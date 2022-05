Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este martes 24 mayo de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Vamos a informar el día de hoy, como todos los martes, sobre la situación de salud; ese es el tema principal. Y vamos desplazando en la información la situación de la pandemia porque afortunadamente las cosas han mejorado mucho; y se va a seguir informando, pero cada 15 días. Además, el doctor Hugo López-Gatell nos fue a representar a la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho un buen papel y cuando regrese ya nos informa sobre la pandemia.

Ahora lo central, como hemos acordado, es toda la instrumentación del plan de salud, del fortalecimiento de los servicios de salud públicos, cómo estamos trabajando juntos para garantizar que estén en buen estado los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales; que no falten los médicos, los especialistas, las medicinas; que se vaya regularizando la situación de los trabajadores de la salud. En fin, ese es el plan que ya está en marcha.

Comenzamos en Nayarit, vamos bien. Y sobre eso va a informar Zoé Robledo, que es el encargado de coordinar este Plan de Bienestar para la Salud.

Antes, vamos a dar respuesta a una inquietud que se presentó en esta conferencia, sobre tratamientos utilizados que pueden poner en riesgos la vida de las personas, no controlados, no vigilados, no aplicados adecuadamente. Entonces, sobre eso va a hablar tanto el doctor Jorge Alcocer como Alejandro Svarch, que tienen toda la información al respecto.

Si les parece, comenzamos con el doctor Alcocer, luego Alejandro y luego Zoe.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente.

Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Como ya indicó el señor presidente, en el Pulso de la Salud de hoy, 24 de mayo, los tres temas serán en principio la respuesta a la reportera Sandra Aguilera, del Grupo Larsa, principalmente por el uso de biopolímeros, que trataremos en principio quien les habla y el comisionado nacional de Cofepris, Alejandro Svarch.

Como también ya mencionó, el maestro Zoé Robledo nos presentará en forma muy, muy importante y precisa la plataforma sectorial de médicos especialistas y dará a conocer el tablero de las necesidades de médicos especialistas en el país, este encargo del señor presidente. Se abre así la jornada nacional de reclutamiento de médicos especialistas y la publicación de la convocatoria.

Además, como cada semana, ya se mencionó, nos informará de los resultados del levantamiento en San Luis Potosí y los avances en Tlaxcala, en Colima y Sonora.

¿Me pueden pasar la primera, por favor? En nuestro país, como ustedes saben, hay gran demanda sobre servicios estéticos, en particular sobre la aplicación corporal de biopolímeros, mejor conocidos como modelantes, para modificar el volumen del cuerpo en esos casos. Sin embargo, estas sustancias pueden provocar daño grave, incluyendo la muerte desde el momento de su aplicación o a lo largo de muchos años después, que obligan en muchos casos inclusive a retirarlos o intentarlos retirar. Es un problema de salud pública en muchos lugares del mundo y en México también lo es.

En la siguiente imagen les muestro que estos biopolímeros como tales son de orígenes vegetal, animal y, en particular, los sintéticos para producir moléculas y estas moléculas se utilizan ciertamente en medicina debido a sus propiedades mecánicas, degradables en algunos de ellos y de ser compatibles con los tejidos humanos.

Ejemplos de gran apoyo de su utilidad médica, de una indicación precisa por especialistas es el sustitutivo con que se forman las prótesis articulares, implantes, suministro de fármacos, inclusive, e ingeniería de tejidos.

Y en esta tabla pueden ustedes ver la gama de estos productos, aunque destaco el uso de la silicona líquida, polímero sintético que se usa en forma indiscriminada con fines estéticos.

Y en la última imagen ustedes ven que, sin embargo, hace 31 años la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, prohibió la venta de silicona líquida para su uso con estos fines y las asociaciones internacionales de cirugía plástica y estética consideran como negligencia médica el uso de estos materiales.

Además, ustedes pueden ver que hay otros materiales usados desde hace muchos años, yo recuerdo más de 40 años, para los mismos fines, incluyendo el guayacol y una gama importante de aceites de diferente origen y resalto, por ejemplo, hasta los de automóvil.

Finalmente, ustedes pueden ver los lugares donde se están aplicando frecuentemente, que son las estéticas, las salas de cosmética, mediante personal médico no capacitado ni autorizado. Al respecto continua el doctor Svarch.

Con permiso.

ALEJADRO SVARCH PÉREZ, TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS): Muy buenos días, señor presidente, maestro, director, señores periodistas.

El día de hoy vamos a platicar sobre las clínicas clandestinas y sobre los procedimientos estéticos irregulares, tal como fue señalado en esta mañanera Este es un problema prioritario para la salud pública de nuestro país en virtud del alto riesgo sanitario que significa.

Hemos identificado dos problemas prioritarios que ponen en alto riesgo la salud de la población:

Por un lado, las clínicas quirúrgicas clandestinas, clínicas que no tienen ningún tipo de aval técnico, que ponen en riesgo la salud.

Y los denominados productos milagro, actualmente llamados por la Secretaría de Salud y por la autoridad sanitaria como productos engaño.

Estas clínicas son clínicas que carecen de infraestructura, carecen de personal médico capacitado y utilizan insumos no autorizados o caducos. Muchas veces estos insumos son realmente robos al sector público que derivan en estas clínicas subóptimas. También estas clínicas carecen de permisos sanitarios.

Aquí vemos una foto de un operativo realizado en abril de este año en el cual identificamos una sala de recuperación postoperatoria debajo de una escalera, que refleja la falta de estándares y la inseguridad que representan estas clínicas para nuestra población.

Siguiente, por favor. Aquí vemos los procedimientos más comunes aplicados en estas clínicas. Llama la atención el uso de biopolímeros ya expuestos por el señor secretario.

También vemos aquí una imagen de un operativo realizado en abril en Jalisco, en donde podemos ver una sala operatoria, una sala quirúrgica y una máquina de anestesia con elementos subestándar muy altos.

A partir de ello, desde febrero del 2020, Cofepris ha desplegado una serie de acciones muy importantes, acciones que consideramos contundentes, que han reflejado en 316 operativos de vigilancia sanitaria, 78 establecimientos ya clausurados. En toda la historia de Cofepris se habían clausurado solamente 15 establecimientos y de tan sólo de febrero a la fecha hemos podido cerrar 78 establecimientos, en virtud del alto riesgo que significa para la salud humana de nuestra población.

Y, asimismo, se han eliminado 769 publicaciones que consideramos engañosas por ofrecer servicios sin la justificación técnica que avale lo que promete.

Invitamos a la población a dos cosas:

Uno es identificar que los procedimientos estéticos donde lo vayan a hacer tengan el aval de Cofepris, tengan el aval de la autoridad sanitaria.

Y lo segundo, es que estos procedimientos sean hechos por facultativos que tengan el reconocimiento académico para poder hacer el procedimiento en cuestión, reconocido por la Secretaría de Educación Pública con la Cédula Profesional.

Asimismo, ponemos a disposición un teléfono para denuncias ciudadanas y poder continuar con esta vigilancia sanitaria y garantizar que todos los procedimientos que se hagan en nuestro país sean seguros.

Paralelamente a esta problemática, desafortunadamente y nosotros pensamos que de forma paralela al proceso de desmantelamiento del sector público, florecieron estos productos que estuvieron denominados durante muchísimos años como ‘productos milagro’ y por instrucción del señor secretario a partir del 24 de noviembre del año pasado la autoridad sanitaria los llama como son, son productos engaño. No tienen ninguna cualidad milagrosa, son productos que prometen mucho y no curan nada, son productos que no tenemos trazabilidad de las sustancias ni de los excipientes para realizar estos productos y que, en virtud de esto, ponen en altísimo riesgo la salud de la población.

En conjunto con un grupo muy creativo de Jóvenes Construyendo el Futuro que trabaja en el interior de Cofepris y con una alianza estratégica con el Canal 11 hemos establecido y hecho una campaña de publicidad para poder explicar lo que significan los productos engaño, antes productos milagro. y mantener a la población alejada de ellos.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Detén la apariencia de arrugas, elimina cualquier grano de la cara, esculpe tu rostro, haz borrón y cuenta nueva con el mágico Borratodo. Envía un SMS con la palabra ‘engaño’ y te mandamos una dotación para todo el año.

VOZ MUJER: Si cura todo, no cura nada.

No son productos milagro, son productos engaño, no pongas en riesgo tu salud.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Llama a la línea 01800 ENGAÑO, donde hacemos milagros, escuchamos tus peticiones y mejoramos nuestra fórmula.

¿Quieres ayuda en el control de peso?

Lo agregamos.

¿Reducir cintura?

¡Claro! y ahora también regula el apetito.

Dinos qué necesitas y lo agregamos a sus propiedades.

VOZ MUJER: Si cura todo, no cura nada.

No son productos milagro, son productos engaño.

(FINALIZA VIDEO)

ALEJADRO SVARCH PÉREZ: Con esta campaña la Cofepris y la Secretaría de Salud lo que queremos enfatizar es que la salud no es una mercancía, es un derecho de todas y todos los mexicanos. Por favor, hay que cuidarla, mantengámonos alejados de estos productos engaño, de estas clínicas clandestinas y de estos mercaderes de la muerte.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente.

Muy buenos días a todas y a todos, secretario, doctor Svarch.

Como todos los martes, presentamos los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Salud Bienestar significa hacerlo bien y estar ahí donde más se necesita.

Hace una semana en este mismo espacio, el presidente López Obrador anunció que el día de hoy se daría a conocer el número de vacantes de médicos, especialistas que hay en todas las instituciones del sector salud y a la par de dar a conocer esto pues también el lanzamiento de una convocatoria abierta para la contratación inmediata con sueldos atractivos para los médicos especialistas que decidan prestar sus servicios, su conocimiento ahí en donde más son necesarios, en zonas remotas, en zonas de alta marginación y pobreza de nuestro país, pero también en ciudades donde hay plazas, turnos que han sido históricamente de difícil cobertura.

Por eso nos da gusto informarle al pueblo de México, señor presidente, que el día de hoy a las 12:00 del día se va a publicar esta convocatoria para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas.

Esto es un esfuerzo de todas las instituciones del país para cubrir sus vacantes, lo mismo del IMSS que del IMSS-Bienestar, el Issste, Pemex, los institutos nacionales de salud y también los gobiernos de los estados que agregaron sus vacantes a través del Insabi.

En la página www.medicosespecialistas.gob.mx está publicada la convocatoria que va dirigida a médicas y médicos especialistas y esto siempre apegado a los principios de legalidad, de transparencia, de eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad y también de equidad de género.

Lo que se va a poder ahí consultar por parte de todas y de todos son estas vacancias, estas plazas que tienen recursos asignados, que tienen presupuesto, pero que históricamente y que para este año siguen estando vacantes, son 13 mil 765 que están en todo, a lo largo de todo el país.

Cinco mil 252 de estas vacantes corresponden a sistemas de salud estatales de los 15 estados justamente en donde el plan de transformación, el Plan de Salud Bienestar se está llevando a cabo este año. Solamente quiero darles un par de datos de estas vacantes.

Si tomamos las cinco especialidades donde las instituciones tenemos más necesidad, si lo pueden ver ahí, médico internista es la número uno con mil 753 vacantes, médicos urgenciólogos con mil 728, ginecología y obstetricia, mil 572; pediatría también, con mil 517; anestesiología, mil 367.

Justamente coinciden muchas de estas especialidades, sobre todo urgencias, los internistas o los anestesiólogos, de las que se dejaron de formar, históricamente en los últimos años se dejaron de formar muchos de estos especialistas que son los que más necesita el sistema de salud.

Desde luego, todas las especialidades son importantes, pero estas, urgencias, anestesia, son de las que se dejaron de hacerse, se dejaron de dar becas y que justamente, como se ha presentado aquí también, se ha ido recuperando esta capacidad de formar a estos médicos de estas especialidades.

También, simplemente de estas cinco especialidades está el 57 por ciento de la necesidad y sabemos, por la información que se cuenta, que hay muchos médicos de estas especialidades que pueden estar buscando cómo trabajar para el sistema de salud.

También es importante decir que hay estados como Veracruz, por ejemplo, o Michoacán, que tienen un número, que concentran un número importante de la necesidad.

Y también comentarlo, por instituciones Insabi tiene ocho mil 272 de estas vacantes que son las que hacen falta en los estados. Nos informó Insabi que fueron 29 estados los que mandaron sus necesidades, le sigue el Seguro Social en su régimen ordinario con dos mil 588, el IMSS-Bienestar con mil 765, Pemex con 133 y la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad con 28 vacantes.

¿Cómo va a hacerse esta convocatoria?

Los médicos especialistas, médicas especialistas de todo el país van a poder ingresar a esta página para hacer el proceso de registro completando datos generales, su nombre, la CURP, un RFC y un correo electrónico y la contraseña para que generen un usuario, un número de usuario.

Ya con ese usuario que se les manda por correo electrónico van a poder acceder a la plataforma. Si pueden pasar la siguiente. Se puede ir viendo ahí cómo es todo este proceso.

Una vez que ingresan a la plataforma con su usuario y contraseña, van a poder ingresar el resto de la información, cuál es su especialidad, la cédula de esta especialidad. Bueno, aquí está desde el inicio, ingresan a ‘médicos especialistas’, ahí se le pide que ingresen a ‘registro’, esta información va a estar pública para todas y para todos, ingresan a ‘registro’, generan su usuario y generan su contraseña, se le piden estos datos, nombre completo, apellido paterno, materno, la CURP, el RFC y un correo electrónico para poder entrar en contacto, además de la especialidad que tienen y el lugar de residencia actual.

A partir de esto se guarda, se genera este mensaje en donde se le anuncia que se creó una cuenta exitosa y se envía un correo electrónico que le llega a los postulantes. Ya con este correo electrónico vuelven ingresar para ya poner su número de usuario y aquí empezar a llenar el resto de los datos, se precargan los que habían dado previamente y se pide otra información, el domicilio, los datos del contacto, el grado de estudios y selecciona la especialidad.

Y también ahí importante decir que tiene que poner su cédula. En el caso de muchos médicos que no tienen tramitada su cédula, se puede poner en un cuadro y la Secretaría de Educación Pública nos ha manifestado que agilizará el proceso para generación de la cédula. A partir de esto se va a hacer un registro exitoso y se genera un nuevo correo electrónico con el número de folio que confirma ya este registro.

Posteriormente, se va a hacer esta convocatoria, que estará abierta, hay que decirlo, a partir del día de hoy y hasta el día último, en el último minuto del viernes 3 de junio estará abierta la convocatoria. El día martes 7 de junio en este mismo lugar vamos a presentar los resultados de esta convocatoria y ese mismo día, el martes 7, se van a generar las invitaciones por correo electrónico para cada uno de estos médicos y médicas para que acudan a las 32 sedes que se van a instalar el 11 de junio, sedes de recepción de toda la documentación. Y no sólo de recepción, ahí estaremos todas las instituciones que estamos buscando a los médicos especialistas para que puedan iniciar ya sus procesos de contratación, se van a presentar ahí todas las opciones que pueden tener.

Por eso, es que en la segunda etapa el médico le estamos pidiendo que nos diga directamente a partir de su especialidad cuál es la unidad en donde quisiera laborar y tener tres opciones, por unidad ya se incorpora pues en qué estado y también en qué municipio se encuentra esta localidad, además del turno que está vacante, ya sea el turno matutino, el vespertino, el turno nocturno, la jornada acumulada, homologado esto en cada una de las diferentes instituciones.

Creemos que con esto vamos a poder recibir una amplia cobertura de estas más de 13 mil plazas que han estado vacantes en las instituciones de salud durante tanto tiempo. Y también la próxima semana daremos un informe del avance sobre esta convocatoria y esta Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas.

También queremos informar el día de hoy que concluimos el levantamiento, como se informó, en San Luis Potosí. Agradecerle al gobierno del estado, al gobernador Ricardo Gallardo, porque hemos trabajado de la mano en estas visitas a 303 unidades de primer nivel, 13 hospitales de segundo nivel y dos hospitales de tercer nivel, 95 personas del sector salud participaron en 14 equipos de trabajo. Y estos son los primeros resultados que tenemos:

Se encontraron necesidades importantes en el reordenamiento de las plantillas. Como lo podemos ver, hay necesidades de personal, 517 médicos y médicas, mil 63 personas de enfermería que están vacantes y que hacen falta, como un déficit de esta profesión, 190 de paramédicos.

Y en términos de las necesidades de infraestructura lo que hemos observado en otros lugares: unidades de cuidados especiales neonatales que hacen falta, ocho; cuatro espacios para urgencias en los propios hospitales, 31 consultorios, 16 peines para laboratorios, lo mismo que residencias médicas y la necesidad de ampliar 13 módulos de atención hospitalaria.

En términos del equipo tanto de primer como de segundo nivel, lo que se observa también es que hacen falta dos mil 907 equipos en el primer nivel, equipos que son desde fonodetectores de latidos fetales hasta estetoscopios y en el segundo nivel lámparas quirúrgicas, camas quirúrgicas, rayos X, incubadoras, refrigeradores en los mortuorios, en fin, hay una carencia importante de equipo en el segundo nivel de atención.

Y queremos comentar y que sea la voz de la doctora Tania Trejo quien pueda comentar qué son estos levantamientos como el que se llevó a cabo ahora recientemente en San Luis Potosí.

(INICIA VIDEO)

TANIA TREJO, SUPERVISORA MÉDICA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA DE IMSS-BIENESTAR: El levantamiento es la primera etapa de este proceso de transformación de los servicios de salud en el estudio que se está haciendo a las diferentes entidades.

El levantamiento en San Luis Potosí inició del 2 de mayo y culminó el 17 de mayo. Se visitaron 318 unidades médicas de la Secretaría de Salud correspondiente 303 a primer nivel de atención, 15 del segundo y tercer nivel de atención. Podemos decir que ya tenemos un panorama de cómo se encuentra las unidades en cuanto a su infraestructura, cuál es su plantilla de personal, es decir, cuáles son sus necesidades, aquellas plazas de especialistas y subespecialistas que están vacantes, los turnos que se van a tener que cubrir en relación a médicos y enfermeras, el estado que guardan las estructuras de las unidades y por supuesto el estado y condiciones del equipamiento de todo lo que es equipo que se relaciona con la seguridad del paciente.

Después de la etapa del levantamiento viene la concentración de la información y el análisis de la misma para obtener ya un resultado final y el estatus de inversión que se requerirá para que estas unidades cumplan con el modelo de atención del programa IMSS-Bienestar y ofrezcan una atención de calidad y de seguridad en el paciente.

(FINALIZA VIDEO)

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Como nos lo indicó el presidente, son levantamientos de campo, son diagnósticos que se hacen en el lugar y no desde el escritorio.

Continuamos con los reportes, en este caso de los avances que hay en el estado de Tlaxcala, sobre todo en la regularización del personal. Aquí tenemos una meta de regularizar a mil 359 trabajadores que han tenido contratos eventuales, en algunos casos hasta por 12, 11 años y pasamos de 638 a 947, por lo que el avance es del 70 por ciento. Se trata de 269 médicos, 580 enfermeras y 98 paramédicos.

También en el caso de Tlaxcala se ha estado trabajando, ahora en las unidades de segundo nivel. Informábamos la semana pasada sobre los avances, las asambleas informativas en el primer nivel, pero ahora es un trabajo más específico y técnico, cerca de 50 asambleas informativas con cuerpos de gobierno para identificar y corroborar lo que en el levantamiento se identificó como necesidades de equipo, infraestructura y recursos humanos.

También se han capacitado en 10 hospitales sobre el modelo de atención.

También se ha hecho una revisión en 70 por ciento de las unidades, de los consumos promedios mensuales de medicamentos, para poder así calcular el abasto a partir de las recetas surtidas que se emiten todos los días y que se completan satisfactoria o insatisfactoriamente.

También se tiene ya un inventario del almacén de la Secretaría de Salud y esta semana iniciamos con la instalación del sistema de administración de insumos para mejorar el control de entradas y salidas de medicamentos y de material de curación.

También en los hospitales de Zacatelco, de Contla y de Calpulalpan y también en el de Sánchez Piedra se está fortaleciendo el diálogo con la base trabajadora sobre las características del modelo de atención; y lo mismo en los hospitales de Huamantla, del Carmen y Tlaxco, donde se inició la organización ya de los servicios, especialmente en la consulta externa.

También tenemos un informe sobre esta jornada quirúrgica oftalmológica que se llevó a cabo en Nayarit. En nuestro país alrededor de tres millones de personas padecen de cataratas y se estima que cada año se suman 140 mil, por eso estas jornadas nos ayudan mucho a abatir esos rezagos de personas que ya han sido identificadas y que estaban en espera de una cirugía.

Esta se llevó a cabo en el Hospital de San Cayetano y ocurrió del 18 al 23 de mayo con 14 médicos especialistas, provenientes de diferentes unidades, tanto de Morelia, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Torreón, de Bahía de Banderas, ahí mismo en Nayarit y de Veracruz.

Si podemos pasar un video muy rápido sobre cómo fue esta jornada.

(INICIA VIDEO)

MARIO AGUADO ARTEAGA, COORDINACIÓN DE JORNADAS QUIRÚRGICAS DE OFTALMOLOGÍA: Estamos en la unidad rural de San Cayetano de IMMS-Bienestar realizando una jornada de cirugías de catarata y pterigión. El objetivo de esta jornada es operar y atender a la población para ofrecerles una mejoría en su calidad de vida.

Contamos con equipos que normalmente se utilizan en hospitales de tercer nivel, es decir, de la más alta gama que existe y afortunadamente con equipos muy nuevos y muy novedosos.

PRISCILA CRUZ FLORES, COORDINACIÓN DE JORNADAS QUIRÚRGICAS DE OFTALMOLOGÍA: Venimos un equipo de oftalmólogos expertos, enfermeros y anestesiólogos para poder atender a más de 400 pacientes para ayudarles a recuperar su visión.

RAMONA, BENEFICIARIA: Vengo de un rancho llamado El Macho, municipio de Tecuala, Nayarit. Yo vine para operarme mi ojo de cataratas. Esto muy agradecida de que nos atendieron muy bien los doctores, todo el personal. Estoy muy feliz porque mi ojo ya me quedó bien.

(FINALIZA VIDEO)

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: En este sentido es importante decir que lo que se busca es que cada estado pueda ser resolutivo y eventualmente ya no se tengan que hacer estas jornadas por los estados se tienen la capacidad, los médicos, los equipos para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones de manera regular.

Y, finalmente, queremos dar a conocer sobre la instalación de la mesa de transición en el estado de Colima. El secretario Alcocer y su servidor estuvimos la semana pasada. Estas mesas de transición lo que buscan es dar a conocer, informar a autoridades de cada uno de los estados, lo mismo a los integrantes de los congresos estatales, las comisiones de salud, los presidentes municipales, el Poder Judicial, las universidades, las cámaras empresariales, los organismos sindicales, sobre el proceso y el estatus de su avance.

En Colima tuvimos una muy buena jornada no solamente visitando los hospitales, sino también pudiendo dar a conocer esto a las autoridades, desde luego a todo el personal de salud y encabezado por la gobernadora Indira Vizcaíno.

También tenemos un reporte sobre esto.

(INICIA VIDEO)

ANDREA NARANJO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD Y DEPORTE DEL CONGRESO DE COLIMA: Para mí la transferencia de los servicios de salud significa una oportunidad valiosa para que todas y todos los colimenses tengan los mejores servicios de salud en el estado. Para mí la transición hacia los servicios de IMSS-Bienestar significa un mensaje esperanzador para los y los colimenses con esta firma que se dio en este día porque con esto consideramos que las y los colimenses podrán tener finalmente los servicios de salud que se merecen.

ELÍAS LOZANO OCHOA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN: Para nosotros es un gran respaldo el saber que vamos a contar o que estamos contando con el apoyo del gobierno federal y con el gobierno del estado en cuanto al tema de salud.

EDGAR GUDIÑO, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO: Emociona mucho el hecho de saber que en lo que hemos sufrido durante tantos años alguien haya puesto ya atención en esa área de oportunidad y que la intención sea precisa y únicamente mejorar esas áreas de oportunidad que por años se han olvidado.

ANDREA NARANJO: En unos años espero que los servicios de salud puedan abarcar a toda la población, que ya no recibamos más quejas, que esto no lo volvamos a repetir en la historia, que tengan confianza, es un programa que a nivel nacional ya se ha implementado en otros estados que hoy estamos aquí de vanguardia firmando esta transición y que confío en que la transición será para bien.

CARMINA SARISOL GARCÍA, DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD DE COLIMA: Esta oportunidad que estamos teniendo en el estado nos va a ayudar a dar mejores servicios, a que tengamos mejores instalaciones, que los pacientes al acudir a recibir alguna atención tengan todo lo necesario para que puedan llevar a cabo su tratamiento de cualquier patología con la acudan a nuestra red de servicios.

EDGAR GUDIÑO: Tengan la confianza de que el gobierno federal, a través de sus representantes en el sector salud están buscando las mejores alternativas para que todos tengamos ese beneficio y ese derecho a la salud que por artículo y por ley nos corresponde a todos los mexicanos.

(FINALIZA VIDEO)

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Y, por último, como muchos de ustedes fueron testigos, el pasado 20 de mayo firmamos el convenio marco con el gobierno del estado de Sonora, con el gobernador Durazo y este convenio nos va a ayudar mucho a poder instrumentar los compromisos en materia de salud que se tiene con el gobierno de Sonora y en particular algunos acuerdos que se tomaron en esa jornada, que se dieron a conocer el propio viernes y otros que se sumaron durante la gira del señor presidente:

El del Hospital General de Hermosillo, para que su entrada en operación sea el 15 de septiembre.

El memorándum para que el hospital anterior, el general de ahí mismo de Hermosillo, el Hospital ‘Dr. Ernesto Ramos Bours’ pase a convertirse en un hospital universitario IMSS, justamente para la formación de médicos especialistas.

Además de cuestiones ya muy específicas respecto al Hospital General de Cananea, el hospital de Tamosura, además de las 10 unidades médicas que hay en esa zona de servicios.

Y también sobre los avances del Plan de Justicia Yaqui, sobre todo respecto a la construcción del hospital en Vícam Switch, además de las diferentes unidades de primer nivel en Loma de Bácum, en Loma de Guamúchil, en Tórim, en Pótam, en Huírivis, que tienen que estar listas para este año.

Fueron acuerdos internos tanto con Insabi, con el gobierno del estado y desde luego con el Seguro Social para poder esto hacerlo realidad.

También en el plan de justicia para el pueblo guarijío del sureste de Sonora estamos con el compromiso de volver para plantear cómo mejorar ahí los servicios de salud.

Y para concluir, insistirle, invitar a todo el pueblo de Nayarit y próximamente de Tlaxcala a usar este teléfono, el 800 95 32 213, el teléfono del Pulso de la Salud para que nos hagan llegar diferentes situaciones que puedan tener respecto a abasto de medicamentos, a atenciones médicas que se pudieron haber visto postergadas, a cuestiones incluso de trato porque estamos generando folios para su solución de manera oportuna e inmediata.

Sería todo por nuestra parte, señor presidente.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada más quedó Hans Salazar y luego empezamos. Ustedes tres para acá, dos, tres, cuatro, cinco.

PREGUNTA: Buenos días, presidente, buenos días.

Hans Salazar, de Noticiero en Redes.

A propósito del tema de la salud, el Pulso de la Salud del día de hoy, yo quiero preguntar respecto a los temas de la salud mental. Es uno de los temas que se ha ido agravando a nivel mundial, incluso con el tema de la propia pandemia.

Hay problemas de ello también en este sentido en varios de los servicios que se brindan por parte del gobierno. Digo, sabemos que es una transición, ahora mismo se han planteado varios temas al respecto de esta transición, pero quisiera yo particularizar, especificar esto porque… llamar la atención para saber cuáles son las estrategias al respecto y si en estas plazas también se están considerando también estos servicios para reforzar.

El tema de la salud mental es tan grave que también va en aumento los suicidios, la falta de atención, la falta de medicamento, por ejemplo, en la atención siquiátrica es prácticamente de discapacidad o de vida o muerte.

Por ejemplo, aquí mismo en la Ciudad de México, en el IMSS hay reclamos de que no se encuentra risperidona, sertralina, clozapina, carbonato de litio, lamotrigina, mirtazapina, quetiapina, clonazepam, venlafaxina, decanoato de haloperidol.

Entonces, es una serie de problemas al respecto, porque si un paciente, aunque sea atendido por parte de su especialista y dar seguimiento, si no hay estos medicamentos definitivamente se está teniendo la mitad de atención y la mitad con este problema tan grave.

De hecho, soy uno de los… yo me atiendo y yo comprendo perfectamente este problema, por eso también lo retomo, porque no solamente ha crecido eso.

¿Hay un porcentaje? Y yo quisiera también preguntarle al respecto de cuál es la cantidad, por ejemplo, de presupuesto destinado, particularmente a la salud mental, en general de los servicios de salud.

Esto es lo que yo quisiera preguntar, presidente, a propósito y aprovechando esto para ver también la posibilidad de que se esté reforzando esta atención. Repito, es de vida o muerte.

Y hay varios temas que yo no voy a mencionar aquí, se los puedo entregar precisamente al director del IMSS, porque hay bastantes peticiones al respecto.

La petición, por ejemplo, cuando se va a hospitalizar a alguien que lo necesita con este tipo de problemas, tenemos un caso, por ejemplo, que nos han reportado de Morelia, Michoacán, donde si no está hospitalizado, pero también necesita compañía la persona y le dicen que no puede.

Entonces, hay varias cosas que creo que deberían de flexibilizarse para que la atención de un paciente de este grado obviamente tenga una mucho mejor atención en este esquema, presidente.

Sería mi primera pregunta.

JORGE ALCOCER VARELA: Con su permiso, señor presidente.

Efectivamente, lo expuesto es una situación importante, muy importante. Quiero recordarles, ustedes pueden ver que desde el 2019 tomamos una iniciativa, la primera realmente a nivel nacional, de hacer una transformación, primero un análisis y, segundo, una transformación de la salud mental.

En forma inmediata nos ubicamos en jóvenes, porque es donde también se une toda esta plataforma horizontal de atención, de diagnóstico y desde luego de transformación, esto con un contenido que se ha mantenido por muchos meses, yo diría más de dos años en la salud mental y el camino hacia la paz, esto desde luego es una situación que se debe mantener, junto con ello las adicciones y luego viene la pandemia.

En eso estábamos, pero ya se habían tomado decisiones importantes de integración que, como otras áreas de salud del país, estaban en una desorganización, por no decir en un abandono y esto considero que fue un elemento de inicio que se mantiene ahora y que se está organizando en muchos aspectos que llaman la atención y que desde luego han sido muy claros al considerar que se sumaran instancias que estaban muy dispersas y que desde luego se protegiera esto no sólo en las ciudades, no sólo con hospitales siquiátricos, sino con toda la prevención.

Aquí la pieza, la parte preventiva es fundamental y en abril del 2019 se integró precisamente la atención primaria a la salud en su reforzamiento ante el mundo y en especial aquí en México se hizo como sede, de lo que es la prevención, atención primaria de la salud, donde se unió de principio la salud mental y sigue presente, la Organización Panamericana de la Salud participó inclusive en ello.

¿Qué quiero decir en la práctica?

En la práctica lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales siquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión que no sólo es México, es una decisión que progresivamente desde hace una década se ha tomado como una realidad, de que un paciente, un individuo con alteraciones de salud mental y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia y desde luego tomando en cuenta que tiene… En nuestro país durante la pandemia, vimos que el 70 por ciento de aquellos que tuvieron un desarrollo grave de la afección por el virus, el 70 por ciento tenían otras comorbilidades y parte de esas comorbilidades eran precisamente su afección de la salud mental, que fueron desde luego magnificadas por la situación de la pandemia.

En otras áreas esta reestructuración, además de dar la oportunidad de que en hospitales generales se tenga un espacio y que se está considerando en esto que se pregunta sobre la presencia y la solicitud de especialistas en la salud mental, tanto sicólogos, muy importante, como siquiatras, que se llaman y participan en cada una de estas nuevas formas de ver el sistema de salud en general.

En ese camino desde luego y tomo el apunte, los medicamentos han tenido una cierta dificultad para su adquisición por su producción y además por el uso indebido de estos.

Ustedes saben, una paradoja, el fentanilo, el fentanilo que usa como droga y desde luego tiene su ubicación en ciertas situaciones médicas ligadas a su uso en cirugías, en anestesias, etcétera.

Entonces, en forma ya resumida, tenemos esta integración de las unidades, las unidades en comunidades que se dan en una relación con las otras unidades, en las redes llamadas de atención, con hospitales que tienen un centro de atención de la salud mental.

Y progresivamente esto se va a ir… Ya estamos… Por cierto, los invito a conocer que el próximo fin de semana arranca Diálogos en Confianza, del Canal Once, que es una estrategia para ir informando a la población y en este caso va a ser sobre la salud mental y su interacción desde luego con la enfermedad viral que tenemos todavía que atender, el COVID-19.

Lo del Seguro Social relacionado con los medicamentos lo vemos hoy y les informamos.

Muchas gracias.

INTERLOCUTOR: Yo quisiera preguntar también en este sentido, de paso, el tema del hospital general que se ha demolido en Zaragoza y que sigue pendiente ahí, si es que ya no se puede construir en ese lugar, porque muchas veces la población está preguntando al respecto, aprovechando también este tema de atención de salud pública, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuando se habla de salud pública pues es todo y desde luego que se incluye la salud mental y toda la infraestructura que se necesita, que se requiere.

En este caso, si hace falta el hospital y si así lo deciden los especialistas, se va a construir, lo mismo en el caso de los médicos.

Los medicamentos, hemos insistido bastante que no se trata de un cuadro básico, sino de todos los medicamentos.

Es un desafío importantísimo el garantizar el derecho a la salud, nos vamos a dedicar durante el tiempo que falta del gobierno que represento a dejar un buen sistema de salud, integral, completo y gratuito, que no sea indispensable el dinero, que la atención médica, los medicamentos, los estudios clínicos, prótesis, todo gratuito, sobre todo para la población sin seguridad social, que es la mitad de la población del país.

Pero también estamos mejorando toda esta infraestructura de salud pensando en derechohabientes del Seguro y del Issste que viven en poblaciones apartadas, en donde no hay clínicas del Seguro ni del Issste. Los maestros que trabajan en el medio rural, con sus familiares, ¿dónde se atienden si las clínicas están en las ciudades?

Y vamos a tener en todo el medio rural pues una red de hospitales. Y pues pertenecen al Issste, pero son ciudadanos y de acuerdo al artículo 4º de la Constitución se debe de garantizar el derecho a la salud.

Entonces, es atención médica al maestro, es la base de la atención a todos los habitantes del país. En eso estamos, estamos trabajando todos los días y nos reunimos dos veces a la semana todo el equipo del sector salud. Como tratamos el tema de la pandemia, que nos unimos todos, así ahora estamos construyendo, levantando el sistema de salud pública del país.

INTERLOCUTOR: Presidente, respecto a lo del hospital, que dice usted que tendría que ser evaluado por los especialistas para ver si es factible o no su construcción, ¿cuándo pudiera ser aproximadamente un límite de tiempo?, ya que usted mismo ha dicho que las obras de este sexenio se acaban en este sexenio.

Entonces, por lo mismo, lo consiguiente, hay mucho interés en esta zona de oriente, que es Iztapalapa, junto a Nezahualcóyotl, es una zona de mucha densidad.

Entonces, quisiera saber, presidente, si pudiera plantearse algún mes, si fuera este mismo año que se estuviera decidiendo esto de la construcción del hospital del IMSS.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es un plan, se están haciendo los levantamientos, como aquí se explicó y en las visitas que se hacen y en las reuniones de trabajo en los estados ahí se define cuáles centros de salud hay que rehabilitar, terminar de construirlos, porque dejaron muchos inconclusos, lo mismo en el caso de hospitales.

En el caso de la Ciudad de México, una vez que se tenga ya el levantamiento ya se va a decidir sobre este hospital al que tú mencionas. Se está buscando que sea un proceso ordenado y espero que nos alcance el tiempo.

Tenemos hasta diciembre del año próximo para montar la infraestructura. Claro, lo que queremos es que en el primer trimestre del año próximo ya tengamos 15 estados funcionando al 100 y en esos estados está incluida la Ciudad de México y seguramente, si hace falta, va a estar en construcción el hospital para concluirlo, para terminarlo, estamos en eso.

Ayer en la noche, en la tarde, que tuvimos la reunión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, nos habló de una clínica de Cuajimalpa. Si se acuerdan, esa clínica que se destruyó —es un hospital— con una explosión, pues ya está prácticamente terminado y ya pasa al sistema de IMSS-Bienestar para su equipamiento y ya para que empiece a operar, pero estamos sobre eso.

INTERLOCUTOR: Presidente, muchas gracias.

El siguiente punto que quiero preguntarle es a propósito del tema de salud, pero también lo voy a ligar, porque así está tal cual el problema, de la privatización el servicio del agua. En Aguascalientes particularmente hay bastantes problemas respecto a enfermedades por agua sucia. Ahí se decidió, en Aguascalientes, con el gobierno, con los gobiernos locales privatizar, tiene aproximadamente 20 años esta privatización del agua. Veolia es la empresa, es una empresa de origen francés y ha causado bastantes problemas de salud en la gente por la ingesta de este tipo de agua sucia allá en Aguascalientes. Entonces, el servicio ha sido malo, hay una queja impresionante, pero el problema y por eso lo estoy ligando con el tema de la salud, es que ha causado este tipo de estragos de enfermedades en la población.

En Querétaro ya particularmente también acaban de aprobar la privatización también de los servicios de salud. Eufemísticamente lo quieren tomar de otra manera, como aquí usted bien lo pone como ejemplo cuando se privatizan los servicios.

Y preguntarle también si esto de privatizar el agua, el servicio del agua, el suministro, drenaje, todo esto no choca con todo, porque es privatizar localmente, con lo que tiene que hacer Conagua, porque si esto va encaminado a como está en Aguascalientes el problema pues se va a generar ahora en Querétaro,

¿Conagua en qué punto queda respecto a este sistema, a este esquema?

Y, por último, presidente, vienen las elecciones, 5 de junio. El problema se ha ido agravando en algunos estados en particular en el tema de la seguridad pública, que es lo que yo le quiero preguntar.

¿Está planeado algún esquema de atención por parte de la Guardia Nacional para poder estar garantizando la tranquilidad de las elecciones?, ya que particularmente también en Aguascalientes, en Aguascalientes ya hay violencia, ya hay agresión contra brigadistas, en este caso del partido Morena, del contrario a quien está gobernando en Aguascalientes, ya que —hay que decirlo como es— se han ido ajustando, se han ido cerrando los números en las encuestas y esto ha generado que haya violencia contra brigadistas de Morena. Incluso hay ya dos hechos muy concretos:

Este domingo a las tres de la mañana ingreso un comando a una vivienda particular para agredir a brigadistas y es un grupo con uniformes tácticos. O sea, no es un tema menor. Los amedrentaron y les dieron 24 horas para salir del estado de Aguascalientes, de acuerdo a sus dichos. Ya se han levantado denuncias.

Esta madrugada volvió a haber este tipo de agresiones por parte ya de comandos especializados en generar este tipo de situación.

En Tamaulipas hay ya denuncias, ya hay carpetas de investigación contra presidentes municipales, ya que en este caso el gobernador Cabeza de Vaca, bueno, pues es quien sigue gobernando. Se tambalea el tema —digo, hay que decirlo como es, porque también en las encuestas no le están favoreciendo— y hay ya agresiones, ya hay bloqueos para que no lleguen líderes, incluso hay denuncia de atentado contra un líder regional y así le puedo poner el ejemplo.

Finalmente, en Hidalgo el propio Humberto Moreira, un exgobernador, señala a su propio hermano y a su propia cuñada, que es la candidata, de que son los reyes del fraude.

Entonces, el INE no está realmente en un esquema de situación de atención de este tipo de cosas y se puede desbordar.

La pregunta concreta es en el tema de la seguridad. La gente, como dice usted, a la gente le toca hacer lo que le corresponde, sus derechos político-electorales, en su activismo o no, en participar o no, me parece a mí que la gente está haciendo lo propio de salir a la calle, de ejercer sus derechos, pero creo que de parte del gobierno federal, le pregunto: ¿cuál es el tema de garantizar o de asumir una responsabilidad de parte de la Guardia Nacional para acompañar y que no se desborde esto de aquí al 5 de junio?

Le agradezco, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en el caso del agua, es una decisión soberana, es una decisión de los gobiernos de los estados y tienen en casi todos los casos el aval de los congresos locales, entonces nosotros no podemos intervenir, sólo que corresponda a manantiales o aguas federales que tienen que ver con la administración de la Comisión Nacional del Agua, lo que decías de Conagua, pero la distribución del agua en los estados, incluso en municipios, depende de las autoridades locales.

Mi recomendación pues es que se tenga mucho cuidado. No, como dicen los académicos, no es malo per se el que una empresa administré la distribución del agua, lo que sucede por lo general es que hay corrupción. La variable, dirían los tecnócratas, corrupción es la que lo echa a perder todo.

Si hay corrupción, funciona mal el servicio público, estando privatizado o en manos de las dependencias gubernamentales. Lo que hay que evitar es la corrupción. Hay muchas denuncias en el país por la privatización del agua, por los cobros indebidos, por la mala calidad del agua, porque fueron concesiones que se hicieron para hacer chanchullo, para obtener beneficios, para cobrar sobornos, moches.

Entonces, sí hay en distintas partes, yo voy al país y hay denuncias de ciudadanos en este sentido, pero depende también de las autoridades y de los acuerdos que se tomen.

Tú, por ejemplo, me planteaste… No es un reproche, pero para que analicemos las cosas con objetividad y que podamos siempre ir al fondo. Yo considero que el principal problema de México es la corrupción. Antes no se hablaba de eso, me siento de los precursores en poner este tema en la mesa del debate. Porque ni en los discursos se hablaba de corrupción, si ustedes hacen un análisis de los discursos de 50 años a la fecha no van a encontrar la palabra corrupción, como si no existiera y en los medios de información lo mismo.

En el Congreso, en las intervenciones de diputados, de senadores no se hablaba de corrupción y era el principal problema de México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, eso es lo que ha dado al traste con todo.

Bueno, dicho esto, cuando se habla del modelo neoliberal yo he llegado a sostener que, si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, el que impera la corrupción.

Tú, defendiendo a los trabajadores de Capufe, me planteaste… Ya se hiciste dudar si fuiste tú, yo creo que sí. Entonces, quien está en Capufe es una mujer honesta, Elsa Veites y le pedí un informe porque se estaban recontrataciones y se quejaban algunos de que no estaban siendo recontratados o se les estaba despidiendo y nosotros tenemos el compromiso de no despedir a los trabajadores, entonces le pedí un informe.

Coincidió —por eso ando recorriendo el país siempre— que estuve en Veracruz y me vine por carretera de Veracruz a la Ciudad de México y en dos casetas de Capufe, en Cuitláhuac y creo que en Córdoba, los trabajadores me protestaron por esto que se planteó aquí, o sea, que era una demanda de los trabajadores, es una demanda de los trabajadores —en Fortín fue la otra caseta— y bien en su derecho de pedir justicia.

Y volví a pedirle el informe a Elsa Veites y la verdad es que me convenció de que había corrupción en las casetas, no en todas. Me presentó pruebas de que cobraban y no ingresaba el dinero y me demostró de que a partir de los cambios aumentó considerablemente el ingreso de Capufe. Entonces, eso no tiene que ver nada con los derechos de los trabajadores, que deben de protegerse.

Y no puede tratarse así a todos los trabajadores; al contrario, siempre he dicho que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, pero la corrupción, en algunos casos, sí afecta. Sí es, como lo he dicho, más que una pandemia, una peste que debemos de terminar.

Entonces, esto es una reflexión a partir de lo que sostienes sobre el agua, que la gente denuncie si hay corrupción, si cobran muy cara el agua, si el agua está sucia. Si ya se sabe que son empresas que han quedado mal en otros estados, pues entonces sí no dar el llamado beneficio de la duda; al contrario, dar por hecho de que eso estuvo mal y que fue un acto muy probablemente de corrupción.

Lo otro, lo electoral, no quiero meterme en eso, sólo decirle a la gente donde va a haber elecciones, que participe, que salgan a votar, porque los que no quieren la democracia siempre buscan atemorizar, meter miedo, eso lo hemos padecido durante mucho tiempo, o sea, que la gente no salga.

Y con los votos de las clientelas o los votos que compran, o los votos que tienen que ver con la delincuencia o que consiguen con la delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar. No es lo mismo que vote el 40 por ciento de los ciudadanos a que vote el 70 por ciento, cuando pasa del 50 por ciento ya es muy difícil el fraude.

Y, entre más participación, menos fraude. Porque pueden controlar a ciertos sectores y cada vez es más difícil porque la gente ya está muy consciente, ya no es el tiempo del reparto de las despensas, del frijol con gorgojo o de la amenaza o ‘te voy a apuntar en la lista porque te va a tocar tu vivienda o te va a llegar tu material de construcción’, o ‘vamos a hacer un carrusel y te doy tu boleta, te me vas allá y la pones, ya está marcada, la metes a la urna y me traes la que te dan en blanco y te pago mil pesos, dos mil pesos’.

Había cosas increíbles, donde en los pueblos más pobres mataban una res y había carne el día de la elección. Me acuerdo en Yucatán que había una elección y un gobernador compró no sé si uno o varios contenedores de bicicletas de Asia, de China, antes de la elección y a repartir bicicletas porque necesitan los votos.

Todo eso lo recuerdo por los jóvenes. No tiene mucho tiempo, no estoy hablando del siglo pasado.

Entonces, ya eso ya la gente no lo permite, no lo tolera y tampoco el miedo, las amenazas.

Y siempre dijo que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Si nos atemorizan nos quedamos en la casa, nos metemos a la cama y nos tapamos, pues ya estamos vencidos. No, qué nos vamos a meter a la casa, qué nos vamos a meter a la cama y nos vamos a tapar con una colcha. Hay que salir a ejercer nuestros derechos ciudadanos.

Ya la autoridad tiene que garantizar que haya paz, que haya tranquilidad, que nadie sea agredido, eso va a corresponder, como siempre, a Seguridad Pública en los estados, la Guardia Nacional tiene que estar pendiente; pero que no se dejen intimidar los ciudadanos, hay que salir, hay que participar, porque quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo, no quiere que la gente participe, le conviene la abstención.

No sé si deba decir esto y no me vayan a multar los del INE, pero no estoy pidiendo el voto a favor de nadie, sino nada más que participemos porque es muy importante la democracia.

Hablaba yo de la importancia de acabar con la corrupción, pues es lo mismo. Entre más democracia se tiene, menos corrupción, porque cuando hay democracia hay competencia. Nadie en ningún nivel de la escala se siente absoluto, todopoderoso, porque es el pueblo el que decide y el arma más importante del pueblo en una democracia en el caso de México es la credencial de elector.

Entonces, hay que participar, eso es lo que puedo comentar.

Bueno, vámonos con las compañeras.

PREGUNTA: Gracias. Muy buenos días, presidente.

Pues dando seguimiento a combatir la corrupción, como usted dice, yo he venido cada mes aquí a dar cuenta de la corrupción, la voracidad de los edificios, las construcciones, el derrumbe que hubo en Puerto Vallarta.

Quiero decirle que me siento muy afortunada de tratar con los funcionarios federales que he tratado: María Luisa Albores, la gente de Protección Civil, Cenapred. Todos ellos ya hicieron su trabajo. Estuvo Zofemat, también hizo su trabajo.

Quienes no hacen su trabajo y que afortunadamente ya la maestra María Luisa Albores hizo cambios en la delegación Jalisco de Semarnat, se encontraron ahí situaciones irregulares.

Quienes no hacen su trabajo, a pesar de que ya se dieron indicaciones de lo que se debe de hacer, es el desarrollador donde hubo el derrumbe, Serena, el colapso de la calle Santa Bárbara.

El problema es… y que sea yo tan reiterativa y estar aquí con ese asunto y aquí le traigo ya documentos de otro desarrollo que ya está en riesgo precisamente derivado del derrumbe, que es Paramount. Ellos están tratando de contener, de arreglar parte del edificio.

La vez que estuve aquí, aquí estaba el canciller Marcelo Ebrard, la comunidad quería platicar con él; él ya mandó un representante, ya hizo el licenciado Andrés Gómez un recorrido conmigo, ya fuimos, ya vio, ya se dio cuenta de todo.

Y desde aquí lo que pedimos es ahora que… La pregunta, porque si pasa una catástrofe, como venimos antes a anunciar lo del derrumbe y se dio, ahora yo no quisiera que pasara algo ahí, pero todo nos parece indicar que si no se actúa de inmediato algo va a pasar.

Si algo sucede ¿quién va a ser el responsable?, ¿el desarrollador?, ¿el perito?, ¿el que dio la licencia?, ¿el presidente municipal que estaba anteriormente?, ¿el que está hoy, que está cargando con todos los procesos legales que le dejaron?, ¿de quién va a ser la responsabilidad si hay una catástrofe mayor?

Y por eso he venido y a lo mejor parezco reiterativa con ese tema, pero son vidas, presidente, las que están en riesgo y hay que poner un alto a la voracidad y a la corrupción que ha habido en Puerto Vallarta en ese tema de las construcciones. Es por ese lado.

Y hablando también… No sé si nos da alguna respuesta con respecto a esto que le digo y me paso a otros asuntos que tienen que ver también con corrupción, que efectivamente es lo que ha adolecido en nuestro país, a Jalisco, a Puerto Vallarta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy me presentó Laura Velasco un informe sobre lo de Vallarta, hoy en la mañana, en la reunión de seguridad.

Y van a estar este fin de semana, van a estar en Vallarta. A ver si me consiguen el informe de Laura, me lo entregó hoy en la mañana y lo leí y por eso sé que van a estar el fin de semana.

INTERLOCUTORA: Y todos los funcionarios, presidente, quiero decirle que puntualmente se han comunicado, han ido. Yo estoy sorprendida de la respuesta que dan los funcionarios federales, porque pide uno hablar con algún estatal o algún municipal y hay más respuesta viniendo aquí, que se dé una instrucción que inmediatamente todavía ni termino de salir de aquí y ya se están comunicando conmigo.

Y lo tengo que decir porque si fuera lo contrario también se lo diría. Así es de que han estado muy bien y necesitamos ahora que el mamut que tenemos en Jalisco, en Vallarta, camine y empecemos a solucionar estas cosas y sobre todo esta en particular.

Mientras le tienen el dictamen o la nota técnica…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Sí está? Me lo dieron hoy en la mañana. Es un oficio, es esto, pero tiene, pero me lo dio como un oficio, como un informe de hoy. Pero, bueno, es esto. Entonces, sí van a estar, no sé si ahí lo dicen.

INTERLOCUTORA: Mire, usted no si alcanza a ver en la primera fotografía, hasta arriba ya se alcanza a ver un edificio, ese edificio se llama Paramount y ese ya empieza a verse como grietas, cuarteaduras y los vecinos, los dueños de sus fincas ya empezaron a hacer algunas labores y aquí traigo el documento que le envían.

El desarrollador no ha hecho nada, las labores que le dijeron que tenían que hacer no se hicieron. El municipio entró una administración, salió la otra, la causante de dar tantas licencias de construcción, llámese Arturo Dávalos Peña, más de 155 licencias de construcción y eso me trae aquí, presidente.

En la segunda foto ya ve usted más edificios arriba, Paramount y otro. Eso, hasta ahí ya llegó la afectación, por eso, la verdad, sí se requiere.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, si te parece, ahora con Leti se ponen de acuerdo y ella te atiende para ver esto.

Y si van los servidores públicos, que aprovechen para ver el otro tema que estás tratando.

INTERLOCUTORA: Gracias.

También decirle que aquí le traje el tema de pensiones del estado de Jalisco con las aportaciones de los trabajadores para su pensión y jubilación en Jalisco. Se dispusieron 603 millones de pesos. en los cuales se adquirieron certificados bursátiles en una empresa denominada Abengoa, que lleva tres años en proceso de quiebra financiera y que acumulaba una larga lista de incumplimientos y dificultades económicas, de forma tal que tan sólo en 14 días que Abengoa se declara en quiebra se realizó esta riesgosa inversión a sugerencia del comité de inversiones del Ipejal. Hoy esa inversión de 603 millones de pesos en bonos de deuda, de una empresa española, se transformaron en tres pesos con 98 centavos, presidente.

El quebranto financiero del fondo de las pensiones de Jalisco va a ocasionar un enorme problema social para los siguientes años, es algo así como Fobaproa, vamos a decir, que le quieren meter a los ciudadanos de Jalisco y se trata de dinero de los trabajadores que aportaron y debido a la corrupción se ha usado en inversiones inmobiliarias fraudulentas, algunas de ellas en Puerto Vallarta.

Y es un abuso total en el que el gobierno… Yo creo que el gobierno del estado está ahorita en estos momentos creando una serie de situaciones, como la verificación, que usted aquí echó para atrás, pero allá en Jalisco la gente está marchando, la gente está marchando en contra de esa disposición.

Y, bueno, con este asunto del Ipejal, ¿en qué pudiera el gobierno federal intervenir para evitar y dejar sin derecho a la pensión a trabajadores que han dado sus mejores años de trabajo?

Y de acuerdo con el estudio, resulta particularmente alarmante que el déficit actuarial del Ipejal, que hoy asciende a 260 mil millones de pesos, cuando apenas hace tres años el monto de este déficit era de 57 mil millones de pesos.

A efectos de dimensionar lo anterior, conviene destacar que el actual déficit de Ipejal es prácticamente dos veces mayor que todo el presupuesto de egresos del estado de Jalisco de 2022, estoy hablando de 137 mil millones de pesos.

Algo va a pasar en Jalisco y los trabajadores, la gente que he traído al tema, me pide que, por favor, lo reitere, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está bien, vamos a tratarlo.

Ah, ahí está el oficio, sí, es ese, es la parte final. Este es el seguimiento, todo lo que tú ya conoces y este es el acuerdo:

‘Se designó personal técnico para que el próximo lunes 30 de mayo se realice un recorrido de campo con especialistas de Cenapred y el martes 31 se instalará un grupo de trabajo conformado por autoridades de los tres órdenes de gobierno; entre ellos, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Presidencia Municipal, Protección Civil de Vallarta, gobierno del estado de Jalisco y la Coordinación Nacional de Protección Civil’. Eso es lo que me informa la coordinadora de Protección Civil.

Entonces, van a estar allá en Vallarta.

INTERLOCUTORA: Entonces, allá los veo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lunes y martes.

INTERLOCUTORA: Presidente, queda pendiente lo de pensiones.

Y finalmente, ya para concluir…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, en el caso de pensiones es solicitar respetuosamente, porque es un asunto estatal, pues un informe al gobierno del estado.

INTERLOCUTORA: Presidente y finalmente, ¿se acuerda usted que fue a Vallarta y ofreció 650 millones de pesos para calles, obras y demás? Se fueron al tren a Guadalajara. ¿Se va a reiterar ese dinero a Puerto Vallarta, esos 650 millones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay una parte que ya se ejerció en obras de desarrollo urbano en Vallarta, porque yo tenía al principio esa idea de que se habían transferido los recursos para concluir lo del tren en Guadalajara, pero hay una parte que sí se quedó en Vallarta en algunas obras.

Voy a pedirle a Román Meyer que nos diga qué se hizo y qué falta y ya veríamos cómo le hacemos para concluir con el presupuesto original. Pero ya no son los 600 porque sí hubo una inversión en Vallarta, no sé si fueron espacios deportivos, alguna…

INTERLOCUTORA: La Lija, en La Lija.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí alguna acción se llevó a cabo.

Pero vamos a informarle.

INTERLOCUTORA: Y ahora sí disculpando, ya para retirarme con esta participación, presidente, el 26 de mayo hay una marcha en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara va a marchar, van a salir maestros, académicos, ejerciendo esa libertad para participar. Todo es derivado de 140 millones de pesos que ya estaban etiquetados, que ya los había aprobado el Congreso para una obra, para el Museo Ambiental y de Investigación, 140 millones de pesos que estaban aprobados.

El gobernador los derivó a otra área y se requiere de esa inversión para la universidad. Entonces, ojalá y usted también nos pueda ayudar en algo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está bien.

INTERLOCUTORA: Por lo menos decirle al gobernador que… Digo, usted ya lo está apoyando mucho para la Línea 4, cosa que agradecemos todos los jaliscienses, pero también queremos cultura de paz. No queremos marchas, queremos que lleguen a acuerdo y que le otorgue el recurso que le corresponde.

Muchas gracias.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Liliana Noble, de Pulso Saludable.

Señor presidente, yo quisiera conocer cuál es el número total de médicos que se van a basificar en esta regularización de IMSS-Bienestar en estos primeros 15 estados, si me pudieran compartir ese número. Y sería mi primera pregunta. Gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, señor presidente.

Como se comentó, la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas abarca todas las instituciones, aquellas que se dedican a las personas con seguridad social, pero también y quizá principalmente para los estados que atienden desde sus sistemas de salud a quienes no cuentan con seguridad social.

Y en estos 15 estados es donde se identificó que, de lo que los propios gobiernos de las entidades federativas dieron a conocer, hay cerca de cinco mil que corresponden a médicos especialistas en alguno de estos 15 estados, idealmente para nosotros serían la totalidad.

¿De qué depende?

Justamente de que a partir de hoy los médicos, las médicas, puedan ingresar a la convocatoria, revisar en qué localidades, en qué unidades hay plazas disponibles de lo que ellos estudiaron y de donde tienen su cédula profesional y a partir de eso empiecen a hacer sus postulaciones.

La intención es que se contrate a todos, porque hay recursos disponibles para estas contrataciones, pero lo que estamos intentando empatar, digamos, es las necesidades de las instituciones con la existencia o la presencia de médicos especialistas que decidan ayudarnos en algunas de estas plazas.

Pero lo ideal es que fueran todos, los 13 mil 765 y en particular los cinco mil de estos 13 mil que corresponden a los servicios estatales de salud para personas son seguridad social en los 15 estados del país que se están proyectando para este año.

INTERLOCUTORA: La Organización Mundial de la Salud dice que deberían de existir alrededor de 23 médicas, médicos y parteras por cada 10 mil habitantes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dice que México tiene 2.4, la mayoría de los países que integran esta organización tienen alrededor de 3, 3.4.

En los porcentajes, usted, maestro Zoé, es muy bueno como economista con el tema de los números. ¿Cuál sería el porcentaje que se podría alcanzar a cubrir de este faltante y a lo mejor elevar un poquito este piso tan bajo que se encuentra en la lista de OCDE por la carencia de los médicos?

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchísimas gracias, nada más que no soy economista.

INTERLOCUTORA: Ah perdón, perdón. Administrador.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Soy politólogo. Pero sí, a ver, los datos que se establecen tienen que ver tanto con médicos generales como médicos especialistas. En este momento estamos concentrados en la parte médicos especialistas porque es donde existe el mayor déficit.

Si nosotros observamos, para ponerle un ejemplo, cuáles son las necesidades del Seguro Social de médicos generales, son cerca de 250 vacantes, que además ya estamos logrando cubrir, sobre todo con médicos que estuvieron ahora ayudándonos en la pandemia.

Pero ese indicador respecto a médicos generales en el país está bastante cubierto, es en médicos especialistas que tiene que ver justamente con que la formación de estos médicos la realizan las propias instituciones de salud, es decir, al año ahora se forman cerca de 20 mil médicos especialistas que van ingresando, pero estábamos en momentos en los años recientes en donde las instituciones estaban formando menos médicos de los que las propias instituciones iban a necesitar.

Entonces, la intención en el mediano plazo que México tenga una capacidad de formación para que se cubran esas brechas tan grandes. Sin embargo, en este momento lo que creemos es que con esta cobertura de las 13 mil 675 vacantes podríamos llegar a estar cercano a estos indicadores que plantea la propia Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, hay que insistir, esto es producto de muchos años en donde se dejó de formar, no porque no hubiera la intención de médicos generales que quisieran hacer la especialidad, había muchos, todos los años, cerca de 50 mil personas presentaban el Examen Nacional de Residencias Médicas, que es el paso para pasar de ser médico general a ser la especialidad de algunas de las especialidades, pero se cerraba la puerta a la gran mayoría de ellas, es decir, cerca del 10 por ciento eran los que lograban ingresar.

Y muchas veces había médicos que habían sacado muy buenos puntajes, pero que no se abrían las plazas, no se hacían las inversiones pues y, a contrario a eso, sí se hacían muchas inversiones en infraestructura y más infraestructura, que quedaba, iba generando un rezago a un mayor de infraestructura con plantillas incompletas.

Nosotros lo hemos dicho muchas veces, un hospital sin el personal óptimo, sin su plantilla ideal, no es una instalación de salud, es un edificio nada más y ahí es donde empezó este gran problema de pensar que sólo era construyendo más y no formando más y abriendo más plazas, más vacantes para los médicos residentes.

Entonces es un buen dato para ver quizá a la hora de que observemos cuántos se cubrieron de esta jornada a cuánto nos acercamos a los indicadores internacionales. Pero va a depender mucho de que esta convocatoria se dé a conocer y participen muchas médicas y médicos especialistas que hay en el país.

INTERLOCUTORA: ¿La basificación es permanente? ¿Cómo se les va a garantizar esta permanencia?, porque hay médicas y médicos, enfermeras que consideran que pudieran ser solamente por un periodo pequeño.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: No.

INTERLOCUTORA: ¿Cómo va a ser esto?

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: No, aquí el planteamiento es… Y ya de cada institución se están revisando todas las bolsas de trabajo y demás que están incluidas, pero todas estas más de 13 mil plazas tienen asociado un número de esa plaza, es decir, tienen recursos asignado a esas vacantes, pues.

Entonces, la contratación es ya para una base de carácter permanente. Si alguien de los médicos internistas que tan falta nos hacen en todas las instituciones el 11 de junio firma su contrato, pues en ese momento ya estará basificado. No es para coberturar plazas eventuales, no, son plazas que tienen recurso, que tienen presupuesto y que muchas veces se habían quedado desiertas vaya, vacantes.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Y, finalmente, señor presidente, en una entrevista el doctor Gady Zabicky Sirot, en mi programa de radio me mencionaba que, gracias al modelo actual de la prevención de la Estrategia Nacional contra el Suicidio, de la Estrategia Nacional contra las Adicciones, Código 100, de la utilización de la inteligencia artificial y la tecnología para hacer estos muestreos para detectar en primeras etapas al posible suicida por supuesto y también la Estrategia Nacional de la Atención de la Salud de las Enfermedades Mentales, este modelo tan interesante se ha visto fuera de México y países como España, Reino Unido, Inglaterra han estado muy interesados en copia el modelo.

Yo quisiera preguntarle, señor presidente, qué tendría que hacer el gobierno en el resto de su mandato para poder lograr que este modelo que usted encabeza pudiera tener la permanencia y llegara otro gobierno, no se eliminara y no se echara para atrás todo lo que hasta este momento se ha alcanzado. ¿Cuál sería esta decisión a tomar, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues apurarnos para consolidar el modelo, demostrar en la práctica que funciona, que es eficaz y eso la gente lo evalúa.

Yo les puedo decir sin temor a equivocarme que en los últimos 20 años en México el programa de apoyo al pueblo mejor evaluado por la gente es el de la pensión a los adultos mayores. La gente es la que evalúa.

Entonces, nosotros podemos decir aquí que ya están los centros de salud, que ya tienen los médicos, que ya no faltan las medicinas y que se trata muy bien a los pacientes y que ya se basificó a los trabajadores de la salud, pero si no se consolida en la práctica el sistema, si va una paciente, una señora que va a dar a luz y no hay quién la atienda o le dicen de manera grosera ‘regrese dentro de una semana’, aunque ella ya esté sintiendo de que tiene que dar a luz, ‘no, todavía no’, porque se da eso todavía, malos tratos, pues entonces no estaríamos logrando nuestro propósito.

Por eso es tiempo de apurarnos, para que tengamos el tiempo necesario y se consolide el sistema y una vez que ya esté consolidado pues la gente lo va a defender. Es como todo, no van a permitir que se desmantele, que se continúe con la política privatizadora o que nadie voltee a ver al medio rural, que se olvide que el sur también existe, como diría Serrat.

Ahora no nos va a alcanzar el tiempo y además me gustaría que se haga una vez que tengamos ya la demanda de empleos o las solicitudes para ocupar las plazas, porque lo que quiero que quede de manifiesto… Porque hay muchos que de buena fe dudan lo que estamos sosteniendo acerca de que el modelo neoliberal nos dejó sin médicos y hay algunos que piensan que exageremos; pues no, no tenemos los médicos que requerimos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.

Esto lo maneja muy bien el doctor y también Alejandro Svarch. No sé si lo tengan de memoria, a ver, o sea, para explicar y al final aquí lo vamos a poder constatar, porque vamos a ver cuántas plazas se ocuparon.

Una de las cosas que les estoy planteando es que se haga un exhorto a los especialistas jóvenes, hay mucha gente en el sector Salud con dimensión social, con mística y que no le importa que le toque ir a un hospital a la lacandona o a la tarahumara, hay muchas personas, muchos profesionales con esa visión.

Pero hay otros, porque fue muy enajenante todo este periodo neoliberal, hay otros que piensan que su mundo es el de la esfera en que se desenvolvieron y que no existe el resto del país. Bueno, un diputado estaba planteando que desapareciera Oaxaca y Chiapas y Guerrero y que nos iba a ir mejor. ¿Cómo es eso?

Entonces, por eso también es muy bueno el debate sobre lo de la contratación de los médicos de Cuba.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero primero, porque así se planteó, vamos a llenar con los médicos mexicanos hasta donde se pueda.

Como sabemos que no vamos a tener desgraciadamente todos los especialistas que requerimos, sobre todo en La Montaña de Guerrero… Porque ya lo sabemos, conocemos los pueblos de México, sabemos cuál es su situación, recogemos los sentimientos de la gente todo el tiempo.

Pero también, con todo respeto, un citadino pues no tiene una visión, que conozca más Nueva York o Madrid que Chihuahua o Tlaxcala o Chiapas. No es un reproche, pues, es que así es esta situación.

Entonces, los médicos cubanos ya han estado ayudándonos cuando el COVID y les agradecemos muchísimo. Y, la verdad, es una vileza el que, por cuestiones políticas, ideológicas, por conservadurismo, por una forma retrógrada de pensar, se descalifique.

Y el derecho a la salud es un derecho humano y es porque hay en Cuba médicos muy buenos, especialistas, que van a Europa, fueron a ayudar a Italia en los momentos más difíciles de la pandemia y cuando salieron les hicieron homenajes.

Y si hay médicos de Estados Unidos con esas características, los contratamos; y si los hay en Francia. Necesitamos que en todos los pueblos haya médicos donde se necesite.

Y otra cosa que parte el alma y que tiene que ver con el plan de salud, lo de diálisis, cómo tienen que trasladarse tanto tiempo quienes tienen este problema, no hay.

Entonces, es un desafío y vamos a tratarlo.

Ya se nos fue el tiempo.

¿Podrían hacer un resumen? A ver.

JORGE ALCOCER VARELA: Bien, reiteramos, sí, estoy completamente de acuerdo con el señor presidente, sí necesitamos más médicos especialistas. En números, aunque estos son sólidos, estamos hablando de 200 mil médicos, que con la pandemia inclusive fueron requeridos más y después de esta situación los 200 mil médicos se ubicaban en dos terceras partes de necesidad de médicos especialistas y una tercera parte de médicos generales.

No hemos tocado estos alrededor de 70 mil médicos generales, cuál es su necesidad, lo estamos sacando y va a ser relativamente más fácil que los especialistas.

Les quiero señalar que de los especialistas, si diéramos un seguimiento de las oportunidades de haber duplicado en el primer año de que se… O sea, hace dos años, el número de oportunidades para tener médicos especialistas; y al siguiente año, que es este que acabamos de iniciar medicamente, están otros 20 mil, 40 mil, con eso tenemos que esperar y sucesivamente el que cumplan en promedio tres años de especialidad, o dos en algún caso. Todos estos números nos llevan al que término de esta gestión tengamos cubierta mayoritariamente en la práctica a estas deficiencias.

Y analizando desde luego en la última cifra que nos ofrece el Consejo de Especialidades, esto desde luego nos llevó a que tenemos 135 mil 46 médicos certificados, es decir, regularizados. Podría ser que un 20 por ciento de estos no se hubieran recertificado.

Y, disculpen, pero ya con tiempo encima, el recertificar es que en promedio cada cinco años los médicos vuelvan a ser valorados, no necesariamente otro examen, valorados por su actividad durante los cinco años y desde luego en ese camino algunos sí requieren constatarlo por un examen y un 20 por ciento podrían agregarse a estas 135 mil especialistas.

Sumando, dejando tan sólo estos 135 mil especialistas, pues están por debajo de los 230 médicos por cada 100 mil habitantes en cualquier país, como se evalúa por la mayor instancia, la Organización Mundial de la Salud, un poco diferente a la OCDE, que inclusive maneja algunos números superiores; y sin embargo México tiene tiene 107 especialistas, le sumamos un 20 por ciento tal vez de que no están registrados y tendríamos ciento veintitantos. Entonces se aleja todavía de lo que tenemos por necesidad.

Y termino señalando: los médicos generales, por ejemplo, en otros países y no es comparativo más que en número, como Francia y como Inglaterra son diferentes las necesidades. En Inglaterra dos terceras partes de su salud la resuelven los médicos generales y en Francia es diferente, pero ambos tienen especialistas y los médicos generales.

Cada vez tienen que ser, termino con ello, más valorados, mejor preparados y para eso vienen, abro otro paréntesis, las escuelas de salud que tiene Benito Juárez con la doctora Raquel Sosa en puerta y que lo vamos a también a cumplir en su evaluación, pero van a tardar seis años en tener todos estos números de médicos.

Entonces, estamos en ese camino.

Y desde luego sustentamos que sí hay necesidad de esos médicos y lo tenemos. Un ejemplo nada más de final. Ya me estoy cargando mucho en tiempo, veo aquí que hay muchos pendientes. Tenemos que enfrentar con atención a los que los han sentido, sufrido y expuesto el tema de los niños con leucemia ¿sí?

Nosotros tenemos un déficit de médicos especialistas en cancerología, oncología pediátrica y está demostrado en todos lados que el éxito mayor de tratamiento de estos pacientes es con esos especialistas. No quiere decir que un oncólogo adulto no lo tenga, pero es todavía más fina la necesidad de esto.

Y termino diciendo que es un ejemplo que se tiene en muchas de las especialidades que hoy lo vemos. medicina interna es una medicina integral que resuelve tres, cuatro o más enfermedades en una sola consulta, porque así son las enfermedades. El diabético, por ejemplo, no es solo diabético, tiene otros problemas y tiene otras necesidades integrales.

Y no dividir la atención en ‘búscate ahora a este paciente, al otro, al otro, al otro’, sino centrarlo en un camino de lo menos posible… de lo más posible, darles esa oportunidad a los pacientes.

Y este es el panorama general. Muchas gracias.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

JORGE VARELA ALCOCER: Están en 0.7 por ciento, considerando que es 1.2.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, el dato, de acuerdo al doctor, porque es para toda la gente. Tenemos 0.7 por 100 mil habitantes y se necesita 1.2, eso es por 100 mil habitantes, ese es el déficit.

En número a ver si el martes con toda la claridad, de todas las especialidades.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

JORGE ALCOCER VARELA: Oncólogos, pediatras.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Oncólogos, pediatras.

Bueno, ¿les parece que para la próxima? Vamos viéndolo, porque sí es interesante esto, que son cosas que pasaron como de noche en la oscuridad, en la larga noche del periodo neoliberal.

Pero qué bien que están saliendo a la luz estos temas. Hay otros temas también que deberían de salir a la luz; por ejemplo, el problema grave que originó el modelo neoliberal en la desintegración de las familias, eso no está medido.

Sí podemos también tener información, porque esa es una de las causas, entre otras, de que muchos jóvenes se hayan criado sin tutela y hayan optado por el camino de las conductas antisociales.

Entonces, son temas que están ahí, porque no es sólo si se creció o no se creció, si se generaron empleos o no se generaron empleos, si se hicieron las obras o no se hicieron las obras, no, hay otras cosas más profundas que tienen que ver con la calidad de la vida.

Entonces, todo eso se deterioró, bueno, el pensamiento, la falta de solidaridad, de fraternidad, de humanismo, cómo creció el individualismo, lo material, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, el que no transa, no avanza. Si nos salvamos por las culturas de México, porque siempre nos han salvado nuestras culturas, la fortaleza que hay en las culturas, en las familias, en los pueblos, eso es lo que nos ha librado siempre de todos los males, de las calamidades.

Y por eso hay que fortalecer esos valores y por eso no hay que estar pensando nada más en el bienestar material, hay que pensar también en el bienestar del alma, en los valores culturales, morales, espirituales y trabajar mucho con los jóvenes.

Es que de veras indigna de cómo se fue fomentando un modelo de vida en donde lo material se elevó a rango supremo y, en el caso de los jóvenes, los lujos baratos, las marcas, los ídolos de muchos jóvenes, actores, artistas caracterizados por la extravagancia.

Bueno, lo que dijo uno de los más ricos del mundo, que si quieres tener un Ferrari no estés pensando como si fueses dueño de un Toyota. Y hay hasta… Así como había los cursos antes de superación personal así, hay ahora ya cursos, cómo ser exitoso, siguiendo a ese que dijo esa barbaridad, con todo respeto.

Entonces, hay que fortalecer valores. Y no es nada nuevo, desde los griegos se sabe qué es lo que hace feliz verdaderamente al ser humano. Aquí en nuestro país Alfonso Reyes hizo una Cartilla moral, ya nosotros la hemos difundido. Hace poco un grupo también de periodistas, intelectuales, filósofos hicieron también un planteamiento, eso hay que difundirlo.

Esto que estamos viendo, que desde luego tenemos que ser muy respetuosos de cada quién, pero el sentido de la belleza ¿dónde está la belleza?, ¿en lo externo?, ¿o adentro, en el corazón, en los sentimientos?

Pero, bueno, tenemos bastante trabajo entre todos: el combate al racismo, el combate a la discriminación, el respetar el derecho a disentir, todo eso es para lograr una sociedad mejor.

Ya, ya termino. Miren, miren, miren, es el sorteo martes 28 de junio, ayuden para que sigamos ayudando. Una casa en Jardines del Pedregal, los terrenos allá en Sinaloa, a la orilla de la playa.

A ver, por los premios, porque… Sí, Playa Espíritu, es un paraíso. Se entregan las escrituras. En, 200 pesos.

Bueno, nos vemos.

INTERVENCIÓN: La cumbre, la cumbre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, la cumbre. Mañana o pasado hablamos.

+++++

Seguir leyendo

Otras conferencias de AMLO

Más noticias