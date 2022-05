Las mejores series de Amazon Prime España para ver en cualquier momento

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Amazon Prime ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla sin preguntarse cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares de Amazon Prime España para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. The Disappeared

Matthew se siente desolado tras la desaparición de su hermano menor Tom, de la que se considera culpable. Tras ver varios recortes de prensa y vídeos de la desaparición de Tom, Matthew empieza a escuchar voces y a tener visiones, por lo que decide acudir a una médium.

2. The Wilds

Un grupo de adolescentes de diferentes orígenes debe duchar para sobrevivir después de que un accidente aéreo las deje abandonadas en una isla desierta. Las náufragas se enfrentan y se unen a medida que se van conociendo entre ellas, así como los secretos que guardan y los traumas que todas han sufrido. Solo hay un giro en este emocionante drama.. esas chicas no acabaron en la isla por accidente.

3. Dias Mejores

El examen "gaokao" paraliza a todo el país. Para casi diez millones de estudiantes, este examen para entrar en el programa nacional de estudios determinará su vida. Nian ha estado muy ocupada preparando el examen, dejando todo de lado, aunque una compañera de clase se ha suicidado y ella misma ha sufrido bullying. Nian conocerá en esos días a un delincuente de poca monta con el que hará un pacto.

4. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

5. This Is Us

Esta provocativa y honesta serie sigue a un grupo de personas bastante particular que, de pronto, ven cómo sus vidas se entrelazan unas con otras de las maneras más curiosas posibles, explorando sus propios conflictos, privaciones y dificultades. Pronto descubren que muchos de ellos comparten elementos comunes en sus vidas (algunos de ellos cumplen año el mismo día), incluso más de lo que cualquiera de ellos podrían esperar. This is Us es una serie que mezcla elementos de comedia y drama y en la que los personajes deben lidiar con los aspectos difíciles de la vida, demostrando que el amor es una fuerza imparable y que los humanos son capaces de resistir más de lo que creen.

6. Clarice

Ambientada un año después de los acontecimientos de “El silencio de los corderos”, “Clarice” se sumerge en la historia de Clarice Starling cuando vuelve a perseguir a asesinos y a depredadores sexuales, a la vez que entra en el mundo de la política.

7. LOL: Si te ríes, pierdes

Un grupo de cómicos compite por ser el último en reírse durante seis horas. El que permanezca serio más tiempo será el ganador y podrá donar 100.000 euros a una organización benéfica de su elección.

8. Outer Range

Un ranchero que lucha por su tierra y su familia se topa con un misterio insondable al borde del desierto de Wyoming, lo que lo obliga a enfrentarse con lo Desconocido de manera íntima y cósmica en el indómito oeste americano.

9. Madres: amor y vida

Una serie médica diferente, un relato de vida y emoción en el que ellas, madres y médicas, luchan por sacar adelante a sus hijos y a ellas mismas. No será un camino fácil: no solo se tendrán que enfrentar al día a día del hospital, sino también al mundo laboral, familiar y sentimental; caerán y querrán dejarlo todo; se levantarán y sonreirán al mundo cuando apenas queden fuerzas.

10. Bosch: Legacy

Bosch se embarca en el siguiente capítulo de su carrera y se encuentra trabajando con su antigua enemiga, Honey Chandler.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La llegada de Amazon Prime a la guerra del streaming

Amazon Prime Video, también conocido como Prime Video, es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Como ventajas, Amazon ofrece periodos de pruebas gratuitas y un descuento si el usuario es estudiante y posee una dirección de correo institucional o educativa.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

