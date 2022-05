Spotify México: las 10 canciones más reproducidas este día

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Desde reggaetón, pop, baladas y música regional, estos son los hits más sonados en México:

1. Ojitos Lindos





Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny y Bomba Estéreo. Quizás por esto es que «Ojitos Lindos» debuta en el ranking directamente en el primer puesto, pues alcanzó un total de 1.602.744 reproducciones.

2. Me Porto Bonito

3. Party





«Party», interpretado por Bad Bunny y Rauw Alejandro, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 1.335.923 reproducciones.

4. Tití Me Preguntó

5. Moscow Mule

6. As It Was





«As It Was» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el sexto puesto, con 1.115.883 reproducciones.

7. PROVENZA

8. Tarot





El sencillo más reciente de Bad Bunny y Jhay Cortez ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Tarot» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 716.878 más de reproducciones.

9. Efecto

10. Después de la Playa





«Después de la Playa» de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy solo cosecha 685.183 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la décima posición, lo que apunta a que va de salida.

En la industria de la música, México es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas. Recuerda que este top 10 se actualiza cada 24 horas.

*Algunos éxitos no tienen descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

El auge de Spotify

Fundada en 2006, la compañía de origen sueco comenzó de manera formal sus actividades por Europa el 7 de octubre de 2008 y poco a poco ha ido teniendo presencia en todo el mundo, estando actualmente en 187 países y ofreciendo música de más de siete millones de artistas.

Hoy día la plataforma por streaming tiene convenios con las discográficas Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, entre otras.

En materia de podcast, Spotify anunció en noviembre de 2020 la compra y adquisición de la plataforma publicitaria y de podcast Megaphone por 235 millones de dólares, lo que sirvió para la monetización de audios.

De acuerdo con las cifras publicadas por Spotify, en el año 2019 contaba con 217 millones de suscriptores, mismos que en 2020 aumentaron a 345 millones y que en el 2021, pese a la pandemia, alcanzaron los 365 millones de suscriptores, de los cuales cerca del 50% son clientes de pago.

Como modelo, Spotify ha planteado pagar a los artistas de su catálogo un precio fijo por canción o álbum vendido y da regalías según la cantidad de reproducciones de artistas en proporción al total de canciones transmitidas, a diferencia de sus competidores, que pagan por ventas físicas o descargas.

Además, el 70% de sus ingresos totales van a los titulares de los derechos de autor, en su mayoría los sellos discográficos, quienes luego pagan a los artistas en función a sus contratos individuales.

Cabe apuntar que actualmente cualquier persona puede disfrutar del servicio gratuito de Spotify, siempre y cuando estés dispuesto a aguantar anuncios y con restricciones como no poder saltar algunas canciones.

