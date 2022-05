Qué leer en el tiempo libre: ranking de los libros más populares en Amazon México

(Ilustración: Jovani Pérez)

Tiendas online como Amazon se han convertido en un recurso de los lectores, pues a través de ellas se pueden adquirir libros de forma rápida y sencilla, sobre todo para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes gozan de la lectura y han hecho de ésta un hábito en su vida.

Historias de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances tecnológicos, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos móviles, tabletas, computadoras, entre otras herramientas.

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta decisión.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon México este jueves 19 de mayo y unas breves reseñas:

1. Heartstopper (VRYA Español): 1

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 288

Charly y Nick van al mismo colegio, aunque nunca se habían cruzado hasta el día que los hacen sentarse juntos en su grupo de estudio. Muy pronto se vuelven amigos y más pronto aún Charlie comienza a sentir cosas por Nick… aunque sabe que es un imposible. Pero el amor obra de formas inesperadas y Nick está más interesado en Charlie de lo que ninguno de los dos puede llegar a creer.

2. Lascivia 2

Autor: Eva Muñoz

Número de páginas: 448

HAY AMORES QUE HIEREN, PATEAN Y TRAICIONAN. El capitan Bratt Lewis esta de nuevo en el comando, con una nueva vida planeada y queriendo retomar el tiempo perdido. Pero las personas que dejo no son las mismas: Rachel James fallo, el coronel ha jugado sucio y una nueva ficha ha entrado en el tablero. Antoni Mascherano, quien no es solo un bioquimico, sino tambien el lider de la mafia, ha puesto los ojos en la teniente James y su objetivo es tomarla como suya. El panorama se complica en esta segunda entrega, donde los rencores empiezan a surgir; las relaciones, a agrietarse y los miedos, a avivarse. Bien dicen que las verdades siempre salen a la luz y este saber que es tan cierto se comprobara en esta nueva parte, donde las pasiones no pueden ocultarse, ni los sentimientos, disimularse.

3. Jujutsu Kaisen N.18

Autor: Gege Akutami

Número de páginas: 216

Itadori y Fushiguro se trasladan a Tochigi donde Hakari, de tercero de la Escuela de Brujería, opera un club clandestino de pelea. Su propósito es pedirle ayuda para acabar con el Viaje a la Extinción. Ahí se reúnen inesperadamente con un compañero de segundo, pero la pareja de Hakari los pone en aprietos con una técnica ritual muy peculiar.

4. La biblioteca de la media noche

Autor: Matt Haig

Número de páginas: 336

La biblioteca de la medianoche Matt Haig PREMIO GOODREADS 2020 A LA MEJOR OBRA DE FICCIÓN "Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones.. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?". Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir? Año de publicación: 2021 Encuadernación: Pasta dura Páginas: 336

5. HEARTSTOPPER TOMO 2

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 328

Nick y Charlie son mejores amigos. Nick sabe que Charlie es gay y Charlie está seguro de que Nick no lo es. Pero los caminos del amor pueden ser sorprendentes y Nick está descubriendo muchas cosas sobre sus amigos, su familia.. y sobre sí mismo.

7. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Autor: Marian Rojas

Número de páginas: 232

"Las cosas buenas precisan un plan"Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo.

8. PACK HEARTSTOPPER EDICION LIMITADA

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 1384

Heartstopper es la novela gráfica que ya conquistó los corazones de todo el mundo. Se trata de amistad, lealtad y amor. Abarca todas las pequeñas historias de las vidas de Nick y Charlie que juntas forman algo más grande, que nos habla a todos, tomo a tomo Nick y Charlie aprenderán lo que significa realmente amar. Este pack contiene los 4 tomos de la saga, 2 separadores, 1 planilla de stickers y 1 block para notas.

9. Gato Tiene Sueño

Autor: Satoshi Kitamura

Número de páginas: 14

Esta es una simpática y familiar historia donde el protagonista, un gato, lo único que quiere hacer es dormir. Recorre toda la casa, hasta que al final encuentra el lugar ideal. y por fin, se echa a dormir.

10. Transforma las heridas de tu infancia: Rechazo, abandono, humullación, traición, injusticia

Autor: Anamar Orihuela

Número de páginas: 192

A veces crecemos con inseguridades, temores, dudas y un carácter marcado por el dolor, el miedo y el abandono.Llegamos a la edad adulta vigorosos y con el éxito en nuestras manos, o amargados porque la vida es cruel e injusta. Entonces reflexionamos: lo tenemos todo para ser felices pero algo nos pasa, una nube negra nos persigue, no somos capaces de tomar la mejor decisión, ¿por qué? en este libro maravilloso, Anamar Orihuela despeja el camino para lograr una vida feliz, plena, sin culpas ni complejos. La clave: aliviar el dolor de nuestro niño interior y sanar las heridas que nuestros padres -en muchas ocasiones, sin ánimo de lastimar- y las circunstancias dejaron en nuestra vida. Con claridad, comprensión y una cercanía terapéutica amorosa, Anamar define esas heridas que nos mortifican y agobian mientras crecemos: Rechazo, Abandono, Humillación, Traición e Injusticia. Explica cómo se manifiestan, en qué etapa de nuestra vida afectan nuestros sentimientos, qué antídotos son efectivos para sanar las heridas y cómo trascender las relaciones Padre-niño para aliviar, tener seguridad y vivir en confianza y armonía. Además, Transforma las heridas de tu infancia ofrece invaluables ejercicios de sanación de las heridas de la personalidad, una Meditación sanadora que aclare nuestras inquietudes y un bello Decreto de sanación de las heridas de la infancia que, sin duda, cambiará positivamente nuestra vida.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Radiografía de México y la lectura

FIL Guadalajara

Los adultos mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un aumento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que la causa principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

SEGUIR LEYENDO: