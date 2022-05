Series para maratonear hoy disponibles en HBO Estados Unidos

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, HBO se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de HBO Estados Unidos que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Más allá del tiempo

Clare (Rachel McAdams) ha estado siempre enamorada de Henry (Eric Bana), un bibliotecario de Chicago. Está convencida de que están destinados a vivir juntos, aunque no sepa cuándo tendrán que volver a separarse: Henry es un viajero del tiempo, con una rara anomalía genética que lo condena a vivir su vida en una escala de tiempo cambiante, avanzando y retrocediendo a través de los años sin ningún control. A pesar de que los viajes de Henry son tan imprevisibles que Clare nunca sabe cuándo volverán a verse, intenta desesperadamente adaptarse a esa vida, pues lo que sí sabe es que no podría vivir sin Henry.

2. George Carlins American Dream (TV)

Entrevistas con la familia y los amigos de George Carlin, piezas de sus especiales de monólogos e imágenes de su archivo personal. (FILMAFFINITY)

3. Legendary

Directamente salidos de la comunidad del ballroom underground, los equipos de vogue (llamados "casas") deben competir en balls increíbles y mostrar ropas espectaculares para conseguir ser considerados "legendarios".

4. Made for Love

Una joven, que huye tras 10 años en un matrimonio sofocante con un multimillonario experto en tecnología, de repente se da cuenta de que su esposo ha implantado un novedoso y revolucionario dispositivo de monitorización en su cerebro que le permite rastrear todos sus movimientos.

5. La joven Liga de la Justicia

Re-imaginación de la franquicia Teen Titans, presentando superhéroes en su etapa como adolescentes lidiando además de con supervillanos, con problemas típicos de su edad.

6. Teen Titans Go! See Space Jam

Los Jóvenes Titanes son visitados por los Nerdlucks, los villanos de Space Jam que intentaron capturar a Michael Jordan y los Looney Tunes. Asombrado de descubrir que sus compañeros Titanes nunca han visto Space Jam, Cyborg organiza una fiesta de observación exclusiva. Por supuesto, si los Titanes están viendo una película, no espere que el silencio sea dorado. Raven y Starfire brindan el comentario, Cyborg presenta los hechos divertidos, Beast Boy señala los tiros a tope y Robin, pero Robin no confía en sus nuevos amigos alienígenas. ¿Están los Nerdlucks aquí para asistir a una fiesta de vigilancia inocente, o tienen motivos más siniestros bajo la manga?

7. Pause with Sam Jay

Sam Jay aborda temas de moda en la cultura urbana y mundial como la raza, la política, la identidad sexual, la ciencia, las celebridades, la religión, etc.

8. The Flight Attendant

La asistente de vuelo Cassandra Bowden se despierta en su habitación de hotel con resaca de la noche anterior en Dubai con un cadáver a su lado. Temerosa de llamar a la policía, continúa su mañana como si nada. En Nueva York, los agentes del FBI la reciben y la interrogan sobre su reciente escala en Dubai. Aún incapaz de reconstruir la noche, comienza a preguntarse si ella podría ser la asesina.

9. Barry

Un asesino a sueldo y aspirante a actor se muda del medio oeste a Los Ángeles y queda maravillado con las clases de teatro a las que acude durante una misión.

10. El bebé jefazo: Negocios de familia

Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de vanguardia está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre HBO

Más sobre streaming