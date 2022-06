Series para maratonear hoy disponibles en HBO Chile

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

1. Love Is in the Air

Eda Yıldız es una joven vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat cuando pierde, por su culpa, la beca que le iba a permitir estudiar en Italia. Para enmendar su error, Bolat le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Pero este acuerdo cambiará el rumbo de sus vidas para siempre.

2. Irma Vep

Una estrella del cine estadounidense, desilusionada por su carrera y por una reciente ruptura, llega a Francia para protagonizar el papel de 'Irma Vep' en un remake del clásico de cine mudo 'Les Vampires'.

3. Pasarela a la Fama

Heidi Klum presenta el concurso más despiadado del mundo, en el que un grupo de jóvenes diseñadores competirán entre sí para ganarse a la industria de la moda con sus creaciones.

4. #PobreNovio

Santiago se convierte en una sensación en internet cuando un video del momento en que su novia lo deja plantado en el altar se viraliza. Ahora, gracias a su repentina fama, será el codiciado premio de un concurso en el que se rifa un novio.

5. Manifest

Cuando el vuelo 828 de Montego Air aterriza de manera segura después de un vuelo turbulento pero de rutina, la tripulación y los pasajeros se sienten aliviados. Sin embargo, aunque para ellos han pasado pocas horas, el mundo ha envejecido cinco años y sus amigos, familias y colegas, después de llorar su pérdida, han perdido la esperanza y están intentando seguir adelante. Ahora, frente a lo imposible, a todos se les da una segunda oportunidad. Pero, a medida que se aclaran sus nuevas realidades, se enfrentan a un misterio más profundo y algunos de los pasajeros pronto se dan cuenta de que pueden estar destinados a algo más grande de lo que alguna vez creyeron posible.

6. The Bridge Brazil

7. La joven Liga de la Justicia

Re-imaginación de la franquicia Teen Titans, presentando superhéroes en su etapa como adolescentes lidiando además de con supervillanos, con problemas típicos de su edad.

8. Los autos locos

Entre los corredores estaban el estereotipado villano propio de la serie, Pierre Nodoyuna (Pierre "no doy una") y su secuaz, el perro Patán. Nodoyuna lograba una gran ventaja y entonces, como Wile E. Coyote en los dibujos animados del Correcaminos, llevaba a cabo todo tipo de elaborados ardides para hacer que los demás corredores cayeran en trampas, se desviasen, pinchasen o se detuvieran, sólo para ver cómo le salía el tiro por la culata espectacularmente. La lección a aprender podría haber sido que Pierre contaba con uno de los coches probablemente más rápidos de la serie y habría ganado varias carreras si se hubiera concentrado en ellas, en lugar de preparar las trampas. Como Wile E. Coyote, Pierre Nodoyuna jamás ganaba. Muchos de los planes de Pierre son sospechosamente familiares a los usados en episodios del Correcaminos, lo que puede deberse al hecho de que Mike Maltese fuese guionista de ambas series.Uno de los planes originales para la serie era que las propias carreras serían parte de un concurso de televisión real con Merrill Heatter y Bob Quigley, el equipo responsable de la serie de televisión Hollywood Squares. El plan de Heatter y Quigley era que los concursantes apostasen a qué auto loco cruzaría primero la línea de meta.

9. David Guetta feat. Zara Larsson: This Ones for You (Vídeo musical)

Vídeo musical del tema de David Guetta y Zara Larsson "This One's for You".

10. Big Bang

Mientras los físicos Leonard y Sheldon completan su pandilla de frikis con Howard y Raj, la aspirante a actriz Penny ocupa el piso de enfrente.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

