Qué dijo en vivo AMLO en la mañanera de este jueves 23 junio de 2022

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días-tardes.

Pues hoy, como todos los jueves, informamos sobre el avance que se tiene en investigaciones, en detenciones, en sentencias, a quienes cometen delitos. Es el llevar a la práctica, el hacer realidad el cero impunidad. Esto es muy importante porque no sólo es combatir la corrupción, sino también acabar con la impunidad, el que no haya vinculación, asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, porque ese es un problema de fondo que se fue arraigando en el país, no había línea divisoria entre autoridad y delincuencia, no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde empezaba la autoridad.

Y, aunque no les gusta a los conservadores, el ejemplo más claro de lo que estoy expresando es lo de García Luna. Ya cuando se llega a esos extremos ya no hay salida, ese sí es un callejón sin salida, ahí sí es tocar fondo y quedarse en el fango, enterrarse y no salir, no emerger. Y eso es lo que hemos procurado, evitar la impunidad, que no haya impunidad.

Entonces, vamos a pedirle a Ricardo Mejía que nos informe de cómo vamos.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Con su permiso señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Daremos cuenta del informe Cero Impunidad dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que es una política en la cual participan con acciones la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las fiscalías locales, las secretarías de seguridad de los estados y la Fiscalía General de la República.

El pasado 19 de junio fue detenido en Tamaulipas Víctor Hugo ‘N’, alias ‘el Chaparro’, quien pertenece a la organización cártel del Golfo en su vertiente de ‘los Ciclones’. Informamos también que esta detención se suma a la de José Alfredo ‘N’, alias ‘el Contador’, detenido en la Ciudad de México el pasado 26 de febrero y también a la de Evaristo ‘N’, alias ‘el Vaquero’, con lo cual prácticamente todas las cabezas, los liderazgos de este grupo criminal están ya detenidos.

Y lo cual se suma también a la detención de Juan Gerardo ‘N’, alias ‘el Huevo’, que fue detenido el pasado 13 de mayo y deportado, toda vez que es de nacionalidad estadounidense. Este sujeto es el heredero directo Los Zetas y además de tener actividades delincuenciales en Tamaulipas, también trató de incursionar en varias ocasiones en Coahuila a través de operaciones que fueron repelidas en Villa Unión, Hidalgo y Guerrero, Coahuila. Ya está detenido. Son todos los líderes criminales de los cárteles de Tamaulipas.

Siguiente. Continuando con el lamentable y reprobable caso del homicidio de Daniel ‘N’, quien fue asesinado en el municipio de Huauchinango, Puebla, el pasado 10 de junio en un linchamiento que fue azuzado por varios sujetos y utilizando redes y WhatsApp convocaron a la gente, engañando, diciendo que Daniel ‘N’, había o pretendía secuestrar o robar menores.

El avance de la investigación a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Puebla ha dado la detención de nueve masculinos a la fecha, Silverio ‘N’ y Luis ‘N’ son los últimos. Ya se solicitó al juez de control su vinculación a proceso penal por parte del Ministerio Público.

Por estos hechos han sido detenidos nueve personas, de las cuales siete de ellas ya están vinculadas a proceso penal como presuntos responsables de este evento.

Siguiente. También informamos de la detención de presuntos integrantes del grupo criminal Los Piñas, del cártel Jalisco Nueva Generación, en Veracruz. Esto ocurrió el pasado 17 de junio en Chacaltianguis, Veracruz, donde elementos de Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal. Al revisar patrullajes de vigilancia, fueron agredidos con disparos de arma de fuego desde el interior de un domicilio controlado por la delincuencia organizada. Logrando la detención de Norberto ‘N’, alías ‘Beto Piña’, presunto jefe de la célula delictiva Los Piñas, la cual tiene presencia en Veracruz y Oaxaca y está vinculado, como señalábamos, al cártel Jalisco Nueva Generación.

Se detuvo además a ocho agresores y se aseguraron drogas, cartuchos, cargadores, armas largas, cinco armas largas, granadas, motocicletas y una granada de mano. Ya están puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Siguiente. También, en una operación coordinada por la Secretaría de la Marina, con acciones de inteligencia, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de Colima y una unidad antisecuestros de esa entidad, se realizó la detención de dos personas y el aseguramiento de diferentes indicios en materia de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, esto fue el pasado 22 de junio en Colima y fueron detenidos Jonathán ‘N’, alías ‘el Camaney’ y/o, ‘el W’, junto con una femenina.

Este sujeto es cuñado de José Bernabé, alías ‘la Vaca’, que es el principal generador de violencia en Colima, que es parte de un grupo criminal, escisión del cártel Jalisco Nueva Generación y quien tuvo que ver también en eventos criminales en el penal de aquella entidad.

Siguiente. También informamos de la detención del feminicida y multihomicida de Morelia, Michoacán. Esto fue el pasado 20 de junio cuando la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, lograron la detención de Rodrigo ‘N’, quien es policía de Michoacán, inactivo y es el presunto responsable de los hechos ocurridos el pasado 16 de junio en Morelia, en la colonia El Resplandor, donde este sujeto habría privado de la vida a tres mujeres, una de ellas su expareja, otra de ellas su exsuegra y además a dos adolescentes. Esto ocurrió, insisto, en la colonia El Resplandor.

Y se aprecia que junto con él intervinieron otros dos individuos, que también está en proceso de su ubicación para ser sometidos también a la acción de la justicia. Está pendiente la vinculación a proceso penal de Rodrigo ‘N’, quien habría asesinado a cinco personas en Morelia, Michoacán.

Siguiente. También informamos la detención de generadores de violencia y aseguramiento de armamento en Sonora. Esto fue una operación de la Secretaría de Marina, que logró la detención de 12 personas, aseguró armas largas, chalecos balísticos, equipo táctico, cartuchos, cargadores y vehículos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Esto fue en Cajeme, en una operación de la Secretaría de Marina, en la colonia Misiones y en la colonia Casa Blanca.

Siguiente. También reiteramos las acciones permanentes que despliega el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional para la localización de laboratorios de drogas de carácter sintético y ha asegurado 12 laboratorios clandestinos y precursores químicos por parte de Sedena entre el 15 y 21 junio de 2022, fundamentalmente en los municipios de Cosalá y Culiacán.

Esto implica 69 reactores para síntesis orgánica, 13 condensadores, dos mil 550 litros de ácido clorhídrico, 859 recipientes de diferentes capacidades y sosa cáustica y otros materiales, todo esto por parte del Ejército Mexicano.

Siguiente. También, continuando con la información de las vinculaciones a proceso, porque el objetivo es cero impunidad, no nada más es informar de las detenciones, sino darles seguimiento a los procesos penales, informamos que con relación al homicida en agravio de un menor de cinco años, quien a su vez era padrastro de la víctima, esto ocurrió en el Estado de México, que fue una operación de la Fiscalía del Estado de México, en coordinación con el grupo antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alexis Ulises ‘N’ ya fue vinculado a proceso penal.

También informamos el caso de ‘el Diablo’, en Nicolás Romero, Estado de México, quien es parte de una organización criminal, conocida como Los Tomases, esto en el municipio de Nicolás Romero. A él se le imputa el homicidio de José Armando González Gama, elemento de la Policía de Investigación. Esta persona ya fue vinculada a proceso penal por las autoridades judiciales.

También es el caso de Jorge ‘G’, a quien la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, detuvo por el homicidio calificado en agravio de una víctima de sexo masculino y a quien se le atribuye que entre los meses de abril y mayo del presente año ordenó diferentes acciones violentas a diferentes establecimientos comerciales y carpetas también de homicidio, las cuales continúan en proceso de investigación, por lo cual se le podrían acumular otros procesos de carácter penal.

Siguiente. Como sentencia relevante, informamos que la Fiscalía General de Justicia, través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y en coordinación con la Fiscalía Especializada de Coordinación Regional, informó que obtuvo sentencia condenatoria de 230 años de prisión, 230 años de prisión en contra de cinco personas por el delito de secuestro agravad., Esta es una célula criminal dedicada al secuestro, quienes en enero de 2018 habrían secuestrado a cuatro personas de origen colombiano. En su momento se obtuvo la orden de aprehensión, la vinculación a proceso penal y ya fueron sentenciados por el juez de la causa recibiendo esa sentencia histórica.

Siguiente. También informar que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reportó la localización de 20 personas del sexo femenino con reporte de búsqueda o denuncia por desaparición. Estas 20 personas fueron localizadas entre los días 16 al 22 de junio. Todas ellas, la mayoría el sexo femenino.

Siguiente. También informamos del operativo Cero Impunidad que se lleva a cabo en Cajeme, Sonora, del cual hemos dado cuenta en otros momentos. Aquí hay un despliegue permanente de la Coordinación Nacional Antisecuestros, que se coordina con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Sonora y con apoyo de las fuerzas federales y ha estado ejecutando órdenes de aprehensión por homicidios, feminicidio, violencia sexual, robo con violencia, narcomenudeo y secuestro, entre otros.

Es un despliegue que está desde enero del presente año. Este grupo ha generado la detención con órdenes de aprehensión y mediante cateos dictados por la autoridad judicial competente y en flagrancia y ha detenido a 195 generadores de violencia en esa región de Sonora. Estos son los casos.

Siguiente. También hay un operativo similar de la Conase y trabaja con las autoridades de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, también ejecutando órdenes de aprehensión por los delitos antes señalados y ejecutando en auxilio de la autoridad ministerial órdenes de cateo y a la fecha han detenido a 68 generadores de violencia, fundamentalmente en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, entre otros.

Queremos en este momento informar del caso del Cerocahui, en Chihuahua, en Urique, del muy reprobable caso y lamentable caso, como lo ha señalado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, donde fueran victimados Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, ambos padres jesuitas con varios años trabajando en Urique, en Cerocahui y también del guía de turistas Pedro Heliodoro Palma Gutiérrez.

Este evento, que fue el pasado 20 de junio, desde el primer momento, por instrucciones precisas del presidente de la República y de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, se estableció comunicación tanto con la gobernadora como con el fiscal general de Justicia Roberto Fierro.

Y el presidente instruyó un despliegue, un operativo de búsqueda coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, quien por razones estratégicas no informamos el número de efectivos, pero hay un despliegue suficiente con elementos, equipos y diferentes apoyos para poder dar con la ubicación del homicida de los sacerdotes y del guía de turistas, quien es José ‘N’, alías ‘el Chueco’ y quien está señalado e imputado como autor del delito de homicidio calificado en agravio de las tres víctimas.

Queremos señalar que ya fueron recuperados los cuerpos de las tres víctimas en una operación en la que participaron la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua y también la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes con este gran despliegue que han realizado están apoyando en estas tareas.

La recuperación de los cuerpos de las víctimas de ninguna manera implica que se cesará con las investigaciones. La instrucción precisa del presidente es ir hasta las últimas consecuencias, seguir en la investigación y detener al presunto autor material y a quienes pudieran haber sido cómplices en estos hechos delictivos.

También informamos que el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el presunto homicida. Se ha alertado a las autoridades federales de migración estar pendiente, no sólo en la frontera de Chihuahua, sino en todas las fronteras del país por si pudiera pretender evadirse de la acción de la justicia en estos puntos y también se solicitó el apoyo a la patrulla fronteriza de Estados Unidos para coadyuvar en la localización y detención de este sujeto.

Queremos señalar que, con base en la legislación y al haber una solicitud de colaboración, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una boleta de búsqueda y localización en contra de José ‘N’, alías ‘el Chueco’, de José Noriel Portillo Gil, alías ‘el Chueco’, presunto homicida de los dos sacerdotes y el guía de turistas.

Y también informar que la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua también emitió una boleta de búsqueda ofertando una recompensa de hasta cinco millones de pesos a quien aporte información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca a la captura de José Noriel Portillo Gil, alias ‘el Chueco’, presunto homicida de los sacerdotes y del guía de turistas.

Esto sería la información de Cero impunidad, recordando que no hay crimen sin castigo y que todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia están comprometidos con que no haya impunidad.

Sería cuanto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues también sobre este caso destacar dos cosas:

Primero, reiterar nuestro pésame a los jesuitas y dar respuesta al mensaje del papa Francisco que, aún en situación muy difícil, dolorosa, él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia. No sé si podemos poner el mensaje.

Y el otro asunto relacionado con este tema es de que, aun cuando aparecen los cuerpos, se va a continuar la búsqueda de los responsables y se va a hacer una investigación a fondo, porque es muy extraño y al mismo tiempo inaceptable.

Miren, aquí está:

‘Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que sólo aumenta los sufrimientos innecesarios.’

Estamos totalmente de acuerdo, porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal.

Bueno y decía yo que hay que investigar porque es inaceptable y además muy sospechoso el que una persona así llevara una vida tan normal porque, de acuerdo al informe de la fiscalía del estado de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol, con los antecedentes que ya tenía y conocido en toda la región.

INTERVENCIÓN: Y con órdenes de aprehensión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con órdenes de aprehensión.

INTERVENCIÓN: Lo conocen en toda la sierra de Chihuahua.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Entonces, hay que ver si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos, con quiénes. Entonces, sí vamos ir a fondo, que se conozca toda la verdad.

Y es seguro que los propios sacerdotes, los propios jesuitas que vivían ahí, las madres, saben todo y con mucho cuidado pueden ayudar; además, son misioneros, es gente que dedica su vida a ayudar a los más desposeídos, a los abandonados, a los débiles. Entonces, va a ayudar mucho el que sepamos todo.

INTERVENCIÓN: Entonces, ¿también lo saben las autoridades?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, por eso vamos a esperar a que se haga la investigación. Vamos despacio, o sea, no caigamos en ninguna provocación.

Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Carlos Domínguez, de Nación 14.

Preguntarle si estos acontecimientos, estos sucesos lamentables no le hacen replantear la estrategia de seguridad, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No; al contrario, este es el camino.

Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón.

INTERLOCUTOR: Presidente, pero hay más violencia, más asesinatos que en los anteriores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque no se puede arrancar de raíz de la noche a la mañana, de un día para otro un problema que lleva años y que además se propició, se alentó.

Imagínense ustedes, si el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón era protector de un grupo de la delincuencia. Es que lo que sucedió fue gravísimo. Lo que pasa, que como era un gobierno de la oligarquía, un gobierno de la mafia del poder que tenía el control y sigue teniendo, de medios de comunicación, de intelectuales, pues todo lo resolvían de manera mediática, hasta que la gente se dio cuenta y por eso se llevó a cabo el cambio en el país. Pero el daño fue muy grave, muy grave y hemos hablado que los errores en política son como crímenes.

Dicen: ‘Es que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón’. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba y Calderón no recibió así el país, él lo llevo arriba y todavía en el gobierno pasado le subieron más.

¿Por qué no pones la gráfica? Porque es muy representativa.

INTERVENCIÓN: Presidente, pero…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esa es una cosa.

Y lo otro es que falsificaban información.

Pero está desde antes, de cómo fue subiendo. Esto es homicidios. Claro que convencer pues a los involucrados o voceros de esta mafia no es fácil, tratar de convencer a los periodistas que trabajaban en el régimen, que apoyaban a delincuentes.

¿Por qué no nos plática Loret Mola cuál era su relación con García Luna? ¿Por qué no hace un reportaje sobre eso, en una actitud autocrítica? Y el mismo Calderón, ¿por qué no habla?, no dice nada.

INTERLOCUTOR: Bueno, él finalmente defiende que su estrategia de seguridad fue frontal, que hubo resultados pese a la violencia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, la estrategia era responder a la violencia con la violencia, pero ni siquiera parejo, sino con los que tenía acuerdos el gobierno o García Luna, pues podían actuar con impunidad; los que no tenían acuerdo, pues esos sí eran perseguidos y frontalmente atacados, al grado de que se les eliminaba, era ‘mátalos en caliente’.

Ahí vamos de nuevo a poner el nivel de asesinados en enfrentamientos cuando Calderón, porque se olvida.

Este es el que tenemos. Sí, pero aquí está. Entonces, no es lo mismo agarrarlo aquí, en el 15, que aquí, entramos nosotros. Sí, como un 50 por ciento de aumento.

Y aquí no hemos aumentado. No ha habido la disminución que quisiéramos, pero hay una contención y hemos logrado, aunque sea poco, bajar.

Pero me gustaría que pongamos la gráfica de letalidad, porque todo eso se olvida. Esto, miren, este es Calderón.

A ver, les pregunto: ¿en este tiempo el asesinato de mujeres se clasificaba como feminicidio?

¿Qué, no les parece esto extraño? ¿Qué, no es esto una guerra, empezando por el número de enfrentamientos?

Por eso dice: ‘Yo los enfrentaba’. Claro, no a todos.

En este año, en el 11, mil 76 enfrentamientos; heridos y detenidos, mil 127; fallecidos civiles, mil 412.

Los remataban, había la instrucción de aplicar toda la fuerza y les decían a los jefes militares que ellos hicieran su trabajo sin ninguna consideración, porque el gobierno se hacía cargo de los derechos humanos.

Pues eso era lo que sucedía y ahora con un nivel de cinismo, cretinismo, dicen: ‘¡Qué barbaridad!’

Por eso me pareció equilibrado el mensaje del papa. Esta gente, estos conservadores no hubiesen querido eso, que el papa dijera: ‘La violencia lo que produce es más sufrimiento’.

¿Esa era la mentalidad, la doctrina, el pensamiento que guiaba la acción con Calderón?

No, era barrer, limpiar y al mismo tiempo extorsionar y establecer relaciones de complicidad con la delincuencia. Todo esto es lo que estamos enfrentando.

INTERLOCUTOR: Okey, entonces, ¿quedaría descartado un replanteamiento de la estrategia?, ¿seguimos igual, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Son dos cosas y vamos avanzando:

Primero, atender las causas, que nunca atendieron ellos, nunca atendieron a los jóvenes.

INTERLOCUTOR: Presidente, pero…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Permíteme y vas a seguir hablando sin ningún problema.

Nunca atendieron las causas, nunca atendieron a los jóvenes, porque desprecian a los pobres, desprecian al pueblo, ese es el fondo del asunto, son clasistas, son racistas.

No vivíamos en una democracia, era una oligarquía. De acuerdo a Aristóteles, la oligarquía es el gobierno de los ricos, para hablar en plata; la democracia es el gobierno del pueblo. La democracia era de fachada.

Entonces, ahora estamos atendiendo las causas y claro que lleva tiempo, porque con la profunda crisis y sobre todo con la pérdida de valores se desintegraron familias, se afectó el tejido social, se quería hacer valer que lo importante era lo material, el dinero.

Y ahora hay que insistir que sólo siendo buenos podemos ser felices y por eso ‘¡qué barbaridad!’, les extraña, les sorprende y lo ven como una desproporción, un dislate: ¡cómo de que abrazos, no balazos! y ahí coincide plenamente este conservadurismo de nuestro país, este pensamiento conservador, con el pensamiento conservador del gobernador de Texas, pero no con el papa, ¿eh?, ni con otros.

INTERLOCUTOR: Presidente, hace unos días veíamos en redes sociales, circuló mucho un video de unos jóvenes fuertemente armados, jactándose de… ‘Ya llegamos y no nos vamos’, al Volantín, Jalisco, municipio de El Salto. Y hoy amanecemos con la noticia de un enfrentamiento donde, según datos preliminares, ocho personas habían caído en este acontecimiento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es lo mismo, es lo mismo. Es que tenemos que seguir insistiendo en que se puede ser feliz trabajando honradamente y con las oportunidades que ahora se tienen para los jóvenes, que reciben becas, que pueden trabajar como aprendices y eso vamos a seguir. Y desde luego lo otro que nos ayuda mucho es no permitir la corrupción y la impunidad.

Entonces, cuando me dicen: ‘¿Cambia la estrategia?’ No.

Son en lo general dos cosas:

Primero, atender las causas que originan la violencia, el fondo, porque estoy absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no bastan las medidas coercitivas, esa es una concepción conservadora autoritaria.

¿Ustedes creen que en la época de Porfirio Díaz se llegó a pensar que había que buscar el bienestar del pueblo? No, era despojar al pueblo de sus tierras. Y si el pueblo resistía, el Ejército y el exterminio. Pues eso es.

Nosotros no pensamos así. Entonces, primero, vámonos a las causas, que haya trabajo, que tengan oportunidades los jóvenes para el estudio, que se combata la pobreza.

Y lo segundo, que es importantísimo, muy importante, cero corrupción y cero impunidad, cero corrupción y cero impunidad.

¿Qué era lo que prevalecía, lo que imperaba?

La corrupción, la impunidad.

Entonces, no vamos a cambiar la estrategia. Que sigan con sus campañas de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida o alquilada. Porque sólo si el pueblo en un proceso electoral decide que hay que cambiar y llegan gobiernos como los de antes, entonces sí.

Pero nosotros no llegamos aquí para seguir con lo mismo, no es más de lo mismo, somos completamente diferentes a Salinas, a Zedillo, a Calderón, a Fox, a Peña Nieto, pensamos distinto que Junco, el dueño del Reforma y de El Norte y de otros.

Y desde luego no coincido con Aguilar Camín, ni con Krauze, ni con la mayoría de los editorialistas de los periódicos, conductores de radio, de televisión. Estoy en minoría, pero me siento muy orgulloso, es un timbre de orgullo.

INTERLOCUTOR: Para concluir el tema, presidente, ¿no le viene la reflexión que algo podría estar fallando?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERVENCIÓN: A los jóvenes les es más atractivo, porque están llenas las filas del crimen organizado, de todas las bandas, de jóvenes. Vemos los videos; son puros jóvenes, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque es un proceso que lleva tiempo, pero vamos bien, vamos bien y lo puedo probar hasta con números. Y desde luego que vamos bien porque yo tengo comunicación con la gente.

Aquí pueden mantenerse en una burbuja todos nuestros adversarios. Imagínense la plática de Ciro con…

INTERVENCIÓN: Epigmenio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Con Chumel o con Loret de Mola, con Denise Dresser o con Krauze o con Aguilar Camín. Se regodean, sí, pero afortunadamente eso no es todo México.

INTERLOCUTOR: Presidente, cambiando de tema, rápido, para comentarle un caso que ha sido muy mencionado últimamente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De qué periódico eres tú?

INTERLOCUTOR: Nación 14, digital, presidente.

Un caso de violencia y abuso sexual cometido en agravio de dos pequeñas niñas de cuatro y seis años de edad por parte de su propio padre, el exmagistrado del Penal Tribunal… del Tribunal Superior de la Ciudad de México, Manuel Horacio Cavazos López.

La madre de las pequeñas, la señora Mariela Albarrán, tiene casi tres años luchando para frenar a este depredador sexual, quien busca impunidad por parte de sus amigos en los juzgados, pues se trata de un hombre bien relacionado y poderoso dentro de este órgano de impartición de justicia, que por cierto hoy lo protege, cuando lo que debería hacer es implementar justicia.

Desde del agente del MP, Carolina Espinoza Espinoza, que decidió cerrar el caso previamente acusando un supuesto conflicto ético y moral por ser madre —sea lo que eso signifique, quién sabe qué quiso decir— para luego cambiar su versión a presiones jerárquicas últimamente, tal y como se reveló en audios a su madre, a la señora.

Para no ir muy lejos, hace poco más de un mes y pese a un amparo concedido a las víctimas, la jueza Luz Elena López Padilla volvió a proteger a este agresor. La misma jueza argumentó que nadie pone en duda los testimonios de las niñas, pese a los peritajes, pero ‘para no alargar el proceso y someterlas a una extensa lucha por la justicia es mejor que todo se quede como está’, así lo dijo textual, dejando sin validez los testimonios de las pequeñas que incriminan a su padre por agredirlas sexualmente.

A pregunta expresa de esta madre desesperada, ¿qué puede hacer su gobierno para ayudarla a la señora Mariel Albarrán y a sus hijas, que luchan contra un Poder Judicial de la Ciudad de México podrido que defiende un agresor sexual, no sólo para que quede impune, sino para que sea reinstalado como magistrado del Tribunal Superior de la Ciudad de México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a ver el caso, te ofrecemos eso, nos das toda la información y nosotros lo vemos. Ahora con Jesús.

Una compañera. A ver, ¿por qué no escogen a tres que no hayan preguntado en una semana? Adelante.

PREGUNTA: Yo, dos meses, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto? Ándale, tú vas después

¿Quién no ha preguntado en un año? Tú, tú, tú también.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.

Presidente, preguntarle sobre la estrategia de seguridad en Sonora. El domingo hubo una balacera en una colonia y también hubo cuatro muertos en Guaymas: tres en la balacera y mataron a un guardia de seguridad ahí en San Carlos.

Entonces, el lunes dieron aquí el informe mensual de seguridad y Sonora salió que incrementó en mayo en 20 homicidios, en mayo respecto a abril.

Entonces, preguntar cómo va la estrategia de seguridad en Sonora, qué es lo que se está haciendo por allá para bajar estos índices que se están dando.

Y preguntarle también cuánto tiempo se planea tener ya que se vean resultados en estas ciudades donde más hay este tipo de eventos, como Guaymas, Cajeme, Altar, Caborca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está trabajando mucho en Sonora, hay un grupo especial para garantizar la paz, la tranquilidad en Sonora. Yo creo que Ricardo tiene información que ahora va a transmitir.

Y sí nos está preocupando y ocupando el caso de Sonora en violencia, pero sí se está atendiendo.

A ver si puedes informar.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Sí, de hecho —¿pudiéramos ponerla?— en el informe damos cuenta de un operativo permanente que hay en Cajeme, en Ciudad Obregón. Es un despliegue desde enero de este año de una célula de la Coordinación Nacional Antisecuestros coordinada directamente por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y este grupo se coordina con la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora.

Han estado ejecutando diferentes órdenes de aprehensión por homicidio, secuestro, feminicidio, narcomenudeo. Han estado realizando cateos productos de mandamientos judiciales. Y esto a partir de enero.

Si podemos poner las siguientes láminas. Como informábamos, hay 195 generadores de violencia detenidos.

También informamos hace un rato que la Secretaría de Marina detuvo a 12 generadores de violencia también en el municipio de Cajeme y las semanas pasadas dimos cuenta también de la detención de otros participantes en aquel homicidio que hubo en Guaymas, en donde desafortunadamente también asesinaron a un activista mujer joven, también ya fueron detenidos.

Y hay operaciones desplegadas en diferentes lugares, es decir, no solamente en el corredor Guaymas- Empalme-Cajeme, sino también en Caborca, hay operativos también para el tema de las armas, aseguramiento de drogas. Es decir, hay un despliegue permanente.

Ahora, hay que entender también que hay diferentes disputas entre grupos criminales en Sonora, pero, como ha sido la indicación del presidente, hay una actuación contra todos los grupos con base en la ley, con base a las decisiones de los propios ministerios públicos. Y en el caso de Sonora todos los días se detienen personas infractoras de la ley, se aseguran armas, droga y dinero ilícito y se va a continuar con este despliegue.

INTERLOCUTORA: ¿En cuánto tiempo esperan ver ya resultados más concretos, o sea, que ya este número de 20 homicidios que se incrementó en mayo respecto a abril ya bajen en la entidad?

RICARDO MEJÍA BERDEJA: En mayo en general, como lo informó en su momento la secretaria Rosa Icela Rodríguez, hubo un repunte ligero. La tendencia sigue, como lo explicó el presidente a la baja y parte de este repunte se reflejó también en Sonora, pero meses anteriores había habido una disminución, sobre todo en Cajeme, que Cajeme había sido uno de los municipios con más homicidios, no sólo en Sonora, sino en el país.

Y aquí aprovecho para decir que tanto Cajeme, Sonora, como Fresnillo, Zacatecas, que eran los municipios que tenían la tendencia más hacia arriba en materia de homicidios, a partir de estas operaciones y del despliegue también de Sedena y Guardia Nacional han podido bajar los homicidios, salvo este repunte ligero que hubo en mayo.

Sería cuanto.

INTERLOCUTORA: Gracias.

En otra pregunta, presidente, sobre la campaña de vacunación que viene para los niños de cinco a 11 años, preguntarle, ya dieron información sobre cuántos van en el registro, que son más de tres millones a nivel nacional, ¿cuándo se planea que va a iniciar ya la vacunación? Si va a iniciar antes de que termine este mes o va a ser en julio.

¿En cuánto tiempo planean vacunar a toda la población objetivo de estos niños de cinco a 11 años? Es decir, si va a ser todo julio, agosto. No sé qué le han comentado.

Y también preguntar, hay un síndrome que se ha reportado en todo el mundo, hay niños que les ha dado COVID, que se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Se da en niños que, aunque sean asintomáticos o hayan presentado pocos síntomas, después, como en las semanas siguientes, puede presentarse. Es un síndrome raro. Pero preguntar si le han comunicado cuántos casos ha habido en México de este síndrome en niños.

Y también preguntar sobre esto, también algo importante: ¿cuánto tiempo puede esperarse un niño que le dio COVID para recibir la vacuna? Es decir, si a un niño le dio COVID recientemente, si puede vacunarse ya inmediatamente o si tiene que esperar algún determinado tiempo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a pedirle a Hugo que nos informe hoy mismo sobre esto que estás planteando.

La vacuna, de acuerdo a lo que nos habían dado a conocer, llegaban hoy las primeras dosis de Pfizer para la vacuna de los niños, eso fue lo que nos informaron y a partir de que se tienen ya las vacunas ya empieza a aplicarse en todo el país.

Ya hay incluso inscritos un número considerable de niños, ya va a comenzar, es muy probable que desde este fin de semana, a más tardar la próxima semana.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Llegaron hoy a las siete y media.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver. ¿No tenemos imagen? Sí.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Esas llegaron, las 800 mil llegaron unas a las 7:39.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ochocientas cuatro mil ya llegaron hoy.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Hoy a las 7:39 de la mañana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 7:39 de la mañana.

Entonces, ya es muy probable que el fin de semana se empiece, sí. Nos ayuda, como siempre, la Secretaría de la Defensa y Marina a la distribución.

Y ya hay una inscripción también. Deben de tener esa lámina, de cuántos niños se han registrado. Ahí está.

INTERLOCUTORA: Y sobre esto, de cuánto tiene que esperar cuando a un niño le da COVID.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso sí vamos a pedirle a Hugo. Sí, sí. Igual sobre estos efectos secundarios a los que mencionas, que él nos explique.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ¿quién quedó? Ah, adelante. Quien sea, pues.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente. Gracias por la oportunidad.

Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14.

Esta semana, presidente, Bernardo Barranco, especialista en movimientos religiosos, habló que desde el sexenio de Calderón a la fecha van al menos 70 religiosos asesinados, 70 sacerdotes asesinados.

De acuerdo con cifras de estudios sobre violencia contra grupos religiosos, también se presenta la extorsión, el robo a templos. Se registra que estos casos aumentaron a partir del gobierno de Calderón. En su sexenio la cifra se duplicó a cuatro la violencia que hubo en el sexenio previo.

Llama la atención que Calderón en sus mensajes sobre este caso no habla de las víctimas, no habla de los sacerdotes, no habla de los jóvenes, sino de la estrategia que se sigue. Llama la atención porque durante su sexenio Calderón criminalizó a las víctimas de hechos violentos, como recordar el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey; también de los jóvenes, los adolescentes en Salvárcar, a los cuales dijo ‘integrantes del crimen organizado’ y fue increpado por la madre de estos jóvenes para que se retractara de sus palabras.

Presidente, la pregunta concreta es: se está viendo el tema de los sacerdotes particularmente, que son víctimas de la violencia. ¿Cómo protegerlos?

¿Y qué reflexión hacer acerca de los señalamientos que hacen personajes políticos a esta estrategia de seguridad que en su momento sólo criminalizaron a las víctimas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, la verdad es que no hacen mella, porque es muy irracional lo que plantean. Además, están defendiendo una estrategia fracasada.

¿Qué es lo que quieren?

Que usemos toda la fuerza del Estado, que no nos tiemble la mano y que se aplique la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Eso es la esencia del pensamiento conservador en esta materia, eso es lo que llevó a Calderón a declarar la guerra, a lo que aquí hemos visto, ya no voy a seguir repitiendo, de que el mismo Moreira, siendo gobernador, cuando se establece una conversación con Calderón y Calderón le dice: ‘A estos hay que arreglarlos’ y Moreira expresa: ‘Me diste miedo, Felipe’. Pero esto es parte de un pensamiento autoritario muy fascista.

Entonces, ¿qué se puede esperar de quienes se embarcaron en esa estrategia fallida?

Pues que la defiendan con todo, pero nosotros no vamos a modificar nuestra estrategia, que es opuesta a eso. Nosotros sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales y nosotros sí creemos en la readaptación y no pensamos que la gente no tenga más destino que ser eliminada.

Si hay casos así, de extremismo en violencia, es porque hay trastornos que originan la droga y otros elementos, pero el ser humano es bueno por naturaleza, nace bueno, son las circunstancias. Y como decía Ortega y Gasset, si cambio mi circunstancia, cambio yo.

Ese es nuestro pensamiento, por eso la atención a los jóvenes. Ya estamos trabajando con dos millones 300 mil jóvenes, a los que llamaban ‘ninis’.

Nos criticaban, antes más y todavía, de por qué estar apoyando a los jóvenes, que para qué se les daba dinero a los jóvenes, que para qué se les contrataba como aprendices. Nosotros no vamos a cambiar en eso.

Además, hay estudios, hay pensadores, no de derecha, desde luego, que opinan lo mismo o parecido a lo nuestro. Yo llevo años recorriendo el país, conozco los pueblos, he recogido los sentimientos de la gente; muchos de estos opinadores nunca han convivido con el pueblo, no saben qué es vivir en una comunidad, en un pueblo, es otro su mundo, lo que más los vincula con la gente pueden ser sus trabajadores, las trabajadoras domésticas, sus choferes, nada más y ni siquiera a ellos les tienen respeto.

INTERLOCUTOR: Otra cosa que no menciona el expresidente Calderón, presidente, es que este sujeto, ‘el Chueco’, el presunto responsable de este crimen atroz, pertenece o es de una célula del cártel de Sinaloa.

Calderón no menciona que su secretario de Seguridad está preso en Estados Unidos presuntamente acusado de proteger a este mismo cártel, el cártel de Sinaloa, un cártel que creció en operaciones durante su gobierno, eso no lo menciona el expresidente.

La pregunta particular: ya mencionaba, presidente, que este personaje tenía una vida. Llama la atención porque la comunidad lo conoce, al parecer las víctimas conocían a su agresor, a su asesino. Parecía que este personaje tenía protección de autoridades locales.

Las preguntas concretas, presidente: ¿se está investigando a las autoridades locales allá en Chihuahua por este personaje particularmente?

Y preguntarle si hay una investigación de la Fiscalía General de la República por la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa por esta pregunta o probable protección que se dio durante el gobierno de Calderón a este cártel particularmente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay investigaciones sobre esto último que preguntas.

INTERLOCUTOR: ¿Sería la protección de García Luna al cártel de Sinaloa en México? ¿Hay denuncias?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí hay investigaciones. La vez pasada aquí se comentó y se dio un informe de las investigaciones que están abiertas, la misma fiscalía dio a conocer sobre este asunto.

Miren, en el caso de los sacerdotes asesinados se va a hacer una investigación a fondo, porque no es nada más encontrar los cuerpos, ya se encontraron los cuerpos, no, es ir al fondo en este caso.

Y cuesta mucho trabajo también que se entienda, porque es un asunto muy polémico, separar lo que es la responsabilidad estatal de la responsabilidad federal. Se me hace muy ruin que se da un hecho como este, lamentable, porque sí duele, no sólo por los sacerdotes que están trabajando por los pobres y es una iglesia progresista, sino duele cualquier asesinato, pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros y hacia mí y si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades como autoridades.

¿Qué, esto no es un asunto de fuero común? ¿Qué, no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local? Y no mencionan eso. ¿Y cuánto tiempo gobernando en mismo grupo en Chihuahua?

Y si hacemos un poco de historia, ¿qué, no fue ese partido conservador el que hizo la alianza con Carlos Salinas? ¿Y qué, no muchos candidatos a presidentes municipales, incluso gobernadores, se apoyaban en los grupos criminales? ¿Qué no se empezó, lo comentaba yo la vez pasada, recibiendo dinero para que cuando se ganara en el ayuntamiento se le entregara la Secretaría de Seguridad Pública y por eso muchas policías municipales están al servicio de estos grupos y luego la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Obras Públicas y luego completo el ayuntamiento?

Se llegó al extremo de que ganaban elecciones presidentes municipales y al día siguiente los mandaban a llamar los jefes y les decían: ‘Señores, así van a ser las reglas que se tienen que cumplir’.

Nos tocaba a nosotros en la oposición de que había un fraude y era evidente que se habían robado las urnas, que habían falsificado las actas. Y le decíamos a nuestros candidatos: Hay que presentar la denuncia y no se presentaba porque ya estaban amenazados.

Nos tocaba… Bueno, me acuerdo, en el 88 teníamos posibilidad de ganar en varios municipios en Tabasco, yo era candidato a gobernador, pero sobre todo teníamos la posibilidad de ganar en Nacajuca, ahí había yo trabajado como director del Centro Coordinador Indigenista Chontal. Y se postuló un buen candidato y estaba la plaza llena, el cierre de campaña y no se aparece el candidato nuestro, lo compraron una semana antes de la elección.

Me acuerdo, en Tamaulipas —la verdad, heroicos muchos— que desaparecían los candidatos nuestros; ya regresaban, pero ya no hacían campaña. Eso era lo que imperaba y tenía que ver con las componendas políticas que se establecían abajo.

Y el caso más evidente, que no lo van a poder tapar, es el de García Luna. ¿Cómo? Porque se fue normalizando toda esa práctica y se fue pensando de que estaba muy bien y una relación de negocios estrecha de poder.

Entonces, eso es lo que les molesta mucho y quisieran decir que no sólo estamos igual, estamos peor, porque antes para buscar manipular a la gente me acuerdo que lo que decían era: ‘Todos son iguales’.

Ya cuando no tenían argumentos, porque era evidente un despropósito, un acto de corrupción de un miembro famoso del bloque conservador, ya no había más que decir: ‘Sí, pero todos son iguales’.

Me acuerdo una conversación en una comunidad, cuando empezaban las campañas —bueno, siempre ha habido campañas en contra de nosotros— que llegan dos campesinos a una carnicería, uno a favor y otro en contra y el que está en contra pregunta, esto allá por el 88, le pregunta al carnicero: ‘¿A cómo está la carne?’ ‘A 12 pesos el kilo, la carne con hueso’, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos. Y dice: ‘¡Qué barbaridad, no sé a dónde vamos a ir a parar, cada vez está más cara la carne!’ Y le dice el simpatizante nuestro: ‘Sigue votando por el PRI’. Y le contesta el otro, pero de inmediato, con agilidad: ‘Sí, ahora está cara la carne, con ustedes ni carne habría’.

Eso es muy interesante, o sea, en que haya debate, polémica. Y estos conservadores pues van a seguir, pero pues tenemos que continuar nuestro trabajo con la gente, eso es lo que más nos debe de interesar y aplicarnos y evitar que haya estos actos dolorosos, que nadie pierda la vida, hacer nuestro trabajo y estar todos los días.

Loret de Mola escribe una columna diciendo que para qué nos reunimos a las 6:00 de la mañana si no hacemos nada y sus supuestas fuentes le dicen de que son reuniones aburridas o no sé qué.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo nos invita, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Habíamos quedado. Pónganse de acuerdo, porque no van a poder entrar todos. Pero que sí me importa mucho que ustedes conozcan cuál es nuestra agenda diaria desde muy temprano para que la gente sepa. Yo se las podría explicar, pero es mejor que ustedes puedan constatarlo.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo sería?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que vayan por grupo, la semana la próxima, sí, que vayan por grupo de cinco a 10. Tú haces la lista.

Para que vean qué es lo que hacemos diariamente sobre estos temas porque, imagínense, si yo no tuviese información diaria —y no sólo es la de la mañana, sino estoy constantemente todo el día recibiendo información— me preguntan ustedes algo y yo no sabría decirles de lo que está pasando y por qué.

Entonces, vamos a quedar en eso.

¿Quién sigue? La compañera.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Soy Frida Guerrera. Le agradezco el espacio y la palabra. Ahorita le voy a dejar este libro con Jesús, hace dos meses le dejé mi primer libro, espero que ya lo haya leído.

Y, bueno, quiero agradecer en nombre de la señora Ligia Canto, que si usted recuerda venimos a solicitarle su intervención, que fue muy oportuna por parte de la Conavim. Ligia Canto es madre de Emma Gabriela, asesinada en Mérida en 2017 por Mario Alberto Medina Sonda.

Finalmente, con el apoyo que le dio la Conavim, Ligia ya tiene la custodia absoluta de sus nietos. Faltan algunos temas ahí de pensiones, pero se están trabajando. Y Ligia me solicitó que le diéramos las gracias en nombre de ella.

No he tenido oportunidad de agradecerle al secretario almirante Ojeda después de esa última vez, que justo fue cuando nos dieron la palabra y me dijo ‘mal informada’. Fue, de todos los funcionarios y de todos los casos que le hemos traído ante usted, el único que, sin comprometerse, nos atendió, atendió a las cadetes, les ofreció una disculpa y les restauró todos sus derechos.

Las dos cadetes de los dos casos que le trajimos a este espacio en cuatro semanas se van a titular, regresaron a la Marina después de que él aceptó que la institución se había equivocado. Y, bueno, es sorprendente, porque no se comprometió absolutamente para ello.

Aprovechando que está aquí el subsecretario, me gustaría preguntar: sabemos que la muerte de ‘el Mijis’ no fue un accidente, la muerte de ‘el Mijis’ no fue lo que nos dijeron la fiscalía y sé que Conase sigue investigando. ¿Cuándo nos van a dar avances de lo que ha pasado con lo de ‘el Mijis’?

Y si en algún momento la Fiscalía General de la República va a atraer el caso, ¿por qué? Porque no fue un accidente. Él estaba amarrado, nosotros vimos las imágenes. Toda la explicación que nos dieron esas siete horas fueron inverosímiles. No puede ser posible que un celular se haya salido solito de una camioneta después de que se incendia y que haya tenido actividad.

No sé si nos podría decir algo usted, presidente o usted secretario para que — subsecretario— para que sepamos qué va a pasar con el tema de ‘el Mijis’.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Sí, Frida, con todo gusto.

Efectivamente, hay un grupo que ha estado dándole seguimiento al caso. Y la señora Miriam, esposa de ‘el Mijis’ pidió ya la coadyuvancia de manera formal a la Secretaría de Seguridad, esto nos da la personalidad jurídica para poder auxiliarla. Entonces estamos en eso.

Efectivamente, nosotros tenemos una instrucción muy precisa del presidente de la República de ir a fondo en este tema y no hemos descartado ninguna, ninguna línea de investigación, no obstante que hay peritajes y hay dictámenes.

Consideramos que es un caso de alta relevancia y tanto con la fiscalía de Tamaulipas como las que coadyuvaron en su momento, la de Nuevo León y Coahuila, le vamos a dar seguimiento puntual, toda la ruta que siguió él, que estuvo también previamente en Coahuila ahí en Saltillo.

Vamos a estar muy pendientes y esperamos que la próxima semana, si así lo permite el señor presidente, podamos traer algún avance, evidentemente cuidando la secrecía y la confidencialidad del caso, para no generar ningún alertamiento.

Y nosotros recibimos también la información de la fiscalía de Tamaulipas, pero, dada la trascendencia del caso y la solicitud de la señora Miriam, seguimos con este tema.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Aprovechando, no sé si usted me pueda comentar eso, subsecretario, pero sí, aunque ella ya fue sustraída, no la han podido adherir o integrar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Sí le dan un apoyo que sabemos, que es con una tarjeta, pero ella no puede comprar dulces para los niños, no puede meterlos a la escuela aún para ver lo de sus temas de las inscripciones ahora en ese nuevo lugar donde se encuentra.

A nosotros nos lo ha solicitado, que pidamos el apoyo. Lo hemos pedido en el mecanismo, pero hasta ahorita no se ha concretado. No sé si por medio de usted se pudiera hacer la solicitud directamente a la Comisión de Atención a Víctimas Ejecutiva. Y me decían en la Comisión de Atención a Víctimas que no se podía porque todavía estaba en el fuero común.

Y lamentablemente no hay confianza en las autoridades de Tamaulipas.

Y, además de todo, a pesar de que supuestamente le iban a dar medidas de apoyo a Miriam, hasta el momento obviamente la comisión estatal no lo ha hecho, por eso es que estamos solicitando que el apoyo lo puedan solicitar ustedes para la comisión ejecutiva. No sé si sea posible.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Bueno, este tema es competencia de la Secretaría de Gobernación a través del subsecretario Encinas y, si así nos lo instruye el presidente, lo veremos con él, que es el que tiene también la relación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Y, desde luego, como nos lo ha instruido el presidente, reiterar todo el apoyo a Miriam y a gente que estuvo cerca de ‘Mijis’ en vida.

Sería cuanto.

INTERLOCUTORA: Gracias.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) que fue un asesinato.

INTERLOCUTORA: Bueno, no fue la familia, fueron las personas que sabemos que están cercanas al tema.

Todo esto lo hemos hecho con la finalidad —si me tengo que sentar, me avisan— con la finalidad de que no se quede en el olvido y que sabemos que no se va a quedar, presidente, porque es evidente y es obvio y lo sabemos quienes hemos tenido acceso a esa información que las cosas no fueron así.

Entonces, muchas gracias, subsecretario.

Y presidente, se han hablado —me parece muy importante este espacio de cero impunidad— se han hablado de algunos casos de feminicidio en este espacio, se les da seguimiento a algunos casos y me parece muy interesante.

Usted cita mucho a la memoria, nosotros lo hemos hecho en algún momento también. Y Carlos Salinas de Gortari, que es donde justo inicia el periodo más cruento en contra de las niñas y las mujeres, del 1º de diciembre a 1988, al 30 de noviembre de 94.

Ernesto Zedillo Ponce de León, del 94 al 2000, es donde se agudizan las desapariciones y feminicidios en Ciudad Juárez, el grito que no se alcanzó a escuchar dejando que imperaba el mensaje de impunidad y creciera la magnitud en lo que hoy se encuentra.

Vicente Fox Quesada, que lo único que hizo fue crear instituciones, de las cuales hasta el momento ignoramos cuál realmente es su función, como Fevimtra, que no vemos realmente la intervención de esta institución.

Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012 y en este periodo presidencial se agudiza la violencia en contra de las mujeres, luego de la declaratoria de guerra fallida contra la delincuencia organizada es donde se da permiso a todo.

Y bueno esto crece obviamente en el periodo de Peña Nieto, del 2012 al 2018 se incrementa el feminicidio a 10 mujeres desaparecidas y 10 mujeres asesinadas todos los días.

Presidente, la solicitud se le he venido haciendo cada vez que vengo: aunque se da el informe de género en Segob, usted se comprometió y usted exactamente no es igual a esos sujetos, usted se comprometió a darnos ese informe de género aquí.

Me envió con la secretaria de Seguridad. Aunque platicamos, acordemos de hecho que íbamos a coadyuvarnos, ellos, nosotros les dábamos datos y ellos nos ayudaban a ubicar, a detener a los feminicidas que nosotros andamos buscando, lamentablemente se suscitó que pues necesitamos el apoyo y no nos lo dieron.

Usted ese día, ese último día que estuve yo aquí le dijo a la secretaria que se pusiera de acuerdo para el tema de informe y pues no ha pasado. Entonces, yo se lo solicito nuevamente a usted, porque usted fue el que nos dijo que si, que ojalá que, así como cada jueves se da este Cero Impunidad y se hable de algunos feminicidios, que podamos o se pueda sentir o el mensaje a las familias sea que todos y todas se van a investigar, se van a seguir y a todos se les va a dar justicia.

Me da una fecha, presidente, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos viéndolo. Nada más que te quede claro que todos los días estamos trabajando con ese propósito y no hay impunidad, todos los días.

En la Ciudad de México acaban de sentenciar a un responsable de feminicidio en todo el país. Bueno, acabas de informar sobre eso en algunos casos.

Te voy a poner la…

INTERLOCUTORA: No es necesario, presidente, yo lo sigo todos los días.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, pero quiero, la última gráfica, del jueves 20. O sea, estamos muy pendientes.

INTERLOCUTORA: Pero de todos, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De todos los casos.

Mira. Y por convicción, por principios, por honestidad, que es lo que, repito, estimamos más importante en nuestra vida, no maquillamos nosotros cifras.

INTERLOCUTORA: Lo sé.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, estamos en esto.

INTERLOCUTORA: De verdad, lo tengo perfectamente claro, tengo haciendo documentación del tema desde 2016, no de estos dos años y me queda claro que se está trabajando.

Lo único, la solicitud es: usted no le dé la espalda.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo vamos a ver. Tenemos mil cosas, ¿sí?, entonces la política, entre otras cosas, es optar entre inconvenientes, es priorizar. No quiere decir, porque si no mañana va a salir en el Reforma que no me importan los feminicidios, no quiere decir que no lo estemos atendiendo, pero vamos de acuerdo pues a lo que consideramos de interés para toda la sociedad, atendiendo e informando.

Entonces, nada más que tengamos más información… Es más, podría ser el jueves, el próximo jueves que se dedique a eso, a puros temas.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: De hecho, se informó de un feminicida recurrente…

INTERLOCUTORA: Sí, sí y ese lo documenté, como documento todos los días los casos de feminicidios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, el jueves que se presente. Es que no tenemos nosotros nada que ocultar.

INTERLOCUTORA: No y yo sé, presidente, justo por eso. Este tema sería muy importante, pero el informe de género, ese informe que en algún momento la exsecretaria trajo a DIF, porque tenemos muchos temas de niñas y niños que están siendo violentados, que trajo Inmujeres…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí se hace el informe ¿no?

INTERLOCUTORA: Se hace en Segob, pero usted, usted se comprometió conmigo en febrero que se iba a hacer acá.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, lo que quieres que se presente aquí.

INTERLOCUTORA: Aquí, esa es la solicitud que siempre se ha hecho.

INTERVENCIÓN: Cada mes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cada mes.

INTERLOCUTORA: Cada mes, cada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, está bien, está bien.

INTERLOCUTORA: Y ya nada más para terminar —me voy a levantar, allá atrás— Alejandro Del Valle de la Vega, socio mayoritario de Interjet, fue detenido nuevamente el 6 de mayo de este año en la Ciudad de México acusado de violencia intrafamiliar y abuso sexual en contra de uno de sus menores. Él se encuentra aún en la cárcel.

Sin embargo, presidente es un tema delicado por lo siguiente: él tuvo prácticamente en calidad de secuestrada a su última esposa, una mujer que ya había huido de sus manos, una mujer extranjera que se fue a su país y que la guerra en ese país la hizo regresar a México.

Él la… pues sí, prácticamente se la lleva a su superlujoso departamento a Polanco y la mantiene secuestrada, le quita los pasaportes, celulares. Ella se puede comunicar con nosotros por medio de los celulares de sus pequeños.

Y, bueno, afortunadamente yo le pedí el apoyo a la fiscal, Ernestina Godoy; se dio ese apoyo en el sentido de poder ayudarla a salir de ese lugar. Ella se encuentra resguardada, pero estamos solicitando… Bueno, primero nos preocupa una cosa. A ella el sujeto la tenía amenazada con que él tenía mucho poder, que era su amigo, que tenía… que ella era nadie en este país…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, antes de que vayas a continuar. ¿Tú crees que era mi amigo?

INTERLOCUTORA: No.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno.

Ya, síguele.

INTERLOCUTORA: No, no, obviamente yo sé, yo sé que no, no, no, para nada, pero bueno, era lo que el sujeto, las amenazas con las que él estaba presionándola.

Justo se dice que cuando él es detenido iba muy cerca del canciller y es justamente lo que yo le quiero solicitar, que es urgente que ella pueda ser sacada del país. El sujeto está creando toda una defensa de que ella lo que quiere es dinero; ella lo único que quiere es salir del país, tener a sus bebés con ella y que haya justicia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se lo encargamos a Ricardo para que se vea de inmediato.

INTERLOCUTORA: Sí, gracias por todo, presidente; gracias, subsecretario.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya me voy, ya me voy. Tenemos bastante trabajo y me tengo que ir. Es que ya son las 9:10.

INTERVENCIÓN: ¿Una más?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana, mañana, tú mañana, dos, mañana, tres, compañeras, cuatro, cinco y seis, ya, tres y tres. Acabas de estar ya. Vamos poco a poco, sin entrar en polémicas, vamos poco a poco, vamos a… Sí es que hay que estar informando constantemente, es el derecho del pueblo a la información, nada más con serenidad y paciencia, diría Kalimán.

+++++

