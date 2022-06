Qué dijo en vivo el presidente AMLO en la mañanera de este miércoles 22 junio

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, vamos a iniciar este miércoles, que corresponde a informar sobre Quién es quién en las mentiras de la semana con Ana Elizabeth García Vilchis.

Antes, expresar mis condolencias a La Compañía de Jesús, a los jesuitas de México, del mundo, por estos lamentables hechos sucedidos en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el municipio de Urique, donde dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona marginada, pobre, sacerdotes de alrededor de 80 años, es una misión que llevaban mucho tiempo trabajando para las comunidades, dos de estos religiosos fueron asesinados.

Y, también, ya comprobado un civil y hay todavía dos personas desaparecidas; entre ellos, una señora, la esposa de una de las víctimas. Se está haciendo una investigación, hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que actuó de inmediato, hay una búsqueda, ya se tiene identificado al responsable, al homicida y vamos a seguir con las investigaciones.

También está haciendo lo que le corresponde el gobierno de Chihuahua, pero dimos la instrucción, aunque se trata de un asunto del fuero común, de enviar a elementos de la Secretaría de la Defensa.

PREGUNTA: ¿Lo van a atraer?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora lo que nos importa más es encontrar los cuerpos. Ya se ha avanzado en la investigación y detener a los responsables. El caso lo lleva la fiscalía del estado de Chihuahua, el proceso judicial, pero lo que nos importa ahora es encontrar los cuerpos y detener a los responsables. Vamos a estar informando sobre este lamentable hecho.

Esa zona de la sierra ha estado desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por la delincuencia. Para tener los antecedentes, en esa zona se han cometido crímenes como lo sucedido en Estación Creel, en 2008, que un comando irrumpió en una reunión y asesinaron a 13 personas; y lo mismo en toda la región.

Este delincuente señalado como el responsable de los asesinatos, porque es incluso hasta identificado por uno de los sacerdotes, también está acusado con orden de aprehensión desde el 2018, porque asesinó a un turista estadounidense.

Entonces, sí es una zona que está dominada por esta banda, por este grupo y se está haciendo el trabajo que nos corresponde.

PREGUNTA: ¿Son dos personas las que están secuestradas, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, son más, se habla de cuatro o seis, incluido los tres que se consideran que fueron asesinados.

PREGUNTA: ¿Hay niños?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:

Vamos a esperar la investigación porque, si no, no se ayuda, no se da la información adecuada. Estamos trabajando allá, está la Secretaría de la Defensa y hay elementos suficientes del gobierno federal.

PREGUNTA: ¿Sacerdotes secuestrados, no hay?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no se han encontrado.

PREGUNTA: Entonces, ¿qué pasó, presidente?, ¿qué reporte tiene?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo que ya dimos a conocer. Iban a ejecutar a una persona —esa es una versión—ya grave, salieron los sacerdotes, se supone que para evitar que lo remataran, que lo mataran y los asesinaron a los dos, la misma persona, de acuerdo al testimonio que existe de otro sacerdote.

Muy bien, pues vamos adelante.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Buenos días a todas, a todos.

Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 22 de junio de 2022.

Vamos a iniciar mostrándoles cómo difundir noticias falsas es su verdadera causa en común y este es un ejemplo. María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, inventó una falsa para desprestigiar a la Guardia Nacional. El pasado 17 de junio la señora Morera publicó en Twitter, fíjense nada más:

‘Elementos del Ejército comisionados a la Guardia Nacional el día de ayer se alcoholizaron en el Contel y en el área de gradas violaron entre varios a sus compañeras. Ellas están amenazadas para no denunciar. No permitamos que por medio de este acto atroz quede impune’.

Por su parte, la Guardia Nacional ordenó investigar lo publicado por la presidenta de Causa Común vía Twitter. Dicha investigación exhaustiva arrojó que no se encontraron registros de víctimas o denuncia alguna. Nadie corroboró la versión de Morera, porque se trata de información falsa.

Además, el mensaje citado está acompañado por fotografías que corresponden a una protesta de elementos de la extinta Policía Federal en 2019. Aquí en la pantalla vemos la foto original de las protestas de la Policía Federal publicada en 2019.

Y ya para terminar esta noticia falsa, les recordamos que la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, fue presidenta también de México Unido contra la Delincuencia y dice que es columnista y conferencista, ha sido crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto, también era muy amiga de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón. Actualmente, Genaro García Luna está preso en Estados Unidos acusado de tener nexos con el crimen organizado.

Es interesante también recordar que la señora Morera en 2009, que era presidenta de México Unido contra la Delincuencia, recibió cuatro millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Genaro García Luna era su titular, pero bueno.

Siguiente, por favor. Vamos a darles una… Vamos a presentar en este momento un estudio que hace el laboratorio, el Tlatelolco Lab, sobre lo que pasó en las pasadas elecciones del 6 de julio.

El estudio demuestra cómo se armó una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narrativa del supuesto acuerdo entre el narco y el gobierno, con el propósito de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Debido a las elecciones recientes en seis estados, un grupo de periodistas y políticos justificaron la derrota de la oposición en cuatro de ellos con el cuento de que se debió a un acuerdo entre Morena y el narco, pero fue una narrativa armada, sin pruebas.

De acuerdo con una investigación de Tlatelolco Lab, que es una iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Autónoma de México, en la que participaron sociólogos, antropólogos, físicos, entre otros profesionistas, en los comicios intermedios de 2021 comenzó a cobrar fuerza la acusación de un presunto pacto entre Morena y el crimen organizado.

Ya para las elecciones del 5 de junio de 2022, en los estados de Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca, Tlatelolco Lab tiene identificado cómo la oposición posicionó hashtags para desplegar esa narrativa de un pacto con el crimen organizado.

Por ejemplo, aquí vemos cómo se movieron los hashtags alrededor de las elecciones del 5 de junio entre los que destacan #NarcoPresidente, #AmloNarcoPresidente, #MorenaNarcopartido, #LopezNarcoComunista, entre otros.

Asimismo, Tlatelolco Lab encontró que existieron en ese momento tres grupos de hashtags, uno alrededor de #MorenaNarcoPartido, otro de #NarcoPresidente y otro que vincula al narco con los estados donde hubo estas elecciones.

Estas tendencias no se difundieron por personas aleatoriamente, ni fueron espontáneos dando su opinión, sino que fue una operación que impulsó la narconarrativa que buscaba desprestigiar al gobierno del presidente.

Dichos hashtags también fueron empujados por otras cuentas para crecer la conversación, esto por medio de citas a los tuits, retuits, likes y comentarios a esos tuits.

Aquí vemos las nubes de cómo se movieron. Para generar esa tendencia, lanzan un tuit —aquí vamos a ver cómo funciona esto y para explicar mejor las nubes— para generar esa tendencia, lanzan un tuit en un intervalo de 12 a 60 segundos para que tome fuerza. Esto no es ilegal, pero se trata de una manipulación de tráfico con base a ráfagas de publicaciones.

Es una estrategia digital, las estrategias digitales se pagan. No, esto no es un pulso de la opinión ciudadana pues lo que buscan estas cuentas con comportamientos anómalos es incrementar la visibilidad de aquellos hashtags que vinculan al presidente y a Morena con el crimen organizado.

Aquí vemos la gráfica del comportamiento de cuentas que lanzan todos sus tuits en menos de unos minutos, lo cual, como ya dijimos, es inusual. Tlatelolco Lab documenta el uso y articulación de ciertos grupos de hashtags por cuentas que se comportaron de manera anómala. Sugieren que hubo una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narconarrativa que se identificó en las pasadas elecciones.

Pero eso no es todo, el estudio también muestra que medios de comunicación, periodistas, líderes de opinión, legisladores y otros personajes de la oposición sirvieron como caja de resonancia con acusaciones directas al presidente de colaborar con el narcotráfico, todo esto sin pruebas, solamente con un simple dicho.

Unas 30 columnas, reportajes y artículos de opinión fueron publicados en medios nacionales e internacionales como Animal Político, El Universal, El Heraldo, El Financiero, Reforma, Milenio, El Ángeles Times, DW, La Silla Rota y El País, medios de comunicación que publicaron a personajes como Carlos Loret de Mola, Lili Téllez, Héctor de Mauleón, Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Carlos Alazraki, Porfirio Muñoz Ledo, Jesús Ortega, entre otros.

Quienes posicionaron como tesis principal que el presidente López Obrador gobierna con un narco-Estado, fortalecido por el lema de ¡abrazos, no balazos’, que hay pactos y que por eso sus visitas a Badiraguato, como si el presidente no hubiese visitado todos los municipios del país y uno de los estados que más ha visitado es Oaxaca, pero, bueno, además de que el triunfo morenista se debía al crimen organizado.

Así, las elecciones fueron el marco de un discurso mediático dirigido contra el presidente de la República.

Esto, aunque el INE, que tanto defienden, que es la autoridad electoral expresó textualmente en voz de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del organismo, dijo textualmente: ‘No tenemos ningún indicio de que los grupos delictivos estén incidiendo en las organizaciones de estos comicios en estas seis entidades’, pero por supuesto que Carlos Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio y Ricardo Alemán continuaron acusando sin pruebas al presidente.

El estudio de Tlatelolco Lab concluye que existen elementos para suponer que medios de comunicación y actores de la oposición que tienen cuentas en redes sociales confluyen, se agrupan y coordinan para generar discursos que dañen al presidente.

Uno de los objetivos es saber quién y quiénes les pagan y cuánto, hay que seguir la pista del dinero.

Afortunadamente la gente ya despertó y ya no es fácil manipularla. Se usan políticamente las noticias falsas para acusar sin pruebas.

Lo novedoso de este caso es la coordinación entre medios y oposición para amplificar los ataques. Por ejemplo, un articulista de los que acabamos de ver pudo reproducir durante las elecciones esta narconarrativa, uno de sus textos de columnas de opinión en varios medios de comunicación y así pasarlos a las redes y continuar y amplificar el discurso.

Pero la batalla abierta por la interpretación de los hechos es parte de la Cuarta Transformación de la vida pública de México para formar ciudadanos informados y conscientes.

Es cuanto, señor presidente.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos. Tú, tres, cuatro, cinco, seis, vamos a la primera fila.

PREGUNTA: Buen día, presidente; buen día a Elizabeth y a todos los presentes.

Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Presidente, hay un grupo de políticos, principalmente políticos panistas encabezados por Roberto Gil Zuarth, exsenador de la República y también en su momento, exsecretario particular del presidente Felipe Calderón y también por Germán Martínez, quien fue director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y es senador de la República, que están siendo actualmente investigados por la fiscalía anticorrupción y también por la procuraduría fiscal, a quienes se les investiga por el presunto o que estarían implicados en un presunto enriquecimiento ilícito.

También se les ha venido documentando uso de empresas factureras y operaciones simuladas, conocidas como EFOS, entre otras cosas también se les ha buscado o se les ha identificado uso de prestanombres y entre otras cosas se les señala por lavado de dinero en estas investigaciones.

Presidente, como sabemos, cuando existen estas investigaciones se solicita la cooperación del gobierno federal, de diversas instancias, particularmente el caso de la Secretaría de Hacienda y sus múltiples dependencias como el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Preguntarle si usted ya tenía conocimiento de este caso, de estas investigaciones que involucran a más políticos, sobre todo panistas.

Y también, considerando que se trata de un asunto de interés público, de interés nacional por involucrar a estos políticos, si se pudieran tener detalles de esta cooperación que estaría haciendo el gobierno federal con la fiscalía anticorrupción, la procuraduría fiscal y también qué avances tendría esta indagatoria.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no tengo información sobre este caso. Lo que sé, porque ya es de dominio público, es que durante el gobierno del presidente Peña se llegó a un acuerdo con legisladores del PAN para que se aprobaran las llamadas reformas estructurales, la reforma fiscal y la reforma energética.

Y de acuerdo al director de Pemex de entonces, se entregó dinero a los legisladores para que votaran a favor de la reforma energética, una reforma desde luego privatizadora que buscaba entregar el petróleo de México a particulares, nacionales y extranjeros.

Eso es lo que está investigándose, por eso está detenido el ex director de Pemex y está detenido un ex senador del PAN y está abierta la investigación.

INTERLOCUTORA: ¿Es Lavalle Maury, que también forma parte de este grupo de políticos panistas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero es lo único que conozco, no tengo más información de otros casos.

INTERLOCUTORA: ¿Y no sabe si le han solicitado a estas instancias, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Servicio de Administración Tributaria la cooperación para integrar estos expedientes, no le han informado de eso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tengo información.

Hay algo que quiero comentarles sobre los procedimientos en cuanto a investigaciones en el gobierno. Para empezar, desde que tomé posesión hablé de que sólo si el pueblo lo decidía se iba a enjuiciar o se iban a iniciar procedimientos para enjuiciar a los expresidentes, porque consideraba que ahí erradicaba la responsabilidad principal.

Siempre he dicho que los funcionarios no se mandan solos y que nos habían hecho creer que el problema estaba en los funcionarios de en medio o en los de abajo, que a veces el presidente ni se enteraba, que no sabía de lo que sucedía o que él tenía buenas intenciones, él era una gente recta, pero sus funcionarios no le ayudaban, esto durante muchos años, porque siempre se protegía al de arriba.

Pues no es cierto, son como las grandes mentiras de las que aquí se han ventilado, no es cierto. La gran mentira de que no aumentaban los salarios porque iba a haber inflación, no es cierto de que había que privatizar la industria eléctrica porque nos íbamos a quedar sin luz y así no sé cuántas mentiras. Pues esa era otra, los de arriba no sabían. Y esto se reproduce en lo mismo en los estados: ‘No es el gobernador, son sus funcionarios’.

No olviden que este un régimen que viene de lejos, me refiero a lo que estamos ahora desmontando, al régimen autoritario, corrupto, que este régimen lo diseñó y lo consolidó Porfirio Díaz, él le puso los cimientos, lo armó, definió las reglas no escritas y ni la Revolución pudo destruirlo. Hubo avances, lo he dicho varias veces, en el terreno social, sin duda, pero en lo político continuó lo mismo. Se fue don Porfirio, pero quedó doña porfiria.

Entonces, no es cierto que no lo sepa el de arriba, entonces por eso planteé: Si se va a llevar a cabo una investigación, que sean los presidentes del periodo neoliberal a los que se llamen a cuentas. Yo dije que no estaba incluso de acuerdo con eso, que lo planteaba y que lo dejaba en manos del pueblo, que no yo no estaba de acuerdo porque yo estaba pensando en ir hacia adelante, en que no nos quedáramos anclados.

Imagínense, abrir juicios contra todos los expresidentes, no hubiésemos avanzado. Si nos llegó la pandemia y nos afectó y ahora esta otra crisis y con procesos judiciales, pues no íbamos a poder llevar a cabo lo que consideramos fundamental, una transformación, que es lo que se está convirtiendo en realidad, aún con todas las resistencias de los grupos retrogradas, reaccionarios, la transformación va y de manera pacífica, a pesar de los pesares.

Pero era echarnos encima otro asunto. La política es optar entre inconvenientes, entre otras cosas, es priorizar, es decir: Tengo mil asuntos que atender, ¿cuáles son los 10 primeros, los más importantes, con los que vamos a calar más hondo para la transformación? Entonces, por eso planteé que, si se llevaba a cabo la consulta, yo iba estar en contra, pero que iba yo a respetar la decisión del pueblo.

Cuando se presentó el momento, yo hice la solicitud de que se le consultara al pueblo. Y la gente participó, la mayoría votó a favor de que se abrieran las investigaciones, pero no se logró la cantidad de votos necesarios para que fuese esa consulta vinculatoria.

Bueno, aclarando eso, dijimos: Lo que importa es lo que hagamos nosotros hacia adelante, porque la justicia no sólo es encarcelar a gente, sino prevenir que no haya repetición.

De todas maneras, estaban ya en proceso algunas investigaciones, las de Odebrecht y esto que tenía que ver con Pemex y fueron saliendo y eso es lo que ha habido básicamente y es lo que la fiscalía está atendiendo.

Pero quería comentarles que cuando estaba en la oficina de investigación financiera Santiago Nieto me informaba con más frecuencia de asuntos de esa oficina, pedía hablar conmigo, me llevaba expedientes, siempre la instrucción era: A la fiscalía.

INTERLOCUTORA: ¿Y Pablo Gómez ya no hace eso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, porque tiene otro estilo, tiene otra forma. Y como respeto mucho a Pablo y lo considero una gente honesta, sé que hace su trabajo y no necesariamente me va a estar informando.

Entonces, eso también es importante que se conozca, porque sí hubo un cambio de estilo. Los dos muy buenos, Santiago y Pablo, pero con estilos distintos.

Entonces, es la fiscalía, es esta oficina, que sí depende del Ejecutivo, en especial de la Secretaría de Hacienda, pero que hacen su trabajo y el Poder Judicial.

Todo esto también es parte de la transformación, porque antes —como lo hemos dicho y además viene desde el porfiriato esa práctica, de que el poder de los poderes era el Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial eran apéndice— había hasta teléfono rojo con el presidente de la Corte y era lo que decidía el presidente de la República; ahora no es así. Además, formalmente la procuraduría dependía del presidente; ahora la fiscalía es autónoma.

Cuando se trata de asuntos de Estado, por ejemplo, esto mismo del asesinato de los sacerdotes, si es necesaria la cooperación de la fiscalía, del Poder Judicial, les hablo y les pido que nos ayuden.

En el caso de Ayotzipana estamos trabajando conjuntamente la fiscalía y el Poder Judicial, pero son casos muy excepcionales. En estos de corrupción no nos metemos.

INTERLOCUTORA: Presidente y también preguntarle, en otro tema, el 13 de junio usted planteó aquí que ya se iban a entregar los equipos que requieren los trabajadores de Pemex y además se iban a liberar las plazas. Estos equipos, bueno, como ya se sabe, son uniformes especiales, las botas, los cascos.

Preguntarle, presidente, si ha habido un avance, si le han reportado avance de esta entrega de equipos.

Y también respecto de las plazas, si se tiene algún estudio jurídico por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia o de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, si está bien entregarlos de forma directa sin que se le dé vista al sindicato petrolero, porque ellos están argumentando que en su contrato colectivo se establece que cada plaza que se entregue tiene que llevar el visto del sindicato.

Y también preguntarle sobre esta misma denuncia que hizo usted anteriormente de que había sabotajes en Petróleos Mexicanos, si también ya tienen algún avance en esas investigaciones y algunas denuncias.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está avanzando, ya hay pláticas, acuerdos, con los dirigentes del sindicato. Hay una actitud de diálogo de parte de ellos.

No deja de haber inconformidad porque había la costumbre de que ellos decidían todo y, como dice la canción, a veces es más fuerte la costumbre que el amor, pero poco a poco… Es como la costumbre que había, de que los de arriba no pagaran impuestos, era muy fuerte esa costumbre, era más fuerte que el amor; como existía la costumbre de que había que pagarles a los periodistas, mucho dinero, era más fuerte la costumbre que el amor, por eso no se conforman; o a los intelectuales que estaban al servicio del régimen de corrupción. Entonces, todos esos cambios…

Sin embargo, muchos empresarios, periodistas, líderes sindicales, están entendiendo que son otros tiempos, incluso que no sólo era la costumbre, sino que era hasta legal el no pagar impuestos, aunque parezca increíble. Existía el procedimiento de condonación de impuestos, entonces el secretario de Hacienda o el presidente podían condonar los impuestos y era legal, como no era delito la corrupción. Entonces, pues todo eso ha ido cambiando.

En el caso de los trabajadores, de los dirigentes, más que nada, del sindicato de Pemex, ya han ido entendiendo que son otros tiempos.

Hace relativamente poco hubo movilizaciones, nada espontáneas, sino muy promovidas, preocupados por lo de los uniformes y los equipos de los trabajadores, pero también haciéndose sentir, queriendo hacerse sentir. Entonces, hay otros dirigentes más sensatos que buscaron el diálogo y se va avanzando, ya se están entregando los uniformes.

Era cierto de que había demoras en la entrega de uniformes, de equipos y se está resolviendo, yo creo que ya está prácticamente resuelto. No tengo el informe, pero se pidió de que se atendiera de inmediato esta demanda.

Y lo otro que ha generado también alguna inconformidad es sobre las plazas, porque nosotros queremos… Aun cuando esté en el contrato colectivo de que ellos deciden, hemos recibido muchas quejas, pero de tiempo atrás, desde hace años, de que trafican con las plazas y que los llamados recomendados o en algunos casos los que dan dinero son los que tienen las plazas y hay trabajadores transitorios que llevan años y no tienen su plaza.

Entonces, ahora les planteamos que para la entrega de las plazas se revise la antigüedad de los trabajadores, para que se le dé preferencia a los trabajadores con más antigüedad y esto es lo que se está haciendo.

Y acerca de que si presumimos que hubo sabotaje en una plataforma en Campeche es porque se comprobó que se abrió una válvula y que se pudo haber generado una tragedia gravísima, mayor en esa plataforma y se presentó una denuncia y la fiscalía está haciendo una investigación.

Entonces, afortunadamente se ha ido avanzando en el diálogo, en la conciliación y hay entendimiento, eso es lo que puedo decir.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Quedamos en la primera.

PREGUNTA: Sí, buenos días, señor presidente.

Felipe Fierro, de ATiempo.com.mx y PuenteLibre.mx.

Retomando el problema de Cerocahui, quiero preguntarle si ya tuvo contacto con o se reportaron con usted, o usted habló con ellos, con las autoridades eclesiásticas de la provincia de La Compañía de Jesús, con el nuncio o directamente con el Vaticano, porque esto trascendió desde luego hasta el Vaticano.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, todavía de manera directa no lo hemos hecho, en mi caso. Sí tengo toda la información de parte de ellos y sí ya hay servidores públicos del gobierno federal que han establecido comunicación con ellos.

INTERLOCUTOR: En este punto también usted mencionó que la Sedena se está haciendo cargo de las investigaciones. Trascendió hace años, digo, a raíz de la muerte del turista norteamericano, el profesor, Patrick Braxton, donde involucrara también aquí al mismo presunto responsable, que la Marina había hecho un operativo frustrado o se frustró el operativo para detenerlo.

¿Hay alguna relación con esto? ¿Están investigando esta línea?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, ahora lo que queremos es encontrar los cuerpos, también a las personas que se considera que pueden estar con vida, que no fueron asesinados y detener a los responsables. Eso es lo primero, lo fundamental.

INTERLOCUTOR: ¿Hay alguna explicación, aunque sea extraoficial, de por qué se llevaron los cuerpos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tenemos ninguna explicación, pero vamos a investigar y vamos a conocer toda la verdad.

Además, hay testigos, todo mundo ya sabe que fue esta persona el que incluso llevó a cabo la ejecución de manera directa. Se está pidiendo que, si se tienen los elementos, ya la fiscalía de Chihuahua o la fiscalía general puedan sacar ya una ficha para la búsqueda de los responsables que ayude en este asunto.

Desde luego, hay presencia de la Secretaría de la Defensa, suficiente presencia.

INTERLOCUTOR: ¿Cuánto es suficiente presencia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo que se requiere en estos casos. Es que no puedo decir más.

INTERLOCUTOR: Muy bien, señor presidente.

En otro tema, la semana pasada hubo una reunión del embajador Ken Salazar con el Consejo Coordinador Empresarial y también con el Consejo Mexicano de Negocios y anunciaron que en julio, no sé si cuando usted esté ahí en Washington, habrá anuncios o informarán sobre coinversiones importantes entre México y Estados Unidos, empresas privadas.

¿Está usted informado de esto? ¿Va a ser durante su visita? ¿Tiene algún monto sobre las inversiones que se van a realizar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, mira, acabamos de tener una reunión con empresarios de Estados Unidos, dediqué como una semana a entrevistarme con 17 empresas estadounidenses, que tienen inversiones en México o que quieren invertir en México.

INTERLOCUTOR: ¿No las que tienen conflictos por los contratos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. Y fueron muy buenas las reuniones y se abrieron muchos campos para la inversión.

Y luego recibimos esta invitación para visitar la Casa Blanca en julio para un encuentro con el presidente Biden; aceptamos. Está por definirse la fecha, la agenda. Ya tenemos algunos temas de parte nuestra, pero todavía no se ha convenido en la agenda.

Y hace poco estuve con los empresarios de México, del Consejo Coordinador Empresarial y, antes era la Asociación de Hombres de Negocio y ahora es Consejo Mexicano de Negocios y ahí en el diálogo que tuvimos se habló de la posibilidad de tener un encuentro en esa visita entre empresarios mexicanos y estadounidenses para lograr algunos acuerdos en el marco del tratado económico comercial de México y Estados Unidos, pero hasta ahí está nada más.

INTERLOCUTOR: ¿Sí hay posibilidades del orden de anunciar inversiones o no se tiene considerado o al menos de su parte?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí va a haber acuerdos importantes.

INTERLOCUTOR: Y en el mismo tema de las inversiones, está pendiente un paquete de inversiones de obra pública con los empresarios, un gran paquete. ¿Qué ha pasado con eso, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se va avanzando, lo que pasa que no se ha hecho el anuncio, pero tenemos acuerdos de trabajar juntos.

Ayer estuvo con nosotros el gerente, director de Samsung a nivel mundial y estamos trabajando con ellos en Dos Bocas, tienen contratos en Dos Bocas y están cumpliendo, están haciendo bien el trabajo y están participando también en otras obras, en la construcción de otras plantas y van a seguir invirtiendo en México.

Entonces, tenemos muy buena relación con el sector empresarial.

Estoy a punto de ir a inaugurar la planta de Nestlé, que construyeron en Veracruz.

INTERLOCUTOR: ¿Para cuándo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues iba a ser ahora, esta semana, pero se pospuso. Ya está terminada y me invitaron para ir a la inauguración de la planta.

O sea, hay muy buena relación con todo el sector empresarial, tanto del extranjero como de México.

Algunas diferencias, pero con muy pocos empresarios. Tenemos ahora una diferencia con los de Vulcan, por lo de Quintana Roo.

INTERLOCUTOR: ¿Y ahí cuándo van a presentar la demanda por el desastre ecológico?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se está trabajando y va a ser una denuncia que vamos a presentar en su momento en organismos internacionales, se está trabajando en eso, yo creo que antes de que concluya el mes se va a hacer la presentación de la denuncia. Ya se hicieron todos los estudios.

INTERLOCUTOR: ¿Hay un monto de cuál es el impacto económico?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya tenemos todo.

INTERLOCUTOR: ¿A cuánto asciende? ¿Muchos millones de dólares?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, señor presidente.

PREGUNTA: Hola, muy buenos días, señor presidente.

Pepe Ramírez, del canal El Charro en Vivo, un canal en medios digitales.

Señor presidente, el pasado 1º de junio, la Primera Sala de la Suprema Corte tenía previsto resolver la controversia constitucional sobre el desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, para determinar si podría ser detenido por varios cargos; entre ellos, el de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Sin embargo, la discusión fue aplazada argumentando que la resolución del mismo podría interferir en la contienda electoral del pasado 5 de junio y el 8 de este mismo mes por segunda ocasión la sala de la Suprema Corte decidió aplazar su discusión.

La resolución de este caso es de gran trascendencia, ya que los ministros de la Suprema Corte sentarían un precedente para la procuración de justicia en el país y para el combate a la corrupción en los niveles más altos de los gobiernos estatales; sin embargo, presidente, pues ya va un año que el mismo está atorado en la corte y los perjudicados somos todas y todos los mexicanos.

De acuerdo a nuestra Constitución, la justicia debe ser pronta y expedita; sin embargo, en la práctica esto no ha sido así, y, al contrario, el Poder Judicial, además de obeso, reumático y aletargado, parece estar al servicio de intereses facticos, ya que lo han utilizado como un instrumento para manejar los privilegios de las élites, así como para defender prácticas corruptas, en fin, se ha convertido en la esperanza de detractores para lograr recuperar el poder en el 2024.

El Poder Judicial presenta serios problemas y grandes limitaciones y algunos jueces han tenido actitud deplorable que no han favorecido a la legalidad. Casos como el del juez Juan Pablo Gómez Fierro o los jueces que han concedido amparos en contra de las megaobras, o en el mismo caso de Cabeza de Vaca y así muchos más que han quedado en el anonimato, pero que han violentado a nuestro pueblo.

Una justicia que tarda en llegar, presidente, no es justicia. Y la pregunta sería si se presentará alguna iniciativa para terminar con esta corrupción en el Poder Judicial o casos como el que estamos viviendo allá en Tamaulipas con Cabeza de Vaca, o en donde caso si instruiría para que su sucesor termine esta labor.

Y su opinión. Sobre todo, presidente, pues es trabajo que se está haciendo en el Poder Judicial y este aletargamiento de los juicios la impartición de justicia en México.

Es mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que tienes razón, una de las características, un distintivo en los casos que tienen que ver con la fiscalía y con el Poder Judicial es la tardanza.

Yo le tengo mucha confianza, lo repito, tanto al doctor Alejandro Gertz, que es el fiscal general, como al presidente de la Corte, son gentes rectas. Arturo Zaldívar es un hombre honesto, también pienso lo mismo, repito, del fiscal, pero son estructuras, cuerpos de avance lento. Así como hablamos del elefante reumático y mañoso que hay que empujar, así también, como sucede todavía en el Ejecutivo, que debemos de estar empujando, creo que en estos poderes autónomos se requiere lo mismo y entiendo que no es fácil.

En el caso del Poder Judicial se introdujo una corriente muy conservadora y al mismo tiempo muy corrupta de tiempo atrás. Acuérdense que para la negociación arriba, en la cúpula, un partido le dio al supuesto partido opositor el Poder Judicial, llegó a haber un procurador del partido opositor y de manera silenciosa, en sus enjuagues, les permitían que entraran al Poder Judicial militantes o simpatizantes del partido opositor: jueces, magistrados, ministros, recomendados por los jefes políticos. Entonces, eso no se ha desmontado porque lleva tiempo.

Cuando estábamos en campaña yo empecé a imaginar cómo íbamos a llevar a cabo la transformación y, aunque se trataba y se trata de un poder independiente, el Poder Judicial, sí imaginé que íbamos a tener obstáculos en la transformación con ese Poder Judicial, por lo mismo.

Y pensé hasta en una reforma constitucional, pero, lo mismo, hay que optar entre inconvenientes. No vamos a poder, va a estar muy difícil, va a llevar tiempo.

INTERLOCUTOR: Y en este caso, presidente, ¿le recomendaría a su sucesor presentar alguna iniciativa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo, más que nada, que continuaran moralizando a vida pública.

Porque estos mismos jueces… Primero, no generalizar porque sí hay jueces buenos y magistrados y ministros, no generalizar. Pero estos jueces corruptos, que los hay, hay que tenerlos a raya y buscar que funcione el Consejo de la Judicatura que, con todo mi cariño para ellos, porque hay gente ahí que estimo mucho, no han estado a la altura de las circunstancias, les ha faltado, no se les siente. Es para que hubiesen, con procedimientos legales, destituido a varios del Poder Judicial.

Este juez que mencionas…

INTERLOCUTOR: Gómez Fierro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se extralimita, acaba de amparar a una empresa eléctrica sin ningún fundamento, pero eso corresponde a la Judicatura, cómo no van a estar viendo eso y otros casos.

Hace unos días se detuvo a una persona con todas las pruebas y un juez en Sinaloa lo dejó en libertad y es lo mismo de siempre, se integró mal el expediente, pusieron que lo detuvieron a las 10:30 y no, la detención fue a las 10:05; y con eso, afuera. Pero al mismo tiempo tenemos que información que recibieron dinero y ya nada más le buscaron.

Eso se tiene que seguir combatiendo, acabar con esa corrupción. Y me consta que el presidente de la Corte quiere que se termine con esa corrupción, pero están muy arraigados esos vicios que tienen que ver con el régimen.

Esto de la sierra de Chihuahua, que duele tanto, pues esto no surgió ahora, esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. ¿O el señor este acaba de empezar su carrera delictiva? No y seguramente fue tolerado.

Y esto lo saben bien los jesuitas y lo saben muy bien los que viven en Urique y los que viven en Chinipas y en Creel, saben perfectamente en Batopilas, en Morelos, saben muy bien cómo se fue creando toda esta organización y el contubernio con autoridades.

Entonces, es un proceso. Se va a avanzando mucho, pero falta.

Nada más vean todos los periodistas esos en contra, pues todos vinculados al poder y a la corrupción. Afortunadamente, como lo menciona Elizabeth y yo lo repito cada vez más, la gente está muy consciente, mucho, mucho muy consciente y nos está apoyando, nos respalda.

Porque hasta Felipe Calderón se atreve a culparnos, en el colmo del cinismo, de la hipocresía, porque así es la derecha, ya lo hemos dicho muchas veces, su verdadera doctrina es la hipocresía.

INTERLOCUTOR: En este caso, presidente y abonando también a lo que acaba de comentar, mucho de este problema que se vive dentro del Poder Judicial se genera desde la forma en que se eligen a los magistrados o a todos aquellos que pertenecen al poder, porque lamentablemente al final son cuotas partidistas en muchas ocasiones, o cuotas que corresponden a intereses que hay detrás y que tienen amarrado al Poder Judicial. En muchos estados, de hecho, se les conoce, de burla, como el poder familiar.

La segunda pregunta, señor presidente, va encaminada al tema que a todos los mexicanos nos duele y es que en México varios estados y ciudades han enfrentado una crisis hídrica sin precedentes, el caso que más trascendió es el de Nuevo León. Estos casos nos demuestran que se debe de proteger este vital líquido y privilegiar en todo momento el consumo humano.

Sin embargo, ha iniciado un movimiento especulativo alrededor de este recurso y es que, no conformes con el dominio del sistema financiero, los grandes bancos que operan en México han comenzado a extender su poder de alcance a este recurso esencial. Datos de la Conagua muestran que instituciones bancarias como BBVA, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, entre otros bancos, tienen concesiones que les permiten hacer uso de miles y hasta millones de metros cúbicos de agua anualmente.

De acuerdo a estos datos, varios son dueños de importantes concesiones para explotar el líquido en algunas regiones del país, lo que, de acuerdo con especialistas, abre la puerta a la especulación. Como ejemplo, pues el banco BBVA Bancomer, el banco más grande del país, que tiene 10 permisos, dentro de los que destaca uno en Nayarit que le permite utilizar 2.1 millones de metros cúbicos de agua al año.

Como lo comenté hace un momento, las organizaciones han denunciado que esta entrega y tenencia de estas concesiones pues abren la compuerta, muy peligrosa, ya que algunas de las cuales solamente estas empresas, bueno, estos bancos, pues utilizan estas concesiones para uso especulativo y esto perjudica al final al pueblo, presidente.

La pregunta sería si la Conagua le ha informado a usted sobre estas concesiones que se han entregado a los bancos y a otras empresas. Y en dado caso, ¿presentaría alguna iniciativa a la Ley Nacional de Aguas para modificar la entrega de estas concesiones? y sobre todo también transparentar y que todos los mexicanos conozcamos este tema que a todos nos duele.

Es cuanto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo lo que pienso es de que esto se origina en buena medida también por el modelo neoliberal o neoporfirista de querer diluir, hacer a un lado al Estado y que la actividad privada predominara, que el Estado no participara en la planeación del desarrollo ni en la promoción del desarrollo, esa es la esencia del pensamiento neoliberal o neoporfirista.

Entonces, ¿a qué conduce esto?, pues a una anarquía, a un desorden que al final termina perjudicando a todos.

Es como la privatización de la educación. Imagínense, otra de las grandes mentiras, que un día hasta las voy a poner aquí, la mentira de que no se aceptaba a los jóvenes en las universidades públicas porque no pasaban el examen de admisión, construyeron esa mentira. Entonces, no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había espacio, no había cupo, no había presupuesto, porque lo que querían era poner la educación al mercado como si fuese una mercancía.

¿Y eso que nos causó?

Que nos quedamos sin médicos. Y todavía cuando lo planteamos dicen: ‘No es cierto’.

Y ahora que estamos haciendo la convocatoria porque queremos cumplir con el compromiso de que no falten los médicos y no falten los especialistas, se convoca a especialistas, se les ofrece el trabajo y sólo acude el 25 por ciento. Es que no hay, son de los daños que causaron por esa política.

Lo mismo en el caso del agua, no había planeación. ¡Cómo se va a dar permiso para poner cerveceras en el norte, pero además permisos para que la cerveza que se produzca se exporte! O sea, que exportemos agua del norte, de donde no hay agua.

En el caso de Mexicali habían dado permisos hasta para la utilización del agua de uso doméstico de Mexicali, por corrupción. El caso de la Laguna, lo mismo, es muy importante la producción de la leche, pero todos saben cuánto requiere la alfalfa de agua y la leche es agua básicamente.

Entonces…

INTERVENCIÓN: Presidente, y…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Permítame.

Y permisos, pero no sólo eso, el señor Fox nombró al gerente del Lala director de Conagua. Esto claro que les molesta mucho que yo lo diga, pero es la verdad.

En el caso de Nuevo León lo mismo, comprometiendo el agua sin límites estratégicos de ninguna índole, porque lo interesa es hacer dinero, industrias, industrias, industrias, unidades habitacionales, unidades habitacionales y entre más lujosas y con buenas albercas, mejor.

Entonces, ¿qué, no se puede regular eso? Claro que sí, pero ¿quiénes dominan en Nuevo León? Hagan la investigación, porque también yo no puedo estar hablando tanto de estos asuntos. Sin duda, el que ha ayudado a todas estas atrocidades y absurdos ha sido el periódico El Norte, que es lo mismo que el Reforma, porque ha mantenido una influencia tremenda.

Y dirán: ‘No es posible.’ Sí, sí es posible que un periódico, un periódico influya en la vida pública de un estado. Así como el Norte, en su tiempo el Diario de Yucatán y así otros que no voy a mencionar ahorita.

Acuérdense cómo dominaba Porfirio Díaz, pues con el Imparcial, un periódico que llegó a tener un tiraje de más de 120 mil ejemplares diarios en aquel entonces, con 15 millones de habitantes y con casi el 90 por ciento de analfabetismo.

Lo mismo que la televisión en los últimos tiempos. Yo recuerdo que me dijo un diplomático boliviano, decano de los embajadores, hace algún tiempo, me dijo: ‘Mire, puede ganar sin los medios de comunicación de México, pero no va a ganar en contra de los medios de comunicación’. Sí sabía, ¿no? o sea, por la fuerza, por eso es el cuarto poder.

Lo que pasa que, ya lo hemos dicho varias veces, las redes sociales, el despertar del pueblo, la revolución de las consciencias, ya no es lo mismo.

Pero en Nuevo León el Norte sigue teniendo muchísima influencia y ellos deciden las elecciones, ellos afaman o difaman y desde luego están al servicio de los intereses de más influencia económica. Y es muy interesante porque en el caso de Nuevo León los impulsan los de siempre.

Y todo esto lo digo porque yo confío mucho en el pueblo de Nuevo León, es un pueblo trabajador, es un pueblo honesto, pero no está demás que se hable de los procedimientos de manipulación, porque a veces son sutiles; muchas veces burdos, pero por ocasiones sutiles. Se decía antes, cuando se hablaba de la propaganda y de la opinión pública, ‘mensajes subliminales’. Es muy interesante porque los ponen y luego les da vergüenza, me ha tocado ver eso, porque hay gobernantes impresentables, pero puestos por ellos.

Y luego ellos mismos dicen: ‘¿Qué hacemos?’ A mí me dijeron, cuando ya era yo presidente electo. Les digo: Pues ¿qué vamos a hacer? Al estilo de antes: ‘A ver, el presidente puede quitarlo’. Pues si ustedes lo pusieron; además, son producto de una elección, es una elección legal, legítima.

Pero que esto sirva para tener en cuenta el daño que causan los medios.

¿Se imaginan los medios que se dedicaban a aplaudirme a García Luna? Ahora están callados. Por eso, repito, que le reconozco a Marín, que salió a la defensa, porque otros no dicen ni pío, como si no lo conocieran; entre ellos, el presidente Calderón.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero debe dar una explicación, no es nada más decir ‘no sabía’ o ‘no han presentado pruebas’. No, a ver: ¿cómo conociste a García Luna?, ¿qué opinión tenías de él?, ¿cuántas veces hablabas con él a la semana?, ¿quién te informaba sobre el funcionamiento de los grupos de narcotraficantes?, ¿le tenías confianza?

Bueno, ya está el cuestionario, ¿no?

PREGUNTA: Buenos días, presidente. ¿Sí se escucha? Bueno, bueno. Buenos días.

Hoy publicamos en Milenio una revisión que se hizo a las auditorías en institutos y tribunales electorales, resultando en un boquete de aproximadamente mil millones de pesos derivado de autorizaciones de bonos, vales, pagos en exceso, gastos que no se registraron e incluso retención de impuestos a los empleados de estos organismos locales para que no fueran entregados a Hacienda.

Preguntarle su opinión al respecto, si ustedes habían detectado ya este tipo de irregularidades y si hay manera escalar este caso más allá de una auditoría, escalarlo más allá de lo administrativo a lo penal, si se pudiera haber consecuencias, ya que se está ya asentado en auditorías formalmente este tipo de irregularidades.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no tengo información. Y yo creo que lo pueden hacer los partidos, nosotros no. Es un poco como el caso de Nuevo León, al que hice referencia.

Fui por allá por las Lomas y vi en algunas casas ‘aquí defendemos al INE’. Entonces, como decía mi maestro Pellicer, que por cierto vivía por allá, en Sierra Nevada, decía: ‘Sigan su camino, ahí la llevan’.

No, no opino porque no vayan a decir que quiero destruir la democracia.

INTERLOCUTOR: ¿No se resolvería un poco con esta reforma electoral que habría propuesto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero en su momento ya nosotros vamos a que se empiece a debatir sobre la reforma. Ese es el propósito, que haya honestidad, que no haya sueldos tan elevados para los consejeros, viáticos, todos los lujos que se dan. No puede haber gobierno rico, instituciones ricas con pueblo pobre, eso es inmoral.

Y se requiere gente honesta. Lo que estamos planteando es que los elija el pueblo. ¿Por qué los van a poner los partidos, si hacen sus enjuagues arriba? Y por eso hay democracia, a pesar de ellos, por el pueblo.

Y la situación del presupuesto y los plurinominales. Y no es posible que cuesten tanto las elecciones en México.

Y tanto aparato. Nada más el hecho de que se logre que sólo exista un organismo en el país para organizar las elecciones, no uno y 32.

INTERLOCUTOR: ¿Deben desaparecer entonces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, llegar a un acuerdo, tener un organismo confiable, de gente de inobjetable honestidad, para organizar todas las elecciones. Imagínense cuánto nos ahorramos.

Pero ¿qué dijeron los del bloque reaccionario?

De que no van a aprobar nada, huelga legislativa. De todas maneras, nosotros vamos a presentar la propuesta y a solicitar respetuosamente al Poder Legislativo que se dialogue, se discuta, sobre esta reforma.

Lo mismo en el caso de la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, porque no queremos que se regrese, es la no repetición, no queremos que se regrese al tiempo de la Policía Federal, al tiempo de los García Lunas y se corre ese riesgo.

Nos está costando mucho esfuerzo, trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina para profesionalizar a los elementos de la Guardia Nacional, más de 100 mil elementos con cuarteles, como nunca se había visto y que de repente quede esta institución dependiendo de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que pasaba y se eche a perder, se corrompa.

No queremos construir un Frankenstein y es un asunto de responsabilidad, pero por cuestiones politiqueras y bajo la excusa de que se va a militarizar el país… Cuántas veces he dicho y además sostengo, que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente y los excesos, los errores y actos de represión llevados por el Ejército, por la Marina, por lo general se han dado a partir de órdenes de autoridades civiles y del presidente.

Y la vez pasada lo mencionaba, que el 68, ¿fue Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, el que dio la orden o Gustavo Díaz Ordaz? Está hasta documentado que en el 68 quienes llevaron a cabo la acción represiva fueron los miembros del Estado Mayor Presidencial, que dependían de manera directa del presidente.

Ya lo conté en un libro, pero lo voy a volver a decir ahora, una vez me platicó el ingeniero Cárdenas, que llegó a ver a su papá, al general Cárdenas, antes de que fallecería. Acababa de pasar lo del 68. Y llegó y estaba bajando el general secretario Marcelino García Barragán las escaleras de la casa donde vivía el general. Y ya se despidieron, se fue y él se quedó y le preguntó al papá: ‘¿A qué vino el general García Barragán?’

Y ya le contó su papá, el general Cárdenas: ‘Pues vino a decirme de lo sucedido en el 68.’ Y con lágrimas en los ojos, porque el general Marcelino, como Villa y como otros fuertes, les daba por llorar, le dijo que la orden se había dado desde Presidencia y que había operado el Estado Mayor Presidencial.

Pero no sólo eso, le dijo algo más fuerte todavía, que también los del Estado Mayor habían tenido que ver con lo del supuesto accidente del avión en donde perdió la vida Carlos Madrazo. Eran las épocas del Estado autoritario.

Pero depende mucho de quién sea el presidente. Entonces, ahora con el mismo discurso de siempre se plantea: ‘Se está militarizando el país, no se puede que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa.’’

Lo que no quieren es que avancemos y se garantice la paz y la tranquilidad con respeto a los derechos humanos.

Porque lo que estoy proponiendo es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, sea una rama, como las fuerzas aéreas y como es la Infantería, el Ejército, que dependa, por disciplina, por profesionalismo, por honestidad y porque el soldado es pueblo uniformado y porque este ejército surge de la Revolución, no es un ejército manejado por la oligarquía, no es igual que otros ejércitos.

Entonces, no quieren y están bloqueando, pero yo tengo la obligación, el deber de presentar los cambios. Y si los rechazan, pues cada quien va a asumir su responsabilidad.

INTERVENCIÓN: ¿Para cuándo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, lo más pronto posible, yo creo que este mes.

INTERVENCIÓN: ¿Al Senado la va a mandar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Una al senado y otra a la Cámara de Diputados. Más que nada a la Cámara de Diputados, porque ahí más legisladores.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ya estamos en eso. Y ahí tiene que… Las dos, como son reforma constitucional, se tiene que discutir tanto en la Cámara de Diputados y se tiene que aprobar también en el Senado.

INTERVENCIÓN: Pero ¿cuál de las dos va a mandar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: ¿Cuál de las dos va a mandar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo estoy viendo porque… para ver si cambian de parecer, porque hasta las piedras cambian de parecer, porque sí es algo muy importante, mucho muy importante.

Pero fíjense la mentalidad que prevalece. ¿Por qué no vuelves a poner a Aguilar Camín, justificando el bloqueo? Estamos hablando del jefe de uno de los grupos de la intelectualidad mexicana. Aguilar fue un buen estudiante, hizo su tesis de doctorado en Sonora; bueno, en el Colegio de México, pero sobre los revolucionarios de Sonora. Frontera nómada, muy buen libro.

Dice que cuando terminó su examen, don Daniel Cosío Villegas expresó algo así como ‘ha nacido un gran historiador’. Pero los intelectuales no resisten las tentaciones del poder, se vuelven locos, se fascinan con el poder, dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, entonces casi de inmediato, o no tardó mucho y se fue con Salinas.

Recuerdo que cuando empieza Salinas su campaña todavía había trenes de pasajeros que salían de Buenavista y entonces en el vagón principal del inicio de la campaña de Salinas ahí va Aguilar Camín. Y él le ayuda a cooptar a intelectuales y empiezan a recibir canonjías del régimen y los apergolla a todos, Salinas. Yo creo que se escapó Carlos y algunos pocos, pero a todos. Y el enganchador era el gran historiador, la eminencia, Aguilar Camín.

Y, por el otro lado, Krauze, del equipo de Vuelta, unos con el equipo Nexos y otros con el equipo Vuelta. Y así hasta finales del 18, que eran los intelectuales del régimen.

Pero todavía miren lo que dice sobre esto del bloqueo. Había un crítico ruso, Belinski, que cuestionaba a Gógol, que era un gran escritor, un gran escritor, que se fue volviendo conservador y le decía Belinski en una carta: ‘No cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento’, porque, la verdad, ya Gógol, como otros intelectuales… Es un poco lo de Vargas Llosa. ¿Ustedes creen que puede escribir algo que valga la pena leer? Se pierde la imaginación y el talento cuando alguien se entrega por entero a la mentira. Sí tiene que ver una cosa con la otra.

Entonces, miren, el gran historiador:

‘En una conferencia de prensa conjunta PAN, PRI, PRD, establecieron desde ahora que no votaran las reformas constitucionales que el presidente tiene en el horno, ni la reforma electoral ya enviada, que desmota al INE, ni la reforma de la Guardia Nacional, aún por enviar, que constitucionaliza el carácter militar de ese cuerpo.

‘La oposición puede parar estas dos reformas en las dos cámaras negando en ambas la mayoría calificada que requieren, lo cual pondrá fin a todo intento de reforma legal trascendente —reforma legal trascendente— por lo que resta del actual gobierno’.

Él mismo está diciendo que son reformas legales trascendentes. Entonces, lo vamos a hacer, porque son reformas legales trascendentes y vamos a ver qué van a resolver los legisladores.

Ya se acabó el tiempo, ¿eh?

INTERVENCIÓN: Presidente, nada más quedó pendiente saber qué reporte tiene sobre la incursión de bandas criminales principalmente en mercados o pequeños comercios. La semana pasada se vio este fenómeno claramente en Guerrero, concretamente en Chilpancingo, donde no hubo abasto suficiente de pollo, los locales cerraron y la asociación, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ha reportado este mismo fenómeno en otros estados. ¿Qué reporte y cómo se está atendiendo este fenómeno, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está atendiendo. Y es real, lo que más está creciendo es la extorsión, de los delitos que se tienen y estamos trabajando en eso, el dominio de mercados y hay asesinatos por eso y se está trabajando.

Y el caso, en efecto, de Chilpancingo tuvo que ver con asesinatos por el cobro de cuotas o moches y estamos viendo eso.

INTERLOCUTOR: ¿Cómo se va a enfrentar, presidente? ¿Cuáles son las acciones concretas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La policía precisamente, la Guardia Nacional está actuando y siempre en coordinación con las autoridades locales.

Se avanza en disminuir otros delitos, hasta en el homicidio; no como quisiéramos, pero hay una leve disminución desde que llegamos. Se detuvo la tendencia a la alza y hemos logrado bajar muchísimo en robo en general, en secuestro, en robo de vehículo, pero extorsión tiene un incremento en la incidencia delictiva; pero estamos en eso, estamos trabajando todo el tiempo.

INTERVENCIÓN: Presidente, un minutito.

INTERVENCIÓN: Presidente, un minuto

INTERVENCIÓN: ¿Tiene el informe, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ¿cómo le hacemos? Mañana, ¿no? Por consenso, sin lista. Es que, la verdad, sí tengo que salir, vamos a…

INTERVENCIÓN: De Puerto Vallarta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estoy informadísimo de Puerto Vallarta, se está actuando, sobre los derrumbes, estamos actuando. Tengo el reporte de Protección Civil. Se envió a un grupo allá. Tengo también el reporte de la Secretaría de Medio Ambiente. Se está actuando.

INTERVENCIÓN: Y lo de los ejidatarios (inaudible) y lo de Tomatlán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, déjanos pendiente y te damos respuesta.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé si iba a estar acá. Ah, es posible, es nuestro amigo.

Nos vemos. Luego nos regañan, no lo van a creer, pero sí, que tardamos mucho.

Ah, miren, vamos a aprovechar.

INTERVENCIÓN: Antes del evento, presidente…

INTERVENCIÓN: Aún hay tiempo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya no sigan hablando porque, si no, voy a seguir yo.

Me lo piden en la Lotería Nacional, que se promueva. Es para el martes 28 de junio, martes 28 de junio.

Y son recursos, son los predios, los lotes allá en Playa Espíritu. Es dinero para el agua precisamente. Todo esto es en beneficio del pueblo. Entonces, se puede tener suerte, se puede ganar un premio y además se ayuda.

Ahora, la Lotería Nacional está aportando al desarrollo. Antes, ¿para qué usaban la Lotería Nacional?, para darle trabajo a los políticos en decadencia; entonces, ahora, no, ahora todo lo que se obtiene es para beneficio de la gente. Es como el Tianguis del Bienestar, como muchas otras cosas, aunque no les guste a nuestros adversarios.

Nos vemos entonces mañana. A ver, a ver, para mañana.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, de una vez, vamos.

INTERLOCUTOR: Presidente, buenas tardes.

Primero que nada, me da mucho gusto estar aquí, ayer estuve. Antes de hacer mi planteamiento, bueno, son dos planteamientos breves. El pasado 19 de marzo… Le quiero introducir antes del planteamiento que le voy a realizar. Hay un ejemplar muy interesante que incluso se le obsequió en Chiapas al gobernador, a muchos alcaldes que encabezan parte de su movimiento. Este ejemplar, se distribuyó más de 200 millones de ejemplares de este libro en todo el país, se llama La esperanza definitiva, el cual usted encabeza.

Es un ejemplar bastante interesante y, si usted me lo permite, quiero obsequiárselo antes de que… Si usted me lo permite, se lo quiero obsequiar antes de, de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vente, vente, vente. Déjalo pasar.

INTERLOCUTOR: Es un ejemplar que se llama La esperanza definitiva. Se lo quiero obsequiar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí está, a ver.

INTERLOCUTOR: Ahí está La esperanza definitiva.

Bueno, presidente y el segundo planteamiento, el planteamiento que le quería hacer es… Bueno, antes de que yo viniese, yo ya tenía un planteamiento, pero dije: ¿Por qué no hacer la pregunta, una pregunta sobre, sobre…? Le pregunté a niños de entre 10 y 16 años, me gustaría saber qué le quieren preguntar ellos. Y la primera pregunta es, un niño de 10 años me dijo: ‘¿Cuando usted era niño se imaginó que llegaría a ser presidente?’, esa es la primera pregunta.

Y la segunda pregunta: En Chiapas hubo un programa nacional muy bueno, cuando Esteban Moctezuma llega a la Secretaría de Educación Pública se impulsa un programa que se llama La Orquesta de Nueva Escuela Mexicana. Es un proyecto muy bueno porque impulsa el estímulo musical y artístico desde las escuelas de nivel básico, había orquestas sinfónicas y era un gran proyecto, de verdad.

Pero cuando Esteban Moctezuma va a la embajada en Estados Unidos este proyecto se elimina. En lo personal, bueno, es desde la perspectiva, desde Chiapas, es un proyecto en el cual muchos jóvenes y niños se van de las adicciones, como usted lo ha promovido y se integran a la sociedad a través de las artes, de la música.

Mi pregunta es: ¿se tiene contemplado retomar este proyecto La Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana, ya que ha sido de gran apoyo para muchos jóvenes?

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, lo tiene la Secretaría de Cultura. Ahora con Jesús se ponen de acuerdo y que él explique en qué se convirtió el programa que manejaba la Secretaría de Educación Pública.

Pero sí se sigue apoyando todo lo relacionado con las bandas y con la música, nada más que depende de la Secretaría de Cultura. A lo mejor es un asunto de información, pero sí se sigue apoyando.

Y de lo que te dijo el niño, yo estaba estudiando… ¿Dices, 10 años? Sí, el cuarto año en Tepetitán. Mi escuela se llama ‘Marcos E. Becerra’, un historiador lingüista, tabasqueño, chiapaneco, de primera.

Entonces, mi pueblo tenía la fortuna de contar con escuela completa, de seis grados, porque en ese entonces eran multigrados las escuelas, un maestro, dos maestros daban los seis grados. Entonces, yo estaba estudiando cuarto año.

Ya contaba yo… Dos años antes empezaron a llegar los libros de texto, que se entregaron cuando el presidente Adolfo López Mateos. Por eso lo respeto mucho, un gran presidente, sólo tuvo una o dos manchas, pero lo general hizo cosas muy buenas Adolfo López Mateos.

Una mancha, sobre lo del asesinato del gran dirigente campesino Jaramillo y de su familia.

Y otra, pues fue también el meter a la cárcel a algunos dirigentes de oposición.

Pero hizo cosas extraordinarias, mucho desarrollo económico, la economía durante su gobierno creció al seis por ciento anual, seis por ciento anual. En todo el periodo neoliberal el promedio de crecimiento fue de dos por ciento y a mí me ha tocado una situación todavía peor, porque se nos cayó la economía con la pandemia, pero espero que nos recuperemos en estos dos años que nos faltan. Pero fue muy buen presidente.

Recuerdo con mucho cariño a mis maestras, a mis maestros. No pensaba en ser presidente, pero era yo muy feliz, muy feliz, muy feliz.

Usábamos zapato nada más para ir a la escuela, porque en el trópico, en Tabasco, pues antes, aunque se tuviese para comprar un par de zapatos… Nosotros por lo general estrenábamos en la fiesta de agosto, nos compraban nuestro par de zapatos y no lo aguantábamos mucho porque nos hacían ampollas, entonces se iba con zapato a la escuela.

Pero no se usaban mucho el zapato por el calor, uno siempre andaba descalzo, siempre y también sin camisa. Así es el trópico, es que allá los verdes se amotinan y los ríos se desbordan y con el calor brota la ruda franqueza, todo es así, pasión. Entonces, llegábamos de la escuela y dejábamos los zapatos y al campo y en las tardes a jugar béisbol, desde niño y muy felices, muy felices, muy felices.

Y no había televisión, empezaban los radios. Lo que sí escuchábamos eran las narraciones de las peleas de box, los juegos de béisbol, eso sí.

Hasta ‘el Mago’ Septién, que era un buen cronista deportivo, lo conocí al ‘Mago’, ya grande, Buen narrador; además, una enciclopedia en béisbol. Claro que cuando escuchaba uno de que ‘el Mago’ decía que era una tremenda línea a lo mejor no era así, era un globito.

Pero estaba uno pegado a la radio. Y luego las radionovelas en la mañana, al mediodía y en la tarde. Por ejemplo, al mediodía, a la 1:00 Kalimán, ya después supe que era Pelayo. ¿Cómo se llama?

INTERVENCIÓN: Luis Manuel.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Luis Manuel Pelayo. ‘Serenidad y paciencia —diría Kalimán—. ¿Cómo es? mi querido Solín’.

INTERVENCIÓN: ‘Mi pequeño Solín’.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mi pequeño Solín, sí.

Y hablando de Nuevo León, El ojo de vidrio, Se escuchaba mucho la radio de Monterrey hasta Tabasco.

O sea, muy feliz. Y el río, a bañarse al río, a nadar en el río. Entonces, no imaginaba.

Y ya cuando terminé la primaria, como no había secundaria me fui a estudiar la secundaria a Macuspana, a la cabecera municipal y luego la preparatoria en Villahermosa y la universidad aquí en la UNAM, en Ciencias Políticas y también muy feliz.

Aquí fue ya donde afiancé mis ideas en favor de la justicia, pero quién me influyó mucho fue un maestro de secundaria, siempre lo platico, todavía vive mi maestro, mi maestro Lara Laguna. Nos daba clases de civismo. Y en ese entonces se llevaba un libro que se llama El buen ciudadano y en primer año era verde, en segundo blanco y en tercero rojo, colores de la bandera.

Y mi maestro Rodolfo Lara Laguna, además de maestro, era originario de Morelos, había participado en movimientos sociales y se formó como maestro, daba clases en la secundaria federal y al mismo tiempo estudiaba derecho cuando el 68. Y me tocó ver a mi maestro en huelga de hambre en el 68 y luego lo encarcelaron.

Pero ese maestro se salía del libro, de El buen ciudadano y nos contaba cosas interesantes. Nos platicaba que cuando vino el presidente Kennedy con su esposa, la señora Jaqueline, ellos coreaban: ‘Jaqueline sí, Kennedy no’, imagínense, yo en segundo de secundaria escuchando esas cosas. Y así muchas otras.

Y luego, cuando ya entro a la prepa me tocan buenos maestros y libros, que son importantísimos. Por eso lo que hace Beatriz, del Fandango de la lectura es importante, porque un libro, la lectura de un libro puede significar el despertar de una consciencia.

En la preparatoria los libros de historia, de la revolución, de don Jesús Silva Herzog me marcaron, fueron importantes.

Y luego ya libros que tienen que ver con la filosofía, como El hombre mediocre, de José Ingenieros y otros.

Y ya en la universidad, en Ciencias Políticas, imagínense. Era una época extraordinaria de la ciencia social. Además, me tocó el tiempo en que llegaron muchos maestros, por los golpes de Estado en América Latina, maestros uruguayos, chilenos, argentinos.

Me tocó algo fuertísimo en el primer semestre. Analizamos con el libro El Estado y la revolución, de Lenin, el gobierno del presidente Allende, esto en 1973. Y antes del golpe llegamos a la conclusión en el grupo con el maestro que iba a haber un golpe. Raúl Olmedo, el maestro, que debe estar por ahí todavía. Y se dio el golpe en el 73, en septiembre.

Y yo vivía en la Casa del Estudiante Tabasqueño y en el pizarrón pusimos una proclama, un manifiesto, una protesta y nos dolió muchísimo. Y eso también me marcó, porque Salvador Allende es un dirigente político, progresista, democrático y pacifista.

Y digo Salvador Allende porque no ha muerto, las ideas no mueren; entonces, no merecía perder la vida, nunca quiso luchar con las armas. Fue varias veces candidato, hasta que por la vía democrática llegó a la Presidencia, nada más que el conservadurismo no soportó los cambios que llevó a cabo y hubo también intervencionismo extranjero, eran otros tiempos y por eso lo llevaron a la muerte.

Fue muy interesante porque me tocó a ir a Chile después con la presidenta Bachelet, que le agradezco mucho porque me recibió siendo yo opositor y fui a la Moneda, al Palacio y quise ir a la oficina, al despacho del presidente Allende y fui, me llevaron. Pero los carabineros, que tienen una formación muy distinta a la formación que tienen los militares de México, son muy conservadores, como pedí ir a ver el despacho del presidente Allende, no les gustó y entonces iban mal encarados; entonces, ya cuando entré, para que se les descompusiera un poco más la cara, grabé un mensaje y acusé a la dictadura del asesinato y lo subí.

Y ahora me da mucho gusto que esté Boric. Cómo han cambiado ¿no? las cosas. Por eso no hay que perder la fe nunca en los pueblos, confiar mucho en la gente, en la consciencia de los pueblos, como la gente sabe quién los representa con lealtad, quién representa al pueblo con lealtad, quién representa al pueblo con dignidad, quién respeta al pueblo, quién quiere al pueblo y eso a veces a los políticos corruptos y tradicionales se les olvida, porque menosprecian a la gente y no, el pueblo es sabio.

Bueno, nos vemos.

