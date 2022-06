Ranking HBO: las películas favoritas de hoy del público chileno

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de HBO, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de HBO Chile:

1. Cazafantasmas: Más allá

Una madre soltera y sus dos hijos se van a vivir a un pequeño pueblo donde descubrirán su conexión con los orígenes de los Cazafantasmas y el legado secreto que su abuelo les ha dejado.

2. Halloween Kills

Minutos después de que Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allyson dejaran al despiadado asesino Michael Myers encerrado y ardiendo en el sótano, Laurie es llevada de urgencia al hospital con heridas que ponen en peligro su vida, creyendo haber acabado por fin con quien ha convertido su vida en un infierno. Pero cuando Michael consigue liberarse de la trampa de Laurie, reinicia su ritual de baño de sangre. Mientras Laurie lucha contra su dolor y se prepara para defenderse de él, inspira a toda la población de Haddonfield a rebelarse contra su imparable monstruo. Las Strode se unen a un grupo de supervivientes de la primera masacre de Michael quienes deciden hacer justicia por su propia mano y forman una patrulla ciudadana con el objetivo de cazar a Michael de una vez por todas.

3. Oceans Thirteen

Danny Ocean y su banda sólo tendrían una razón para realizar su golpe más ambicioso y arriesgado: defender a uno de los suyos. Willy Bank, el despiadado propietario de un casino, nunca hubiera imaginado que todo se iba a poner en su contra cuando traicionó a Reuben Tishkoff, amigo y mentor de Danny Ocean. Pero Bank se equivocó… para su desgracia. Quizás pudo derrotar a uno de los miembros originales de la banda, pero dejó a los demás en pie y les dio un propósito compartido: derrotar a Bank en la noche de la gran inauguración de su nuevo casino.

4. Superman/Shazam! El Regreso de Black Adam

La película comienza con Black Adam regresando a la Tierra, visto como un meteorito que choca contra una colina en la noche. Más tarde se revela que Billy es un huérfano cuyos padres de acogida lo echaron. Él va a un restaurante para reunirse con Clark Kent, quien está escribiendo un artículo sobre la situación de Billy. Black Adam llega y ataca a Billy, declarando su intención de matar al niño antes de que el Mago pueda llegar a él. Clark distrae a Adam y le permite a Billy escapar mientras se convierte en Superman. Black Adam persigue a Billy por las calles, pero Superman interviene y lo combate. Al principio, los dos parecen emparejados, pero la vulnerabilidad de Superman a la magia le da a Adam la ventaja.

5. Spy Kids

Cuando el matrimonio Cortez -aparentes padres de familia normales y corrientes pero que en realidad son superespías internacionales- es secuestrado por el malvado Floop, sus hijos no tendrán más remedio que intentar salvarles en una trepidante aventura llena de acción y peligros

6. Cambiados Antes De Nacer

Switched Before Birth sigue a Olivia Crawford y su esposo Brian, quienes después de múltiples abortos espontáneos, numerosas pruebas de FIV fallidas y esforzándose al máximo financieramente, finalmente reciben la feliz noticia de que está embarazada de gemelos. Mientras pasa por su última ronda de FIV, Oliva conoce y se hace amiga rápidamente de Anna Ramírez, quien está luchando por tener un hijo después de años de concentrarse en sus exitosos restaurantes. Cuando Anna también queda embarazada, las damas celebran y comienzan a prepararse para sus bebés.

7. Spy Kids 2: La isla de los sueños perdidos

Nueva aventura de los hijos del matrimonio de espías internacionales Cortez. En esta entrega, toda la familia se encontrará en una misteriosa isla donde no funcionan sus aparatos de espionaje y habitada por unos extraños seres a los que jamás habían visto antes.

8. Spy Kids 3D: Game Over

La tecnología HD/3-D entra en escena cuando los jóvenes agentes Juni (Daryl Sabara) y Carmen Cortez (Alexa Vega) emprenden la misión más emocionante de sus vidas: un viaje al interior de la realidad virtual de un videojuego en 3D que ha sido especialmente diseñado para acabar con ellos. Un videojuego en el que cobran vida los gráficos y criaturas más sorprendentes que puedan imaginarse. Los Spy Kids tendrán que plantar cara a unos niveles del juego cada vez más difíciles con el humor, los dispositivos especiales, la valentía, el espíritu familiar y sus rápidos reflejos como armas. Entre los muchos desafíos a los que deberán enfrentarse se incluyen, por ejemplo, una carrera contra los guerreros de la carretera o practicar surf sobre lava candente, todo para salvar al mundo de un villano sediento de poder: El Fabricante de Juguetes (Sylvester Stallone).

9. La celda

Catherine Deane es una psicoterapeuta que forma parte de un revolucionario tratamiento que le permite literalmente introducir su mente en la de sus pacientes. Sus experiencias con este método cobran un giro inesperado cuando un agente del FBI le llega con una petición desesperada: introducirse en la mente de un asesino en serie, Carl Stargher, que se encuentra en coma tras haber secuestrado y atrapado a una mujer cuya vida está en serio peligro si no consiguen descubrir su paradero.

10. Daño colateral

La familia de Gordy Brewer (Arnold Schwarzenegger), un bombero de Los Ángeles, muere a manos de un grupo terrorista colombiano en un atentado con bomba en el centro de la ciudad y él es testigo del horrible suceso. Convencido de que la justicia nunca detendrá a los que han arruinado su vida matando a su mujer y su hijo, Brewer decide viajar a la selva colombiana para vengarse por su cuenta.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

