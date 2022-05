La mañanera de AMLO de este jueves 26 mayo de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, vamos a informar, como lo hacemos los jueves, sobre los casos de homicidios que se cometen en los últimos tiempos y el avance que se tiene en algunas investigaciones. Es la sección de Cero Impunidad, para que se conozca que no hay crimen sin castigo, que estamos atendiendo todos los casos para que se castigue a los responsables. Por eso es cero impunidad, no es de que se comete un delito y nadie se ocupa de darle atención; seguimiento y castigar a los responsables. Entonces, vamos a hablar de eso.

Mañana la reunión de seguridad y la conferencia la vamos a llevar a cabo en Culiacán, Sinaloa, porque también vamos a hacer una gira, vamos a estar en Chihuahua, en los límites de Sinaloa y Chihuahua. Vamos a evaluar el programa Sembrando Vida, que se está aplicando en Durango, en Sinaloa, en Chihuahua, en esa región y tiene muy buenos resultados.

También vamos a supervisar caminos que se están construyendo en esa región.

Vamos a aprovechar también para supervisar el camino de San Ignacio a Tayoltita.

Vamos a estar en la presa Picachos, de Conagua, porque queremos ver la posibilidad de instalar una o dos turbinas para la generación de energía eléctrica.

Y también supervisar cómo va lo de la construcción del distrito de riego.

Y vamos a estar en la reparación de la carretera de Mazatlán a Culiacán, que fue afectada por un huracán. Ya se cuenta con los fondos y el gobierno del estado va a llevar a cabo la reparación de puentes y que se normalice la comunicación de Sinaloa, en el caso de Mazatlán a Culiacán.

También vamos a ir a la presa ‘Santa María’, porque es una obra muy importante que tenemos que estar supervisando constantemente.

Y vamos a estar en Playa Espíritu, en la zona turística, donde se están rifando los terrenos para que esos fondos se utilicen en la construcción de la presa. Desde luego, no alcanza, pero sí es una contribución importante.

Y era una inversión que no rendía nada. ¿Se acuerdan que compraron ese terreno? Más de dos mil hectáreas, un rancho que era del finado Toledo Corro, en aquel entonces de 120 millones de dólares. No era el lugar más apropiado para un desarrollo turístico porque está como a una hora del aeropuerto de Mazatlán y pues, en vez de desarrollar la zona más cercana a Mazatlán, decidieron comprar este terreno, que está en los límites de Sinaloa con Nayarit y se dificulta la comunicación. La verdad es que hicieron ahí un negocio.

Quisimos venderlo completo a desarrolladores turísticos para recuperar el dinero y no hubo comprador; entonces, tomamos la decisión de fraccionar y vender por lotes. Nos va a llevar tiempo, pero sí vamos a recuperar recursos que se van a quedar en Sinaloa en la construcción de la presa. Es una manera de financiar esta obra de mucha utilidad.

Ese es el plan para el fin de semana.

Ahora sí, con Ricardo Mejía, que nos va a informar.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente.

Vamos a presentar Cero Impunidad. No hay crimen sin castigo, que es una instrucción del presidente de la República y de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Damos cuenta, en primer término, de la detención de Alfredo ‘N’, alías ‘el Balín’, acontecida el pasado 20 de mayo. Fue una acción de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y la Coordinación Nacional Antisecuestros. A esta persona se le imputa el homicidio calificado en agravio de dos personas, una del sexo femenino y otra del masculino, cometidos en la región de la cuenca del Papaloapan.

Él es parte de una organización criminal que dirige su hermano Gustavo ‘N’, alías ‘el Gato’, exdiputado local de Oaxaca, quien fue detenido el pasado 4 de noviembre del 2021, acusado de diferentes delitos; entre otros, también de homicidio.

Esta es la estructura criminal del grupo delictivo coordinado por Gustavo ‘N’, alías ‘el Gato’, que opera en la región de la cuenca del Papaloapan, en Cosalpa, en Tezonapa y en Acatlán de Pérez Figueroa. Fue detenido él en un primer momento junto con su hijo José Alberto ‘N’, alías ‘el Pelón’; después, fue detenido Gustavo Abigail, alías ‘el Pino’, también vinculado a este grupo criminal con alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. A ‘el Pino’ se le acusa también de actor del homicidio del periodista Julio Valdivia Rodríguez que ocurrió en Veracruz en septiembre del 2020. Y a esto se suma la detención de ‘el Balín’.

Siguiente. También en Oaxaca damos cuenta de la detención de homicidas y generadores de violencia. El 7 de mayo la fiscalía y la Conase detuvieron a Marcos ‘N’, acusado del homicidio calificado en San Pedro Mixtepec, Oaxaca.

El 13 de mayo también se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Irvin ‘N’ y José de Jesús ‘N’, también por homicidio calificado en agravio de una víctima varón ocurrido en Oaxaca de Juárez, en la capital, en los valles centrales.

Y otra más, también otra detención de cuatro personas que se les acusa de haber ocasionado el homicidio de tres personas de sexo femenino. Esto fue una operación el pasado 15 de mayo por la fiscalía, Conase, Guardia Nacional, Semar y la policía estatal de Oaxaca.

Siguiente. Esta es la detención de Rodrigo ‘N’, alias ‘el Chamuco’. Es parte del caso Bavispe. El 19 de mayo en Ascensión, Chihuahua, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y en la parte legal en coordinación con la Fiscalía General de la República, lograron esta detención. Él es presunto integrante del grupo criminal ‘La Línea’, que habría participado en el ataque de las familias Langford, Miller y LeBarón, ocurrido en noviembre de 2019. Con esta detención van 31 presuntos responsables de delincuencia organizada y de homicidio de las víctimas de las familias mencionadas.

Siguiente. También en el caso de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, da a conocer que se logró una séptima vinculación a proceso contra Daniel Iván ‘N’. Él acumula 13 carpetas de investigación por delitos de violación, abuso sexual agravado y robo agravado, tiene ya siete vinculaciones a proceso penal por estos delitos y tiene seis procesos pendientes que se encuentran en integración. Es un violador serial de Oceanía, aquí en la Ciudad de México, que ya fue detenido y vinculado a proceso por múltiples eventos.

Siguiente. También la fiscalía de la Ciudad de México da cuenta de la detención del presunto homicida del cineasta Samuel Ríos. Este evento fue en la colonia del Valle, cuando en un primer momento se comete un robo agravado. Ante la resistencia de la persona, se perpetra el homicidio calificado con venganza. Ya fue detenido el presunto autor, Rogelio ‘N’ y se encuentra la solicitud de vinculación a proceso penal en su contra.

Siguiente. También, en cuanto a generadores de violencia, en una región donde hay un despliegue permanente de las Fuerzas Armadas y de Coordinación Antisecuestros, que es en Cajeme, en Sonora, se logró la detención por parte de la Secretaría de la Marina y la policía municipal de Cajeme de tres individuos que intentaron privar de la vida a un civil y a seis elementos de la marina. A ellos se les detuvo por el delito de tentativa de homicidio con alevosía y ventaja; ya están vinculados a proceso. También se logró la vinculación a proceso penal por dos presuntos responsables del homicidio de cinco personas, esto también en Cajeme, Sonora.

Siguiente. Continuando con Cajeme, en Sonora, la Fiscalía General de Justicia de Sonora logró la sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Daniel Alejandro ‘N’, por un doble homicidio y tentativa de homicidio. A su vez, él ya purgaba otra condena por un homicidio, un feminicidio en este caso, de su abuela María Graciela, a quien había privado de la vida, con lo cual acumula sentencias por 101 años.

Siguiente. En Cancún, Quintana Roo, en su momento fue difundido bolsas negras con restos humanos que fueron distribuidos en el municipio de Benito Juárez. La Fiscalía General de Justicia del estado logró la detención de Jonathan ‘N’, a quien se le acusa precisamente del homicidio ocurrido en perjuicio de un masculino. Ya fue vinculado a proceso y también se le acumulan cargos por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Siguiente. El día de ayer, en una operación muy eficaz de la Fiscalía de Quintana Roo y la Mesa de Seguridad de Quintana Roo, se logró la detención de Julio César ‘N’ por el delito de feminicidio cometido en agravio de una turista de origen chino, cuyo cuerpo apareció ese mismo día. Ella es la víctima Yanping, de nacionalidad china.

Esta persona había facilitado la transportación en una camioneta turística; sin embargo, después se tuvo conocimiento con una serie de investigación y análisis, cámaras y temas de telefonía que él habría estado con ella y él le habría privado de la vida, con lo cual, con los datos de prueba que se tenían se le pudo detener y está ya solicitud de vinculación de proceso penal en su contra.

Siguiente. En Puebla, se da cuenta también de la detención de nueve elementos de la Policía Estatal Preventiva de Puebla. La Fiscalía General de Justicia de Puebla dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra nueve elementos de esta corporación acusados de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, daño en propiedad ajena, entre otros cargos, por los hechos ocurridos en el paraje denominado Cobatzalco, del municipio de Zoquitlán, en Puebla, el pasado 9 de mayo.

Estas personas habrían privado de la vida a tres personas y a cuatro más las habrían lesionado, todos vecinos del municipio de Coyomeapan, Puebla. Ya se hizo la solicitud de vinculación a proceso penal en su contra.

Siguiente. Se da cuenta de una detención de una célula criminal vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, esto fue en el estado de Guanajuato, en una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Detuvieron a nueve sujetos con armas, cargadores, cartuchos, lanzallamas, marros y vehículos que evidentemente serían utilizados o fueron utilizados en actividades de carácter criminal. Ya están detenidos y ya están vinculados también a proceso penal.

Siguiente. Aquí se da cuenta de los aseguramientos de cocaína en la mar realizados por la Secretaría de Marina entre febrero y mayo del presente año. Es muy importante destacar estos ocho aseguramientos porque bien podemos asegurar que tiene un carácter histórico.

El primero fue el 15 de febrero de este año en Mazatlán; el segundo fue el 17 de febrero en Puerto Chiapas, Chiapas; el tercero en Puerto Chiapas, también en febrero; en abril otro más en Puerto Vallarta, Jalisco; otro más en Manzanillo, Colima, el 14 de abril; otro más en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril; y estos últimos, en estos días, en el periodo que se informa, el 21 de mayo en Lázaro Cárdenas, Michoacán; y el último el 22 de mayo en la costa de Acapulco, Guerrero.

Estos ocho aseguramientos entre febrero y mayo del 2022 implican la cantidad asegurada de casi 12 mil 700 kilógramos de cocaína, 12.7 toneladas de cocaína, que implican una afectación económica a la delincuencia organizada de más de cuatro mil millones de pesos, que es una operación muy destacada y que confirma, como lo hicimos en otro informe donde se dio cuenta de los aseguramientos de armas, donde destacadamente participa la Secretaría de la Defensa Nacional, que también tienen un carácter histórico las detenciones y aseguramientos de armas y hoy damos cuenta de los aseguramientos de cocaína como también se ha dado cuenta en su momento de los aseguramientos de fentanilo.

Esto ha implicado la detención de 33 presuntos crimínales derivados de los ocho aseguramientos, 20 de ellos de nacionalidad mexicana, ocho de nacionalidad ecuatoriana y cinco más de nacionalidad guatemalteca.

Siguiente. Como aquí se ha informado en otras ocasiones, se detuvo por privación de la libertad de un bebé recién nacido, una menor de ocho días de nacida, que fue privada de la libertad por dos personas: Elizabeth ‘N’, de 26 años y Martha ‘N’, de 42 años.

Los hechos fueron en Tequixquiac, Estado de México. Ellas habrían sustraído a la menor de ocho días de nacida. Se implementó el protocolo de búsqueda por parte de la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad con apoyo de la Mesa de Seguridad. Se desplegó el operativo de búsqueda en Zumpango, Tequixquiac y Nextlalpan y finalmente en este último municipio, en Nextlalpan, se pudo rescatar a la bebé y se detuvo a las dos presuntas criminales, quienes ya están vinculadas a proceso penal.

Siguiente. También damos cuenta de la detención de Óscar Javier ‘N’, alias ‘la Mosca’, en Zacatecas, en el estado de Zacatecas. A esta persona se le señala como jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Villanueva, Jerez y Tabasco en Zacatecas.

Fue detenido mediante el cumplimiento de una orden de cateo y se le aseguró armas cortas y largas, dinero en efectivo y droga. Se le puso a disposición de la Fiscalía General de la República y está pendiente de su vinculación a proceso. Fue una operación coordinada por la Sedena, la Coordinación Nacional Antisecuestros, la Fiscalía Antisecuestros de Zacatecas y el Centro Nacional de Inteligencia.

Siguiente. Damos cuenta también de la localización de 16 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Se emitió la boleta de búsqueda y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informa que las mismas 16 personas fueron localizadas con bien, esto fue entre los días 19 y 24 de mayo del presente año.

Continuando con Nuevo León y en seguimiento a la instrucción presidencial de revisar de manera exhaustiva el caso de Debanhi Escobar Bazaldúa, señalar que ha habido una comunicación permanente tanto con la fiscalía de Nuevo León, el gobierno de Nuevo León y desde luego los padres de la víctima, don Mario Escobar y la señora Dolores Bazaldúa.

De tal suerte que informamos que el pasado día sábado 21 de mayo se llevó a cabo una reunión interinstitucional del caso en el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Fue una reunión donde se analizaron los distintos peritajes y la información con que se cuenta y por un consenso entre las instituciones se determinó, para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el sentido deceso de Debanhi, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios.

En tal virtud, la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León solicitará al juez de control la exhumación del cuerpo de la víctima, es decir, de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, a efecto de homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte.

Señalar también que continúan los trabajos del grupo interinstitucional en el proceso de investigación en estrecha colaboración con el Ministerio Público local para el fortalecimiento de las líneas de investigación, siguiendo en todo momento el protocolo de feminicidio.

De igual manera, se sigue trabajando en las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Gobierno de México en el análisis de los equipos de videograbación y telefonía relacionados con la carpeta de investigación y se continúa con el intercambio de investigación para realizar las acciones técnicas y de inteligencia a efecto de ubicar sujetos que pudieran haber estado vinculados a esta línea de investigación por feminicidio.

Siguiente. Informar también que, bajo la política de cero impunidad y reconociendo el mérito a las autoridades de la Ciudad de México, a la fiscalía y también a las autoridades de la Secretaría de Seguridad, señalar que se obtuvieron diferentes sentencias condenatorias:

Una por feminicidio y tentativa de feminicidio en contra de José Alfredo ‘N’, a quien se le impuso una pena de 106 años de prisión.

Otra más, por secuestro agravado en contra de cuatro presuntos responsables, a quienes se les impuso una pena de 56 años de prisión.

Otra más, por feminicidio en contra de Marco Antonio ‘N’, a quien se le impuso una pena de prisión por 60 años.

Y una última, por violación agravada en contra de una persona menor de 18 años en contra de Luis Eduardo ‘N’, esto fue en los últimos días.

Son sentencias condenatorias. Esto es importante porque no se trata solamente de la detención, de la vinculación a proceso penal, sino llevar el seguimiento hasta que haya sentencias condenatorias y, como lo ha dicho el presidente, que no haya crimen sin castigo.

Siguiente. Dando cuenta del seguimiento de los casos de personas periodistas, informar, como lo hemos hecho, que hay nueve casos, hay 21 personas detenidas o buscadas con orden de aprehensión por estos eventos y 17 de ellas vinculadas a proceso penal. Revisamos nuevamente los casos y además en memoria de las víctimas:

José Luis Gamboa Arenas, hay una persona detenida, ya vinculada a proceso penal y hay otra orden de aprehensión más pendiente de ejecutar por este caso acontecido en Veracruz.

En el caso de Margarito Martínez hay 10 personas detenidas, 10 vinculadas a proceso. Se está en la etapa de investigación complementaria y el Ministerio Público está aportando más elementos para fortalecer precisamente el proceso penal.

Es el caso también Lourdes Maldonado, con tres personas detenidas y tres personas vinculadas.

También el caso de Heber López Vásquez en Salina Cruz, dos personas detenidas, dos personas vinculadas-

De Juan Carlos Muñiz en Fresnillo, Zacatecas, también detenido el presunto autor del evento y vinculado a proceso.

En el caso de Armando Linares, de Zitácuaro, hay dos órdenes de aprehensión y se sigue en la búsqueda de los presuntos autor material y coparticipe.

En el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos comentar que hay un equipo permanente que está con la fiscal general de Sinaloa. Hay líneas de investigación muy sólidas, hay ya diferente material en la carpeta de investigación, pero no hay todavía elementos para poder judicializar, aunque se tienen indicios fuertes.

Y en el caso de Sheila y Yessenia, de Cosoleacaque, ya están las dos órdenes de aprehensión de los presuntos autores materiales, quienes están plenamente identificados.

Por último, comentar que, en el caso de la abogada activista en asunto de temas de género, Cecilia Monzón Pérez, hay una comunicación permanente tanto con el gobernador Miguel Barbosa y el fiscal general Gilberto Higuera, quienes han estado a su vez, sobre todo el fiscal, en contacto con la familia de la víctima, algunos de las cuales llegaron procedentes de España porque ella tenía la doble nacionalidad. Se continúan los peritajes, las videograbaciones, telefonía, entrevistas y hay elementos muy sólidos para poder avanzar en muy breve tiempo con ya la judicialización en contra de presuntos autores materiales e intelectuales vinculados a este hecho delictivo.

Sería cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos. Dos, atrás tres, cuatro, cinco, seis. Adelante. Ya quedamos, ¿eh?, que ustedes van a ayudar a que haya igualdad.

PREGUNTA: Buen día presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. También, buen día al subsecretario.

Presidente, quiero plantearle nuevamente el tema de los refugios para niños víctimas de trata de Rosi Orozco, porque parece que hay una confusión respecto de la competencia. Ayer tuvimos oportunidad de entrevistar a la abogada y fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy y ella nos explicó que en este tema es un asunto federal, que no existe ninguna carpeta de investigación en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México porque es un tema federal.

Y ya revisamos y es que resulta que estos refugios, en general los albergues que están destinados a atender a personas en situación de vulnerabilidad, en este caso son niños víctimas de trata de personas, pero también pueden ser personas en situación de calle o adultos mayores, no importa, están regulados por la Secretaría de Gobernación porque se trata en este caso de albergues que están operados por la sociedad civil, pero el Estado tiene una responsabilidad sobre estas personas en situación vulnerable.

Y ella nos explicaba precisamente esto, que no pueden abrir ellos ninguna investigación, ni hacer justicia sobre este caso porque es un tema de fuero federal, al tratarse además del delito de trata de personas.

Entonces, presidente, bueno, aquí la secretaria de Seguridad Pública, cuando le consultamos qué iba a pasar con este caso y si no iba a quedar impune, ella nos decía que existían estas carpetas de investigación, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México.

Se confirma que en la Ciudad de México no hay nada y en el Estado de México sí hay una carpeta de investigación, porque pues ahí acudieron las propias personas del refugio.

Y aquí la pregunta es, presidente, es si la Secretaría de Gobernación ya presentó alguna denuncia por estas violaciones que ocurrieron en contra de menores, de tres menores de siete, nueve y 11 años, uno de ellos además con la agravante de que tenía una discapacidad intelectual.

Entonces, preguntarle, presidente, si la Secretaría de Gobernación ya presentó esta denuncia, si la van a presentar ustedes al tratarse, pues como dice la abogada Ernestina Godoy, de un tema federal.

Y también si hubo algún tema de violación al debido proceso por parte de la Fiscalía del Estado de México por abrir esta carpeta, cuando en realidad no era su competencia; tendría que haberlo turnado a la Fiscalía General de la República.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues, si te parece, mañana mismo informamos sobre este caso. Hoy voy a pedirle al secretario de Gobernación, al subsecretario, a la secretaria de Seguridad Pública que presenten un informe sobre el estado que guarda esta investigación, en qué instancia está, aunque, independientemente de a quién corresponde, lo que hay que hacer es justicia y que no haya impunidad.

Entonces, mañana informamos. Aun cuando vamos a estar en Culiacán, de todas maneras, se va a informar puntualmente sobre lo que estás planteando.

INTERLOCUTORA: Sí, presidente, porque lo que opera aquí es como una especie de subrogación, como ocurría con las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. El gobierno, las autoridades, en este caso el DIF Nacional, los DIF estatales y también las procuradurías para atención a los niños, a los menores de edad, entregaban a estos menores, víctimas de trata, a estos refugios, porque decían que no tenían espacio en sus propios albergues. Entonces, hay un tema como de subrogación como ocurría también con las guarderías.

Preguntarle también sobre el tema de Vitol. Bueno, ya sabemos, aquí usted nos indicó que ya había esta compañía, esta empresa, gran empresa, la primera en el tema de distribución de combustibles, que ya habían hecho público sus nombres de quienes habían sido corrompidos por parte de Petróleos Mexicanos.

El 22 de abril pasado, bueno, el 22 de abril, el consejo de Petróleos Mexicanos sesionó de forma extraordinaria para decidir ampliar esta contratación que tenían con la firma KPMG para las auditorías internas y se estaba revisando todo el tema de Petróleos Mexicanos Corporativo, pero también de sus filiales y subsidiarias, incluyendo todo el grupo PMI y también a todo el grupo que se controla desde Pemex Transformación Industrial.

Preguntarle, presidente, si estas auditorías se van a cancelar, si ya le informó algo la secretaria de Energía o el director general de Petróleos Mexicanos, si se van a cancelar, toda vez que esta información ya la obtuvieron, ya se sabe quiénes son las personas que se corrompieron.

Y si aquí en este caso ya hay detenciones o algunas órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios que se corrompieron.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya se había presentado una denuncia desde que se dieron a conocer los hechos.

Para que se tengan los antecedentes, esta empresa fue sancionada en Estados Unidos, fue juzgada en Estados Unidos por actos de corrupción. Allá declararon que habían entregado sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicano. Se arreglaron en Estados Unidos, legalmente se llegó a un acuerdo y se comprometieron a reparar los daños, en el caso de México.

La indicación que di en ese entonces es de que se aceptara la reparación del daño, pero que queríamos saber quiénes habían recibido el dinero, quiénes se habían beneficiado con los sobornos, porque era parte de la investigación en Estados Unidos; y tenían los nombres en los juzgados de Estados Unidos y también la empresa, pero pensaron que, si se reparaba el daño, con eso era más que suficiente. Entonces, no aceptamos la reparación del daño y les exigimos que queríamos saber quiénes eran las personas que habían recibido dinero.

Se cancelaron también algunas operaciones, esa fue la instrucción que di, hasta que no se cumpliera con la petición que estábamos haciendo.

Pasó el tiempo y hace como 15 días fui informado de que ya habían dado a conocer los nombres de dos personas de la filial Pemex…

INTERLOCUTORA: Pemex Comercio Internacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pemex Internacional, sí. Y ya se presentó de nuevo, a partir de ahí, otra denuncia en la fiscalía, eso es lo que va hasta ahora.

Y no se puede cancelar ninguna auditoría, se tiene que continuar hasta conocer todo y, una vez que no se afecte el proceso, el llamado debido proceso, pues vamos aquí a informar.

INTERLOCUTORA: Y, presidente, esta semana se espera que ya se resuelva la extradición de Julian Assange, este activista por el derecho a la información tan importante que dio a conocer pues estos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, además de grandes casos de corrupción a nivel internacional.

Usted aquí en la conferencia de prensa matutina había dicho que había la posibilidad de que México le ofreciera asilo político, por toda esta persecución que está sufriendo Julian Assange y todo el equipo de WikiLeaks.

Preguntarle cómo va este tema, presidente, si ha habido algún avance al respecto y si ya se comunicaron con el equipo de defensa de Julian Assange.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ha habido comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sí, nosotros ofrecemos el asilo y estamos a favor de que se le libere porque es un perseguido político.

Es un acto vergonzoso, de que a una persona que da a conocer información valiosa, porque en esa información hay actos de corrupción, en esa información se dan a conocer delitos cometidos entre gobiernos, todo lo que la élite lleva a cabo en secreto, de repente sale por una investigación que ellos hacen y se castiga al que presenta la información, porque supuestamente está violando temas confidenciales, cuando por encima de esos medios está la esencia de la denuncia gravísima de intromisión, asuntos de gobierno y de todo tipo.

Nosotros padecimos de acoso cuando los fraudes electorales y en esos cables aparece toda la información. Pero no sólo es nuestro caso, es de todo lo que hacían —y no sabemos si lo siguen haciendo— en el mundo.

Entonces, se le condena al periodista. Ya deberían de darle su libertad. Y nosotros, si él lo desea, sus familiares, sus abogados, amigos, podría tener asilo en nuestro país, esa es nuestra postura.

Y sí hay relación, pero va a depender de ellos. Ojalá y se tomen en cuenta todos los elementos y que no se actúe por consigna, en ningún caso; que prevalezca la justicia, esa es mi postura.

Tú, pues y la compañera y allá.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Alberto Marroquín Espinoza, de JF Informa, desde Cancún; Frecuencia CAD.com y desde el portal en Querétaro EsAhoraAm.com.

Señor presidente, existe un departamento denominado Centro de Liquidación Regional, que le llaman CLC, que se dedica a evaluar el trabajo del personal que maneja los ingresos de cada caseta de cobro en Capufe. Yo sé que el lunes tocó este tema con Hans Salazar, yo ya le había hablado sobre este tema también hace tres semanas.

Pero obviamente en esta investigación que yo realicé, ya he entrevistado a más de 30 trabajadores, este departamento se dedica a evaluar el aforo vehicular que hay en cada caseta para ver si coincide el número de vehículos que cruza por una caseta con lo que reporta cada —obviamente— cada empleado.

Y como usted señalaba que la directora de Capufe le informó que no coincidían los ingresos o que había un comparativo con años anteriores, que para mí de inicio comparar ingresos con la pandemia pues no es un punto de comparación real; entonces, en este caso sí hay una omisión por parte a lo mejor de los directivos de Capufe si aseguran que hay una diferencia de ingresos y que están robando dinero, pero no hay denuncias de los hechos ante la Función Pública en años anteriores, cuando sabíamos que era una empresa privada de outsourcing, que era relativamente sencillo levantar actas administrativas para poder hacerle los cambios pertinentes del personal en su momento y es personal que lleva más a veces de 10 años, los más jóvenes de dos años de trabajo.

Entonces, yo creo que aquí hay algo que tiene que investigar la Secretaría de la Función Pública en este punto, porque realmente no coincidí yo. Ojalá si nos pudiera presentar a lo mejor la directora de Capufe el informe que le presentó a usted para la justificación, que, digo, no lo veo muy de acuerdo a lo que yo investigué. Porque también está ocurriendo lo mismo en PensionIssste; en Capufe hablamos de 600 personas y de PensionIssste hablamos de 400 personas que pasó algo similar.

Y también llama mucho la atención porque el 23 de diciembre de 2021, la directora de Capufe ya había emitido un oficio dirigido a todo el personal de outsourcing asegurándoles que ya se iban a recontratar a partir de enero y que le echaran muchas ganas, que ya estaban todos con este nuevo esquema de la ley que entró en vigor el 23 de abril de 2021.

Entonces, aquí ocurre algo y ojalá pudiera la Secretaría de la Función Pública investigar porque realmente no es así. Y sí hay una disparidad de ingresos, alguien más arriba, algo está ocurriendo por ahí, incluso desde los jefes, a lo mejor de cada plaza de cobro, porque yo he entrevistado a gente desde Tabasco hasta Culiacán, por ejemplo, hasta el norte del país.

O sea, de verdad he indagado con muchos, incluso muchos de ellos han conectado a mi canal de YouTube para dar su versión, su testimonio cada uno, de lo que ocurre.

Entonces, ojalá que nos pueda decir al respecto sobre esto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a profundizar más sobre el tema, que Elsa Veites informe y que también intervenga la Secretaría de la Función Pública para no cometer ninguna injusticia con los trabajadores, pero al mismo tiempo no permitir la corrupción. O sea, eso es todo, porque estamos limpiando de corrupción todo el gobierno, de arriba hacia abajo y no se tolera la corrupción.

Y hay resistencias, porque estamos hablando de años de estas prácticas corruptas. En Capufe, bueno, ponían a sus compadres, o sea, a la gente más cercana, a los amigos y ya se sabía que el que iba ahí iba a robar.

Y algo parecido está sucediendo ahora y aprovecho para darlo a conocer porque ya no hay espionaje, ya no existe el Cisen, pero sí hay inteligencia, no espionaje, pero sí mucha gente que me informa de todo lo que está pasando y ahora parece como que hay oposiciones, resistencias, boicots en el aeropuerto de la Ciudad de México y me están echando la culpa a mí del tiempo que tardan los pasajeros, por los cambios que se están llevando a cabo. Y viene de arriba.

Tiene que ver con la molestia que todavía no digieren, superan, de que no pudieron atracar con el nuevo aeropuerto de Texcoco y como era muchísimo dinero, estamos hablando de un asalto, de un robo de más de 200 mil millones de pesos, entonces se quedaron molestísimos ellos, sus voceros, sus achichincles y sus seguidores del conservadurismo.

Entonces, quieren que nos salgan mal las cosas y en el aeropuerto, tengo información que hay una campaña echándonos la culpa de que, si hay saturación, si no se atiende pronto a los pasajeros, si se les mantiene una hora, dos horas, pues es culpa del gobierno.

Ayer leí que dieron a conocer, un periódico alarmado, la instrucción de que las aduanas pasen a ser operadas, manejadas por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina.

Entonces, siempre hay estas resistencias porque pues está más que demostrado que hacían su agosto y dominaba, imperaba la corrupción. No estoy hablando de que todos los servidores públicos sean corruptos, hay gente honesta, pero sí hay estas reacciones.

Lo mismo en el caso de la medicina. ¿Se acuerdan cuánta resistencia?, porque tenían el negocio de la compra de los medicamentos, 100 mil millones de pesos, una red, una banda.

Todavía ayer sacó Loret de Mola un reportaje sobre los médicos de Cuba, que es un reportaje, un refrito yo creo que de hace 10 años, promovido por las organizaciones que están en contra del gobierno de Cuba, que hablan de que los médicos cubanos son esclavos porque tienen que pagar y que los amenazan. O sea, el mismo guion y Loret ahí está. ¿Y qué autoridad tiene Loret, si él trabaja para una de estas farmacéuticas, una distribuidora que se beneficiaba con la corrupción que imperaba en el sector Salud?

Pero en algunos casos es porque ya no tienen privilegios y estaban muy enraizadas esas prácticas. Yo siempre he dicho que nuestro movimiento, la transformación, iba a ser pacífica, sin violencia, pero radical, porque íbamos a arrancar de raíz —la palabra ‘radical’ viene de ‘raíz’— el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios y es lo que estamos haciendo. Entonces, como estaban muy arraigadas, enraizadas, estas prácticas, pues siguen con sus molestias y siguen con sus campañas, pero no se trata de afectar a los trabajadores.

Y por lo general, la mayoría de la gente actúa con honestidad. No se repite, pero yo sí lo tengo que estar recordando, que la mayor riqueza de nuestro pueblo o la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo, pero hay una cúpula enajenada por el dinero, por lo material, muy echada a perder; minoritaria, pero con mucha influencia.

Entonces, vamos a buscar la forma de que se aclare todo esto porque sí ha habido un aumento en los dos casos, en Capufe más ingresos, en todo lo que tiene que ver con las casetas.

Cuando llegamos estaban tomadas las casetas, las de Morelos y las que iban a Puebla. Me acuerdo todas las de Nayarit, todas las de Sinaloa, todas tomadas y cobraban y dijimos: Se acabó esto.

Y se ha avanzado, bueno, porque así tenemos ingresos y ese es el dinero que se utiliza para las pensiones, para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre, pues para comprar las vacunas, que antes ese dinero se lo robaban y como robaban arriba, abajo se decía: ‘Pues podemos hacer lo mismo’.

Y en aduanas está pasando algo similar. Desde que están los militares y marinos a cargo de las aduanas se ha incrementado la recaudación, nada más por aduanas se obtienen un billón de pesos. Entonces, ¿cómo no voy —a nivel general, un billón de pesos de ingresos por aduanas— cómo no voy a ocuparme de eso y cómo les voy a dejar las aduanas a los gobernadores? Ya no, los actuales no, pero antes era ‘estas me corresponden a mí y yo voy a proponer’.

Y los sistemas de vigilancia, me llamó la atención de que había un contrato de cámaras, porque era una robadera completa, hacían la faramalla de que con sistemas modernos se detectaba el robo y había que comprar drones y cámaras, lo que pasaba con el huachicol.

Entonces, robaban en eso; por lo general, esos equipos ahí quedaban, echándose a perder, porque no les interesaba, era el moche por la compra de los equipos.

Pero, además, si se instalaban los equipos, se subcontrataba o subrogaba el servicio a una empresa que era la que manejaba las cámaras y eran contratos de dos mil, de tres mil pesos, dos mil, tres mil millones de pesos. Y se empiezan a revisar todos los contratos y se les empieza a decir:

—Bájale 200 millones.

—Pues sí.

—No, pero es muy poco, bájale más, bájale 500.

—Sí.

Me refiero a si sale rojo o sale verde, los sistemas de vigilancia, hasta que de dos mil a 300 millones. Lo que querían era tener control, ¿por qué?, porque ahí se decidía cuándo se ponía en verde y pasaba todo. Entonces, no les importaba cobrar por el servicio si cobraban por lo otro, que ese era el negocio real.

Entonces, todo eso se ha ido limpiando, ¿y cuál es el resultado?, pues que no hemos necesitado deuda y tenemos una buena recaudación. Todo eso nos ayuda.

Entonces, la corrupción pues hay que combatirla porque eso es lo que nos permite, es una fuente de financiamiento para el desarrollo de nuestro país y para beneficio de la gente.

Pero también no significa pues cometer injusticias. El que está trabajando bien, que es un buen servidor público, ese no debe de preocuparse por nada; pero el que está buscando cómo hacer una transa, pues ese sí no lo queremos y hay que denunciarlo.

Y no sólo a los de abajo, porque también esa era la vieja práctica de la simulación, del engaño. ‘¡Qué barbaridad! ¡Cuánta corrupción!’, echándole la culpa a los que antes se les conocía como mordelones, ¿no?, o a los oficinistas. Claro que había esas prácticas, pero abajo eran mordidas, arriba tarascadas y ahí nos tenían entretenidos pensando que la corrupción tenía que ver con el agente de tránsito, claro que también con el agente de tránsito, o con el oficinista; y arriba, impunidad, condonación de impuestos, grandes negocios, nada más que era delincuencia de cuello blanco, que no perdían ni siquiera su respetabilidad.

Entonces, todo eso es lo que tiene que cambiar, ya está cambiando y tenemos que continuar con eso y cada vez la gente está más consciente.

INTERLOCUTOR: Sí, porque, efectivamente, están justificando despedir a los de abajo, para arriba justificar que ya hubo un faltante, pero la culpa la tuvieron los de abajo. Como ocurría en Pemex, por eso permitían el huachicol, porque había arriba un gran robo, pero mejor ‘échenle la culpa a los huachicoleros’ que robaban los ductos con pequeñas tomas y así justificaban los grandes robos en Pemex, por ejemplo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, eso es lo que vamos a revisar en este caso.

INTERLOCUTOR: Capufe y Pensionissste también, es otro caso igual.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo mismo.

INTERLOCUTOR: Y, bueno, en una denuncia ciudadana, señor presidente, en el 2017… Yo sé que no es competencia de la federación, pero es que de verdad en Insurgentes Norte número 1260 hubo un edificio que quedó en muy mal estado; ya se reparó, pero realmente sigue igual, pero ya dijeron las autoridades que ya está bien el edificio, pero son 165 familias que saben que están en grave riesgo en ese edificio.

Lo que piden ellos nada más es que un ingeniero estructurista ajeno al gobierno de la Ciudad de México, que haga una evaluación realmente. Es lo único que piden ellos para que les den esa garantía, porque saben ellos, tienen estudios que ese edificio sigue mal.

Entonces, ojalá, es el único apoyo que piden ellos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo hacemos, sí, nada más entrega los datos para que Protección Civil haga un dictamen.

INTERLOCUTOR: El martes pasado estuvo en Querétaro el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad con el gobernador Mauricio Kuri. ¿No le comentaron algo respecto? ¿Cómo ven a Querétaro?

Y también invitarlo a usted. ¿Cuándo va a Querétaro a llevar a cabo una mañanera? Porque hemos visto que cuando va a una ciudad, a un estado, a una mañanera, pues siempre lleva buenas noticias, lleva inversión y ojalá nos tocara la suerte a Querétaro. No ha ido usted desde agosto, la única mañanera fue en agosto de 2020 en Querétaro. ¿Cuándo nos…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy a ir.

INTERLOCUTOR: ¿Para cuándo más o menos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pronto, lo más pronto posible.

Y llevo muy buena relación con el gobernador de Querétaro, con el gobernador Kuri. Entonces, sí vamos a ir. Ahora no podemos estar en los estados o haciendo actos —que sí podríamos estar en supervisión— en donde hay elecciones, pero en Querétaro no hay, entonces sí vamos a estar.

INTERLOCUTORA: Sale. Gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tú vas después, pero a ver, va él, tú y luego, a ver, pues tú de una vez. Espérense, espérense, espérense, ya, paren. Así se decía antes, cuando llegaba una noticia de última hora, ‘paren máquinas’.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, presidente.

Ramón Flores, de El Centinela Informa and The Human Hoy de Inglaterra.

Presidente, una parte que hemos descubierto del golpe blando se llama el descontento social. Hemos hecho una investigación en El Centinela Informa en varios municipios que son parte del PRIANRD, así los vamos a llamar.

Estos personajes han estado haciendo un trabajo sigiloso vendiendo terrenos federales y le voy a traer aquí las pruebas, presidente, donde, por ejemplo, ellos venden terrenos y exhiben este recibo de dinero de papelería en 200 mil pesos y dice ‘anticipo para la compra del terreno’, pero después a la víctima de fraude lo obligan a pagar el catastro o el predial.

Aquí tengo el recibo de Santa María Huatulco, que estaba gobernado por el PRIANRD, hoy ya gobierna Morena, donde lo obligan a pagar 15 mil pesos. Traemos también, traemos lo que es las conversaciones de Whats, donde el exfuncionario le dice que es problema de Fonatur y que es problema del presidente, que no está liberando esos terrenos.

Le están haciendo un descontento social abajo en los municipios para precisamente seguir sobre ese golpe blando que traen.

Entonces, presidente, ¿qué podríamos hacer o qué se puede hacer respecto a estos documentos?, que le voy a entregar a usted ahorita para que lo revise su Consejería Jurídica y que la Consejería Jurídica también revise o les haga una auditoría a los municipios porque, de verdad, no nada más es Oaxaca, hemos descubierto casos en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, porque debido al desconocimiento o un poco… no quiero manejar la palabra ‘ignorancia’, pues se aprovechan de estas personas que quieren comprar terrenos, pero están vendiendo terrenos federales los municipales con operadores políticos que tienen ahí.

Tengo aquí hasta la credencial de elector de la persona que le vendió ese terreno y que dice que era culpa de Fonatur, que no quiere entregar el terreno y que es culpa de usted.

¿Qué nos puede comentar al respecto? Si se puede hacer una investigación, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya estamos trabajando en eso. Hay muchos terrenos nacionales y de Fonatur, que son los más codiciados porque están en las playas, en el caso de Huatulco son miles de hectáreas de propiedad federal y han estado invadiendo y hay líderes, entre comillas, que se dedican a eso y cada vez hay más invasiones toleradas. Entonces, ya estamos haciendo un inventario de todos los bienes federales, de todos los bienes de la nación, para protegerlos y frenar esas invasiones y esos fraudes y, coincido contigo, promovidos en la mayoría de los casos por las mismas autoridades. Pero ya estamos en eso.

Nos entregas la información.

INTERLOCUTOR: Sí, aquí traigo toda la documentación, ahorita se la llevo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Es uno de los lugares en donde hay más invasiones, Huatulco; pero no sólo es el único, esto es lo que ha descompuesto bastante toda la Riviera Maya también de esa forma y otros sitios, otras zonas turísticas y distintos bienes.

Entonces, vamos a proteger, hay un plan que ya estamos por implementar para proteger bienes de la nación, porque si no lo hacemos se lo van a robar todo. Algunos están esperando que yo me vaya porque están haciendo el cálculo, creo que equivocado, de que va a regresar la pandilla de rufianes que gobernaba y se van a equivocar porque no va a ser así, porque el pueblo ya no quiere que siga el saqueo.

Pero, de todas maneras, vamos a dejar protegido el país. Vamos a buscar la forma de que ya no sigan entregando concesiones para la minería; ya protegimos litio, pero tenemos que crear todavía la institución encargada de ese propósito, la ley reglamentaria.

Todo lo de Fonatur, que se ha manejado como un botín y hasta ahora porque nos ha llevado tiempo, porque fue mucho lo que duraron, siempre lo repito, 36 años, es una generación, 36 años el periodo neoliberal, que es sinónimo de robo, de saqueo, entonces se introdujo eso hasta la medula. Si nos salvó el pueblo, las culturas que vienen de lejos, las costumbres, las tradiciones, la honestidad de nuestro pueblo.

Porque el propósito era que la mancha negra invadiera todo, que se perdieran todos los valores y que predominara lo material, la ambición al dinero, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso crearon lo del mecanismo aspiracionista y ‘cuánto tienes, cuánto vales’ y lo que he dicho aquí, los ejemplos: si tienes un carro último modelo, sí te pueden voltear a ver, un Ferrari.

‘Oh, sí lograste comprar una casa en una zona exclusiva. ¿Cómo le hicistes?’ Quién sabe, eso no importa, el fin justifica los medios.

Si tienes tu departamento en Nueva York, en Miami… Y no todo el que tiene es malvado y el que hace dinero con trabajo de conformidad con la ley, merece respeto, pero estamos hablando de este sistema que se estableció, de que había que sobresalir a costa de lo que fuese.

Entonces, todo eso es lo que estamos enfrentando y vamos a cuidar los bienes. Y hemos recuperado bastante, pero nos falta todavía, o sea, necesitamos seguir limpiando de corrupción.

Y esto que estás planteando es cierto; tan es así, que ya estamos haciendo un inventario de todos los bienes, porque también, en el desorden, si no se sabe cuánto tiene Fonatur o lo maneja el delegado de Fonatur…

Hasta hace poco me enteré de que había un delegado en Fonatur que rentaba la casa presidencial. Yo no uso esos inmuebles, voy a hoteles que, dicho sea de paso, son buenos hoteles, limpios, económicos, me tratan muy bien los trabajadores, me cuidan los cocineros, chefs, son muy solidarios y entonces me siento muy bien.

Pero había casas para los presidentes, hay todavía; pues no voy. De repente me entero de que la usaban, porque la rentaban y no sé si ingresaba el dinero o no.

Entonces, ¿para qué nos quedamos con esas casas? Mejor vamos a que se rifen, se vendan y se entreguen para algo en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo, entregarle al pueblo los bienes para que los protejan, los cuiden y se beneficien.

Es como el Tianguis del Bienestar. Ya les vamos a informar cuánto se ha entregado en los pueblos más pobres de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, Veracruz; ahora están en Chiapas, en Los Altos.

¿Y qué llevan?

Todo lo que se decomisa, que se acumulaba en almacenes, se tenía que pagar renta de esos almacenes; y todo lo que se decomisaba —ropa, zapato, ventiladores, de todo—, se echaba a perder o se lo robaban y además tenía que pagarse la renta de las bodegas. Entonces, dijimos: Todo eso para la gente pobre.

Y qué me va a importar que digan que es populismo, paternalismo; a estas alturas, imagínense. Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista.

INTERLOCUTOR: Presidente, en un segundo tema, bastantes migrantes que se han acercado al programa de El Centinela Informa, donde ellos le piden de favor o le solicitan, que ellos quieren regresar a México con una seguridad.

¿Cuál es la seguridad?

Tener una vivienda y poder pagar su seguro social. Ellos le están pidiendo que si usted puede crear un programa en conjunto entre el Infonavit y el IMSS.

¿Se imagina cuánto dinero ingresaría, por ejemplo, si un migrante empieza a pagar su seguro social aquí, en México? O si, por ejemplo, ellos, así lo dijeron, ‘si el presidente nos puede dejar adquirir una vivienda en México, que, por ejemplo, nos pidieran 100 dólares semanales’, sin problema lo pueden pagar, como ellos lo dicen, su casa.

¿Se podría hacer un programa en conjunto entre el Infonavit y el IMSS para que puedan beneficiar a los que usted llama héroes vivientes, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí y sí lo vamos a hacer, porque además ya lo he escuchado, hay mucha gente que quiere regresar a México, cada vez hay más gente grande que quiere venir a sus pueblos.

Bueno, nunca se pierde la querencia. Hay un corrido de Los Tigres del Norte que habla de eso, del papá grande que quiere regresar y ya los hijos ya no quieren, creo que se llama La jaula de oro, así se llama ¿no? A ver si la buscan y la escuchamos.

Pero hay muchos papás o gente grande que quiere venir y necesita información de qué facilidades, de qué podrían hacer con su regreso.

Estamos buscando la forma también de hacer una financiera para el bienestar, porque existe el Banco del Bienestar, pero el Banco del Bienestar, que está creciendo cada vez más, va a tener cerca de tres mil sucursales, hasta en los pueblos más apartados para que la gente pueda cobrar lo que por justicia le corresponde de pensiones y becas y se ha estado avanzando, pero el Banco del Bienestar queremos que se dedique en una primera etapa, que se consolide, como un banco para la dispersión de recursos; es decir, que el adulto mayor cobre ahí, que el que tiene la beca cobre ahí, que el campesino que recibe el apoyo del programa Producción para el Bienestar o Sembrando Vida cobre ahí.

Y ya estamos dispersando cerca de 450 mil millones de pesos y va a ir creciendo. Yo considero que ese banco va a llegar a dispersar antes de que terminemos cerca de 700 mil millones de pesos. Entonces, podría ese banco también hacerse cargo de ahorros, hacerse cargo de las remesas, dar los créditos, pero no, eso lo dejamos para otras etapas, lo que nos importa es consolidar el sistema de dispersión de recursos.

Y no saben lo que cuesta poner las sucursales, no sólo es dinero. Las sucursales las está construyendo el Ejército, los ingenieros militares, cinco millones de pesos la construcción y llevan como mil 400 terminadas, vamos avanzando muy bien. Lo que cuesta es que se necesita la comunicación de internet y no hay, entonces estamos resolviéndolo para que los cajeros de estas sucursales puedan funcionar con seguridad.

Entonces, el banco va a ser para eso y la financiera va a tener —de Bienestar— otros propósitos y va a ser Telecomm, que dejaron ahí como testimonio, como testigo de lo que era antes, pero muy en el abandono y tiene alrededor de mil 700 sucursales.

Entonces, en Telecomm vas a seguir con los giros y los telegramas, todavía; pero ya Telecomm ya está recibiendo también remesas y lo vamos a fortalecer para que pueda recibir remesas.

Y Telecomm va también, que ya no se va a llamar así, va a ser Financiera para el Bienestar, va a recibir ahorros y al mismo tiempo va a entregar créditos, va a ser la única institución pública para entregar los Créditos a la Palabra y las Tandas para el Bienestar.

Y ahí vamos a crear un centro de atención a migrantes que quieran regresar.

INTERLOCUTOR: ¿A partir de cuándo sería?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí vamos, si es que… Ya tenemos todo, es cuestión del tiempo, estamos trabajando en eso.

INTERVENCIÓN: Telecomm tiene (inaudible) operaciones por día para (inaudible) a que llegue a comunidades indígenas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va a llegar a mil 700 y los bancos van a ser complementarios, va a haber una relación.

Pero, bueno ya, la ponemos, vamos a poner, para nuestros paisanos, nuestros paisanos

(VIDEO MUSICAL: LA JAULA DE ORO, LOS TIGRES DEL NORTE)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

PREGUNTA: Hola, muy buenos días, señor presidente.

Soy Pepe Ramírez, del canal El Charro en vivo, un canal de medios digitales.

Señor presidente, hace unas semanas en esta conferencia de prensa se presentó lo que es la reforma electoral que busca, como ya todos sabemos, fortalecer la democracia, no permitir más fraudes electorales, así como abaratar el costo de la misma, ya que tenemos un aparato electoral obeso, que nos cuesta millones de pesos a las y los mexicanos cada año.

Esta iniciativa ha generado un gran debate, tanto en la ciudadanía como en la clase política de nuestro país. En este caso, la última, los partidos políticos ya fijaron su postura; tal es el caso del Partido Acción Nacional, del PRI y del PRD, que ya rechazaron esta propuesta argumentando que es un retroceso a la democracia.

En días posteriores, el PRI y el PAN presentaron individualmente su propuesta, una propuesta de contrarreforma que se compone de varios puntos. Sin embargo, presidente, parece que no conocen la historia de nuestro país y es que el PRI propone regresar la figura del vicepresidente, una propuesta que es innecesaria.

Además, proponen la anulación de las elecciones si hay indicios de participación de la delincuencia organizada porque ellos tienen la narrativa de que presuntamente Morena es financiado por la delincuencia y esto lo han hecho su bandera.

Y así como estas son la mayoría de sus propuestas, que dejan entrever su gran preocupación por seguir cuidando sus privilegios recibiendo recursos públicos, además de que buscan se establezca un poder donde las cúpulas de los partidos políticos sean los que decidan, inclinen la balanza de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, la propuesta del PAN, que busca regular la declinación de las candidaturas; o, por ejemplo, la propuesta de ambos partidos de aplicar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y así cerrarle el paso a cualquier candidato que les resulte incómodo.

Es decir, presidente, ellos quieren acomodar las reglas de tal manera que lo que no pueden ganar en las urnas lo hagan a través de diferentes estrategias, sin importarles la voz de las y los mexicanos, relegándola a un segundo plano.

En esta situación, presidente, la pregunta sería: ¿qué opina usted de estas propuestas que presentan los partidos de oposición?

Y, presidente, de no aprobarse su iniciativa que usted presenta ¿qué acciones emprendería su gobierno para fortalecer la democracia? Y es que, al final, todo se resume en el tema electoral para la transformación de nuestro país y en este caso es importante el tema electoral y que se escuche la voz de las y los mexicanos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a esperar a que pasen las elecciones y vamos a hablar más sobre el tema, porque sí es necesario que se abra el debate, que se trate el asunto.

Antes iban a reformar la Constitución y el pueblo no se enteraba, sólo arriba, porque como tenían el control absoluto de los medios de información la gente no se percataba.

O manipulaban. ¿Se acuerdan cuando querían privatizar el petróleo en el tiempo de Calderón, que había unos mensajes en radio, en televisión, de que los mexicanos teníamos un tesoro? ¿Se acuerdan de eso? De repente habría hasta que rescatar esos mensajes. Y que se podía sacar ese tesoro, ¿no? si se privatizaba. No lo narraban de esa manera, pero ese era el mensaje.

Al final, ni siquiera les importaba sacar el petróleo de aguas profundas, porque supuestamente el tesoro en aguas profundas, el mensaje, el engaño era ese, pero lo que querían era sacar el petróleo en tierra y en aguas someras, donde está el petróleo.

Al final lograron su propósito, porque hubo hasta sobornos, compraron votos para la llamada reforma energética. Por eso está en la cárcel el anterior director de Pemex, entre otras cosas.

Bueno y entregaron 110 concesiones para sacar el tesoro. Y de las 110 concesiones entregadas en las zonas donde hay petróleo, que no son en su mayoría en aguas profundas, sino en someras y en tierra, pues de las 110 concesiones, sólo tres tienen producción y cuando mucho están extrayendo 30 mil barriles y engañaron de que a estas alturas iban a estar extrayendo con esos convenios, con esas concesiones, dos, tres millones de barriles diarios. Esto que les estoy planteando está en los considerandos de las reformas.

Entonces, se acostumbraron a engañar.

Y en ese entonces yo recuerdo que hacíamos encuestas y la gente estaba a favor o estaba dividido: la reforma que tenía menos aprobación era la fiscal, la de los impuestos; pero esta tan importante, porque era la entrega de los bienes del pueblo, de la nación, a particulares, sobre todo a extranjeros, como era tanto el bombardeo en los medios y no había información suficiente, llegó a estar 50-50. Y la gente, pues sí: ‘Ahí va a venir, va a llegar la dolariza —porque así decían—, viene el dinero a raudales, va a haber empleos, va a haber producción, no va a aumentar el precio de las gasolinas’.

En ese paquete estaba la reforma fiscal, la reforma educativa.

Entonces, no había debate, que eso es una cosa interesante; ahora se procura el debate y en el caso de estas reformas, como lo fue la reforma eléctrica, va a haber debate para la reforma electoral, todo el pueblo, porque hay gente engañada, desinformada.

Me estaban comentando que en Las Lomas había unas mantas, unos carteles colocados en algunas casas que dicen: ‘En este hogar defendemos al INE’, algo así. ¿Y de qué lo defiendes?, o sea, si el INE no va a desaparecer; o sea, a lo mejor cambia de nombre, pero tiene que haber un órgano autónomo encargado de organizar las elecciones, nada más que ese órgano autónomo encargado de las elecciones tiene que ser manejado por mujeres y por hombres honestos, íntegros, porque no existe eso, no ha existido.

Los avances que hemos logrado en materia democrática se deben al pueblo, no a esos funcionarios, no a los institutos, no a los aparatos. Entonces, lo que queremos es poner en correspondencia la vocación, la voluntad democrática del pueblo con instituciones honestas, rectas, que verdaderamente actúen con imparcialidad.

El otro día estaba yo leyendo un mensaje en redes sociales, alguien que decía: ‘Por 26 mil pesos o 30 mil pesos no comprobados le quitaron dos candidaturas a un partido’, dos, por 20 o 30 mil pesos, ahí les dejo de tarea que busquen el mensaje.

Y se sabe de un dirigente —recientemente— que recibió de un empresario no sé cuántos millones…

INTERVENCIÓN: ¿El de Cinépolis?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo no sé, son ustedes, a ustedes son a los que van a sancionar.

Y el INE no dice nada, nada, ni el tribunal. Y es posible que ya alguien haya presentado una denuncia y si no ha presentado una denuncia son cuestiones que se deben de seguir de oficio. Entonces, ¿qué autoridades hay?

Y eso también va para los medios, no para todos y menos para ustedes, me refiero para los machuchones. Sale información parecida, que no voy a referirme a ello y en ningún medio convencional, en la televisión, en la radio, en los periódicos, a lo mejor en algunos si. Silencio. ¿Dónde está el profesionalismo, la objetividad, la independencia? Por eso pues la gente ya no les cree, a pesar de que hay una campaña en contra de nosotros, como nunca.

Me estaba diciendo mi esposa ayer que estaba escuchando el radio, a ver si me acuerdo de la estación, creo que MVS, sí, de un informador que estaba diciendo, empezaban los encabezados de las noticias y abría diciendo: ‘Pues la laguna de Bacalar de los siete colores ya no va a tener ningún color porque el Tren Maya va a destruir la laguna’, así, de ese nivel de exageración, pero como la nota principal.

Y creo que hasta me dijo que le cambié… digo, que le cambió y que las noticias estaban así, de ese tipo. Entonces, le hice una recomendación respetuosa, porque cada quién es libre, le digo pues: música clásica, cuando vayas en el carro pon música clásica y te evitas enojos o malos momentos.

Pero eso aquí y les invito a que hagan el ejercicio, que vean los conductores…

Ah, ya sé, ya sé, ya sé, lo otro que escuchó, a Joaquín, que aquí hablé de al carajo y él habló de cuántas veces he mencionado la palabra ‘carajo’ y sí explicó que es el carajo en la Marina, mandar al carajo a alguien.

Sí, creo que fue ayer, sobre los dos temas.

Entonces, hay que debatir. Cuando pasen las elecciones, al debate y ya se tratan todos los temas.

INTERLOCUTOR: Presidente, mi segunda pregunta, de hecho, va acorde a lo que acaba de comentar. Y es que el martes en una conferencia de prensa los dirigentes de los partidos PRI, PAN y PRD dieron a conocer que presentaron una serie de quejas ante el Instituto Nacional Electoral en contra del canciller Marcelo Ebrard, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, por participar en actos de campaña apoyando a los candidatos de Morena, alegando de que se vulnera el principio de imparcialidad y equidad en la contienda, violando el artículo 134 de la Constitución.

Asimismo, lo acusan de actos anticipados de campaña; ellos alegan que se han estado utilizando recursos públicos para beneficiar a los candidatos de Morena.

Y aquí contrasta con lo que acaba de comentar, en este caso estos audios que se filtran y además lo que está pasando en un estado como Tamaulipas, donde el gobernador de esta entidad está a todas luces metiendo mano.

Pero esta situación, presidente, ha generado un gran debate en las redes sociales y es que muchos ven estas quejas que se presentan y que también los mismos partidos dicen, exhortan a la fiscalía para que investigue todo esto que se está viviendo en las elecciones, lo ven como una estrategia para cerrarle la puerta a estos tres funcionarios que tienen altas posibilidades de participar en la elección del 2024.

Y la ciudadanía tiene el temor de lo que, como usted lo acaba de comentar hace unos momentos, pues que el Instituto Nacional Electoral actúe parecido a lo que se vivió en el 2021 en Michoacán y Guerrero, esto ha generado una gran preocupación.

Y en este caso, presidente, pues yo le preguntaría qué opina sobre estas denuncias que presentan estos dirigentes y si usted también concuerda que se trata de una estrategia o en este caso qué es lo que sucede con ellos.

Es cuanto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no quiero opinar mucho sobre el tema. Pienso que estamos en vísperas de seis elecciones, no deja de haber nerviosismo y los partidos están en lo suyo y van a haber denuncias.

Lo que hay que buscar, eso es lo que a mí me importa más, es que la gente participe y que las elecciones transcurran de manera pacífica, que se respete el voto, que no haya fraude electoral, que las elecciones sean limpias y libres. Eso es lo más importante de todo.

Y que sean los ciudadanos y tenerle mucha confianza al pueblo. Siempre lo he dicho, el pueblo no es tonto, tonto es que el que piensa que el pueblo es tonto, la gente sabe muy bien.

Y decía un maestro: ‘A lo mejor el pueblo no tiene del todo claro lo que quiere, pero tiene perfectamente claro lo que no quiere’. Ya la gente no quiere corrupción, no quiere cacicazgos, no quiere impunidad, no quiere injusticias, no quiere racismo, ni clasismo, ni discriminación, no quiere prepotencia, no quiere políticos fantoches, nada de eso quiere ya el pueblo. El pueblo se cansa de tanta pinche transa.

Ya me voy. A ver, una, la compañera.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Para preguntarle sobre el tema de la seguridad. Conocemos que están en marcha los programas de bienestar para combatir las causas o el fondo de la violencia, que todos los días usted encabeza la reunión de seguridad para revisar el tema, la creación de la Guardia Nacional y un despliegue sin precedente de las Fuerzas Armadas en el territorio y, sin embargo, no cede la violencia. Puede haber un debate sobre la interpretación de las cifras y el compartido de las cifras, pero los delitos de alto impacto están presentes todos los días en la sociedad.

¿Qué está fallando, presidente? ¿Qué se puede ajustar de la estrategia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo pienso que vamos avanzando, que es un problema complejo, heredado, se abandonó durante mucho tiempo y sobre todo no se atendió el fondo, el origen de la inseguridad y de la violencia.

INTERLOCUTORA: Pero ya estamos a más de la mitad del sexenio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: Pero ya estamos a más de la mitad del sexenio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero lo que no se hizo se arraigó y ahora estamos padeciendo de los polvos de aquellos lodos. Y es un proceso que lleva tiempo, pero ya se están viendo los resultados.

Nos costó muchísimo detener el incremento en homicidios, la tendencia, lo que he planteado aquí, pero afortunadamente ya hay una disminución, leve, pero ya no continuó el incremento, ya no es la tendencia.

Y aquí está muy claro y estos son cifras oficiales que han dado, de que es en lo que menos hay cifras negras, porque por lo general se denuncian todos estos delitos de homicidio. Y así venía, esto es el 15, pero estamos hablando… A ver si Carlos te manda una lámina donde vienen los incrementos por año de los últimos tiempos, cómo se incrementaba año con año, 10, 15, 20 por ciento.

Así recibimos, aquí entramos nosotros y miren, ya no siguió así. Se van a molestar mucho mis adversarios, los conservadores, pero como a veces no me tienen ninguna consideración, aunque los respeto mucho, se van a enojar si digo que era muy probable que, si ellos hubiesen ganado, si hubiese continuado la misma política, esto estaría acá. Entonces, llegamos y empezamos a contener, a contener.

Y aquí iniciamos los Programas de Bienestar, como una filosofía nueva, porque para los conservadores no hay más que la mano dura, las medidas coercitivas, cárceles, leyes más severas y hasta cuestiones extremas de exterminio.

Entonces, nosotros no creemos en eso, consideramos que lo fundamental es ir a las causas, que no se puede enfrentar el mal con el mal, lo que fracasó.

¿Qué, no había masacres durante todo el periodo neoliberal? Sobre todo, ¿no declaró la guerra Calderón?

INTERLOCUTORA: Eran masacres a manos del Estado, ahora lo que seguimos viendo son masacres por el enfrentamiento entre los grupos criminales, pero en medio está la sociedad, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no es el Estado.

INTERLOCUTORA: Pero no importa, sigue muriendo gente inocente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí y tratamos de evitarlas, pero hay una gran diferencia, no es el Estado. Imagínense que Calderón tenía a García Luna de secretario de Seguridad.

Entonces, aquí ya empieza.

Acabamos de tener ayer, antier, un día de los más duros, difíciles, con 118 homicidios; afortunadamente hoy ya fueron, en el informe, de 65, 67, 65.

INTERLOCUTORA: Pero ¿esos picos de violencia a qué obedecen?, ¿hay una falta de capacidad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: Pero ¿esos picos de violencia a qué obedecen?, ¿hay una falta de capacidad institucional?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, obedecen, yo lo explico, yo lo explico, lo tengo clarísimo:

Primero, que se desintegraron las familias, se abandonaron a los jóvenes.

Se pensaba que todo se iba a resolver con medidas coercitivas, con la mano dura.

Se asoció la delincuencia con la autoridad, no había frontera, era lo mismo. Y regreso al caso de García Luna, pues estaba asociado con una banda, entonces se perseguía a unos y se protegía a otros, había contubernio y también vinculación de autoridades con la delincuencia.

A mí me llama mucho la atención lo de Guanajuato, para hablar en plata. ¿Por qué tanto tiempo el procurador de Guanajuato, si es de los estados con más homicidios? Y le he pedido respetuosamente al gobernador que haya una evaluación sobre el funcionamiento de la fiscalía estatal, pero parece que ahí hay grupos de intereses creados que son los que mandan.

¿Por qué no pones lo de homicidios? Esto es ayer y, de todas maneras, lo de antier fue lo del enfrentamiento, la masacre en un bar en Celaya y ayer que tenemos 65, ya no 118, de todas maneras, 10 de los 65, 15 por ciento en Guanajuato.

Pero vamos a seguir con el tema, porque es muy interesante. ¿Puedes poner el de porcentajes?

Y esto es homicidio, miren los porcentajes de incremento: del 15 al 16, 16.4 por ciento de incremento en homicidio; del 16 al 17, 32 por ciento; del 17 al 18, 23; aquí entramos nosotros, del 18 al 19, 6.9; del 19 al 20, 3.9; del 20 al 21, menos 3.9; lo que llevamos del 22, menos 12.

Aquí está, 46, 53, 71, 88, 94, estos son diarios, 97, 94, 82 y entramos con 88.

Pero pon secuestros. Esto es lo que más nos ha costado trabajo, lo más difícil y es de lo que se agarran nuestros adversarios. No mencionan, esto no lo mencionan.

Pero vámonos a responsabilidades, aunque eso es un asunto secundario, porque a la gente no le importa si es del fuero común o es del fuero federal, pero vamos estrictamente a lo que es del fuero federal, ahorita vamos a ir.

Esto es secuestros, esto no se había visto casi nunca.

Y si vamos al robo de vehículo ¿cuándo…? Yo tengo la experiencia de que cuando me tocó gobernar la Ciudad de México era un problema serio, no tanto homicidio, sino robo de vehículo. En homicidio, cuando estaba de otro partido, estaba como a tres diarios aquí, el ingeniero Cárdenas le bajó y yo lo bajé y lo dejé en 1.9 y luego subió… No, lo bajó más Marcelo y ya últimamente subió, llegó hasta seis diarios y ahora con Claudia lo bajó a 1.9, después de 20 años, sí, como 20 años aproximadamente.

Bueno, pero recuerdo que dejé como en 70, 75 robos diarios de vehículos. Me acuerdo que los que más se robaban en ese entonces eran los Volkswagen, porque había en ese entonces como 120 mil taxis y la mayoría eran Volkswagen y se los robaban, la mitad de los carros que se robaban eran Volkswagen porque los desmantelaban y vendían las piezas y casi no cambiaba el tipo de pieza y por eso muchos robos de Volkswagen y eran dos puertas, tenía problemas.

Y a partir de ahí ya se reglamentó al mismo tiempo que se autorizó la credencial única se decidió que ya los taxis tenían que tener cuatro puertas y ahí empezó a cambiar.

Pero, bueno, hablo de 75 robados, 80, lo encontré creo que en 120 diarios; y ahora resulta que en la ciudad el robo de vehículos, a ver si no lo tienen, es como 15.

Y el otro día se enojaron porque dije que la Ciudad de México tiene menos delincuencia que Nueva York, hasta un periodista de esos muy famosos lo tomó a mal.

Entonces, sí se ha avanzado, sí se ha avanzado y vamos a avanzar más.

¿Por qué tenemos ventaja?

Primero, porque no permitimos la corrupción.

Segundo, porque no hay contubernio, está bien definida la autoridad y no está asociada, no hay asociación delictuosa, como existía anteriormente.

Y lo otro, que trabajamos todos los días.

Y, lo más importante, estamos atendiendo las causas.

Y eso lleva tiempo. Por eso nunca hacían nada, porque nos daban el avión y nos decían: ‘Sí, sí, sí, está bien, que se atienda la pobreza, que aumente el salario, que haya empleos, que se atienda a los jóvenes, pero eso tarda mucho’ y nunca se hacía. Nosotros desde que iniciamos estamos en eso; y sí lleva tiempo, pero ya hay resultados.

Esto es en la ciudad. En aquel entonces, como la mitad era con violencia… Pero el robo general de vehículos, ¿no lo tendrás? Lo tienes separado.

A ver, pero aquí era 4.8. A ver, sin violencia, 11.9, estamos hablando de 16 vehículos.

Y esto, tampoco hay en esto cifra negra porque en, porque en los robos de vehículo lo que sucede es de que, no sé ahora, pero antes como el 60 por ciento estaba asegurado; y los carros que no están asegurados, cuando los roban, de todas maneras, el dueño va a presentar la denuncia para que no usen el carro y se cometan delitos y los culpen a ellos. Entonces, tampoco ya cifra negra.

A ver, vamos a lo del fuero federal.

INTERLOCUTORA: Pero, presidente, ¿usted se ha planteado en algún momento hacer un alto en el camino y tal vez revisar o replantear la estrategia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

Esto es fuero federal, aquí es donde se podría formalmente juzgar el desempeño del gobierno federal, 28 por ciento menos. Pero ya dije que, pues yo no soy sólo el titular del Ejecutivo federal, soy el representante del Estado y tengo que hacerme cargo de todo el país. Si no soy culpable, sí soy responsable.

Entonces, no vamos a cambiar la estrategia; al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros adversarios.

Y es un debate de fondo, porque yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza, que el mexicano no es malo por naturaleza, que no nacimos malos, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales.

Entonces, si cambia, como decía Ortega y Gasset, la circunstancia, cambio yo; yo y mi circunstancia.

Entonces, el del pensamiento conservador no comparte esto. Cuando yo dije: Abrazos, no balazos, se rieron, se burlaron, lo siguen haciendo y puedo demostrar de que esto es lo mejor, que lo otro no funciona, no funciona la ley del talión, no es el ojo por ojo, el diente por diente, nos quedamos todos chimuelos y tuertos. La paz es fruto de la justicia.

Y algo que ayuda muchísimo es el mantener valores, principios y aceptar que sólo siendo buenos podemos ser felices. Y no les gusta a Aguilar Camín y a Krauze y a Silva Herzog, porque para ellos me faltaría nada más decir ‘amén’, pero tenemos que cambiar o, mejor dicho, fortalecer los valores que ya existen en nuestro pueblo.

Nosotros no necesitamos importar valores, los tenemos. Por eso México es extraordinario. Como México no hay dos. La grandeza cultural de México ya la quisieran en otras partes.

Acerca de… Ya me voy, pero quiero que quede constancia de que mañana —es probable, no lo aseguro— vamos a definir ya la situación sobre la Cumbre, mañana en la mañana. Es probable, porque estamos valorando una serie de factores.

INTERLOCUTORA: ¿Qué factores está valorando para tomar su decisión?

INTERVENCIÓN: ¿De qué depende?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Depende de que inviten a todos.

INTERVENCIÓN: Cuba dice que no va a ir.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, esa es otra cosa. El que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie.

INTERVENCIÓN: ¿Ya recibió la invitación, presidente? ¿Ya le llegó?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya me llegó, ayer me llegó la invitación.

INTERVENCIÓN: ¿La va a (inaudible) la invitación que le manda el presidente Biden? ¿El documento?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues si no hay problema, yo creo que sí, o sea, creo que sí, puede ser que mañana.

Me llegó ayer la invitación, está fechada… Como que está mal el correo pues, porque está fechada de hace cinco días, pero me llegó ayer; ya voy a averiguar por qué tan tarde.

INTERLOCUTORA: ¿México se ha sentido presionado, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, nos vemos entonces.

INTERLOCUTORA: Nada más, ayer el presidente de Cuba mencionaba que algunos países han sufrido presiones de Estados Unidos a raíz de este exhorto a que se invite a todas las naciones. ¿México ha sido presionado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya vamos a hablar de eso. Lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden; y tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba y considero que el presidente Miguel Díaz-Canel es un hombre íntegro, una persona con principios, una gente honesta. Eso es lo único que puedo decir.

