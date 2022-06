Cuáles son los libros más vendidos en Amazon España hoy

(Ilustración: Jovani Pérez)

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de cautivar a quienes las consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha sufrido una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o hasta recurrir a las tabletas electrónicas y Kindle.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una oleada de títulos y autores de diversos géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon España podría ser una buena guía para saber cuál será el próximo texto a leer.

Aquí los más vendidos del lunes 20 de junio:

1. ARTA en el apocalipsis máximo

Autor: Arta Game

Número de páginas: 160

ARTA ESTÁ EN PELIGRO ¿SOBREVIVIRÁ AL APOCALIPSIS MÁXIMO? Adéntrate en el nuevo libro del youtuber del momento para descubrirlo. En la Tierra están pasando cosas extrañas: PRIMERO, los volcanes del mundo han entrado en erupción. DESPUÉS, ha habido un gran apagón. AHORA han aparecido bichos raros por todas partes. El mundo entero está en riesgo y Arta y sus amigos tienen que huir del planeta si quieren sobrevivir. Pero no será nada fácil, aún menos cuando algunos de ellos desaparecen por el camino. Y si algo tiene claro Arta es que no piensa dejar a nadie atrás. Cada minuto que pasa es una oportunidad perdida de poder sobrevivir.. ¿CONSEGUIRÁN RESISTIR AL FIN DEL MUNDO Y ESCAPAR A TIEMPO?ACOMPAÑA A ARTA GAME EN SU VIAJE MÁS ÉPICO ¿Estás preparado para salvar al mundo del apocalipsis?

2. Marvel/Fortnite Conflicto Cero N.1

Autores: Varios

Número de páginas: 32

Crossover de cinco entregas presenta la nueva colaboración de Marvel con Fortnite de Epic Games. El veterano guionista de Marvel Christos Gage (SPIDER-GEDDON, AVENGERS ACADEMY) se une al director creativo de Epic Games, Donald Mustard, y al artista Sergio Davila (CAPITÁN MARVEL) para crear una miniserie en cinco partes que tendrá enormes consecuencias en ambos universos. Cada número contiene un código para canjear por contenido en Fortnite.

3. Tu cuerpo es tuyo (4ªED) (ESPAÑOL SOMOS8)

Autora: Lucía Serrano

Número de páginas: 40

Tu cuerpo es tuyo. Y es maravilloso. Al finalizar el libro sabrás un poco mejor cómo cuidarlo. Lucía Serrano en Tu cuerpo es tuyo, con ayuda y asesoramiento de especialistas, habla de sexualidad y de prevención de abusos a los niños y niñas con un lenguaje sencillo y directo. Un libro imprescindible.

4. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autora: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo.

5. Compas 7. Los Compas vs. hackers (4You2)

Autores: Mikecrack El Trollino Y Timba Vk

Número de páginas: 224

Los Compas disfrutan de un vuelo tranquilo a Tropicubo, cuando de repente una tormenta les obliga a hacer un aterrizaje forzoso ¡Se han salvado de milagro! Pero algo raro sucede… Están en la misteriosa base secreta de unos malvados hackers… El Área Puerro 51. Si quieren salvar a sus amigos, los Compas tendrán que desenmascararlos y averiguar cuál es su terrorífico plan antes de que sea demasiado tarde.

6. El cerebro de la gente feliz: Supera la ansiedad con ayuda de la neurociencia (Bienestar, salud y vida sana)

Autor: Ferran Cases

Número de páginas: 336

¿Te imaginas cómo sería tu vida sin ansiedad? Este libro es una poderosa herramienta para que la dejes atrás. Si estás atrapado por ella y te aventuras a navegar entre estas páginas, descubrirás por qué te sientes así y cómo, usando técnicas sencillas, tanto físicas como mentales, lograrás superarla. A través de anécdotas muy personales, Ferran Cases cuenta su experiencia con la ansiedad y cómo consiguió vencerla después de más de quince años de sufrimiento. Sara Téller, física y doctora en neurociencia, explica qué pasaba en la cabeza de Ferran cada vez que tenía una crisis y te invita a conocer los secretos del cerebro para que logres olvidarte de la ansiedad para siempre. Este práctico manual te muestra las cosas tal como son, o como la ciencia dice hasta el momento que son, y te invita a ir más allá, ya que entender cómo funciona el cerebro te da un superpoder: comprender cómo funcionas tú, y este es el primer gran paso para vencer la ansiedad. Quizás algo tan sencillo como leer este libro, y aplicar lo que te propone, te permita superar eso que te está minando desde dentro, eso que no te deja disfrutar.

7. Encuentra tu persona vitamina (F. COLECCION)

Autora: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 328

¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta? ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones complicadas y dolorosas? ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay «algo» bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja?Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado. La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina. Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

8. Estuche trilogía El verano en que me enamoré: El verano en que me enamoré, No hay verano sin ti y Siempre nos quedará el verano

Autora: Jenny Han

Número de páginas: 832

La trilogía que ha inspirado la serie de Prime Video. Por la autora del fenómeno A todos los chicos de los que me enamoré. El estuche incluye la trilogía: El verano en que me enamoré, No hay verano sin ti, Siempre nos quedará el verano.

El verano en que me enamoré: Belly nunca ha sido la clase de chica a la que le pasan cosas. Año tras año, sus vacaciones transcurren en la casa de la playa junto a su hermano, su madre, la mejor amiga de ésta y sus hijos Conrad y Jeremiah. Pero los chicos apenas se dan cuenta de lo mucho que se fija en ellos. Todos los veranos, Belly desea que eso cambie. Y, esta vez, lo hará: éste será el verano en que Belly se volverá guapa, el verano en que todo cambiará.

No hay verano sin ti: Belly espera con impaciencia la llegada de las vacaciones para reencontrarse con Conrad y Jeremiah en la casa de la playa. Pero este verano no podrá ir. No después de que la madre de los chicos volviera a enfermar y de que Conrad cambiara. Todo lo que el verano significaba se ha esfumado y Belly está deseando que acabe. Hasta que recibe una llamada inesperada que la convence de que aún podría volver a ser como antes. Y eso sólo puede ocurrir en un lugar…

Siempre nos quedará el verano: Belly sólo ha querido a dos chicos en su vida. Y ambos se apellidan Fisher. Tras salir con Jeremiah durante los últimos dos años, está casi segura de que es su alma gemela. En cambio, Conrad no ha superado el error de haberla dejado escapar, así que cuando Belly y Jere deciden dar un paso más en su relación, sabe que ha llegado el momento de hablar o callar para siempre. Decida lo que decida, Belly deberá enfrentarse a lo inevitable: tendrá que romperle el corazón a uno de los dos.

9. Todas esas cosas que te diré mañana (SUMA)

Autora: Elísabet Benavent

Número de páginas: 504

¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiar lo que ya has vivido? Elísabet Benavent, la autora de Un cuento perfecto y de la «Saga Valeria», regresa con su novela más diferente y original: un romance fragmentado con el tiempo como aliado y el amor como hoja de ruta. Miranda trabaja como subdirectora en una revista de moda. Miranda es feliz junto a Tristán. Por eso no entiende que la esté dejando. Ojalá pudiera dar marcha atrás y volver al momento en que se conocieron... Pero ¿y si realmente tuviera la oportunidad de cambiar su historia?

10. Una gran profesora es difícil de encontrar, difícil de dejar e imposible de olvida: Regalo original para profe y maestras | Regalos profesores fin.. el profesor | Cuaderno de notas (A5, rayado)

Autora: Sweety Notes Edition

Número de páginas: 120

¿Buscas un regalo bonito y original para un profesor, un profesor de guardería o un educador? Con la bonita frase de la tapa blanda mate a todo color, ‘’Una gran profesora es difícil de encontrar, difícil de dejar e imposible de olvidar este’' cuaderno recordará a cualquier maestro lo mucho que se aprecia su duro trabajo. Este cuaderno de notas especial de agradecimiento a los maestros es la forma perfecta de expresar tu gratitud al mejor educador de todos. Este bonito bloc de notas también se puede utilizar muy bien, en el trabajo, de viaje o en casa, para planificar la rutina diaria o preparar el próximo día de guardería. En la primera página del cuaderno hay una dedicatoria personal “¡Gracias por todo!”, que puedes firmar con el nombre de tu hijo o de todo el grupo. Los cuadernos para maestras son perfectos para: Regalos para Día del Maestro Idea para regalar los maestros y maestras en la despedida y el fin de cursoRegalo para fiesta de graduación de guardería, preescolar o primaria Regalos de Navidad o de cumpleaños Pequeños regalos de agradecimiento Para despedirse y dar las gracias de un niño o a toda la clase¡Dile gracias por su trabajo dándole este cuaderno ahora!

Lectores en España

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo semanalmente.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como vía de escape al confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

