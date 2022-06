Temas de la mañanera de AMLO este viernes 10 junio de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, en Oaxaca, en la costa, en Huatulco. Estamos atendiendo el problema causado por el huracán, en apoyo a la población afectada, damnificada.

Ayer llevamos a cabo una reunión casi todos los miembros del gabinete. Tomamos acuerdos con los presidentes municipales, mujeres y hombres, de 31 municipios de la costa y de la sierra que resultaron afectados por el huracán Agatha. Quedamos en esperar a que se termine el censo para entrar a la nueva etapa, que es la reconstrucción.

Ya, desde luego se ha atendido a la población afectada, se han reabierto caminos, se han distribuido alimentos, agua. Son pocos los municipios, las comunidades aisladas; sin embargo, se están visitando esas comunidades en helicóptero, está una flotilla de la Fuera Aérea, también de la Secretaría de Marina.

Y, como les comentaba, se está haciendo un censo que se va a concluir el domingo, es un censo casa por casa para hacer una evaluación de los daños. Y voy a regresar el viernes, en ocho días, ya para dar a conocer el plan de reconstrucción a esta zona. Hoy, de todas formas, vamos a visitar tres comunidades aquí en Oaxaca.

Además del pueblo, que es excepcional, extraordinario, un pueblo bueno, trabajador, contamos con el apoyo del gobierno del estado. Hemos trabajado durante mucho tiempo juntos con Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca y eso ha ayudado a que se atienda más y mejor a la gente, como lo merecen los oaxaqueños. Entonces, no están solos, van a seguir contando con nuestro apoyo.

Vamos a visitar, les decía, el día de hoy tres regiones, vamos a la sierra y a la costa para seguir ayudando y reforzando a la gente, porque no están solos, cuentan con el apoyo del gobierno federal y del gobierno del estado de Oaxaca.

PREGUNTA: ¿Se va en helicóptero?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Vamos a hacer el viaje en helicóptero, vamos a esperar, analizar el estado del tiempo porque, según los especialistas, tenemos una hora que podemos bajar.

PREGUNTA: ¿A qué municipios va, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Vamos a dos de la sierra, decía yo. Me acuerdo de Pluma y Candelaria Loxicha, en la sierra; Mazunte abajo, en la costa, que pertenece al municipio de Pochutla, ¿no? Entonces, son tres ahora.Tenía yo mucho interés.

Y aprovecho para mandarles un abrazo y decirles que van a seguir allá brigadas, que sí hay servidores públicos.

Tenía mucho interés en ir a los Ozolotepecs, es la parte más alta, allá hay un cerro místico, un cerro sagrado, conozco toda esa región, es lo más alto y no se puede llegar, no lo recomiendan, pero tengo pendiente de cumplir, los voy a visitar cuando yo pueda a los habitantes de Ozolotepec.

Bueno, ya hablé bastante. Vamos a dejarle la palabra a Alejandro.

ALEJANDRO MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR DE OAXACA: Bueno, antes que nada, quiero darle la bienvenida, señor presidente, especialmente en un momento difícil para Oaxaca.

Oaxaca, durante mi administración, los seis años de mi gobierno he enfrentado desastres naturales, los más duros en la historia reciente de México, pero una vez más tenemos la solidaridad del gobierno federal y de usted, señor presidente.

Quiero agradecerle su presencia, especialmente a la Defensa Nacional, desde los primeros minutos estuvo aquí el general secretario Cresencio Sandoval. Quiero agradecer porque, a 11 días de esta tragedia… Porque Oaxaca está de luto, hay que recordar que lamentablemente hay nueve defunciones. Por supuesto, nuestro más sentido pésame a sus seres queridos y todavía hay cinco personas desaparecidas.

Por supuesto, también al almirante secretario Ojeda, agradecer a la Marina todo su apoyo.

En la memoria histórica, pero especialmente en la memoria personal de todas y todos los oaxaqueños siempre habrá la imagen de un soldado, de un marino o también de algún integrante de la Fuerza Aérea, ya sea levantando escombro o en sus cocinas dándonos de comer o apoyando también cálidamente a una familia oaxaqueña.

Hoy seguimos en una etapa de emergencia y solamente comentar, señor presidente, rápidamente decirle al pueblo de México que ya se ha restablecido totalmente la red federal carretera, también la luz en su totalidad.

También, hemos podido empezar los censos, se estarán atendiendo las más de 28 mil viviendas que han sido afectadas, las más de 191 escuelas que también han sido afectadas.

Y por supuesto, en el tema de salud podemos informar que no hay ningún connato de epidemia de ningún tipo.

Y señalar también que se estará apoyando el tema de las cosechas. Aquí somos productores de café, de papaya, de guanábana, de cacao. Las más de 500 mil hectáreas que se señalan que han sido afectadas serán atendidas y por supuesto todos los comercios y la zona turística, como usted señalaba. En el caso de San Agustinillo, Mazunte, Puerto Ángel y toda la zona costera, como es el caso de Huatulco, tendrán apoyos.

Oaxaca es un pueblo fuerte, que sabe mirar a la tragedia de frente y salir adelante. Hoy estamos de pie y agradezco la gran solidaridad.

Por supuesto, también de la gobernadora de Guerrero, hermana, Evelyn Salgado; del gobernador de Tamaulipas, Francisco García de Vaca; y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; así como el gobernador del Alfredo del Mazo, del Estado de México, que nos han mandado apoyos y varias empresas privadas que también han estado presentes.

Quiero también señalar, señor presidente, que en Oaxaca hay gobernabilidad, como usted bien lo señalaba. Y quiero ser muy puntual porque me parece que es un tema que está hoy en boga a nivel nacional. Aquí en Oaxaca elegimos una manera de gobernar y esa es a través de la coordinación.

Nosotros entendemos que cuando se está en el gobierno hay que saber trabajar en equipo, porque son los equipos los que ganan campeonatos. Todos los procesos que hemos tenido en mi gobierno han reflejado un estado fundamental para poder salir adelante, que es la gobernabilidad y eso es gracias a la coordinación que hemos podido entablar con su gobierno, el gobierno federal y los más de 570 municipios de Oaxaca.

El gobernador de Oaxaca todos los días atiende a más de dos mil 800 autoridades electas y ahí es donde está el reto democrático. Como gobernador, rechazo la polarización; como gobernador, no creo que a partir del odio se pueda construir la esperanza de un país diferente, se construye a partir del diálogo, a partir de los acuerdos y eso es lo que hemos sabido hacer aquí en Oaxaca y los resultados están, más que en palabras, en hechos contundentes y ahorita los estaré compartiendo.

Por eso hoy tenemos aquí a dos autoridades, que durante más de 50 años el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla y el municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo, o de Tamazulápam del Espíritu Santo y de San Pedro y San Pablo Ayutla habían tenido conflictos de carácter social y de gobierno, señor presidente.

Pero aquí entendemos que, en los temas sociales, diálogo; y cuando se agota el diálogo, más diálogo. Y por eso hoy podemos estar aquí con usted, porque tienen algo muy importante que anunciarle al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México.

No sé si me permita que puedan pasar para que lo puedan compartir.

Presidentes.

JESÚS GALVÁN ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA: (Habla en lengua indígena)

Muy buenos días, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar en este lugar y poder expresar una información muy importante a usted y al pueblo de México, al pueblo de Oaxaca.

Gobernador, también es un honor estar aquí presente.

Compañero de Tamazulápam, presidente municipal.

Su servidor, presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla.

Hoy estamos aquí para dar a conocer un resultado, con el permiso de ustedes.

Este día es muy importante para darles a conocer a la ciudadanía, al presidente de la República y a todos los presentes que estamos muy contentos y agradecemos este espacio. Un saludo fraterno, un saludo cordial a las autoridades locales de este lugar donde hemos sido recibido amablemente.

Saludos cordiales a nuestros paisanos de San Pedro y San Pablo Ayutla, nuestras agencias, nuestras autoridades de este año 2022 y 2021, que desde el año pasado a la fecha venimos trabajando arduamente.

Iniciamos nuestro diálogo cansados de tantos años de problemas, de conflictos agrarios y por el agua. Decidimos el año pasado estas fechas iniciar con nuestro diálogo, respaldado cada uno de las acciones por nuestras asambleas, con el apoyo de nuestras autoridades auxiliares, como son los agentes, de este año y del año pasado.

Nos sentimos contentos porque, después de arduo trabajo, hoy podemos informarles que, con el apoyo de nuestro pueblo, el respaldo de nuestro pueblo, pudimos lograr firmar un acuerdo de paz el 2 de septiembre del año 2021 las autoridades de Tamazulápam, autoridades agrarias, municipal y sus agencias, en donde nosotros decidimos determinar nuestra línea de colindancia y el 27 de diciembre construir nuestras mojoneras y en el tema del agua decidimos compartirlas en partes iguales. Sólo de esa manera consideramos y determinamos que iniciaríamos nuestra vida nuevamente de paz, de convivencia, de armonía.

Al paso de los meses y exactamente en un año de haber emprendido esta tarea que nuestras asambleas nos encomendó, nos respaldó, así lo hicimos, porque nosotros no estamos por encima de nuestro pueblo, de nuestras agencias, son ellos los que determinan y nosotros vamos ejecutando los trabajos o los compromisos que de las asambleas emanan.

Después de ese acuerdo, que nada más trabajamos las autoridades comunitarias de nuestros pueblos, al final de ese acuerdo tuvimos que salir en busca del apoyo de la autoridad estatal y hoy de la autoridad federal, porque sabemos que solamente con ellos se puede complementar este trabajo que nosotros iniciamos como pueblos.

Una de ellas es que ya tenemos nuestra sentencia, la sentencia y de lo cual agradecemos al trabajo que hizo el Tribunal Agrario para darle legalidad, el acuerdo que ambos pueblos decidimos, en donde claramente se habla de nuestra delimitación territorial, construcción de mojoneras y compartir el agua.

Eso es lo que plasma en esta sentencia, lo principal, lo cual nosotros estamos muy contentos, nuestros pueblos seguramente ahorita nos están escuchando, nuestras agencias del año pasado, nuestras autoridades del año pasado y de este año, nuestros ciudadanos, que son ellos los que impulsaron y gracias a ellos pudimos lograr y también platicar.

Agradezco también al pueblo de Tamazulápam, a los ciudadanos, a sus gentes, sus autoridades, con quienes día con día estuvimos trabajando, estuvimos dialogando y en ningún diálogo nadie salió o alguien se retiró de los diálogos hasta que lográramos llegar a lo que estamos hablando.

Entonces, hoy nos sentimos muy honrados.

También queremos agradecer a los compañeros de Comuna, que también nos estuvieron apoyando después de esta firma de acuerdo para ir tocando puertas, avanzar y lograr también el apoyo muy significativo del gobierno estatal.

Hemos avanzado, hemos trabajado. En este momento ya se construyeron los tanques, se están tendiendo las tuberías, ya estamos a unos días y la esperanza es terminar para que el agua se pueda distribuir simultáneamente a los dos pueblos y así poder disfrutar de este beneficio y disfrutar del agua mientras la madre naturaleza nos ofrezca, hasta el tiempo que la misma naturaleza nos diga.

Ahora solicito de manera atenta y respetuosa al señor gobernador que ya tenemos muchos compromisos. Si bien muchos trabajos ya sacamos adelante, quedan los compromisos pactados para terminar, para culminar esta gran tarea que tenemos y así poder decir que ya aterrice totalmente. Entonces, yo sí solicito que por ahí nos apoyemos.

Y al señor presidente de la República, aparte de informarle de lo contento que nos sentimos por este trabajo, pedirle, solicitarle también su apoyo para que en lo que corresponde a usted en sus instancias federales nos apoyen y agilicen los últimos trámites que nos hagan falta para ya darle por terminado de manera total y poder continuar con nuestros trabajos de manera armónica, de pacificación.

Hace unos días hubo fiesta en Tamazulápam y muchos de nuestros paisanos ya fueron a participar, ya hemos iniciado nuestra convivencia en el deporte, en la fiesta, en la música y, ¿por qué no decir?, el día que hicimos nuestros trabajos de brecheo, amojonamiento, pues fue también de trabajo y de convivencia. Estuvimos ahí ambos pueblos trabajando, sacando adelante los compromisos que nuestras asambleas nos encomendó.

En este… Aquí tengo un material, aparte de este paquete que le voy a hacer entrega al presidente de la República. Es una copia de la sentencia que nos emitió el Tribunal Agrario en donde ya legalmente ya estamos divididos, ya la disolución de la mancomunidad ya es un hecho, ya nos separamos, pero en buenos términos, nos separamos, pero la convivencia, los trabajos, la armonía, esa es la que debe de reinar, es lo que nosotros le apostamos para nuestros nietos, para nuestros hijos.

Y aquí tengo en la mano una memoria de todas las asambleas que estuvimos realizando, de todos los acuerdos, todas las actas de nuestras agencias, nuestros pueblos. Y quisiéramos, si así usted lo desea, que nos regalara una firma, porque aquí lo tenemos como un testigo de honor. Y esta memoria la vamos a guardar en nuestro pueblo, en el pueblo de Tamazulápam para que también las demás generaciones lo puedan ver, cómo fue que inició y cómo vamos a terminar.

No me resta más que agradecerles a todos los que nos han apoyado, sobre todo a nuestros pueblos, nuestros ciudadanos, nuestras gentes, hombres y mujeres quienes creyeron en este proyecto.

Y hasta ahí puedo terminar con mi participación. Muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes.

El compañero presidente municipal de Tamazulápam seguramente va a expresar lo propio.

Gracias.

RAFAEL JUÁREZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO: Muchas gracias por permitirme este espacio, señor presidente de la República mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Al gobernador de mi estado de Oaxaca.

Muchos saludos a todos mis compañeros que me están viendo en este momento.

También saludo a las personalidades quienes acompañan al presidente de la República.

Solamente quiero decir algunas cuantas palabras. Ya mi compañero, el presidente de Ayutla, ya dio los pormenores de cómo se llevaron a cabo los trabajos para resolver nuestros problemas.

Primero, quiero agradecer a todos nuestros comuneros, hombres y mujeres, niños y niñas, quienes contribuyeron en la resolución y resolvimos nuestros en los dos municipios, sin ellos no se pudo haber hecho.

Estamos contentos todos los comuneros, quienes trabajamos arduamente por mucho tiempo, por muchos años, ya lo dijo el compañero.

Entonces, esto es una muestra que sí se pueden resolver los problemas, se pueden resolver los problemas por más difícil que sean, es un ejemplo para el pueblo mexicano.

Entonces, yo como presidente municipal agradezco también al gobernador del estado, al presidente de la República, porque también contribuyeron para resolver nuestros problemas.

Hoy podemos decir que estamos en paz, estamos iniciando una nueva relación social, político, en todos los ámbitos.

Entonces, agradezco infinitamente a mis autoridades municipales, de bienes comunales que también formaron parte de estos trabajos.

Gracias, señor presidente de la República.

Gracias al gobernador del estado de Oaxaca, el licenciado, maestro Alejandro Murat, también a quienes lo acompañan.

Yo agradezco bastante este espacio. Espero que no sea la primera vez que estemos aquí.

Gracias a los reporteros también, que también son testigos de esta historia que estamos forjando, que estamos escribiendo.

Nada más, gracias

ALEJANDRO MURAT HINOJOSA: Pues a esto me refería cuando hay que hablar de hechos, no de palabras. A veces se olvida que en la democracia, que es un gran sistema de gobierno, hay que sabernos poner de acuerdo. Y para llegar a esos acuerdos, diálogo; y cuando se agota el diálogo, más diálogo.

Así es como se construye la gobernabilidad, la gobernabilidad que hoy le permite a Oaxaca, señor presidente, haber construido que el sistema educativo, después de más de una década, hayamos logrado juntos que tengamos ciclos completos de clases, pero especialmente con la orientación del magisterio atender más de dos mil 100 incidencias administrativas, que no se habían atendido en más de una década.

Gobernabilidad significa que podamos tener una transición en la Universidad ‘Benito Juárez’, Autónoma ‘Benito Juárez’, la UABJO, de manera tersa y que hoy estén emprendiendo las reformas que usted ha planteado para poderle darle viabilidad a esa gran universidad, que es el alma mater de Oaxaca.

Gobernabilidad es saber gobernar con todas las fuerzas políticas y todas las expresiones sociales. Por eso hay gobernabilidad hoy en Oaxaca que permite, señor presidente, que también, de acuerdo al Inegi, por primera vez en la historia de Oaxaca al cierre del año pasado haya sido el estado que más creció del país gracias a los más de 30 mil millones de pesos que hay en obras de infraestructura que van a permitir que siga ese crecimiento, como la autopista de la costa, la autopista del istmo y el gran proyecto que vendrá a cambiar no sólo a Oaxaca, sino todo el sureste de México, que es el proyecto del Corredor Interoceánico. Obras que llevaban más de 15 años o 100 años esperando para el sureste y, por supuesto, para Oaxaca, son datos duros del Inegi.

Pero también la gobernabilidad ha permitido que en tres evaluaciones el Coneval reconozca que en Oaxaca se ha reducido más la pobreza que en todo el país.

Y, por supuesto, por eso puedo estar hoy aquí también, para invitar a darles un regalo a todos los mexicanos, señor presidente, porque vamos a tener la Guelaguetza este 25 de julio y 1º de agosto y queremos invitar a todo México a que nos acompañe, a que disfruten esta gobernabilidad, esa seguridad, pero, lo más importante, la cultura y a las oaxaqueñas y oaxaqueños que los vamos a recibir con los brazos abiertos.

Es cuanto, señor presidente.

Muchas gracias.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Oaxaca.

El estado de Oaxaca, con 570 municipios, con cuatro millones de habitantes, concentra el 13.2 por ciento de su población en tres municipios, en Oaxaca de Juárez, en Tuxtepec y en Juchitán.

En cuanto a la incidencia delictiva, en el periodo de lo que va de la administración y hasta abril del 22, que es la última información que tenemos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vemos que el estado tiene un octavo lugar en robo en transportes, con una tendencia hacia la baja; homicidios dolosos, el 13 lugar, también con tendencia a la baja; secuestros, el 14 lugar con una tendencia al alza, con muy pocos números, ahorita lo vamos a ver en las gráficas.

En trata de personas, el 15 lugar con una tendencia hacia la baja, en extorsión el 21 lugar con tendencia hacia la alza, en robo a casa habitación el 25 lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la baja, en robo de vehículos el 27 lugar con una tendencia hacia a la baja y los delitos de impacto, ya reunidos todos los delitos, tiene un 24 lugar a nivel nacional y con una tendencia hacia a la baja. Vamos a ver cada uno de estos delitos.

En robo en transporte tenemos un reporte de nueve delitos de esta naturaleza en el mes de abril, tiene 71 en el año, su tendencia se identifica hacia la baja.

En homicidios dolosos, se registraron en abril 59 de estos delitos, su tendencia es a la baja, llevan 225 en lo que va del presente año. Aquí también vemos en la gráfica cómo se ve la tendencia hacia a la baja, tiene el 13º lugar a nivel nacional.

El secuestro, se presentaron tres delitos de esta naturaleza, su tendencia es hacia a la alza. Aquí tienen en el año 12 secuestros, tiene el 14º lugar a nivel nacional y, lo que mencionaba, los números son reducidos, tienen 31 en el 20, 26 en el 21 y 12 en lo que va de este año.

En trata de personas, un solo evento delictivo en abril, tienen tres en lo que va del año y en el año anterior habían tenido 13, la tendencia es hacia la baja.

La extorsión, 17 eventos delictivos de esta naturaleza con una tendencia hacia a la baja, 56 en lo que va del año y con un 21º lugar a nivel nacional.

El robo a casa habitación, 125 delitos en abril, su tendencia a la baja, 439 en lo que va del año, 25 lugar a nivel nacional.

El robo de vehículos, 74 delitos en abril, de igual manera su tendencia hacia a la baja con 340 delitos en el presente año.

En total de delitos de impacto tiene el 24 lugar y se presentaron mil 696 delitos de esta naturaleza en abril, contando con un total de seis mil 428 delitos en el 2022 con una tendencia también registrada a la baja y un 24 lugar.

En cuanto a la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa, también en la administración y hasta el mes de abril, tiene el estado un lugar 14 lugar, con dos mil 850 homicidios, abajo de la media, la media nacional es de tres mil 42.

Y estos mismos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el estado tiene el 13 lugar, con 69 homicidios, siendo la media de 83.

Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que corresponde a homicidios dolosos, a robo de vehículos y narcomenudeo se concentran en estos tres municipios: Oaxaca de Juárez, Huajuapan de León y Tuxtepec. Estos tres municipios tienen el 28 por ciento de los delitos de esta naturaleza que se presentan en el estado.

En cuanto a homicidios vinculados a delincuencia organizada, aquí la tendencia es hacia la baja, aquí vemos la gráfica. A partir de enero de este año el trabajo que se ha realizado aquí en el estado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno va dando resultado, va bajando, aquí podemos ver los números de 38, 37, 31, 28, 29, va su tendencia a la baja, ahorita en este mes llevan seis.

En cuanto a efectivos de seguridad pública, el estado cuenta con cuatro mil 228 policías; de ellos operativos son tres mil 760, estos son los operativos, son los elementos que están prácticamente realizando las acciones que generan seguridad hacia los ciudadanos. La policía municipal, 11 mil 558 y operativos 10 mil 288. Haciendo un total de personal operativo, de personal que está dando o generando esa seguridad, como cité, 14 mil 48 elementos. De acuerdo al promedio que maneja la ONU, el estado tiene un superávit en policías de un 27 por ciento.

También hay cinco municipios, que aquí los vemos en la lámina, en donde concentran la mayor cantidad o tienen una presencia importante en policías, que son San Bartolo Coyotepec, Oaxaca de Juárez, Juchitán, San Juan Bautista Tuxtepec y Salina Cruz, son cinco mil 79 policías concentrados en esos municipios atendiendo la seguridad de los ciudadanos.

En cuanto a fuerzas federales de seguridad, por parte del Ejército y Fuerza Aérea tenemos un total de seis mil 661 elementos y operativos cinco mil 995; en la Secretaría de Marina mil 840 y, de ellos, mil 472 operativos; de la Guardia Nacional cuatro mil 507, de ellos cuatro mil 56 operativos, para un total de personal operativo de 11 mil 523, que sumados con la policía estatal y la municipal hacen un gran total de personal operativo de 25 mil 571 elementos trabajando en todo el estado.

El estado también cuenta con 15 coordinaciones regionales que tienen las jurisdicciones correspondientes y donde trabaja este personal de seguridad pública estatal, municipal y federal. También cuenta con una coordinación estatal de la Guardia, una coordinación de seguridad a vías de comunicaciones y una coordinación de seguridad aeroportuaria.

En cuanto a construcción de compañías de la Guardia Nacional, en el 2020 se construyeron seis compañías: Juchitán, Juquila, Salina Cruz, San Pedro Pochutla, Santo Domingo, Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec. No pudimos construir una más que teníamos considerada en Huitzo por algunos problemas y la cambiamos a Xoxocotlán, que llevamos apenas el 42 por ciento, este año la iniciamos, cuando ya tuvimos un terreno para poder realizar esta construcción.

En el 2021 se construyeron seis más: en Ejutla de Crespo, Matías Romero, Putla, Villa de Guerrero, San Andrés Huaxpaltepec, San Juan Bautista Tuxtepec y Tlaxiaco.

Para este año tenemos considerado una compañía más en Xoxocotlán, que la vamos a iniciar la construcción el 15 de junio, ya tenemos el terreno, ya tenemos todo lo que requerimos para iniciar la construcción.

Y para el 2023 están consideradas dos compañías más: en Santa María Chachoapam, en Teotitlán de Flores Magón.

Además, cinco instalaciones del Ejército fueron cedidas a la Guardia Nacional para su despliegue de compañías.

De tal manera que al final del 23 el estado contará con 21 instalaciones de Guardia Nacional desplegadas en todo su territorio, como aquí podemos observar en la lámina.

En cuanto asignación de recursos federales, estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública el estado cuenta con 275 millones de pesos y del Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales, el Fortamun, recibe tres mil 76 millones de pesos.

En cuanto a aseguramientos en el estado en lo que va de la administración, aquí podemos observar, hay resultados relevantes, 371 hectáreas de marihuana erradicas, son ocho mil 757 plantíos, en amapola cinco mil 761 plantíos que corresponden a 376 hectáreas, 13 mil 541 kilogramos de marihuana, cuatro mil de cocaína, cuatro de heroína, 66 kilogramos de metanfetaminas, mil 519 vehículos asegurados, tres aeronaves, 27 embarcaciones, mil 415 detenidos, 379 armas de fuego, 16 granadas, 8.6 millones de pesos asegurados y 2.9 millones de dólares también.

En el robo de hidrocarburos el estado tiene o lo cruzan 13 ductos, seis actualmente están en operación, siete de ellos están fuera de servicio, En cinco municipios es donde hemos localizado 200 tomas clandestinas: aquí tenemos a Matías Romero con 42, Ixtaltepec con 40, la Soledad con 34, Acatlán de Pérez Figueroa 34 y San Juan Guichicovi con 19.

En cuanto a resultados con motivo de alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia militar, inteligencia aérea, se han detectado o ha habido seis alertamientos aéreos con resultados positivos, donde se han asegurado 800 kilogramos de cocaína, cinco aeronaves, dos vehículos y mil litros de combustible.

En cuanto a búsqueda y rescate ha habido 34 eventos, en donde el Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Guardia Nacional, han activado 61 elementos para asistir a 43 personas de manera favorable.

Es todo, señor presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Dos oaxaqueños, ustedes dos.

PREGUNTA: Presidente, buenos días.

Pedro Domínguez, de Milenio.

Preguntarle, publicamos ayer una nota sobre cifras que dieron las Fuerzas Armadas y el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, que han registrado un aumento considerable en el decomiso de chalecos blindados, de chalecos antibalas a la delincuencia organizada. A partir del 2018 hasta este año ha ido en incremento este tipo de decomisos.

Preguntarle, presidente, cómo ve este fenómeno, si se consideraría necesario en algún momento endurecer la legislación en torno a este tipo de casos.

Y además preguntarle cómo evitar que los grupos de la delincuencia se sigan armando con este tipo de protecciones, que incluso consiguen a través de internet, desde tiendas en Estados Unidos, que ofrecen los productos directamente a este tipo de organizaciones o haciendo publicidad dirigida directamente a este tipo de organizaciones.

Esa es mi primera pregunta, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en lo general, ustedes conocen que se ha presentado una iniciativa para tener más control en la venta de armas y de equipos militares, equipos bélicos. Es un tema que está en debate en estos tiempos.

Lo que sucede en nuestro país pues yo creo que los dos secretarios, tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina podrían explicarles y ellos pueden dar a conocer cómo es que actúa llamada delincuencia organizada en cuanto a la adquisición de armas y de estos equipos, chalecos. Si ustedes tienen información.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Bien, como ya lo comentó el señor presidente, hay una facilidad de la delincuencia para adquirir esto, los equipos tácticos, en la actualidad hay muchos lugares donde se venden, desde protección de rodillas, de codos, de espalda, de todo lo que en algún momento el personal militar o naval tiene la necesidad de protegerse y eso está a la venta en muchas tiendas y eso también en algún momento puede llegar a ser empleado por la delincuencia organizada.

En el caso de los chalecos, hemos asegurado una cantidad importante de estos chalecos. No todos tienen las características de lo que debe de tener o lo que debe de reunir un chaleco para que esa eficiente, me refiero a las placas balísticas con las que debe de contar para que sea una protección eficiente. El chaleco en sí se conforma con lo que es el chaleco propiamente dicho, pero en la parte interior lleva esas placas.

Sí hay también un mercado de esas placas. Lo que sí hemos detectado, que en la mayoría de los casos donde se aseguran estas placas metálicas no son placas de todo eficientes, son, digamos, placas hechizas, placas hechas con algún acero que no les brinda la protección adecuada como los chalecos con los que cuentan las Fuerzas Armadas, estas placas deben de tener especificaciones muy características para que puedan salvaguardar la vida del personal.

Lo que hemos encontrado, repito, no corresponde a esas características. O placas que ya están caducas, también el material con el que está hecho esta placa tiene su tiempo de caducidad, al llegar a ese tiempo es vulnerable la persona que las usa porque no tiene el material la resistencia suficiente para detener un impacto de un arma de fuego.

Entonces, sí existen, pero no, pues no de las mismas características que poseemos tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina.

Hay lugares en donde se ve más el empleo de este equipamiento por parte de la delincuencia, mencionaría Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, en Jalisco, son donde más hemos ubicado que trae este equipo la delincuencia.

Pero, repito, no son de las características que pueden tener o, como cité, hechizas, realizadas con cualquier material que ellos consideran que los puede proteger, pero que en la realidad ya con las pruebas balísticas hechas en nuestra industria militar pues no les genera ninguna condición de seguridad. Podemos, en alguna agresión que tengamos podemos hacer fuego o repeler esa agresión y no les va a resultar pues algo favorable el emplear estos chalecos de esta naturaleza.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Con permiso, señor presidente.

Igualmente, por el lado de la Secretaría de Marina sí se ha detectado ese tipo de ventas de equipos militares, cascos, chalecos, inclusive armas a través de diferentes plataformas electrónicas y de una u otra manera estamos viendo a través de la inteligencia naval de dónde vienen esas plataformas, porque muchas veces está ocultas, pero definitivamente… Incluso pues desde Estados Unidos se puede comprar a través de internet o a través de alguna plataforma ese tipo de equipamiento.

Y también, ¿por qué no decirlo?, al menos nos ha pasado dos o tres veces, dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles sobre todo uniformes y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja, porque pues meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas, ¿no? pero de que se van de la institución, se van. Si quieren delinquir, que lo hagan afuera, pero no adentro.

Eso es lo que podemos decir.

En cuestión de cascos, pues sí, lo hemos visto, la delincuencia los trae, pero pues los consiguen, como le digo, a través de diferentes plataformas y que las estamos investigando.

Gracias.

INTERLOCUTOR: Sí, gracias.

¿Se pediría alguna investigación para este caso, presidente, como mencionaba el secretario de Marina, que tanto el Ejército como la Semar hicieran una indagatoria de dónde vienen, todo este tipo de equipamiento?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo están haciendo, como lo plateó aquí el almirante Ojeda y se va a seguir castigando a todos los que cometen ilícitos.

INTERLOCUTOR: Gracias.

En un segundo tema, presidente, ayer el bloque de oposición armó una nueva estrategia para enfrentar a su gobierno. Mencionan que van a hacer una moratoria constitucional para impedir el paso a todas las iniciativas que pudieran estar presentando. Está en puerta la de la reforma electoral y también la de la Guardia Nacional.

¿Qué responde a esta nueva forma de enfrentar a su gobierno, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no es nada nuevo, es lo que han hecho, estar bloqueando. No proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, con sus asesores, politólogos expertos.

Imagínense, decir: ‘Vamos a bloquear una reforma electoral.’ ¿Qué provecho tiene eso? ‘Nada más porque queremos que tengamos la posibilidad de seguir haciendo fraudes, que no se nos cierre esa puerta por completo, porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos, como lo hacían antes, de la voluntad del pueblo’, nada más que ya las cosas cambiaron, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide.

Lo acabamos de constatar en las pasadas elecciones, sólo ellos tienen pues una visión distinta. Si la realidad no es como ellos quieren, que se amuele la realidad.

Aquí en Oaxaca hablaba Alejandro de gobernabilidad, le faltó decir de que acaban de haber elecciones y no hubo ningún problema, el pueblo de Oaxaca eligió.

Entonces, eso no les ayuda, pero están como para decirles: síganle, ahí la llevan. Pues que sigan su camino.

En el caso de no aprobar que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, ¿qué es entonces lo que quieren?, que resucite la antigua Policía Federal y que la Guardia Nacional esté en manos de personas como García Luna, eso es lo que buscan, que regrese a ser manejada desde Gobernación, sin profesionalismo, sin disciplina, sin honestidad, sin lealtad al pueblo.

Entonces, no creo yo que esto les ayude.

Es como cuando decidieron votar a favor de Iberdrola en vez de votar a favor de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí en la costa, 31 municipios afectados por el huracán y en 10 días se restableció el servicio eléctrico, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.

¿Qué pasaría si en vez de la Comisión Federal de Electricidad fuese Iberdrola? ¿Les preocuparía Ozolotepec, los Loxichas? No. Pues, votaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad.

Cuando se propuso que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, que se convirtieran en derechos constitucionales las becas para estudiantes de familias pobres, las pensiones para niñas, niños con discapacidad, votaron en contra.

Por eso cuando me preguntas de la nueva estrategia, de cuál es la nueva estrategia, es lo mismo, nada más que nosotros vamos a seguir adelante y contamos con el apoyo del pueblo, que eso es lo más importante.

Y ellos olvidan, creen que la política es asunto de los políticos, es asunto de los de arriba, de la élite, no conocen al pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, no le tienen amor al pueblo, por eso están inmersos en una crisis.

Pero es asombroso porque uno pensaría: va a haber una revisión, van a llevar a cabo un análisis, va a haber autocrítica, se va a rectificar. No, más de lo mismo. Es para decirles, con todo respeto… Nada más porque está aquí Alejandro no lo digo, pero es: aguanta, aguanta, el pueblo se levanta, síganle.

INTERVENCIÓN: ¿Políticamente están cavando su tumba?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no quiero ya meterme más.

Pero sí voy a decirles qué piensa la gente, porque a lo mejor ayuda esto. Y ofrezco disculpan porque voy a tirar aceite ahora, voy a presumirles.

¿No tienes la última encuesta? Sí, la de ayer, nada más es para… Porque es que a lo mejor no tienen información. Pero lo hago, no por ellos, lo hago porque hay muchos militantes de esos partidos que respeto y lo mínimo que tiene que hacer un dirigente es escuchar a sus representados, eso es lo mínimo.

Estamos muy bien, seguimos en segundo lugar a nivel mundial, 70 por ciento y ya nos acercamos a Modi, que es un fenómeno, que trae 76 el presidente de la India; 70 y 25 en contra y cinco indeciso. Y vean cómo están los demás presidentes.

Pues ahí está. Muy bien.

PREGUNTA: Señor presidente, bueno, el motivo principal es su presencia aquí en el Huatulco, Oaxaca, es el huracán Agatha. Me gustaría a los compañeros nacionales que nos dieran chance por el tema.

Bueno, me presento, mi nombre es Esaú Zavaleta, de Prestigio Mx.

Y sí me preocupa, porque estamos abordando su conferencia mañanera con temas nacionales, sí, pero creo que lo que importa aquí es lo del huracán Agatha, que afectó a esta región de la costa y sierra sur.

Y a mí me preocupa algo muy importante: a 10 días de la tragedia o del huracán Agatha hay gente que todavía no tiene ayuda y me envían mensajes a través de redes sociales de cómo le pueden hacer porque sus presidentes municipales simplemente no les contestan.

Entonces, sí me gustaría saber algún número de emergencia de la Sedena para poder establecer un puente aéreo a esos municipios o comunidades donde no ha llegado la ayuda. Y puedo mencionar fácil El Perdiz, Cerro Minas, Piedra Hueca, comunidades, Coixtepec, que no ha llegado la ayuda.

Otro tema que me preocupa muy importante es el censo. Los medios de comunicación locales hemos visto de manera personal cómo el censo se está haciendo a la ligera. Yo sé que dice que todavía faltan unos días para que el censo termine, pero la gente está pidiendo un segundo censo, ¿por qué?, porque me tocó ver en ventanilla los… Estos muchachos que censan de Bienestar… Los señores ya arreglaron su casita, por alguna situación les voló su lámina, entonces ellos improvisaron su casita y le pusieron láminas y todo y llegan los del censo y les dicen: ‘No, pues tú no sufriste ninguna afectación’ ’Pero ¡cómo!, si me casita le acabo de arreglar para que ya no me pase el agua porque no tengo otra casa. Entonces, los del censo del Bienestar le dicen: ‘Tú no tuviste afectación’. Entonces, la gente está reclamando ese tema de que se haga un segundo censo. ¿Existe la posibilidad de que se haga un segundo censo bien valorado?

Y el otro tema es un número de emergencia para esas comunidades que todavía no ha llegado la ayuda y yo les puedo mencionar algunas. O sea, no he visto ahorita a través del gobierno federal ni del gobierno del estado un número que se ponga a disposición para esas comunidades donde no ha llegado la ayuda. Ojalá alguno de su gabinete o el gobernador del estado pueda proporcionarnos un enlace para poder… Un número o a quién contactar para esas comunidades que necesitan emergencia.

Y esas serían mis dos preguntas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Sí, mira, esta es una conferencia nacional, ya ayer tratamos en la reunión el tema del apoyo a los 31 municipios con afectaciones, hablamos de todos los municipios afectados, la ayuda que se ha entregado, en dónde todavía no hemos podido entrar, qué se está haciendo ya; bueno, llegamos a la conclusión de que voy a regresar en una semana. Se transmitió esto que te estoy diciendo en redes.

Claro, hay comunidades donde no hay internet, pero ya hemos tratado este tema. De todas maneras, vamos a tomar nota de cuáles son las comunidades que requieren de apoyo.

Y sobre el segundo censo, no tenemos el primero todavía, vamos a esperarnos. Este método de atención a damnificados ya lo hemos probado y nos ha dado buenos resultados. Lo hemos probado en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Nayarit, en donde lamentablemente ha habido también afectaciones.

Entonces, antes se entregaban los recursos arriba y no le llegaba nada a la gente, o se hacía una declaratoria de emergencia y se decía ‘hay tantos afectados’. Había lo que llamaban el Fonden, que era un programa podrido, porque cada vez que había desgracias sacaban provecho los altos funcionarios públicos, ya se tenía en Gobernación hasta un grupo de proveedores de láminas, de colchonetas. Entonces, eso ya no existe, ahora es un censo.

Ya en esta fase es un censo casa por casa. Puede ser que se den casos como el que tú mencionas, pero se corrige. Pero es lo más seguro, porque se está visitando en su domicilio al afectado y con ese censo se ve si es un daño total de la vivienda, que hay que construirla nueva, o es una reparación, qué enseres perdieron, su estufa, si tenían su refrigerador y lo perdieron, sus camas, sus cultivos y la ayuda llega de manera directa a partir del censo.

Por eso voy a regresar el viernes, porque ya vamos a tener concluido el censo, ya vamos a saber cuáles son las necesidades de cada familia, de cada pueblo, cuántos son los caminos que hay que arreglar, los sistemas de agua y no hay ninguna limitación presupuestal, que se va a atender a toda la gente, como lo hacemos cada vez que hay una desgracia y que nuestro pueblo sufre y es nuestro compromiso y vamos a cumplir.

INTERLOCUTOR: Ojalá y que lo supervisen, porque en el sismo de 7.4 que hubo aquí en Huatulco hace dos años no se atendió a todos los afectados y hasta ahorita están esperando a las personas, pobres y ricos y más los pobres. Ojalá que se supervise otra vez y pongan algún número telefónico, a un contacto.

Hace una semana se recolectó víveres del pueblo de aquí de Huatulco para una población en la sierra. Le dijeron que le iban a dar helicóptero y a la mera hora alguien encargado del Ejército no se lo querían dar y después hasta les mandaron un video a los medios de comunicación, lo publicamos para que se atendiera, no para quedarlo hacer mal y le revisaron hasta los celulares personal del Ejército a esa persona. Desgraciadamente ese mismo día tomaron esa decisión, pero estaba mal el tiempo. Entonces, sí sería bueno que hubiera más atención a las afectados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a tomar en cuenta las opiniones de ustedes.

A ver, nada más que cómo íbamos. No, pero de una vez.

PREGUNTA: Señor, buenos días. Como ciudadano, gracias por estar aquí en la costa de Oaxaca.

Soy Reyes Héctor Suárez Olvera, de Reyes Suárez Informa, de Notihuatulco y La Voladora Informativa. Una vez lo entrevisté a usted acá.

Bueno, la pregunta es la siguiente: las carreteras y puentes hacia la Sierra Sur han sido reconstruidas varias veces después del huracán Paulina, del Rick, sismos, como lo mencionaron y desafortunadamente siempre se vuelven a dañar.

¿Con el apoyo del gobierno federal se podrán hacer obras realmente duraderas? Sé que es difícil para el gobierno estatal, los gobiernos locales, realizar estas obras, se requiere una mayor fortaleza. ¿Puede el gobierno federal apoyar para que esos puentes y esas carreteras ya no se vuelvan a caer?

Es la primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo que corresponde al gobierno estatal y al gobierno federal va a llevarse a cabo, es decir, la rehabilitación de las carreteras, de los puentes y buscando que se hagan bien las obras.

En el caso de los municipios, ayer lo que le propusimos a los presidentes municipales, sobre todo a los de usos y costumbres, de los 31 municipios hay 22 de usos y costumbres, lo que se les propuso es entregarles a ellos los fondos y esto ha funcionado porque hacen sus caminos de concreto, bien hechos, con drenaje, con alcantarillas y aguantan, los hacen bien. Entonces, en esos casos va a ser entregándoles a ellos los recursos.

Además, son autoridades admirables por su honestidad. Eso no se puede hacer en cualquier otra parte porque se entregan los recursos y desaparecen o no llegan, o llegan con moche a las obras, o se hacen obras malhechas.

¿Saben de dónde salió lo de la construcción de los caminos de concreto entregándole el dinero a las autoridades municipales?

De una gira que hice hace 20 años o más, por los Ozolotepecs. Estaban los caminos destruidos y letreros, ‘este camino se construyó en beneficio del pueblo’ y no había camino, o sea, era terracería. Entonces, le preguntaba yo a la gente: ¿Y por qué?

Había algo antes que se llamaba aquí en Oaxaca, no se me va a olvidar, CAO.

INTERVENCIÓN: Todavía existe.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno. CAO, era el encargado de los caminos.

Y le decía yo a la gente: Bueno, ¿y por qué no le hacen ustedes?, que les den a ustedes el presupuesto, ¿qué les dicen? ‘Ah, que no tenemos capacidad técnica’. ¿Cómo los constructores o los herederos de los constructores de Monte Albán no van a poder hacer un camino? Los trabajadores de la construcción de Oaxaca son los más deseados en Nueva York. Entonces, ¿cómo no hacer un camino?

Bueno, así salió y ya llevamos más de 100 caminos así, que son obras de arte. Manejan bien el dinero, hasta les sobra para otras obras. Y así queremos hacerlo ahora en el caso de los caminos municipales.

En el caso de caminos estatales y federales nos vamos a poner de acuerdo, pero sí vamos nosotros a procurar que se terminen los caminos.

Y se enojan mucho los adversarios cuando repito y repito de que no somos lo mismo, porque sí, en efecto, se hacían esos caminos que ni si quieran aguantaban entrega, era nada más para inaugurarlos, con los primeros aguaceros se destruían y ahí están los ejemplos.

¿Cuántos años tardaron trabajando en las carreteras de Oaxaca a Puerto Escondido o de Oaxaca al istmo? Y ahora este año yo espero que, así como se resolvió el problema de los compañeros mixes, se resuelva el problema de Sola de Vega, de Coatlán, con Coatlán, que ya estamos buscando una solución para terminar este año, antes de que termine Alejandro, esa carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, que va a permitir ahorrar como tres horas. Si se hacen cinco de aquí o de Pochutla a Oaxaca…

INTERVENCIÓN: Se hacen ocho, señor, de ocho a 10 horas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ocho, pues se van a poder hacer dos o tres con esa carretera. Y lo mismo la del istmo.

Y se están haciendo las obras de drenaje y viaductos. Son obras difíciles, pero vamos a seguir ayudando y tenemos ese acuerdo ya con el gobierno del estado —es buena tu pregunta— para que resistan las carreteras.

INTERLOCUTOR: En relación a las invasiones en Huatulco, esas tienen como causa la falta de vivienda popular. Este fenómeno social ya se ha repetido varias veces y siempre la solución aplicada ha sido entregar áreas para urbanizar a constructoras privadas para que estas construyan casas de interés social y puestas en venta a los beneficiarios. Sin embargo, los precios siempre han sido altos y a través de influencias y trampas los compradores en muchas ocasiones no son los que realmente se benefician.

Bueno, ¿en esta ocasión se podrá entregar los terrenos directamente a las familias solicitantes y que ellos mismos construyan sus viviendas bajo la supervisión de las instituciones gubernamentales?

Ya las construyeron ellos solitos, en zonas peligrosas, ahora hay que reubicarlos. Pero les venden las casas haciendo negocio ahí con intereses altos para toda su vida, no las pueden pagar, las abandonan y otra vez a invadir, eso es lo que pasa aquí en Huatulco, en el desarrollo turístico.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pasa en Huatulco y en otras zonas turísticas en donde hay terrenos de Fonatur.

Ya estamos por presentar un plan porque hay mucho desorden, claro, bien ordenado, es un desorden bien organizado, de invasiones, donde intervienen políticos, autoridades y se valen de que hay mucha gente que necesita donde vivir, pero ellos hacen su agosto.

INTERLOCUTOR: A veces hasta se llevan el dinero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Entonces, vamos a presentar muy pronto un plan también porque necesitamos que todos estos centros turísticos tengan un desarrollo urbano ordenado, porque la actividad turística es muy importante, vive mucha gente del turismo, tenemos que cuidar la actividad turística.

El turismo, a diferencia de otras actividades económicas, produce riqueza y distribuye riqueza, porque del turismo pues viven transportistas, viven meseros, chef, comerciantes, mucha gente, entonces tenemos que cuidar el turismo.

Además, últimamente, eso lo sabe muy bien el gobernador, uno de los destinos turísticos que más ha crecido es precisamente esta región, esta costa de Oaxaca, o sea, ha crecido mucho; entonces, hay que cuidarlo para que siga creciendo y siga habiendo beneficios para la gente, pero con orden, sin que saquen provecho unas cuantas personas, que haya justicia.

Pero sí estoy muy consciente de lo que ha venido pasando y ya es tiempo de poner orden. Antes de que yo termine vamos a resolver ese asunto, vamos a ordenar ese asunto, ya lo tenemos.

Muy bien.

INTERVENCIÓN: Y le faltan otros 12 años más, ¿eh?, ganó dos elecciones antes, le faltan 12 años, ni un minuto más.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ya no, no. Me faltan dos que voy a convertir en seis, eso sí, porque yo termino en septiembre del 24, yo voy a entregar, pero como no trabajo ocho horas, sino 16 y ahora le voy a meter un poquito más, entonces me va a rendir más el tiempo.

INTERVENCIÓN: Me llama mucho la atención que el gobernador del estado hace rato mencionaba cinco personas desaparecidas a 10 días del huracán. ¿Cómo puede ser posible que esas personas sigan desaparecidas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Estamos trabajando con las autoridades y la Secretaría de la Defensa informó ayer que hay una brigada permanente buscándolos.

¿Por qué no lo explica, general?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: En las poblaciones donde se reportaron los desaparecidos se desplegó personal con los binomios canófilos para poder detectarlos. Se hizo el trabajo, se detectaron algunos, se recuperaron los cuerpos y en el área donde están los cinco desaparecidos ahí se concentraron los 10 binomios canófilos que tenemos aquí en el área para auxiliar a la población.

En los lugares que se ha hecho la búsqueda desafortunadamente no hemos tenido resultados positivos, pero inclusive las autoridades, los pobladores de esas áreas nos han indicado dónde ellos estiman que pudieran estar los cuerpos, en donde se los llevó el río o alguna circunstancia que se presentó y estamos atendiendo eso que nos dice la población para buscar ahí a los desaparecidos, están los 10 binomios enfocados a esa parte, están en las poblaciones, no bajan hacia acá a descansar o algo, sino están ahí permanentes con el objetivo de encontrar esos cinco cuerpos.

INTERVENCIÓN: ¿Hasta cuántos días los van a estar buscando?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: No, hasta que los encontremos, ahí va a seguir trabajando el personal hasta que logren encontrar los cuerpos.

INTERVENCIÓN: No encuentran al papá, estaban solicitando la embarcación y la Marina participó, andaban los tiburoneros ayudando en la búsqueda

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: No tenemos el reporte de eso, tomamos nota, pero donde nos han reportado desde el inicio del apoyo se reportaron áreas donde había personas desaparecidas, teníamos inicialmente 33 personas desaparecidas, se fueron localizando y nada más nos quedan estos cinco reportados, pero vemos esta parte.

PREGUNTA: Hola, presidente, buenos días.

Nada más dos dudas en torno a lo que está pasando con la emergencia de Oaxaca. Preguntarle rápidamente, en el tema de algunas personas, por ejemplo, muy cerca aquí en Copalita, que las personas viven al lado del río, ¿ahí van a volver a edificar las casas?, ¿las van a reubicar?

Me acuerdo que cuando al principio empezaba este gobierno Sedatu tenía como pues una especie de mapeo de zonas de riesgo, junto con las demás autoridades. ¿Qué va a pasar ahí?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues eso que estás planteando, que se hace la recomendación de que se muden, se cambien de sitio. Hay que ayudarlos para que tengan su terreno y ya no construir en estas partes bajas o en los cauces de arroyos y de ríos para que no suceda lo mismo, en eso estamos, esto también lo toma en consideración el censo.

Y sí, en efecto, todavía se están haciendo construcciones nuevas, se llevan 600 casas rehabilitadas del sismo, nos faltan todavía y hay casas nuevas, ayer se dio a conocer y otras en reparación.

A ver si no está la lámina de ayer de David Cervantes, de las viviendas que se están haciendo aquí mismo, en esta región. Nada más que aquí ahora sí que llovió sobre mojado, entonces son dos fenómenos que se han padecido.

INTERLOCUTOR: Dos emergencias.

Presidente, en lo que aparece la lámina…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí está. Esto es, miren, estos 18 municipios. A ver, esto es lo que tiene que ver con vivienda, sí, porque no le… Síguele.

Aquí está lo que se ha hecho. Pero hay unas imágenes… Es este trabajo que se está haciendo.

Bueno, con decirles que el huracán agarró a los compañeros nuestros, los atrapó ahí y están ellos trabajando, ahí está lo que se está haciendo del huracán anterior y de los sismos.

Estas son afectaciones nuevas. Este levantamiento, por ejemplo, lo hicieron ellos.

El tratamiento que vamos a dar ahora es distinto porque son muchas viviendas, se habla de 28 mil, aproximadas.

INTERVENCIÓN: Es amplio el número.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, 28 mil. Hay que esperar el censo.

Pero, entonces, eso requiere del apoyo de la gente, de todos, es la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo; o sea, es decirle a la gente: Te toca tanto y tú hazte cargo y a los gobiernos municipales para los caminos les toca tanto y háganse cargo y al estado lo que le corresponde y la federación lo que le corresponde y toda la entrega de despensas, de enseres, incluso estos apoyos directos los va a distribuir la Defensa y Marina, sin intermediación.

INTERLOCUTOR: ¿En este caso la Marina va a llegar con la estufa, con el…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Así llegan.

Me quedé incluso con la duda de lo de Tabasco y de Chiapas, que hablaron de 25 mil y yo creo que fueron más.

Estamos hablando… Para que vean que sí ha habido cambios, en las afectaciones de inundaciones por huracanes en Chiapas, Tabasco, Veracruz, uno de los problemas que enfrentamos es que la industria de los equipos, de los aparatos electrodomésticos no tiene capacidad. Imagínense comprar 50 mil estufas, 50 mil refrigeradores. Entonces, nos lleva tiempo.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: Son 221 mil en los dos estados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro, sí. Es que ayer me brincaba. Pero, ¿cuántas viviendas?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Son 221 mil…

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Son 220 mil 384 paquetes, que consistían en refrigerador, estufa, colchón, licuadora, refrigerador.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, es que ayer me quedé con esa duda.

Pero ese es el mecanismo.

Ah, ahora regresando a lo de la vivienda, es decirle a la gente: si es daño total, ya no se puede reparar, hay que hacerla de nuevo, ahí está, te apoyamos con esto y consíguete tus materiales de construcción, cómpralos, consíguete al maestro, a los compañeros albañiles y adelante.

Esto —regrésala, regresa, a ver, regresa otra— si se dan cuenta, esta sí tiene asesoría.

INTERLOCUTOR: Tiene una cimentación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de acuerdo a como también la gente quiera su casa, pero aquí estamos hablando de 600 y tenemos que atender 28 mil.

Ayer yo hablaba de que tenemos que trabajar todos, que eso es la democracia, porque la Secretaría de la Defensa, aparte de la seguridad, tiene que construir 570 kilómetros del Tren Maya y dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar y como 250 cuarteles para la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, etcétera.

La Marina, todo el plan del istmo, los puertos, la rehabilitación de puertos, ahora tienen a su cargo hasta las Islas Marías, que ya se convirtieron en un centro de recreación para la cultura, la historia, el medio ambiente, ya eso depende de la Marina.

Pero todo el gobierno está aplicándose. Entonces, necesitamos la ayuda y confiar, confiar en la gente.

¿Saben que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo? Yo pongo de ejemplo a los gobiernos de usos y costumbres. Conozco todo el país, todos los municipios de México y es admirable. Ustedes porque viven aquí y ya están acostumbrados a verlo, pero no hay en el mundo experiencias como las de Oaxaca en cuanto a tradiciones, a costumbres, a organización social, al tequio, el que la autoridad sea electa por la asamblea, que nadie ande ahí haciendo campaña, pelando el diente, sino que pueden estar en Nueva York, pueden estar en Los Ángeles o en Neza, o en cualquier lado y le toca dar el servicio, te toca y tienes que venir a dar el servicio, sí, sí.

Entonces, es una ventaja; es decir, no estaba contemplado o se permitía, las normas no contemplaban bajarle desde la Tesorería de la Federación los recursos a la autoridad, pero eso es lo que nos hace o nos permite avanzar.

Eso es un tesoro que tiene Oaxaca, su cultura. Porque hay quienes piensan que eso es atraso. No, eso viene de lejos, de las grandes civilizaciones, es un ejemplo a seguir.

Entonces, por lo que estás preguntando sobre las viviendas, vamos a buscar la forma, claro, se entregan algunos modelos, pero la gente sabe.

INTERLOCUTOR: ¿Colabora el Ejército?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Otra duda de lo que ayer platicaba en esta presentación. Este tema de los cultivos, cuando alguien resulta afectado de un cultivo, es decir, aquí guanábana, papaya y todo lo que pasa, ¿hay un dinero que le pone el gobierno federal y un dinero más el gobierno estatal y se entrega en una bolsa o es un apoyo del gobierno federal y un apoyo del gobierno estatal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por lo general es apoyo del gobierno federal.

En esta región hay muchos, miles de campesinos en el programa Sembrando Vida. Por eso, cuando se presenta un fenómeno así pues nos agarra con un sustento, una base. De los afectados, ayer calculábamos que había tres mil en el programa Sembrando Vida. Esos sembradores reciben mes con mes un jornal para cultivar sus parcelas, sembrar árboles frutales o maderables, el café, la papaya. Aquí hay cacao, fíjense, porque se piensa que el cacao nada más es de Tabasco y de Chiapas; no, aquí en esta zona…

INTERVENCIÓN: Y es sombra para el café.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y es sombra para el café.

Entonces, ya están, entonces, ¿qué hacemos ahí en estos casos?, reforzarlos a ellos e incorporar a otros miembros para que restablezcan sus plantaciones, todas sus afectaciones y se les esté ayudando con un jornal para trabajar en su propia tierra, sea tierra comunal, ejidal o propiedad privada.

En Oaxaca, también para que se sepa, la mayor parte de la tenencia de la tierra, la mayor parte de la propiedad de la tierra es comunal. Es un fenómeno, eso no se ve en ningún otro estado. El 80 por ciento de la tierra de Oaxaca es comunal, el 15 por ciento es ejidal y sólo el cinco por ciento es privado. En Chiapas la mitad es ejidal y comunal y la otra mitad es privada; en Veracruz mitad y mitad, propiedad social y propiedad privada; en Oaxaca es 80 por ciento comunal, este es un estado excepcional, muy especial, es para venir a conocerlo en cuanto a su organización.

Entonces ayudar a los productores.

Luego, hay un programa que se llama Producción para el Bienestar, que se les da un apoyo. Acabamos de hacer un censo, se apoya a dos millones de productores en el país. El de Sembrando Vida es de 440 mil productores que reciben este apoyo, es el programa de reforestación más importante del mundo, no hay ningún país que invierta mil 300 millones de dólares al año para entregar jornales a campesinos, productores, que siembren sus parcelas.

Entonces, en el censo que se está levantando, que está habiendo, bueno, Alejandro lo mencionó, papaya, guanábana, cacao, sobre todo café… Hoy vamos allá, a Pluma Hidalgo. No quiero herir susceptibilidades, ni crear celos ni sentimientos, porque…

INTERLOCUTOR: Pero ¿qué hay ahí o qué?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero es un café… Es que es la altura ahora sí que perfecta.

INTERVENCIÓN: Y la brisa también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Como en Chiapas también y como en Veracruz.

INTERLOCUTOR: Ya está tirando mucho aceite, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero ese es un café de lo mejor, para que nadie se sienta.

INTERLOCUTOR: Presidente, dos dudas más:

Una, ¿tiene un plan B para sacar estas reformas, la reforma electoral, la reforma de la Guardia Nacional que dicen PRI, PAN, PRD: no pasan?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que estamos trabajando. Si los problemas de México tuvieran que ver con las leyes no habría problema. No hay ninguna ley que diga ‘está permitido robar’, ninguna. ¿Conocen ustedes alguna ley que diga eso? No, tiene que ver con el comportamiento; como decía el presidente Juárez, con el recto proceder de la autoridad.

Entonces, si bloquean las iniciativas de reforma, pues vamos a utilizar el marco jurídico que existe y vamos a salir adelante y vamos a salir adelante frente a todos los obstáculos.

INTERLOCUTOR: Entonces, ¿sería ajustando las leyes secundarias?, ¿o de plano no es tan ya importante en esta parte que…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que ya, la verdad, ya lo fundamental ya salió.

A ver, ¿qué se logró en contra de ellos, que es importantísimo? Lo que mencionaba, que la pensión sea un derecho, ya está en la Constitución. Ya, llegue quien llegue, esté quién esté, no van a poder quitar la pensión a los adultos mayores, aunque les moleste muchísimo, porque son muy conservadores, muy reaccionarios.

Ellos quisieran que no se les diera nada al adulto mayor porque ‘qué trabajen’, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida ni mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia.

Siempre ponen de ejemplo otros países, ah, pero lo bueno lo copian. Lo de la pensión al adulto mayor es Estado de bienestar y se aplica en casi todos los países europeos cuando se llega a una determinada edad y es tener seguridad desde que se nace hasta que se muere, desde la cuna hasta la tumba, ese es un ideal.

Pero a estos individualistas, de malas entrañas, les molesta. ¿Y ahora cómo le van a hacer, si ya está en la Constitución? Es más, hasta le escribimos un transitorio en la Constitución que no pueden reducir año con año el presupuesto para estos derechos, o sea, cada vez tiene que ser más, así está escrito en la Constitución.

Y así también está elevado a rango constitucional el derecho de los discapacitados a tener una pensión y el derecho de estudiantes pobres a tener una beca y el derecho del pueblo a la salud. Entonces, eso ya está.

¿Qué otra cosa ya está y no van a poder cambiar que es importantísima y que les molesta muchísimo? porque se les puede testerear otras cosas, pero no la bolsa. ¿Qué hay ya en la Constitución?

Están prohibidas las condonaciones de impuestos.

¿Y saben qué pasaba?

Los de mero arriba no pagaban impuestos, aunque parezca increíble. Hay quienes están ahora pagando impuesto, que no pagaban desde hace 50 años porque había un mecanismo de condonación de impuestos. Entonces, era legal.

La culpa no era del todo del potentado, porque estamos hablando de las grandes, grandes empresas. Imagínense una empresa grande, grande, grande, un banco de los más famosos; pues no pagaba impuesto.

Entonces, no quiero personalizar, nada, nada particular, es nada más: eso ya se acabó. ¿Cómo le van a dar marcha atrás a eso si necesitan dos terceras partes de los votos?

Entonces, ya hemos avanzado.

Por ejemplo, otra cosa que es importantísima que se logró: no era delito grave la corrupción. Porque, cuando Salinas de Gortari, modificaron el Código Penal de pura casualidad y dejó de ser delito grave la corrupción. Entonces, ahora es delito grave, el que comete acto de corrupción va a la cárcel y no tiene derecho a fianza.

Entonces, ya se avanzó. Claro, es muy importante el seguir mejorando el sistema democrático, porque México es de los países más atrasados en el mundo en materia democrática, somos de los primeros lugares en fraudes electorales; pero estos no quieren, mostrando que no tienen vocación democrática.

Y lo otro es el que la Guardia Nacional que es una institución que ya cuenta con 110 mil elementos. En su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos y sólo 20 mil operativos; ahora la Guardia Nacional tiene más de 100 mil elementos operativos, como 250 cuarteles.

¿Cómo llegaba la Policía Federal a una región, a un estado?

INTERLOCUTOR: Rentaban hoteles.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenía que acampar o en los hoteles.

INTERVENCIÓN: Y no pagaban.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y no pagaban, sí, a veces, sí y había pleito hasta por eso. Entonces, ya todo ha cambiado.

Ahora, no quieren que continúe la Guardia Nacional así, porque quieren seguir con los enjuagues, con el contubernio entre autoridades y delincuencia, pues entonces dicen: ‘Nos oponemos’.

¿A quién perjudican?

Al pueblo y esa actuación retrógrada pues les afecta a ellos también política, electoralmente.

Yo creo que Claudio simpatiza con nosotros porque es un buen promotor.

INTERLOCUTOR: Presidente, nada más una última pregunta, porque ya aquí dicen que me estoy alargando, para el secretario de Gobernación. Resulta que en los últimos días hay un carrito ahí que anda pasando por Nuevo León donde está una foto de usted con el secretario de Gobernación recorriendo. Entonces, tengo una duda ahí, si esto corresponde a qué, si saben quién está pagando para que esa foto ande recorriendo ahí un camioncito algunas calles de Nuevo León y de otros estados del norte, si tiene alguna información sobre esto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información, no, no sé, pero a lo mejor Adán.

Lo que he dejado de manifiesto y voy a seguir repitiendo, es que ya no hay ‘tapados’, ya no debe de haber ‘tapados’, esa es una práctica antidemocrática de la época del ‘dedazo’, ya entender que de acuerdo a la Constitución todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados, todos.

Y nada de que el que se mueve no sale en la foto. Claro, ya, como lo dije hace unos días, si alguien que tiene un trabajo en el gobierno, trabaja sus 16 horas y las ocho que les quedan, de esas ocho pueden utilizar tres para pelar el diente y cinco para descansar también; pero no se puede que, si tienen un cargo, apenas si ocho horas en la oficina y 16 para pelar el diente, no, no. Si es así, podrían tener hasta 24 horas para pelar el diente, pero ya no ser servidores públicos.

INTERLOCUTOR: Es que fue curioso el carrito.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero, miren, Adán es de primera, mi paisano, extraordinario secretario de Gobernación, me ayuda mucho.

Claudia, trabajadora, inteligente, honesta.

Marcelo Ebrard me está representando en la cumbre, muy bien, con mucha dignidad, defendiendo la política exterior de México, un político profesional.

Tatiana Clouthier, nada más imagínense su tradición política, hija de uno de los políticos opositores más importantes de este país en la historia, de Manuel Clouthier, ‘Maquío’.

Y de los otros partidos.

INTERLOCUTOR: ¿También ve presidenciable a Tatiana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y de otros partidos.

Me preguntaban que si el que está de gobernador en Yucatán, Vila, dije: Sí, cómo no.

Me preguntan ustedes, seguramente me quieren preguntar por Alejandro.

INTERVENCIÓN: Ayer declaró que quiere.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, también. O sea, que no haya ‘tapados’, todos tienen esa posibilidad de participar, Claudio X. González. O sea, nada más es que si se tiene una responsabilidad pues lo primero es cumplir con la gente.

Porque, además —esto es un consejo— si se dedican a hacer campaña y todavía tienen una responsabilidad, la gente los va a castigar, porque el pueblo es mucha pieza, se da cuenta de todo, está muy avispado nuestro pueblo, muy consciente, no se deja manipular.

Entonces, hay algunos que dicen: ‘No, no se van a dar cuenta’. Se dan cuenta de todo y la verdad siempre se abre paso y llega hasta el pueblo más apartado.

INTERVENCIÓN: Sobre el internet en todas las…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y ahora que, sí, va a haber internet en todos los pueblos, aprovecho para decirles de que estaba en una situación financiera delicada una empresa de comunicación llamada Altán, que se les dio la concesión en el sexenio pasado y tiene la red de fibra óptica para brindar servicios de internet en la mayor parte de la república, incluso tiene red que utilizan empresas particulares.

Entonces, estaba en quiebra, les entregaron créditos de Nacional Financiera en el sexenio pasado y tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa, que le va a permitirnos que haya internet en todos los pueblos, ya es de la nación, o sea, ya el Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección, la administración de la empresa. Así como compramos una refinería en Texas, ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de la empresa Altán, que va a significar tener internet en todos los pueblos e internet gratuito en plazas públicas, en escuelas, en hospitales, en todos los sitios de interés colectivo.

Ya les adelanté, ahora la Secretaría de Hacienda va a dar el informe técnico porque ayer se firmó el acuerdo. Entonces, está garantizado de que va a haber internet para todos.

Ya termino, ya, gracias.

INTERVENCIÓN: ¿A qué hora sabe si sobrevuela o no? O si hay condiciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En media hora, en media hora sabemos.

INTERVENCIÓN: Porque queríamos ir a algunos de los municipios…

INTERVENCIÓN: A Mazunte, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay buenas condiciones, sí, en media hora salimos.

INTERLOCUTOR: Lo vemos en Mazunte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ahí nos vemos.

(FOTOGRAFÍA CON PRESIDENTES MUNICIPALES)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que estoy recordando (inaudible) cuando la represión en Oaxaca, cuando estaba preso e iba un helicóptero, lo llevaban preso e iba un helicóptero narrando, como si llevaran a un criminal a una cárcel de alta seguridad, a un compañero. Pero cómo han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida.

