los rivales se unen para ayudar a una vaquera y su hermano a salvar su granja de un acaparador de tierras codicioso, ¡y van a necesitar ayuda! Los tres sobrinos precoces de Jerry están listos para la acción y Tom está reuniendo una pandilla de perros de la pradera. Pero, ¿puede una banda de alimañas derrotar a un bandido engañoso decidido a engañar a una damisela en apuros? No importa lo que pase con Tom y Jerry en la silla de montar, ¡será un buen momento!

9. La momia

El legionario Rick O'Connell y su socio descubren durante una batalla en Egipto las ruinas de Hamunaptra, la ciudad de los muertos. Pasado un tiempo, este descubrimiento le permitirá salvar su vida y volver al lugar con una egiptóloga y su hermano, donde coinciden con un grupo de americanos. Todos ellos, seducidos por la aventura, provocarán la resurrección de la momia de un diabólico sacerdote egipcio que intenta desesperadamente recuperar a su amada.

10. Corrupción en Miami

Dos oficiales encubriertos, Crockett y Tubbs, deben luchar contra la mafia, el tráfico de drogas, el contrabando, la falsificación y la prostitución; delitos que se han apoderado de las calles de Miami.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

