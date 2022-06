Todos los temas de la mañanera de AMLO este miércoles 8 junio de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Se hizo tarde. Ánimo.

Bueno, vamos a informar y, como todos los miércoles, va a estar con nosotros, ya está, Elizabeth García Vilchis, porque corresponde hablar sobre Quién es quién en las mentiras de la semana. Entonces, empezamos con Elizabeth.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Buenos días, señor presidente; buenos días, compañeras, compañeros de la prensa.

Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 8 de junio de 2022 y vamos a iniciar con el segmento Sélvame del fake. Cuando la culpa de todo la tiene el gobierno, a pesar de que no se ha construido el Tren Maya, ya es culpable de cambiar el azul turquesa de…. perdón, el azul de la laguna de Bacalar.

A diario se publican muchas mentiras sobre la construcción del Tren Maya, pero se calla sobre la verdadera devastación ambiental en la península de Yucatán. A partir del 18 de mayo pasado, diarios como Nexos, Forbes, El Clarín, Infobae y Radio Fórmula publicaron una nota en que un supuesto especialista denuncia que la construcción del Tren Maya cambiará el color de la laguna de Bacalar en Quintana Roo, en tono similar de lo que hizo la senadora panista Kenia López, que denunció que el gobierno federal acabará con el azul turquesa del mar Caribe, por el Tren Maya. Sólo les falta que presenten pruebas para no considerarlo un verdadero disparate.

Es falso que el Tren Maya haya provocado que la laguna de los siete colores de Bacalar haya cambiado de tono. En este tramo, cerca de Chetumal, ni siquiera ha comenzado la construcción del tren. Los cambios de color de las aguas de Bacalar se deben a múltiples factores, como la expansión de la agricultura intensiva en la península de Yucatán, el uso de químicos como el glifosato, el mal manejo de las aguas negras, además de la deforestación de la selva entre otras causas. Pero, bueno.

Vamos a pasar a otro tema. Para difundir noticias falsas sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador echan mano del nado sincronizado en las redes. Un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros bots.

En el primer ejemplo, el 24 de mayo pasado, Animal Político tergiversó las palabras del presidente López Obrador, cito su tuit: ‘Dice López Obrador que, si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo e incluso se podría tratar del modelo económico más perfecto’. Pero eso no fue lo que dijo el presidente.

Cito al presidente: ‘Cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que, si el modelo neoliberal se aplicara si corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con la agravante de la corrupción no sirve de nada’, entonces el fondo es ese, el que impera la corrupción.

El presidente sostuvo que cualquier que sea el modelo económico, si impera la corrupción, no sirve de nada. Sin embargo, Denise Dresser, Juan Carlos Romero Hicks, Javier Lozano, Pablo Majluf, Dolia Estévez, el monero Calderón y una lista larga cuestionaron al presidente atribuyéndole algo que no dijo. Un verdadero nado sincronizado para denostar al mandatario, pero gracias a las benditas redes sociales hubo usuarios que reclamaron a Animal Político haber manipulado la declaración emitida en la conferencia matutina. El medio no se inmutó y el tuit sigue circulando; de la ética periodística, mejor ni hablamos.

Otro ejemplo de estas estrategias de ataque al gobierno tuvo ocasión con motivo del decreto presidencial por el cual se prohíbe la importación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en territorio nacional.

Comentaristas, conductores de radio y televisión y también en redes sociales se lanzó otra campaña contra esta decisión que se tomó para proteger la salud de la población, sobre todo de adolescentes y niños, pero a estos diseminadores de noticias falsas no les importa, más que proteger el negocio de las tabacaleras.

Personajes como Denise Dresser —sí, otra vez Denise Dresser— Luis Cárdenas, Néstor Ojeda, Juan Ignacio Zavala, que es el cuñado de Felipe Calderón, así como Pamela Cerdeira, Jorge Triana, Manuel López San Martín, Javier Lozano, Sergio Sarmiento y un largo etcétera, se mofaron del dicho ‘prohibido prohibir’ del presidente para atacar una decisión que protege la salud. Un verdadero despropósito con aroma a Philip Morris.

Y, bueno, en un tercer ejemplo de nado sincronizado ocurrió días antes de la elección de seis gubernaturas el pasado 5 de junio. Todo inició cuando el viernes 2 de junio la periodista Carmen Aristegui entrevistó al priista Francisco Labastida Ochoa, quien acusó sin fundamento ni prueba que el cártel Sinaloa habría apoyado a Morena en las elecciones y que tenía ‘indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del gobierno sobre el narcotráfico’, eso dijo el señor Labastida.

Pero recordemos que ese mismo señor, Francisco Labastida Ochoa, fue gobernador cuando se fortaleció el cártel Sinaloa y siendo candidato presidencial del PRI protagonizó el vergonzoso desvío de mil 600 millones de pesos de Pemex, ni siquiera le… Bueno, esto es conocido como el Pemexgate, pero, por cierto, Aristegui ni siquiera le preguntó sobre ese tema, dejando una sensación de una entrevista a modo para influir en las elecciones estatales, intentando confundir a los ciudadanos.

Tras estas declaraciones, se sincronizaron nuevamente para atacar al gobierno personajes como Denise Dresser —sí, su tercer strike— Lilly Téllez, Gabriel Quadri, Claudio X. González, la senadora Kenia López, el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, así como columnistas como Raymundo Riva Palacio y Carlos Loret de Mola. Ellos se lanzaron al ruedo asegurando que el gobierno federal tiene un acuerdo con el narcotráfico, pero ninguno ofreció pruebas, sólo acusaciones sin base.

Es absolutamente falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya pactado con criminales. Eso sí pasó, pero en tiempos del presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna que, por cierto, está preso en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico y sus acuerdos con el crimen organizado cuando era secretario de Seguridad Pública.

Pero la cosa no paró ahí, porque así son. En víspera de las elecciones, la periodista Anabel Hernández publicó, otra vez sin ningún documento de prueba, que Morena habría pactado en 2018 con el cártel Sinaloa para ganar las elecciones en las que resultó vencedor el presidente López Obrador.

Es evidente la colusión de opiniones sincronizadas como parte de una guerra sucia que se vivió antes y durante los comicios del 5 de junio.

La mejor respuesta y con esto vamos a terminar, la dio un usuario de Twitter, Emilio G. Voy a citar su tuit y aquí lo vemos también en la pantalla:

‘La señora Anabel Hernández ha estado en ferias de libros, entrevistas, foros y frente al Fisgón monero, Rafael Barajas. Sostuvo que el presidente López Obrador -escuchen- no tiene vínculos con el narco y mucho menos tiene propiedades en el extranjero. ¿Qué le hizo cambiar de parecer a la señora?’ Y pues nosotros pensamos que en tiempos electorales había que echarle una manita a la oposición. Y, bueno, así lo confirmó el propio Rafael Barajas, mejor conocido como ‘el Fisgón’; le contestó: ‘Así fue’.

Y bueno, pasaron las elecciones de los seis estados y los ataques arreciaron y todos sabemos por qué arreciaron, justo por los resultados de las elecciones.

Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, pues no vamos a tratar otros temas, puras preguntas y respuestas para tener tiempo bastante. Nada más quedó pendiente Felipe Fierro y luego, abierto. Igualdad hombre, mujer.

Adelante.

PREGUNTA: Buenos días señor presidente.

Felipe Fierro, de A tiempo.com.mx y Puente Libre.

Quedó pendiente la semana pasada una opinión sobre la extradición del exgobernador César Duarte y ojalá pudiera darnos su opinión al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues ya está en México, es un proceso de extradición y corresponde a las autoridades juzgarlo. Hay que estar nada más pendientes del proceso y confiar en las autoridades. Eso es lo que puedo decir.

INTERLOCUTOR: Sobre ese punto, el fiscal estatal, Roberto Fierro, afirmó que ya había pedido a la fiscalía general para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se aplicara la regla de especialidad; es decir, que se pida autorización, en este caso al Departamento de Justicia o al departamento que corresponda al Estado, que se pueda juzgar a César Duarte por una serie de delitos pendientes que estaban incluidos en la carpeta inicial que se solicitó, porque tanto la juez Lauren Louis, como del juzgado del distrito de Miami, como el juzgado de apelación afirmó que solamente se puede juzgar por dos delitos, dos posibles delitos, esto justificó la extradición y quedan pendiente alrededor de una veintena de órdenes de aprehensión o de carpetas de investigación que solicitan que la fiscalía general y la propia secretaría de relaciones pidan autorización al gobierno de Estados Unidos para poderlo juzgar por estas carpetas pendientes.

Usted ha señalado al principio que la solicitud inicial estaba mal hecha y que se había recompuesto.

¿Cuál es la situación al respecto? Y si en este caso solicitarían nuevamente a Estados Unidos la aplicación de esta regla de especialidad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo tengo información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió, esa es la información que tengo.

De todas maneras, voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la extradición sólo conduzca a uno o a dos y que, estando aquí, ya pueda obtener su libertad, o sea, que nosotros actuemos como alcahuetes, eso no.

Voy a pedir esa información. Me dijeron que no había ningún problema, que se tienen que desahogar todas las acusaciones. Pero si fuese ese el caso, entonces se procedería a pedir ante la instancia correspondiente que se actuara.

INTERLOCUTOR: Sí es el caso. De hecho, la propia secretaría de relaciones dijo que solamente se le habían autorizado en la extradición dos delitos: el peculado y la asociación delictuosa.

En otro tema, también relacionado al exgobernador Duarte, algunos grupos han solicitado que el gobierno federal atraiga el ejercicio, en ejercicio de la función para que sea juzgado por los tribunales federales. ¿Cuál es su opinión en este asunto, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tiene que ser la instancia que corresponde y tener confianza en que van a hacer bien las cosas las autoridades locales, porque ya no es el tiempo de antes, no es de que hacen una maniobra para favorecer a alguien porque hay línea política y ya pueden resolver cualquier cosa. No. Si no actúan con rectitud, hay denuncia pública. No hay impunidad para nadie, trátese de quien se trate. Ahora sí que ¿quién va, en estos tiempos, a tomar una decisión como las que se tomaban antes? Aquí no nos quedamos callados, sea quien sea.

INTERLOCUTOR: ¿Por qué señaló usted que estaba mal integrada la solicitud de extradición?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: Usted señaló hace meses que estaba mal…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque al principio se elaboró mal.

INTERLOCUTOR: ¿Qué deficiencia tenía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya no recuerdo bien, pero no se había fundado adecuadamente. Se tuvo que rehacer, intervino la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, se demostró que había interés en que se hicieran mal las cosas para beneficiar al señor Duarte, entonces por eso voy de nuevo a pedir una revisión y, si hay este propósito de favorecerlo y es ilegal, pues aquí mismo lo vamos a dar a conocer.

INTERLOCUTOR: Muy bien.

En otro tema, señor presidente, salió hoy en Milenio de que hay una gran movilización militar de las Fuerzas Armadas, también de la Guardia Nacional, cerca de 30 mil, 28, 30 mil personas, mencionan, militares para contener en cuatro frentes la ola migratoria.

La pregunta es: ¿cuántos militares se están movilizando para atender precisamente las caravanas y la movilización migratoria de Centroamérica hacia México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es normal lo que se está haciendo, no hay un plan especial.

Sí vamos a reunirnos, una vez que regrese Marcelo Ebrard, para analizar el asunto migratorio, fundamentalmente por las elecciones en Estados Unidos, para hablar con claridad.

Desde luego, la gente está necesitada, quiere trabajo. No ha habido respuesta, ayer lo comentaba. Llegamos cinco años —para no echarle la culpa a este gobierno de Estados Unidos, sino desde el gobierno del presidente Biden, perdón, Trump—, que se habló de cuatro mil millones de dólares y en cuatro, cinco años no han destinado nada; en cambio, autorizaron los legisladores de Estados Unidos, esos que hablan de que les preocupan los derechos humanos…

INTERLOCUTOR: Como Marco Rubio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Como Rubio y como el otro señor.

INTERLOCUTOR: Cruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, Ted Cruz y el Menéndez. Esos senadores casi por unanimidad, creo que faltó uno, autorizaron 40 mil millones de dólares para armas a Ucrania. Entonces, ¿cómo es posible que no se puedan autorizar los mismos cuatro mil millones para enfrentar el problema de fondo del fenómeno migratorio?, ¿por qué ese doble discurso?

Este señor Ted Cruz, senador, diciendo que celebra el que yo no asista a la cumbre porque yo protejo…

INTERLOCUTOR: Marco Rubio y si me permite, dice: ‘Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará esta semana en Estados Unidos’. ¿Qué comentaría a Marco Rubio?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo no sé, es que no los identifico bien.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, yo no sé, no los identifico bien.

INTERLOCUTOR: Es senador por Florida, republicano.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, pero no es sólo es ese. Entonces son tres: es este señor Rubio, que este pertenece al Partido Republicano, así es, ¿verdad?

INTERLOCUTOR: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y Ted Cruz, también al Partido Republicano.

INTERLOCUTOR: También.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, el Ted Cruz, igual, pero todavía Ted Cruz le añadió que no sólo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara un amplio territorio de México.

Yo le digo al señor Ted Cruz…

INTERVENCIÓN: Marco Rubio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas, yo tengo las pruebas.

El año pasado creo que le dieron como 120 mil dólares, la fundación esta, llamada Rifle, la Asociación Nacional del Rifle.

Pero estos son republicanos, estos dos.

También un demócrata, el señor Menéndez, que fue el que prácticamente amenazó de que no iba a votar a favor de las iniciativas del presidente Biden si se invitaba a todos los países de América a la llamada Cumbre de América.

Y como ya sabemos, una situación muy compleja, son 50 senadores republicanos, 50 senadores demócratas y si este senador demócrata se inconforma por la invitación que se haga a todos los pueblos y a todos los países de América, pues ya entonces gana el senador del Partido Republicano.

Entonces, entiendo perfectamente al presidente Biden, nada más que no comparto ese punto de vista. Una nación, un gobierno no puede ser rehén de intereses personales o de grupos, no se puede guiar por ideologías, por dogmas, por odios y mucho menos los llamados representantes populares pueden medrar con el dolor, con el sufrimiento de los pueblos.

Entonces, esa es la respuesta.

A ver, porque también Elizabeth lo mencionó, ¿cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él. Pero hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión y la verdad nos hará libres, la verdad.

Hay un fragmento de un video, no sé si lo tengan, sobre uno de estos senadores y ojalá nuestros paisanos tomen nota, porque antes no se hablaba de estos temas. Y por eso maltrataban al mexicano y maltrataban al migrante y hacían lo que querían, porque no había información. Para que ya no se esté apoyando a gentes de malas entrañas que no tienen ideales, que no tienen principios, que actúan de mala fe.

INTERLOCUTOR: ¿Usted cree que hay una vinculación en la similitud del argumento que presentan los senadores norteamericanos con la campaña local en relación al problema del narco?, o sea, porque advierten ya que hay un vínculo de operación política.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque desde hace muchos años han estado alimentando esa estrategia que les da frutos, les resulta en lo electoral, pero yo sostengo, como lo planteó en su momento el gran dirigente, republicano ¿eh?, Abraham Lincoln, que al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, decía Lincoln, pero no se le puede engañar todo el tiempo.

Entonces, aun cuando se trate de Texas… Que dicen: ‘Es que Texas es un estado muy conservador’. No, no, no, ya el pueblo en todo el mundo ya despertó, ya no es el tiempo de antes. Además, no olvidemos, en Texas nació Ignacio Zaragoza cuando Texas era de México, pertenecía una parte considerable de Texas, donde nació Zaragoza, a Coahuila.

Yo escribí un libro sobre un revolucionario de la frontera que vivió en Texas, que convocó al pueblo de México a tomar las armas para derrotar a Porfirio Díaz 18 años antes de Francisco I. Madero: Catarino Garza Rodríguez, de Matamoros. Pero vivió en toda la franja fronteriza y organizó su movimiento para derrocar al dictador de aquel lado en Texas, en Laredo, en San Antonio, la frontera, 1994.

INTERVENCIÓN: 1894.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 1894, 1894.

Entonces, los texanos conocen de estas historias, nada más que se ha engañado mucho, como en todo el mundo, en los últimos tiempos. Hay que informar cada vez más.

¿Ya tienes ahí el video? ¿No lo tienes? Es uno donde mencionan que le han entregado, no sé si 200 o 170 mil dólares nada más en el 21, esta asociación. Dólares.

INTERVENCIÓN: (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso. Es el que más dinero ha recibido o uno de los que más ha recibido en Texas de…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: La Asociación Nacional del Rifle.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Asociación Nacional del Rifle.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Lo dicen en una nota de Telemundo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues pónganla.

(INICIA VIDEO)

INTERVENCIÓN HOMBRE: Como gran tema de fondo está el control de las armas. Hoy el senador de Texas, Ted Cruz, abandonó furioso una entrevista justamente porque le increparon sobre el control de armas.

Al terminar una vigilia aquí en Uvalde, un periodista británico, de la cadena Sky News le preguntó a Cruz por qué este tipo de tragedias solamente ocurren en Estados Unidos. El senador evadió una respuesta directa, acusó al periodista de tener una agenda política.

De acuerdo con un reporte Open Secrets, desde que fue electo en 2012, Ted Cruz ha recibido más fondos de grupos a favor de las armas que cualquier otro político.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Terminaste?

INTERLOCUTOR: (Inaudible) con el reporte, nada más con la situación de la sequía en Chihuahua, hay 22 millones de hectáreas afectadas seriamente por la sequía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a informarte.

Bueno, empezamos aquí, las tres compañeras y tres compañeros y luego nos vamos para atrás.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Buenos días a todos.

Presidente, las corruptas empresas españolas no nada más se incrustaron en el sector energético, ahora que usted ha estado impulsando este programa de autosuficiencia alimentaria, bueno, pues como dice usted, el pueblo salvará al pueblo, se han acercado a nosotros trabajadores de Segalmex donde denuncian que hay empresas españolas, una, ILAS de México, anteriormente llamada Industrias Chihuahuenses, que nos denuncian que esta empresa desde hace 20 años ha pagado moches a varios funcionarios de esa dependencia, desde el gobierno de Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto y a la fecha; incluso, nos informan que compró hace unos meses 25 mil toneladas de leche y también, bueno pues desplazando a productores mexicanos. No sé si usted tendrá información al respecto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La información que tengo es que se está llevando a cabo una investigación a fondo en Segalmex. Ya hay denuncias en la Fiscalía General de la República por todo lo que tiene que ver con la compra de alimentos y yo espero que pronto podamos dar a conocer cómo está la situación en Segalmex, que venga aquí el secretario de la Función Pública, que es el que está, pues encargado de coordinar todos los esfuerzos, para ver cómo están las cuentas en Segalmex.

Entonces, hacemos ese compromiso de informar.

INTERLOCUTORA: Sí, en relación a esta empresa española.

Presidente, también, por otro lado, fíjese que la huelga en Cananea continúa. Yo no sé qué información le tenga o le hayan dado a usted, pero los trabajadores que están ahorita operando ahí en Cananea son paralelos a la huelga legal que se estalló hace ya 15 años.

Entonces, bueno, pues ellos están ahorita aquí afuera en Palacio Nacional. Le envían una carta, no se la voy a leer toda, nada más, si me permite, dice: ‘Somos auténticos mineros de Cananea, no los que han acarreado de otros estados del país Grupo México y la CTM’.

Presidente, lo que pasa es de que no están dando trabajo en Cananea a los trabajadores y al personal de ahí de Cananea, sino que ya Grupo México está trayendo trabajadores de otros estados, obviamente con condiciones desfavorables para ellos, los están haciendo trabajar hasta 12 horas. Y, bueno, pues obviamente esto pues no sé si usted esté enterado que no están dando empleo para Cananea.

Entonces, fíjese que el pasado 11 de mayo tuvieron una reunión con el secretario Adán Augusto, como usted lo indicó, pero pues ya no ha habido respuesta. Y sobre todo que ellos están pidiendo, independientemente de la liquidación económica, presidente, que se les permita trabajar, porque hay letreros en todo Cananea, no sé si usted los ha visto, ahorita pues no traje yo ese letrero a colores que hay por todo Cananea, donde Grupo México ofrece empleo, pero dice que no sean de Cananea.

Entonces, no sé qué mensaje les mande usted, presidente. Ellos están aquí afuera, una representación de los trabajadores en huelga.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues se les va a atender, que Leti Ramírez va a atenderlos y va a seguir Adán Augusto, secretario de Gobernación, conciliando.

Este es un asunto que viene de tiempo atrás, fue lo que origina el conflicto de la ruptura entre Grupo México y el sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, desde hace 15 años.

Bueno, en ese entonces la autoridad se inclina a favor, hablando en plata, de la empresa y hacen a un lado al sindicato encabezado por Napoleón y establecen una relación laboral con otro sindicato y desde entonces, no ahora, llegan a trabajar de otros estados. Así comenzó.

De ahí viene una denuncia, o al mismo tiempo, en contra de Napoleón, acusando al sindicato que él dirige, de haberse quedado creo con un cinco por ciento de lo que fue la liquidación que se hizo cuando Salinas de Gortari vendió a Grupo México la mina de Cananea, porque, dicho sea de paso, esa mina era de la nación y entró en el paquete de todas las empresas y bancos que remataron, que privatizaron.

Entonces, se acusa de eso, se presentan denuncias y Napoleón se tuvo que ir al exilio, a Canadá.

Cambian las cosas, porque pues ahora la Secretaría del Trabajo ya no está subordinada al servicio de una de las partes, de ninguna de las partes, sino es una autoridad imparcial y además se busca que mediante la conciliación se resuelvan los problemas y siempre procurando ayudar a los trabajadores, porque una cosa son las cúpulas, los intereses de los arriba y otra cosa son los intereses muy legítimos, justos, de sobrevivencia de miles de trabajadores mineros y de trabajadores en general.

Entonces, nosotros buscando eso hemos avanzado para recomponer la relación. Se ha avanzado, pero todavía hay muchos polvos de aquellos lodos y no se dejan las partes. Entonces, yo voy a seguir llamando al diálogo, a los acuerdos, procurando siempre que se beneficie a los trabajadores.

Hasta ahora hemos avanzado en eso, en que los trabajadores tengan salarios justos, reparto de utilidades, independientemente de las diferencias entre los sindicatos y las empresas, pero lo ideal es buscar la normalización por completo en la relación laboral de todo lo que es el sector minero del país. Entonces, tenemos ese pendiente.

La verdad es que el senador Napoleón Gómez Urrutia se ha portado muy bien, es una gente que ayuda, que coopera. No puedo hablar tampoco mal de la empresa, ha hecho lo que se le ha planteado.

Faltan cosas, entonces espero que sigamos buscando los arreglos, los acuerdos. Sí se ha avanzado, pero falta y estos trabajadores que están van a ser atendidos y vamos a continuar con el diálogo para llegar al acuerdo.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, presidente.

Mire, también, presidente, desde Estados Unidos, allá en California, pues mire, nos insisten mucho integrantes de pueblos originarios de acá de Oaxaca, específicamente de San Martín Peras. Desgraciadamente han tenido sus conflictos, ya hubo dos asesinatos y tres secuestros.

Entonces, presidente, pues no sé qué mensaje les mande usted a nuestros hermanos allá en California, que están en Salinas, en Oxnard y que son de pueblos originarios. Estamos hablando de una comunidad pues de varios miles de habitantes allá en San Martín Peras, que pues la mayoría ya se fue allá a California. Y pues ellos se sienten, pues abandonados porque dicen que hay que reestructurar ya estas comunidades de pueblo originarios. También hemos tenido contacto con el maestro Adelfo Regino.

Y presidente, ya, por último, en redes sociales hay un simpatizante de usted que se llama Mauricio Gutiérrez, que fíjese que padeció el asesinato de su hija en Querétaro y pues desafortunadamente las autoridades dicen que fue suicidio, pero pues él asegura que no, que fue asesinato, fue feminicidio. Y pues en redes sociales están ahorita un hashtag #TodosSomosMauricio.

No sé usted en qué forma, yo sé que es un delito local, pero ¿en qué forma pudiera ofrecer algún apoyo a este caso?

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, un abrazo a Mauricio.

Y Rosa Icela Rodríguez va a encargarse de ver el asunto, de hablar con las autoridades de Querétaro y a ofrecerle a Mauricio que vamos nosotros, respetando la soberanía del estado de Querétaro, que además llevamos buena relación con el gobernador de Querétaro, no creo que tengamos ningún problema para que podamos nosotros enviar a un grupo que ha ayudado en otros casos a esclarecer las cosas y a llegar a la verdad. Entonces, eso es lo que planteamos.

Y con Adelfo Regino seguir viendo lo de las comunidades de Oaxaca. Él es la persona responsable y también es una gente de confianza. Eso es lo que le puedo mandar decir a nuestros paisanos.

Y voy a Oaxaca, voy a estar allá. No había podido ir porque estaban las elecciones.

Todavía anoche me decían que si podía ir a saludarme o que nos encontráramos con el ganador hasta ahora ¿no?, de acuerdo a los resultados del PREP, Salomón Jara, pero opiné que consultaran, porque yo creo que hay que esperar a que se tenga el acta, la constancia de mayoría y a lo mejor hasta después, para no dar motivo a ningún tipo de impugnación.

Entonces, voy a estar…

INTERLOCUTORA: ¿San Martín Peras?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, voy a estar… voy a la costa y a parte de la sierra, en la Sierra Sur, donde afectó el huracán. Vamos a estar en Huatulco, vamos a estar en Pochutla, no en la cabecera de Pochutla.

INTERVENCIÓN: ¿En la comunidad de Mazunte?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, Mazunte, pero pertenece a Pochutla y Pluma Hidalgo.

Así como en Veracruz y como en Chiapas, como en Guerrero y para no herir susceptibilidades, el café que se produce en Pluma Hidalgo… Los que amanecen enojados, si se toman un café de esos, se serenan. Piensan que se irritan, se molestan, se exaltan; no, no, se serenan, qué cosa tan extraordinaria, suculenta.

Y fueron afectados, entonces, vamos para allá, vamos a estar allá con ellos y vamos también a Loxicha.

INTERVENCIÓN: ¿Va por tierra?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a volar, a sobrevolar en helicóptero los tres lugares.

Y luego ya me sigo a Salina Cruz, porque vamos a pasar a la refinería. Ahí queremos, estamos en eso, construir una planta coquizadora, queremos ir a ver eso y supervisar el tren.

Y luego salir por Coatzacoalcos, que también voy a ir a la refinería de Salina Cruz para ver cómo van los trabajos de rehabilitación y vamos al puerto de Coatzacoalcos.

Esa es la gira de esta semana. Nos vamos mañana al mediodía y tenemos ya la reunión en la tarde. Van, pues todos los miembros del gabinete porque se va a apoyar a las comunidades afectadas, como lo hemos hecho en otros casos.

INTERVENCIÓN: ¿No va a bajar en ningún lugar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy a bajar, voy a bajar en los tres, sí, sí y en la costa, sí.

Pero para los de Ozolotepec y para otras comunidades que están más en la sierra, decirles que se llevó a cabo pues una exploración y que todavía hay una situación de riesgo, que yo quería ir a verlos allá, pero… es de las partes más altas, entonces me recomendaron que no era conveniente. Además, me están planteando también un horario porque no está bien el tiempo, según nos dicen, para sobrevolar; y si lo hacemos por carretera, no nos alcanza a cubrir todo.

Entonces, vamos a tener la reunión con los presidentes municipales de todos los municipios el jueves, ahí se va a exponer cuál es el plan para ayudar en los municipios y luego vamos a hacer el recorrido en estos tres municipios, dos de la sierra y uno de la costa y ahí ya hablamos con la gente para decirles que no están solos y que vamos a ayudar, ya lo estamos haciendo, están llegando despensas.

Y también aprovecho para mencionar que cuando fueron las elecciones el domingo difundieron muchísimo, porque el propósito era que salieran mal las cosas, como siempre, no exagero, es que de veras nuestros adversarios están muy obnubilados y quemaron unas urnas en la zona de Oaxaca y esa era la noticia principal en redes, que porque no se les había llevado alimentos y que…

Me llamó mucho la atención una gente que puso: ‘No vuelvo a ayudar en nada a Oaxaca —después de la elección— no vuelvo a ayudar a damnificados’. Y es esa mentalidad de este escritor que vende muchísimos libros, el que vende más libros, Moreno, esa mentalidad de que cómo los pueblos con más analfabetismo, ignorantes, votan por nosotros. Qué lamentable, el mejor escritor para sectores de clase media, el más leído, que vende más, que no sabe que el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Si son tan elementales que nos ayudan, la verdad, son como promotores nuestros, me refiero a este escritor y a los que piensan de esa manera, Francisco… ¿Cómo se llama?

INTERVENCIÓN: Francisco Martín Moreno.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Martín Moreno, aguanta, el pueblo se levanta. Ayudan mucho.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Tenemos el video de Ted Cruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ese de Ted Cruz.

(INICIA VIDEO)

ROSA PÉREZ MASDEU, PERIODISTA DE FRANCE 24: Exactamente dos periodistas, Banks y Kanik, lo que dicen es que, después de cada tiroteo masivo, los políticos expresan su dolor y su pésame con un guion un poco prefabricado, ¿no? Hablan del mal, invocan a Dios y dicen que sus oraciones y pensamientos están con las víctimas; sin embargo, muchos de estos políticos después continúan recibiendo donaciones de la NRA, entre otras asociaciones proarmas y continúan, como decíamos, votando en contra de una mayor regulación de las armas a nivel federal o a nivel estatal.

Y particularmente estas dos periodistas contraponen las palabras de 25 políticos después de la masacre de la escuela de Uvalde con los dólares que reciben particularmente de la Asociación Nacional del Rifle y pues sabemos que comparándolo un poco con estos dólares que reciben sus palabras parecen un poco cínicas.

Ted Cruz, el senador también republicano por Texas, que ha recibido 176 mil 284 mil dólares y dijo: ‘Heidi y yo estamos orando por toda la comunidad de Uvalde en estos momentos. Lamentamos las vidas que fueron arrebatadas por este acto de maldad. Hemos visto demasiados tiroteos. Ningún padre debería tener que soportar el dolor de enterrar a su hijo’.

Y precisamente, ¿no? sabiendo este dinero que recibió se entiende más la situación que vamos a ver en este momento, cuando un periodista de Sky News preguntó al senador republicano Ted Cruz por la regulación de armas cuando se encontraba, precisamente, de visita a Uvalde, digamos, comunicando, expresando su dolor también con los padres de los niños fallecidos.

PREGUNTA: (interpretación del inglés al español): ¿Este es el momento de reformar las leyes sobre las armas?

TED CRUZ (interpretación del inglés al español): Sabe que es fácil entrar en política, pero es importante, es el centro de la cuestión, es como los medios de comunicación quieren tratarlo, es lo que quiere la mayoría de la gente con la que hemos hablado aquí. Las propuestas de los demócratas y de los medios de comunicación inevitablemente cuando algún sicópata violento asesina a gente.

PREGUNTA: (interpretación del inglés al español): Un psicópata violento que puede conseguir armas demasiado fácil, un chico de 18 años con dos R-15.

TED CRUZ (interpretación del inglés al español): Si quieres detener el crimen violento, las propuestas que tienen los demócratas no habrían impedido esto.

PREGUNTA: (interpretación del inglés al español): Pero ¿por qué esto sólo sucede en su país? Realmente creo que eso es lo piensa mucha gente alrededor del mundo. ¿Por qué sólo en Estados Unidos? ¿Por qué esa excepción estadounidense tan horrible?

TED CRUZ (interpretación del inglés al español): ¿Sabes qué? lo siento. Si crees que la excepcionalidad estadounidense es horrible, creo que ese aspecto es horrible.

Mira, tienes tu agenda política. Que Dios te bendiga.

PREGUNTA: (interpretación del inglés al español): No, senador, sólo quiero entender por qué no cree que las armas son el problema.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese es, sí, ese es exactamente.

Entonces, seguimos.

PREGUNTA: Muy buenos días, señor presidente.

Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Petrolera y Ciudad de México.

Primeramente, queremos agradecer la visita de ayer del titular de Cofepris con respecto al informe que nos dio con todo lo de la corrupción en esta institución.

El primer tema, ayer se dio una reunión en el ejido, en la casa ejidal de Jacinto Pat, con respecto a esta reunió que dentro de los que convocaron fueron Semarnat. No sé si a usted ya le hicieron llegar algún informe, qué fue la resolución a la que llegaron, qué fue lo que pasó ayer en esta reunión; esto, con respecto al Tramo 5 Sur del Tren Maya.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo la información sobre el resultado, lo único que sé es que se iba a llevar a cabo esta asamblea y que iban a participar, no sólo de este ejido, sino otros ciudadanos de esa franja donde están los amparos en contra del Tren Maya, pero todavía no me ha informado María Luisa Albores.

No sé si tienes tú alguna información.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Salió un comunicado.

INTERLOCUTORA: El comunicado, solamente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Salió un comunicado?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: De Semarnat informó de las…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver. ¿Y es muy largo o es muy extenso?

¿Sobre el resultado o la convocatoria?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: No, sobre de que se realizó la asamblea.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, ¿tú puedes…?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ahí está el boletín, cuántos gentes participaron.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ‘Se realizó con contratiempos la reunión pública de información sobre el Proyecto del Tren Maya, tramo 5 Sur en Tulum y contó con la participación de 351 asistentes que manifestaron libremente sus preguntas, observaciones y propuestas’.

INTERLOCUTORA: Finalmente, dicen que es viable esta…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, como resultado.

Es que no son, la verdad, los campesinos, los propietarios, sean ejidatarios, pequeños propietarios, los que se oponen; son grupos, la mayoría financiados por nuestros adversarios políticos, seudoambientalistas, esos que se quedaron callados o no vieron lo que estaba haciendo la empresa Vulcan de Estados Unidos.

¿Saben qué nivel de destrucción del medio ambiente es lo de Vulcan, ahí mismo, en Playa del Carmen?

Pues un nivel de catástrofe ecológica, catástrofe ecológica, ahí, pegado a Playa del Carmen, más de dos mil hectáreas para llevarse material y construir las carreteras o reparar carreteras en Estados Unidos, la arena del Caribe.

A ver, ¿por qué no…? Vamos a recrear eso, porque quiero también dar respuesta a que van a perder los colores, la laguna de Bacalar va a perder los colores, ahorita quiero dar respuesta a eso. Nada más para dimensionar, si es que el absurdo puede medirse o lo absurdo puede medirse, dimensionar el nivel de desproporción.

Esto se tuvo que detener y ya no se va a permitir extraer nada, absolutamente nada de piedra, ya no se va a usar como banco de material esta región. Y seguramente ya los abogados les están diciendo que esperen porque ya se nos va a terminar a nosotros el tiempo y que entonces sí van a poder seguir con lo mismo, porque va a regresar la ratería. Toco madera.

Esto no lo vieron. Ah, miren, ese es el tren, ahí está.

Miren lo otro. Pero ¿por qué no pones todo, donde están extrayendo el material?

Nosotros estamos sembrando miles de hectáreas de árboles, es el programa de reforestación, aunque no les guste que yo lo repita, más importante del mundo. En Estados Unidos no están invirtiendo mil 300 millones de dólares para la reforestación, ni en ningún otro país.

Pero esto es lo que están haciendo, miren, ahí está el barco. Pero ¿cuánto hay de distancia de donde extraen este material, aquí, al puerto? ¿500 metros? ¿A una de las playas más bellas del mundo? Es destruir el paraíso. Y esto no lo vieron Claudio X. González ni los de Xcaret, todos los que están impulsando lo de los amparos en contra del Tren Maya, que es una obra para beneficio de la gente, del pueblo, que ha sido abandonada por siglos. Y nada más quieren los negocios para ellos, jugosos negocios.

Miren todo esto. ¿Qué, no es destrucción? Ahí está la playa, a 500 metros. Tuvimos que mandar expertos de la Secretaría de la Defensa para desactivar la dinamita que utilizaban para la explotación del banco, porque además era un peligro.

Ahora, ¿por qué no pones el plano del Tren Maya?, para explicar lo del cambio de los colores del agua de la laguna de Bacalar.

Esta es, esta es. Esto es Bacalar, esta es la laguna, aquí, la laguna de Bacalar. ¿Dónde se está trabajando? Apenas abriendo la brecha aquí, de aquí, brecha de Escárcega, o sea, Palenque, este es el tramo que se está trabajando, el 1, pero en esta parte, llegando a Escárcega, apenas es el terraplén del Tren Maya.

Bueno, de aquí, aceptando que aquí se está trabajando, de aquí a acá son 200, a ver, 200, 250 kilómetros.

No, pero a Bacalar. De Escárcega a Bacalar, 287 kilómetros.

¿Cómo es que, si se está trabajando acá y además es una composición geológica, un terreno completamente distinto a este, cómo es que se está afectando?

Bueno, pero ¿dónde se está trabajando en el otro tramo? Aquí no se está trabajando, en ninguno.

Aquí está el amparo, aquí todavía empieza, pero vamos a agarrar la parte más recta donde, sí se está trabajando, es aquí. ¿Cuánto hay de Chichén Itzá a Bacalar? 289. ¿Cómo es que van a cambiar los colores si todavía, o ya están cambiando los colores, si todavía no se está trabajando? Y ya es la nota.

A ver, ¿quiénes son las personalidades?, porque les ayuda a tener esta información, porque a lo mejor ni lo saben.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ¿Cuáles personalidades?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Las personalidades que dicen que le vamos a cambiar el color a la laguna.

INTERVENCIÓN: Kenia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De dónde es la señora?

INTERLOCUTORA: Es senadora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ¿y de qué estado es?

INTERLOCUTORA: De aquí de la Ciudad de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De la Ciudad de México, pero hay otros ahí.

INTERVENCIÓN: Los medios de comunicación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nexos. Pues Aguilar Camín es de Chetumal, ese sí sabe, el dueño de Nexos, porque Chetumal está cerquita de Bacalar, ese sí sabe.

Fueron los de Forbes… Pero a lo mejor Aguilar Camín no se ocupa ya de eso, de la revista.

Pero, bueno, eso es nada más para aclarar eso.

Y va a seguir la campaña, pero cada vez con menos fuerza, porque no tienen razón.

INTERLOCUTORA: Con respecto a otro tema, en este mes de mayo se va a votar la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Electoral, perdón, la reforma electoral, entre mayo y junio, ¿no? Ah, junio y yo estoy en mayo, perdón.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En junio, no te preocupes, todos nos equivocamos, nos camucamos.

INTERLOCUTORA: Perdón, sí.

Con respecto a esto, después de las elecciones, ¿cuál opinión cree usted?, bueno, ¿qué opina?, ¿qué cree que los opositores den con respecto a esta reforma?, ¿será la misma opinión de los opositores o irá a cambiar después de este fin de semana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo creo que pueden cambiar de actitud, porque la estrategia que han aplicado no les ha dado resultado.

Si hablamos en términos pragmáticos, que no me gusta mucho porque la política sí es eficacia, pero sobre todo tiene que ver con los principios, pero hablando de pragmatismo se dice que la política tiene que ver con resultados. Entonces, ellos, por muy obcecados, tienen que hacer una reflexión, un análisis y decidir cómo van a continuar.

Es que yo no debería de estar dando consejos, pero la política es un oficio, es un noble oficio, como el periodismo, como el oficio del carpintero, como el oficio del albañil y no se debe de menospreciar. No cualquiera es político, como no cualquiera es carpintero. Si nosotros nos ponemos a hacer esto no vamos a poder, nos va a quedar chueco; si hacemos una pared y no somos albañiles, se nos va a caer; si no somos periodistas, pues no vamos a saber hacer una nota, un artículo de fondo. Lo mismo la política.

Entonces, una cosa es ser un empresario, que también es otro oficio y pensar que se puede ser político. Imagínense si el estratega —y yo no ni lo debería de decir, pero bueno, una recomendación, un consejo, no se le debe negar a nadie—, pero si el estratega es Claudio X. González, imagínense.

Entonces, ellos tienen que tener una nueva política porque no les ha funcionado hasta ahora, la política en contra de nosotros, por más dinero que manejen.

Dicen: ‘La política es el arte de gobernar’. Es un oficio. Pero es un oficio.

Entonces, ojalá y entiendan. Por ejemplo, sólo que internalicen de que el pueblo de México es el protagonista principal en estos tiempos y que la política ya no es asunto sólo de las élites y que vale lo mismo el voto de un compañero, de una compañera de la Sierra Tarahumara, de la Lacandona, que el voto del más acaudalado empresario, banquero o el más famoso de los intelectuales, o del periodista con más renombre o fama. Nada más que entiendan eso, les va a empezar a ir mejor. Que respeten al pueblo. Nada más. Y que ojalá y lo hagan de manera sincera, que le tengan amor al pueblo y con eso salen adelante.

Vamos a ver qué sucede.

Pero todavía hasta el lunes, o ayer, pero sobre todo el lunes, salen a festejar los resultados del domingo. O sea, sí tienen que hacer una revisión.

Y nosotros siempre vamos a respetar el derecho a disentir y lo que queremos es que haya democracia, que no haya pensamiento único, pero pues que no nos echen la culpa a nosotros si ellos no hacen su trabajo. Hasta Joaquín López-Dóriga los cuestionó; Loret de Mola, todos somos Loret ahora.

Se avientan algo que, a ver, ustedes me van a explicar porque no le entendí. ¿Qué es eso de ‘hay tiro’?

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, dijeron: ‘Hay tiro’.

¿Y eso de dónde viene, esa palabra?

INTERVENCIÓN: Del box, viene del box.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De dónde?

INTERVENCIÓN: Del box.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, del boxeo. Ah, pues no lo había escuchado, no le entendí.

¿Y la gente sí lo entiende?

INTERVENCIÓN: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí lo entiende, sí se entiende, hay tiro.

INTERVENCIÓN: Es por Eduardo Lamazón, un periodista de boxeo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, está muy bien la explicación porque no entendí ahí. ‘Hay tiro’, ¿qué es eso?

INTERVENCIÓN: Para el 24.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, para el 24, sí. No le entendí.

Entonces, empezó el debate sobre eso, ¿no? Y, la verdad, no sabía.

INTERVENCIÓN: ¿Y ahora?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Que si hay tiro? Pues claro que sí, sí. En política no se puede decir que nada es irreversible y en la democracia menos, porque es el pueblo el que manda y nada en política y habiendo democracia es eterno, no, pero hay que convencer, hay que argumentar, hay que hacer propuestas.

A ver, díganme si se acuerdan de una propuesta que hayan hecho los del bloque conservador en cuatro años, una.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero… Bueno, sí.

Una propuesta que la gente… Nada. Todo está mal, mal, mal. Entonces, todo eso lo tienen que tomar en cuenta.

Luego, ir resolviendo, porque se le termina el tiempo, quién va a ser candidato, quién podría ser, cómo lo van a elegir y el programa.

Que recuerden que la gente vota entre 13 propuestas, o escoge o se fija el candidato, quién es el candidato.

Dos, el programa.

Y tres, el partido.

Entonces, a ver, dónde está el partido o el bloque de partido, esa es una que hay que resolver, dónde está el candidato o la candidata. Y tres, ¿y el programa?

Entonces, tienen trabajo. Y no les va bien porque tienen —no, al contrario, les va muy bien— porque tienen muchos medios a su favor, ya cada vez menos porque también no se pueden estar exponiendo tanto defendiéndolos, los comentaristas, porque la sinrazón no se puede defender, o sea, es muy difícil y va de por medio pues el prestigio del periodista, del medio.

Entonces, sí es interesante, pero bueno.

La compañera.

Pero ya me aclararon lo del tiro, que sí. Yo me quedé nada más hasta lo que se decía en la escuela antes: a la salida nos vemos.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Noemí Gutiérrez, de Reporte Índigo.

Preguntarle su reunión ayer con Mario Delgado. ¿Qué temas trataron?

Y sobre todo si se analizó las elecciones que se tendrán el año próximo de Durango y el Estado de México.

Y si prevé ajustes…

INTERVENCIÓN: En Coahuila.

INTERLOCUTORA: En Coahuila, perdón, en Coahuila y el Estado de México.

Y ¿se prevén ajustes en su gobierno? porque hay dos personas que podrían aspirar: la maestra Delfina Gómez y Horacio Duarte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, platicamos con Mario, porque pidió hablar conmigo y me dio un informe de cómo habían ellos analizado la situación de las elecciones. Sobre eso estuvimos platicando y nada más.

Me dio mucho gusto verlo porque pues todos, ¿no? los que participan y diría que de todos los partidos, hasta de los opositores.

Después de una elección quedan afectados porque son campañas muy desgastantes, en este caso al partido de Morena, al que yo estoy afiliado, pero tengo licencia, porque ahora soy presidente, le fue bien y le fue bien a su dirigente.

De todas maneras, son procesos tensos, complicados y también para los candidatos ganadores, perdedores, para la gente que los ayuda, porque hay riesgos, los partidos se juegan mucho, hay partidos que pierden su registro.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, en general. A nosotros nos tocó cuando fundamos Morena, hubo dos estados en donde no se pudo, se tenían que reunir tres mil ciudadanos con credencial y hubo dos estados en donde no logramos reunirlos porque pues era de participación abierta, voluntaria. Nos quedamos en uno, me acuerdo, en dos mil 800 y ahí estaban los del INE revisando y no se pudo; en otro se pasó. Pero sí son momentos de tensión.

Además, me acuerdo cuando esas asambleas, hay un límite de tiempo y esperando a que llegaran y muchas cosas.

Cuántas elecciones tuve que darle seguimiento, esos domingos famosos, que empiezan… En aquellos tiempos estaban de moda las encuestas de salida y luego los conteos rápido y luego el PREP.

Entonces, sí es muy tenso, entonces por eso vino. Y me dio mucho gusto verlo y platicamos. Lo felicité porque es indudable de que el partido que él representa avanzó.

INTERLOCUTORA: ¿Y se prevén ajustes en su gobierno por la elección de…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, eso no, eso no lo hablo yo con los dirigentes de ningún partido, ese es otro asunto, eso tiene que ver con el gobierno, la parte electoral no me meto.

INTERLOCUTORA: Presidente, mi segunda pregunta, hablaba de que senadores están hablando de los presuntos vínculos que tiene usted con el narcotráfico, pero también autoridades estadounidenses que lo han mencionado, como el jefe del Comando Norte. Saber si estas declaraciones las ha discutido o las ha dialogado con el embajador Ken Salazar.

Y una última pregunta, ha habido un repunte de casos de COVID-19. Ayer el subsecretario López-Gatell dijo que la pandemia no se ha acabado. Pero ¿cuál sería su recomendación para la población?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, eso de lo del comando es lo mismo del senador, este Ted Cruz, de los territorios, una vez el jefe del comando… ¿Comando qué?

INTERLOCUTORA: Comando norte de Estados Unidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Declaró que el 30 o 35 por ciento del territorio de México estaba dominado por el narcotráfico. Entonces, le tuvimos que mandar a decir que estaba desinformado.

INTERLOCUTORA: ¿Y ha dialogado estos temas con el embajador Ken Salazar? ¿Ha habido algún posicionamiento?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no porque no es serio esto, es politiquería, que tampoco es privativa de México, esto se da en Estados Unidos y se da en todo el mundo.

Imagínense al del comando de las fuerzas armadas de Estados Unidos diciendo que el 35 por ciento del territorio mexicano está dominado por el narcotráfico. Es como… O sea, dos cosas: o está mal informado y es grave porque no les están funcionando sus agencias, gravísimo y que además no debe descartarse eso, porque hay mucha dispersión, está muy suelto todo en Estados Unidos, muchos grupos.

A veces los de arriba no saben lo que están haciendo abajo, me consta. Esa es una, que esté mal la información y que tengan que revisar eso.

Y lo otro es mala fe, que también pues es cuando menos inmoral, politiquería.

INTERLOCUTORA: Presidente, nada más las recomendaciones para la población sobre que están aumentando los casos de COVID.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ayer se vio, estuvo aquí el doctor Hugo López-Gatell, informó sobre eso.

Afortunadamente no hay fallecimientos, decirle a la gente que no tenemos incremento en hospitalizaciones ni en fallecimientos. Claro que nuestros adversarios quisieran que viniera la quinta ola y luego la sexta y la séptima, pero México es un país bendito.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy y Diario Basta de Grupo Cantón.

Señor presidente, nada más para precisar un poco en el comentario de mi compañera, derivado también de esta polémica que se da tras la pérdida del partido del PRI, del PRD en Quintana Roo y dada las elecciones del 23, ¿usted consideraría de primera instancia que está flaca la caballada de la oposición para las elecciones venideras?

Y también si consideraría que Morena tiene candidatos para el Estado de México y para Coahuila. En este caso trasciende mucho que podría ser la maestra Delfina Gómez y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. ¿Cuál sería su opinión que estos funcionarios pudieran contender en un puesto de elección popular? Y si usted estaría de acuerdo que ellos la buscasen.

Y también, presidente, si en esta elección los candidatos se elegirían en una encuesta, como usted lo ha venido planteando, para el 24.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo le deseo que le vaya muy bien a todos. No opino sobre si tienen candidato o la calidad de los candidatos de los opositores, hay muchos que aspiran, algunos ya lo han manifestado.

Yo estoy en contra del ‘tapadismo’, porque es una rémora, es una mala herencia. Entonces, hay que ventilar las cosas.

INTERLOCUTOR: ¿Invitaría a que fueran electos con encuestas, como en el 24, presidente, los candidatos a gobernadores de estas entidades?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo sí creo en eso, ya lo he dicho, de que es lo mejor y los hechos así lo demuestran, es lo mejor.

Y está permitido en los estatutos, en este caso del partido Morena y creo que es el único partido. Aunque no está prohibido el que un partido pueda elegir así a sus candidatos, pero es lo mejor, porque hay muy buenas empresas encuestadoras.

Está demostrado técnica, científicamente, que no falla una encuesta bien formulada, no falla, incluso hasta con mil 200 cuestionarios si se elabora bien la metodología, si se toma en cuenta todos los factores, o sea, población, nivel socioeconómico, desde luego territorio, lo urbano, lo rural. Hay ya mucha experiencia y eso ayuda mucho. Entonces, sí estoy a favor de las encuestas.|

En el caso de autoridades como candidatos o aspirantes a autoridades que buscan ser candidatos a gobernador, como en el caso de la Presidencia, es lo mejor, que la gente decida, que sea el pueblo el que elija al candidato y luego que sea el pueblo el que elija al presidente, hombre o mujer, eso es lo mejor, porque si no son arreglos cupulares, compra de voto, apoyo de medios de comunicación, campañas sucias.

En cambio, con la encuesta se va al domicilio, van testigos, ahí se les entrega el cuestionario, lo llenan y lo meten a una urna.

Y hemos hablado de las preguntas: ¿Los conoces? ¿Qué opinión tienes de él o de ella? ¿Está cercana a la gente? ¿Es honesta? ¿Te gustaría que fuese candidata o candidato? ¿Votarías por él?

Y se hace la confronta con los otros: Si el candidato del bloque conservador fuese Fulano de tal, mujer u hombre y el del otro bloque Fulano de tal, hombre o mujer, fuese tal persona ¿por quién votarías? y ahí se ve.

Y yo no voy a actuar como lo hacían antes, de que este es el favorito, la ‘tapada’ o el ‘tapado’. No, no, porque lo que estimo más importante en mi vida siempre ha sido mi honestidad y si yo me inclino a favor de alguien pierdo autoridad moral y el que no tiene autoridad moral no tiene autoridad política y entonces le pierden el respeto.

Entonces, lo mejor fue lo de incluir en el estatuto lo de las encuestas, me refiero a Morena, como también lo de cómo sacar a los plurinominales, que era otro problema, con la famosa, técnicamente, físicamente, se dice insaculación, pero es una rifa y la burla era la tómbola.

Pero decían: ‘Se necesitan parlamentarios que estén preparados—esa es otra mentalidad— no cualquiera puede; además, tenemos que tener cuidado porque nos van a traicionar’.

Cuando se hizo la primera vez salieron comerciantes, albañiles, mujeres indígenas, gente del pueblo, que si no es por ese proceso nunca hubiesen llegado, porque siempre llegaban, iban en la lista los achichincles de los dirigentes, hasta familiares de los dirigentes.

Bueno, me acuerdo que la primera vez no hubo un solo… No, es muy fuerte la palabra. Bueno, no se cambió nadie y nadie votó en contra del pueblo; al contrario, me acuerdo de una señora de Juchitán ya grande. La tengo que recordar porque… Por favor y le ofrezco a ella disculpa. Qué señora tan consecuente incorruptible.

¿Por qué no le preguntas? Era coordinadora del grupo parlamentario Rocío Nahle. Ya casi me estoy acordando. Es que con lo del COVID… Iba con sus vestidos de tehuana bellísimos, pero lo más importante: su dignidad y así muchos.

Entonces, son los mitos. ¿De qué sirve que estudien en Harvard si no le tienen amor al pueblo, ni amor a la patria?

Pero, bueno, ya nos vamos a acordar.

INTERLOCUTOR: Presidente, nada más para terminar, un poco ahondando en lo que usted platicaba de este tema que no cualquiera podría aspirar a un cargo de elección popular o a dedicarse a la política, quiero destacar precisamente este factor que usted ha comentado varias veces en la conferencia de prensa, de la consultora Morning Consult, que mantiene una aprobación mayor al 66 por ciento actualmente, incluso Grupo Cantón en su encuestadora también reveló esta semana que usted mantiene una calificación, una aprobación del 6.5 por ciento de la ciudadanía.

Preguntarle, presidente, si este matiz no deja un legado para los presidentes posteriores a mantener estos apoyos a la ciudadanía, mantener una aprobación alta.

Y también, presidente, preguntarle si en alguna ocasión usted ha tenido oportunidad de platicar con su homólogo en la India, el primer ministro Modi, con respecto a que siempre se disputan ustedes dos estos primeros lugares.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, miren, con el presidente Modi, que es un político bien calificado por su pueblo, no he tenido la oportunidad de platicar de manera directa. Hablé con el canciller de la India, con él sí, fue invitado cuando la celebración de nuestra independencia, los 200 años de nuestra independencia, él estuvo de invitado.

Y el que platicó con él fue Marcelo Ebrard, él fue el que me comentó. Y empezaron a hablar sobre por qué se sostenía él arriba y empezó a hablar de algunos programas que ya nosotros estamos aplicando aquí y llegó un momento que le dijo: ‘No te voy a seguir diciendo porque no quiero que me vaya a copiar —no fue textual— tu presidente’.

La verdad es que nosotros tenemos cosas excepcionales, únicas en el mundo y partimos de un principio, que yo creo que eso es universal y está demostrado en la historia política, partimos del principio de apoyarnos en el pueblo, de buscar siempre apoyarnos en el pueblo y eso es lo que nos sostiene. Porque esa absurda idea de que el pueblo es malagradecido la usan los egoístas, los que no piensan en el prójimo. No, el pueblo es muy, muy, muy afectuoso, amoroso.

El ejemplo más claro es lo de Bolivia. Gobernó Evo un tiempo, más de 10 años, atendió a los que nunca habían sido tomados en cuenta, los olvidados, la mayoría del pueblo de Bolivia, un país con población indígena mayoritaria que nunca había tenido un presidente indígena y en el gobierno de Evo se le atendió a ese pueblo pobre, marginado, olvidado.

Viene un golpe de Estado, se imponen conservadores y racistas, porque ahí están las imágenes de esos días, lo que ponían en las paredes en Bolivia: ‘Váyanse, indios, cosas’ por el estilo.

Evo renuncia, ya conocen ustedes la historia, se le da protección, asilo.

Se apoderan los conservadores autoritarios, racistas, antidemocráticos, pero como el conservadurismo, siempre lo hemos dicho, tiene como doctrina principal la hipocresía, el cuestionamiento a Evo era el que estaba convertido en un dictador, como si ellos fuesen demócratas, auténticos demócratas.

¿Qué hacen los indígenas, los de abajo?

Se quedan callados. Piensan los conservadores que ya tienen todo y para tratar de legitimar el golpe de Estado convocan a elecciones y los de abajo van callados a depositar su voto para que continúe la misma política que se inició cuando Evo. Entonces, el pueblo no es malagradecido.

Lo mismo aquí. Si la gente ve que nosotros los consideramos como los soberanos, como los protagonistas principales de esta historia y no los utilizamos, no los ninguneamos, los respetamos, los queremos, los ayudamos, claro que la gente va a estar siempre solidaria. Esa es la clave, eso aplica en todo el mundo.

Ah, pero si se llega y se piensa que sólo hay que atender a los de arriba y que el pueblo no cuenta, pues eso se puede mantener transitoriamente, un gobierno así, mientras esté fluyendo el dinero a raudales para comprar lealtades y comprar conciencias; pero ahora ya ni así funciona, porque el cambio de mentalidad del pueblo de México ha sido algo excepcional.

Entonces, por eso yo creo que la fórmula es esa.

Y el presidente Modi está haciendo muy buen trabajo y otros presidentes. Ahora, por ejemplo, va a estar en la cumbre, aunque no esté tan… Bueno, va a estar Alberto Fernández, de Argentina, que es el representante ahora de la Celac, sí, de los países de América Latina y del Caribe, lo que fue México, ya es Argentina ahora y él va a ir y seguramente él va a hablar a favor de una nueva relación y ojalá y digan que nunca más la exclusión.

INTERVENCIÓN: ¿No ha hablado con él, presidente, con Alberto Fernández?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hablé con él por teléfono y yo sí estoy de acuerdo que él hable en lo general de que no se excluya a nadie, que es toda América, toda América.

También eso por lo de Estados Unidos, los que no quieren a los migrantes. Muchas veces se les olvida, porque este es el doble discurso, la hipocresía, sus padres, sus antepasados vienen de migrantes. Si no es por los migrantes Estados Unidos no sería una gran nación, una gran nación.

Pero hablábamos del muro, mi amigo Donald Trump, con lo del muro, en eso no hay coincidencia y le tengo que reconocer al presidente Biden que dijo: ‘No se va a construir el muro’.

Y es el único de los últimos tiempos, porque tenían como manda los presidentes de Estados Unidos hacer muro, no hay que estar pensando que sólo el presidente Trump, él fue el que habló más sobre el tema, pero hizo muro Bush papá, Bush hijo, hizo muro Clinton, Obama y Trump y el único que dijo: ‘No vamos a hacer muros’ fue el presidente Biden. Entonces, no podemos olvidarnos de eso.

Además, en vez de muro, yo quiero escuchar a Chico Che con La Muralla, por favor. Es un poema de Nicolás Guillén, es bellísimo.

Chico Che, saben ustedes que era mi paisano extraordinario y tenía composiciones propias, pero también tocaba composiciones interesantes. Imagínense a Chico Che con La Muralla, de uno de los mejores poetas de América, Nicolás Guillén.

¿Tienes ahí?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La diputada era Modesta Fuentes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Modesta Fuentes, Modesta Fuentes.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Era de Juchitán, diputada de Juchitán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Diputada de Juchitán, Modesta, ya, ya.

Pero vamos con Chico Che porque, si no, se nos va

(PIEZA MUSICAL: ABRE LA MURALLA, CHICO CHE)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, a desayunar.

+++++

Seguir leyendo