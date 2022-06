Ranking Spotify en Chile: top 10 de los podcast más escuchados

Los podcast son productos de audio que están a disposión a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Para no perder más tiempo tratando de decidir qué podcast escuchar, acá traemos un listado de las producciones de audio más populares del momento a través de Spotify.

1. Re Poco Amigables

El programa Re Poco Amigables de Esteban ex Críticas QLS y Roberto del canal MetalChef Chile, todas las semanas nos entregan contenido irreverente y de actualidad. Síguenos en Youtube https://bit.ly/3mp0Uqk Síguenos en Instagram https://www.instagram.com/repocoamigables/

2. Tomás Va A Morir

3 Amigos que buscan pasar los últimos días con su amigo Tomas.

3. Weona Que Creici

Que los hombres sean el centro de la existencia es algo que la Mafe y la Wilo han decidido comenzar a trabajar, pero a veces al sacar a uno por la puerta otros tantos se te cuelan por la ventana. Terapia, copas y chicxs, aquí comienza la tercera temporada de WEONA QUE CREICI

4. ExtravaganSa

ExtravaganSa es un podcast para todas, todos y todes quienes, desde la perspectiva de dos comunicadores de la comunidad LGBTIQA+, quieran cuestionárselo todo. Con una dosis de comedia, educación, inspiración y experiencias personales, sumado a un lenguaje sencillo y cotidiano, el público será invitado a formar parte de los cambios de paradigma que requiere nuestra sociedad, independiente de su orientación sexual, identidad o expresión de género.

5. Quemar tu Casa

Lina y Daniel, una joven pareja, comienzan una nueva vida juntos y llegan a vivir a una vieja casa donde todo parece perfecto para ellos. El vecindario es tranquilo y seguro y los vecinos, acogedores e interesantes. Pero cuando Lina descubre que la anterior moradora de esa casa ha dejado pistas para advertirle que se encuentra rodeada de oscuridad, Lina comenzará a comprender que no puede confiar en nadie y que ha llegado al lugar equivocado.

6. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

7. Batman Desenterrado

Explora "Batman Desenterrado" en distintos idiomas aquí. Un asesino serial conocido como El Cosechador aterroriza Ciudad Gótica, pero en esta ocasión, Batman no vendrá al rescate. De hecho, Bruno Díaz no tiene memoria alguna de jamás haber sido el Caballero de la Noche. En lugar de eso, Bruno es un patólogo forense a cargo de las autopsias de las víctimas del asesino; esto, hasta que él mismo acaba siendo atacado por el misterioso villano. Conforme la obsesión de Bruno por El Cosechador lo va consumiendo, el Doctor Thomas Díaz, jefe del Hospital de Ciudad Gótica, le ordena a su hijo tomar un descanso del trabajo para ser tratado por un psicólogo llamado Doctor Hunter. Con Batman fuera de acción, Barbara Gordon busca ayuda del segundo mejor detective de la ciudad: El Acertijo.Batman Desenterrado es una creación de David S. Goyer producida por Phantom Four y Wolf at the Door en asociación con Blue Ribbon Content y DC para Spotify. La versión en español es dirigida por Hari Sama, producida por Fábula y protagonizada por Alfonso Herrera, Ana Brenda Contreras, Zuria Vega, Gustavo Sánchez Parra, Alfonso Borbolla, Noé Hernandez, Carlos Aragón, Hernán Mendoza, Úrsula Pruneda, Ximena Romo, Lucia Úribe y Gabriela Warkentin

8. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

9. EL SENTIDO DEL HUMOR

¿Querían comedia? ¡Acá tienen comedia! Además de actualidad, entrevistas, secciones, invitados y la particular forma de ver la vida de Luis Slimming, Marcelo Valverde y Héctor Romero. Todo y mucho más en: http://elsentidodelhumor.cl

10. Muy Tu Onda

Podcast de humor, contingencia e incoherencias para alegrar tu día ❤️. Encuéntranos en instagram como @vcdepolo y @chapitss ✨🌈. ¡Todos los domingos un capítulo nuevo!

¿Qué es un podcast?

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Aunque los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo, asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista como el podcast #EnCasaDeMara en donde hace preguntas a diversos personajes como Edy Smol, o ficción, como sucede con la historia de suspenso del podcast chileno Caso 63, o tratan temas de ciencia, política, periodismo, bienestar, entre otros.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente el hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

El auge de Spotify

Fundada en 2006, la compañía sueca comenzó de manera formal sus actividades por Europa el 7 de octubre de 2008 y poco a poco ha ido teniendo presencia en todo el mundo, estando actualmente en 187 países y ofreciendo música de más de siete millones de artistas.

Hoy día la plataforma por streaming tiene convenios con sellos discográficos como Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, entre otras.

En materia de podcast, Spotify anunció en noviembre de 2020 la compra y adquisición de la plataforma publicitaria y de podcast Megaphone por 235 millones de dólares, lo que sirvió para la monetización de audios.

Según cifras publicadas por Spotify, en el año 2019 contaba con 217 millones de suscriptores, mismos que en 2020 aumentaron a 345 millones y que en el 2021, pese a la pandemia, alcanzaron los 365 millones de suscriptores, de los cuales cerca del 50% son clientes de pago.

Como modelo, Spotify ha planteado pagar a los artistas de su catálogo un precio fijo por canción o álbum vendido y da regalías según la cantidad de reproducciones de artistas en proporción al total de canciones transmitidas, a diferencia de sus competidores, que pagan por ventas físicas o descargas.

Además, el 70% de sus ingresos totales van a los titulares de los derechos de autor, en su mayoría los sellos discográficos, quienes luego pagan a los artistas en función a sus contratos individuales.

Cabe apuntar que actualmente cualquier persona puede disfrutar del servicio gratuito de Spotify, siempre y cuando estés dispuesto a aguantar anuncios y con restricciones como no poder saltar algunas canciones.

Un fuerte competidor

La pandemia de coronavirus no sólo benefició a los podcast al incrementar su número de usuarios, sino que también los audiolibros sumaron más consumidores en diversas plataformas, entre ellas Spotify, pues se estima que pueden dejar ganancias anuales por hasta 70 mil millones de dólares.

La plataforma de streaming, en donde los audiolibros han ido creciendo en un 20%, ha recurrido a la narración de libros con las voces de celebridades de Hollywood.

Su auge también podría deberse a la crítica de la facilidad con la que la plataforma ha dejado hablar a los podcasters, cayendo en errores de mal información en plena pandemia, como fue el caso de Joe Rogan, que además hizo perder a la compañía hasta 2,1 millones de dólares.

