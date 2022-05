Estas son las series que están de moda en HBO Perú este día

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla sin preguntarse cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares de HBO Perú para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. Boruto: Naruto Next Generations

En Konoha han entrado en una era de paz y modernidad. Los altos edificios despuntan en las calles, las pantallas gigantes muestran imágenes de todo tipo y los medios de transporte conectan los vairos distritos. Pese a que sigue siendo una aldea ninja, el número de civiles ha aumentado y la vida de los ninja ha cambiado. Boruto Uzumaki es hijo del Séptimo Hokage, Naruto Uzumaki y se ha unido a la Academia Ninja para aprender. Otros estudiantes lo menosprecian de inmediato y consideran que solo está ahí por ser "hijo del Hokage", pero pronto Boruto disipará todas esas dudas sobre él.

2. Love Is in the Air

Eda Yıldız es una joven vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat cuando pierde, por su culpa, la beca que le iba a permitir estudiar en Italia. Para enmendar su error, Bolat le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Pero este acuerdo cambiará el rumbo de sus vidas para siempre.

3. La ciudad es nuestra

Relata el auge y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore y la corrupción y el colapso moral que sufrieron en una ciudad estadounidense en la que las políticas de prohibición de las drogas y los arrestos masivos se defendieron a expensas del trabajo policial real.

4. Más allá del tiempo

Clare (Rachel McAdams) ha estado siempre enamorada de Henry (Eric Bana), un bibliotecario de Chicago. Está convencida de que están destinados a vivir juntos, aunque no sepa cuándo tendrán que volver a separarse: Henry es un viajero del tiempo, con una rara anomalía genética que lo condena a vivir su vida en una escala de tiempo cambiante, avanzando y retrocediendo a través de los años sin ningún control. A pesar de que los viajes de Henry son tan imprevisibles que Clare nunca sabe cuándo volverán a verse, intenta desesperadamente adaptarse a esa vida, pues lo que sí sabe es que no podría vivir sin Henry.

5. Legendary

Directamente salidos de la comunidad del ballroom underground, los equipos de vogue (llamados "casas") deben competir en balls increíbles y mostrar ropas espectaculares para conseguir ser considerados "legendarios".

6. Los Picapiedra

Fue emitida por primera vez en la cadena estadounidense ABC el 30 de septiembre de 1960. Consta de 166 episodios. La acción tiene lugar en la Edad de Piedra,en un pueblo llamado Piedradura ("Bedrock"), pero presenta una sociedad idéntica a la americana de mediados del siglo pasado. En un mundo fantástico los dinosaurios, los tigres dientes de sable, los mamuts y otros animales hoy extintos coexistían con los hombres. La tecnología es similar a la del siglo XX, pero son animales los que sustituyen a los aparatos eléctricos. Los personajes conducen automóviles formados por troncos de madera (troncomóviles), ruedas de piedra, en los que el motor era sustituido por el empuje de los pies de sus ocupantes. Las vestimentas eran de piel animal.

7. David Guetta feat. Zara Larsson: This Ones for You (Vídeo musical)

Vídeo musical del tema de David Guetta y Zara Larsson "This One's for You".

8. Dos chicas sin blanca

Ambientada en el barrio de Williamsbourg, del distrito de Brooklyn, en Nueva York, la serie relata la vida de dos camareras veinteañeras que trabajan juntas en un restaurante, para lograr cumplir su sueño de abrir un negocio de cupcakes. Max Black (Kat Dennings), proveniente de una familia pobre de la clase trabajadora, que además tiene un trabajo adicional como niñera para una mimada y detestable socialité de Manhattan; y Caroline Channing (Beth Behrs), quien nació rica pero que ahora es pobre, debido a que su padre fue atrapado operando en una enorme estafa. Las dos se convierten en amigas y construyen un sueño juntas, el de abrir una tienda de magdalenas (para eso necesitan alcanzar 250.000 dólares), aunque casi no pueden costear nada con el pago que reciben en su trabajo. Junto con ellas trabajan también en el restaurante su jefe, Han Lee (Matthew Moy); Oleg (Jonathan Kite), un alegre cocinero ucraniano; y Earl (Garrett Morris), el cajero. Al comienzo de cada episodio, se muestra a Max sirviendo una mesa y al final de cada episodio, un registro muestra lo que llevan para alcanzar los 250.000 dólares.

9. Gentleman Jack

Anne Lister regresa a Halifax, West Yorkshire en 1832, decidida a transformar el destino de su descolorida casa ancestral Shibden Hall.

10. Total Control

Después de un dramático suceso, Alex Irving, una mujer indígena carismática y contradictoria, se convierte en el centro de la atención mediática en Australia. La Primera Ministra Rachel Anderson, muy discutida, ve en ella un mina de oro publicitaria y le ofrece un puesto como senadora. Pero Alex no se va a conformar con ser un adorno y pretende cambiar las cosas desde su nueva posición, lo que la llevará a ser traicionada y a iniciar una venganza que amenaza con hacer colapsar el sistema político.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

