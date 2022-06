Reunión de empresarios con Joe Biden y todos los temas de la mañanera de AMLO

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues tenemos hoy una teleconferencia para tratar asuntos de desarrollo y clima con jefes de Estado y voy a tardar poco; pero nos da tiempo, porque no hay tema, de contestar preguntas. Empezamos contigo, dos, tres, cuatro. Quedó pendiente una compañera, cinco, seis y siete. Ahí nos quedamos.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Dalila Escobar, de ATiempo.Tv

Precisamente sobre este asunto de la reunión que también tuvo con los empresarios, los temas que se abordaron, que tiene que ver con el tema del plan de infraestructura, pero también las dudas que plantearon sobre el próximo encuentro presencial que tendría con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien por cierto en las últimas horas también ha declarado en Estados Unidos no es inevitable una recesión y habla de la preocupación del tema de la inflación.

¿Qué nos dice al respecto de estos temas, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Perdón, pero no te escuché al final.

INTERLOCUTORA: Sobre el tema de lo que mencionaba Joe Biden en torno a que no es inevitable una recesión y la preocupación que se tiene sobre el tema de la inflación. Obviamente temas en Estados Unidos, pero que pudieran impactar a México en este sentido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿El tema de la inflación?

INTERLOCUTORA: Ayer se reunió usted con empresarios y hablaron del tema de plan de infraestructura, también de los temas que pudiera abordar con el presidente en el próximo encuentro presencial, que pudiera ser en julio.

Y también en las últimas horas el presidente Joe Biden, pues declara esta preocupación en torno a la inflación y en torno a que una recesión, pues no es inevitable.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, la recesión, sí. Bueno, en el caso de nuestro país estamos haciendo lo que, consideramos, ayuda para enfrentar el problema de la inflación mundial.

Lo hemos dicho aquí varias veces, lo principal es producir. No puede enfrentarse ningún problema económico, ninguna crisis si no se tiene una actividad productiva fuerte.

En el caso de la inflación que se precipita por la guerra y ahí hay que tener presente que no se actuó bien porque se pudo haber evitado esa guerra, faltó política, faltó diplomacia. Bueno, como no se midieron las consecuencias, pues se desata la guerra que afecta a los seres humanos. Eso es lo peor que puede haber una guerra, la pérdida de vidas por el desplazamiento de mucha gente y también por los efectos en las economías en un mundo globalizado, interrelacionado. Lo que sucede en Ucrania o en Rusia pues afecta a toda Europa y afecta a todo el mundo, como lo estamos viendo; entonces, está afectando sobre todo al sector energético.

Nosotros somos de la idea desde el principio, desde hace años, es algo que nos hace distintos a los neoliberales, es el sostener que debemos producir lo que consumismos. Los neoliberales dicen: ‘Eso no importa, en un mundo globalizado se puede comprar afuera lo que se necesita y al mejor precio’, de manera muy simplista, economicista, sin tomar en cuenta otros factores.

Por eso estuvo mal que durante mucho tiempo se elevara a rango supremo la economía y que los países estuviesen manejados por tecnócratas, porque se elevó a rango supremo la economía y se subordinó todo lo demás.

Entonces, como nosotros tenemos esa filosofía, dijimos: Vamos a buscar la autosuficiencia en energéticos. Cuánto nos criticaron. Muchísimo.

Es muy claro que durante todo el periodo neoliberal no se construyó una refinería porque no creían en eso. Apostaron a extraer petróleo y vender petróleo crudo, no procesarlo. Y no sólo no crearon las refinerías, las abandonaron y estuvieron a punto de venderlas.

Como parte de esa política, no debe de olvidarse que destruyeron la industria petroquímica; todo lo que se había logrado en petroquímica lo acabaron, para no meternos en productos petroquímicos de más complejidad.

Sólo pensemos en los fertilizantes, éramos autosuficientes y nos volvimos importadores de fertilizantes. Pues estos son los saldos, la herencia de esa política.

Nosotros lo que estamos haciendo es producir lo que consumimos y nos propusimos lograr la autosuficiencia en combustibles y por eso en el tiempo que llevamos hemos invertido en la rehabilitación de las refinerías y logramos ya estar procesando el doble del petróleo crudo que se procesaba en las seis refinerías.

Porque estaban en estado deplorable, en ruinas, nunca habían invertido como ahora. Y cuando invirtieron en las reconfiguraciones de las refinerías… Nada más imagínense, reconfiguraron, de las seis, tres en el periodo neoliberal, los dos sexenios, tres, menos de 20 años; dedicaron ocho mil millones de dólares a la reconfiguración de tres de las seis refinerías.

Fue tanta la robadera, que al final, a pesar de que costó ese proceso de reconfiguración de las tres refinerías ocho mil millones de dólares, al final estaban produciendo más las que no fueron intervenidas, las que no fueron reconfiguras y les voy a decir cuáles: Salina Cruz no fue reconfigurada, Tula no fue reconfigurada ni Salamanca.

¿Cuáles fueron reconfiguradas?

Minatitlán, ahí hicieron barbaridad y media; Cadereyta y Madero.

Entonces, nosotros, no con esa cantidad, con menos, porque no hay corrupción, ya llevamos invertidos 36 mil millones de pesos y ya aumentamos la producción al doble en las seis refinerías.

Pero compramos, además, la refinería de Deer Park y aunque les duela a nuestros adversarios, que también cuando tomamos esa decisión, no hace mucho, hace como seis meses que se dio a conocer… Claro, empezamos las negociaciones desde hace como dos años. Si ustedes leen los periódicos de los expertos, se van a dar cuenta de que todos estaban en contra, de que era un error. Resulta que de enero a la fecha llevamos 450 millones de dólares de utilidad. Tuvimos que pagar 600 millones de dólares, ya estamos a punto de terminar de pagar lo que nos costó y ya nos queda toda la refinería para procesar 340 mil barriles diarios.

Además de eso, con tiempo. No hay en el mundo una refinería que se construya en el tiempo que se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, en ningún lugar del mundo, para procesar 340 mil barriles más.

Llegamos y encontramos en el abandono una coquizadora, que es una planta para que, en vez de combustóleo, se produzca gasolina. El combustóleo vale menos y contamina más, pero se requieren estas plantas para exprimir más la materia prima y sacar gasolinas. Pero no sólo es un asunto, repito, de rentabilidad, sino también para no contaminar.

Ya habían invertido alrededor de dos mil millones de dólares y decidimos, en vez de dejar los fierros que se echaran a perder, tanques que se trajeron de otros países, enormes, decidimos invertir 60 mil millones de pesos y ya está reiniciado el trabajo de la coquizadora de Tula.

Y estamos por definir el inicio de otra coquizadora en Salina Cruz y yo hablaba de que con esa coquizadora íbamos a poder dar tres mil empleos; no, va a ser para 10 mil empleos, porque están terminando los trabajos en la refinería de Dos Bocas y necesitamos que haya trabajo en el sur sureste.

Entonces, todo esto nos ha ayudado porque viene la inflación, aumenta el precio del petróleo.

También, ¿saben dónde invertían durante el periodo neoliberal?, ¿la mitad de la inversión de Pemex a dónde se iba?, al norte y a las aguas profundas, donde no hay petróleo o es poco el potencial petrolero o cuesta mucho extraerlo.

¿Por qué hacían eso? ¿Por qué no invertían el 90 por ciento del presupuesto en el sur, en tierra, en las aguas someras donde se sabe que está el petróleo y que cuesta menos extraerlo?

Ah, porque no les importaba extraer petróleo, les importaban los contratos, les importaba robar.

Entonces, ¿ahora qué hicimos?

Estamos invirtiendo desde el principio en exploración. Hemos tenido la suerte de que encontramos yacimientos muy buenos y estamos produciendo petróleo.

Está alto el precio, esto influye en el aumento en el precio de las gasolinas. Pero nosotros en el balance podemos ayudar a los consumidores con un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas y, al mismo tiempo, no impacte en la inflación.

Y como estamos vendiendo un millón de barriles diarios a 110, 113 dólares por barril, porque el precio está alto y esos excedentes nos permiten financiar el subsidio para que la gasolina en México valga menos que en otras partes del mundo. Ahora están yendo a cargar de las ciudades fronterizas de Estados Unidos a las ciudades mexicanas de la frontera y no lo vamos a impedir porque en Estados Unidos les está pegando mucho la inflación, sobre todo en energéticos. El precio de las gasolinas está muy alto, cuesta más la gasolina en Estados Unidos que en México.

Entonces, eso es por lo que tiene que ver con energéticos, pero en lo que tiene que ver con alimentos, lo mismo. Hice un recorrido por el país para estimular la producción de básicos. Necesitamos producir maíz, frijol, sobre todo impulsar mucho el autoconsumo y vamos a entregar fertilizantes a 800 mil productores este año, 800 mil productores pequeños van a recibir fertilizantes gratuitos, que no estamos importando, porque las plantas que habían abandonado, de fertilizantes, las estamos rehabilitando y se está produciendo fertilizante.

Al mismo tiempo, tomamos la decisión de quitar aranceles para la importación de alimentos, para poder comprar alimentos a buen precio y estamos en acuerdo con Estados Unidos también para la compra de algunos alimentos, estamos viendo esa posibilidad, porque a nosotros nos afecta más la inflación en lo que tiene que ver con alimentos, menos en lo energético.

La lección es que tenemos que buscar la autosuficiencia alimentaria, así como la autosuficiencia energética, la autosuficiencia alimentaria.

INTERLOCUTORA: En este proceso, presidente y como lo que mencionaba en la cuestión energética. pues son obras que están en desarrollo. ¿Cuánto podría aguantar o cuánto podría soportar este plan que se tiene hacia finales de este año y bueno, inicios del otro, cuando pudiera venirse un escenario un tanto más complicado en la evaluación que hacen ustedes? ¿Cuánto podría soportar este plan que tienen tanto en subsidios en energéticos como en el tema del plan de autosuficiencia alimentaria?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todo el año está garantizado, no tenemos problema, porque en el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento.

Ayer leía yo de que había el rumor, un periódico, que para que fuese menos el subsidio íbamos a aumentar un poco la gasolina. No es cierto, eso es lo que quisieran los conservadores, porque inventan todo. Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni de la luz, se va a mantener los precios porque nos ayuda.

A ver si no tenemos las láminas de ayer, las que presenté en la reunión con los empresarios. Ahí se pueden dar cuenta de cómo vamos y ayuda para que el pueblo de México sepa en qué situación estamos.

Claro que la inflación es un problema grave, pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para controlarla y que no nos afecte en nuestra economía, sobre todo la economía popular.

¿Sí está? Es muy interesante el tema.

Y tenemos que buscar también la cooperación con Estados Unidos, con otros países y se está logrando, pero la clave está en producir lo que consumimos. Por eso están padeciendo muchos, más.

¿Qué sucedió?

Bueno, hasta hace unos días lo analizábamos aquí. Decían los expertos: ‘¿Para qué el petróleo, si ya viene la era de las energías renovables?’ Y con la pandemia, incluso pensando que ya el petróleo no iba a tener precio, se pusieron en venta refinerías, por eso compramos nosotros de la Deer Park y a un precio de oportunidad, porque estaban vendiendo todo lo relacionado con el petróleo.

Resulta que sí se ha avanzado en la fabricación de carros eléctricos, pero todavía… Y se viene la guerra y se va el petróleo arriba y como no invirtieron en refinerías…

Ayer estaba yo revisando un análisis en donde se habla de que a lo mejor no se va a tener la capacidad de refinación que se necesita para atender el consumo energético porque se dejó de invertir, lo contrario a lo que hicimos nosotros.

Imagínense si nos seguimos guiando por los consejos de los tecnócratas. Estaríamos comprando toda la gasolina a precios elevadísimos y entonces sí no podríamos enfrentar esta crisis.

A ver, eso es interesante. Miren, esto es el peso, Aún porque en estos días por la inflación se fue arriba, estaba debajo de 20 y era fenómeno. Se fue arriba, llegó ayer hasta 20.40. Aguantó, resistió.

Síguele. Miren, las depreciaciones, que antes se les llamaba devaluaciones, pero ahora ya se usa el eufemismo ‘depreciación’, por sexenio.

Nosotros traíamos hasta hace 10 días una apreciación de tres puntos, pero por la inflación… De todas formas, no hemos tenido devaluación.

Síguele. Esto es en el mundo el peso con relación a otras monedas. Nada más nos gana Canadá, el dólar canadiense, pero estamos arriba, o estábamos, arriba del franco suizo y del euro desde luego.

Adelante. Eso es crecimiento económico. Uno por ciento, pero arriba de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de España y de otros países europeos y yo espero que sigamos creciendo.

Adelante. Esto es inflación, en 7.65, bajó un poquito, estaba en 7.80. Esto es lo que necesitamos bajar.

Pero miren la que sigue, con relación al mundo. Miren: Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Alemania, México, un punto más de inflación Estados Unidos que México.

Síguele. Este es el componente de inflación de México, de lo que hablábamos. Miren, energéticos, 0.6; Estados Unidos, 2.5. Sin embargo, en alimentos 3.5 nosotros y Estados Unidos 1.4.

En el resto de otros artículos, sí, ellos están arriba, pero nosotros tenemos que producir más. Aprovecho para decirle a toda la gente del campo: todo lo que puedan sembrar de maíz, frijol, arroz, trigo harinero, alimento y no dejar de tener, como antes, las gallinitas y los animales de patio, eso ayuda mucho y ya estamos trabajando en eso.

Les hablaba yo que 800 mil productores van a recibir fertilizante de manera gratuita. Ya los estamos distribuyendo y nos estamos apurando porque ya vienen las aguas, estamos en eso, es un plan de distribución de fertilizante.

Adelante. Estos son los empleos registrados en el Seguro Social. Ahí mayo y lo que va de junio no aumentó como queríamos, pero no hubo pérdida de empleos; y es récord, 21 millones 25 mil 320 trabajadores inscritos en el Seguro.

Y lo otro, que es muy importante, que es lo que sigue, el salario promedio de 21 millones de trabajadores, esto ha crecido, 14 mil 619 al mes.

La que sigue. Esto es, a ver, qué opinan los conservadores sobre esto, cómo engañaron de que si aumentaban el salario iba a aumentar la inflación. Mentirosos, empobrecieron a la gente, perdió poder adquisitivo el salario en todo el periodo neoliberal. Pero lo que nos preocupa y nos ocupa es que no se pierda poder adquisitivo, porque no sólo es aumentar más el salario, sino que alcance, que no haya carestía, que alcance para comprar lo básico y lo que se necesita.

Adelante. Por eso lo medimos así. Cuando llegamos en noviembre del 18, un salario mínimo alcazaba para tres kilos 100 gramos de frijol, ahora alcanza para cuatro kilos 600 gramos. Por la inflación… De todas maneras, estamos arriba.

En el caso del huevo, alcanzaba para 3.2 y ahora alcanza para 4.3-

La tortilla, cuando llegamos un salario mínimo alcanzaba para seis kilos y medio y ahora alcanza para nueve kilos 100 gramos, promedio, que esto es lo más importante, no sólo cuánto aumenta en porcentaje, sino para cuánto alcanza.

Adelante. Esto es lo de la bolsa, que aun cuando ha caído últimamente, por lo mismo, todavía está a 15.7 arriba.

Adelante. Las reservas del Banco de México, también casi 15 por ciento arriba de cuando llegamos, 20 mil, 198 mil 742 millones de dólares de reserva.

Adelante. Esto es importantísimo, es récord la inversión extranjera que está llegando a México, récord.

Lo amarillo tiene que ver con la operación que se hizo entre Televisa y Univisión básicamente. Pero, aun quitando eso, es récord y va a seguir todo este año y es de los países del mundo que está recibiendo más inversión foránea nuestro país.

Fue muy importante el volver a suscribir el tratado, el convencer al presidente Trump de que era importante el tratado, porque si ustedes recuerdan inicialmente él se quejaba del déficit de Estados Unidos con relación a México y que por eso quería cerrar la economía en Estados Unidos. Se fue convenciendo, platicamos bastante de que era muy importante unirnos, integrarnos con respeto a nuestras soberanías y él aceptó.

Y aun cuando tenían diferencias con Canadá y nos propusieron un tratado económico bilateral, no trilateral, sino México Estados Unidos, nosotros ayudamos para que fuese trilateral y eso es lo que nos está ahora apoyando mucho, porque está llegando mucha inversión extranjera.

Seguimos. Esto es un milagro de nuestros paisanos, el año pasado récord, 51 mil 594 millones de dólares de remesas, es la principal fuente de ingresos del país y este año es muy probable que lleguemos a 60 mil millones de dólares. Y este dinero va abajo a 10 millones de familias de todos los pueblos de México y esto reactiva la economía y nos ayuda muchísimo, eso nos salvó cuando la pandemia, para que no se nos desplomara por completo la economía y para que la gente no dejara de tener para lo básico.

Por eso, durante la pandemia, en situaciones muy difíciles, no hubo asaltos de comercio, nada, porque tenían en circunstancias difíciles para lo básico y ayudó mucho el envió de remesas.

Seguimos. Ya este es el precio del petróleo, miren cómo está, 110 el 15 de junio. ¿Cuándo fue 15? El miércoles, antier.

Adelante. Estos son los precios de la gasolina magna en sexenios. Con Felipe Calderón creció en todo el sexenio 22.9, con el presidente Peña Nieto 42.8 y nosotros hemos logrado una disminución de 3.4.

Adelante. En la Premium, lo mismo, 5.7 con Calderón, 46 con Peña y nosotros menos 2.4

Adelante. El diésel, 49 por ciento de aumento con Calderón, 48 con Peña y nosotros menos 3.9.

Adelante. Aquí sí, con Calderón menos 1.5 de energía, con Peña más 28.9, con nosotros más 12.4.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Lo demás es seguridad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ya.

INTERLOCUTORA: Presidente, ¿qué preocupaciones le expresaron los empresarios en esta reunión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, nada especial, un poco el que se abra una mesa para analizar lo de las importaciones de gas, porque, como ustedes saben, la Comisión Federal de Electricidad tiene gas excedente y se está procurando que se utilice ese gas que se paga con el dinero de todos los mexicanos y también para no perjudicar a la Comisión Federal de Electricidad y no aumentar el precio de la luz. Pero ellos también importar gas, entonces se acordó que va a abrirse una mesa de diálogo y buscar una solución, como lo hacemos en todo.

Y también pues hablamos de estas oportunidades de cómo fortalecer la integración económica para captar más inversión extranjera, cómo articular, ensamblar inversión nacional con inversión extranjera.

Voy a pedir que en el encuentro que tengamos con el presidente Biden, yo creo que va a ser un día completo de distintos temas, además de que él me ha mandado a decir que quiere platicar conmigo no sólo de asuntos económicos, sino de varios temas, platicar, conversar.

Pero vamos, desde luego, a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, que tienen que ver con el apoyo a los países de Centroamérica con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio. Me importa mucho tratarle lo de las visas temporales de trabajo, para ordenar el flujo migratorio.

Y vamos a ver si tenemos una reunión conjunta de empresarios mexicanos y estadounidenses.

Eso fue lo que ayer acordamos.

INTERVENCIÓN: ¿Ellos lo pidieron, los empresarios?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ellos dijeron que querían estar y yo les propuse que iba yo a pedirle al presidente Biden que nos acompañara y que se invitara a empresarios estadounidenses.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente. En un…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no hay fecha, seguramente va a ser a partir del día 15 de julio, pero no hay fecha todavía.

INTERLOCUTOR: En un segundo tema y ya brevemente, el que tiene que ver con su visita también a Oaxaca, desde hace varios días, incluso meses, hay una preocupación en comunidades mixes, principalmente por lo que pasó en Estados Unidos, en Phoenix, el asesinato de tres personas de origen oaxaqueño.

Ya en alguna ocasión se abordó aquí, pero hay preocupación todavía porque mencionan que el autor intelectual de estos asesinatos se vino a refugiar, bueno, se vino a esconder a esta zona de Oaxaca. Y algunas comunidades como son Tepuxtepec y también San Pedro Quiatoni pues han denunciado que esta persona conocida como ‘el Chivo’ Jonás pues está armando un grupo delictivo, en el que ya no solamente es tráfico de personas, sino incluso pudiera escalar a un grupo que tenga que ver con tráfico de armas, con tráfico de drogas y que han mencionado que ha comenzado a amedrentar estas comunidades en Oaxaca.

Y ellos tienen esta preocupación de que escale la violencia. De hecho, han enviado información en torno que a ha habido heridos, que ha habido también amenazas, que varias personas de la comunidad de activistas pues han tenido que salir incluso de la región.

Saber si usted puede abordar este tema ahora que va a Oaxaca para saber qué ha sucedido con las investigaciones en Estados Unidos, porque este crimen fue en Estados Unidos, pero de personas originarias de Oaxaca.

Y también si se instalaría una mesa o se puede incrementar la presencia de la Guardia Nacional en esta zona mixe y también en esta zona zapoteca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues lo estás planteando.

Sí, en efecto, vamos hoy a la costa, a Huatulco, nos vamos a reunir con los presidentes municipales de toda esa región de la costa y de la sierra afectada por el huracán. Quedamos en dar a conocer hoy el plan de reconstrucción de todas las comunidades, los pueblos afectados y ese es el propósito de la reunión.

Pero vamos también a pedir información, hasta ahora no tenemos nosotros información en ese sentido.

Y siempre todos los días tratamos asuntos del país. Hoy tratamos un asunto de Oaxaca, pero de otro tipo, de una persona que fue detenida cuando intentó quitarle la vida a un dirigente, creo que de un sindicato, que habían atentado contra él y estaba en un hospital y querían ir a asesinarlo, herido y se le detuvo al presunto responsable de este acto en Oaxaca, esto fue ayer.

Pero sobre este tema que me planteas no, pero, de todas maneras, lo vamos a ver.

INTERLOCUTORA: Sí, porque mencionan que no han sido como tal por las autoridades, han tratado de no hacer como mucho caso y lo que ellos consideran, les preocupa que pueda incrementar la violencia en esta zona por el hecho…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, en todos los estados… Acabamos de estar en el informe de Oaxaca de seguridad hace una semana, hicimos la reunión de seguridad nacional en Oaxaca, en Huatulco y ahí llevamos a cabo la conferencia de prensa y se hizo un informe sobre la situación de inseguridad, de violencia en Oaxaca de todos los delitos y no se planteó nada relacionado con esto.

Y en todos los estados del país, así como nos reunimos nosotros temprano, hay mesas donde se reúnen todas las autoridades.

Entonces es muy difícil que no se traten ¿no? los asuntos. De todas maneras, vamos a indagar.

PREGUNTA: Presidente, yo nada le pido que por favor honre su palabra. Usted me dijo que me daba hoy y ya son más de las ocho y ya se tiene que ir usted.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí ya me voy, además que te tocó el… Sí, pero lo tengo bien… Es el lugar número cinco.

INTERLOCUTORA: Sí, pero ayer me dijo que otro lugar y que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No estarías de acuerdo que le diéramos el lugar a ella?

INTERVENCIÓN: Adelante.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

INTERLOCUTORA: Gracias. Gracias, presidente.

Sí le comentaba que la… Rápido de lo de la… de honrar su palabra, presidente, porque ayer lo hizo. Gracias por hacerlo hoy.

Le hablo rápido de un tema. Presidente usted ya está a casi dos años de irse, tiene… Ya hay una preocupación muy grande en los pueblos indígenas en las comunidades, en los núcleos agrarios por el conflicto de las tierras.

Usted este año ya recibió a los wixárikas que se vinieron caminando desde su pueblo, porque tienen ese conflicto agrario. Casi todos son añejos.

Usted acaba de estar con los mayos, ahí explicó muy bien cuál es el problema que tiene la gente con la tierra, cómo fue que a raíz de Salinas se les fue quitando y se cambiaron las leyes para que ellos fueran perdiendo sus tierras y es uno de los principales problemas que hay en el país.

Y usted empezó campaña en el 2006, 12 años recorrió estas comunidades, todos los pueblos, porque los que yo he visitado todos los recuerdan que usted fue y les prometió y usted era su esperanza de resolver estos conflictos agrarios. Si la gente del pueblo, si esta gente de abajo votó por usted porque era la última esperanza, presidente, de que se resolvieran y no ha pasado.

Ellos hablan de que no hay voluntad política de usted. Y hay ejemplos muchos: ese de los wixárikas, que ya tienen 13 resoluciones; está lo del bajío, que ya tienen 67 sentencias firmes para que les regresen su tierra; están los de Chihuahua; están en Oaxaca justamente con la minera Natividad, ellos también tienen sentencias firmes, presidente, en el Tribunal Agrario.

Usted ya comentó en alguna ocasión que no se quiere meter a los tribunales agrarios, pero entonces ¿cómo les va a resolver a la gente lo de las tierras, presidente?

Usted les ha dado recurso, efectivamente, los pueblos hablan de que les ha llegado mucho recurso, hoy por lo menos tiene que comer porque pueden comprar. No se puede comprar mucho porque acabamos de ver lo que usted dice de la inflación y todo lo que está pasando, la crisis económica, pero si les da dinero para que siembre, les va a dar fertilizante, ¿y la tierra?, no tienen seguridad en su tierra.

En febrero del 2021 la Sedatu presentó su programa territorial para acabar con la corrupción, presentó un diagnóstico, en ese diagnóstico dice que el principal problema de estos agrarios que tenemos es por la corrupción y habla de que justo en ese problema de la corrupción, en la mayoría de estas comunidades los funcionarios son los que corrompen para quitarle la tierra, se amafian con otros, con los empresarios, con los ricos, con todos los que tienen dinero, con las mineras, para darles la tierra y así se les han arrebatado. El diagnóstico ahí está.

Si pudieran venir. No sé si usted los puede comprometer. Ya han pasado más de un año. Si pudieran venir a explicar a cuántos funcionarios corruptos de todo este diagnóstico que encontraron se han despedido.

Por ejemplo, en Sonora, la Procuraduría Agraria del sur del Sonora, presidente. El señor se llama… Tiene décadas ahí, décadas, es uno de los que ha despojado a los mayos de sus tierras. Los mayos tienen la tierra de puro nombre porque no la tienen, no la tocan, los corren de donde pisan.

Entonces, este señor que se llama…. Le voy a dar el nombre. Porque sigue en la Procuraduría Agraria y usted ya lleva tres años. Si ya lo detectaron hace un año y medio que ahí es donde está la corrupción, ¿por qué sigue ahí este señor?

¿Cuántos funcionaros ha cambiado usted en las procuradurías agrarias?, que siguen poniéndose de lado de los ricos y poderosos, de lo que usted llamaba ‘la mafia del poder’ y están negándole el derecho de la tierra a esta gente.

Le voy a dar el nombre, que lo traigo aquí como… permítame ponerme los lentes:

Librado Gutiérrez es el encargado de la Procuraduría Agraria en el sur de Sonora. Este señor les despojó también, tiene un pedazo de tierra en el mar, tiene su casa, tiene su familia, a todos ahí y usted lo ha permitido porque ya tiene usted tres años en esto y hace un año y medio se diagnosticó que esos funcionarios eran los corruptos.

Entonces, presidente, su voluntad política, ¿de verdad existe o ya se dio por vencido?

María Luisa, de Semarnat, ¿ya se dio por vencida?

¿No se puede contra la mafia del poder? ¿No se pueden limpiar estas dependencias? ¿Usted no puede agarrar el toro por los cuernos en el Tribunal Agrario y tener la voluntad de decirles: ‘Resuelven esto?

O sea, ¿por qué?, si usted es la última esperanza. Sinceramente, presidente, yo no creo que vaya a venir otro que les va a atender. Si así se pasan semanas allá afuera de Palacio, todos han tenido que venir en caravanas de todos los puntos del país, porque el problema es en todo el país: Chihuahua, Sonora, Chiapas, vea lo que está pasando en Chenalhó y se no se ha resuelto lo de Aldama.

Y es por la tierra, presidente, quieren la tierra de la gente. ¿Por qué no se respeta? ¿Por qué no lo, lo…?

¿Qué va a hacer? Le quedan dos años a usted. Agarre el toro de los cuernos, por favor, y, y… Es lo que dice la gente, que por favor, por favor haga eso y meta en cintura a los tribunales, que dependen de usted, eso sí depende de Presidencia, directamente del Ejecutivo, la Procuraduría Agraria también depende de usted.

Y si puede venir María Luisa a explicar, son 500 conflictos, en cuántos se ha avanzado, 500 conflictos agrarios que hay en el país.

Si puede venir el de Sedatu a explicar qué ha avanzado en este programa estratégico del Registro Agrario Nacional, que presentó en febrero.

Si puede decirle algo a esta gente, si realmente… O ya de plano pues se quedan.

Y todavía están los muertos, presidente. ¿Este año cuántos muertos van? Le nombro algunos:

Pedro Vázquez es el más reciente, en Oaxaca, esa tierra que usted tanto quiere, que también lo quieren mucho la gente, pero ¿dónde está una impunidad cero?, ¿cuándo nos van a presentar los avances en la resolución de estos homicidios?

Humberto Valdovinos, de Oaxaca; Trinidad Baldenegro, de Chihuahua; Julian Carrillo, el rarámuri Julian Carrillo; Marco Antonio Zarco, en Chilpancingo, Guerrero; Francisco Vázquez, en Morelos; y en el bajío tenemos dos muertos ahí desaparecidos.

¿Cómo está esto en Impunidad Cero, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ya? Síguele, porque, digo, porque te voy a contestar y ya me tengo que ir, o sea, ya me vas a esperar, porque…

INTERLOCUTORA: Para la otra semana, espero, porque usted comentaba que sí es democrático el asunto, pues por lo menos todos tendríamos, podríamos preguntar una vez a la semana o tener una oportunidad, pero no es así, presidente. Pero ese es otro tema que no es tan importante como el de la tierra de la gente.

Y saber si realmente van a tener ellos una… Pues si pueden seguir con esa esperanza o ya de plano no.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, nosotros vamos a seguir luchando por convicción, por principio. Nosotros no nos vamos a cansar.

Y el país se está transformando y la gente lo sabe, la mayoría de los mexicanos lo sabe, quienes nos están escuchando y tú misma estás señalando de que nos tienen confianza.

Y hemos avanzado y no hay un compromiso que yo haya hecho con los campesinos que no haya cumplido.

INTERLOCUTORA: El de la tierra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero estás hablando en abstracto, en general. La tierra, son 200 millones de hectáreas en el país y la propiedad social son 100 millones de hectáreas.

INTERLOCUTORA: No, 99.7.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí. No es así. Yo quiero que me digas en dónde, durante el tiempo que estuvimos en la oposición, hice un ofrecimiento de resolver un problema agrario y no lo he resuelto; al contrario, no sólo he resuelto problemas a los que me comprometí, he resuelto muchísimos más problemas agrarios.

Ayer, les voy a poner un ejemplo, no voy a hablar de los yaquis, no voy a hablar de otros pueblos, fui hace una semana a Oaxaca, por el istmo. Me pararon con un problema agrario que no me había yo comprometido a resolver, pero la gente ve al gobierno como su gobierno y, en efecto, tiene esperanza en nosotros; entonces, me detuvieron. Un problema creo que de 1979 de despojo de tres mil hectáreas, entonces me lo plantearon.

Ya se había hecho un avalúo, creo que a razón de 20 mil pesos por hectárea, porque esas tierras se convirtieron en una colonia, pues estamos hablando de un conflicto de hace más de 40 años.

INTERLOCUTORA: Casi todos son así, muchos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Entonces, llegó un abogado y les dijo: ‘No acepten los 20 mil pesos por hectárea, pidan 200 mil’, de esos líderes corruptos que hay en todos lados y que estaban acostumbrados a medrar.

Entonces, tenían unos troncos en la carretera, pero como yo estoy acostumbrado dije: Pues aquí me quedo. Pero el presidente no se va a dejar chantajear y les aclaré algo que aplica para todos: Yo soy simplemente administrador del dinero del pueblo del pueblo y yo tengo que cuidar el presupuesto.

Entonces, ayer fue el encargado de los avalúos para hacer una revisión del avalúo. Ah, con una manta, bien hecha, por cierto, porque uno se da cuenta —imagínense cuántos años llevo ya en esto— cuándo un movimiento es espontáneo por una causa justa y cuándo hay detrás intereses de otro tipo. Entonces, ‘si no nos resuelve el problema no va a haber corredor del istmo’.

Y les dije: Si el avalúo nos dice que cuesta 20, 22, 25 mil pesos la hectárea, eso es lo que se les va a dar. Y si ustedes no quieren y no va a haber corredor, no va a haber corredor, pero el gobierno no se deja chantajear por nadie, eso era en el tiempo en que los gobernantes eran corruptos y no tenían autoridad moral, ahora no se acepta ningún tipo de presión de esa naturaleza. Y ayudamos a todos y los vamos a seguir ayudando.

Y tú dices: ‘Ya le quedan dos años´. Sí, es muchísimo tiempo. Si en el tiempo que llevamos, todavía no llegamos a cuatro años, miren cuánto hemos hecho, imagínense con los dos que nos faltan, dos años tres meses; que, además, tengo más fortaleza que antes, estoy entero, estoy bateando arriba de 300.

Entonces, vamos a hacer muchísimo y siempre para atender a la gente que necesita justicia, siempre.

INTERLOCUTORA: Pero si no se comprometió usted… Entiendo que lo que dice es que si usted no fue y les dijo: ’Sí, te voy a resolver lo de la tierra a ti de Oaxaca…’ De los de la minera La Natividad, o la Floresta aquí en Guadalajara, que tienen ese problema también, que Conagua, ahí la corrupción viene de Conagua en La Floresta, en Zapopan, que los acaban de despojar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No me comprometí, o sea, no, estoy haciendo muchísimo más.

INTERLOCUTORA: Pero usted ya es presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo hice en el Zócalo y es de dominio público, 100 compromisos y sólo me falta cumplir uno y te invito a que hagas la revisión, porque fue público.

INTERLOCUTORA: Sí, sí, yo los he visto, presidente, pero uno de sus principales compromisos que hizo y fue una bandera siempre de usted y fue por la que mucha gente creyó en usted, es que iba a combatir la corrupción y la impunidad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, claro.

INTERLOCUTORA: Pero la impunidad impera en los tribunales agrarios y en la Procuraduría Agraria.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, sí, sí, porque era algo que estaba muy enraizado, era el principal problema del país. Pero de que estamos combatiendo la corrupción, no hay duda, mire mi pañuelito blanco, ya no hay corrupción.

Sigue habiendo. Si tú dices…

INTERLOCUTORA: Ya nada más le digo el caso de este señor que sigue ahí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Este señor y puede haber otros casos, porque las escaleras se limpian de arriba para abajo y vamos a continuar. Pero, como tú mismo sostienes, nos quedan dos años, espérense y vamos a continuar luchando.

Y ahora sí ya me tengo que ir porque…

INTERLOCUTORA: Entonces, ¿el de la Sedatu si podría venir a darnos un informe para esta gente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién?

INTERLOCUTORA: Para presentar los resultados que ha tenido en el programa de estratégico del RAN.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí.

INTERLOCUTORA: Y María Luisa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Van a venir los servidores públicos, sí,

INTERLOCUTORA: ¿Por qué no ha podido resolver los 500 conflictos agrarios y medioambientales en, en…? ¿O qué avances tiene, más bien? ¿Qué avances tiene, los avances?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hemos resuelto muchísimos conflictos agrarios, muchos y vamos a seguir atendiendo.

INTERLOCUTORA: Entonces, ¿cuándo podrían venir?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me tengo que ir porque si no…

INTERLOCUTORA: Sí, yo entiendo, pero ¿cuándo vendría el de Sedatu y el de la Procuraduría Agraria, Semarnat?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues en dos semanas, si te parece.

INTERLOCUTORA: Gracias. A ver si me invita. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Muy bien. Me tengo que ir. Queda pendiente la compañera.

INTERVENCIÓN: (inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por eso. ¿Les parece bien el lunes?

Amor y paz.

