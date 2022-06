Libros de Amazon: estos son los 10 títulos más populares en España

(Ilustración: Jovani Pérez)

Tiendas online como Amazon se han convertido en un recurso de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos que no disponen de mucho tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes gozan de la lectura y la convirtieron en una actividad esencial en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances tecnológicos, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos celulares, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas.

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro para leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta tarea.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon España este miércoles 8 de junio:

(Foto Europa Press)

1. ARTA en el apocalipsis máximo

Autor: Arta Game

Número de páginas: 160

ARTA ESTÁ EN PELIGRO ¿SOBREVIVIRÁ AL APOCALIPSIS MÁXIMO? En la Tierra están pasando cosas extrañas: PRIMERO, los volcanes del mundo han entrado en erupción. DESPUÉS, ha habido un gran apagón. AHORA han aparecido bichos raros por todas partes. El mundo entero está en riesgo y Arta y sus amigos tienen que huir del planeta si quieren sobrevivir. Pero no será nada fácil, aún menos cuando algunos de ellos desaparecen por el camino. Y si algo tiene claro Arta es que no piensa dejar a nadie atrás. Cada minuto que pasa es una oportunidad perdida de poder sobrevivir ¿CONSEGUIRÁN RESISTIR AL FIN DEL MUNDO Y ESCAPAR A TIEMPO?ACOMPAÑA A ARTA GAME EN SU VIAJE MÁS ÉPICO ¿Estás preparado para salvar al mundo del apocalipsis?

2. Compas 7. Los Compas vs. hackers (4You2)

Autor: Mikecrack El Trollino Y Timba Vk

Número de páginas: 224

Los Compas disfrutan de un vuelo tranquilo a Tropicubo, cuando de repente una tormenta les obliga a hacer un aterrizaje forzoso. ¡Se han salvado de milagro! Pero algo raro sucede… Están en la misteriosa base secreta de unos malvados hackers… El Área Puerro 51.Si quieren salvar a sus amigos, los Compas tendrán que desenmascararlos y averiguar cuál es su terrorífico plan antes de que sea demasiado tarde.

3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

4. Todas esas cosas que te diré mañana

Autora: Elísabet Benavent

Páginas: 504

¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiar lo que ya has vivido? Elísabet Benavent, la autora de Un cuento perfecto y de la «Saga Valeria», regresa con su novela más diferente y original: un romance fragmentado con el tiempo como aliado y el amor como hoja de ruta. Miranda trabaja como subdirectora en una revista de moda. Miranda es feliz junto a Tristán. Por eso no entiende que la esté dejando. Ojalá pudiera dar marcha atrás y volver al momento en que se conocieron... Pero ¿y si realmente tuviera la oportunidad de cambiar su historia?

5. Encuentra tu persona vitamina

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 328

¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta? ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones complicadas y dolorosas? ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay «algo» bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja? Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado. La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina. Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

Aplicación Kindle de Amazon en Android. (foto: Jugo Mobile)

6. La revolución de la glucosa: Equilibra tus niveles de glucosa y cambiarás tu salud y tu vida

Autora: Jessie Inchauspé

Número de páginas: 312

Mejora todos los aspectos de tu salud, desde el peso, el sueño, los antojos, el estado de ánimo, la energía, la piel… e incluso retrasa el envejecimiento con trucos fáciles de implementar y basados en la ciencia que te ayudan a controlar tus niveles de azúcar en sangre mientras sigues comiendo los alimentos que te encantan La glucosa, o azúcar en la sangre, es una molécula diminuta que tiene un gran impacto en nuestra salud. Entra en nuestro torrente sanguíneo a través de los alimentos ricos en almidón o dulces que comemos. El noventa por ciento de las personas sufren de demasiada glucosa en su sistema y la mayoría no lo saben ¿Los síntomas? Antojos, fatiga, infertilidad, problemas hormonales, acné, arrugas… Y con el tiempo, el desarrollo de enfermedades como la Diabetes tipo 2, Síndrome de Ovario Poliquístico, cáncer, demencia y enfermedades del corazón. Basándose en ciencia de vanguardia y en su propia investigación pionera, la bioquímica Jessie Inchauspé ofrece diez trucos simples y sorprendentes para ayudarnos a equilibrar nuestros niveles de glucosa y revertir sus síntomas, sin ponernos a dieta y sin renunciar a los alimentos que amamos. Por ejemplo: Comer los alimentos en el orden correcto te hará perder peso sin esfuerzo. ¿Qué ingrediente secreto te permitirá comer postre y aun así entrar en el modo quemar grasa?¿Qué pequeño cambio en tu desayuno desbloqueará energía y reducirá tus antojos? Entretenido, informativo y repleto de los datos científicos más recientes, este libro presenta una nueva forma de pensar para mejorar tu salud. La revolución de la glucosa está repleto de consejos que pueden mejorar tu vida de manera drástica e inmediata, independientemente de cuáles sean tus preferencias dietéticas ¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta? ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones complicadas y dolorosas? ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay «algo» bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja? Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado. La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina. Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

7. Una gran profesora es difícil de encontrar, difícil de dejar e imposible de olvida: Regalo original para profe y maestras

Autor: Sweety Notes Edition

Número de páginas: 120

¿Buscas un regalo bonito y original para un profesor, un profesor de guardería o un educador? Con la bonita frase de la tapa blanda mate a todo color, ‘’Una gran profesora es difícil de encontrar, difícil de dejar e imposible de olvidar este’' cuaderno recordará a cualquier maestro lo mucho que se aprecia su duro trabajo. Este cuaderno de notas especial de agradecimiento a los maestros es la forma perfecta de expresar tu gratitud al mejor educador de todos. Este bonito bloc de notas también se puede utilizar muy bien, en el trabajo, de viaje o en casa, para planificar la rutina diaria o preparar el próximo día de guardería. En la primera página del cuaderno hay una dedicatoria personal “¡Gracias por todo!”, que puedes firmar con el nombre de tu hijo o de todo el grupo.

8. El poder del ahora: una guía para la iluminación espiritual (Perenne)

Autor: Eckhart Tolle

Número de páginas: 220

Para adentrarnos en El Poder del Ahora tendremos que dejar atrás nuestra mente analítica y su falso yo, el ego. Desde la primera página de este extraordinario libro nos elevamos a una mayor altura y respiramos un aire más ligero. Conectamos con la esencia indestructible de nuestro Ser: “la Vida Una omnipresente, eterna, que está más allá de la miríada de formas de vida sujetas al nacimiento y a la muerte”. Aunque el viaje es todo un reto, Eckhart Tolle nos guía usando un lenguaje simple y un sencillo formato de pregunta-respuesta. El Poder del Ahora, un fenómeno que se ha ido extendiendo de boca a boca desde que se publicó por primera vez, es uno de esos libros extraordinarios capaces de crear una experiencia tal en los lectores que puede cambiar radicalmente sus vidas para mejor.

9. Agenda Maestra de Pueblo 2022/2023

Autora: Maestra de pueblo

Número de páginas: 192

¡Prepárate para un año de cine con la nueva agenda de Maestra de pueblo! Cada curso Maestra de pueblo renueva el contenido de su agenda y este año rinde homenaje al cine, porque la vida de los profesores a veces parece una película. Esta agenda, con un diseño exclusivo de Maestra de pueblo e ilustraciones de Cristina Picazo, está pensada especialmente para los docentes. Comienza en septiembre de 2022 y termina en septiembre de 2023 para tener todo el curso organizado a semana vista y con un calendario mensual. Una agenda funcional con la que los maestros pueden planificarse y anotar tareas, horarios, planes mensuales y objetivos. Además dispone de un apartado adicional para apuntar recursos, proyectos, contactos, excursiones, entrevistas, registro de alumnos y muchas cosas más. Destaca por su diseño a todo color y sus acabados muy cuidados. Cuenta con goma elástica para el cierre, papel de alta calidad, encuadernación anillada, troquelado lateral mes por mes y dos páginas de adhesivos ilustrados. Para este curso Maestra de pueblo ha ideado unas originales portadas mensuales que bien podrían merecer un Oscar. También incluye recomendaciones sobre series y entretenidos pasatiempos para amenizar los claustros.

10. Por si las voces vuelven (No Ficción)

Autor: Ángel Martín

Número de páginas: 256

Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó. Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras perdí el contacto con la realidad, este libro también es para ti. Si escuchas bien las voces, descubrirás cosas fascinantes como esta: NO NECESITAS LLEGAR A TOCAR FONDO PARA RECONSTRUIRTE DESDE CERO ¿Empezamos?

España y sus lectores

(Foto: Europa Press)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo semanalmente.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como forma de escapar del confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

SEGUIR LEYENDO: