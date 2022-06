Series para maratonear hoy disponibles en Netflix Colombia

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Netflix Colombia que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Yo soy Betty, la fea

'Yo soy Betty, la fea' es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

2. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

3. Pablo Escobar, el patrón del mal

Versión libre del libro "La parábola de Pablo". Describe la vida del narco colombiano Pablo Escobar Gaviria desde su infancia, El uso de la violencia indiscriminada lo convirtió en el narcotraficante más temible y sanguinario de finales del siglo XX. Llegó incluso a desestabilizar al Gobierno colombiano hasta el punto de ser el criminal más buscado del mundo.

4. La primera muerte

Enamorarse no es cosa fácil para las adolescentes Juliette y Calíope. Una es vampira, la otra es cazavampiros.. y las dos están listas para matar.

5. Peaky Blinders

En Gran Bretaña, Reino Unido se recuperan de la desesperación de la Gran Guerra, las personas sobreviven a como pueden y las bandas criminales proliferan en una nación sacudida económicamente.Es justamente aquí donde una familia de gánsteres irlandeses de origen nómada (a veces llamados gitanos o chatarreros) asentada en Birmingham (los Peaky Blinders) justo después de la Primera Guerra Mundial, dirigen un local de apuestas hípicas en la ciudad. Las acciones del ambicioso, respetado, temerario y peligroso jefe de la banda, Thomas Shelby, llaman la atención del Inspector jefe Chester Campbell, un detective de la Real Policía Irlandesa que es enviado por el mismo Winston Churchill desde Belfast donde había sido enviado a limpiar la ciudad del Ejército Republicano Irlandés (IRA), comunistas, pandillas y delincuentes comunes.

6. Intimidad

Un video sexual de una política con futuro prometedor, filtrado a la prensa, es el catalizador de esta historia que narra la vida de cuatro mujeres que se ven forzadas a pisar la delgada línea entre lo que pertenece a la vida pública y privada. ¿Dónde están los límites de nuestra intimidad? ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando nuestra privacidad se convierte en la conversación de todo el mundo?

7. Pedro el escamoso

La de Pedro Coral Tavera (Miguel Varoni) no es una historia cualquiera No es el típico galán: no es rico, no es guapo, no se viste bien, se cree buen bailarín Es la historia de un mujeriego empedernido, un galán implacable que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz, nada más ni nada menos de que de un problema de faldas A su llegada, Pedro, un ser “escamoso”, listo y enamoradizo 'tropieza' con el amor de su vida y en menos de 48 horas termina siendo su chofer y confidente No sólo eso, también se transforma en el gran sustento de la familia Pacheco, integrada exclusivamente por mujeres, a quien el hombre de la casa acaba de abandonar para irse al otro mundo Así es como Pedrito Coral Tavera encuentra el escenario perfecto para actuar y desplegar sus escamas Crea su propio universo, plagado de grandes mentiras, pero buenas intenciones Y, finalmente este seductor recalcitrante termina siendo la persona clave en la vida de todo ser humano que se le cruza, contagiando alegría con su 'sonrisa de oreja a oreja' y su particular forma de vestir, hablar y de emocionar (FILMAFFINITY)

8. El cártel de los sapos

La serie comienza con Martín González (Manolo Cardona) contando su historia de la carcel, recordando cuando tenía quince años y su madre trabajaba en Los Estados Unidos para enviarles dinero. Martín le pide a su mejor amigo Pepe Cadena (Diego Cadavid) que lo lleve a donde su hermano mayor Óscar Cadena (Fernando Solórzano), también conocido como Don Óscar — que en ese momento es el jefe supremo del Cartel del Pacífico — para entrar al negocio.

9. Pasión de gavilanes

Los hermanos Reyes uran vengar la muerte de su hermana, lo que les lleva a instalarse como trabajadores en la mansión de la familia Elizondo. El profundo odio comienza a cambiar cuando los hermanos Reyes se integran en la vida de la familia. Con lo que no cuenta Juan es con que su vida y las de sus dos hermanos se cruzará con la de las tres hermanas Elizondo, corriendo el riesgo de caer presos de su propia venganza..

10. Sin senos sí hay paraíso

Catalina Manrique es hija de Doña Hilda y Albeiro y nació el día en que su madre se enteró que su hija mayor había sido asesinada. Hilda, destrozada por la muerte de su hija Catalina, la grande decidió que su segunda hija llevaría el mismo nombre. La infancia de Catalina, la pequeña estará marcada por el fantasma de su difunta hermana, ya que su madre y su padre harán todo lo posible para alejarla del entorno de mafiosos que acabaron con la vida de su primera hija.Catalina tendrá que desenterrar los dolorosos secretos de sus padres y soportar la maldad de La Diabla, quien tratará de convencerla de operarse los senos para ofrecerle su inocencia y virginidad a los narcos y políticos poderosos.Pero lo que muchos no saben es que Catalina tiene una personalidad desafiante y demostrará que sin senos sí hay paraíso.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

De acuerdo con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil suscriptores, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en 11 años. Entre las causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming proyecta que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de textoen donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

