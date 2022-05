Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este miércoles 25 mayo de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon cuestionamientos de la prensa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, vamos a dar a conocer, como todos los miércoles el Quién es quién en las mentiras, vamos a escuchar a Ana Elizabeth García Vilchis, para seguir con este ejercicio, que es importante porque ayuda a que se vaya ejerciendo más el derecho a la información; sobre todo, a la información veraz, que no se apueste a la manipulación y que no se quiera con los medios proteger a grupos de intereses creados, a gente que en realidad no tiene vocación periodística, sino que su propósito es eminentemente mercantilista, tienen como propósito no informar, sino el lucro, entonces usan la libertad como negocio.

Eso ya debe hacerse a un lado y garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, la libertad de prensa, pero también garantizar el derecho a la réplica y hacer valer el derecho a la información. Entonces, por eso hay que seguir informando ante las campañas de desprestigio, la guerra sucia y todo esto que se practica, no sólo en México, en el mundo.

Ahora ya se introdujo ese método de manipulación hasta en las redes sociales, al grado que la persona que iba a comprar Twitter no ha podido realizar la operación porque se sostiene que en ese medio hay un porcentaje considerable de cuentas falsas; es decir, que no hay limpieza en esa red, que hay lo que llaman bots, robots y tráfico de venta de esta publicidad clandestina y ya no hay la credibilidad que se requiere y por lo mismo ya no tiene valor un medio así. No es que esté diciendo que no sirve Twitter, estoy explicando un fenómeno que se da.

Ayer, antier hablé acerca del modelo neoliberal; dije lo que siempre he sostenido, incluso hasta lo escribí en uno de mis libros, que, independientemente de las fallas estructurales que tiene el modelo neoliberal, lo que más lo hace fallido es el fenómeno de la corrupción, que los modelos pueden ser perfectos, pero, como dicen los tecnócratas, una variable de corrupción destruye todo.

Es como el caso de las leyes, ninguna ley dice que está permitido robar. El problema no son las leyes, el problema es que no se cumplen; se respetan en la forma y se viola en el fondo. Entonces, un medio de estos que están a favor del conservadurismo manejó que yo hablaba que el modelo neoliberal era perfecto.

Pero es un medio supuestamente manejado por profesionales de la comunicación. Sin embargo, es tanta su oposición al movimiento nuestro, a la transformación, que se obnubilan y muestran el cobre. Así articulistas, comentaristas de radio, de televisión, que antes simulaban ser moderados, independientes, representantes de la llamada sociedad civil, antipartidistas, cercanos al pueblo, a la sociedad civil, porque no usan el término, la palabra ‘pueblo’, sino ‘sociedad civil’ a lo que antes se conocía como pueblo, la llamada sociedad civil, pero en los hechos, ahora que son momentos de definición, pues ya están completamente de lado del conservadurismo, siguen tratando ahí de engañar con supuestos ejercicios o posturas objetivas o plurales, pero no están en contra de la transformación, están a favor del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios.

Por ejemplo, en el Reforma no hay un articulista, uno, que no esté en contra de nosotros, yo creo que esa es la condición que les ponen para escribir. Antes en El Universal había articulistas de todas las corrientes del pensamiento, escribía ahí doña Rosario Ibarra, el ingeniero Heberto Castillo, muchos dirigentes de la oposición y fue cambiando y todavía hay en la página editorial, todo lo demás es conservadurismo; pero sí, está ya disminuida la sección editorial en cuanto a la participación de gente independiente, de escritores, intelectuales independientes.

Y últimamente con las diferencias que ha habido entre nosotros ya algunos les han estado pidiendo más definición en contra nuestra, por poner un ejemplo, pero el caso del Reforma sí es único. En el caso de El Universal está Helio Flores, por ejemplo; pero en el Reforma ni los moneros, nada, nada, nada, todos en contra, los paladines de la independencia y de la sociedad civil. Pero nosotros no somos sociedad civil.

Es como la llamada Cumbre de las Américas, que hay países a los que no quieren invitar, no se sabe de qué continente son. Si es una Cumbre de las Américas y no se invita a todos, pues ¿de dónde son? Es algo así, parecido, porque puede ser un periódico, vamos a decir, de izquierda, progresista, pero bueno, pues existen los ciudadanos de derecha, los ciudadanos conservadores, hay que tomarlos en cuenta; si es un periódico de derecha, pues existen también los ciudadanos de izquierda y, aún con un porcentaje mínimo, pues debería de atendérsele.

Lo ideal, aunque hablan algunos de que en el periodismo no puede haber objetividad, pues es que se informe nada más, que no se editorialice en las notas, que no se manipule en la información.

Pero bueno, ya hablamos bastante sobre esto.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Buenos días. Con su permiso, señor presidente.

Este es Quién es quién en las mentiras de la semana del 25 de mayo de 2022.

Vamos a iniciar con un nuevo fotomontaje. Hacen fotomontaje para atacar al gobierno mexicano por contratación de médicos cubanos. A partir del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la contratación de médicos especialistas cubanos por el déficit que hay en el país, muchas han sido las críticas, descalificaciones, incluso mostrando racismo y xenofobia; sin embargo, también hay muchos mexicanos que aceptan y entienden esta decisión.

Como señaló el presidente, en otros países se ha reconocido el trabajo de los médicos de la isla. Por ejemplo, el 7 de junio de 2020 el ministro de Salud de Italia, Roberto Esperanza, agradeció la importante ayuda de los médicos cubanos en su país cuando se vieron desbordados los servicios de salud por la pandemia de COVID-19; lo mismo han hecho otros gobiernos como el de Sudáfrica y Andorra.

Sobre este tema, uno de los ataques más recientes que se viralizó en los últimos días fue un fotomontaje que supuestamente mostraba a los médicos de un hospital de México que se manifestaban con carteles en los cuales se lee: ‘No votes otra vez por idiotas, ayúdanos’. Esta instantánea fue denunciada como noticia falsa por Infodemia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano como por la agencia AFP.

La foto real que usaron para el fotomontaje fue tomada de una publicación de médicos de Quito, Ecuador, en 2020. La leyenda original versa: ‘No salgas, quédate en casa, ayúdanos’.

Y, bueno, ustedes pensarán, como nosotros, es el colmo de la falsedad, pero eso no es todo, de la cuenta que difundió el fotomontaje que se viralizó, días después publicó este tweet que vemos en la pantalla que lo dice todo: ‘Soñé que nos gobernaba el Prian’, así.

Siguiente, por favor. Si no tienes tema para la portada de tu periódico o revista, coloca una foto del presidente López Obrador e invéntale cualquier cosa. Aquí les tenemos un ejemplo, la revista Impacto dedica casi todas sus portadas a atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hace poco hizo un meme y lo publicó a ocho columnas: ‘Joder a México. Te equivocaste, Peña, sí hay uno que se levanta pensando en cómo destruir al país’. De ese nivel es el periodismo. Ya que Impacto no puede competir con Reforma, ahora busca hacer sombra al Deforma.

Siguiente, por favor. Señor presidente, le informamos que esta es ahora una sección dentro de nuestra sección que se llama ‘Sélvame del fake’. Eugenio Derbez denunció que Televisa lo vetó por oponerse al Tren Maya, lo cual resultó falso. El actor Eugenio Derbez denunció que la empresa Televisa lo había vetado en México tras su aparición en la campaña en contra del Tramo 5 del Tren Maya, Sélvame del tren, sugiriendo que la orden había venido de Palacio Nacional.

Derbez señaló que le cancelaron entrevistas en Televisa porque había llegado un memorándum, pero esto resultó una mentira. El propio Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa, lo desmintió en su cuenta de Twitter.

Azcárraga afirma que el actor sí fue entrevistado en programa de Televisa y que también ha hecho cobertura en sus noticieros sobre el Tren Maya; sin embargo, Azcárraga aclara que la verdadera razón del problema que oculta Derbez es que tiene un conflicto con Televisa por los derechos de ‘La familia Peluche’, del cual quiere que le regalen los derechos del nombre.

Así que este conflicto entre particulares por los derechos de un programa los utilizó Derbez para llamar la atención, alegando censura de Televisa por órdenes del gobierno, todo lo cual evidentemente es falso.

Y, bueno, queremos terminar este ‘Sélvame del fake’ con el tuit que publicó Emilio Azcárraga, en pantalla aquí lo vemos, dice: ‘Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la Familia Peluche. Ya córtale, mi chavo’.

Es cuanto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OB­RADOR: Tú, tú, tú, cuatro, tú también. Vamos a darle preferencia… no preferencia, sino más participación a las mujeres.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días, Liz.

Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy y Diario Basta de Grupo Cantón.

Señor presidente, aprovechando también esta coyuntura de la sección de Quién es quién en las mentiras, en el transcurso de esta semana trascendió en varios medios nacionales, informaron precisamente que este lunes pasado al titular de Fonatur, Javier May, no se le permitió la entrada a Palacio Nacional, cuando acompañado de otras personas intentó ingresar por la puerta de la calle Corregidora, aquí por la Puerta 8 de Palacio Nacional, por donde entran todo tipo de funcionarios e invitados especiales.

Esta situación dio pie a una serie de comentarios en las benditas redes sociales que dijeron desde que se trató de un desaire a un cercano colaborador suyo, hasta ‘un presunto distanciamiento de usted con su paisano.

Entonces, señor presidente, me permito preguntarle ¿hay algún tipo de distanciamiento con su paisano Javier May?, ¿o por qué trasciende este tipo de noticias de que no pudo ingresar a Palacio Nacional?

Gracias presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pues no existe ningún problema con Javier May; al contrario, es un servidor público de primer orden, es alguien que le tengo toda la confianza.

Y es un caso como el de Aarón Mastache, a quien me referí el fin de semana en los pueblos yaquis, en Lomas de Guamúchil. Aarón trabajaba en Gobernación, pudo ser, ya estaba incluso propuesto, director de la Comisión Forestal y tiene nivel para subsecretario y para secretario.

Lo conozco desde hace tiempo. Me ayudaba a cuidar que no se nos inundara la ciudad cuando fui jefe de gobierno. Lo conocíamos como ‘Tláloc’, porque aquí, así como hay calor, también cuando llueve y la lluvia cae en una zona, si no hay desazolve, si no hay limpia del drenaje, hay inundación, se le llama eufemísticamente, así como los tecnócratas llamaban ‘desincorporación’ a las privatizaciones, aquí se le llama ‘encharcamiento’ a la inundación.

Pero el encharcamiento está hasta el tope de los carros; dices ‘hubo encharcamiento’, pero está hasta el… ¿Cómo se le llama a la parte de arriba?

INTERVENCIÓN: Toldo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hasta el toldo.

Entonces, bueno, pues este servidor público, Aarón Mastache, es tan eficaz, que le dije: Me interesa mucho lo del distrito de agua de los yaquis, que es histórico, los dotó de tierra y de agua el general Cárdenas después de la Revolución y después de muchos sufrimientos porque fueron exterminados.

Y estamos llevando a cabo un plan de justicia a los pueblos yaquis y le dije a Aarón: Me interesa esto, no quiero iniciarlo y no terminarlo, quiero dejar terminado el distrito de riego y un acueducto, porque no tienen agua, de esas contradicciones, paradojas, injusticias.

Y le propuse que se quedara ayudándome en lo del distrito del riego y aceptó.

Y hablaba yo de la diferencia que hay o lo importante que son los cargos, pero también los encargos. Una cosa es la jerarquía en la estructura administrativa, si eres director, si eres subsecretario, si eres secretario y otra es la responsabilidad que tiene de un proyecto que es estratégico por el bienestar que va a producir.

Entonces, fue lo mismo en el caso de Javier May. Era secretario de Bienestar. Imagínense, la Secretaría de Bienestar pues debe de estar manejando como 300 mil millones de pesos al año, es la secretaría que coordina lo del apoyo a los adultos mayores. Hagan la cuenta, 12 millones de adultos mayores que reciben pensión bimestral de tres mil 850, sí, 12 millones.

Y también es la secretaría que administra, maneja, los fondos para más de un millón de niñas, niños con discapacidad. Es la secretaría que maneja los cerca de 30 mil millones de pesos del programa Sembrando Vida.

Y le pedí que nos ayudara como director de Fonatur, pero en realidad para hacerse cargo del Tren Maya. Entonces, lo pensó creo que mediodía y me dijo ‘sí’. Y estamos hablando si se tratara de jerarquías administrativas de un cargo menor, sí, nada más que terminar el Tren Maya es una gran obra, por los beneficios. Además, son mil 500 kilómetros de Tren Maya con todos los opositores en contra, intereses de todo tipo en contra para que fracasemos, es todo desafío.

Entonces, Javier es de absoluta confianza y vamos trabajando, vamos avanzando y vamos a cumplir, para finales del año próximo vamos a estar inaugurando el Tren Maya, por Javier y el equipo y por el compromiso de las empresas constructoras y por los ingenieros militares que ya están allá. Entonces, es una persona de toda la confianza.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Y precisamente del tema del Tren Maya, si no me equivoco, fue en su gira de Cancún cuando usted nos platicó esta unión que se piensa hacer entre el Tren del Corredor Trantsísmico, que dirige Rafael Marín y el, Tren Maya, que va a correr por toda la península del sureste mexicano.

Presidente, preguntarle cuál es el proyecto que tiene su sexenio en materia ferroviaria. Ha trascendido en redes sociales precisamente que a usted le gustaría dejar una… o sea, restablecer las vías ferroviarias que anteriormente estaban en el país. Preguntarle, presidente, si se sostienen reuniones entre el titular del Interoceánico y Javier May con usted para la unión de estas dos vías de tren.

Y también si tiene pensado renovar estas vías ferroviarias en todo lo que es el país, en el norte, en el centro y en el sur.

Y presidente, si a usted le gustaría dejar precisamente un sistema de trenes en México al terminar su sexenio o si lo dejaría como tarea pendiente o cómo sería el estatus que dejaría.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo lo que estoy procurando es restablecer el sistema de trenes de pasajeros en México, que es parte de nuestra historia, ya lo hemos hablado mucho tiempo, desde que se inició el primer tramo de México a Veracruz con el presidente Juárez y lo terminó, lo inauguró, si no me equivoco, en 1873, a ver si lo buscamos, 1871 o 1873, el presidente Lerdo de Tejada, ya había muerto el presidente Juárez y el que lo sustituye es el presidente Sebastián Lerdo de Tejada y él inaugura el ferrocarril, primer tramo, de la Ciudad de México a Veracruz y a partir de ahí se inicia…

INTERVENCIÓN: Fue en 1873.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 73, a partir de ahí se inicia la construcción de vías férreas.

Porfirio Díaz hace más de 20 mil kilómetros, nada más que pues estuvo 34 años, pero fue impresionante porque se comunicó todo el país con los ferrocarriles. Por ejemplo, Torreón pues es fruto del ferrocarril y muchos lugares, llegaba el ferrocarril al norte, se comunicaba con Estados Unidos.

Esto no sucedía en la época de la Reforma, porque los liberales tenían una frase atribuida a Lerdo precisamente en donde no querían la integración con Estados Unidos, decían: ‘Entre un pueblo fuerte -en este caso Estados Unidos, que estaba creciendo- y uno débil, el desierto’. En cambio, eso con Porfirio Díaz cambió, o sea, se modificó esa concepción y se buscó la integración. Entonces, creció mucho el número de kilómetros de vías férreas, todo el país estaba comunicado.

Y luego en la Revolución lo mismo, eran los trenes de pasajeros. En el caso por ejemplo del sureste pues, primero, fueron los barcos, toda la península, Tabasco a Veracruz y de ahí en tren a México al principio.

Y luego ya se hizo el Ferrocarril del Sureste, antes de la carretera, el que comunica al sureste por la carretera es del presidente Adolfo Ruiz Cortines, estamos hablando de… Don Adolfo fue del 52 al 58, fue don Adolfo Ruiz Cortines.

Y antes Miguel Alemán ya había inaugurado el Ferrocarril del Sureste. Hay una crónica de Salvador Novo, que se las recomiendo, cuando se inaugura el Ferrocarril del Sureste. Él va en el tren, en el vagón presidencial.

Y allá en el sureste pues el ferrocarril siempre existió, era parte de la vida y en el norte y en todos lados. De repente, llegan los genios tecnócratas y la corrupción más grande que se haya conocido en el país y se acaban los trenes de pasajeros y quedan nada más los trenes de carga.

Entonces, es interesante que volvamos a utilizar este sistema de comunicación, que se mantiene en Europa y que se mantiene en otras partes del mundo.

A ver si ponemos un plano sobre el Tren Maya o un plano sobre el sureste, para explicar qué es lo que nosotros vamos a entregar, estamos s calculando rehabilitar y construir pues alrededor de dos mil 600 kilómetros.

Pero este es el maya, ya lo hemos visto varias veces. Este es de Chiapas, es Palenque. Luego, entra a Tabasco, luego Campeche, Yucatán, Quintana Roo y regresa a Campeche; estos son mil 500 kilómetros.

Pero si pones un plano o un mapa más grande. Esto es bastante, son mil 500 kilómetros, pero si lo ampliamos a Oaxaca, a Veracruz, van a poder constatar que, aparte de esto, hay 900 kilómetros, un poco más, como mil kilómetros aparte de estos mil 500, que serían como dos mil 500, que es donde estamos trabajando.

Un mapa de México, sí, este me sirve. Entonces, el maya empieza aquí y va a hacia arriba y regresa, regresa aquí, aquí. Estos son mil 500.

Pero de aquí a Coatzacoalcos hay un ramal que es del Tren del Sureste, del que hablamos que se inauguró en los años 50 del siglo pasado, de aquí a Palenque, que deben de ser como 350 kilómetros, 400.

Este lo queremos rehabilitar. Aquí tenemos problemas porque hay puentes que ya están en mal estado, son puentes con claros de muchos kilómetros; por ejemplo, el Puente de San Manuel, en Huimanguillo, está en muy mal estado.

Entonces, es la rehabilitación de aquí hasta Palenque, porque hasta aquí a Veracruz y ya al norte ya funciona bien el tren de carga, que está concesionado, de aquí.

De aquí para acá fue una buena noticia el que no les dio tiempo de entregar la concesión.

Bueno, esto a Coatzacoalcos.

Y luego, aquí, que este es del istmo, este lo hizo Porfirio Díaz, hizo el puerto de Coatzacoalcos, hizo el puerto de Salina Cruz y también el de Veracruz con el mismo empresario, que era su amigo, Pearson. Desde entonces se hicieron estos puertos, los tres.

Y el ferrocarril y se hizo también la refinería de Minatitlán de ese entonces.

Esto no funcionó muy bien entonces porque todo el comercio era en el golfo, en el Atlántico, el Pacífico no tenía la importancia marítima y comercial de ahora; ahora los puertos del Pacífico… pues Manzanillo tiene más movimiento de contenedores que Veracruz, o sea, cambió, pues.

Bueno, esto es lo que estamos viendo ahora, esto es de aquí a Palenque.

No igual que el Tren Maya, que ese va a ser un tren que va a tener hasta posibilidad de desplazarse a 160 kilómetros por hora.

Aquí lo que queremos es un tren, también de carga, aquí también va a ser carga, pero el de pasajero va a ser hasta para clase turística, porque ese es el propósito, que esta región, que es la más rica en sitios arqueológicos, es el asentamiento principal de las dos grandes culturas, la cultura olmeca y la cultura maya y es muy difícil que en el mundo haya un área así con tanta riqueza artística y arqueológica, llegan a Cancún millones de turistas, 600 vuelos diarios, pero se quedan de Cancún, cuando mucho hasta acá, hasta Tulum, entonces, lo que queremos es que se introduzcan y conozcan todo esto que es bellísimo y es el desarrollo de toda esta región.

Entonces, se plantea la rehabilitación de esta línea. Ya estamos rehabilitando de Coatzacoalcos a Salina Cruz, esto lo vamos a terminar este año, ya va a haber tren de carga y de pasajero y estamos rehabilitando los puertos.

Y aquí en este corredor vamos a desarrollar, ya tenemos la tierra, 10 parques industriales porque aquí enfrente está la costa este de Estados Unidos, que tiene mucho potencial para el desarrollo económico y comercial, porque todo el comercio con Estados Unidos lo tenemos hacia Texas y a California y lo que queremos es el desarrollo de la relación con la costa este de Estados Unidos.

Luego, se está pensando en modernizar esta vía que va del Istmo de Tehuantepec hacia Guatemala, hacia acá. Si estos son como 400 kilómetros, aquí también son 400 kilómetros, más 200 de aquí. O sea que de aquí para acá va a quedar comunicado, ese es el plan.

Y un ramal de ese ferrocarril hacia —aquí está Dos Bocas— de Estación Chontalpa a Dos Bocas, un ramal de 100 kilómetros.

Entonces, este es el plan general.

En el centro del país pues son cuatro trenes. En el caso de Guadalajara son dos, ya terminamos uno y está por iniciar otro, para la comunicación de la zona conurbada.

Tenemos en proceso, que nos está sacando más canas de las que ya tenemos, pues el de Toluca-Ciudad de México, que ese lo tenemos que terminar al próximo, ese que estimaron en 30 mil y nos va a costar al final 90 mil millones. Y complicadísimo, no han quedado bien las empresas y hemos tenido problemas, pero ahí va.

Luego, el de la Ciudad de México, el del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ a Lechería para llegar a Buenavista, aquí al centro y poder ir al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ desde Buenavista hasta el aeropuerto en 40, 45 minutos desde el centro.

Y tenemos también en el norte, en Monterrey, ya un proyecto con recursos y una concesión para utilizar las vías del ferrocarril que atraviesan Monterrey y poder utilizar las vías para hacer un tren interurbano que va a ayudar mucho en la vialidad, esto con el gobierno del estado.

Y nada más nos queda pendiente de resolver el tren, la desviación en Xalapa, Veracruz.

Pero ese es el plan que tenemos en todo lo relacionado con ferrocarriles. En total, como dos mil 600, dos mil 700 kilómetros de vías férreas, es bastante.

Va a quedar como proyecto el Ciudad de México-Querétaro a Guanajuato, desde luego San Luis, que siempre ha sido un centro ferrocarrilero, fue durante mucho tiempo hacia el norte. Y Guadalajara hacia la frontera con Baja California con California, pero ya el relevo generacional se va a hacer cargo.

Ese es el Tren del Pacífico, ese es el Tren del Pacífico.

Quedamos con la compañera.

INTERVENCIÓN: (inaudible) de 1994, ¿cómo le haría presidente para impulsar esa propuesta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, los más de 20 mil kilómetros de vía férrea fueron concesionados y predominan dos empresas. Hay que llegar a acuerdos.

INTERVENCIÓN: Se tendría que legislar, presidente, para modificar las leyes, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo pienso que podría lograrse un acuerdo con las mismas empresas para que haya trenes de pasajeros, buscar arreglos, porque tienen concesiones al 40, 50 años.

Esto es lo que hizo Zedillo y por eso se lo llevaron a trabajar de asesor de una de estas empresas y todavía se enojan con nosotros. ¿Qué culpa tengo yo? Se molestan, pero pues son de las decisiones que tomaron en el periodo neoliberal.

Por ejemplo, voy a Empalme y ahí está todavía la gente mayor y todavía los jóvenes, lo que les cuentan los abuelos, o les contaban sobre el tren, porque era una estación importante, había talleres. Es toda una historia en todos los pueblos de México lo del ferrocarril.

Ya iniciamos, poco a poco se tiene que ir avanzando.

Lo importante también es que hay menos contaminación si son trenes eléctricos, llevan más pasaje. Y en el caso de la carga es más barato el transporte el tren, de la carga, mayor capacidad, mayor volumen, el movimiento de contenedores para los puertos.

Entonces, sí es un proyecto hacia adelante, pensando en la integración con América del Norte, ya no aquella desconfianza de que entre un pueblo fuerte y uno débil, el desierto, sino buscar la integración con respeto a la soberanía, eso es todo.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Diana Benítez, del periodo El Financiero.

Preguntarle si ya tiene una respuesta de Estados Unidos sobre la Cumbre de las Américas. Ha trascendido que en el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela no se estaría invitando a los presidentes, sino a representantes de estos pueblos. Saber si usted tiene información al respecto, si ya tomó una decisión si acudirá o no

Y, también, ayer el senador Ricardo Monreal decía que México no está en la posición de condicionar su asistencia. ¿Coincide con ello?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperarnos, porque todavía no hay una definición, se está conversando, dialogando.

Vuelvo a agradecer al gobierno de Estados Unidos porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos, que nadie excluya a nadie. Entonces, estamos buscando una respuesta en beneficio de los pueblos. Vamos a esperar.

Yo quiero aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer. Mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede. Nos duele mucho que haya estas desgracias. Y mandarles un abrazo a los familiares de los jóvenes, de las víctimas.

Y también nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. Y nosotros, lo mismo, lo padecemos aquí.

INTERVENCIÓN: ¿Hay mexicanos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hasta ahora de manera directa, nacidos allá… digo, acá, no se sabe, pero de que son de origen mexicano la mayoría, no hay duda.

Es que toda esa región de Texas pues pertenecía a México, baste ver los apellidos, son hijos o nietos de mexicanos. Y nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias que se lamentan mucho.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) para el tema de las armas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Contesto nada más diciéndoles que no quiero tratar ahora ese tema porque pues está todavía el duelo y no se trata de hablar del origen, las causas y más si es algo que tiene que ver con nosotros, porque hemos estado planteando las cosas, pero sería aprovecharnos de una desgracia. Mejor no, mejor vamos a esperarnos un tiempo y sólo enviar un abrazo fuerte a los familiares.

INTERLOCUTORA: Presidente, entonces, nada más para acotar, ¿usted estaría de acuerdo con esta posibilidad de que no se invite a los presidentes de Venezuela o de Cuba, sino a alguna representación de esos pueblos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperarnos, no adelantemos vísperas.

Hay muchas filtraciones, hay quienes no quisieran que se llevara a cabo la cumbre o que fracasara, o que no asistieran todos, porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos. Están muy ideologizados, hay mucho fanatismo, predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos.

Y esto no debe ser sólo un asunto de las cúpulas del poder económico, del poder político, ni siquiera de los llamados expertos internacionalistas que opinan y opinan y opinan y están ahí sólo sonsacando, atizando las diferencias, en vez de buscar la conciliación, los acuerdos. A veces da la impresión hasta de que son usados, que son correas de transmisión de agencias, para ser claros, o de partidos o de grupos.

Entonces, vamos a esperarnos y ya vamos a informar nosotros.

INTERLOCUTORA: Y en segundo tema, el lunes se reunió con directivos de la empresa Vulcan, ¿a qué acuerdo se llegó?

Preguntarle si se mantiene esta clausura que había hecho la Profepa de manera temporal al predio de Playa del Carmen donde está el banco de material.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, nos reunimos y estamos platicando. Ellos incumplieron con un acuerdo, habíamos quedado de que se detenían los trabajos de excavación hasta que se definiera un proyecto alternativo turístico de protección al medio ambiente y pensábamos que estaban cumpliendo, que no se estaba trabajando y fui hace un mes porque estoy supervisando las obras del Tren Maya y me informaron que habían reiniciado el trabajo o no habían dejado de trabajar. Y me tocó constatarlo, porque no lo creía y sobrevolé en la zona y, en efecto, estaban trabajando.

Entonces, ellos sostienen que una mala interpretación, pero el planteamiento es: no queremos que se siga destruyendo el medio ambiente, no queremos que se siga utilizando toda esa área, que son como tres mil hectáreas, como banco de material y que se lleven ese banco de material para construir carreteras en Estados Unidos.

A ver si no tienen ahí la imagen. Es que eso es una destrucción, se utilizan dinamitas, utilizan explosivos

Eso, Derbez, por ejemplo, —nada más porque aquí lo mencionaste— nunca se dio por enterado y la mayoría de los ambientalistas. Es más, los que ahora están en contra de que se construya el Tren Maya dieron hasta permiso para que esta zona de Playa del Carmen, que es de las zonas más bellas del Caribe, se utilizara como banco de material. Imagínense, la utilización de explosivos para extraer material y en barco llevarse todo ese material a Estados Unidos.

Entonces, es una empresa fuerte en Estados Unidos de la construcción y allá hay la costumbre y es normal y legal, que las empresas apoyen a los candidatos y a los partidos con dinero. Por eso salió una carta dirigida al presidente Biden acusándonos de que estamos impidiendo que trabaje esta empresa, cuando lo que estamos evitando pues es la destrucción de nuestro territorio. Y eso lo harían en Estados Unidos y en Francia y en España y en cualquier parte. ¿Y cómo vamos a estar hablando del medio ambiente y que nos preocupa el cambio climático y al mismo tiempo estamos llevando a cabo estas acciones?

Entonces, hablamos con ellos de nuevo, porque sí se paró el trabajo, hablamos con ellos para volverles a plantear con el propósito de que no haya pues una actitud negativa.

Miren, son explosivos, ahí están sacando.

Con la idea de: a ver vamos a retomar el proyecto, vamos a pararnos, vamos a retomar el proyecto para darle un uso turístico, ecológico al terreno, se les ofreció facilitarles el puerto de Calica, que es un puerto que tiene calado suficiente para cruceros. O sea, sí hay un proyecto alternativo.

INTERLOCUTORA: ¿Y lo aceptaron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está analizando. Nosotros vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción. Lo que está muy claro es que no permitimos ya que se extraiga material.

INTERLOCUTORA: Entonces, ¿se va a mantener la clausura?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. El único acuerdo es que lo que ya han extraído, que se lo pueden llevar, pero ya no van a poder extraer más.

Y si no se llega a ningún acuerdo, a tribunales, quedamos en libertad, tribunales nacionales y extranjeros y nosotros vamos a presentar todos los elementos de prueba para demostrar que es una catástrofe ecológica que no podemos aceptar.

Pero… ¿No tiene sonido? Miren, es esto, todo esto. Después ya lo ponemos, cuando se arregle. Miren todo eso.

A ver si pones lo del agua, nada más lo de la parte donde están… de donde extraen. Le llegan al manto freático y en algunos casos van ustedes a notar…

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE:… causada por megaproyectos y actividades industriales contrarias a la vocación turística de la zona Un ejemplo es la empresa Calizas Industriales del Carmen, Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Vulcan, que extrae toneladas de roca caliza por debajo del manto freático para producir piedra triturada, grava y arena que se exporta a los Estados Unidos

MIGUEL RICO DIENER, ASESOR FINANCIERO DE LA MINERA CALICA: Nosotros, por supuesto, también realizamos voladoras, como en cualquier cantera del mundo, pero esas voladuras obviamente se tienen que llevar bajo muy, muy estrictas medidas de seguridad.

VOZ HOMBRE: En 1986, instancias del gobierno federal y de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la extracción de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, un predio de mil 200 hectáreas. Esta autorización no especificaba ni la vigencia ni el volumen de explotación del proyecto, fue como un cheque en blanco para extraer piedra caliza y llevarse un pedazo de nuestro país.

INTERVENCIÓN HOMBRE: De 40 a 50 viajes, porque la empresa nos exigía hacer 30 mil toneladas a todos los compañeros dentro de la empresa diariamente en cada turno.

VOZ HOMBRE: En 1996 el gobierno de Quintana Roo otorgó a Calica un segundo permiso, esta vez para extraer la piedra caliza por encima del manto freático en otros dos predios, El Corchalito y La Adelita, que comprenden una superficie de mil 251 hectáreas.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Párale ahí, a ver si puedes quitar el… Nada más para que vean el agua.

Vean los dos colores. Eso llega a tener hasta nueve metros de profundidad y esto están empezando; entonces, ya no queremos, no queremos nada ya de destrucción. Y todo esto va, tiene sistemas y va al puerto, con bandas.

Entonces, el planteamiento es —esta parte es también de ellos— entonces el planteamiento es: vamos vamos a reutilizar esto, que ya son albercas, vamos a que tengan algunos permisos cuidando aquí, que no destruyan manglares, como aldeas con materiales de la región, de modo que se compense lo que van a dejar de obtener por extraer el material

Si pueden hacer un proyecto, porque estamos hablando de cerca de tres mil hectáreas con el muelle. A ver si ponen el muelle y el barco. Para cruceros, o sea, sí se puede resolver el problema, lo que no podemos, por más que saquen manifiestos los legisladores de Estados Unidos, no podemos permitir eso, porque es la destrucción de nuestro territorio. En ningún lugar, pero imagínense en Playa del Carmen, en la Riviera Maya.

En estos barcos, aquí los cargan.

Entonces, estamos hablado de eso y de parte nuestra hay voluntad de llegar a un acuerdo.

A ver, tú, luego tú y luego ustedes dos.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Esteban Duran, Vanguardia, Veracruz.

Retomando el tema de los ferrocarrileros, presidente, en el último año se han sumad más trabajadores y extrabajadores al llamado de diversas organizaciones ferrocarrileras y el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, Ferro, exigiendo un cambio total en el sindicalismo de este gremio, justicia social y la reparación del daño provocado a todos ellos por la privatización de los ferrocarriles por los gobiernos neoliberales, como usted dice, encabezado por Ernesto Zedillo en su momento, así como también la participación directa y activa de Víctor Flores, el dirigente del Sindicato Ferrocarrilero. Se trata de miles de ferrocarrileros que no fueron liquidados o que fueron mal liquidados y que además, pues teniendo derecho conforma a la ley, no se les contrató nuevamente como a muchos más.

Igualmente, presidente, con el líder sindical del trabajo, Víctor Flores, se ha quedado con gran parte de las ganancias que a los ferrocarrileros les corresponde con estos convenios que ha tratado con las empresas privadas, presidente.

Igualmente, también ven con gran desilusión cómo se han arreglado situaciones con los electricistas, con los mineros, mientras ellos continúan a la espera de que el gobierno pueda apoyarles, pueda ayudarles y de esta manera ellos puedan también sacar pues ya estas situaciones que de años vienen arrastrando.

Igualmente, pues se han acercado a las instancias, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Indep y en la cual la única respuesta que han recibido es que ninguno de ellos tiene las facultades ni el interés para destrabar positivamente estos reclamos, por los que los ferrocarrileros consideran que la única vía que les queda es una decisión directa de usted, del presidente de la República, para hacerles justicia social, la cual llevan esperando más de 25 años, presidente.

¿Existirá, presidente, la voluntad política del Ejecutivo federal para que miles de extrabajadores de la entonces Ferronales puedan ser beneficiados con la justicia social que promete esta Cuarta Transformación y se solucionen los problemas planteados aquí previamente respecto a Víctor Flores, el actual líder ferrocarrilero, presidente?

Ellos esperan que si habrá voluntad política para intervenir en favor de los ferrocarrileros y exferrocarrileros mexicanos, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, son dos demandas:

Una es que se les considere un apoyo que se pactó desde los tiempos de las privatizaciones a los trabajadores que hay esos adeudos de parte del gobierno. Ya lo está viendo la Secretaría de Gobernación para buscar la solución. Ese es un tema que se está viendo.

Lo estamos haciendo con otros trabajadores. No me quejo, además tenemos que hacer justicia, pero quedaron muchas deudas a los trabajadores del periodo neoliberal; entonces, vamos poco a poco atendiéndolos y lo vamos a seguir haciendo.

Le voy a pedir al secretario de Gobernación que nos dé una respuesta de cómo ayudar. Ya se ha hecho con los electricistas en una parte, en efecto y con los mineros, pero falta todavía. Alejandro Encinas está viendo este asunto y le voy a pedir un informe, en el caso de…

Lo otro es lo sindical, eso corresponde a la Secretaría del Trabajo y le vamos a pedir un informe a la secretaria, a Luisa María, para que nos diga cómo está la situación en el sindicato.

INTERLOCUTOR: Muy bien. Gracias, presidente.

En otro tema, en estos últimos días hemos visto en los medios de comunicación que el defraudador del Infonavit, Rafael Zaga, se ha visto en diversos eventos sociales, en diversas fiestas en la Ciudad de México sin que tema por ser detenido.

En ese sentido, ¿cuáles son las acciones que se pueden esperar?, ¿se puede esperar que sea detenido para que él pueda regresar lo que se robó?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues entiendo que en todas estas denuncias hay procesos en marcha en la fiscalía. Voy a pedir que nos informen cómo se avanza en estos juicios, si existen las denuncias y cómo van, por lo que mencionas sobre el Infonavit.

INTERLOCUTOR: Bien, presidente.

Ya, por último, ayer se dieron dos manifestaciones:

Una frente a Petróleos Mexicanos por parte de los petroleros trabajadores de la Sección 35 de la refinería de Tula, Hidalgo, donde demandaban, primero, el servicio médico, dicen que ellos se tienen que comprar sus medicinas.

Demandan también la liberación de plazas, en donde en esta refinería urge un mantenimiento porque podría haber una situación que podría lamentarse posteriormente. Es por ello, que ayer bloquearon frente a Pemex esa avenida que es Marina Nacional pidiendo, demandando que sean escuchados para que de esta manera puedan ellos tener el trabajo que durante años no lo han tenido y poder llevar el sustento.

Lo mismo sucedió, presidente, ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde transportistas, taxistas demandaban que ya los trabajadores de aplicaciones Uber, Cabify, DIDI, etcétera, no entren a la zona del aeropuerto porque esto merma su trabajo.

Estas manifestaciones, presidente, lamentablemente dañan a millones de capitalinos. ¿Cómo podrá? ¿Qué hará el gobierno federal para evitar que, con justa razón, todas estas manifestaciones pues ya no lastimen y ya no afecten a terceros?

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que se busquen dialogar y que las demandas justas sean atendidas

En el caso de Pemex hay disposición para llegar a acuerdos; sin embargo, ha habido cambios, por ejemplo, para la entrega de las plazas, que antes se manejaban de manera discrecional por parte de los líderes sindicales. Y no siempre se entregaban las plazas a quienes tenían más antigüedad como transitorios, se entregaban las plazas a los más cercanos o a los que tenían más influencia.

Entonces, eso se está corrigiendo y de ahí viene una inconformidad que hay que atender, que hay que informarle a los trabajadores.

Y también hay que los siempre quieren llevar agua a su molino, líderes charros, que todavía hay, que sienten que están siendo desplazados y que ya no pueden seguir medrando y entonces azuzan.

De todas maneras, hay que atenderlos, pero, como se dice coloquialmente, no irnos con la finta, porque había sindicatos poderosísimos y líderes sindicales que vivían rodeados de atenciones, de privilegios, líderes sindicales con mansiones, riquísimos.

Entonces, eso ya no se permite y no les gusta. Cuando no se continuó con el aeropuerto de Texcoco hubo inconformidades, pero no sólo eran los empresarios que tenían sus contratos, también obtenidos con influyentismo, sino los líderes, que eran los que vendían el material, lo transportaban, tenían hasta una distribuidora de combustible adentro de la barda donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco, de huachicol. Y eran intocables porque, si no se les cumplían sus demandas, cerraban. Un poco lo que hacía Antorcha Campesina.

Pues nosotros atendemos a todos, a los trabajadores, a los transportistas, desde luego a los campesinos, pero una cosa son los trabajadores y los obreros y otra cosa son los líderes o dirigentes que viven o vivían del influyentismo y de la corrupción, eso no se puede permitir.

Entonces, sí, yo estoy pendiente de lo de los trabajadores. Acabo de hacer una denuncia, porque cerraron una válvula y se está haciendo una investigación, quién quiere que haya un accidente. Que no estén pensando de que va a haber impunidad, eso se terminó; y al mismo tiempo atender sus demandas justas de los trabajadores.

Pero no es: ‘A ver, yo tomo la Torre de Pemex porque a mí me tienen que dar los contratos o a mí me tienen que dar las plazas.’ Pues tómala, pero no te vamos a dar los contratos, no te vamos a dar las plazas si no tienes razón y si vas a dejar afuera a trabajadores que tienen antigüedad, pero no están cercanos a ti o no se mocharon. Eso ya se acabó, entonces nada más estar pendiente, atentos todos los ciudadanos para que eso ya no regrese.

Dije la vez pasada que al carajo y piensan que es una grosería. Los marinos saben qué es el carajo, que se vayan al carajo, nada más que hay que buscarle en el diccionario. Pero, sí, al carajo con todo eso, en los términos que se usaba en la marinería.

A ver, la compañera.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Tzindia Cerda, de Canal 11.

Presidente, después de la difusión de estos audios del dirigente del PRI, ‘Alito’ Moreno, que fueron difundidos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ¿cuál es el posicionamiento de su gobierno?

Primero, en un audio, ‘Alito’ acusa, se queja de los 25 millones que habría recibido su partido por parte de la cadena Cinepolis para campañas políticas.

Ayer otro segundo audio en el que dice: ‘No se matan a los periodistas, no hay que matarlos con balas, sino de hambre.’ Preocupa esto frente a los próximos comicios electorales en el país.

Y también dice: ‘No voy a huir del país y no voy a ser parte de esta estrategia para perjudicarme’, alude a su gobierno, lo tilda de un gobierno corrupto y dice que se hizo así, por ejemplo, con Ricardo Anaya, quien se fue del país por acusaciones, dice, del gobierno.

¿Qué responde a esto, presidente, a esas alusiones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues lo mejor es no meternos en estos casos.

Además, estamos, en efecto, en víspera de elecciones en seis estados y hay pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente. Entonces, no responder nosotros a este tipo de cuestionamientos, no meternos y sí tenerle confianza a la gente de que los ciudadanos saben qué es cierto, qué no es, ya la gente está muy mal consciente, muy avispada, no se dejan manipular.

Entonces, esperar a que pasen las elecciones. Sólo decir que nosotros no perseguimos a nadie, garantizamos la libertad de expresión. Sí tenemos adversarios, pero no enemigos y tenemos adversarios que pensamos vencer en buena lid, no estamos pensando en destruir a enemigos, no odiamos y tenemos que ganar con argumentos, con la razón.

INTERLOCUTORA: Cuando ‘Alito’ habla de no matar a presidentes con balas, sino de hambre, pues a periodistas, perdón, periodistas, no con balas, sino de hambre, qué fuerte declaración, presidente, en este contexto que también se vive en el país. Pues, bueno, a qué nos estamos…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no quiero opinar sobre eso, es que no ayuda, no ayuda. Hay que cuidar, como decía el general Ángeles, la vida, eso es lo más sagrado, lo más sublime la vida de cualquier persona.

Entonces, no meternos a esas cosas, o sea, no desearle mal a nadie, no odiar. Todas las religiones sostienen el principio del amor al prójimo y, lo he dicho, los librepensadores también son partidarios de la solidaridad, de la fraternidad. Por algo se incluyó cuando la Revolución francesa, lo de libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, buscar eso.

Y vamos bien. No deja de haber polémica y cuestionamientos, algunas amenazas, pero no pasa a mayores.

En el caso de los periodistas asesinados se está procurando que se aclararen los motivos, se detenga a los responsables y también se busca evitar los ambientes de violencia y ahí vamos avanzando.

Y estoy convencido de que no es sólo atender el bienestar material, sino que es importantísimo el bienestar del alma, el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales, creo que esa es la corriente del pensamiento que debemos todos impulsar para contrarrestar lo que se vino promoviendo durante el periodo neoliberal: el individualismo, la búsqueda de lo material, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, situar el dinero como lo máximo, lo que decía Hidalgo, que el dios de los oligarcas era el dinero; el que se atienda a los jóvenes, que se hable más sobre las drogas, que se sigan abriendo opciones para los jóvenes, que nadie se sienta sólo, desamparado, que se tenga derecho a la felicidad, todo eso, que no se rompan las familias y que seamos verdaderamente fraternos, solidarios.

INTERLOCUTORA: ¿En las urnas se verá reflejada la calidad, el liderazgo de los dirigentes? ¿En las urnas se verá reflejada la calidad y el liderazgo de los dirigentes en estas próximas elecciones? ¿Se verá reflejado en las urnas la calidad de los dirigentes políticos de partidos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, porque eso la gente lo va a decidir.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Presidente, en otro tema, después de su gira por Centroamérica pues pudimos percibir que usted es reconocido en esos países por sus programas sociales, la gente lo reconoce así, lo reconoce como un dirigente líder en la región, algunas posibilidades que tuvimos de entrevistar a personas de Guatemala, de Cuba, El Salvador, Belice.

¿Usted está pensando, pasando esta Cumbre de las Américas, pasando esto, tendría pensado ir a una gira por Sudamérica ahora? ¿Concentrarse, por ejemplo, con presidentes como de Argentina, de Chile?

Ya tiene usted una invitación abierta por cierto por parte de Alberto Fernández, el presidente de Argentina. ¿Iría Sudamérica, Brasil, después?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues la verdad es que ya tengo muy poco tiempo, ya, no sé, deben de ser dos años cuatro meses los que me faltan para entregar la presidencia, si lo me permite el Creador y la naturaleza, entonces tengo que aplicarme a fondo.

Si me dicen: ‘¿Cuáles son dos preocupaciones?’ de acuerdo a mi trabajo, diría: El tiempo y, en segundo lugar, el presupuesto. O sea, el tiempo para que podamos concluir y el presupuesto para que podamos financiar las obras sin endeudar al país y que tengamos los ingresos propios.

Por ejemplo, hoy amanecí contento porque… ¿Cómo que es dice El Heraldo? yo ya ni me acordaba de… Pero no es El Heraldo, El Impacto.

Fíjense que El Impacto lo fundó creo que don Regino Hernández Llergo. No. Paisanos nuestros dedicados al periodismo, don Regino Hernández Llergo y José Pagés Llergo, fundaron tres revistas importantes: Hoy, El Mañana y el Siempre! Don Regino fue muy buen periodista y le hizo aquella famosa entrevista a Villa.

Pero no El Heraldo, es El Impacto. No, yo creo que no tuvieron ellos que ver, pero, bueno, tenía tiempo, ya ni acordaba que existía.

Pero hoy me levanté contento porque está bien la recaudación. A ver si la pones ahí. Estamos arriba en la recaudación.

Y a eso iba también, inversión extranjera, que… A ver si la ponemos. Miren esto, este es inversión extranjera, es histórica, histórica. Aun quitándole esto, que tiene que ver con operaciones, una fusión de Televisa y Univisión y la reestructura de Aeroméxico, de todas maneras, de aquí para acá es como un seis por ciento y es histórico en el primer trimestre, o sea, que este año va a ser el de mayo inversión extranjera en la historia de México.

Y esto también es importante porque pues es una operación que significó el pago de impuestos. Se vincula al otro dato, a este, miren, el Impuesto Sobre la Renta, 17.7 de incremento con relación al mismo periodo del año pasado.

Esto en términos reales, si le agregamos los 7.8 de inflación estamos hablando en términos nominales de 25 por ciento de incremento. Y aquí se ve, de 841 mil millones a un billón 65 mil.

El IVA está abajo en términos reales, en términos cuantitativos no, pero el total, estos son los ingresos tributarios, 3.8 en términos reales.

Y el total de ingresos del gobierno en términos reales, 2.8, esto es 10 por ciento con relación al 21, en términos nominales.

Eso me tiene también bastante contento, vamos bien.

INTERLOCUTORA: El control de la inflación, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También, fíjense, a ver si tienen la nota de la inflación, poco, pero se redujo y seguimos estando abajo de otros países.

Y ahora vemos también la moneda. Es que habíamos quedado en los jueves presentar, pero podemos… A lo mejor sí la tienen. Ahora les explico. No, no, no, yo espero, es que…

Les explico. Por ejemplo, en el caso del peso no ha habido devaluación; al contrario, desde que estamos en el gobierno el peso se ha fortalecido, se ha apreciado, es de las monedas más fuertes del mundo; y por eso lo de inversión extranjera, México es de los países, de los pocos países, selectos países, considerados como de los más atractivos para la inversión foránea y esto ayuda muchísimo

Nos ayudaron muchas cosas; por ejemplo, el no haber optado por deuda adicional, eso nos ayudó mucho.

Apoyó muchísimo lo de las remesas, que es una fuente de financiamiento.

Nos ayudó muchísimo haber conseguido la ratificación del tratado, eso fue clave.

Y no ayuda mucho, mucho, mucho, el que no hay corrupción. Pueden no estar de acuerdo con nosotros, por ejemplo, ahora con esta diferencia con Vulcan, pero saben que ya no es como antes, de que todo lo arreglaban, aunque destruyeran el territorio, arreglaban las cosas.

Esto que pasó con Vitol, que ahora vamos a poder cobrar ya la reparación del daño, lo mismo, se dieron cuenta de que ya no es con sobornos.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todo lo que se pueda, pues ya.

En el caso de las tasas de interés, es una decisión del Banco de México y ellos tienen que resolver.

Este es inflación, pero no sé si podemos comparar, si tienen la otra lámina con otros países. Miren, porque si no contextualizamos… Además, es un fenómeno externo, la inflación no se produjo en México.

Rusia, Brasil, España, Chile, Colombia, Estados Unidos, México. Y hemos visto y más adelante, de cómo se compone esta inflación y estamos avanzando porque seguimos con la misma política energética.

Y nos están ayudando los productores, los distribuidores, los comerciantes de alimentos básicos. Está empezando la campaña, pero sí se están moderando en los incrementos de precio, no están aprovechándose de la situación, es importante reconocerlo.

A ver si está lo del dólar o lo que tengas de información. Todo, pásalo todo. Este es tipo de cambio, pero es 29 de abril, ayer estaba abajo de 20, 19.80 más o menos y lo encontramos aquí, 20.5.

Síguele. Aquí está el peso, tipo de cambio respecto al dólar, desde que llegamos al 29 de abril. Si lo trajéramos para hoy, aquí es cero o estaríamos arriba. Pero miren cómo estamos con relación al resto de los países.

Esto es cómo estaba el peso en otros sexenios, cómo fue. Aquí lo agarramos nosotros y lo mantenemos. Aquí hubo un incremento, aquí hubo un incremento, en todos.

Entonces, ahí vamos.

Ponle más. Sí, sí, ese es variación de tipo de cambio.

Esa es remesas, ahí traemos 17 por ciento arriba con relación al año pasado, por eso, si seguimos así, sí podemos llegar a los 60 mil millones de dólares este año. Y esta es la proyección por año, acá estamos en remesas.

Ahí la dejamos.

Cierras, cierras.

PREGUNTA: Presidente, solamente es el cierre. Para refrendarlo, ¿no acudiría a una gira por Sudamérica para cerrar alianzas con estos gobiernos de izquierda que se están gestando recién que inicia esta nueva corriente de izquierda en Sudamérica, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenemos muy buenas relaciones, mucho muy buenas relaciones con todos los gobiernos de América del Sur, del cono sur, aun con gobiernos no tan afines en lo ideológico, pero que están gobernados por gente sería.

Como es el caso del presidente de Ecuador, él es de origen banquero, pero es una persona respetuosa, prudente. Estamos firmando con ellos un acuerdo comercial, el presidente Lasso. Y es muy buena la relación.

Con el presidente del Perú, buenísima la relación, muy estrecha. Celebro que esté Perú con más estabilidad política, porque habían pasado por momentos difíciles; ahora siento que hay más gobernabilidad, más estabilidad y esto ayuda mucho a los pueblos. En el caso de Perú, estaba entrando el presidente y ya querían removerlo, eso no ayuda.

En el caso del presidente Boric, en Chile, pues es un aire fresco, joven, la gente de Chile optó por la democracia.

En el caso de Argentina, Alberto Fernández es nuestro hermano.

Luis, ‘Lucho’ Arce, así, nos tenemos mucho afecto, somos compañeros.

En fin, muy bien.

Deseo que las elecciones en Colombia transcurran sin violencia. En la medida de nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones, deseamos que el pueblo de Colombia elija de manera libre y sobre todo en forma pacífica a su próximo presidente.

Creo que los colombianos darían una vez más un ejemplo al mundo si las elecciones transcurren de manera pacífica. Quien esté apostando a la violencia en Colombia está actuando en contra de ese gran país y de ese extraordinario pueblo. Es lo que puedo comentar.

Ahora, un viaje hacia allá pues está ahora un poco complicado porque, decía, el tiempo para terminar aquí y contar con los ingresos y poder financiar todas las obras, porque la inversión extranjera y la inversión pública nos están generando crecimiento y empleos y cuando hablo de inversión foránea, inversión extranjera incluyo las remesas.

Y la inversión pública, lo que se está orientando al sureste significa mucho trabajo, muchos empleos, en todas las obras. Entonces, si hay inversión hay crecimiento, si hay crecimiento hay empleos, si hay empleos hay bienestar, si hay bienestar hay paz, hay tranquilidad, gobernabilidad, ese es el proceso, esa es la fórmula.

Allá. Es que es de Sonora y no le puedo decir: Venga mañana.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente.

Damián Duarte, del Sonora Power, Radio Sonora, Telemax.

Usted ya dijo que soy de Sonora. Es de gente educada ser agradecidos y nosotros en Sonora estamos muy agradecidos por su reciente visita, en particular porque usted fue a donde ningún otro presidente jamás había ido, muy en específico a la región de la sierra alta de Sonora y muy en particular con los guarijíos allá en Mesa Colorada; también en Sahuaripa, en donde está la gente más sencilla de nuestro estado, pero también la más recia. La verdad es que los sonorenses estamos muy agradecidos.

Y como dijo que va a ir en tres meses, es decir, en agosto, queremos sugerirle que visite Moctezuma, que es el corazón, el corazón de la sierra de Sonora, porque la gente ahí tiene, insistimos, muchas necesidades, muchos planteamientos todavía que hacer, está el caso de Nacozari, que hemos tratado aquí, entre muchos otros temas.

Ya que estoy en esta lógica de reconocerle y los agradecimientos, la verdad es que mucho conmovió ayer el acto, válgame pues, de, de… ¿Cómo decirlo? De poner los restos de Arnoldo Martínez en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

En lo personal, yo soy hijo de una persona de izquierda, una larga trayectoria de mi papá en las luchas de izquierda, él estuvo en el PRD en particular, don Rubén Duarte, que falleció hace tres años y la verdad es que ayer a mí me conmovió mucho en lo personal. Entonces, gracias, presidente.

Señor presidente, entre muchos temas, me contactaron y yo sé que usted tiene un compromiso con la justicia social, en este caso me contactó un grupo de extrabajadores de Banrural, que tienen más de 20 años que fueron separados de esa institución financiera, que no recibieron ni sus jubilaciones ni sus pensiones del IMSS y que, bueno, son personas que en su momento estaban en edad de trabajar, estamos hablando de hace 20 años, tenían 45, 47 años, hoy son personas de la tercera edad y que no tienen desde entonces la perspectiva de encontrar trabajo, posiciones, de ningún tipo, por la edad y por obviamente el desgaste de los años y la cuestión del conflicto laboral que han venido cargando.

Señor presidente, en particular en este tema el asunto ya está en manos del Instituto para Regresar al Pueblo lo Robado; está como parte, por ejemplo, el tema de los ferrocarrileros que se ha estado atendiendo.

Me pidieron ellos, de veras, encarecidamente porque me dicen que son personas con muchas necesidades, enfermedades, etcétera, que le hiciera un llamado de auxilio a usted al respecto de su condición y su situación en lo particular.

Entonces, preguntarle si es posible que se retome y se le ponga atención en específico a los extrabajadores de Banrural, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es algo parecido a lo de los ferrocarrileros y tiene que ver con Ernesto Prieto y le voy a pedir, además de Adán y de Alejandro Encinas, a Ernesto Prieto para ver qué respuesta tenemos en los dos casos para usted.

Acerca de la visita próxima a Sonora, que todavía falta, van a ser en tres meses. Sí vamos a ir por allá porque quiero hacer una supervisión del camino de Agua Prieta a Bavispe; entonces, para bajar de Bavispe a Hermosillo pues tenemos que pasar por Moctezuma, que es como un cruce de camino, es un sitio estratégico y ahí podemos llevar a cabo la reunión. Pero vamos a verlo.

Y sí vamos a seguir trabajando con Alfonso Durazo, que es un buen gobernador y cumplirle a la gente en todo y se va avanzando.

INTERLOCUTOR: Y señor presidente, en el tema de la estabilidad económico, de lo que hablo ahorita abundantemente, es muy interesante cómo nuestra moneda se ha fortalecido.

Por ahí en redes leía un comentario que hacía alguien, que usted sería de cerrar, por ejemplo, en las condiciones en las que está hoy el tipo de cambio, bueno usted sería el primer presidente en 75 años que logra una ganancia de nuestra moneda respecto al dólar, creo que el último en este caso fue Miguel Ávila Camacho.

Este asunto del fortalecimiento de la economía, bueno, en particular nos muestra mucho del carácter que ha tenido su administración al respecto de impulsar medidas contracíclicas y tener su propio modelo. Porque había quien decía que usted nos iba a llevar al comunismo o al socialismo en su caso, había quien decía que el modelo neoliberal y la mano invisible del mercado era lo mejor que pudiéramos tener.

Es interesante porque también nos hemos fortalecido frente al euro en particular. Observaba yo que está en 21.20 la paridad respecto al euro.

Entonces, en particular, señor presidente, preguntarle en este sentido, si usted ya se fijó un objetivo al respecto de lo que pudiéramos tener en materia económica como país de aquí al cierre, ya que usted está hablando de que le quedan dos años con cuatro meses.

Es decir ¿cuál es la perspectiva?, ¿cómo el asunto del tipo de cambio?, ¿cómo ve el asunto del fortalecimiento de nuestra economía?

Si los mexicanos podemos tener la esperanza, como lo planteamos hace creo que poco más de un año allá en las inmediaciones de la pandemia aquí, que usted hablaba de que existía le perspectiva de un nuevo milagro mexicano.

Preguntarle esta situación en particular.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues llevamos desventaja, porque en lo económico el mejor periodo de la economía de la épica posrevolucionaria fue el tiempo en que gobernó Adolfo López Mateos y también Díaz Ordaz, esos 12 años en que fue secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena.

Ahí se lograron tres cosas importantes: no hubo devaluación, no hubo inflación y hubo crecimiento y la tasa de crecimiento anual fue de arriba del cinco por ciento, eso sí fue un fenómeno. Esa era mi aspiración, sigue siendo, pero se nos presentó lo de la pandemia y nos tumbó la economía y se complicaron las cosas.

Entonces, de esas tres variables, yo sí pienso que en el peso vamos a continuar.

Y sí, el peso mexicano está más fortalecido que el euro, eso lo puedo decir y no ha habido depreciación.

En el caso de crecimiento apenas nos estamos reponiendo de cómo estábamos antes de la pandemia y yo espero que sí se siga creciendo, no descarto que en el tiempo que nos quede el crecimiento sea mayor.

Y en lo de la inflación también tengo motivos para el optimismo, creo que vamos a poder controlar la inflación y se va a cumplir con los pronósticos o que las proyecciones del Banco de México.

En lo que s le ganamos a otros gobiernos es en justicia social, ahí sí y lo puedo probar. Nunca se había distribuido el ingreso, la riqueza como ahora, con justicia. Ahora le está llegando presupuesto a quienes no les llegaba nada. En eso sí estamos mejor que en la época del milagro mexicano y del desarrollo estabilizador, porque en ese entonces sí, crecimiento, pero crecimiento no significa bienestar, no es sinónimo de bienestar, no significa desarrollo.

Entonces, con lo que nos falta vamos a buscar mejorar más todavía a la gente de abajo, de las bases. Por ejemplo, me quiero ir con la satisfacción de que todos los adultos mayores de México van a tener una pensión que cuando menos les va a permitir tener sus alimentos, todos, así, eso lo tengo muy claro.

Por eso también hay que combatir la inflación, porque no se trata sólo de aumentar salario mínimo. Por ejemplo, en eso, ahí llevaba más de 40 años que no había incrementos al salario como ahora, ahí también estamos en primer lugar.

Pero con inflación, aunque aumente el salario, aunque aumente el monto de las pensiones, se reduce el poder adquisitivo, la capacidad de compra, o sea, no hay bienestar. Entonces, en eso estamos.

Yo espero que nos siga yendo bien, no hay razón para pensar en que va el país a entrar en crisis en lo económico, nosotros estamos protegidos porque no hay una deuda exagerada, porque tenemos ingresos, porque no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, hay disciplina financiera y hay inversión y la gente está teniendo confianza.

Siempre digo lo que siento, lo que me sale de mi corazón, de mi alma y allá en Desemboque, allá con los seris, dije que desde que estoy en el gobierno no sólo le ha ido bien a los pobres, a la gente más humilde, sino que ningún rico ha perdido dinero, de los de arriba, puede ser que los medianos.

Pero cuando me reúno con los que tiene más y están invirtiendo en México y confiando en México, les pregunto cómo les va. Por ejemplo, allá en tu estado, a los mineros, que tienen la suerte de que el precio de los minerales está arriba y les ha ido muy bien. Le pregunto a otros y les va bien. Y luego veo publicaciones y estoy informado, no hay nadie que se queje.

Me acuerdo que hace como un año, yo creo que ya se repuso, solo uno de los 30 con más dinero en México había perdido y eso poco. Yo creo que a estas alturas ya se recuperó.

Entonces, es a todos, pero procurando hacer conciencia de que no es nada más acumular dinero arriba y dejar desprotegido a los de abajo, sino que el gobierno lo primero que tiene que hacer es apoyar a los de abajo.

A mí me da gusto de que, por ejemplo, Televisa… Y mando a felicitar a los directivos, porque es su obligación pagar los impuestos de todos, pero antes, porque las leyes permitían evadir el pago de impuestos, algunos optaban por ese camino y no pagaban impuestos. Imagínense lo que es que Televisa pague 10, 12 mil millones de pesos, que Bimbo venda una pequeña empresa, la de las paletas Payaso…

INTERVENCIÓN: Ricolino.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ricolino y pague más de tres mil millones.

Le explicaba yo al dueño, le decía yo: Es el equivalente a lo que necesitamos para iniciar la construcción de los caminos en la zona más pobre de México, en La Montaña de Guerrero, para allá va ese dinero. Se entusiasmó cuando le dije.

Que también eso es importante, si no se paga en algunos casos es porque se tenía la idea… Aparte de que siempre está la tentación del dinero mal habido, pero aparte la justificación: ¿para qué pago impuestos si se lo van a robar? Ahora no, hoy cuidamos que nadie se robe el dinero del presupuesto y por eso todo mundo está contribuyendo.

Y felicito a estos empresarios que están pagando, casi todos están contribuyendo, todos, o sea, no tengo quejas de que es Slim no esté pagando, estamos hablando de alguien que tiene un poco ¿no?

Bueno, ya, ya nos vamos, ya. Mañana, sin lista, sin lista.

Y ¿saben? también un exhorto, ¿no? respetuoso, cariñoso, fraterno: ayuden para que los que lleven tiempo sin preguntar tengan posibilidad, ¿sí?, porque yo me puedo equivocar y estarle dando la palabra siempre a los mismos.

INTERVENCIÓN: ¿Y Jesús?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Jesús está malito, pues yo creo que debe de tener COVID, pero leve y decidió estar fuera.

INTERVENCIÓN: ¿Mañana se hace la prueba?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana se hace la prueba y le deseamos que se recupere pronto.

+++++

