La mañanera de AMLO de este jueves 9 junio de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, hoy, como todos los jueves, corresponde informar sobre homicidios lamentables, delitos que se cometen y que se busca resolver pronto y que no haya impunidad, e justicia pronta.

Entonces, vamos a darle la palabra al licenciado Ricardo Mejía Berdeja, que es subsecretario de Seguridad Pública, que es el encargado de atender esta sección; y no sólo de venir aquí a informar, no es vocero, sino que es el que trabaja en coordinación con autoridades estatales, municipales y coordina el interior de la Secretaría de Seguridad Pública, todo el equipo que tiene como encomienda aplicarse a fondo, investigar y no permitir impunidad, que no queden impunes delitos. Entonces, vamos a darle la palabra a Ricardo.

Luego, nada más convocar para el sorteo de la Lotería. Ahí está. Martes 28 de junio. Todo esto es para apoyar a la gente, es ganar y ayudar al prójimo.

Y vamos a intensificar esta acción, porque hay muchísimos bienes públicos abandonados en las distintas dependencias, bienes que sin mantenimiento se echan a perder, bienes que se confiscan y que hay que pagar mucho en mantenimiento o, además de costo del bien original, como sucedió en el rancho que le compraron al finado Toledo Corro, que lo compraron carísimo —en 120 millones de dólares, en un lugar inapropiado para un desarrollo turístico, porque iban por el atraco, por el robo, por la compra, en 120 millones de dólares—, pero además de eso le invirtieron en obras que están ahí abandonadas y lo que en ese entonces se compró en 120 millones, ahora, sumándole todos los gastos que hizo Fonatur, llega a 200 millones de dólares, cuatro mil millones de pesos; y eso, porque ahora el peso está fortachón, cuatro mil.

Por eso se está rifando, porque no hay quién quiera hacer una inversión de cuatro ml millones, porque no va a ser fácil. Es como el avión presidencial. Ya se agotó, por ejemplo, la capacidad de tiempo de vida útil del avión de Argentina, el avión presidencial, entonces les mandamos a decir: Ahí está, llévense el avión nuestro; además, es un gobierno amigo.

Pero el avión nuestro tiene un avalúo de 110 millones de dólares y ellos reservaron 30 millones de dólares. Todavía no descartamos que puedan dar los 30 y en plazos paguen después el resto. Pero son de esas operaciones, de esos negocios, ¿no?, de la época faraónica, muy malos negocios para el pueblo de México.

Entonces, así hay playas, campos de golf, residencias, mucha reserva territorial y se va perdiendo, porque van invadiendo, hasta concertadamente con autoridades, por corrupción y es patrimonio de todos los mexicanos. Entonces, ¿cómo vamos a obtener fondos públicos para beneficio público? Que lo del pueblo al pueblo, está más seguro en las manos del pueblo que en manos de dependencias, instituciones o de funcionaros corruptos.

Entonces, por eso es probable que se fortalezca lo de la Lotería Nacional. Que todos participen, se conozcan los bienes. Estamos por terminar un inventario de todos los bienes para darlos a conocer y que, como en el caso del terreno de Sinaloa, se llama Playa Espíritu, que lo que se obtenga quede en Sinaloa para la presa Santa María, se da a conocer lo que se obtiene y se entrega para la obra.

Por eso ya no es la Lotería de antes, ya ahora son dos propósitos: el que la gente que compre un cachito se beneficie con un premio, pero que al mismo tiempo se contribuya para el desarrollo de México.

Muy bien, pues entonces vamos con Ricardo.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Con su permiso, señor presidente.

Vamos a dar cuenta del informe de Cero Impunidad, que como, aquí se ha señalado, es una acción coordinada de la federación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, con las secretarías de Seguridad de los estados, las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República para combatir la impunidad y que no haya nadie que cometa delitos que quede sin castigo.

Siguiente. Este es el caso de la detención del presunto feminicida de Erika ‘N’ por hechos sucedidos en junio de 2019, cuando Guillermo Jorge comete el delito de feminicidio en agravio de Erika ‘N’, esto fue en Playa del Carmen, Quintana Roo. El cuerpo de la víctima apareció el 18 de junio de 2019 al interior de una maleta.

El presunto feminicida utilizaba identificaciones falsas para evadir la justicia; sin embargo, ya fue detenido en una operación coordinada por la fiscalía de Quintana Roo, la de Oaxaca y la Coordinación Antisecuestros.

Aquí se puede apreciar la suplantación de identidad que cometió esta persona, que es algo similar a lo que aconteció con el feminicida de Cardel, Veracruz, que dimos cuenta la semana pasada, que es ya, digamos, un modus operandi, suplantar identidades para llegar a otros estados y cometer sus eventos criminales.

Siguiente. Es el caso de la extradición de César ‘D’ hacia México. El pasado 2 de junio el gobierno de los Estados Unidos de América entregó en extradición internacional al Gobierno de México a César ‘D’, exgobernador de Chihuahua, para que sea procesado por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravado por el desvío de recursos por más de 96 millones de pesos entre los años de 2011 y 2014. Ya fue vinculado a proceso.

Es una acción donde los delitos fueron imputados por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, se auxilió por parte de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo diversas gestiones para que, finalmente, se concediera la extradición a México.

Siguiente. Informamos de la detención de Tomas ‘N’, alías ‘el Diablo’, en el Estado de México, en el municipio de Nicolás Romero, en una acción desarrollada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Esta persona fue detenida por los delitos de extorsión, robo, homicidio y también delitos cometidos en contra de fraccionadores y despojos. Él, junto con otras tres personas, contaban con orden de aprehensión por la presupuesta responsabilidad en el homicidio de un elemento de la policía de investigación. Es el presunto líder de un grupo criminal denominado Los Tomases, que opera en el municipio de Nicolás Romero. Esta persona habría fundado el asentamiento irregular, denominado Llano Grande, que tiene una extensión aproximada de 350 hectáreas.

En el predio que despojó, al interior esta persona construyó un balneario y oficinas que asemejan a una presidencia municipal. Fue detenido y la audiencia para la vinculación a proceso se celebrará en las próximas horas.

Siguiente. También informamos de la detención por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en trabajo coordinado con la Policía de Investigación, donde lograron detener en flagrancia a Nelson ‘N’, de nacionalidad holandesa, por la probable responsabilidad del delito de trata de personas tras la realización de un cateo en un inmueble en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde el detenido conservaba en posesión diverso material de pornografía infantil, además de un arma de fuego, cocaína, entre otras sustancias. Es importante señalar que el detenido es el posible líder de una asociación internacional de pedófilos. La pedofilia es el abuso sexual contra de los menores y es uno de los delitos claramente más reprobables.

Fue arrestado en los Países Bajos en febrero de 2020. Escapa ese mismo año y fue reaprendido en mayo de 2021. Fue citado a comparecer en febrero del presente año en el Tribunal Supremo de los Países Bajos; sin embargo, lograr nuevamente sustraerse, huye a la Ciudad de México y finalmente se le aprende aquí en la Ciudad de México, donde pretendía ampliar su red de trata y pornografía infantil, lo que originó detectar en un trabajo de inteligencia su modus operandi y, finalmente, después del cateo, ser detenido en flagrancia.

Siguiente. También, continuando con Cero Impunidad, que no hay crimen sin castigo, la fiscalía de Sonora logró aprehender en Nogales a Aida Gisela ‘N’, probable autora intelectual del homicidio de un dentista Rubén ‘N’, ocurrido el pasado mes de noviembre de 2021.

Por estos hechos también fue detenido el presunto autor material, Jorge Luis, quien fue detenido en una acción coordinada con el estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán. Es importante señalar que aquí hay un trabajo coordinado entre las diferentes fiscalías y que está pendiente ya su vinculación a proceso penal a petición del Ministerio Público.

Siguiente. También otra detención de un presunto feminicida, se trata de Marlon ‘N’, quien habría cometido el delito de feminicidio en agravio de Monserrat ‘N’ el pasado 17 de abril de 2021 en el municipio de Veracruz. La detención se logró tras el cateo de la casa de la abuela del probable responsable en Mérida, Yucatán.

También, en una acción de un buen trabajo de la fiscalía de Veracruz, en coordinación con la fiscalía de Yucatán, ya se logró la imputación, la medida cautelar de prisión preventiva y ya se solicitó que el juez obsequie la vinculación a proceso penal. Pero este también fue un evento que conmocionó a Veracruz y al pueblo de México.

Siguiente. En el estado de Michoacán, en una acción desarrollada por la Secretaría de la Defensa Nacional, lograron la detención de 11 personas; entre ellas, cuatro menores de edad, en Villamar, Michoacán, asegurando armas, cartuchos, granadas, equipo táctico, tres mil 500 cartuchos, nueve armas largas, aditamentos lanzagranadas, chalecos tácticos, cascos antibalas. Como se puede apreciar en la imagen, se trata de todo un arsenal que fue detenido por nuestro Ejército Mexicano.

Siguiente. También, en otra operación, en Quiroga, Michoacán, en las inmediaciones de una huerta de aguacates, en la región de Tirimicua, en el municipio de Quiroga, en una acción coordinada de la fiscalía de Michoacán, Sedena, Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional, Marina, CNI y la Fiscalía General de la República se logró el aseguramiento de diversas armas AR15, AK47, pistolas de 45 milímetros, cargadores, camionetas Dodge Durango con reporte de robo, entre otros instrumentos para cometer hechos criminales.

Siguiente. Vamos a dar cuenta de la detención del presunto feminicida de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez, en Puebla. El pasado 6 de junio la policía ministerial de la Fiscalía General del estado de Puebla ejecutó la orden de aprehensión contra Javier ‘N’, quien estaría presuntamente relacionado como autor intelectual del feminicidio cometido en agravio de Cecilia Monzón, ocurrido el pasado 21 de mayo en San Pedro Cholula.

Junto con él hay dos detenidos más. Javier ‘N’ sería el probable autor intelectual, Silvestre ‘N’ el autor mediato, Santiago ‘N’ habría proporcionado uno de los vehículos utilizados en el hecho. Santiago ‘N’ fue secretario particular de Javier ‘N’ y Yahir ‘N’ el probable autor material. Se cumplimentó orden de aprehensión en contra de Javier ‘N’, Santiago ‘N’ y Yahir ‘N’ y ya el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso penal al juez de control.

Dando cuenta de esta acción, que es un gran trabajo de la fiscalía de Puebla y decir que estuvimos siempre en contacto con el fiscal Gilberto Higuera y con el gobernador Miguel Barbosa, el pasado mes de abril Javier ‘N’ encargó a Yahir ‘N’ y Silvestre ‘N’ que privaran de la vida a Cecilia ‘N’ proporcionándole los instrumentos para la comisión del delito, una camioneta, una motocicleta, una pistola y el acceso a un inmueble en el cual guardarían tales instrumentos antes y después del hecho delictivo.

Yahir ‘N’, ya detenido, le da la pistola a Silvestre ‘N’, quien vino de Veracruz para participar en este hecho criminal. Preparan y comenten el delito, habiéndose hospedado en un hotel. Silvestre ‘N’ el día de los hechos sube a la parte posterior de una motocicleta dirigiéndose al domicilio de la víctima, con quien se encuentran cuando conducía la camioneta, a la cual dieron alcance y Silvestre ‘N’ presuntamente dispara a Cecilia ‘N’ con la pistola que Javier ‘N’ habría proporcionado a Yahir y este a Silvestre ‘N’, causando la muerte a Cecilia Monzón.

Cabe señalar que previamente ellos estuvieron siguiendo pues las rutinas, estuvieron siguiendo a la víctima para cometer el hecho criminal en el ese momento posterior. El día del hecho Yahir ‘N’ condujo e introdujo la camioneta Dodge Durango color rojo en el domicilio ubicado en la colonia Universidades, sacando, abordando y conduciendo la motocicleta al hotel donde se alojaba Silvestre, donde recogió a este.

Posteriormente, Yahir ‘N’ presuntamente condujo la motocicleta hacía el domicilio en el cual habían introducido la camioneta Dodge Durango, bajando junto con Silvestre a dicho a lugar, introduciendo la motocicleta y abordando ambos la camioneta conducida por Yahir, retirándose del lugar; es decir, después de perpetrar el hecho criminal en la moto, regresan, agarran la camioneta y emprenden la huida.

Silvestre ‘N’ se traslada al estado de Veracruz y Yahir al estado de Chiapas. Por cierto, señalar que Yahir es sobrino de Javier ‘N’, el autor intelectual.

Queremos reconocer el trabajo de investigación. Se hizo la recolección y análisis de más de 500 horas de video, con lo cual pudieron reconstruir la ruta y toda la operación y conducción de los vehículos que participaron en el evento criminal, se hicieron informes de georreferenciación telefónica, dictámenes de criminalística, medicina forense, química forense, antropología social y balística, entre otros, así como diferentes inspecciones y el cateo al domicilio donde encontraron los instrumentos del delito.

Siguiente. También queremos reconocer el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de droga sintética en Badiraguato, Sinaloa, que fue una acción de elementos de la Sedena después de realizar reconocimientos terrestres, donde localizan y desmantelan este laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas.

Siguiente. Informamos de la localización de ocho personas del sexo femenino entre los días 2 y 7 de junio por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Estas ocho personas habían sido reportadas como no localizadas o como desaparecidas y, finalmente, ya fueron localizadas, ya se levantaron las alertas y ya se encuentran con sus familiares.

Siguiente. El combate a la impunidad no solamente es la investigación, la persecución criminal, la detención, la vinculación a proceso de los presuntos responsables, sino también obtener sentencias condenatorias por estos eventos criminales, ahí termina precisamente la impunidad. Y queremos reconocer que en el periodo del 30 de mayo al 3 de junio, a partir de diferentes imputaciones y procesos penales llevados a cabo por la Fiscalía de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México obtuvo o dictó ocho sentencias condenatorias con penalidades que van de 22 hasta 140 años por diferentes delitos, secuestro agravado, homicidio, feminicidio, otro feminicidio, trata de personas, que son precisamente eventos que pudieron acreditarse las responsabilidades penales en diferentes eventos delictivos.

Siguiente. En el caso del fuero federal, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en la Persecución de la Delincuencia Organizada, obtuvo también diferentes sentencias condenatorias entre 50 y 151 años en el caso de secuestradores. En el caso, por ejemplo, de Jorge ‘S’, él había participado en dos secuestros y el juez de la causa determinó una sentencia de 151 años. Y aquí damos cuenta de otras sentencias que están a disposición de aquí del área de comunicación social por si fueran de su interés.

Siguiente. En el caso de los crímenes, los homicidios cometidos en agravio de personas periodistas, que es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Rosa Icela Rodríguez, que le demos seguimiento puntual, informamos de avances en la investigación del homicidio perpetrado en contra de Luis Enrique Ramírez Ramos el pasado 5 de mayo en Culiacán, Sinaloa.

Comentar que se identificó una línea de investigación por parte de la Fiscalía General de Sinaloa, una línea de investigación sólida que ha logrado precisar que el homicidio del periodista no fue por su actividad profesional o periodística, sino que responde a otras causas.

Se han analizado y evaluado datos de prueba que han ido, que han permitido ir delimitando el móvil del delito. Y gracias a las técnicas de investigación ya se tienen identificados a dos presuntos responsables de este crimen, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión, ya está la persecución y la búsqueda para ejecutar estos mandamientos judiciales. Y por secrecía, pero también para no alertar a los presuntos responsables, no se da cuenta de sus nombres.

Siguiente. Informamos con relación al homicidio del Yessenia y Sheila, periodistas que fueron asesinadas el pasado 9 de mayo en Cosoleacaque, Veracruz, informamos que se ejecutaron ya dos órdenes de aprehensión de cinco, en este caso en contra de Armando ‘N’, alias ‘el Trascabo’, cuya detención se realizó por parte de un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, la Coordinación Nacional Antisecuestros, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y Fuerza Civil de Veracruz. Se detuvo a Armando ‘N’, alias ‘el Trascabo’, en Minatitlán.

Y también un día después, el 7 de junio se detuvo a Víctor Manuel ‘N’, alías ‘el Calaco’, esto en el municipio de Cosoleacaque. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y está ya solicitada por parte de la autoridad ministerial su vinculación a proceso penal. Armando ‘N’ habría sido autor material y Víctor Manuel, alías ‘el Calaco’, copartícipe.

Hay cinco órdenes de aprehensión por este evento, una en contra del autor intelectual y otras más por autores materiales o copartícipes y, de las cinco, ya se ejecutaron y cumplimentaron dos órdenes de aprehensión.

Siguiente. Con relación a los nueve casos de homicidios en contra de periodistas, informar que hay 26 detenidos o buscados con orden de aprehensión y 17 vinculados a proceso, en las próximas horas serán 19 vinculados a proceso, hablando de los casos de ‘el Trascabo’ y ‘Calaco’ por el homicidio de Sheila y Yessenia.

Aquí está el cuadro al que cada semana le damos seguimiento. No hay ninguno de estos homicidios que no haya derivado en detenciones o en órdenes de aprehensión, hay 17 vinculados, subirá a 19.

Y comentar que los fiscales están en la etapa de seguir robusteciendo las investigaciones para complementarlas, para que se logren sentencias condenatorias en todos estos casos.

Sería cuanto, señor presidente.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Vámonos. Ustedes dos, tres, cuatro, cinco, seis atrás y siete, la compañera, a ver si alcanza y después tú, ocho.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones y Radiorama.

Presidente, es indignante que, aun denunciando públicamente, donde Leti Ramírez nos ha hecho el gran favor de un trabajo dándole seguimiento al caso que le denuncié en meses anteriores, de un notario que abusó, que golpeó y que hizo muchas cosas en contra de sus hijas y de su esposa, esto siga todavía igual.

El juez ha estado dándole seguimiento a favor del señor. El señor salió en sus exámenes toxicológicos afectado y el día de ayer la dieron la guardia y custodia de sus hijas. Esto es, de verdad, indignante, presidente, porque ¡cómo podemos contar con este tipo de justicia, de jueces! El dinero pesa más que los valores, presidente.

Sabemos que usted es una persona de justicia y sobre todo el día de hoy, que estamos hablando de la impunidad, quisiera hacerle pues un llamado porque de verdad que la justicia está muy mal y sobre todo por las personas que no actúan como personas, sino que los mueve el dinero. Es algo que yo quiero comentarle, presidente.

El juez se llama Miguel Ángel Espíndola. Me gustaría pues saber qué vamos a hacer con este tipo de jueces.

Además, nos han llegado varias denuncias de padres de Durango donde les llaman ‘el paraíso de los violadores’, donde las personas de gran poder, que son políticos, que son notarios, que son pues del gobierno muchas personas, abusan de sus hijos sexualmente, presidente. Esto es inadmisible, es algo que no podemos creerlo.

Tenemos una larga lista de nombres que queremos hacerle llegar a usted, a Leti, para que le den seguimiento. Estaba el PAN en ese momento, ahorita pues volvió a estar el PAN. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Están preocupados estas personas porque no hay justicia.

Entonces, pues más que nada, eso es lo que quiero decirle, presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, vamos a pedirle a Leti que nos ayude en los dos casos.

Lo primero tiene que ver con la consejería, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, sobre el juez.

Y lo otro, pues es una investigación que hay que hacer con Seguridad Pública federal, con Rosa Icela y ustedes, hacernos cargo. Platiquen para verlo.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Diana Benítez, del periódico El Financiero.

Pues ya dio, ya arrancó la Cumbre de las Américas. Ayer el presidente Biden habló de la defensa de la democracia, que sí están representados Nicaragua, Cuba porque hubo una reunión previa con representación de esos países y el reclamo del canciller Marcelo Ebrard que ya ha comentado usted.

Sobre ese punto, preguntarle dos cosas:

¿No cree que en este sentido, de lo que usted ha pronunciado, del porqué no asistió, hubiera sido más congruente que no hubiera enviado una representación de México a la cumbre?

Y, por otro lado, la exembajadora Martha Bárcena pues también decía que, si bien no se afecta la relación entre ambos países porque usted no asiste, pues quizá se pierda la confianza.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Bueno, es un asunto de interpretación, ¿no? Nosotros estamos representados, pero al mismo tiempo lo hacemos bajo protesta, porque no aceptamos que se excluya a nadie.

Queremos la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos y no queremos alentar bloqueos ni discriminación. No estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista, que afecta a la gente que tiene que ver con las cúpulas de poder económico y político; las diferencias arriba, por cuestiones ideológicas, por dogmatismos, por intereses, porque si se asume una postura, ya lo he dicho varias veces, en contra de un país, se puede sacar beneficio, puede uno llegar a ser hasta senador o a tener dinero, ¿y qué culpa tienen los pueblos?

Entonces, ya no queremos eso, queremos la hermandad, lo que soñaba Bolívar, la integración de toda América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, unirnos, pero por estos intereses de grupos y por la política de odio, se excluye. Ojalá y eso no siga sucediendo.

Y si nosotros no hacemos nada por que cambie esa política hegemónica, que no respeta la soberanía de los pueblos, la independencia de los países, si nosotros nos quedamos callados, pues eso va a continuar.

Pero creo que es una política anacrónica, vieja y desde luego injusta, que hay que hacer a un lado y hay que inaugurar una etapa nueva en la relación de todos los pueblos y de los países hermanos del continente americano; esto, de acuerdo con nuestra política exterior, lo que establece nuestra Constitución de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, pero también porque se están dando reacomodos en el mundo y se están integrando desde hace algún tiempo regiones y América debe integrarse en lo económico, en lo comercial, con respeto a la soberanía de cada nación. Eso es lo más recomendable.

A ver si no tenemos las esferas de influencia económica comercial en el mundo que habían antes, como, por ejemplo, Asia y China en particular, no aparecían y ahora es predominante. Si continúa esa tendencia, nuestro pronóstico es que en 30 años China va a tener el dominio del 70 por ciento del comercio en el mundo y América del Norte vamos a estar entre el cuatro y el 10 por ciento. Y ese desequilibrio no queremos que se resuelva con la tentación del uso de la fuerza, con lo bélico.

¿Qué es lo más recomendable, pensando en las nuevas generaciones y en la paz?

Que nos integremos en América y se constituya, porque hay mucho potencial, en una región fuerte, en lo económico y en lo comercial y esto significa equilibrios, no predominio de ninguna nación, no hegemonías. Ese es nuestro planteamiento de fondo.

Pero si va a seguir lo mismo en lo político, interviniendo, diciendo quién se porta bien, quién se porta mal y con una actitud irrespetuosa de la soberanía de los pueblos, pues ¿cómo vamos a dar el otro paso hacia la integración económica con respeto a la soberanía?

Pues ahí está. Esto era el 60, obvio, pues era Estados Unidos en los 60.

Adelante, la que sigue. En los 80 sigue estando, pero ya aquí empieza a verse, creo que por aquí, lo de China. Esto es Europa.

Adelante, continúa. Ya empieza, miren, sigue.

Adelante. Miren esto. ¿Qué va a pasar hacia adelante si esta tendencia continúa? Porque legal, legítimamente tiene que haber libertad comercial, no puede haber guerras comerciales. Entonces, ¿cómo hacerle? Consolidarnos.

Es evidente que se dispersan más fondos por la crisis de la pandemia en Estados Unidos, en América del Norte y se llenan los puertos del Estados Unidos, del Pacífico, de mercancías de Asia. Y se llega al extremo de que como no se produce en América del Norte ni en América en general, todo se tiene que comprar y, si se necesita un refrigerador, una licuadora, hay que apuntarse y hay que esperar seis meses.

Ahora mismo con la guerra en Ucrania, cuánto se ha incrementado el gas, cómo está la inflación.

¿Cómo se resuelve el problema del gas?

Aun cuando de Estados Unidos están enviando gas a Europa, congelándolo, no tienen instalaciones suficientes. Se ha incrementado la exportación de gas de Estados Unidos a Europa, pero no es suficiente.

En el caso nuestro, pues se demuestra que tenemos que buscar la autosuficiencia, pero esto lo podemos lograr si nos unimos y hay condiciones inmejorables porque América tiene fuerza de trabajo joven, creativa, muchos recursos naturales, mercado, tecnología, capital.

¿Qué es lo que hace falta entonces?

Una nueva política, pero… ‘No invitando a todos, no buscando la conciliación, no haciendo lo que en un tiempo se hizo en Europa’, que de la Comunidad Europea pasó a la Unión Europea, que es lo que hay que hacer en América, de acuerdo a nuestras características específicas por país, pero con respeto a nuestra independencia, nuestra soberanía, sin arrogancias.

Y también ya decirles a estos grupos al interior de Estados Unidos: bájenle, no estén pensando nada más en sus intereses, por legítimos que sean.

Que porque son hijos de cubanos que salieron cuando la Revolución y que todavía tienen ese coraje. ¿Qué, no podemos perdonar? ¿Qué, no podemos pensar que, con nuestras actitudes, con nuestra cerrazón, con nuestros odios se está perjudicando a millones de personas?

¿Cómo se logran los acuerdos de paz?

En Oaxaca, cuando hay problemas de confrontación entre los pueblos de décadas, hasta de siglos y muertos de un lado y de otro, llegan los hijos, los nietos de las partes en conflicto a acuerdos; a pesar del dolor, buscan la paz. Ese es el camino, el de la unidad, pero no la arrogancia.

Luego, ‘si invitamos a estos países nos quedamos sin un voto y entonces ya tendría más fuerza un partido’. Si seguimos pensando así y no ponemos por delante los ideales, los principios, ¿cuándo vamos a salir de la crisis y de la decadencia? Es hasta lamentable que por el voto de un senador no podamos unirnos, la amenaza de un senador o los intereses de un partido.

Entonces, toda esa política cupular, egoísta, en favor de los grupos de intereses creados, debe hacerse a un lado y hay que pensar en el pueblo, en la gente.

Y también están equivocados quienes piensan que la gente va a seguir siendo manipulada, como lo hacían antes y que esa fórmula de que en víspera de las elecciones hay que hacer campaña en contra de los migrantes, porque eso da votos. Además de inmoral, eso no funciona y ahora lo vamos a demostrar, porque quiero ver qué paisano mexicano nacionalizado estadounidense va a votar por un partido, por un candidato que rechace a México, que discrimine a los mexicanos.

Nada más le voy a recordar la canción de Blades, hay una frase, un fragmento: ‘El que no quiere a su patria, no quiere a su madre’.

Entonces, eso es lo de la cumbre. Y yo deseo que se trabaje bien en la cumbre.

Le tenemos todo nuestro respeto al presidente Biden. Y entendemos su circunstancia, porque, como decía Ortega y Gasset, es el hombre y su circunstancia; nada más que también decía que, si no cambio las circunstancias, no cambio yo. Hay que cambiar, hay que transformar.

INTERLOCUTORA: Presidente, en un segundo tema, en estos días se han dado protestas en Guerrero de los padres de los normalistas, acusan que las investigaciones están estancadas. No sé si nos puede comentar cuál es el estatus de las investigaciones que está haciendo el Gobierno de México.

Y pues usted también ha comentado que el tiempo es algo que le preocupa. Conocer la verdad sobre este caso es uno de los 100 compromisos que, ha comentado, están pendientes. En ese sentido, preguntarle si los poco más de dos años que le quedan de gobierno cree que serán suficientes para lograr este objetivo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos avanzando bien, nada más que había todo un pacto de silencio y muchos intereses y se está avanzando y vamos a tener resultados y vamos a cumplir con nuestro compromiso.

INTERLOCUTORA: ¿No están estancadas las investigaciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, todos los días estamos trabajando.

INTERLOCUTORA: ¿Y se perfila alguna reunión próxima con los padres de los 43?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, cuando tengamos más información, que ya tenemos mucha, pero vamos a esperarnos. Cuando hay voluntad, cuando hay convicciones, la justicia tarda, pero llega.

INTERLOCUTORA: Y, finalmente, presidente, nada más, ¿se reunió ayer con la exdiputada federal Dolores Padierna? Si es así ¿de qué conversaron? Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no me reuní con Dolores Padierna, no nos ha solicitado audiencia.

¿Y de dónde sale eso?

INTERLOCUTORA: Vino ayer, anduvo por acá, en Palacio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, vino.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días, subsecretario.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Mi primera pregunta es acerca de Iberdrola. A finales de mayo le impusieron, la CRE le puso una multa de nueve mil 145 millones de pesos por estar vendiendo en sociedades de autoabasto, que ya no está permitido.

A esta empresa española, que lo venía haciendo desde el 2006, cuando entre Fox y Calderón le otorgaron 194 concesiones para autoabasto de las principales empresas en Monterrey, ahora ya son 400; entre ellas, Kimberly Clark, Femsa, Biopapel, entre otras, Tabaco y entre otras empresas.

¿Ha habido algo para que les otorguen un amparo sobre esa multa? La tienen complicada, según me explicaban los abogados, porque tendrían que hacer un amparo indirecto, creo que no podría verlo directamente el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que es el que, pues aparentemente siempre les echa la mano, les echó la mano.

En diciembre no les pudo tampoco echar la mano, en diciembre pasado, cuando la Comisión Federal de Electricidad les subió el costo del porteo, porque casi no pagaban el porteo a la Comisión Federal de Electricidad, no los pudo ayudar; pero sí los pudo ayudar en abril para reconectar, subirse otra vez a la red, sus plantas de ciclo combinado que tienen en Pesquería, en Dulces Nombres, pero para conectarse, no para vender al autoabasto, porque ya la Suprema Corte de Justicia determinó que un privado no le puede vender a otro privado; además, es inconstitucional.

Entonces, la pregunta es: ¿ya se acercaron con la Secretaría de Energía, con ustedes, para ver si se puede llegar a un acuerdo con esa multa, o la tienen que pagar así esta multa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es un asunto de la CRE y está pues fundado y tienen que pagar la multa. También pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial, pero de que está fundada la sanción no tengo duda, porque estaban y siguen estando en algunos casos, violando la ley con el autoabasto y la Suprema Corte ya definió como jurisprudencia, por el número de votos, de que el famoso autoabasto es fraude legal.

Entonces, no pueden ellos estar vendiendo energía eléctrica y tienen que decidir los clientes si se arreglan con la Comisión Federal de Electricidad para que les abastezca de energía.

Yo le he planteado al director de la Comisión Federal de Electricidad que les ofrezca las mismas condiciones a los clientes, para que no digan que se están cometiendo injusticias, pero que no podemos nosotros continuar tolerando la violación a la ley. Y ya muchos clientes o algunos ya se están acercando para que se tengan estos acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad.

Desde luego, los de Iberdrola son algo especiales, porque quedaron muy mal acostumbrados al influyentismo y no quieren cambiar. Ese es otro caso.

Acabo de leer que, de 12 consejeros de Iberdrola en Estados Unidos, creo que ratificaron a 11 y entró un nuevo consejero. Es una señora que fue secretaria de Empleo en el gobierno de España, con Rajoy, ya pasa a ser consejera de Iberdrola, como lo de Calderón. Entonces, apuestan mucho a eso, al influyentismo y si eso hacen en Estados Unidos, imagínense lo que hacían aquí o lo que hacen España, es mucha prepotencia.

Vamos a seguirlos convenciendo, persuadiendo de que ya las cosas cambiaron. El ejemplo es lo que se hizo con las empresas estadounidenses, que nos llevó, no sé, cinco días. Los atendí personalmente, caso por caso, en concesiones de petróleo, en terminales de distribución, en planta solar, en gasoductos, en permisos para plantas de licuefacción, vimos todo.

Y estuvo el embajador de Estados Unidos; y estuvo el licenciado Bartlett, de la Comisión Federal de Electricidad; y el ingeniero Octavio Romero Oropeza, de Pemex; y Rocío Nahle, secretaria de Energía; y vinieron los dueños de todas estas empresas y sacamos acuerdos. En muy pocos casos no llegamos a consensos, en todos casi llegamos a acuerdo.

Y en su mayoría, les comentaba, se trata de dar garantías y de que llegue más inversión foránea, estamos hablando de inversión extranjera potencial de 20 a 30 mil millones de dólares. O sea, dedicamos tiempo, imagínense 16, hora y media, dos horas en promedio y salimos.

Pero en el caso de Iberdrola y de algunos empresarios asociados a Iberdrola de México no quieren, piensan que van a ir pateando el bote y que ya se va a terminar el gobierno y que entonces van a regresar por sus fueros. Está mal esa apuesta. Yo les aconsejo que no lo hagan porque yo no me voy a ir quedando como cómplice de corrupción, como encubridor.

Imagínense si la Suprema Corte establece de que el autoabasto es fraude legal y yo termino y se queda la práctica del autoabasto. Si hay posibilidades de llegar al arreglo es mucho mejor; además, no les perjudica. Es una cuestión de prepotencia, de orgullo.

No les estamos expropiando ninguna planta, no hay aumentos de tarifas. Ahora estamos por hacer un ajuste porque la inflación está creciendo, menor completamente y eso todavía lo estamos analizando, pero seguimos teniendo tarifas muy bajas con relación a Europa, con relación a Estados Unidos, en energía eléctrica, gasolinas y estamos buscando la forma de bajar la inflación con distintas medidas que ya vamos a explicar, aunque ya estamos tomando decisiones. Por ejemplo, el quitar el IEPS, el que no se pague ese impuesto a la gasolina, eso ayuda mucho al consumidor, por eso no hay esos aumentos que hay en Estados Unidos, seguimos teniendo la gasolina nosotros más barata que en Estados Unidos.

Entonces, todas esas medidas y otras que estamos tomando para los alimentos, que ya nos van a empezar a dar resultado, eso es lo que vamos a hacer.

Y es el secretario de Gobernación el que está atendiendo a las empresas que tienen que ver con la industria eléctrica, sobre todo en esto de productores independientes y quienes construyeron sin permiso. Aunque parezca increíble, construían sin permiso una planta.

Y se trata pues no sólo de producir la energía, sino de despacharla, de subirla a la red y eso requiere de planeación porque, si no, revienta la red, tiene que tener capacidad, es un asunto técnico; pero como ellos iban por los billullos, qué les va a importar si hay espacio en la red de transmisión. Ellos creaban condiciones, de hecho, para después presionar o con el influyentismo lograr que los conectaran a la red.

INTERVENCIÓN: Que ellos subieran primero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, además los tenían que despachar primero, o sea, todo eso que ya se corrigió, que se corrigió gracias a que se ganó la controversia en la Suprema Corte de Justicia.

INTERLOCUTOR: Y por eso se paró la planta que estaba haciendo Iberdrola en Yucatán, ¿no?, porque no tenía los permisos, no tenía según… Por eso la cancelaron ya esa planta de Iberdrola. Le iban a subir, así como usted dice, a la red y como ellos iban primero, entonces no importa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es poner orden nada más.

Y a todos nos conviene, hasta en España. Ya hay protestas, aunque no se toca el tema en los medios porque tienen una influencia tremenda los de Iberdrola, porque está como las empresas constructoras, antes tenían más abogados que ingenieros, así está Iberdrola, tiene más políticos que técnicos y medios de comunicación.

INTERLOCUTOR: Cabilderos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y cabilderos y mucha influencia, que es el modelo este que ha prevalecido desgraciadamente durante mucho tiempo, que también requiere cambios.

Los intereses del New York Times, los intereses del Financial Times, Wall Street Journal. Ayer el New York Times, una nota sobre México, sobre la persecución a los medios en México; o sea, están peor que el Reforma, quién sabe qué les pasa.

INTERLOCUTOR: Ya nada más para redondear, un dato muy importante porque estos cabilderos como… Hay un Víctor Ramírez, que es como de la tercera división, dice que la energía limpia de Iberdrola. No es cierto, sólo hacen el 11 por ciento, de todo el total de su energía es energía limpia y renovable, todo lo demás es de ciclo combinado a gas natural, entonces el gas es un fósil, es un fósil. Entonces, es una mentira, pero la distribuyen como si fuera una verdad absoluta: ‘Es que los privados sí hacen energía eléctrica limpia; la Comisión, no’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es como los cambios de colores de la laguna de Bacalar o el tesoro que tenemos en las aguas profundas, o sea, todo esto que van inventando, creando.

Entonces, con los medios, con la repetición de la fórmula de Goebbels, pues llegan a confundir. A algunos, ya no, ¿eh?, ya no les funciona.

Ayer estaba yo viendo de que… Y es interesante, por eso lo doy a conocer, porque a lo mejor la gente no todos se enteran, porque como esto no se difunde mucho en los medios convencionales… Pero es muy interesante, es importante decirlo porque hay que informar.

Ayer hablábamos de, o antier, de lo de los partidos, y decía yo de que Claudio X. González era como el estratega del bloque opositor y de la historia de los partidos y de cómo se fueron integrando y cómo están en una etapa decadente y que no me deben de echar la culpa a mí, hablábamos de eso y cómo yo recomendaba de que, pues regresaran a sus orígenes, que no se mantuvieran en una política pragmática que los terminó desdibujando por completo, hasta por respeto a los antepasados.

Hablábamos de la historia del PRI, de cómo surge después de la Revolución como PNR, cómo se transforma en el 38 como partido de la Revolución; luego, cómo se transforma en PRI en el 46 y por qué; y, luego, cómo entran en el acuerdo cuando Salinas y se convierte en los hechos de facto, aunque no de jure, en PRIAN, a partir de ahí.

Y decían que no era cierto, sino que eran distintos y así engañaron todavía un tiempo; pero ya después, fuera máscaras y se asocian en los últimos tiempos.

Me dio risa de que hay un video donde está Creel cuestionándonos a nosotros. A ver, búscalo, que está interesante, para los jóvenes.

Y dice —si no lo encuentras yo lo explico— empieza a decir que el partido al que yo pertenezco, que tengo licencia, ya es el nuevo PRI o es como… No, dice, es peor que el PRI.

Pero yo creo que estaba junto a unos del PRI, porque son ahora socios y dice: ‘Bueno —cuando se da cuenta— ya ahora el PRI ya cambió, ya es un partido democrático’.

Pero todo ese tipo de cosas, ¿no? Esas machincuepas para tratar de justificar lo injustificable, lo que no se puede aclarar, no se puede explicar, no se puede argumentar.

Entonces, yo decía ayer, antier: regresen a los orígenes y les puede ir mejor.

¿Ya está? A ver ponlo.

(INICIA VIDEO)

SANTIAGO CREEL MIRANDA: Miren, ni en las peores épocas del PRI —hoy nuestro aliado, pero ya democratizado— veíamos eso.

Los padrones, con los programas sociales.

Entonces, esto es un ataque a la democracia.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero fíjense lo que sucede, estábamos hablando de eso y ayer sale un reportaje de la agrupación esta que yo llamo ‘México en Favor de la Corrupción’, la de Claudio X. González, en contra del presidente del PRI, de Moreno, donde le sacan que compraba terrenos, cuando era gobernador en Campeche, baratos y que los vendía caro y le sacan no sé cuántas propiedades, 30, 40 propiedades. Pero toda una ruptura.

Claro algunos dicen: ‘¿Por qué esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones? ¿Por qué se esperaron hasta ayer, si es periodismo?’. Porque ni modo que el periodismo esté esperando cuándo conviene electoralmente. No, se hace una investigación y sale.

Esto demuestra que este grupo hace política, no periodismo. Que no metan al noble oficio del periodismo y tampoco al noble oficio de la política, porque lo que hacen es politiquería.

Pero sacan ayer esto. ¿No tienes algo ahí, un resumen de la denuncia que hace esta asociación de Claudio X. González?

Entonces, ya se están deshaciendo del PRI. Imagínense que, por convicción… Porque los hay, también por sus abuelos, padres.

Había, yo me acuerdo, cuando empezamos a convencer, de que había que crear algo nuevo y la respuesta de muchos era: ‘Yo nací priista y me voy a morir priista’. Imagínense toda esa gente, además que por convicción se mantiene en ese partido y que debe de ser respetada.

Ahora muchos panistas dicen: ‘Nos perjudica el PRI, vamos a salirnos del PRI, o sea, vamos a deslindarnos del PRI, ya haciéndolo a un lado, que el PAN sea el PAN’ y no están mal en eso y que el PRI sea el PRI.

No sé si tienes algo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Lo acaban de bajar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ya lo bajaron.

Sí, porque el presidente del PRI le pidió a Claudio…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ahí está el tuit.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, esta es, pero ya la bajaron.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La nota sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y cómo decía? Esta era la que estaba, ¿no? Es una foto.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible) pero todo lo importante lo bajaron.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, la bajaron. ¿Y cómo decía?

A ver, pero la síntesis es: una investigación de los que están a favor de la corrupción.

‘En registros de la propiedad revela que en abril del 2022 el líder nacional del PRI, un hermano, su mamá y su arquitecto de cabecera son propietarios de 35 casas y terrenos en Campeche’ y hacen todo el reportaje.

Pero ayer también el presidente del PRI exigió al que está detrás, el líder de esta asociación, a Claudio X. González, que bajara la nota, porque…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La acaban de volver a poner.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ya la volvieron a poner. Bueno, pero la suban o la bajen ¿ya qué demuestra, pues?, pues que ya es un pleito ahí.

¿Cómo es que decían ayer, que yo no sabía porque no había escuchado y aquí ustedes me ilustraron?

INTERVENCIÓN: El tiro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El tiro, hay tiro, Pues sí, sí. Pero miren estas cosas que están saliendo.

Entonces, tenemos ya que seguir cambiando, a todos nos ayuda. Esto le va a ayudar a los dos partidos, le ayuda al PAN y le ayuda al PRI, o sea, porque es evidenciar una crisis, una descomposición que tiene que llevar a acciones nuevas, a tomar decisiones, a no caer en la autocomplacencia. ¿Se imaginan el que después del domingo hayan celebrado de que les había ido muy bien? O sea, muy grave su asunto en lo político.

Entonces, esto ya ayuda a una reflexión de fondo y a terminar con la autocomplacencia, el autoengaño, el tener capacidad para rectificar y esto ayuda también al país, es conveniente.

INTERLOCUTOR: En una segunda pregunta, señor presidente, quisiera preguntarle acerca del hangar presidencial, este hangar presidencial. ¿Qué se puede hacer con ese inmueble? Porque ahorita es un gasto muy alto, sólo de agua el año pasado gastaron 595 mil 300 pesos, más que de lo que se paga aquí en Palacio Nacional. No sé por qué gastan tanta agua.

¿No podría…? Este inmueble tiene una historia de corrupción terrible, lo mandaron a hacer para el avión presidencial en épocas de Peña Nieto y se lo mandaron a hacer a HIGA. Tuvo un sobrecosto del 25 por ciento, más de mil millones costó. La Auditoría Superior de la Federación detectó 213 millones de pagos indebidos en la construcción.

Era a 30 años y lo iban a tirar en noviembre de este año, nomás iba a durar como cinco años, no sé, muy poquito iba a durar, aunque estaba hecho para 30 años este inmueble.

¿No habrá una posibilidad de rentarlo o de hacer algo con este inmueble? Porque tiene cancha de squash y tiene todo glamuroso, muy bonito, un piso muy bonito.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya hemos estado buscando la alternativa.

Pues son de estos asuntos que nos dejaron de herencia y estamos enderezando. Por lo pronto, paramos una ampliación que se quería hacer al aeropuerto con los mismos propósitos, se detuvo porque consideramos que no era necesario. Estamos buscando rehabilitar ese aeropuerto.

Tenemos el problema serio, grave, de los hundimientos, que tampoco los tomaron en cuenta cuando se construyó la Terminal 2. Estamos buscando estructuralmente cómo resolverlo.

Hemos estado invirtiendo en darle mantenimiento en las pistas, los baños, todo.

Y en el hangar está el avión; o sea, también para tenerlo cuidado se le está dando mantenimiento, pero, como tú dices, todo esto fue un gasto extravagante, exagerado, más de mil millones de pesos el hangar para guardar el avión.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, fue lo que costó la construcción.

INTERVENCIÓN: ¿Y cuánto cuesta el mantenimiento mensual?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues si cuesta 500 mil…

INTERLOCUTOR: No, dos millones, más de dos millones de agua.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De agua.

INTERLOCUTOR: De pago de agua en un año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque el aeropuerto, el aeropuerto no tiene agua, se tiene que acarrear el agua en pipas, el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, estamos resolviendo todo eso, y…

INTERVENCIÓN: Pero ¿el mantenimiento, presidente, del hangar y del avión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, del avión, no pues vamos a informarles, pero sí son millones de pesos.

Nada más quiero aclararles lo siguiente, porque este oficio exige a veces optar entre inconvenientes: si yo usara ese avión y el hangar y todo, nos costaría 10 veces más de lo que nos cuesta tenerlo parado pagando el mantenimiento sin usarlo, porque volarlo es 10 veces más costoso; o sea, yo me debo de gastar con los de Ayudantía, pues unos dos millones de pesos al año en avión y en viáticos.

Sólo cuando lo usaron para ir a Argentina, la última vez con el gobierno de Peña, costó siete millones de pesos el uso de internet. O sea, si yo me gasto dos millones para mis viajes.

Entonces, lo ideal era venderlo, pero no hay quién lo compre porque es muy extravagante, muy lujoso.

Y, también, no lo podemos rematar, porque imagínense el Reforma y Claudio.

INTERVENCIÓN: (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, lo que no está mal es esto de Argentina, siempre y cuando haya un compromiso, aun cuando sea a mediano plazo.

INTERVENCIÓN: Pero ¿sí hay interés?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con intereses.

INTERVENCIÓN: ¿Sí hay interés de comprarlo de Argentina?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues nos mandaron a decir que tenían 30, pero ya les hablé de que en el último avalúo con 110. Entonces, sí podemos entregarlo sin problema, los 30, si hacemos un convenio de que nos van a pagar hacia adelante, con alimentos, o sea…

INTERVENCIÓN: ¿Con el problema económico…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: ¿Con el problema económico que tiene Argentina sí se tendría…? ¿Se le daría la oportunidad hasta que termine su gobierno? ¿O cómo sería, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pasaría, porque no podrían ellos. No, pasaría, adelante, tiene que ser un acuerdo de Estado, incluso entre los bancos, pero sí tenemos nosotros voluntad para venderlo. Afortunadamente ya le sacamos el costo por la rifa, eso nos ayudó mucho, pero de todas maneras ahí está.

Y he estado también pensando de, si no se vende, lo vamos a entregar a la Fuerza Aérea para que lo maneje como parte de la empresa que va a hacerse cargo de los aeropuertos de Tulum, de Chetumal, de Palenque, del Felipe Ángeles y del Tren Maya y que ellos puedan organizar viajes de estos chárter.

INTERVENCIÓN: ¿Cuánto le darían para una respuesta, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que en tres meses ya sabemos. Pero sí estaríamos en condiciones de que, si nos dan los 30 y se firma un convenio de pago de acuerdo al avalúo y los intereses, se les entrega a ellos. Y no estaría mal, porque la verdad es que el avión que traen ya, dicho por propios y extraños, ya cumplió su tiempo útil y sí necesitan un avión.

INTERVENCIÓN: Ayer le respondió Marco Rubio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ya se dieron cuenta que ya no hay orden ahora? Pero vamos, está bien así, también ¿para qué tanta formalidad?

Sí, ya, sí me contestó el señor Rubio.

INTERVENCIÓN: Dijo que tiene palabras duras para líderes demócratas y elogios para los dictadores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí. Ah, eso sí calienta. Yo voy a seguir tratando el tema, porque los tres senadores, Menéndez, que ese es fuertísimo, ya les dije, amenaza porque es el voto que decide en el Senado.

Quiero saber también cuántos años llevan de senadores, ahí lo dejo de tarea, porque deben de llevar mucho tiempo.

Pero tienen una influencia y mucho rencor, mucho odio al pueblo cubano, cuando no hay que odiar y saber diferenciar entre las cúpulas, las autoridades, nosotros y los pueblos y más si se tiene origen en Cuba.

¿Qué, ya no se tiene ningún cariño al pueblo donde nacieron nuestros padres o donde nacimos nosotros, se haya presentado cualquier circunstancia? ¿Nos gana más el rencor o el lucro, el traficar con el dolor de todo un pueblo o nuestra ideología o nuestros dogmas o nuestro clasismo o nuestro racismo?

Un servidor público no puede actuar así, tiene que ser, como decía Morelos, siervo de la nación, poner por delante los intereses generales; por legítimos que sean los intereses individuales siempre hay que poner por delante el interés del pueblo y de la nación. Entonces, eso.

Los otros dos senadores, pues los entiendo más porque son del Partido Republicano, pero este señor Menéndez es del Partido Demócrata. ¿Cómo es posible que el presidente Obama, de su partido haya permitido que en la cumbre participaran todos los países? Bueno, el presidente Trump permitió que fueran todos; él no asistió, fue el vicepresidente en Panamá, pero no hubo veto; y ahora, por las presiones internas, el presidente Biden no puede invitar a todos porque es el influyente senador, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, imagínese.

Estaba yo viendo, porque no sabía yo mucho sobre su historia, tiene mi edad. Por eso digo que… A ver ¿cuántos años tiene de senador?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Desde el 2006.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Desde del 2006, tiene poco, 16 años; pero seguramente estuvo en contra de Evo, porque Evo tuvo 14.

Y los otros dos del Partido Republicano, pues lo mismo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Once años Marco Rubio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:¿Cuánto? ¿Once?

¿Y el otro?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Nueve.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nueve. Pero esos todavía más duros, antimigrantes, todavía más en contra de los que se van a buscar la vida a Estados Unidos y también son muy influyentes.

Entonces, no es nada personal, es que estos señores actuaban o actúan políticamente, nosotros no lo sabíamos en México y resulta que sí tienen influencia que nos afecta. Entonces, ¿por qué no hacer la vida pública cada vez más pública?

Una señora que es periodista muy apegada al gobierno de Estados Unidos, Dolia Estévez, decía ayer o antier, extrañadísima: ‘Nunca se había visto que públicamente un presidente les contestara a senadores, siempre era por nota diplomática’. No, si están diciendo que yo protejo a dictadores, peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática. No, vamos a ventilarlo. Si tienen prueba, que las presenten.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)… llamó a través de la cancillería que pidieran que no se invitara también a Guaidó.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, nosotros no nos metemos, nosotros lo que dijimos es: inviten a todos los países, inviten a todos, ese fue mi planteamiento, yo no me meto en politiquería.

Entonces, díganme una cosa: ¿se maneja esta política —les pregunto a ustedes, respiren profundo y piénselo un minuto con sigilo— por los cauces diplomáticos o se hace transparente? ¿Qué es mejor?

Bueno, ya. Debate respetuoso, debate respetuoso.

INTERVENCIÓN: De los congresistas, presidente, quedó pendiente. Ayer firmaron una carta 15 congresistas del Partido Demócrata donde le piden al presidente Biden que lo responsabilice a usted por no abordar la violencia contra los periodistas del país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es lo mismo.

INTERVENCIÓN: Pero son demócratas en este caso, 15.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que les estoy diciendo que el señor Menéndez es demócrata. Eso es parte, pues, de la crisis, pero no sólo en Estados Unidos, en el mundo, la falta de definición. La política es, entre otras cosas, definirse con mucha claridad y representar algo y a alguien.

Hay que anclarse en los ideales, en los principios y no andar zigzagueando. Ya no es el tiempo de las indefiniciones, de lo gelatinoso. Querer quedar bien con todos, pues se termina quedando mal con todos. No, es de definiciones.

Entonces, ¿cómo va a entender un ciudadano si alguien es del PRI o es del PAN si no hay una definición? ¿Cómo se va a entender en Estados Unidos, cómo va a entender un ciudadano si alguien es del Partido Demócrata o del Partido Republicano si no hay una definición, si es casi lo mismo? ¿Por qué el miedo a la definición?

En eso los conservadores son más claros: ‘Soy clasista, soy racista, estoy en contra de los migrantes, no quiero la igualdad de género, hay que usar la fuerza, el mátalos en caliente, los pobres son pobres porque son flojos, porque no trabajan, yo soy superior porque he llegado a ser doctor, he estudiado posgrado’. Son bien claros.

Y los progresistas a veces dudan de definirse: ‘Pues estoy a favor de los pobres, claro que sí y por el bien de todos primero los pobres y estoy a favor de la educación pública porque ni la educación ni la salud deben de ser privilegios, son derechos del pueblo y estoy a favor de que el Estado promueva el desarrollo y estoy a favor de la libertad, pero no de la libertad del zorro en el gallinero y estoy a favor de la diversidad y esto a favor de la igualdad y esto a favor del Estado laico y ya así esto soy, esto soy’. Con definición.

Pero si empiezan… Imagínese, el PRI y el PAN juntos, ¿en qué están terminando? Entonces, no.

Y además no es solamente los votos a como dé lugar, triunfar sin escrúpulos morales, no, dejando trozos de dignidad en el camino. Si yo hubiese llegado de esa manera, aquí no podría yo hablar, no serviría de nada, no tendría autoridad moral, no tendría autoridad política, me tendrían bocabajeado, pero si se tiene autoridad moral, si hay honestidad, es un escudo de protección y puede uno representar con dignidad a un pueblo, que lo merece, porque este es un pueblo extraordinario y la grandeza cultural de México es única.

No nos vamos a someter, a sentirnos vasallos de nadie. Imagínese el México de los olmecas, ahora sí que, coloquialmente hablando, ¿dónde lo vas a agarrar? El México de los mayas, de los toltecas, de los mexicas, el México de grandes civilizaciones, culturas. No es para ofender a nadie, lo decía… ¿Cómo se llama el señor?

INTERVENCIÓN: Guillermo Bonfil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, Guillermo Bonfil era el de México profundo, que también ese es un libro que lo recomiendo a los jóvenes, es de lectura obligada.

Don Pepe Iturriaga, es otra gente que debe de ser leída, el finado Pepe Iturriaga, decía que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en nuestro país había universidad y había imprenta.

Este es un gran país, sentirnos muy orgullosos y si no somos más que otros, tampoco somos menos. Es un orgullo ser mexicanos, un gran orgullo representar a este país.

Me regañaron ayer y hoy también me van a regañar. No, pues, yo tengo… Que dicen que tardamos mucho, que tardamos mucho, que hay que hacerlas más cortas, pero es que es apasionante, ¿no?, y tenemos que redondear siempre, no dejar cosas sueltas.

INTERVENCIÓN: ¿No hará una revisión, presidente, —nada más un momentito— sobre la posibilidad de ajustar las tarifas de energía eléctrica?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no vayan a manejar eso. No, no, no. Lo estamos analizando porque mi compromiso fue que no iban a aumentar los precios por encima de la inflación, pero estamos viviendo en una situación especial, de que si aumentamos de acuerdo a la inflación se va a sentir. Entonces, lo estamos analizando.

O sea, yo podría decir: Mi ofrecimiento fue no aumentar ni la gasolina, ni el diésel, ni la luz, por encima de la inflación y demostrar de que estamos debajo de la inflación. Entonces, estamos buscando la forma de que, aun cuando estemos debajo de la inflación, por precisamente la inflación, para no alentarla y que la gente no se vea afectada, estamos buscando la manera de ayudar a la Comisión Federal de Electricidad.

INTERVENCIÓN: ¿Con inversión o con algún subsidio a la…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buscando la forma, o sea, inversión, hay formas que estamos buscando, lo que estamos haciendo con la gasolina. Como afortunadamente nos está yendo bien con los precios altos del petróleo…. En el caso de la gasolina es que podemos mantener abajo el precio porque estamos obteniendo más excedentes que lo que dedicamos al subsidio a la gasolina porque estamos vendiendo, no sé, debe estar ahora en 110 la mezcla. ¿Cuánto está?

INTERVENCIÓN: En 113.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En 113, o sea, está alta, entonces ese excedente nos permite a nosotros poder subsidiar, quitar el IEPS.

INTERVENCIÓN: ¿Y la luz cómo le haría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Como es el gobierno de la República, no es el gobierno de Pemex y el gobierno de la Comisión Federal ni el gobierno de Hacienda, sino es el gobierno de todos los mexicanos, nos tenemos que ayudar unos a otros. Si a Pemex le está yendo bien y le sobra y puede ayudar, ayuda, nos ayudamos mutuamente.

INTERVENCIÓN: ¿Cómo (inaudible) a la CFE?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que si tenemos más excedentes…

INTERVENCIÓN: ¿… puedan subsidiar a (inaudible) a la luz?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el caso de la luz, para esperar un mejor momento cuando tengamos más control de inflación.

Pero no, no está definido, puede ser así, o sea, lo estoy explicando, puede ser así por los excedentes, puede ser por recaudación.

Pon la recaudación de ayer.

INTERVENCIÓN: Porque inercialmente, si usted mantiene su promesa, inercialmente la CFE tendría que subir. ¿Eso va a ocurrir?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. En que sí los costos por el aumento en el precio del gas que utiliza la Comisión Federal de Electricidad se están incrementando, porque se está incrementando, entonces ¿cómo le hacemos para que se compense a la Comisión Federal de Electricidad?

Una cosa importante, ya los compensamos, porque son muy celosos los directivos de cada una de estas empresas y qué bueno, cuidan sus empresas, pero el hecho de que se haya logrado de que ahora la Comisión Federal de Electricidad pueda ser despachada como no se le permitía, eso le da más renta, más utilidad.

Entonces, esto es lo que nos está ayudando mucho y ojalá todos sigamos apoyando, sobre todo los grandes contribuyentes, que casi todos están pagando, esto es lo que nos ayuda a resistir cualquier crisis.

Miren, enero-junio, un billón, el año pasado, 940 mil; este año, dos billones 141 mil. Estamos hablando de como de 100 mil ¿verdad?, si hago bien la cuenta, 200 mil millones más.

Y en impuestos, un billón 595 a un billón 767, casi también 200.

Y ya por impuestos, miren el Impuesto Sobre la Renta, que este el que tiene que ver con crecimiento económico, con inversión, 16 por ciento en términos reales, es decir, ya quitando inflación.

IVA es más en términos cuantitativos, pero en términos reales… Perdón. Sí, aquí está, es más en términos cuantitativos, 481 y ahora 515, pero por la inflación en términos reales 0.6.

Este es el IEPS, este es el subsidio a la gasolina. Si nada más pensamos en que 190 a 92 son 100, es la mitad de esto, pero nos ayuda, ya lo hemos dicho, porque mantenemos control sobre la inflación.

Y tenemos que seguir pensando. Ayer me llamó la atención una declaración del presidente Biden en el sentido de que se espera que va a tardar la inflación, los precios altos, entonces hay que prepararnos y no dar motivo.

Porque también, acuérdense, cada vez que aumentaba los impuestos y todavía lo siguen haciendo algunos abusivos, ventajosos, de que hay un aumento de impuestos del cinco y se van al 10 o al 20 en el aumento de mercancías, de los precios, hay inflación del 7.5 y al 20. Entonces, no dar motivo, porque se pasan.

Y ya estamos buscando la manera de que tengamos más abasto de alimentos en el país, que eso nos va a ayudar.

INTERVENCIÓN: ¿Habría repunte de importación, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se abrió, ya tomamos medidas, como incrementar el área dedicada a la agricultura de básicos entregando fertilizantes, vamos a aumentar al doble la producción de fertilizantes, de básicos y estamos por definir sobre una reserva de alimentos básicos, se abrieron también las importaciones, es decir, se quitaron aranceles para poder importar alimentos que puedan venderse más barato en el mercado. O sea, estamos tomando una serie de medidas y ahí va, va bien y va a estar mejor, vamos a poder.

INTERVENCIÓN: Nada de transgénicos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada de transgénicos.

Nos vemos en Oaxaca mañana. Bueno, desde hoy, tenemos a las 6:00 de la tarde una reunión, va prácticamente todo el Gabinete en Huatulco con las autoridades municipales, vamos a tener una reunión para informarles de cómo vamos a seguir ayudando, porque hasta ayer habíamos abierto como 50 caminos ya y ya se habían colocado puentes provisionales, como 30 mil despensas, agua. O sea, se ha estado ayudando, pero hoy vamos a hablar de eso.

Ya se inició el censo casa por casa. Al día de hoy hay censadas 10 mil viviendas y esperemos terminar el domingo a más tardar y la semana que viene empezamos a entregar los apoyos de manera directa, porque esto ya se definió. Todo lo que son despensas y enseres lo entregan la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa.

INTERVENCIÓN: ¿Con presupuesto de ellos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con presupuesto del gobierno, de Hacienda.

INTERVENCIÓN: De Hacienda, no de Marina ni de Sedena.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No de Marina ni de Sedena.

INTERVENCIÓN: ¿Qué partida presupuestal es, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay una reserva que se tiene para estos casos.

¿Se acuerdan que antes había algo que se llamaba Fonden?, que era un barril sin fondo, se robaban todo; tenían las partidas, había las famosas declaraciones de emergencia en los municipios, enviaban el dinero a los estados, a los municipios y no le llegaba al damnificado; ahora es directo, por eso se hace censo casa por casa.

Por ejemplo, todos los damnificados de Tabasco, de la inundación, de Chiapas, de Veracruz con el huracán, a todos de manera directa se les entregó. Pero ya en el caso de Tabasco ya los que perdieron sus estufas, todos tienen estufas; los que perdieron sus refrigeradores, todos tienen refrigeradores.

INTERVENCIÓN: ¿Y esa información sí es abierta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Abierta completamente.

INTERVENCIÓN: ¿Se puede solicitar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERVENCIÓN: ¿Cada uno de los beneficiarios?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A cada beneficiario, cada beneficiario, con Protección Civil, aquí con Jesús se les puede entregar. No se quedó nadie sin ser atendido; o sea, el que perdió un bien, se le devolvió.

Por eso le digo yo siempre a la gente cuando hay un fenómeno natural: cuídense ustedes, salgan de sus hogares si son zonas bajas, si se trata de una inundación, váyanse a las partes altas, váyanse con sus familiares, váyanse a los albergues. Lo material lo resolvemos, en eso ayudamos; las vidas no, eso duele mucho.

Pero hay mucha gente que no quiere, por sus bienes, aunque sean escasos; quieren quedarse a cuidar y piensan que no va a ser grave la situación y hay veces que son fenómenos que dañan mucho, que causan mucho daño.

Estos últimos huracanes, el último, el Agatha y otros más. El primero del Atlántico que nace prácticamente ahí cerca de Cozumel, pero que se va hacia Cuba y a la Florida, ese inundó muchísimo, produjo mucha agua, aguas torrenciales. Este, el Agatha, entró como categoría 2, no se pensaba que iba a hacer tanto daño.

Entonces, hay que estar pendientes y proteger las vidas, eso es lo más importante.

INTERVENCIÓN: En este contexto de cómo se utilizan los recursos federales para la compra de insecticidas contra el dengue…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todo, todo.

INTERVENCIÓN: Porque, al igual que las medicinas, está concentrado el mercado, una o dos empresas concentran el 75 por ciento.

Por ejemplo, en el 2021 el gobierno de Jalisco se benefició con casi 200 millones de pesos de los recursos que bajan del Insabi. Empresas como (inaudible) compran volúmenes enormes de insecticida, que no tendrían que ser…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que…

INTERVENCIÓN: Hay un gran monopolio y que utilizan estas desgracias de estos eventos naturales para bajar recursos del Insabi para aplicarlos en las mismas entidades. Tal vez usted va a ser informado de todo esto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, es un caso parecido a lo que había con las medicinas, las transas que hacían con las medicinas.

Lo del Fonden, tenían un grupo de proveedores alrededor de Gobernación y, como se pueden hacer compras sin licitación, por la emergencia, hacían su agosto.

INTERVENCIÓN: Estas empresas están ofreciendo, ya para este 2022, paquetes de dos mil millones que van a bajar del Insabi.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Pero a quién?

INTERLOCUTOR: A los gobiernos de los estados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, hay que denunciarlo, pero en el gobierno federal, no; el que compra, por ejemplo, las despensas y los electrodomésticos….

INTERVENCIÓN: Que bajan los recursos federales de Presidencia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, va directo a la gente. O sea, es Hacienda, a partir del censo, si dice: ‘Necesitamos tres mil refrigeradores, cinco mil camas, no sé cuántas estufas’, la Secretaría de la Defensa cotiza, ve con algunas empresas.

Hubo una empresa que después se disculpó, porque ya se le había comprado y había dicho: ‘Les vamos a dar regalado no sé cuántas estufas’ o electrodomésticos, ¿no? Ah, muy bien. Pero luego llegan y dicen: ‘Sí les vamos a dar de regalo, pero es que tenemos en el SAT un adeudo y queremos que nos quiten el adeudo’. Ah, no hermanito; no, primo hermano. Pero eso lo resolvió la Defensa.

Entonces, cuando yo lo dije aquí, el dueño de esa empresa me mandó a decir que no era cierto y le dije: Sí, sí es cierto y para que no haya malos entendidos le voy a pedir al secretario de la Defensa que hable contigo, para que te dé toda la información. Y ya se resolvió, pero sí era cierto, porque, como en el gobierno, en las empresas son estructuras, a veces los de arriba no se enteran, a veces, por lo general sí, pero suceden estas cosas.

Pero en este caso ¿cuáles son los apoyos? A ver, son enseres, despensas, apoyos para la agricultura, esto es directo; salud, reparación de caminos, ahí se decide, se define. En el caso de Oaxaca, si se puede, es casi entregarle al apoyo a las autoridades, pero a los presidentes municipales de usos y costumbres.

Entonces, no hay posibilidad de eso, no es como antes, de que sí había quienes se dedicaban a vender colchonetas y láminas de zinc y al doble, al triple. Esto se cuida y todos tenemos que cuidarlo, aunque se trate de gobiernos locales, cuando menos denunciarlo, para que todo eso desaparezca.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)… sobre estos recursos federales los canaliza a los estados, incluso, casas publicadas en los que yo he visto, donde denuncian todas estas…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y hay que ir a las instancias judiciales y presentar demanda, denuncias formales.

Y no permitir la corrupción, cero corrupción, es una peste la corrupción. Y hay que estigmatizar al corrupto, no aplaudirle, no tolerar la corrupción, porque eso es el principal problema de México, el principal problema de México es la corrupción, o era la corrupción.

INTERVENCIÓN: Presidente, se siguen cobrando cuotas de recuperación en los medicamentos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERVENCIÓN: ¿Se acuerda que, en 2020, en enero, usted anunció que ya no se iban a cobrar esas cuotas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que no se iban a cobrar.

INTERLOCUTOR: Pero hoy se siguen cobrando, pero además están teniendo que pagar los usuarios sus medicamentos, que no se…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no se van a pagar. Es lo mismo.

INTERLOCUTOR: O sea, no le están haciendo caso entonces.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que son procesos. Pero tengo, por ejemplo, el informe de los institutos y no se cobran los medicamentos y no se cobra el servicio.

INTERVENCIÓN: Pero hay personas que lo están denunciando eso, presidente, están teniendo que pagar las consultas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, hay que seguirlo denunciando.

INTERVENCIÓN: Igual es en el Metro, presidente, en las clínicas del Metro los derechohabientes no tienen medicamentos y los tienen que comprar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese es otro asunto, pero es lo mismo, porque es el derecho a la salud. Nada es sencillo; más, cuando se viene de un régimen corrupto.

INTERVENCIÓN: ¿Cuánto tiempo tardaría este proceso de los medicamentos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo no me puedo ir del gobierno, no quiere decir que me vaya a quedar, no, yo considero que a más tardar en un año ya no me vas a poder decir eso.

INTERVENCIÓN: Hoy todavía está.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí lo creo, sí lo creo; en un año, no.

INTERVENCIÓN: Un año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, para atención médica y medicamentos gratuitos todos.

INTERVENCIÓN: El Órgano Interno de Control, presidente, de la Secretaría de la Función Pública pudiera hacer una buena labor (inaudible) por las denuncias por…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí hay teléfonos, por ejemplo, los martes cuando informamos sobre la salud.

Ahora el tema central los martes, que es el llamado Pulso de la Salud, ya no es la pandemia, que afortunadamente está disminuida, sino es cómo se está construyendo el nuevo sistema de salud pública para garantizar el derecho a la salud, a todos, esto es atención médica con especialistas, análisis clínicos, medicamentos gratuitos, todo. Ese es el desafío que tenemos.

Y los martes, por eso es Zoé, porque todo este sistema lo estamos basando en el esquema que se inició hace un poco más de 40 años del IMSS-Bienestar, que antes se llamaba IMSS-Coplamar y fue cambiando y fue lo que quedó federalizado, porque todo lo demás se descentralizado.

Entonces, ahora con el modelo IMSS-Bienestar se está levantando el nuevo sistema de salud pública. Empezamos en Nayarit, ya llevamos 15, 16 estados con inventarios desde abajo, cuántas unidades médicas, cuántos centros de salud, cuántos hospitales, cuántos hospitales de tercer nivel, qué personal tenemos, qué personal nos falta, cómo está el abasto de medicamentos. Entonces, ese sistema va a funcionar a la perfección, ese es el compromiso que tenemos con todos los recursos.

Yo puedo decir hoy que ya tenemos 90 por ciento de abasto de medicamentos, no puedo decir 100, pero cuando llegamos no había ni la mitad, lo que había era una gran corrupción en la compra de los medicamentos, por eso se nos lanzaron muy fuerte, pero ya estamos a punto de resolverlo. Y no pudieron los corruptos y vaya que estuvo dura la lanzada, pero nosotros somos muy perseverantes.

Entonces, ya tenemos ese compromiso muy claro: la atención médica para todos. Independientemente que si tienes Issste, que si tienes Seguro, que no tienes, no, es universal.

Esto es Estado de bienestar, el derecho a la salud, que además ya está consagrado en la Constitución en el artículo 4º, pero es letra muerta, como muchas cosas que están en la Constitución, que son enunciados, principios, pero que en la realidad no se lleva a cabo.

Entonces, ¿ya ven por qué? ¿Ya ves por qué tengo que tardar?

Bueno, ya me voy.

