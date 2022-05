Libros de Amazon: 10 títulos más populares en España para comprar este fin de semana

(Ilustración: Jovani Pérez)

Desde La Biblia hasta Don Quijote de la Mancha, han sido varios los títulos que expertos han nombrado como “los libros más vendidos en la historia”, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Han sido largos los debates entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que después de la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los retos realmente grandes es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la fama de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al plasmar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este viernes 27 de mayo en Amazon España.

1. ARTA en el apocalipsis máximo (Tendencias)

Autor: Arta Game

Número de páginas: 160

ARTA ESTÁ EN PELIGRO.¿SOBREVIVIRÁ AL APOCALIPSIS MÁXIMO?En la Tierra están pasando cosas extrañas:PRIMERO, los volcanes del mundo han entrado en erupción.DESPUÉS, ha habido un gran apagón.AHORA han aparecido bichos raros por todas partes.El mundo entero está en riesgo y Arta y sus amigos tienen que huir del planeta si quieren sobrevivir. Pero no será nada fácil, aún menos cuando algunos de ellos desaparecen por el camino. Y si algo tiene claro Arta es que no piensa dejar a nadie atrás.Cada minuto que pasa es una oportunidad perdida de poder sobrevivir..¿CONSEGUIRÁN RESISTIR AL FIN DEL MUNDO Y ESCAPAR A TIEMPO?ACOMPAÑA A ARTA GAME EN SU VIAJE MÁS ÉPICO¿Estás preparado para salvar al mundo del apocalipsis?

2. Todas esas cosas que te diré mañana (SUMA)

Autor: Elísabet Benavent

Número de páginas: 504

¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiar lo que ya has vivido? Elísabet Benavent, la autora de Un cuento perfecto y de la «Saga Valeria», regresa con su novela más diferente y original: un romance fragmentado con el tiempo como aliado y el amor como hoja de ruta. Miranda trabaja como subdirectora en una revista de moda.Miranda es feliz junto a Tristán. Por eso no entiende que la esté dejando.Ojalá pudiera dar marcha atrás y volver al momento en que se conocieron..Pero ¿y si realmente tuviera la oportunidad de cambiar su historia?La crítica ha dicho:«Elísabet Benavent es la voz masiva de una generación».Jesús Ruiz Mantilla, El País

3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

4. Encuentra tu persona vitamina (F. COLECCIÓN)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 328

¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta? ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones complicadas y dolorosas? ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay «algo» bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja? Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado. La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina. Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

5. Tú éxito es inevitable: Manifiesta lo que deseas y mereces en todas las áreas de tu vida

Autor: Maïté Issa

Número de páginas: 352

Hacer realidad tus sueños más grandes es fácil si sabes cómo.

Descúbrelo con el poder de la manifestación.

Para asegurarte una vida llena de amor, prosperidad, abundancia, salud y éxito, aprende a poner tu subconsciente y el universo a trabajar para ti.

Durante generaciones, las mujeres hemos asumido el rol de cuidadoras, y lo hemos integrado tan profundamente que nos hemos olvidado de que nosotras también merecemos tenerlo todo.

Entre estas páginas aprenderás cómo alcanzar el éxito a través de la manifestación, el proceso mediante el cual, usando las leyes del subconsciente y del Universo, lograrás hacer real y tangible algo que existía solo en tu imaginación. Nutrirás tu mente con contenidos que derrumbarán creencias internas nocivas, romperán el techo de cristal, te reprogramarán y obtendrás así lo que deseas y mereces.

Al final de cada capítulo se incluyen ejercicios prácticos donde aplicar los conceptos y principios expuestos. Este es un libro que inspira, empodera y ofrece soluciones a los problemas más frecuentes que sabotean a las mujeres en su camino al éxito en todas las áreas de su vida. Si puedes usar la mente para destruirte, ¿por qué no usarla para crearte y mejorar?

6. Por si las voces vuelven (No Ficción)

Autor: Ángel Martín

Número de páginas: 256

Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño.No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura.A lo mejor nací genéticamente predispuesto.A lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás.O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó.Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras perdí el contacto con la realidad, este libro también es para ti. Si escuchas bien las voces, descubrirás cosas fascinantes como esta:NO NECESITAS LLEGAR A TOCAR FONDO PARA RECONSTRUIRTE DESDE CERO¿Empezamos?Un sorprendente testimonio sobre la locura. Un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero. Una historia vitalista que te agarra desde la primera línea.«Crudo, directo, valiente. Muy muy recomendable», Ana Pastor.«Creo firmemente que todo el mundo debería leer este libro. Tiene tanta verdad y es tan arrollador que te atrapa desde la primera página hasta la última», Cristina Pedroche.«Por si las voces vuelven, mejor leer a Ángel Martín», Alejandro Sanz.«Es un viaje al fondo de la mente, de una mente que ahora conozco y antes desconocía. Mi más profunda admiración», Miki Nadal.«Te sientes reconocido en muchos pasajes. Un libro que te sorprenderá para bien», Carles Francino, La ventana.«Clarividencia, control, omnisciencia, hablar con muertos, descifrar el universo… Leyendo su libro casi dan ganas de estar loco», Luz Sánchez-Mellado, El País.«Un relato brutalmente descarnado, emotivo, aterrador y a la vez desternillante sobre la locura», Javier Gallego Crudo.«Un relato en primera persona y sin dramatismo con un poso más de ayudar a alguien que esté pasando por su situación que de crear un relato amarillista sobre las enfermedades mentales. El último bestseller de 2021», Paula Corroto, El Confidencial.

7. Nena

Autor: Mateo Diego Prada

Número de páginas: 346

Nena no estaba hecha para las tareas de la casa. “Ni yo, no te amuela”, se quejaba mi madre, “pero lo hago” y mi abuela le respondía: “a nadie le gusta, pero Nena no puede, no es como tú, ya sabes” y quizás era verdad, porque mi tía era especial. En un tiempo en el que los roles estaban asignados, el hombre aún traía el pan mientras la mujer mantenía la casa arreglada, mi tía era distinta y no se le podía exigir lo que no podía dar. Nadie lo exteriorizaba, pero asumían que con sus taras poco marido iba a encontrar, que mal iba a organizar una casa, unos niños, una vida en común, con una mano torcida y un pie débil, que las especiales se quedaban para vestir santos, o para mal vestirlos, porque con una sola mano y esa torpeza suya poco podía arreglarse. Para colmo, estaba siempre en las nubes, como alelada, en sus historias, como si la vida no fuera con ella, en el cine o leyendo o escribiendo o mirando al cielo durante horas, sin más. Mis tíos eran muy fuertes; mi madre y mi tía Tate eran recias, zamoranas; mi tía Nena era mi tía Nena, era la única que no había salido a mi abuela, no era minusválida pero era torpe, las diferencias físicas lastran, para qué engañarnos, y encima estaba lela. Pobre.

Por eso, cuando todo se torció y la desgracia llegó a la Casa Grande, la tía Nena quedó desamparada.

Esta es la historia de una mujer brava en su fragilidad, que emprende un viaje en búsqueda del amor y de la realización personal.

8. Roma soy yo: La verdadera historia de Julio César (Histórica)

Autor: Santiago Posteguillo

Número de páginas: 752

DESPUÉS DE JULIO CÉSAR, EL MUNDO NUNCA VOLVIÓ A SER EL MISMO.Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la Historia, ese fue Julio César. Su leyenda, veinte siglos después, sigue más viva que nunca.Roma, año 77 a.C. El cruel senador Dolabela va a ser juzgado por corrupción, pero ha contratado a los mejores abogados, ha comprado al jurado y, además, es conocido por usar la violencia contra todos los que se enfrentan a él. Nadie se atreve a ser el fiscal, hasta que de pronto, contra todo pronóstico, un joven patricio de tan solo veintitrés años acepta llevar la acusación, defender al pueblo de Roma y desafiar el poder de las élites. El nombre del desconocido abogado es Cayo Julio César.Combinando con maestría un exhaustivo rigor histórico y una capacidad narrativa extraordinaria, Santiago Posteguillo logra sumergir al lector en el fragor de las batallas, hacerle caminar por las calles más peligrosas mientras los sicarios de los senadores acechan en cualquier esquina, vivir la gran historia de amor de Julio César con Cornelia, su primera esposa y comprender, en definitiva, cómo fueron los orígenes del hombre tras el mito.Hay personajes que cambian la historia del mundo, pero también hay momentos que cambian la vida de esos personajes. Roma soy yo es el relato de los extraordinarios sucesos que marcaron el destino de César.

9. Destroza este diario. Ahora a todo color (Libros Singulares)

Autor: Keri Smith

Número de páginas: 224

Puede que seas un experto destrozador y que hayas devorado uno o varios ejemplares de Destroza este diario. O tal vez esta sea tu primera vez (pst, puede que esta experiencia te cambie la vida). Sea como sea, no busques más, has encontrado el libro perfecto para destrozar.Te presentamos el nuevo Destroza este diario, ¡ahora en una impresionante edición a todo color! Dentro encontrarás retos para pintar, romper, transformar y dar rienda suelta a tu creatividad; una mezcla de tus retos favoritos y otros completamente nuevos. Destroza este diario. Ahora a todo color te invita a destrozar en colores: mezcla pinturas para crear barro, deja que la suerte elija el tono, recorta tiras de papel de brillantes colores y mucho más.¿Qué colores usarás para destrozar tu diario?

10. 101 truquitos para speak English de una vez por todas: el libro definitivo para aprender inglés

Autor: María G. Durán

Número de páginas: 192

¿Respondes el mítico «fine, thank you» cuando te preguntan cómo estás? ¿Confundes palabras que suenan igual y escribes igual palabras que son diferentes? ¿Hay expresiones típicas que nunca sabes cómo decir o que se te quedan on the tip of your tongue?

Sea cual sea tu nivel, este libro es para ti.

Dale vidilla a tu inglés, convierte a los false friends en tus besties y descubre cómo una small talk puede salvarte del silencio incómodo del ascensor.

ABRE ESTE LIBRO Y DESCUBRE 101 TRUQUITOS PARA SPEAK ENGLISH DE UNA VEZ POR TODAS

Todo lo que vas a encontrar y aprender en este libro:

- Las respuestas a tus dudas más frecuentes en inglés.

- Los usos de aquellas palabras que nunca sabes dónde colocar.

- Alternativas a las frases más típicas, para que quedes como un auténtico pro.

- Los truquitos más top de gramática para recordar siempre.

- Aquellas palabras que te sonaban y que por fin sabrás utilizar.

- Las expresiones más útiles para tu día a día.

Y, EN DEFINITIVA, 101 TRUQUITOS PARA LLEVAR TU INGLÉS AL NEXT LEVEL.

Los lectores en España

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo semanalmente.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un aumento significativo tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como forma de escapar del confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

