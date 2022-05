Las series que están de moda en HBO Chile este día

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, HBO se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de HBO Chile que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Love Is in the Air

Eda Yıldız es una joven vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat cuando pierde, por su culpa, la beca que le iba a permitir estudiar en Italia. Para enmendar su error, Bolat le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Pero este acuerdo cambiará el rumbo de sus vidas para siempre.

2. PCC: Poder secreto

La historia de la facción criminal más grande de Latinoamérica contada por quienes la vivieron desde adentro.

3. La ciudad es nuestra

Relata el auge y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore y la corrupción y el colapso moral que sufrieron en una ciudad estadounidense en la que las políticas de prohibición de las drogas y los arrestos masivos se defendieron a expensas del trabajo policial real.

4. David Guetta feat. Zara Larsson: This Ones for You (Vídeo musical)

Vídeo musical del tema de David Guetta y Zara Larsson "This One's for You".

5. Crónicas vampíricas

"Crónicas Vampíricas" cuenta la historia de dos hermanos vampiros obsesionados con la misma chica en un pequeño pueblo, donde seres sobrenaturales viven en secreto entre sus residentes.

6. #PobreNovio

Santiago se convierte en una sensación en internet cuando un video del momento en que su novia lo deja plantado en el altar se viraliza. Ahora, gracias a su repentina fama, será el codiciado premio de un concurso en el que se rifa un novio.

7. Gentleman Jack

Anne Lister regresa a Halifax, West Yorkshire en 1832, decidida a transformar el destino de su descolorida casa ancestral Shibden Hall.

8. Los originales

Spin off de 'Crónicas vampíricas'. Se concentrará sobre Klaus (Joseph Morgan) y los originales de 'Crónicas vampíricas' (después o antes de Elijah). Le veremos regresar al Nuevo Orleans y se reencontrará allí a su diabólico y antiguo protegido Marcel. Phoebe Tonkin, que da vida a la mujer lobo Hayley en la temporada 4 de 'Crónicas vampíricas', también estará presente en el reparto de este potencial spin off que será escrito por Julie Plec, cocreadora de 'Crónicas vampíricas'. La trama contará con Camille, una estudiante de psicología que despertará el interés de Klaus. A pesar de ser humana, el personaje tendrá su lado sombrío y quedará intrigada con el híbrido.

9. Diomedes: el ídolo, el misterio y la tragedia

Este revelador documental relata la vida y carrera del cantante colombiano Diomedes Díaz, cuyo legado fue opacado al ser acusado de la muerte de una de sus fans.

10. Big Little Lies

Una oscura y misteriosa historia sobre tres madres (Madeline, Celeste y Jane) del norte de California cuyas vidas, aparentemente perfectas, se ven sorprendidas por un asesinato durante un evento para recaudar fondos del colegio de primaria. Celeste es una mujer con una vida familiar perfecta y un esposo ejemplar. Sin embargo, luchará por conseguir algo que le quita el sueño todas las noches. Madeline es una madre atrevida, divertida, pero tendrá que soportar que su exmarido y su actual mujer vivan en la misma ciudad que ella. Por su parte, Jane, una madre soltera y su llegada a la nueva ciudad no será todo lo placentera que pudiera imaginar.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

