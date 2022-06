Series para maratonear hoy disponibles en Paramount+ Estados Unidos

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Paramount+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla sin preguntarse cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares de Paramount+ Estados Unidos para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. Star Trek: Strange New Worlds

Precuela de Star Trek: The Original Series, la serie seguirá a la tripulación del USS Enterprise bajo el mando del capitán Christopher Pike. (FILMAFFINITY)

2. The Offer

Las experiencias, nunca antes reveladas, del productor ganador del Oscar Albert S. Ruddy al producir la mítica película 'El padrino' (1972).Estreno: 28 abril en Paramount+.

3. Navy: Investigación criminal

NCIS sigue a unos agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Principales (ocasionalmente se trata de terrorismo, pues el NCIS se encarga de investigar posibles atentados terroristas, mientras estén de algún modo relacionadas con la marina) del Servicio de Investigación Criminal Naval, cuyo cuartel general está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington DC. Al equipo le asignan frecuentemente casos prominentes como la muerte del asesor de misiles nucleares del Presidente, una situación de bomba en un buque de guerra de la Armada, la muerte de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, amenazas terroristas y secuestros. Sin embargo, les pueden asignar cualquier tipo de caso criminal, siempre que esté relacionado con el Cuerpo de Marines o la Armada.

4. Maléfica: Maestra del mal

Maléfica: Maestra del mal, de Disney, es una aventura de fantasía que retoma la historia de Maléfica varios años más tarde —en la que se dieron a conocer los hechos que endurecieron el corazón de la villana más emblemática de Disney y la llevaron a arrojar una maldición sobre la princesa recién nacida: Aurora. La película continúa explorando la compleja relación entre el hada de enormes cuernos y la futura reina, mientras forjan nuevas alianzas y se enfrentan a nuevos adversarios en su lucha por proteger el páramo y las criaturas mágicas que lo habitan.

5. 1883

Siga a la familia Dutton mientras se embarcan en un viaje hacia el oeste a través de las Grandes Llanuras hacia el último bastión de la indómita América. Un recuento crudo de la expansión occidental y un estudio intenso de una familia que huye de la pobreza para buscar un futuro mejor en la tierra prometida de Estados Unidos: Montana.

6. Star Trek: Discovery

La emblemática saga vuelve con una serie fresca, con nuevos personajes y una nueva nave. Su misión: explorar nuevos mundos y dar esperanzas a las futuras generaciones.

7. RuPaul: Reinas del drag: All Stars

Desde las más queridas hasta las más odiadas, las reinas de las temporadas pasadas compiten por un premio de 100 000 $ y un ansiado puesto en el Drag Race Hall of Fame.

8. Survivor

Survivor es un popular reality estadounidense emitido por el canal CBS en el que un grupo de americanos son abandonados en un lugar remoto (normalmente una isla), con el fin de ganar un millón de dólares. Los concursantes deben superar pruebas para obtener recompensas (comida e higiene, entre otros) y para evitar ser eliminados. Las eliminaciones se producen por el voto directo de los concursantes. Uno a uno son eliminados hasta llegar a los dos finalistas (tres desde la decimotercera temporada, Survivor: Cook Islands). Survivor ha sido conducido desde su comienzo hasta la actualidad por Jeff Probst, encargado de explicar y comentar las diversas pruebas, de recibir a los concursantes en el consejo tribal (lugar donde se producen las eliminaciones) y de leer los votos que deciden quién deja el programa.

9. SEAL Team

La serie sigue las vidas de los SEAL, soldados de élite de la Marina de los Estados Unidos mientras entrenan, planean y ejecutan las misiones más peligrosas y de alto riesgo.

10. Blue Bloods (Familia de policías)

Frank Reagan es el jefe del Departamento de Policía de Nueva York. El duro oficial dirige el cuerpo tan diplomáticamente como a su familia, una saga de policías marcada por la trágica pérdida del hijo mayor.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Paramount+ en el streaming

Anteriormente conocido como CBS All Access, Paramount+ es un servicio de streaming que es operado por Paramount Streaming, de la filial Paramount Global,que ofrece contenido original o bien programas de la cadenas CBS recién emitidos.

El servicio fue rebautizado como Paramount+ el 4 de marzo de 2021, luego de que se diera la fusión de la cadena CBS y Viacom, lo que también dio paso a su expansión por los países de Latinoamérica así como en el mercado canadiense, nórdico y australiano.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue The Real Criminal Minds, Behind the Music, The Top 40 of MTV, South Park, un renacimiento de BET The Game, Lioness, The Offer; mientras que tuvo el lanzamiento de películas 45 días después de su estreno como A Quiet Place Part II Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films. Asimismo, transmite los partidos de la National Women's Soccer League, así como algunas transmisiones de la UEFA Champions League y Europa League.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre del 2021 la plataforma por streaming contaba con 32.8 millones de suscriptores, siendo el último trimestre (octubre a diciembre) el mejor lapso, al sumar en esos 90 días 7 millones de usuarios.

El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

