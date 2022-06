Cuál es la serie más reproducida en Amazon Prime España hoy

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Amazon Prime se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Amazon Prime España que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. The Boys

La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar "The Boys" decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva.

2. Sin límites

237 hombres parten de España con Fernando de Magallanes como su capitán. Buscan riquezas, reconocimiento y fama. Solo 18 de ellos regresan con vida, liderados por Juan Sebastián Elcano, un personaje noble y carismático. Les esperan tres años de motines, traiciones, hambre y muerte. Una historia llena de aventuras y emociones, en la cual dos personajes opuestos luchan por el mismo objetivo.

3. This Is Us

Esta provocativa y honesta serie sigue a un grupo de personas bastante particular que, de pronto, ven cómo sus vidas se entrelazan unas con otras de las maneras más curiosas posibles, explorando sus propios conflictos, privaciones y dificultades. Pronto descubren que muchos de ellos comparten elementos comunes en sus vidas (algunos de ellos cumplen año el mismo día), incluso más de lo que cualquiera de ellos podrían esperar. This is Us es una serie que mezcla elementos de comedia y drama y en la que los personajes deben lidiar con los aspectos difíciles de la vida, demostrando que el amor es una fuerza imparable y que los humanos son capaces de resistir más de lo que creen.

4. The Disappeared

Matthew se siente desolado tras la desaparición de su hermano menor Tom, de la que se considera culpable. Tras ver varios recortes de prensa y vídeos de la desaparición de Tom, Matthew empieza a escuchar voces y a tener visiones, por lo que decide acudir a una médium.

5. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

6. LOL: Si te ríes, pierdes

Un grupo de cómicos compite por ser el último en reírse durante seis horas. El que permanezca serio más tiempo será el ganador y podrá donar 100.000 euros a una organización benéfica de su elección.

7. Cielo nocturno

Franklin e Irene York son una pareja que hace años descubrió una cámara enterrada en su patio trasero que inexplicablemente conduce a un extraño planeta desierto. Han guardado cuidadosamente su secreto desde entonces, pero cuando un joven enigmático entra en sus vidas, la tranquila existencia de los Yorks cambia rápidamente.. y la misteriosa cámara que pensaban conocer tan bien resulta ser mucho más de lo que jamás podrían haber imaginado.

8. Aída

Teleserie protagonizada por Carmen Machi en el papel de Aída que surgió como un spin-off (serie que nace de un personaje de otra serie) de la exitosa telecomedia recién terminada "7 Vidas", de la que Aída era un popular personaje. La serie comienza cuando Aída hereda la casa de su padre y se muda con sus hijos Lorena y Jonathan a vivir con su madre Eugenia, intentando sacar su familia adelante.

9. El Pueblo

Motivados por diferentes situaciones de crisis existencial, diversos personajes acuden a la llamada de un anuncio en el que se promete una casa y una nueva vida alejada del mundanal ruido. Al llegar, todos coinciden en Peñafría, una diminuta localidad abandonada de Soria. Sin embargo, pronto descubrirán que no están solos. Así, los nuevos moradores iniciarán una convivencia con los oriundos, que les ofrecerán todo tipo de facilidades y alicientes para que forjen una nueva vida y dinamicen su pueblo.

10. Madres: amor y vida

Una serie médica diferente, un relato de vida y emoción en el que ellas, madres y médicas, luchan por sacar adelante a sus hijos y a ellas mismas. No será un camino fácil: no solo se tendrán que enfrentar al día a día del hospital, sino también al mundo laboral, familiar y sentimental; caerán y querrán dejarlo todo; se levantarán y sonreirán al mundo cuando apenas queden fuerzas.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La llegada de Amazon Prime a la guerra del streaming

Amazon Prime Video, también conocido como Prime Video, es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Como ventajas, Amazon ofrece periodos de pruebas gratuitas y un descuento si el usuario es estudiante y posee una dirección de correo institucional o educativa.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

