Las mejores películas de HBO Perú para ver en cualquier momento

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con HBO, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de HBO Perú:

1. Son of a Gun

Encerrado por un delito menor, el joven JR (Brenton Thwaites) aprende rápidamente las dureza de la vida en prisión y que para sobrevivir dentro hay que buscar protección. Pronto se encontrará bajo la mirada del criminal más famoso de Australia, Brendan Lynch (Ewan McGregor), pero ese amparo tiene un precio. Lynch y su equipo tienen planes para su joven protegido: tras salir JR en libertad, deberá ayudar a Lynch con su plan de fuga.

2. Lobos en la noche

Cuatro amigos se reúnen en una casa elegante en el verano del amor, 1969. Lo que no saben es que hay visitantes extraños fuera. La fiesta se convierte en una noche de terror cuando estos visitantes empiezan a acecharles, hasta el punto de que tendrán que luchar para salvar sus vidas.

3. El señor de los anillos: El retorno del rey

Las fuerzas de Saruman han sido destruidas y su fortaleza sitiada. Ha llegado el momento de que se decida el destino de la Tierra Media y por primera vez en mucho tiempo, parece que hay una pequeña esperanza. La atención del señor oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres y del cual Aragorn tendrá que reclamar el trono para ocupar su puesto de rey. Pero las fuerzas de Sauron ya se preparan para lanzar el último y definitivo ataque contra el reino de Gondor, la batalla que decidirá el destino de todos. Mientras tanto, Frodo y Sam continuan su camino hacia Mordor, a la espera de que Sauron no repare en que dos pequeños Hobbits se acercan cada día más al final de su camino, el Monte del Destino.

4. Que nadie se entere

Dos hermanos adolescentes ladrones, que roban dinero para ayudar a su madre enferma, combinan el ingenio con un guardia de seguridad con problemas atrapado en el fondo de un pozo olvidado.

5. A Scanner Darkly (Una mirada en la oscuridad)

En el Condado de Orange, en California, en un futuro donde América ha perdido la batalla contra las drogas, un policía de incógnito (Reeves) recibe la orden de espiar a sus amigos.. Al igual que ya hizo en la aclamada "Waking Life", Richard Linklater mezcla animación y personajes reales, como en una novela gráfica, para llevar a cabo esta adaptación de la historia de Philip K. Dick.

6. Terapia con Charlie

Sheen interpreta a Charlie Goodson, un ex jugador de beisbol famoso por sus reacciones violentas y desmesuradas que, después de dejar el deporte, se ha pasado a psicoterapeuta y trata de ayudar a gente con problemas de ira. A su vez él mismo acude a terapia con una atractiva psicóloga con la intención de mantener bajo control sus impulsos. El problema surge cuando le empieza a dar al diván un uso más lucrativo que la propia reflexión. Su faceta profesional y su patología le dejan tiempo para desarrollar su labor de padre, de ex marido complaciente y de mujeriego empedernido. Adaptación en formato sitcom de la película de 2003 "Un ejecutivo agresivo".

7. Possessor

Tasya Vos es una agente de una organización secreta que utiliza implantes cerebrales para controlar el movimiento corporal de otras personas, obligándolas a cometer asesinatos que benefician a toda clase de peces gordos del mundo corporativo. Un día, durante una misión rutinaria, algo sale mal. La agente Vos se ve atrapada dentro de la mente de uno de los sujetos que trataba de controlar, cuyo apetito por la violencia se acaba convirtiendo en su peor aliado, superando incluso el suyo propio.

8. Rumores y mentiras

El guión, obra del dramaturgo Bert V. Royal, es una versión moderna y en clave estudiantil de “La letra escarlata”, la novela de Nathaniel Hawthorne. Narra la historia de una joven que decide fingir que lleva una vida promiscua, creyendo que así obtendrá algún tipo de beneficio. Sin embargo, las circunstancias se volverán en su contra.

9. Expediente Anwar

Isabella (Reese Witherspoon) es la esposa de un ingeniero químico, nacido en Egipto (Omar Metwalley), cuya familia emigró a Estados Unidos a mediados de los años 80. Tras ser detenido por ser sospechoso de terrorismo, es enviado a unas instalaciones secretas fuera de Estados Unidos donde es interrogado de manera poco ortodoxa por el agente de la CIA Douglas Freeman (Jake Gyllenhaal). Pero su esposa hará todo lo posible por encontrarle..

10. Redada Asesina 2

Poco después de finalizar la sangrienta redada, el inspector Rama se ve obligado a infiltrarse en las filas del sindicato del crimen de Yakarta con el fin de proteger a su familia y descubrir la corrupción en el seno de su propia fuerza policial.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

