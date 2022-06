Qué dijo en vivo el presidente AMLO en la mañanera de hoy

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, vamos este viernes, está por finalizar la semana y vamos a hacer una gira por el estado de Guerrero; comenzamos hoy por la mañana. Vamos hacia La Montaña de Guerrero y vamos a la Costa Chica y vamos a terminar en Acapulco.

Como tenemos que salir, no hay ninguna exposición, más que contestar preguntas a ustedes. Hay una lista de ayer, que estuvo muy fuerte la presión y vamos a darle salida. Empieza la compañera Martha Alicia Rivera.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. De Enfoque Noticias.

Bueno, yo quisiera preguntarle qué va a hacer el gobierno una vez que se determinó que todavía no puede recuperar la categoría 1 la aviación mexicana, que podría ser hasta fin de año. Pero en las observaciones que hace la FAA determina que son asuntos o temas respecto a asuntos salariales, incluso consecuencias por el recorte presupuestal que ha sufrido y por lo tanto se ve limitada la aviación, los vuelos, todo esto y que pueda despegar por fin el aeropuerto, el nuevo aeropuerto.

Entonces, ¿cómo va?, ¿qué le dijeron?, ¿y qué van a hacer?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues se está haciendo una revisión. Se está cumpliendo con todos los requisitos y yo espero que no vaya a haber ningún problema.

Desde luego, se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en el lago de Texcoco; no se les pasa todavía el enojo, entonces ya se volvieron especialistas en todo.

De repente comenzó una campaña de los riesgos en el actual aeropuerto de la Ciudad de México, los despachadores, que son profesionales, incluso para decirles a los pasajeros que si había demora en pasar la aduana era culpa mía, era culpa que la Secretaría de Marina estaba trabajando en el aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera.

Pero estamos buscando dar respuestas a todas las peticiones que nos hacen.

Debe de también tomarse en cuenta, porque esto es importante, que no todas las organizaciones internacionales son honestas, en todos los ámbitos. Cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo y decían que no podía mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía, al construirse el nuevo aeropuerto, porque había invasión del espacio aéreo, la asociación más famosa del mundo estaba actuando de manera facciosa, no profesional.

Me acuerdo que en ese entonces nos mandaron un dictamen como a las tres de la mañana, unas horas antes de que nosotros diéramos a conocer cuál iba a ser la postura, si continuábamos o no con la construcción del aeropuerto de Texcoco. Pero así muchas otras organizaciones internacionales.

Es como los medios de información. Que porque es el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times. Pues no, muchos de esos medios defienden intereses corporativos. Ahora lo estamos viendo con lo de Julian Assange: calladitos todos, alineados la gran prensa, no dicen nada.

Entonces, no dejarnos apantallar, porque por lo general siempre ahí están los intereses de grupos empresariales, financieros. Aquí lo más importante es actuar con honestidad, respetar el Estado de derecho, que haya libertades y desde luego no permitir la corrupción y hacer valer la justicia.

INTERLOCUTORA: ¿Sí reconoce entonces estos hallazgos como el tema salarial y el recorte presupuestal como los principales?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no es eso, no es eso, es inconformidad y el utilizar cualquier cosa con propósitos politiqueros, porque ni siquiera se puede hablar de política.

Van a Europa legisladores del grupo conservador o reaccionario, hombres y mujeres, a decir de que es un narco-Estado México y que yo tengo pactos, acuerdos con el narcotráfico, sin pruebas de ningún tipo. Nada.

Los reto —no, está muy fuerte la palabra ‘reto’—, los convoco a que presenten pruebas. Son viles calumniadores. ¿Cómo van a ganarse al pueblo así?

Antes sí funcionaba la máxima del hampa del periodismo, de que la calumnia, cuando no manchaba, tiznaba, pero ahora ya no.

Están como los diputados de la Unión Europea y además los políticos del más alto nivel. Miren lo que ocasionaron con la estrategia aplicada en la confrontación de Rusia con Ucrania, el daño que causaron, que están causando. Hasta sus mismos pueblos, con razón, se les están volteando, porque es el pueblo el que sufre, el que padece, por la inflación, por la escasez de alimentos, por un mal manejo político, por la carga ideológica. No consultan y se lanzan y luego quieren resolver todo con campañas mediáticas, diciendo que son malísimos los adversarios, son el demonio, satanizando. Si esto no es así, la política no es maniquea, no es de buenos y malos, son circunstancias.

Pero ahí está la Unión Europea acusándonos a nosotros de que no respetamos la libertad de expresión, que se persigue a los periodistas, que hay asesinatos de periodistas. Y ahora con lo de Julian Assange, ni un pronunciamiento, nada, silencio; actúan como subordinados a los grupos de poder económico y de poder político en el mundo.

Fui a plantear a la ONU que había que atender el problema de fondo, hay 800 millones de seres humanos que viven o sobreviven con un dólar diario, mientras unos cuantos han visto crecer sus riquezas como nunca y no pasó nada, no se hace nada.

Cuando la pandemia, fue el colmo. Propusimos la creación de un mecanismo para que la ONU pudiera garantizar vacunas a los países con población marginada, pobre; no funcionó, las vacunas fueron para los países con más ingresos, no para los países pobres, esos se quedaron hasta el final.

Entonces, lo de los organismos, también, internacionales, hay que revisarlos, su funcionamiento.

INTERLOCUTORA: Presidente y una segunda cuestión, tiene que ver con la semana previa ya a la inauguración de Dos Bocas. Se ha difundido que el costo total podría ser superior o alrededor de los 18 mil millones de dólares, cuando el costo inicial estaba en ocho mil. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Está exagerado? ¿Cuándo se darán a conocer?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También es una exageración, es que les molesta mucho lo de Dos Bocas. Hay un incremento, pero en los términos autorizados por el consejo de Pemex para la construcción de Dos Bocas. Y lo que cuesta Dos Bocas es desde luego menor a lo que querían cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó. Y se tuvo que cancelar la convocatoria y se está haciendo, vamos a decir, por administración, de manera directa. Y se contratan las empresas, pero la conducción de la obra está a cargo de la Secretaría de Energía.

Y vamos a inaugurar la primera etapa el día 1º que, ya también he dicho, es una etapa inicial, de prueba, pero no tiene que ver con esos costos que se dieron a conocer ayer o antier y también en todos los periódicos, en todos.

INTERLOCUTORA: ¿No les pegaron el incremento de las materias primas, la guerra?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: ¿No pegó también al proyecto el tema de los incrementos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hubo un aumento, pero no 18 mil millones.

INTERVENCIÓN: ¿De cuánto presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues como un 20, 30 por ciento, o sea, va a ser a salir cómo…

INTERLOCUTORA: Menos de 10 mil.

INTERVENCIÓN: ¿Diez, 12?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, 11, 12, 11 o 12, incluyendo IVA; o sea, se ajusta a lo que autorizó el consejo de Pemex y esto lo revisa Hacienda y lo revisa también la Función Pública y está en el rango, pero ayer se desataron todos.

Ahora, imagínense, no sólo querían más dinero las empresas para construir la refinería de Dos Bocas, sino que no entregaban en este sexenio la refinería; nosotros ya vamos a tener la refinería.

Va a empezar el periodo de prueba. Yo espero que para finales de año, principios del año próximo… Ah, porque eso es lo otro también, que están diciendo que no va a haber producción hasta el 25; no, vamos a producir el año próximo en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, de ser autosuficientes.

INTERVENCIÓN: En diciembre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Puede ser diciembre, puede ser el año próximo. Es un periodo de prueba.

Cuando se inauguró la última refinería que se hizo en Salina Cruz creo que llevó como un año el periodo de prueba, esto en 1982, porque es un proceso de integración. Ahora que vamos a ir, se van a dar cuenta de lo que es.

¿No tienes una foto de la refinería, de cómo está? Es una gran obra para procesar 340 mil barriles diarios, vamos a producir en esa refinería el 20, 25 por ciento de toda la gasolina que consumimos en el país.

Y les comento algo, para ver si me replican los expertos de El Financiero. Miren eso, es una obra magna. ¿En cuánto tiempo? Tres años y medio. ¿En dónde hacen eso? ¿En qué lugar del mundo?

Pero en vez de estar diciendo que esto nos da independencia y seguridad, que no estemos padeciendo lo que lamentablemente están padeciendo los consumidores en Estados Unidos, en vez de eso, atacar.

Acaba de plantear el presidente Biden que va a otorgar un subsidio a las gasolinas en Estados Unidos.

INTERLOCUTORA: Tres meses.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y ojalá y se lo aprueben, porque tiene que pasar todavía al Congreso. Y, con todo respeto, hasta los legisladores de su partido no le ayudan. Hay un señor ahí…

INTERLOCUTORA: ¿Menéndez?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Menéndez, ya es hasta escritor del Reforma, que es de su partido. Pero como son 50 senadores, 50 y 50…

Miren, ahí está, Bob Menéndez, de ayer, en el Reforma. Este señor amenaza y chantajea, este fue el que influyó más para que no se invitara a todos los países de América a la cumbre, amenazando que si se les invitaba él dejaba de votar por los demócratas y como está parejo 50-50, su voto es determinante.

Pero no sólo en este caso, cuando la aprobación del plan de infraestructura para el gobierno de Estados Unidos también legisladores del Partido Demócrata regateándole el apoyo al presidente Biden. Nada más que el presidente Biden es un buen político y un buen ser humano, pero abusan todos ellos, puro ventajoso.

Bueno, ojalá y apoyen al presidente y apoyen inclusive a su partido, ellos están llevando al fracaso a su partido y no ayudan al presidente. Ojalá y pronto aprueben lo del subsidio.

Hay un asunto de fondo, una vez aquí lo tratamos, pero esto, decía yo, tiene que ver con el debate con expertos. ¿Se acuerdan que decían que para qué el petróleo y para qué las refinerías? Había un político mexicano conservador, joven, muchacho todavía, que decía que ya venían los carros eléctricos y por qué nosotros apostábamos al petróleo y a las refinerías. Pues eso mismo, en abono a esa opinión, se generalizó en el mundo con especialistas, expertos, empresarios, políticos y se dejó de invertir en refinación; lo mismo, se dejó de invertir en plantas de licuefacción y en transporte de gas. Y ahora ¿qué sucede?, que se puede tener crudo, pero ¿cuánto lleva rehabilitar o construir refinerías?, porque ni modo que le van a poner crudo a las automóviles.

Y lo de que los carros iban a ser eléctricos, pues ya lo son algunos lugares en Estados Unidos, pero en una proporción menor, eso lleva tiempo.

Por eso no se debe elevar la técnica a rango supremo cuando se trata de gobernar los pueblos, es necesaria la política, el noble oficio de la política; la política, que es manejo de los tiempos, entre otras cosas.

Entonces, ahora ¿cómo se lleva a gas a Europa si no hay plantas de licuefacción porque no se invirtió?, ¿cómo se procesa el petróleo crudo?

Primero, extraerlo lleva tiempo y luego procesarlo y se requieren las refinerías. Pues esa es la crisis que hay ahora.

Entonces, eso es lo que puedo decir de Dos Bocas, nosotros actuamos de manera precavida y tenemos ya capacidad para producir el doble en las seis refinerías que existían. Estamos por iniciar las pruebas en la refinación, de refinación en Dos Bocas.

Compramos Deer Park también para 340 mil barriles.

Y ya estamos trabajando, ya se iniciaron los trabajos en una coquizadora también para producir gasolina y estamos a punto de iniciar otra coquizadora para procesar todo el petróleo crudo en México, todo lo que se extraiga, cerca de un millón 900 mil barriles y todo convertirlo en gasolina, en diésel, en turbosina y ser autosuficientes, todo dedicado al mercado interno. Y eso mismo estamos procurando en el caso de los alimentos.

La gran lección de estas crisis que se contraponen con el pensamiento neoliberal es que debemos de buscar la autosuficiencia energética, la autosuficiencia alimentaria, producir en México lo que consumimos.

Y digo que esto es contrario a la política neoliberal, porque para ellos, en un mundo globalizado se puede comprar afuera, así decían, lo que se necesitara. Pues sí, pero imagínense que estuviésemos comprando toda la gasolina afuera o todo el maíz blanco afuera, o el trigo, todo afuera, o todos los fertilizantes afuera. Nada más el costo del transporte, de los fletes, el incremento que ha habido en los últimos tiempos; si se produce aquí, pues nos ahorramos los fletes. Es de juicio práctico, de sentido común, pero esto no era parte de la política neoliberal, eso no se los enseñaron a los economistas en las universidades del extranjero donde se graduaron con maestrías o doctorados.

INTERLOCUTORA: Presidente, pues dos cositas nada más. Ayer que el Banco de México en su política monetaria decidió un apretón a las tasas de interés, al 7.75 ya se ubican, no se descartan que lleguen al 9.50 al final del año. Los especialistas también dicen que la inflación no se va a disparar, que incluso podría estar empezando a descender o no ser un preocupante.

Sin embargo, ¿cuándo va a ser la fecha en la que anuncie usted este plan antiinflación?, porque se prevé que para el tercer trimestre del año ahora un factor más negativo, el de las lluvias, podría afectar la parte del sector agropecuario.

Usted prometió que iba a anunciarse algo, la fecha de cuándo va a ocurrir esto y que al final no perjudique porque mayores tasas, menor crecimiento, en fin, el circulo vicioso que al final puede llevar al traste la parte del crecimiento económico.

Y la otra, que hay preocupación, presidente, sobre este anuncio que hizo de dar apoyos hasta 60 mil pesos a los damnificados de Agatha, en Oaxaca. ¿No es muy riesgoso, considerando que han sido expuestos en otros programas por parte del hampa o de la delincuencia de asaltarlos, robarlos?

¿Reconsideraría el mecanismo de, pues a lo mejor no entregar directamente esta cantidad de dinero? Que puedan ser expuestos a la inseguridad podría ser muy riesgoso para ellos, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que eso último, de veras, desproporcionado. Imagínense ustedes una persona que perdió su casa, hay mil 500 damnificados en la costa de Oaxaca que se quedaron sin vivienda, entonces lo que importa es que puedan tener dónde vivir, no que los van a asaltar.

Sí, desde luego, hay que cuidar que no los roben, pero además ahí no hay problema, la gente es muy fraterna, muy solidaria, es parte de lo mismo. Si mantenemos nuestras costumbres, tradiciones… En nuestros pueblos, en el México profundo hay muchos valores, no hay corrupción, no hay maldad, aunque me cuestionen de que siempre defiendo al pueblo bueno.

No, los corruptos están arriba. No es cierto eso de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México, no, eso es falso completamente falso, otra gran mentira.

Entonces, lo que estamos haciendo es ayudando porque necesitamos que tengan sus casas y se cuida para que no les roben. Pero los ladrones no están ahí, en esos pueblos no hay ladrones; andan por ahí cerca, pues y llegan nada más de vez en cuando. Pero no son ladrones, no hay problema.

Y lo otro, también lo mismo, suben las tasas. Yo respeto la autonomía del Banco de México, pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula. Porque no sólo son los técnicos del Banco de México, son los del Tesoro, son todos los bancos centrales del mundo. Cuando hay inflación la fórmula es: aumenta las tasas de interés, en todos lados.

¿Qué significa eso?

Para la economía y así ya no va haber inflación.

El otro día hablaba yo de que es como cuando se tiene un carro que se calienta; camina, pero se calienta. Pues eso es la inflación, el que el carro se calienta. Entonces, para que el carro no se caliente, se apaga y ya no camina, ya no hay crecimiento. Esa es la gran invención, por eso hablo de que son técnicos que se creen científicos.

Entonces, hay que buscar otras opciones y hay que regresar a la idea original de que los pueblos progresan fundamentalmente con producción, que eso es lo básico, producir, no apostar todo al mundo financiero, a la especulación; se requiere impulsar la actividad productiva en todo el mundo.

Pero, bueno, nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México.

Y también ayer los expertos ¿no? diciendo: ‘Es el aumento de tasas más elevado en los últimos 20 años’. A ver si no tienes ahí El Universal. Todos.

Pues no es cierto, son unos mentirosos. ¿Cómo van a tener lectores así? Además, hay que advertirle a la gente porque, si no, le dan gato por liebre, con todo respeto a nuestros queridos gatos.

¿Cómo se le va a creer? ¿Saben cuánto, en cuanto estaban las tasas cuando llegamos nosotros en el gobierno?

En ocho, creo que 8.5. A ver, en diciembre del 18 o enero del 19. Noviembre, diciembre, enero del 18, cuando llegamos, alza histórica de tasa de interés. ¿Puedes poner la…? ¿No tienen la información? Pero así están todos.

No, este está más sensacionalista todavía: ‘México aplica la mayor alza de tasa de interés en la historia.’ Ese es El Universal.

Miren, aquí llegamos, vuelan mucho, 8.25.

Y en el caso de la inflación aumentó de 7.7 a 7.8.

Pero es como el dato de la quincena de junio, sí, aquí está, 7.88.

¿Por qué no pones la tabla? Todavía no se tienen los datos de la primera quincena en el mundo, pero sí les puedo decir que la inflación en México es más baja que en Estados Unidos y que en Europa, pero eso no es nota.

INTERLOCUTORA: ¿Cuál sería su propuesta en lugar del incremento de tasas, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Impulsar la producción, que es lo que estamos haciendo.

En el caso de energéticos nos dio tiempo. El caso de alimentos es que dejaron completamente abandonado el campo, completamente abandonado el campo. Entonces, tenemos producción de maíz blanco, que —bueno, es un consuelo— es el que se ocupa más en los alimentos, pero hay que importar alrededor de 16 millones de toneladas de maíz amarillo para el sector pecuario, para alimentos de pollos, para alimentos de cerdo; esto, de Estados Unidos.

Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario, conjunto.

A ver, les hablo de tres acciones:

La primera nos está funcionando muy bien, que es la que tiene que ver con energéticos. Como está arriba del petróleo crudo, los excedentes los estamos utilizando, inclusive no todos, para que no aumenten el precio de las gasolinas y del diésel y eso nos ayuda al mismo tiempo para controlar inflación.

Lo segundo es que estamos impulsando la actividad productiva en el país. Hice un recorrido por cinco regiones de México, me reuní con agrónomos, con extensionistas, con los que trabajan en el campo para que impulsemos, sobre todo la producción de autoconsumo, que nos ayuda mucho y se están reconvirtiendo algunos programas que ya teníamos para el campo.

Por ejemplo, el Sembrando Vida, que es para árboles frutales y maderables, estamos planteando que se inicie con cultivos básicos, con maíz y frijol, que se intercalen cultivos básicos, sobre todo maíz y frijol en el Sembrando Vida. Y vamos a beneficiar a 800 mil productores con fertilizantes gratuitos, todo esto nos va a significar más producción.

Adicionalmente, hicimos un acuerdo con distribuidores y dueños o gerentes de tiendas departamentales para cuidar que no aumenten los precios de una canasta básica y eso está funcionando, lo hemos logrado.

Y quiero aprovechar para agradecerles a quienes están participando en este plan, muchos distribuidores, muchas tiendas de autoservicio que están respetando precios, que no están abusando. Y aquí lo evaluamos los lunes con el Quién es quién en los precios, el precio o el costo de la canasta básica y todos están cumpliendo, unos más, otros menos. Pero eso es muy importante también, es parte del plan antiinflacionario.

Y ahora en Estados Unidos, eso es lo tercero, quiero hacer una propuesta.

INTERVENCIÓN: ¿Incluiría esos tres puntos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo energético ya lo estamos llevando a cabo, incluso en beneficio de quienes viven en la zona fronteriza. Hay estadounidenses que ya están abasteciendo de gasolina en México porque es más barata y tomamos la decisión de mantener los precios y de permitir a todos que carguen la gasolina.

Pero también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país, que ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden. Y estoy seguro que van a haber buenos resultados porque el presidente Biden está preocupado por esta situación, por eso lo de su propuesta de que se reduzca el precio de las gasolinas; unos hablan de dos dólares el galón, otros que 50 centavos el galón; lo que sea ayuda.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que no me puedo adelantar. Ya tengo el documento, tengo el documento, sí y va a ser favorable. Pero vámonos despacio porque, si no, distorsionan las cosas.

Y es algo que va a ayudar a la gente en Estados Unidos y va a ayudar a nuestros paisanos mexicanos de aquí y de allá. Entonces vamos a esperarnos.

Miren la inflación en Brasil, en Chile, el Colombia, en España, Eso todavía, esto es mayo. Estados Unidos, Alemania y México y México sube de 7.6 a 7.88. Pero aún de 7.88, sin embargo, nuestros adversarios quisieran que nos fuera mal. Se olvidan de que en política cuenta mucho la suerte. Decía Maquiavelo que se requería virtud y fortuna, virtud y suerte.

Ah, a todos los damnificados de Oaxaca ya se les entregó apoyo, eso también para los que hablaban de… ¿Cómo se llamaba esta fuente de corrupción? Fonden.

En muy poco tiempo ya tienen su recurso, de manera directa, no están esperando que los proveedores que había en Gobernación y los gobiernos compraran a precios elevadísimos las cosas y al final ni le llegaba nada a la gente.

Alberto Marroquín.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Alberto Marroquín Espinoza, desde JF Informa, desde Cancún; EsAhoraAm.com, desde Querétaro y FrecuenciaCad.com. Somos medios digitales.

Señor presidente, de las cuatro entidades que ganó Morena el pasado 5 de junio, tres fueron candidatos hombres y una mujer, Mara Lezama, de Quintana Roo, a quien ya se le entregó su constancia como gobernadora electa y se convertirá el próximo 25 de septiembre en la primera mujer que gobernará aquella entidad peninsular. En este caso en particular, ¿usted ya platicó con ella posterior a su victoria, señor presidente?

¿Y qué representa para usted este triunfo allá en Quintana Roo?, ya que sabemos que usted fue quien invitó a Mara Lezama para que se incorporara a la política.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues vamos a esperar a que termine todo el proceso electoral.

Decirle a la gente de Quintana Roo, eso sí, que van a continuar los apoyos, los programas de Bienestar, es decir, la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, la Producción para el Bienestar, el Sembrando Vida, el apoyo a pescadores, las becas a estudiantes, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Se está ayudando en todos los municipios. Creo que 11 municipios tiene Quintana Roo, 10 u 11. A ver, porque ya es municipio Bacalar, que no lo era, Morelos tampoco, antes ya declararon municipio a Tulum, 11, sí. En todos estamos trabajando.

Y dos cosas muy importantes:

Una, el Tren Maya, que va a comunicar completamente al estado, desde los límites de Yucatán por el lado del golfo y Quintana Roo, pasando Valladolid en la entrada a Holbox, a Cancún, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal, Calakmul, es decir, Xpujil, que ya es Campeche, pero ya está en los límites. Pero es todo, todo Quintana Roo comunicado con el Tren Maya.

Y para Cancún estamos a punto de iniciar la construcción de un puente que va a ayudar mucho, un puente como de cinco, seis kilómetros desde la punta de la zona hotelera hasta la avenida Colosio. Es una inversión como de seis mil millones aproximadamente.

Y decirle a la gente de Cancún y de Quintana Roo que originalmente querían que fuese una concesión y que se cobrara y yo fui de la idea de que le ha dado tanto Cancún al sureste y a México que merecía eso y más y que no fuese de paga.

Y se va a hacer algo de buen gusto para atravesar la laguna, va a ser un mirador y también va a tener un carril para bicicletas, para que toda la gente de Cancún, de las colonias, pueda ir y apreciar esa belleza.

Estamos cuidando el medio ambiente, estamos cuidando que ayude, porque se satura de tráfico esa zona, ya no se puede transitar por la zona hotelera. Entonces, es una gran obra.

Y otra noticia, es de que ya está por iniciarse la pavimentación con concreto hidráulico de toda la avenida Colosio, que siempre hay que estar tapando baches. Y ahora Cemex acaba de obtener el contrato y se va a hacer cargo de pavimentar toda esa avenida. Se van a arreglar otras calles y todo esto para Cancún. No podíamos decirlo porque como había campañas, pero ahora sí ya.

INTERLOCUTOR: Señor presidente y en una segunda pregunta, le pongo en contexto: en el gobierno de Calderón quienes fungían como oficial mayor del ramo en cada secretaría normalmente lo designaban directamente el presidente Calderón en aquella época, pero a partir de 2009 se empezó a dar una cuestión de inventar auditorías, de destituir a funcionarios públicos de una forma… pues de una injusticia total, ¿no?

Se lo pongo en contexto porque hoy en día en lo que es el Órgano Interno de Control no está respetando lo que es la Ley del Servicio Profesional de Carrera, no está aplicando, a pesar de que ya la Secretaría de la Función Pública ya determinó como falta grave el hecho de no cumplir con lo que marca la Ley del Servicio Profesional de Carrera en materia de despidos injustificados, sobre todo a los funcionarios que les aplica la ley del servicio. Y esto salió a raíz desde el año pasado que le denuncié algunos despidos injustificados y que la propia Función Pública ya determinó como faltas graves, pero el Órgano Interno de Control pues como no está operando en esa misma línea que la Función Pública.

Ojalá usted nos podría apoyar. ¿Qué está pasando con los órganos internos de control?, sobre todo en específico le puedo hablar de la SCT y de la Secretaría de Economía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, cuando no hay malos manejos, no se quedan sin trabajo los administradores de las distintas secretarías, Y por lo general lo que se hace es que, si ya llevan algún tiempo en una secretaría, se les pasa a otra. Y la gente que actúa con rectitud no tiene ningún problema.

Y vamos a investigar lo que tú estás planteando.

INTERLOCUTOR: Sí está ocurriendo, la verdad. Incluso ellos meten incluso escritos a usted aquí en Atención Ciudadana. Obviamente ya sabemos que usted pudiera leer todos esos escritos es muy difícil, porque son muchos que le llegan al mes seguramente y obviamente Atención Ciudadana los remite a los secretarios de Estado para que les den respuesta, pero a veces lo que pasa es que el secretario de Estado no los lee y se los manda directo al funcionario que realizó el despido; entonces, obviamente ese funcionario pues ¿qué va a decir? que todo está conforme a derecho. Entonces, ahí es donde se empieza a desvirtuar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo vamos a revisar y, si tienes los datos, aquí con Jesús.

INTERLOCUTOR: De hecho, Función Pública ya tiene toda la información de todo lo que he denunciado aquí en la mañanera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo vamos a volver a revisar y que lo atiendan los responsables de la secretaría.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, señor presidente

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

Beatriz Contreras.

PREGUNTA: Buenos días, presidente, compañeros.

Beatriz Contreras Castillo, de revista Polemón.

Presidente, usted ya ha denunciado en varias ocasiones a la prensa, medios e intelectuales que alquilan o prestan sus servicios, si así le podemos decir, para hablar sobre los intereses de los privados.

En la revista Polemón hicimos una investigación acerca de Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, porque ellos recibieron durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto 416 millones 384 mil 827 pesos, de los cuales solamente 280 millones fueron para gastos de publicidad oficial. Y, bueno, ahora que ya se les acabó ese dinero pues están evidentemente muy enojados.

Pero lo que nosotros encontramos fueron unos contratos donde el gobernador Enrique Alfaro, de Jalisco, en su camino de querer ser presidente ha destinado más de 134 millones de pesos en publicidad propia y de esta cantidad desembolsó al menos cinco millones 401 mil 870 pesos para pagar los halagos que públicamente le ha hecho Enrique Krauze en sus redes.

De hecho, algo que todos pudimos ver fue la vez que el gobernador Enrique Alfaro mandó a reprimir una manifestación cuando varias personas exigían justicia por el asesinato de Giovanny, a quien mataron brutalmente por no portar cubrebocas.

Y Héctor Aguilar Camín también recibió recursos por parte del gobernador jalisciense en el 2019, que se le entregaron cinco millones de pesos.

También pudimos ver que Krauze comparó a Alfaro con Mariano Otero y pues esto les salió muy caro a los jaliscienses.

¿Qué piensa usted estos contratos millonarios que recibieron Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues así era antes y ya cada vez es menos el que se pague por los halagos, ya cada vez se paga menos por la quema de incienso, ya no es lo mismo. Antes, ahora sí que canasteaban, porque sacaban del gobierno federal, sacaban de los gobiernos estatales, sacaban de los organismos autónomos, todo lo que era, por ejemplo, cultura, universidades y además sacaban de las asociaciones empresariales; les daban, incluso a empresas, corporativos.

Entonces, ya no es lo mismo. Sigue habiendo financiamiento, pero es menor. Lo que falta por transparentar es el dinero que reciben asociaciones como las de Claudio X. González del gobierno de Estados Unidos, eso todavía no está claro.

Pero ya se ha limpiado mucho, mucho, mucho y por eso pues el enojo, pero imagínense cuánto ahorro. No les gusta cuando hablo de la austeridad republicana; menos, cuando hablo de que la fase superior de la austeridad republicana es la pobreza franciscana, porque, la verdad, recibían muchísimo dinero y en algunos lugares más que otros.

Una vez me contó un director de un periódico que le dijo a un escritor de estos famosos: ‘Ya no te puedo pagar 200, 300 mil, ya no puedo pagarte tanto’. Y le dijo: ‘¿Cuánto me puedes pagar?’ ‘Pues lo más que te puedo pagar son 50’. ‘No le hace, porque me interesa el espacio’, o sea, porque el espacio le permite tener otros ingresos. Pero de 300 a 50.

¿Ustedes creen que la gente sabía que Carlos Loret de Mola, nada más de ingresos formales, recibía tres millones de pesos mensuales?

No, eso no se sabía. Y hay otros que recibían más, mucho más y mansiones y departamentos en el extranjero, igual que los políticos corruptos, competían.

Entonces, vamos avanzando gracias a la participación de todos, porque si no apoyara el pueblo nos tendrían bocabajeados, sometidos, pero como hay apoyo del pueblo, aunque le sigan con las campañas de calumnia, de mentiras, el sensacionalismo, ya no.

Y reafirmo el compromiso por convicción de garantizar la libertad de expresión. Nadie va a ser censurado, ni mucho menos perseguido o reprimido y nos va bien.

Ayer la encuesta que mide cómo están los presidentes en el mundo nos vuelve a dar un buen lugar. ¿Por qué no la pones? Vamos a presumir, un ratito nada más. Como decía Monsi, para el archivo de vanidades.

Ahora que me acordé de Monsi, les voy a mostrar —a ver si lo encuentran— a Monsi con una foto de un periódico, de La Jornada, de unas declaraciones de Felipe Calderón. ¿No la tienes?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: No, pero ahorita la busco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Búscala.

Pero, a ver la encuesta. Esta es de ayer y hay que ponerla para que, como es tanto el bombardeo, si se vive aquí en la Ciudad de México y se ve en el carro y se va a escuchando un programa de radio y golpeteo, golpeteo, golpeteo y cambias la estación: golpeteo, golpeteo, golpeteo; lo que decía el propagandista de Hitler, Goebbels: una mentira que repite muchas veces puede convertirse en verdad; entonces nos pueden hacer dudar.

No, no, no. La revolución de las consciencias, ya la gente está muy consciente.

Miren cómo estamos, 67 de aprobación, 25 en contra. Nada más este señor nos gana, Modi, 76-19, presidente de la India.

Y de los aprobados, a ver, bájale, sin dar nombres, Australia, Suecia, Italia, Japón… No, Japón no está.

¿Ya no hay más? De 21.

A ver, la foto de Monsi, es buenísima. Ahí está Monsi, ese era Monsi, sacando la declaración de un estadista. Bueno, ya, que en paz descanse Monsi.

Vamos a seguir. Juan Carlos Guzmán.

INTERLOCUTORA: ¿Le puedo hacer otra? Es que tenía otra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver.

INTERLOCUTORA: Sí, perdón. Bueno, es del mismo tema, preguntarle si este golpeteo que le lanzan constantemente está relacionado también con que García Luna, que ahora está preso, benefició a periodistas y políticos, empresarios. A Televisa, de Emilio Azcárraga, le dieron cinco mil 649 millones; a Salinas Pliego, de TV Azteca, cuatro mil 45 millones; a Juan Francisco Ealy, de El Universal, dos mil 92 millones; y al Reforma, de Junco de la Vega, 987 millones de pesos.

Además, también el superpolicía favoreció a Carlos Loret de Mola, a Raymundo Rivapalacio, Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva, entre otros personajes. ¿Usted haría un llamado a que la gente se informe más?, porque con todo este golpeteo ahora ya no se les da a estos recursos a estos personajes y por eso están muy enojados. ¿O qué le diría usted a las personas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, eso, sobre lo que García Luna entregaba a medios, lo cierto es que no hay información probatoria, sólo fue una acusación de los fiscales de Estados Unidos, pero no dieron datos o no se dieron a conocer los datos.

Yo siento que el golpeteo contra nosotros tiene que ver con la transformación. Es que es molesto el que se tenga preferencia por los pobres. Aunque parezca increíble, al conservadurismo le molesta mucho eso. Por eso lo de populismo, lo de paternalismo, todo lo que ellos… Cuando estaba en su apogeo el neoliberalismo, le entregaban a los de arriba, le llamaban fomento o rescate, como el caso del Fobaproa; pero lo que se le da a los pobres, que además es la función esencial de cualquier gobierno, conseguir y buscar la felicidad del pueblo, a eso le llaman despectivamente populismo, paternalismo y otras cosas, comunismo. Entonces, esa es la molestia.

Y lo otro, que ya no pueden robar o, para decirlo más amablemente, eufemísticamente, ya no pueden hacer negocios al amparo del poder público y negocios jugosos.

Y les molesta muchísimo que ahora tienen que pagar impuestos, que no pagaban. Cuando uno de estos potentados llegó al convencimiento de que tenía que pagar los impuestos que debía y que eran más de 10 mil millones de pesos, le dijo a la directora del SAT: ‘Los voy a pagar, pero lo que más me molesta es que lo va a decir en la mañanera’. No lo dije.

Pero todo eso.

O los periodistas, un columnista de estos famosos, era ley lo que escribían. Y esto viene de tiempo atrás, de las columnas, los políticos se levantaban a ver el periódico para ver las columnas y un columnista era de lo más temible, aplicaban la máxima de Maquiavelo, de que era mejor ser temido que ser amado. Entonces, eso ya no funciona.

Entonces, ¿qué significa todo esto?

Pues transformación, cambio, esa es la molestia. Pero también hay que decir que se está llevando a cabo toda esta transformación con el apoyo de la gente, desde abajo y de manera pacífica.

Y aún con el coraje de los conservadores, se han portado bien, porque no ha pasado de periodicazos y de reportajes y calumnias, pero eso con un pueblo consciente no altera en nada la vida pública. Yo tengo la dicha enorme de que casi no ha habido manifestaciones en contra, ya vamos a cumplir cuatro años y donde quiera que voy, hasta los que no están de acuerdo con nosotros —y además tienen derecho porque se debe de garantizar las libertades y no todos podemos pensar igual y hay que garantizar el derecho a disentir, porque eso es la democracia— aun ellos nos respetan y se va a avanzando y esto es bueno para el país.

Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Por más que digan: ¡Qué barbaridad, cuanta violencia, hay más homicidios ahora que cuando Felipe Calderón!’, nada más que eso es una verdad a medias y a veces las verdades a medias son mentiras completas.

¿No tienes ahí cómo agarró Calderón el gobierno, cuántos homicidios había cuando él entra y cuántos deja? Ese es el dato.

Él entra aquí, a finales, 10 mil, llega el 2007, incluso estaba abajo, pero 10 mil empieza y se va en el 12, 25 mil.

Y Peña… Ah, pero ese es el 10. Ah, no, aquí está el 12, 25 mil 900, de 10 mil a 25 mil, más del doble. Y aquí entra Peña, 25 y nos lo deja en 36; y de 36, lo tenemos en 33 hasta el año pasado y yo espero que aquí esté más bajo. Pero esto no lo ven, así no se analiza.

Dicen: ‘Hay más violencia que nunca’. En homicidio. Si vemos secuestros, no, pues hemos bajado el 65 por ciento de secuestros. Entonces, están muy molestos, pero tienen que irse a acostumbrando.

Ayer hablábamos del lamentable caso de los asesinatos en Chihuahua, de los dos sacerdotes y del guía de turista y seguimos ahí investigando. Pero cómo el papa, si además de líder político, religioso, es un hombre de buena fe, porque pone su mensaje, lamenta la violencia, cuestiona el que haya violencia, pero dice: ‘La violencia no es el camino, eso no ayuda’.

INTERVENCIÓN: ¿Dio respuesta usted al papa, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero ayer expresé de cómo de manera muy responsable él aborda este grave asunto. Pero sabe lo que estamos haciendo, está informado.

Aquí está: ‘La violencia no resuelve los problemas, sino que sólo aumenta los sufrimientos innecesarios’.

Así no piensa mucha gente conservadora, ellos están en la idea de que el mal hay que combatirlo con el mal y que la violencia hay que enfrentarla con la violencia. No. Sólo siendo buenos podemos ser felices y atendiendo las causas, que es lo que está llevando a cabo como estrategia y vamos a continuar.

Pero eso, para un abogado como Cossío, ¿cómo lo va a entender, si su formación conservadora se lo impide?

Porque ayer estaba yo viendo un mensaje que decía que lo de abrazos, no balazos ya era una situación enfermiza de mi parte.

¿No tienes…? Hay un economista que yo lo cito en mi libro último que habla sobre la violencia. Nació en Canadá y murió en Estados Unidos. No sé si… Está en mi libro de A la mitad del camino. Tiene un libro él que lo recomiendo mucho que se llama Una sociedad mejor.

INTERVENCIÓN: John Kenneth Galbraith.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: John Kennet Galbraith.

¿Por qué no pones lo que tiene que ver con mi libro? Yo lo cito a él sobre este tema. Es un economista de primera, ya falleció, de los grandes economistas, fue nominado al nobel, no sé si se lo dieron.

‘Con esta nueva concepción estamos respondiendo a la justificada exigencia social de pacificar el país. Siempre se había apostado a la coerción y nosotros, en cambio, estamos convencidos de que, como sostenía John Kenneth Galbraith, la delincuencia —fíjense lo que decía— la delincuencia y la convulsión social de nuestras grandes ciudades son producto de la pobreza y de una estructura de clases corruptas, que ignora o menosprecia a los pobres.

‘La solución actualmente aceptada —así el pensamiento dominante— son las medidas policiales, el confinamiento de los individuos de tendencias criminales y la lucha cara y fútil contra el narcotráfico. Aun plazo más largo o más allá de cualquier plazo, la solución más humanitaria, improbablemente la menos cara, es acabar con la pobreza, que induce al desorden social. Sin embargo, los paisanos de este gran economista se extrañaron mucho y hasta se burlaron y lo siguen haciendo, cuando dije y repito, abrazos no balazos.

‘Podrá llevarnos tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo. Por ejemplo, no olvidar a los jóvenes, no dejarlos sin opciones de estudio y trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia a cambio de dinero, fama o lujo barato. Como es sabido, la búsqueda de estos placeres momentáneos y fugaces casi siempre terminan en mayor tristeza e infelicidad. De modo que la verdadera confrontación con los jefes de las bandas, la real y profunda, lo importante es evitar que se lleven a los jóvenes y dejarlos solos, sin un ejército de reserva para delinquir.’

Esta es nuestra estrategia, la he escrito y la voy a defender, la tengo probada, la paz es fruto de la justicia.

Bueno, ahora sí con Juan Carlos Guzmán, primera llamada.

PREGUNTA: Señor presidente, buen día.

Carlos Guzmán, de AvaNoticias, de Cuatro Media Telecomunicaciones, de Veracruz.

Dos temas y una queja, muy rápida, porque tengo que salir corriendo con la jefa de Gobierno, tengo evento con la jefa de Gobierno en Iztacalco. Rápidamente, si nos puede dar su opinión sobre el tema del caso Lozoya. Ayer se difundieron nuevos audios en los cuales supuestamente el fiscal Alejandro Gertz estaría obligando, conminando al papá de Emilio Lozoya a cambiar de defensor.

De inicio esa, señor presidente. Muchísimas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo sobe opinión sobre eso, porque pues es una lucha de intereses.

El señor Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la campaña del licenciado Peña Nieto. Es un asunto que está viendo la fiscalía y hay pues mucha confrontación, participan abogados y no me quiero meter en eso. Sólo repetir que le tengo confianza al fiscal.

INTERVENCIÓN: ¿No hay… en el trato que se le da para llegar al acuerdo con…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que yo soy de la opinión de que se debe de buscar que haya testigos protegidos, acá se les llama…

INTERVENCIÓN: Criterios de oportunidad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Criterios de oportunidad, porque lo importante pues conocer lo que sucedió y lo más importante también es que reparen el daño.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso corresponde a la fiscalía y a los jueces.

Pero si se roban dinero del presupuesto o cometen ilícitos que afectan la vida pública y se van a litigios y pueden estar en la cárcel un tiempo y luego salen y hasta se les devuelve el dinero. Porque así era antes, nada más recuerden algunos casos sonados, muy sonados, que sí estuvieron en la cárcel —no es lo más agradable estar en la cárcel, ¿no?—, pero después de que estuvieron en la cárcel les regresaron todo el dinero, por influyentismo.

INTERVENCIÓN: ¿Se vale negociar, como negoció el fiscal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se vale que devuelvan dinero y que eso, claro, que eso les ayude. Así lo hacen en Estados Unidos. Primero, a ver, devuelvan.

Si por eso creamos el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, porque antes eran decomisos y se anunciaba de que se obtenían residencias, joyas y carros de lujo. ¿Se acuerdan el caso de un ciudadano chino-mexicano? Tenía cerros de dólares. Hubo hasta una entrevista famosa, no sé cómo era, que le hicieron que cuando lo amenazaron supuestamente dijo: ‘O cooperas, o cuello’.

Entonces, luego no se informó bien sobre el dinero y eran creo que 200, 300 millones de dólares.

INTERVENCIÓN: ¿Lo han investigado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, se hizo una investigación y apenas se logró rescatar una casa que se vendió y se les entregó el dinero a los deportistas, creo que en el 2019. Pero es importante recuperar el dinero.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) presidente, como la candidata de Morena en San Luis Potosí a la gubernatura, que fue detenida y se la pasó dos meses en el hospital. Regresó 22 millones de pesos y salió pues muy fuerte, caminando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, debería de, además de eso, pues castigarse, pero antes ni los 22 millones y a mí me importa mucho el que se devuelva el dinero, que es del pueblo.

INTERVENCIÓN: Presidente, Lozoya no ha regresado el dinero y tampoco ofreció pruebas para culpar a otros.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero todavía no sale, ¿no? ¿O ya salió?

INTERLOCUTOR: No. ¿Confía en que lo hará?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo sí. No pueden liberarlo si no repara el daño.

Yo les platiqué aquí de un caso de una empresa petrolera famosa que entregó sobornos. Fue denunciado, como Odebrecht en Estados Unidos y allá devolvió dinero y en sus declaraciones planteó que había sobornado a funcionarios de Pemex en este gobierno.

Entonces, nos enteramos, se dio a conocer y dijimos: pues vamos a presentar una denuncia. Nos buscaron para devolverlos el dinero, pero no querían que se supieran los nombres de los funcionarios y dijimos: No, no hay acuerdo, primero los nombres y luego la reparación del daño. Y ahora sí ya dieron a conocer los nombres, hace poco, porque mantuvimos la denuncia, la mantenemos. Y es una empresa famosa.

Porque así era, veían a México como tierra de conquista, hasta en los países con más ética empresarial se veía a México como botín, ya no hablemos de países en donde las empresas no tienen ninguna ética, ninguna limitación moral; estos se metían hasta la cocina, hasta contrataban a los altos funcionarios públicos, a los más elevados los convertían en sus empleados, así era.

Entonces, en este caso yo no veo mal que haya arreglos para que informen: a ver, cuánto diste, a quién le diste, de cuánto fue el desfalco y las autoridades que hagan la investigación y se fijen los topes de lo que tienen que pagar para reparar el daño.

Lo que hizo el señor Ancira, que aceptó devolver 200 millones de dólares; lleva como 75 millones o 100, no tengo la información, ya devueltos.

Y los abogados, porque ese era un grupo también muy especial, se anunciaban en las revistas, de esas famosas y frívolas, salían con trajes impecables, bien, bien, bien, arreglados y sus notas eran: ‘No tengo a ninguno de mis clientes en la cárcel’. ¿Pues cómo iban a tener a sus clientes en la cárcel, si no era delito grave la corrupción y tenían un arreglo de componendas y de complicidades? Eso ya no hay. ¿O lo han visto ustedes?

Había unos famosos… Todo esto lo digo por los jóvenes y ojalá y los maestros en la prepa, en la universidad, sobre todo en las carreras que tienen que ver con ciencia social o con la ciencia social, traten estos temas porque realmente estamos viviendo tiempos de transformación, de cambio.

INTERVENCIÓN: Presidente, ¿escuchó los audios?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Leí una síntesis, leí una transcripción de una conversación entre el fiscal y el papá del señor Lozoya.

INTERLOCUTOR: Esa es la de ayer.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Esa es…?

INTERLOCUTOR: Esa es la de ayer, la de ayer justamente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La de ayer. ¿Hay otra nueva?

INTERLOCUTOR: No, esa es la reciente, la que usted dice es esa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esa es la que leí, sí. Pero ya con eso, como dijo el del machetazo, ya con eso tengo.

INTERVENCIÓN: ¿No ve una estrategia de…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, mi trabajo es atender todo. Por ejemplo, yo cuando fui jefe de Gobierno le decía yo al procurador, un gran abogado, Bernardo Bátiz: Todo lo que tiene que ver con dinero hay que mandarlo al Poder Judicial, civil.

Pleitos de herencia, tremendos, ¿eh? los pleitos por dinero arriba, incluso de familias, de pena ajena. Por eso digo que el dinero es como el diablo o como la mamá del diablo o el papá del diablo: enferma a la gente. No estaba equivocado cuando Hidalgo le dijo a los que estaban juzgando: ‘El único dios de ustedes es el dinero’.

Entonces le decía yo: No, este es procuración de justicia, pero para todo el pueblo, no solo las transas de los de arriba, porque era muy común querer convertir asuntos civiles en penales, ¿y saben por qué?, porque cuando es un asunto civil se va a un juzgado y tarda; cuando es un asunto penal, aunque no debiera serlo, pero por el influyentismo convierten el asunto civil en penal y va la orden de aprehensión y detienen a la persona y como ya está detenida, pues entonces sí cobran rápido y los abogados con la influencia que hacen esa maniobra reciben muchísimo dinero.

Una vez nos descuidamos y uno de estos abogados famosísimos hizo una operación así, de convertir un asunto civil en penal y se ganó como mil millones de pesos el abogado.

Ese es otro asunto, los jueces. Y no generalizo, ¿eh? Magistrados, ministros, no generalizo, incluso reconozco que hay muchos jueces, no solo en estos, valientes, porque imagínense juzgar a capos. Sin embargo, hay otros que son trácalas, pero hay muchos jueces valientes y honestos, magistrados, ministros, como en todo, pero sí está muy penetrado el Poder Judicial; sin embargo, no podemos generalizar porque sí hay gente honesta, íntegra y valiente.

Nosotros le damos protección a jueces, pero, de todas maneras.

INTERVENCIÓN: ¿Usted (inaudible) la confianza en el fiscal, entonces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo le tengo confianza al fiscal.

Ya nos vamos.

INTERLOCUTOR: Muy rápido, presidente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Espérame, espérame, te quedas para mañana, el lunes, ahí terminas. Es que me están esperando, la verdad. Y se queda Judith y Arturo.

Y que la pasen bien.

+++++

