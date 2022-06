Los mejores podcast de Spotify Colombia para escuchar este día

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcast y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público colombiano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí un listado de los podcast más populares en Colombia.

1. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra nos trae unos episodios de podcast dónde comprendernos mejor a nosotros mismos. Marian te cuenta y explica temas concretos de la mente, del comportamiento o del mundo emocional.Conoceremos la oxitocina y el cortisol. Tendremos claves para identificar a las personas vitaminas que nos rodean, Marian nos hablará de muchos temas sobre nuestra salud mental y nos enseñará a vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo.El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García JáñezGrabación: Margot MartínEdición: Sunne de Nación Podcast

2. A Fondo Con María Jimena Duzán

El exceso de información que recibimos y consumimos en Colombia nos ha acostumbrado a quedarnos con lo superficial, con lo necesario. Pero como sucede con la cebolla, hay que ir retirando capa por capa, pelando una a una para llegar al fondo y así captar la esencia de los hechos sin filtros. De esto se trata A Fondo, el podcast de Maria Jimena Duzán que podrán escuchar de lunes a viernes en Spotify.

3. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

4. Estas Rica

Además de gritarte que estas rica 24/7, Danielita se toma enserio eso de hacer que lo veas. Consejos, amor propio, relaciones y una buena dosis de BLOQUÉALO en modo rockstar. Te lo digo en modo "bbita date cuenta" mientras termino la carrera de psicología. Estas rica mi vida y llegó el momento de verlo. Sígueme en Instagram mi amorcito, para contenido de la vida de Danielita @danisayanSigue al Podcast en Instagram para reflexiones de los episodios, sneak peaks y mucho más! @estasricapodcast See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

5. Pensar de Nuevo

El cerebro humano es la máquina más potente que se ha creado en la historia de la humanidad. El neurocientífico Facundo Manes te invita a descubrir los secretos de esa maravilla que llamamos mente. Hoy, más que nunca, es momento de Pensar de nuevo. Sólo en Spotify.

6. Batman Desenterrado

Explora "Batman Desenterrado" en distintos idiomas aquí. Un asesino serial conocido como El Cosechador aterroriza Ciudad Gótica, pero en esta ocasión, Batman no vendrá al rescate. De hecho, Bruno Díaz no tiene memoria alguna de jamás haber sido el Caballero de la Noche. En lugar de eso, Bruno es un patólogo forense a cargo de las autopsias de las víctimas del asesino; esto, hasta que él mismo acaba siendo atacado por el misterioso villano. Conforme la obsesión de Bruno por El Cosechador lo va consumiendo, el Doctor Thomas Díaz, jefe del Hospital de Ciudad Gótica, le ordena a su hijo tomar un descanso del trabajo para ser tratado por un psicólogo llamado Doctor Hunter. Con Batman fuera de acción, Barbara Gordon busca ayuda del segundo mejor detective de la ciudad: El Acertijo.Batman Desenterrado es una creación de David S. Goyer producida por Phantom Four y Wolf at the Door en asociación con Blue Ribbon Content y DC para Spotify. La versión en español es dirigida por Hari Sama, producida por Fábula y protagonizada por Alfonso Herrera, Ana Brenda Contreras, Zuria Vega, Gustavo Sánchez Parra, Alfonso Borbolla, Noé Hernandez, Carlos Aragón, Hernán Mendoza, Úrsula Pruneda, Ximena Romo, Lucia Úribe y Gabriela Warkentin

7. Quemar tu Casa

Lina y Daniel, una joven pareja, comienzan una nueva vida juntos y llegan a vivir a una vieja casa donde todo parece perfecto para ellos. El vecindario es tranquilo y seguro y los vecinos, acogedores e interesantes. Pero cuando Lina descubre que la anterior moradora de esa casa ha dejado pistas para advertirle que se encuentra rodeada de oscuridad, Lina comenzará a comprender que no puede confiar en nadie y que ha llegado al lugar equivocado.

8. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

9. Despertando Podcast

¿Qué pasaría si dedicas 5 minutos al despertar para ponerle una intención y un propósito a tu día? Despertando es un podcast de 5 Minutos producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas que te acompaña todas tus mañanas para cambiar tu estado de ánimo y por consecuencia, tu realidad. Empieza tu día con mente, cuerpo y espíritu alineados para una vida más consciente.Síguenos en @despertandopodcast y en Youtube de Despertando + Durmiendo. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

10. Inglés desde cero

Aprende inglés con nativos gratis con Inglés desde cero. Visita https://www.InglesDesdeCero.ca/

¿Qué es un podcast?

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, hoy día quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Aunque los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo, asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista como el podcast #EnCasaDeMara en donde hace preguntas a diversos personajes como Edy Smol, o ficción, como sucede con la historia de suspenso del podcast chileno Caso 63, o tratan temas de ciencia, política, periodismo, bienestar, entre otros.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente el hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Spotify en Colombia

Actualmente Spotify se ha mantenido como una de las plataformas de audio por streaming más popular de los últimos tiempos y, según el último corte dado a conocer por la empresa, la compañía actualmente cuenta con 365 millones de suscriptores, de los cuales cerca del 50% son clientes de pago.

Fue el pasado 12 de diciembre de 2013 cuando Spotify llegó al mercado colombiano con un catálogo de más de 20 millones de canciones. Actualmente la plataforma ofrece un amplio catálogo de canciones de más de siete millones de artistas alrededor del mundo.

Para disfrutar de Spotify, los colombianos tienen varias alternativas dependiendo de sus necesidades y recursos disponibles. Los usuarios también pueden disfrutar del servicio de forma gratuita, pero deberá atenerse a escuchar la publicidad y escuchar música con algunas limitaciones.

En el paquete Individual, se puede tener activa una sola cuenta y por ella se pagan $14.900,00 al mes, teniendo un mes gratis si te suscribes. Entre los beneficios para estos suscriptores está el escuchar música sin anuncios, escuchar tus canciones en cualquier lugar incluso sin conexión, reproducción on-demand.

Para el paquete Duo se pueden tener activas dos cuentas por un pago de $19.900,00 al mes, con un mes gratis si te suscribes. Entre los beneficios con los que cuenta se encuentran 2 cuentas premium para parejas que conviven, duo mix, es decir, una lista para dos, actualizada constantemente con la música que más les guste; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand.

En el paquete familiar se permiten hasta seis cuentas premium para personas que conviven en una misma casa por la cantidad de $23.900,00 al mes. Entre los beneficios está el tener un mix familiar actualizada periódicamente con la música que más les gusta; bloqueo de música explícita; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand; spotify kids, una aplicación independiente creada sólo para los más pequeños del hogar.

