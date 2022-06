Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este miércoles 1 junio de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues vamos a iniciar la conferencia con un informe sobre lo sucedido en Oaxaca por efectos del huracán. Hay lamentablemente fallecidos y personas desaparecidas. Estamos desde el viernes atendiendo este fenómeno.

Y vamos a tener una videollamada con el gobernador, con Laura Velázquez, que ha estado allá siempre, coordinadora nacional de Protección Civil; va también a intervenir el general encargado de la región militar.

Han estado aplicando tanto el plan DN-III como el Plan Marina, de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y están trabajando promotores de las distintas dependencias del gobierno y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio eléctrico.

Hemos tomado la decisión, a partir de los informes que estamos recibiendo desde ayer, de atender las zonas más afectadas, sobre todo lo que tiene que ver con la costa de Oaxaca, a la altura de Puerto Ángel, Pochutla, esa es la zona más afectada; y hacia la sierra, hacia Ozolotepec, son comunidades de la sierra que están en esa misma dirección, de la costa hacia arriba, es donde hubo más afectaciones de derrumbes y de inundaciones de ríos.

Entonces, vamos a escucharlos.

También les adelanto que, terminando esta conferencia, va a la zona el general Luis Cresencio Sandoval González. Él va a hacerse cargo de todas las operaciones del gobierno federal y en apoyo a los gobiernos municipales y al gobierno de Oaxaca, desde luego teniendo como propósito principal la atención a la gente que está afectada.

Están trabajando, ya lo dije, quiero subrayarlo, de la Secretaría de Marina, se está aplicando el Plan Marina y van a estar también bajo las órdenes del general Luis Cresencio Sandoval en este operativo el general Bucio, de la Guardia Nacional y el jefe de Estado Mayor de la Secretaría de Marina.

Entonces, vamos a la teleconferencia con el gobernador Alejandro Murat. Alejandro, te escuchamos.

ALEJANDRO MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR DE OAXACA: Gracias, señor presidente. Lo saludo a usted y a todo México.

Lamentablemente hoy le informo que Oaxaca está de luto. Al corte de esta mañana, señor presidente, lo que podemos informar es, primero, que este fenómeno Agatha, de acuerdo a Conagua, se ha convertido en una baja remanente, es decir, ha disminuido su fuerza.

En el tema y la parte más relevante, de las vidas de las personas, podemos informar que hay 33 oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos y 11 defunciones de manera preliminar por lo que nos informan las autoridades municipales; todavía tenemos nosotros que corroborar como estado esa información.

Entonces, son 33 desaparecidos y 11 defunciones, se ubican básicamente en la zona costera, en la zona alta de la Costa y, como ya bien lo señaló usted, en la parte yendo hacia la Sierra Sur.

Son dos razones específicas: por un lado, desbordamiento de ríos y, por el otro lado, deslaves que se ocasionaron por estas intensas y obvias ráfagas de aire.

También me permito informar que Conagua ha estado en todo momento activo, tiene seis autotanques ya en tierra con capacidad de 10 mil litros. Desde el día de ayer se ha estado dispersando más de 60 mil litros en las comunidades de Ventanilla, Mazunte, San Agustinillo, Puerto Ángel, Zipolite, Pochutla y Huatulco.

Se tienen dos plantas potabilizadoras, una ubicada en Puerto Ángel y la otra en Huatulco. Se tiene una torre de iluminación en San Isidro Palmar, en el municipio de Tonameca.

También nos informa Coangua que hay dos fenómenos más que se están generando en diversas regiones del país, por lo que hay una probabilidad en los próximos cinco días de alrededor del 70 por ciento de que se pueda generar un ciclón. Vamos a estar atentos.

Por eso, es fundamental que la población que hoy nos escucha siga resguardada, ya que sigue habiendo lluvias, no tan intensas, pero esto va a permitir que pueda haber probabilidad alta de deslaves y también de ciertos desbordamientos de ríos.

La CFE también nos informa que al momento hay 40 mil 752 afectados en nueve poblaciones de manera parcial, esto es en los municipios de Tonameca, Pochutla, Huatulco, San Bartolomé Loxicha, San Luis Amatlán, Santa María Zolotepec, San Agustín Loxicha, Santo Domingo Zolotepec y San Idelfonso Amatlán.

Ya se tienen 30 unidades que llegaron desde ayer en la noche de Guerrero y se espera que a medida que vaya avanzando el día se pueda reestablecer la conectividad de luz y de teléfono en su totalidad, excepto en los lugares que siga habiendo importante lluvia por el tema de reestablecer los postes y la tierra.

En el tema de la SCT, informar que la carretera Oaxaca que conecta a Pochutla tenemos una afectación importante en un puente, conocido como el Puente Azufre, esta es la carretera 175, por lo que se va a proceder a traer un puente móvil conocido como Bailey; se tardará alrededor de una semana en poder tenerlo ya listo.

Por el otro lado, también tuvimos una afectación una importante en el puente La Herradura, que conecta a Huatulco con la zona alta también de la sierra. También la SCT nos ha informado que estará mandando un puente móvil de estos tipos Bailey, por lo que la conectividad más eficiente que se tiene en estos momentos es por la vía del istmo y es la que estaremos utilizando en estos días.

Pero también es importante informar que, en las tres zonas más afectadas de Oaxaca, es decir, la zona costera, la zona alta de la costa yendo hacia a la sierra y la zona Sierra Sur, especialmente la zona de los Ozolotepec, hay posibilidad de tener conectividad, tenemos más de 16 equipos entre retroexcavadoras y motoconformadoras que estarán haciendo la atención en los diversos municipios que han tenido afectaciones.

Por el otro lado, informar que tenemos siete hospitales en la zona de la Costa que trabajan con normalidad. La que tuvo la mayor afectación es Pochutla, pero no pasa de vidrios rotos. Ya se han mandado brigadas a todas las tres regiones para la atención médica.

Se cancelaron clases el día de hoy en la Costa y en la Sierra Sur.

Y debo de reconocer el trabajo coordinado que hemos estado haciendo desde hace más de 80 horas con la directora de Protección Civil y por supuesto con el general Leana, encargado de la VIII Región Militar.

Como usted ya lo informó, se implementó desde el primer momento el Plan DN-II, el Plan Marina. En el Plan DN-III se ha hecho un trabajo de remoción de escombros, retiro de árboles, evacuación de personas, apoyo para recuperar casas.

Se tiene ya un helicóptero en Huatulco y, si hay condiciones, estará moviéndose a través del Plan DN-III para llegar a municipios que hoy están incomunicados, como San Juan Ozolotepec y San María Ozolotepec, para llevar víveres y médicos.

En el Plan DN-III se tienen más de mil 900 personas trabajando, el Ejército; el Plan Marina, también se tienen más de mil 500 personas; se han incorporado también más de 500 efectivos de las fuerzas del orden y más de 500 servidores públicos en toda la región.

También se está haciendo la petición de declaratoria de emergencia para 26 municipios por tres razones específicas: inundación pluvial, lluvia severa y deslizamiento de laderas.

Quiero informar también que hay afectaciones en viviendas, que nos informan que en siete municipios se empezaron ya los censos.

Y el día de hoy llegan más de 10 mil despensas que, de acuerdo a las instrucciones que usted ha dado, estará haciendo el Ejército y la Marina, los que estarán haciendo la dispersión.

Eso es en cuanto a lo que podemos informar el día de hoy a México, a usted y, bueno, reiterar que seguiremos trabajando sin cansar para seguir salvando vidas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante. Si Laura puede informar.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Claro que sí, presidente, con mucho gusto. Muy buenos días a usted y al pueblo de México.

Nos encontramos en este momento en Puerto Escondido, señor presidente. Informo a usted que desde el pasado viernes 27 de mayo nos instalamos aquí en la costa de Oaxaca con la finalidad de apoyar a la población, de tener una comunicación directa con todos los presidentes municipales y con la población que se iba a ver afectada por el impacto de este huracán, mismo que impactó el pasado lunes 30 de mayo a las 15:30, esto fue en las inmediaciones de San Pedro Pochutla en Puerto Ángel.

Hemos estado trabajando muy de cerca, haciendo perifoneo y advirtiendo a la población de tomar medidas precautorias y también al momento de llegar el huracán las medidas que tenían que hacer.

He de reconocer, señor presidente, que la población de Oaxaca, principalmente de los municipios de Tonameca y de Pochutla, que es en donde impactó el huracán, han actuado de manera muy responsable y en consecuencia.

Un reconocimiento absoluto a esta coordinación que hemos tenido en Oaxaca, todo el tiempo respaldados por el señor gobernador, todo el tiempo también coordinándonos con la Sedena, con Marina, quienes están encabezando el Plan DN-III y el Plan Marina.

Asimismo, señor presidente, tenemos el respaldo de la Guardia Nacional, de Conagua, de la CFE, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Hemos estado trabajando de manera conjunta y, repito, muy bien coordinada para respaldar a la población que se vio afectada con el huracán.

Las afectaciones, señor presidente, en las carreteras y los puentes son debido a deslaves, a caídas de árboles, al incremento de caudal de los ríos, así como del colapso de dos puentes.

Hay afectaciones a la infraestructura de telecomunicaciones, las cuales se han venido reestableciendo a lo largo del día de ayer y esperemos que hoy haya un avance muy importante.

Aquí yo quiero reconocer y resaltar el trabajo de la CFE, presidente, quien ha estado trabajando al lado de nosotros y con la comunidad, apoyando el restablecimiento del servicio eléctrico, el cual nos reportan el día de hoy de un 55 por ciento. Esperemos que hoy haya un avance también muy importante para que la gente tenga este servicio tan necesario.

Asimismo, hemos estado actuando de una manera muy oportuna ofreciendo agua a través de pipas y de plantas potabilizadoras que la Conagua nos ha auxiliado, como ya lo mencionó aquí el gobernador.

Hay daños a viviendas, señor presidente. Tenemos vivienda afectada por deslizamiento de laderas en la sierra y en la costa pues con árboles caídos, con ramas que han afectado su vivienda.

Evidentemente la ayuda del gobierno federal iniciará el día de hoy. Vamos a iniciar con comida, que eso es lo urgente, en la distribución a cargo de la Sedena y de la Marina para entregar a la población que ha sido afectada y que más lo necesita. El día de hoy se empezará la distribución a través de Marina en la costa y tal vez en la sierra empezaremos con la Sedena, que nos han hecho un trabajo maravilloso y un acompañamiento muy, muy importante.

Los daños en infraestructura son también por los efectos del mismo, ahí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha estado trabajando también desde el primer día.

Señor presidente:

Hemos estado haciendo recorridos desde ayer e identificando los daños. Podemos identificar a Tonameca y a Pochutla como los (falla de transmisión)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No se está escuchando bien.

Yo creo, Laura, que ya tenemos la información en general. Nada más preguntarles sobre albergues, a ver si Alejandro nos puede decir cuántos albergues se instalaron.

ALEJANDRO MURAT HINOJOSA: Sí, señor presidente, se instalaron 240 albergues o refugios en todos los municipios que se previó que iban a tener afectaciones por parte del huracán Agatha, básicamente se previó que iba a tener impacto en cuatro regiones.

Como ya lo informó la directora Laura, el impacto se centró a las tres y media, hace dos días, en Pochutla, pero se previó el impacto más fuerte en la costa, la región de Sierra Sur, el istmo y la cuenca.

Entonces, se instalaron 240 albergues, todos los municipios, por lo menos tenían dos albergues o refugios por lo menos para poder apoyar a la población.

Y a partir de hace ya más de 80 horas se estableció la Comisión de Protección Civil con los tres niveles de gobierno, por supuesto con la Defensa Nacional, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional y se procedió a trabajar en tierra con las autoridades de Protección Civil municipal para tener listos los albergues.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si les parece…

Muchas gracias, Laura. Es que había problemas de comunicación, pero ya sabemos lo que están haciendo de manera responsable y con mucha sensibilidad.

Sería importante si el general Leana, que es el comandante de la región militar en Oaxaca, nos informa. General.

FRANCISCO JESÚS LEANA OJEDA, COMANDANTE DE LA VIII REGIÓN MILITAR: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Con permiso, mi general secretario.

Señor presidente, le informo que se aplicó el Plan DN-III-E aquí en la región de la costa y en el sur, en la sierra del sur. Primeramente, con la fase de prevención para hacer perifoneo y hacer consciencia con las personas para retirarlas y se evacúa a los turistas del área de Puerto Escondido y de Zipolite para que tuvieran afectación.

Ya cuando entró el meteoro, comenzamos después a realizar patrullamientos con (falla de transmisión) patrullamientos, se realizaron el despliegue de las tropas para también limpiar toda, primeramente, la autopista 200, desde San Antonio hasta Coyul, pasando por Pochutla, Santa María de Huatulco y Barra de la Cruz.

Posteriormente, ingresamos al área más afectada, que es Mazunte, Zipolite y Puerto Ángel para el retiro del lodo, de los árboles. Fueron más de 200 árboles retirados, más de 100 metros cúbicos retirados de lodo, se repararon y se apoyaron a las viviendas, se les retiró su lodo también ahí en Puerto Ángel y también nueve casas de Bajos de Coyula.

Y ahora vamos a hacer reconocimientos, vamos a subir a la sierra. Quiero decirle que ya ingresaron tropas a Ozolotepec porque no se podía, hay tres caminos cortados, dos puentes destruidos que ya van a estar establecidos por unos puentes móviles, como bien lo menciona el señor gobernador.

Activamos ocho albergues, se atendieron 465 personas, se repartieron dos mil 790 raciones, se han remolcado 12 vehículos, se evacuaron además a 80 personas y se han proporcionado 120 consultas médicas.

Si las condiciones lo permiten y con el apoyo de un helicóptero, vamos a hacer reconocimientos puntuales y vamos a llevar tropas a lo más recóndito para que tenga la población civil el apoyo del gobierno federal, en este caso de desastres.

Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Pues informar a todo el pueblo de Oaxaca y al pueblo de México que seguimos atendiendo este problema originado por el huracán. Vamos a seguir apoyando y ese es el propósito de la visita que va a llevar a cabo el general secretario, el general Sandoval para estar con ustedes, con todo el apoyo del gobierno federal.

Mi abrazo a los familiares de quienes han perdido la vida, el deseo de que los desaparecidos los encontremos cuando se pueda llegar a todas las comunidades, vamos a estar en esa búsqueda y vamos a estar pendientes.

Todo nuestro apoyo para los damnificados. En víveres, en el caso de las despensas, como hay elecciones en Oaxaca, queremos que todo lo maneje la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina.

Y que ya se trasladen para seguir haciendo los censos de vivienda los responsables de la Secretaría de Bienestar y otras dependencias, Comunicaciones, para el caso de los caminos. Y que cuente la gente afectada con todo nuestro apoyo, como ha sucedido en otras regiones afectadas por huracanes, como hemos actuado en otros casos, van a seguir contando con todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad.

Y enviarles a ustedes un saludo y felicitarles por su trabajo. Y hay que seguir ahí atentos, pendientes, como lo han hecho, hay que darle seguimiento.

Un reconocimiento a todos, a los médicos, a las enfermeras, a los promotores y a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que ya están restableciendo el servicio de energía eléctrica. Yo considero, de acuerdo a lo que me informaron de la Comisión Federal de Electricidad, que para el día de hoy por la tarde-noche ya va a ser muy poco el número de viviendas sin el servicio eléctrico, porque ya están trabajando brigadas y ellos son muy eficientes, los trabajadores eléctricos, de la Comisión Federal de Electricidad, en estos casos y se va a restablecer el servicio.

Un saludo y vamos a estar informando, mañana vamos a informar en esta conferencia, aunque nosotros vamos a seguirnos comunicando permanentemente.

Un saludo.

Muy bien. Ya dejamos en libertad al general, sólo que…

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Nos vamos a preparar, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, para salir. Muy bien.

Ahora vamos a la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana. Elizabeth.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 1º de junio de 2022.

Reforma pública fotografías y denuncia del sindicato petrolero sobre supuesto deterioro en Pemex. Antes Reforma cuestionaba al sindicato petrolero. Al mismo tiempo, Reforma y El Universal publicaron fotografías viejas y una añeja denuncia del sindicato petrolero contra Petróleos Mexicanos como si fueran nuevas.

Los argumentos del sindicato son para presionar por privilegios, pero Reforma y El Universal se sincronizaron para atacar a Pemex y presentar supuestas faltas de insumos y medicamentos en Pemex, instalaciones chatarra, sin mantenimiento, falta de dotación de ropa de trabajo, calzado y equipo de protección personal.

Aquí vemos a ocho columnas los dos. Su nado sincronizado es digno de los Juegos Olímpicos. Dichas notas carecen de rigor periodístico, pues en la nota titulada ‘Exhiben a Pemex con decadencias’ Reforma pública anaqueles sin medicinas, que no son actuales, tuberías muy deterioradas y un hospital cerrado hace 10 años.

Aquí vemos las fotografías publicadas en Reforma y El Universal y la comparación con imágenes tomadas ayer con notario público. El anaquel del hospital de Pemex en Picacho, la que publicó Reforma y la que se tomó ayer, pueden apreciarse una copia de la primera plana de Reforma para que se vean que fueron tomadas ayer.

El reportaje también muestra fotografías del supuesto hospital de Coatzacoalcos, que está en desuso desde hace una década. Aunque la clínica de atención a derechohabientes está enfrente, no la vio ni el sindicato ni Reforma, su actual aliado. Aquí vemos el hospital abandonado y la clínica de enfrente que funciona normalmente. Pero no se ruborizan ni tantito por publicar cosas sin sustentos, ya perdieron la pena.

Además, Reforma presenta fotografías del cuarto de máquinas del hospital de Paraíso, Tabasco, incluyendo el equipo de bombeo, mismas que no corresponden a las condiciones a las que ahora se encuentran.

Respecto al tema del vestuario y calzado de los trabajadores, la entrega del actual proceso de dotación inició desde finales del 2021; hubo retrasos, por lo que se estima concluirá en agosto.

Sobre insumos y medicamentos, Pemex garantiza que en los servicios de salud se brinde la atención y suministro de medicinas a derechohabientes al 100 por ciento mediante la entrega directa en Farmacia Pemex. Y si no hay en existencia, se obtiene en farmacias externas y se proporciona al paciente el rembolso correspondiente.

Sobre personal de servicios de salud, se reporta una ocupación del 95 por ciento de la plantilla vigente y, en apego a la política del gobierno de México en la materia, se está en un proceso de contratación de médicos especialistas.

Finalmente y relativo al tema de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones, se precisa que en 2021 no hubo una disminución al presupuesto, sino todo lo contrario, se invirtieron más de 43 mil millones de pesos, siendo el presupuesto más alto en cinco años.

Hasta ahí el desmentido a Reforma y El Universal, aliados del sindicato petrolero.

Pero para reafirmar esta exposición, veamos cómo cabecea el periódico Reforma el día de ayer. La nota a ocho columnas dice: ‘AMLO quiere prohibir fumar en playas y estadios’. El diario miente, es falso que el presidente López Obrador lo haya propuesto, esto más bien tiene que ver con una iniciativa del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, de un poder diferente al Ejecutivo, que es el Poder Legislativo. Pero para El Universal y los adversarios todo es culpa de AMLO. ¡Qué bárbaros!

Tenemos un Sélvame del fake. Aprovechan decisión de juez para confundir a la gente y atacar al Gobierno de México. Después de la decisión del juez primero de distrito en Yucatán de otorgar como medida cautelar la suspensión definitiva de la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya, en medios de comunicación y en redes sociales se tomó la noticia como si se cancelara definitivamente el tramo.

Cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que no era una decisión definitiva y que el gobierno apelaría la sentencia, en redes y medios se cuestionó al mandatario disque por no respetar la ley.

Aclaramos: el fallo del juez afecta sólo al Tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, unos 63 kilómetros, en el resto de los mil 500 kilómetros continúan las obras de construcción del Tren Maya.

La manifestación de impacto ambiental del Tramo 5 Sur está integrada por más de cuatro mil hojas y fue elaborada por expertos con amplio prestigio nacional e internacional.

Es un sólido documento científico, basado en estudios geológicos, de suelo, ambientales y contempla posibles impactos y prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente, además, de la reforestación el equivalente de los árboles derribados por las obras y el aumento de las áreas naturales protegidas. Por lo anterior, existen suficientes elementos para superar el actual obstáculo y continuar los trabajos del Tren Maya en esa zona para orgullo del pueblo de México.

Sin embargo, bueno, personajes como Max Kaiser, Vicente Fox, Sergio Sarmiento, entre otros, publicaron la información como si la disposición del juez fuera irrevocable, lo cual no es verdad.

Para finalizar, un tuit destacable lleno de desinformación. Sergio Sarmiento publicó: ‘El director de Fonatur, Javier May, anuncia que no va a respetar la suspensión definitiva a las obras del Tramo 5 del Tren Maya’. De ese tamaño es su odio. Absolutamente nadie en el Gobierno de México ha declarado tal cosa. Pero el señor Sarmiento debe estar muy molesto por haber perdido privilegios o quizás sus patrones. En la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tenemos muy claro: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.

Siguiente, por favor. La Silla Rota pública que la gasolina podría alcanzar 40 pesos el litro, lo cual es totalmente falso, pero con tal de pegarle al gobierno se inventan notas falsas para meter miedo a la gente, más en tiempos electorales, son obvios.

El 26 de mayo La Silla Rota publicó una nota titulada: ‘¿Gasolina a 40 pesos el litro? Prepara tu cartera’, en la que sostiene que en agosto la gasolina podría costar 40 pesos el litro de Magna. Esto es completamente falso, no hay nada que indique que la gasolina alcanzará esos precios, sólo la opinión de un supuesto experto crítico de la política energética del gobierno, quien declara que por factores externos la gasolina podría subir. Sin embargo, también reconoce que hoy pagamos menos gracias a los subsidios del IEPS de las gasolinas. Así, La Silla Rota engaña a sus lectores para atizarle cada día contra el Gobierno de México con la intención de crear animadversión en la gente.

Después de este medio, Radio Fórmula y otros medios se dedicaron a darle voz al especialista, propagaron la nota de que la gasolina llegaría a 40 pesos en agosto y, pues, son puros cuentos.

La oposición se dio vuelo, como era de esperarse. Aquí vemos a la panista Mariana Gómez del Campo diciendo que se preparen, ya que después de las elecciones subirá la gasolina.

También circulan videos falsificados que buscan confundir a la población al divulgar mentiras, como que se acabó el dinero para los programas sociales y las pensiones. Todo lo contrario, el gasto de los programas sociales crece en monto y extensión.

Y, bueno, tenemos otra de gasolinas. Bloomberg engaña sobre el costo y subsidio a las gasolinas. En su edición para Estados Unidos, la agencia de información financiera Bloomberg publicó una nota con el título: ‘El subsidio a los combustibles de México está costando más que las ganancias de las exportaciones de petróleo’ y asegura que México gasta el doble en subsidiar gasolinas de lo que obtiene de la exportación de petróleo crudo.

Esta información es falsa. La Secretaría de Hacienda aclaro que los cálculos de Bloomberg no son ciertos, que sobrestima el precio de las gasolinas y subestima el ingreso por exportación de petróleo crudo.

Por los precios altos del petróleo en el mundo debido a la guerra en Ucrania, Pemex está recibiendo mayores ingresos por exportación de curdo y otros derivados del petróleo, también recibirá más IVA por un mayor consumo de combustibles. Si sumamos los ingresos petroleros del gobierno federal calculados por Hacienda entre enero y abril de este año, sumarían ocho mil 900 millones de dólares, en tanto que los subsidios a las gasolinas en esos cuatro meses apenas suman cuatro mil 443 millones de dólares, la mitad de los ingresos petroleros en el mismo periodo.

Así, vemos cómo Bloomberg no dice la verdad, pues su objetivo es cuestionar la política energética federal y defender intereses empresariales.

Y, bueno, vamos con la última. La Política Online inventa contracumbre en Estados Unidos. El 26 de mayo el diario digital La Política Online publicó una nota falsa informando que Argentina y México organizan una contracumbre en Los Ángeles para cuestionar a Estados Unidos.

Según este medio, a partir de un acuerdo entre los cancilleres de México y Argentina se habría decidido generar una reunión alterna a la Novena Cumbre de las Américas que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Según esto, se tendría contemplado invitar a los países que se les excluyó en dicha cumbre.

Esta información circuló en medios argentinos, en la que afirman que, en su calidad de presidente pro tempore de la Celac, Alberto Fernández estaría convocando a una reunión con los países que no fueron invitados a la cumbre, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Todo esto es falso. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que no tiene información sobre esa reunión y que México no ha sido convocado a participar en la supuesta reunión de la Celac.

Como ven, esta semana estuvo cargadita. Pero hasta aquí la sección.

Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues es importante enviar el día de hoy una amplia, entrañable, afectuosa felicitación a todos los marinos de México, hoy en su día, 1º de junio. Vamos a participar en una ceremonia a la Marina Nacional de 12:00 a 13:30 horas en la Secretaría de Marina.

Un reconocimiento a través del almirante Ojeda a todos los oficiales, a los marinos de México por su apoyo, su solidaridad con nuestro pueblo y por la lealtad a las instituciones. Es un pilar la Secretaría de Marina, como lo es la Secretaría de la Defensa para el Estado mexicano, son dos instituciones muy importantes, que son las que nos han permitido enfrentar la decadencia en que se encontraba nuestro país.

Gracias a estas dos instituciones y a todo el gobierno, pero de manera especial a estas instituciones. Hemos podido ir levantando a nuestro gran país.

Entonces, felicidades almirante Ojeda y nos vamos a encontrar de 12:00 a 01:30. Y usted es nuestro invitado especial el día de hoy aquí en la conferencia.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a abrir. Quedó una lista: Judith Sánchez, Antonio Baranda, Juana Janet Galindo y Arturo Pavón, ahí empezamos.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo y del Diario del Istmo, en Veracruz.

Presidente, hace unas semanas la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública informaron de un presunto fraude en la Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que asciende a un poco más de 10 mil millones de pesos.

De acuerdo a esta información, fue una manipulación de inventarios de maíz y frijol, nóminas fantasma, simulación de operaciones relacionadas con la compra de lecha, granos básicos, entre otras irregularidades, siendo un tema en el que está involucrada justamente una instancia cuyo objetivo es atender las necesidades alimentarias y promover la comercialización de productos en diversas entidades y al exterior.

Preguntarle, presidente, si tiene información acerca del destino que se hizo, que se desviaron, si hay empresas que pudieron beneficiarse de esto, si tiene usted mayor información al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay un presunto fraude en Segalmex que se está investigando. Ya está la denuncia desde hace algún tiempo en la Fiscalía General de la República y está abierta la investigación.

No puedo precisar, porque se están haciendo auditorías y hay una revisión constante. Ya lo hizo la Secretaría de la Función Pública y ya está en manos de la fiscalía general, ellos van a informarnos.

Pero sí podemos dar a conocer la información en lo general, sobre todo la Secretaría de la Función Pública, nos comprometemos a eso a que se entregue toda la información.

INTERLOCUTORA: Bien, presidente.

En Veracruz el caso de Viridiana Moreno ha trascendido por varias razones: obviamente por su desaparición después de acudir a una cita laboral, por el hallazgo de un cuerpo que se dice es de Viridiana y que luego se da este hallazgo después de las declaraciones del gobernador de que no estaba desaparecida, sino que se encontraba resguardada.

Y además también por las irregularidades que manifiestan los padres de esta joven por parte de la fiscalía general del estado al entregar las pruebas de ADN cuatro días, digamos, después de haber sido tomada, cuando lleva un tiempo mucho mayor.

Los familiares desconocen el cuerpo encontrado hace una semana y están por pedir exámenes alternos de genética. Sus familiares denuncian irregularidades en la investigación. Preguntarle, presidente, cómo se va a manejar este caso para poder esclarecer, darle certeza, justicia también a los familiares.

Y si ante la incapacidad de la fiscalía podría ser atraído por la PGR, por la FGR, perdón. ¿Qué opinión tiene al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo pienso que lo mejor es que mañana Ricardo Mejía en la sección de la mañana, de Cero Impunidad, no informe sobre este caso, si te parece.

INTERLOCUTORA: Bien, presidente, gracias.

Y, por último, hace unos días la Red Intercultural de Refugios dio a conocer que el programa de apoyo para mujeres y sus hijos que son víctimas de violencia no cuenta con recursos para su operación. Dicha organización señaló que el subsidio para esos refugios eran atendidos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, después pasó a manos del Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar y a finales del 2021, por decisión de la Secretaría de Gobernación, toma el control la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres, el Conavim.

En abril pasado la comisionada fijó como fecha ese mes para firmar los convenios correspondientes y de esa forma publicar los nuevos lineamientos, validar los proyectos y, por ende, la aprobación del presupuesto para llevar a cabo el programa de apoyo, lo cual no ha sucedido hasta el momento y por falta de recursos obviamente no se ha podido dar la operación de estos espacios para poder salvaguardar la integridad de mujeres y niños víctimas de violencia.

Preguntarle, presidente: ¿sabe si se va a agilizar este procedimiento para que los recursos sean liberados y así puedan operar estos refugios? Si se sabe por qué el Conavim no ha firmado los convenios para que estos centros brinden apoyo a mujeres y niños.

Si dentro del presupuesto de egresos de la federación de este año habrá un incremento a los recursos destinados.

Y, finalmente, presidente, preguntar si dentro de este reporte que se pretende dar sobre violencia contra las mujeres también nos podrían decir cómo son tratados los agresores, más allá de la situación jurídica, si estos hombres están inscritos en algún programa de atención sicológica. ¿Cómo se maneja esa otra parte dentro de lo que es los actos de violencia contra las mujeres?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues vamos a informar también el día de hoy sobre tus dos preguntas para ver si ya se llevó a cabo ese trámite.

Acerca de los fondos, no hay límite, no hay techo para todo lo que tiene que ver con justicia en nuestro país, todo lo que tiene que ver con justicia, para ser consecuentes y poder decir que nada humano nos es ajeno. No hay límite y lo puedo probar. Hay cosas que no están consideradas en el presupuesto, pero como se trata de asuntos de justicia se busca la forma de disponer de los recursos.

INTERLOCUTORA: (Inaudible) lo que ha impedido que se canalicen los recursos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es que hay todavía. Ya camina el elefante, ya no tiene tantas reumas, ya se le está quitando lo mañoso, pero todavía hay que seguirlo empujando para que camine más y ahí vamos avanzando.

INTERLOCUTORA: Presidente, en este mes de junio se presentará este informe sobre violencia contra las mujeres, que son los 26 de cada mes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: ¿Y dentro de este se puede dar justamente esta parte de saber qué se está haciendo con los agresores?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo que estás planteando. Tomamos nota y que se informe.

Muy bien, Antonio Baranda. Ah, Claudia, adelante.

PREGUNTA: Gracias, presidente, muy amable, muchas gracias, presidente.

Quisiera preguntarle sobre este problema de flujo de efectivo que existe en Pemex, que ha derivado en ofrecerle a los proveedores pagarles con bonos de deuda para que los hagan efectivos en los próximos años. ¿Tiene Pemex ese nivel de problemas de flujo para estar planteando este tipo de mecanismos, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, Pemex tiene liquidez, tiene afortunadamente bastante presupuesto. Aquí estuvo el director de Pemex y dio a conocer un informe, incluso se puede ver en internet, de los pagos a proveedores y no hay demoras en pagos. Y para evitar el ‘coyotaje’ que existía, los proveedores, los contratistas pueden ver cuándo se les va a pagar. Es completamente transparente.

Y no tengo yo información de que se les estén dando bonos para pagarles.

INTERLOCUTORA: Al parecer, es una alternativa para proveedores que tienen deudas de más de cinco millones de pesos, que puedan negociar y, en vez pagarles, ofrecerles estos bonos, pero que pueden cobrar hasta 2029.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tengo información. Lo que hay son líneas de crédito abiertas en la banca de desarrollo para los que tienen un contrato y quieran contar con créditos, se les otorga. Vamos a pedirle al director de Pemex que nos aclare sobre eso. Pero no hay problema financiero; al contrario.

Y aquí se dio a conocer con la nota de Bloomberg, que son serios los de Bloomberg en el manejo de las finanzas, pero no son corporativos monolíticos, como en el gobierno, como en cualquier institución, es imposible que todos piensen de la misma manera, siempre hay quienes tienen interpretaciones, por decirlo de alguna manera, distintas, en una misma empresa, en el mismo gobierno.

Entonces, sí, Bloomberg es una agencia de noticias especializadas en finanzas bastante seria, pero en realidad… Además, es una cuestión de sentido común, de juicio práctico. El barril del petróleo se está vendiendo a 113 dólares, los excedentes que se están obteniendo por los precios altos del petróleo ayudan a compensar el subsidio en el IEPS, es una cuenta sencilla.

Esto, como aquí lo mencionó Elizabeth, nos da utilidad en dos sentidos:

En lo que tiene que ver con la inflación, aunque para los conservadores eso no debería de hacerse, el subsidiar la gasolina. La palabra ‘subsidio’ desde que empezaron a imponer el neoliberalismo la satanizaron en México, en otros países siguieron subsidiando la actividad productiva o todo aquello que se considere benéfico para el pueblo.

Entonces, Sarmiento, ayer leía yo de él, que es un prototipo de ese conservadurismo, habla del boquete financiero que está originando el subsidio a la gasolina.

¿Por qué nosotros decidimos destinar un porcentaje considerable de lo que estamos obteniendo adicionalmente por precios altos en la venta de crudo a subsidiar la gasolina?

Porque de esa manera controlamos la inflación, por eso tenemos menos inflación que Estados Unidos.

¿Y qué es la inflación?

Pues es un impuesto que daña más a los pobres. Podemos, ya lo hemos dicho, estar aumentando el salario, como lo estamos haciendo, podemos estar incrementando los ingresos de la gente, pero si hay inflación se nulifica el aumento en los ingresos y los aumentos en el salario.

Y a nosotros nos importa que no haya inflación, por eso decidimos destinar estos fondos, por eso en la inflación —a ver si pones el dato— a nosotros no nos está pegando el incremento en los precios de los combustibles como en Estados Unidos, sigue estando más cara la gasolina en Estados Unidos que en México y por eso ellos tienen más inflación que nosotros. Son políticas distintas.

Entonces, nosotros en vez de considerar qué perdemos con este subsidio consideramos qué ganamos, porque se fortalece la economía popular, que es la que nos importa.

Y, por el otro lado, de todas maneras, ganamos porque tenemos un excedente, de acuerdo a las cifras que dio Elizabeth, de cuatro mil 500 millones de dólares, creo que es en el trimestre, ¿no?

INTERVENCIÓN: De enero a abril sería cuatrimestre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es cuatrimestre. Entonces, quiere decir que estaríamos obteniendo 16 mil millones de dólares adicionales.

Pero es esto, miren la inflación nuestra en energéticos. Ellos, nuestros vecinos, amigos.

Por eso es que nuestros adversarios dicen: ‘Ya viene el aumento de la gasolina, va a subir a 40 pesos el litro’. No, no, ya no es lo mismo de antes. ¿Se acuerdan de los gasolinazos y de cómo subía cada mes? Ya no es eso, ya cambió.

Pero sería bueno que se informe sobre lo de los pagos, lo que estás preguntando.

Aprovecho para dos cosas:

Una, para decir que, la verdad, me llama mucho la atención de que el Reforma ya se volvió sindicalista. Nunca habían estado a favor de los sindicatos, repudiaban el sindicalismo y en especial a los líderes sindicales y ahora como no nos quieren a nosotros ya se volvieron sindicalistas. Lo celebro, ojalá y le sigan así.

Y lo otro, es aprovechar. Miren, para tranquilidad de los mexicanos —a ver si pasamos los datos económicos— hay un fenómeno que lo tengo que presumir, ofrezco disculpa, que es el de la apreciación de nuestra moneda, del peso. ¿No tienes todo?

Están en Wall Street sorprendidos por la fortaleza del peso mexicano. Van a ver… A ver, las otras láminas. Así era el comportamiento. La anterior. No, deja la otra.

Esto es por gobierno, lo que se depreciaba y aquí no está la parte también de incremento.

No están los porcentajes, pero, bueno.

Sí, tipo de cambio, fíjense cómo fue subiendo, sí. Esos somos nosotros.

A ver, la que sigue. Aquí fue mil por ciento la depreciación.

Aquí fue lo de los ceros ¿O fue aquí?, con Salinas, ¿no?, 36, 157 la depreciación; con Fox 21, 17 con Calderón, con Peña Nieto 42 y por primera vez se ha preciado la moneda en 3.5, desde que estamos.

Tranquilos, no se enojen tanto, no se enojen tanto.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Quisiera plantearle otro tema. El día de hoy se da a conocer que en el último año el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, creó una constructora y una operadora turística, además de transformar un despacho jurídico en una inmobiliaria y todos esos negocios los hizo teniendo como socios a delegados de la Profeco en Veracruz y en Guanajuato.

¿Usted sabía de este tipo de negocios? ¿Y qué opinión tiene?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información, pero vamos a hacer la investigación.

¿Tú hablas de Ricardo Sheffield?

INTERLOCUTORA: El titular de la Profeco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a informar aquí.

INTERLOCUTORA: Y también preguntarle un tercer tema, el día de ayer el dirigente nacional del PRI dijo que por instrucciones de usted el secretario de Gobernación lo había mandado a amenazar con el senador Manuel Velasco para presionarlo y que el PRI votara a favor de su reforma eléctrica. ¿Qué le responde?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que no es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral.

Y tiene que ver con la polémica que existe actualmente y además estamos en vísperas de las elecciones, pero yo no me meto en eso.

Tiene como dos años que no platico con, dos o tres, que no platico con Manuel Velasco. Lo saludé el día del aeropuerto, de la inauguración del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, ahí lo saludé.

INTERLOCUTORA: Lo que dice el dirigente del PRI es que, digamos, el mensaje habría llegado a través del secretario de Gobernación, que usted instruyó al secretario de Gobernación para amenazarlo a través de Manuel Velasco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. Ahí son otras cosas, ahí se trata de otros asuntos.

INTERVENCIÓN: ¿Cuáles?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que ya son hasta de dominio público, pero además ustedes son muy buenos periodistas y yo no quiero hablar de eso.

INTERLOCUTORA: Pero ¿cómo ve todos estos escándalos inmobiliarios de lavado, de predios, en los que está involucrado el dirigente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No quiero hablar de eso y menos hoy, a lo mejor pasando las elecciones ya hablamos, pero no quiero hablar de eso.

INTERLOCUTORA: Presidente, sólo una precisión, en su declaración patrimonial no aparecen las regalías de su libro que usted había comentado que le iban a depositar, unos tres millones de pesos. ¿Los va a declarar el próximo año? ¿O qué pasó con esos recursos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es que corresponden a este año, o sea, el dinero, de acuerdo a la ley son los ingresos del año pasado, entonces falta reportar los ingresos de este año. El año pasado pues fueron pocos los ingresos que tuve, mi sueldo básicamente, mi sueldo, no está incluido lo del libro y algunas otras cosas, pero creo que tuve ingresos como por un millón 600 mil pesos, algo así, que eso es lo que se manifestó, el contador lo dio a conocer.

Sin embargo, el libro —no se enojen, también ofrezco disculpas, porque van a decir que hoy vine tirando aceite, de presumido— es el libro que más se ha vendido. A ver, pásamelo, qué tal que sigue vendiendo.

Este libro ya debe de estar cerca de 500 mil ejemplares, de 400 a 500 mil ejemplares, es el que hasta ahora se ha vendido más.

Hay uno que se llama La mafia nos robó la presidencia, ese llegó a 120, ese lo edité con Grijalva, este es Planeta, cambié de editorial.

Y por este libro hasta diciembre, según las cuentas, quitando impuestos, impuestos como de un millón 500 mil, me quedaban cerca de tres millones.

INTERLOCUTORA: Pero si los ingresó el año pasado, entonces sí debió declararlos en esta declaración patrimonial.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que hay un plazo para los ingresos, pero sí lo tengo que dar a conocer.

INTERLOCUTORA: ¿Y ya decidió qué va a hacer con ese dinero?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: ¿Y ya decidió qué va a hacer con ese dinero?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues quien me lleva la contabilidad o, mejor dicho, quien administra mis ingresos es Beatriz y yo lo que siempre he sostenido que, si tiene uno para lo indispensable, con eso se le puede dar gracias a la vida.

INTERLOCUTORA: ¿Lo donaría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es para poder vivir hacia adelante porque voy a tener una pensión del Issste, que calculo va a ser como de 25, 30 mil pesos mensuales, porque cumplo con los años trabajados. Yo trabajé seis años como director del Instituto Nacional Indigenista y aporté al Issste y eso lo tengo reconocido; y luego trabajé cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor, 56 88 87 22, fui director de Organización Social; y luego fui jefe de gobierno y también me hicieron el descuento y ahora estoy también aportando. Entonces, voy a tener derecho a una pensión cuando me retire.

Y no tengo bienes materiales. Yo siempre he sostenido que no importa el dinero, no vivo para eso, no me importa lo material, aunque también respeto mucho al que tiene, no todo el que tiene es malvado, hay gente que ha hecho su patrimonio con trabajo, de conformidad con la ley y merece respeto.

Yo estoy en contra de la riqueza mal habida, estoy en contra de la corrupción y también estoy en contra, aunque respeto la opinión de cada quién, de los que endiosan el dinero, que piensan que la felicidad es el dinero, que la felicidad es lo material, los títulos. Ya no hay títulos nobiliarios, bueno, en algunos lugares sí, pero son títulos académicos y piensan que ya con eso son superiores o la fama. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad.

Entonces, yo ya me estoy preparando porque me quedan, hoy precisamente me quedan al día de hoy dos años cuatro meses y tengo la convicción, la firme convicción de jubilarme. Y nada de retiro parcial y de aceptar invitaciones para ir a dar una conferencia o acompañar en un acto de carácter cultural, social, económico, no; la apertura de una campaña, una fiesta donde lleguen políticos, aunque la fiesta sea de mis hijos, nada, nada, nada.

Y pedirles a todos, hasta donde se pueda y yo cuidarme, de que ya no aparezcan ni fotos y cancelo mi teléfono y desaparezco.

INTERVENCIÓN: ¿Por qué?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque uno no debe tener tanto apego, ni al dinero, ni al poder. Ya cuando uno no domina la tentación del dinero y del poder, pienso yo, se pierde autenticidad.

INTERVENCIÓN: ¿No participaría en su partido?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada, absolutamente.

INTERVENCIÓN: ¿Algún organismo internacional?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada, absolutamente nada, ni visitas con propósitos políticos, diplomáticos, ningún cargo. Pues por eso me tengo que apurar, a ver si se sigue vendiendo el libro para que me alcance. Además, que allá en Palenque afortunadamente las cosas no son muy caras.

Yo no tengo costumbres de gastos superfluos, no tengo un tren de vida que signifique tener muchos ingresos, voy a tener para lo indispensable. Imagínense la bendición del Creador y de la naturaleza y de la ciencia el que tenga uno para lo básico, que no falten los alimentos, la ropa, el que se pueda seguir apoyando en su estudio a Jesús, porque los demás hijos ya mayores y ellos tienen ya que buscar.

Ya me entregaron mi credencial de adulto mayor.

INTERLOCUTORA: ¿La trae?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tengo las dos.

INTERLOCUTORA: ¿Nos la puede mostrar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no la traigo.

Miren, yo no he tenido cuenta de cheques, pero en años, ni tarjeta de crédito, sólo cuando he estado de funcionario público, pero, repito, respeto mucho a la gente, además tengo amigos entrañables que sí tienen recursos y los respeto, porque lo han hecho con trabajo y de conformidad con la ley.

Lo que me molesta mucho es la corrupción, me indigna, el que alguien llegue a un cargo porque le da la confianza la gente y desde que llega, es más, desde antes de que llegue ya está pensando en cómo va a robar para hacerse grande con la riqueza mal habida y eso, lo he dicho, es no una pandemia, es la peste que más ha dañado a México, esa corrupción. Por eso pues tenemos que seguir adelante.

INTERLOCUTORA: Oiga, presidente, solamente para saber, el día de ayer circuló en redes sociales que supuestamente ya habían llegado a México los médicos cubanos y que estaban hospedados en hoteles militares. ¿Es cierta esta versión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no es cierto.

No, es que está cañón, como dicen los jóvenes. No sé qué tienen, qué les estará pasando, no sé por qué tanto nerviosismo, pero inventan, mienten constantemente, me traen en la punta de la lengua, no todo el pueblo, pero sí un sector.

Y los voceros de los que se sentían los dueños de México, yo les diría que se serenaran, no es para tanto.

Ahí en el libro cuento de que por esa fobia hacia a mí, lo que le decía a una persona que iba a ser fusilado por algo que hizo, por Villa y le decía a Villa: ‘General, ¿cómo me va a fusilar, si yo con las nalgaditas tengo?’ No es para tanto, o sea, serenense, tranquilos.

Bueno, no sé, Claudia, si ya.

Juana Janet Galindo.

PREGUNTA: Muy buenos días, señor presidente.

Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México; y Petrolera.

Señor presidente, a casi, ya lo acaba de mencionar usted, más de cuatro años, bueno, ya casi cuatro años de su mandato, ¿cómo ha sido el proceso de depuración en cuanto a toda la corrupción, por ejemplo, específicamente en Cofepris?, ¿a qué tanto se ha tenido que enfrentar?, ¿cuál ha sido una recuperación que en algún momento dado se ha tenido, se ha dado al enfrentarse a este proceso de corrupción?, porque también mucha gente, la población no sabe a todo lo que se ha estado enfrentando. No sé si nos pudiera comentar algo sobre esto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues esa es una de las instituciones que ya prácticamente se terminó de limpiar. Estaba podrida la llamada Cofepris. Un día vamos a invitar a Alejandro, —el martes— Svarch, que es el director, que les explique cómo estaba, cómo funcionaba.

Tenía hasta sótanos para hacer operaciones ilícitas y esa institución ya podríamos decir que está depurada, limpia. Debe de quedar todavía allí algún vestigio de esas prácticas, pero se ha avanzado muchísimo, es de las instituciones en las que más hemos avanzado. Hay otras que todavía nos falta, porque estaba la corrupción metida hasta la médula; sin embargo, se va avanzando.

Pero Alejandro Svarch es un servidor público de primera y eso es muy importante. Las instituciones son fundamentales, Juárez decía: ‘Los hombres somos pasajeros, las instituciones quedan’, sí, sí, pero depende mucho de los servidores públicos y uno de los problemas, entre otros, que nos dejó la política neoliberal es que no se formaron porque no había ese ambiente, buenos cuadros, buenos servidores públicos, con mística, con principios, honestos.

Entonces, no hay muchos con esas características, hay quienes todavía están pensando en el cargo y no en el encargo; sin embargo, el caso de Alejandro es un ejemplo, por eso sí convendría que él les informara.

Nada más piensen que es la institución que da las autorizaciones para la importación de fentanilo, que se utiliza con fines médicos, pero que también se utiliza para el uso de droga o se utiliza como droga y que es terrible, fatal, imagínense si no hay control en eso o lo que implica eso.

Entonces, lo vamos a invitar el martes, como es el martes de la salud, que explique cómo funcionaba, qué encontró y cómo está ahora, pero con toda transparencia, porque sí es importante. Nosotros damos como hecho de que se va limpiando, se va limpiando, pero es importante informar de cómo vamos en eso, en el combate a la corrupción.

INTERLOCUTORA: Sí, muchísimas gracias, señor presidente.

Y en otro tema, por los manos tiempos, por el clima que se da en estos momentos, hay muchos problemas en Quintana Roo, en la zona turística Tulum con respecto al sargazo. Todavía la red de monitoreo el día de ayer presentaron una tabla donde indican que todavía hay 20 playas con exceso de sargazo. Entonces, con respecto a esto, también la población indica que los turistas pues no pueden disfrutar de determinadas playas por este problema.

¿Qué es lo que se está planteando? No sé si usted pueda comentarme cuál es lo que se va a realizar o si ya hay algún proyecto con respecto a este tema del sargazo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy lo tratamos en la mañana.

¿Tiene el informe?

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Lo que se presentó, creo que lo tienen ahí ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si quieres…

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Sí, cómo no, señor, con todo gusto.

INTERLOCUTORA: Gracias.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Pues tenemos ahí personal y muy en coordinación con el gobierno del estado y con los municipios.

Definitivamente este año el arribo de sargazo ha sido muy diferente a los años anteriores. Es un fenómeno que la única manera de combatirlo es tratando de evitar que llegue a las playas y de una u otra manera se está tratando de evitar que llegue.

Hay playas en las que no hay mucho sargazo, desgraciadamente hay unas playas que las corrientes marinas pues no ayudan mucho y van a parar a ese tipo de playas, pero casi en la parte norte de lo que es la península no hay mucho sargazo, todo se va a dar más o menos ahí por Mahahual y ese tipo de lugares, a esas playas.

Pero de que estamos trabajando con lo que tenemos, lo estamos haciendo y hay una excelente coordinación con los municipios y con el gobierno del estado.

Entonces, el fenómeno ahí está, sí, definitivamente ahí está y tratamos de evitar que no llegue a las playas, pero a veces se nos complica porque la marejada o el mal tiempo no podemos intervenir con las embarcaciones, porque son embarcaciones que tienen muy poco… le llamamos nosotros estancobordo, la altura de lo que es el mar hacia arriba tiene muy poco y es arriesgado sacarlas.

Pero de que estamos trabajando, ahí estamos.

Vean, este es un tipo de embarcaciones que se utiliza para tratar de evitar que el sargazo llegue a las playas. Lo acumulado, lo que va al día de hoy, fíjense nada más la cantidad, casi 19 mil toneladas de sargazo; pues sí es más de los años pasados, nos ha rebasado. Pero de que estamos ahí, sí, vamos a seguir trabajando ahí.

Miren nada más la cantidad en la mar, lo que es recolectado por nosotros, casi en la mar es menos, lo que llega a las playas, en los municipios, pues sí es bastante.

Estamos adquiriendo ahorita a través de recursos que nos dan los municipios, vamos a adquirir más barreras para tratar de evitar que lleguen a las playas. Ya tenemos una cantidad considerable de barreras que se están poniendo.

Porque incluso el poner las barreras no es fácil, tiene un procedimiento, incluso hay que pedir autorización a Semarnat para que nos den la autorización para poder poner los anclotes para hacer firmes las barreras.

Entonces, se está trabajando. Estamos conscientes de que se está afectando al turismo en algunos lugares, en algunas playas, pero de que se está trabajando y tenemos la convicción de seguir adelante, no hay ninguna duda de eso.

INTERLOCUTORA: Muchísimas gracias. Gracias, general; gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hoy en la mañana tratamos el tema, por eso…

Bueno, Arturo Pavón.

PREGUNTA: Sí, gracias. Buenos días, presidente; buenos días, almirante, felicidades; y licenciada Vilchis.

Hace unos meses usted preguntaba, se preguntaba y también nosotros cómo es que la UNAM se había derechizado. En el planteamiento ahorita de mi denuncia y pregunta tal vez encontremos el cómo, el por qué ya lo sabemos.

Este fin de semana pasado el equipo de Chapucero —estamos en Chapucero Network— tuvimos la oportunidad de viajar al estado de Aguascalientes y allí conocimos a profesores que están en la, la… dependen de la Dirección de Educación Tecnológica Agropecuaria y de Ciencias del Mar y visitamos el plantel que está a las afueras de la capital del estado.

Estas escuelas fueron creadas en la década de los 70 con la misión de brindar educación especializada a los hijos de campesinos y pescadores. Los mismos pobladores de las zonas elegidas donaron terrenos, hectáreas para que estos planteles pudieran funcionar con sus hijos.

Estamos hablando de que cada predio es aproximadamente de cada plantel de 20 hectáreas, aunque hay algunos que llegan a las 80 hectáreas y son más de 200 planteles distribuidos a lo largo del país en zonas rurales.

Cuando llega Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia y se da el inicio del periodo neoliberal se dejó de invertir en este tipo de educación con la intención de no dar acceso a las clases más humildes y que fueran beneficiados por los conocimientos y tipo de enseñanza que ahí tendrían, algo muy parecido a lo que se ha expuesto aquí con la educación para médicos y médicas.

Al no invertir en las instalaciones y maquinarias, se fueron degradando. En este plantel que visitamos en Aguascalientes pudimos constatar los pozos que ya están tapados, las válvulas destruidas, no hay maquinaria, todo está oxidado, el campo terriblemente árido, seco, mientras que alrededor los productores independientes sí tienen una zona muy bonita, verde, toda sembrada.

Ahí producían al principio los alumnos productos lácteos de toda índole, un gran queso que se daba allá, productos cárnicos, hortalizas, pero pues todo empezó a degradarse y se acabó el encanto.

¿Qué ha pasado?

No hay una supervisión real de este sistema de educación, hay venta de niveles en cuanto a los profesores cuando la normativa dice que se tienen que hacer exámenes para poder ascender a otro nivel, se vende.

La renta de las hectáreas que no se están utilizando, muchos directores rentan a productores de buena fe que sí las hacen productivas, pagan una renta, pero ese dinero pues se la queda el director del plantel porque no se reporta en ningún lado esa renta.

Hay maestros congelados, que han decidido denunciar todas estas anomalías y los han congelado, no les dan funciones.

A pesar de que aparecen en la nómina de que se les está pagando, ellos no reciben ni un cinco. ¿Quién está cobrando ese dinero? No se sabe, falta de supervisión.

Y aparte la liquidación del sistema abierto para aquellos hijos de campesinos que no pueden asistir regularmente al plantel, pues van los fines de semana. Lamentablemente están liquidando ese sistema dejando a esos alumnos sin la posibilidad de estudiar y aplicar esos conocimientos en sus parcelas.

Entonces, pues, así las cosas.

Estas escuelas dependen del subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo y aquí viene la explicación de la derechización, él ha sido señalado como de derecha y que en su paso por la UNAM modificó los planes de estudios de la Facultad de Economía de una manera neoliberal, de siete semestres en donde se estudiaba a Marx y su visión del capitalismo, pues se ha reducido a la mitad y con otro contexto, ya no es tan crítico.

Entonces, pues así la derechización de la UNAM, ahí la podemos explicar, fue del interior de la parte administrativa, no fue de maestros, no fue de alumnos.

En resumen, se requiere supervisión por parte de quien sí conoce como funciona estas escuelas, la DGTI que es tecnológica e industrial. En esa dirección incluso, en la Subsecretaría de Educación Media Superior, se requiere gente que conozca estos ámbitos, hay miles de maestros, incluso egresados de esas escuelas que conocen las necesidades de esos planteles, pero lamentablemente nadie los toma en cuenta.

Que entiendan la problemática y que esté dispuesto a ensuciarse los zapatos porque pues desde la subsecretaría, el subsecretario Juan Pablo Arroyo se nota la incompetencia y no la intención de reactivar esos sistemas de educación.

Las maestras, los maestros, de estas escuelas solicitan su intervención para que esto, por favor, se pueda reactivar.

Esa es una pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Bueno, pues tomamos nota de lo que acabas de decir y no lo echamos en saco roto.

INTERLOCUTOR: Gracias.

Ya nada más para terminar, el Segundo Tribunal Colegiado de Tamaulipas indicó, ordenó a la UIF que descongele los recursos del gobernador Cabeza de Vaca; sin embargo, el titular Pablo Gómez ha dicho que sigue en la lista de los investigados.

Siendo ya, ahora sí, un poder autónomo el Judicial, ¿es posible que también el Poder Ejecutivo entre en un debate como se dio en el caso de la liberación del ‘Güero’ Palma, en donde un juez ordenó su liberación? y usted dijo: No, a ver, momento, vamos a esperar, a ver qué hay de más. ¿Es posible que ahora sí se dé ese debate?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No te voy a contestar porque también en Tamaulipas hay elecciones, vamos a esperar.

INTERLOCUTOR: Queda pendiente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Miren, ya el que queda pendiente es el señor. Ya sin lista, pero una excepción, para mañana queda pendiente el compañero Pozos.

INTERVENCIÓN: El consentido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mi consentido.

Y les voy a informar algo. A lo mejor compenso con eso, el que me vaya yo a desayunar, todos, una torta de tamal.

Hay unas tortas que pueden ser, pues desde el punto de vista nutricional, completamente opuestas, contradictorias; resultan también, siento, una bomba.

No sé si las han probado o han oído hablar de las tortas de chilaquil. Bueno, nada más para abrir apetito.

Nada más decirles que ayer que dimos a conocer lo de los vapeadores me equivoqué y ese vapeador no cuesta 300 pesos, ese vapeador que mostré —no sé si quedó la imagen— cuenta 700 pesos y dura una semana. Claro que hay vapeadores más baratos, pero este es ‘finoles’, 700 pesos. Me lo aclararon.

Entonces, aprovecho para decir.

Con más razón, además del daño, el costo, estamos hablando casi de tres mil pesos al mes porque… Ese, 600, 700 pesos me decían y yo dije 300. Sí hay de 300, pero este es de los mejores y… Digo, mejores no, de los caros.

Y hablando con el doctor Alcocer resultó el que le pregunté sobre el estudio sobre el posible daño del cambio de horario, porque tenemos una investigación abierta para tomar una decisión y ya nos entregaron los documentos y se los vamos a dar a conocer a ustedes, porque es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud.

INTERVENCIÓN: ¿Es quitarlo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay mucha posibilidad.

INTERVENCIÓN: ¿Este año?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de quitarlo. Pero lo vamos a exponer, el porqué, sobre todo por el daño a la salud. Está probado que se daña la salud, pero que además el ahorro es mínimo.

El estudio que hizo la Secretaría de Energía, trabajaron conjuntamente la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud y la conclusión es que es mayor el daño a la salud que la importancia del ahorro económico.

Además, lo del ahorro que, según las estimaciones, es de alrededor de mil millones de pesos al año en todo el país, mil millones de pesos al año en todo el país, podríamos hacer con la participación de todos, un compromiso de nosotros ahorrar, una campaña con ese propósito de ahorra un poco, apaga dos focos —para que no nos vayan a acusar de plagio— y podemos bajarle. Pero, independientemente de lo económico, está probado que afecta a la salud.

Entonces, vamos a presentarlo. Lo doy a conocer para que empecemos a analizarlo. Le voy a pedir a Jesús que el día de hoy les entregue los resúmenes de los dos dictámenes para que ustedes se hagan cargo de difundirlo, ustedes lo analicen y se tome más adelante la decisión.

O sea, que ya sería este, si así lo decidimos, el último cambio.

INTERVENCIÓN: ¿De qué depende que lo decidan?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Quiero saber… Acuérdense que es mandar obedeciendo, o sea, si vemos que es mayoritario el apoyo en un sentido o en otro, no hay consulta y lo podemos medir con una encuesta, sin necesidad de consulta. Pero que ya empecemos a hablar del tema con información. Nos llevó tiempo y ahora tenemos ya información completa sobre el tema.

INTERVENCIÓN: ¿Sería para el próximo año?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya para octubre, pero hay que prepararnos para saber, en el caso de que esa sea la decisión, pero ya avisamos.

Y vamos a entregar hoy los resúmenes ejecutivos, la síntesis. Hay bibliografía de fondo que sirvió de respaldo para llegar a estas conclusiones, pero que ustedes conozcan y que, además, como hay muchos especialistas, verdaderos expertos en la materia, que opinen y que se recoja la opinión de todos.

Muy bien. Muchas gracias.

+++++

Seguir leyendo