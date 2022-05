Todos los temas de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador este 19 mayo

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, pues hoy, como todos los jueves, vamos a informar sobre la decisión de no permitir la impunidad, de que, si se comete un delito, se investigue, se castigue y que no haya impunidad. Entonces, le corresponde al licenciado Ricardo Mejía informar. Esto se limita a la semana, es un periodo; ya ustedes, si hay otros temas, pueden plantearlo. Muy bien, adelante.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar cuenta del informe Cero Impunidad.

No hay crimen sin castigo y la justicia siempre termina por llegar, que son acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia.

En primer término, damos cuenta de la detención por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina de Valentín ‘N’, alias ‘el Zopilote’. Esto fue el pasado día 13 de mayo. Él es presunto líder de La Familia Michoacana en la región. Fue detenido en Texcaltitlán, Estado de México y se le relaciona con el ataque al Centro de Justicia de Sultepec, ocurrido el pasado 3 de mayo. Fue detenido, junto con otras 4 personas. Se les aseguraron armas y sustancias ilícitas. Y ya están vinculados a proceso penal.

Esto fue el ataque al Centro de Justicia de Sultepec, de la fiscalía del Estado de México. Por este ataque resultaron dos elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México lesionados, que están fuera de peligro. Y ya fueron detenidos los autores de este evento y están vinculados a proceso penal.

Siguiente. Esta es una operación de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es la detención de Noé ‘N’, alias ‘el Cefer’. Fue detenido en Ecatepec en la colonia San Juan Alcahuacan, en el Estado de México, mediante un oficio de colaboración con las autoridades del Estado de México.

A él se le vincula como probable autor del homicidio de seis personas y diferentes lesiones ocurrido en diciembre de 2018. Se le identifica como líder de un grupo criminal llamado ‘los Molina’, que operan en la zona sur y oriente de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México. También se relaciona con el evento de Reyes Culhuacán, que fue el pasado 17 de febrero de 2019, en el que siete personas perdieron la vida. Ya se hizo la solicitud, está en trámite su vinculación a proceso penal.

Siguiente. Esto es una sentencia que a través de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizado, en coordinación con la Fiscalía de Coordinación Regional lograron la sentencia de cinco personas vinculadas a la delincuencia organizada con sentencias condenatorias que van hasta 163 años por los delitos de secuestro, extorsión, portación de arma de fuego, por portación de fuego sin licencia, delincuencia organizada. Y también fueron detenidos mientras vigilaban a una persona que pretendían secuestrar. Estas cinco personas ya están sentenciadas por los delitos que señalamos.

Siguiente. Esta es la detención de José Gilberto ‘N’ en Mazatlán, Sinaloa. Es un operativo coordinado por la Secretaría de Marina y apoyo en la parte legal de la Fiscalía General de la República. Lograron detener en Mazatlán, Sinaloa, mediante un seguimiento técnico pormenorizado a José Gilberto ‘N’ mediante la ejecución de una orden de aprehensión. Esta persona es presunto líder de personas dedicadas a la pesca ilícita de totoaba en el Alto Golfo de California, actividad que se ha vuelto importante en San Felipe, en Baja California. Ya fue puesto a disposición del ministerio público.

Siguiente. Esto es la detención de ‘el Chai’, presunto secuestrador de Michoacán y líder en una región del cártel Jalisco Nueva Generación en esa entidad. Este fue un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, la de Querétaro y la Coordinación Nacional Antisecuestros, fue detenido el Querétaro y ya está en proceso su vinculación penal.

También aquí en la Ciudad de México, en una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se llevaron a cabo cinco cateos en inmuebles de las alcaldías de Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza, logrando el aseguramiento de drogas, armas y diferentes sustancias ilícitas; pero también se logró la detención de Raúl ‘N’, alías ‘mi Jefe’, presunto líder de la Unión Tepito y principal generador de violencia en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Se considera como uno de los principales líderes actuales tras la detención de ‘el Betito’ y ‘el Lunares’ y como decíamos, está en proceso su vinculación.

Estos son los cateos que se hicieron en las cinco alcaldías y aquí una muestra de lo asegurado: drogas, armas, teléfonos, entre otros instrumentos.

Siguiente. Continúan los operativos, que son permanentes en Quintana Roo, en la Riviera Maya, en Cancún y desde luego en Playa del Carmen, Solidaridad. Se detuvo a 11 personas por narcomenudeo, las cuales ya fueron vinculadas a proceso penal, entre ellas hay un masculino de nacionalidad extranjera.

También en Quintana Roo se detuvo a presuntos homicidas, uno de ellos muy relevante porque fue un taxi que apareció sobre la carretera Puerto Morelos, ahí en la Riviera Maya y ya están vinculados a proceso los presuntos homicidas; y también otro homicida, también que participó en un hecho también en Playa del Carmen.

Siguiente. Esta es una sentencia muy relevante por el nivel del delito cometido, el nivel de la atrocidad. La Fiscalía General de Sonora informó que, mediante procedimiento abreviado y ante la contundencia de las pruebas, se logró obtener 50 años de cárcel para Jonathan Francisco ‘N’, homicida de Manuel Alán, de dos años, privado de la vida el pasado mes de abril en el interior de un domicilio en Hermosillo, Sonora. Dada la contundencia de las pruebas, el culpable se allanó, se hizo el procedimiento abreviado y se obtuvo la sentencia de 50 años.

Siguiente. Aquí damos cuenta de un resumen de las detenciones que se han hecho del 14 de abril a la fecha en los municipios de Mazamitla, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, en el estado de Jalisco y en San José de Gracia, Michoacán, producto de los operativos de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional a raíz del evento que ocurrió en San José de Gracia. Hay un despliegue permanente y se ha logrado la detención de 21 individuos vinculados a la delincuencia organizada. Se les ha asegurado también armas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y drogas.

Este fue el evento de San José de Gracia y estos son los municipios donde está el despliegue permanente que ha tenido estos resultados y se siguen persiguiendo también con órdenes de aprehensión aparte de los que intervinieron en este evento de carácter criminal.

Siguiente. Como parte del operativo Cero Impunidad que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Nacional Antisecuestros, con el apoyo de las diferentes fuerzas estatales y federales de seguridad, se han ejecutado órdenes de aprehensión por diferentes delitos: homicidio, feminicidio, violencia familiar, narcomenudeo y secuestro, entre otros.

Del 10 de abril a la fecha se han detenido a 181 generadores de violencia en la zona de Cajeme, en Sonora. Esto es importante porque el día de mañana el ciudadano presidente y el gabinete estarán por Sonora y este es un operativo permanente.

Van 181 detenciones con base en órdenes de aprehensión en esta parte de Sonora, lo que ha permitido reducir los homicidios. No obstante, de repente pueda haber algunos eventos; sin embargo, ya la tendencia a partir de este despliegue ha venido a la baja.

Siguiente. También en Zacatecas se mantiene un operativo similar por parte de la Conase, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, igual, ejecutando órdenes de aprehensión por homicidio, feminicidio, violencia familiar, secuestro y narcomenudeo, entre otros.

Se obtuvo la detención de 66 generadores de violencia, algunos de los cuales ya están sentenciados, pertenecen a diferentes grupos criminales, como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste o un cártel local o un grupo criminal local que se le conoce como ’los Talibanes’.

También en Zacatecas, a partir de este despliegue se ha logrado localizar a ocho víctimas que se habían reportado como desaparecidas o no localizadas. Esto es muy importante y en la sección Cero Impunidad vamos a estar dando cuenta porque muchas veces aparece la desaparición, pero no que ya se localizó a la persona y es muy importante también para ilustrar que muchas veces estos eventos acontecen, pero la mayoría, la gran mayoría de las veces las víctimas son localizadas.

Siguiente. Vamos a dar cuenta, como lo expresó el presidente hace un par de días, del estado de la colaboración que el Gobierno de México lleva a cabo con el gobierno de Nuevo León y la Fiscalía de Nuevo León para el caso de Debanhi Susana Escobar Basaldúa, ocurrido el pasado 9 de abril en Escobedo, Nuevo León.

A partir de la visita del presidente López Obrador a Nuevo León, se reúne con los padres de Debanhi, el señor Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa y hay el compromiso de robustecer la colaboración para agotar todas las líneas de investigación, esclarecer la verdad de los hechos y que no haya impunidad. De tal suerte que ese mismo día, el pasado 13 de mayo, se tuvo una reunión donde estuvo el gobernador, el fiscal, el de la voz, los padres de Debanhi y la gente de la Comisión de Víctimas.

Se logró el acuerdo de formalizar la colaboración mediante oficios girados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para buscar la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Búsqueda y las instancias que fueran necesarias para revisar los dos dictámenes periciales de la autopsia de Debanhi, uno de los cuales fue practicado por la Fiscalía de Nuevo León a través de su área pericial y otro más a petición de los padres de Debanhi por un perito independiente.

Ambos dictámenes tienen diferencias, uno aprecia que no hubo agresión sexual, otro aprecia que sí la hubo y diferentes causas de la muerte, del fallecimiento de Debanhi. En consecuencia, lo que se busca es poder emitir una opinión técnica para poder unificar criterios de cuál fue la causa de la muerte de Debanhi.

Y también comentar que ayer en la reunión que se tuvo de seguimiento hubo la anuencia también para buscar una tercera opinión, un tercer dictamen para poder robustecer el análisis y poder esclarecer total y absolutamente cuál fue la causa de la muerte de Debanhi y a partir de ahí será muy importante para la investigación criminal.

Siguiente. La anterior, por favor. Ya hubo los oficios de colaboración, lo cual nos da carácter legal para poder intervenir. Y, como lo comentábamos, se hará el tema del peritaje y los análisis correspondientes.

Y también en cadena de custodia la fiscalía de Nuevo León, el área de feminicidios, hará llegar equipos de videograbación, grabaciones, telefonía a las áreas técnicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que se puedan analizar y se pueda determinar cualquier elemento videográfico, de telefonía, que pueda ayudar a ubicar a quienes pudieron haber intervenido en los hechos y también quienes pudieron haber coincidido en espacio y tiempo en el lugar donde fueron los hechos.

Siguiente. En cuanto a los lamentables homicidios de personas periodistas, continuar, señalar que en el caso de Yessenia Mollinedo y Sheila García ya hay dos órdenes de aprehensión contra los presuntos autores materiales de este evento ocurrido en Cosoleacaque, Veracruz. Se sigue investigando, hay una estrecha colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y hay un grupo técnico especializado en aprehensiones de la Conase que está instalado en Veracruz para tal efecto.

Siguiente. Señalar que en lo que va del presente año hay nueve casos. Se ha dicho que son 11; nosotros señalamos que son nueve porque todos están soportados en actuaciones ministeriales de las fiscalías, incluso en testimonios de familiares de las víctimas, quienes refirieron cuál era la principal o la actividad, mejor dicho, de sus familiares victimados, entonces por esa razón se ha llegado a esta cifra.

Entendemos que el día de ayer hubo una pregunta de una compañera comunicadora. Por el carácter sensible de alguna información, estamos en la disposición de hacerla llegar vía el compañero Jesús Ramírez para explicar los dos casos que nosotros no consideramos que tienen tal calidad, basado en actuaciones de carácter ministerial, lo que no implica que no sean homicidios que se estén persiguiendo para que no haya impunidad.

Al día de hoy hay 21 detenidos o buscados por estos nueve eventos y 16 vinculados a proceso penal como presuntos responsables. Están todos los procesos en la etapa de investigación complementaria, se siguen robusteciendo las investigaciones para obtener, en su momento procesal, las sentencias condenatorias conducentes.

Aquí está el listado de los casos:

En el caso de José Luis Gamboa, ya hay un detenido que está ya vinculado a proceso penal, aquí se actualizará y está pendiente de ejecutar una orden de aprehensión.

En el caso de Margarito Martínez hay 10 detenidos, 10 vinculados a proceso penal.

En el caso de Lourdes Maldonado, tres detenidos, tres vinculados a proceso penal.

En el caso de Hebert López, de Salina Cruz, dos detenidos y dos vinculados a proceso penal.

En el caso de Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas, un detenido, que está vinculado a proceso penal.

En el caso de Armando Linares, de Zitácuaro, hay dos órdenes de aprehensión y se está en el despliegue para poder capturar al autor material y al copartícipe de este evento.

En el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos hay líneas muy sólidas, pero todavía no hay un mandamiento judicial en contra de ellos, pero se sigue avanzando de manera muy importante con la Fiscalía de Sinaloa y hay un equipo desde el primer día asentado en Sinaloa.

Y los casos que referí, de Yessenia y Sheila, que hay dos órdenes de aprehensión y se está en proceso de su detención.

Sería cuanto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nada más vamos a, vamos a… Quedó pendiente un… ¿Sí está? De una vez. Es un compañero. Para quedar ya y luego abrimos: la compañera, la compañera, sobre el tema, sobre el tema, sí, la compañera, la compañera y el compañero. A ver si nos alcanza, si llegamos hasta allá.

PREGUNTA: Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía.

Solicito su permiso, señor presidente, antes de iniciar mis dos preguntas, para reproducir dos audios de un minuto cada uno. Espero que contribuyan a la realización de la Cumbre de las Américas, de este proyecto continental que, si falla, presidente, uno de los principales beneficiados será la potencia de China.

Por ello, recuerdo a un personaje, señor presidente, a la altura de Nelson Mandela, que en su momento, cito lo que dijo: ‘López Obrador será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y, con él, el imperio’, me refiero al comandante Fidel Castro Ruz.

Y es que en su momento recordemos lo sucedido en la cumbre extraordinaria del 2004 en Monterrey, Nuevo León, cuando Fidel Castro conversa con Vicente Fox y quien le dijo: ‘Me acompañas a la comida y te vas.’ Este audio, señor presidente, nos recuerda cómo se quería hace 18 años excluir a Cuba, como ahora se le quiere volver a excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua del club de los democráticos.

Y el segundo audio, señor presidente. Dejó usted una tarea de buscar el audio de Ciro Gómez y Genaro García Luna. Si me permite, es una pequeña… un minuto, le digo, de la entrevista que en donde en dos ocasiones Ciro admite sus visitas al C5 para ver documentos y tomar café y también se observa el buen dado… el buen trato dado durante toda la entrevista de 25 minutos por Ciro y su equipo de trabajo.

Si me permite reproducir los audios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vámonos.

(INICIA AUDIO)

VICENTE FOX QUESADA: Mira, como lo estás señalando, 10, 11, 12 de la noche, para que te instales y puedas ahí descansar y estar a al otro día en la mañana.

FIDEL CASTRO RUZ: Muy bien, de acuerdo, de acuerdo.

VICENTE FOX QUESADA: Entonces, ya nomás que la embajada me da la hora exacta para recibirte allí como se debe.

FIDEL CASTRO RUZ: Sí, mañana te dará la hora exacta.

VICENTE FOX QUESADA: Con la embajada hablamos sobre eso

FIDEL CASTRO RUZ: Sí. Como siempre, te agradezco mucho esa deferencia, ese honor. Si vas allí, creo que ayudaría mucho a…

VICENTE FOX QUESADA: Me acompañas a la comida y de ahí te regresas.

FIDEL CASTRO RUZ: Y de ahí cumplo sus órdenes, me regreso.

VICENTE FOX QUESADA: Fidel, te agradezco muchísimo.

FIDEL CASTRO RUZ: Muy bien, presidente.

VICENTE FOX QUESADA: Nos van a salir bien las cosas así.

FIDEL CASTRO RUZ: Yo pienso que sí y le doy las gracias.

VICENTE FOX QUESADA: Bueno, igualmente y que pases buena noche.

FIDEL CASTRO RUZ: Por su deferencia y por buscar una fórmula que sea honorable y aceptable.

(FINALIZA AUDIO)

(INICIA AUDIO)

CIRO GÓMEZ LEYVA: Yo estuve cuando menos un par de veces contigo en la AFI y un par de veces en Seguridad Pública, me invitaste a platicar, (inaudible) los documentos, a tomar café. ¿Me grababas?

GENARO GARCÍA LUNA: Nunca tuve contacto con ningún miembro de la delincuencia organizada, ni una reunión privada, ni una llamada telefónica, ninguna comunicación, ni como director de la AFI.

INTERVENCIÓN: ¿Nunca, nunca, Genaro, como parte de estrategia de contacto, nunca?

GENARO GARCÍA LUNA: Nunca y, además, yo quiero precisar algo más.

GENARO GARCÍA LUNA: ¿No tenías un equipo que buscaba algún acercamiento para obtener información?

GENARO GARCÍA LUNA: Nunca, a ver, que quede ese antecedente, nunca, así de claro, nunca.

(FINALIZA AUDIO)

INTERLOCUTOR: Pues esos serían los dos audios, señor presidente.

Presidente de todos los mexicanos, el lunes salió a medios el líder de la central de la FSTSE, Joel Ayala Almeida y dijo que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que suman 82 sindicatos, exigen respeto a la autonomía sindical en los procesos de revocación de dirigencias, como usted lo ordenó y el mismo Joel Ayala le pide se sancione a las autoridades y funcionarios que intenten tener injerencia en los procesos de la realización de la renovación de nuevas dirigencias de sindicatos, como es el del sindicato del Issste.

La pregunta es, señor presidente: ¿ qué le responde usted a estas exigencias? Y si dará usted alguna indicación a la Secretaría del Trabajo.

Y en ese mismo sentido, presidente, preguntarle si existe económica y financieramente la probabilidad de un incremento salarial a los trabajadores al servicio del Estado, esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, los procesos para elegir a los dirigentes de los trabajadores tienen que ser democráticos, voto libre, directo, secreto y no debe de intervenir más que el trabajador, ellos son los que van a decidir, ni líderes ni autoridades.

Y hasta ahora, a pesar de la complejidad y de la mala costumbre, así se han venido renovando las dirigencias sindicales y yo espero que continúe de esa forma. Depende mucho de los trabajadores porque ya no hay la excusa de que desde el gobierno prefieren a fulano, a merengano, a perengano; fulano, mengano y perengano. Ya aquí no hay preferencia, como era antes, que el líder sindical lo nombraban desde el gobierno. Esto lo digo por los jóvenes, pues a lo mejor los jóvenes no tienen esta información.

Y lo otro, es que también los líderes eran los que decidían, los llamados líderes charros; eso, cuando había reelección y tenían que formalmente que poner a alguien como pantalla, como palero y ellos seguir dominando, eso ya no, pero depende del trabajador, tiene la gente que asumirse como buenos ciudadanos, pegarse una sacudida y decir: ‘Ya no quiero ser manipulado’. ¿A dónde te llevan? ¡Beee!

Ya no.

Cada ciudadano, cada persona, libre, voto libre secreto, lo que dicta la consciencia.

Y en el caso de los aspirantes, pues que ofrezcan y cumplan ayudar a los trabajadores, porque en la mayoría de los casos los trabajadores ni siquiera conocen a los dirigentes. No saben quiénes son sus dirigentes.

Ahora en la reforma laboral se logró también y es algo importante, que antes de que firmen un contrato colectivo los dirigentes, ese contrato colectivo se pone a consideración de los trabajadores para que no firmen a espaldas de los trabajadores algo que les perjudique. Son de los avances que se han registrado.

Entonces, coincido con el dirigente Joel Ayala de que en libertad y que ningún funcionario participe.

INTERLOCUTOR: ¿Y la posibilidad de un incremento a los trabajadores al servicio del Estado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya empezamos con los maestros, vamos a continuar con los soldados, marinos, policías, luego van a ser médicos, enfermeras.

Porque todo tiene una explicación; si no, imagínense, nuestros adversarios, que estamos dejando a los médicos y a las enfermeras al final y que ponemos por delante a los soldados y a los marinos.

Se trata de dejar a que terminemos de la contratación y de que funcione el sistema de salud pública, ya que tengamos resuelto lo que es el sueño que se va a convertir en realidad: la atención médica, los medicamentos gratuitos.

Vamos a garantizar el derecho a la salud a todos, que el que se enferme en este país, aunque viva en una comunidad marginada, de las más apartadas del territorio, tenga el derecho a ser atendido por un médico, que se le puedan hacer estudios, análisis clínicos; que pueda ser atendido, si se requiere, con una operación, con una intervención quirúrgica, que se le entreguen todos los medicamentos gratuitos, prótesis, todo. Ese es el sueño que vamos a convertir en realidad.

Pero estamos trabajando para que estén en buen estado los hospitales, desde el primer nivel, unidades médicas rurales, centros de salud, hospitales de segundo nivel, hospitales de especialidades. Eso es lo que estamos ahora construyendo y esto significa pues que tengamos todos los médicos para todos los turnos, también para fines de semana, médicos generales y especialistas, que no falten los medicamentos.

Y vamos a regularizar a todo el personal de salud. Sólo doy un dato: se han regularizado desde que estamos en el gobierno 650 mil trabajadores de la educación, nunca se había hecho eso; es decir, se han entregado sus plazas a 650 mil trabajadores de la educación. Lo mismo vamos a hacer con los trabajadores de la salud.

Entonces, como estamos en ese proceso vamos ahora, después de los maestros, con policías, soldados, marinos, que son servidores públicos también muy importantes, porque nos cuidan, porque nos protegen.

Y el cuarto bloque van a ser todos los oficinistas de los trabajadores al servicio del Estado.

O sea, son cuatro bloques y en los cuatro se va a regularizar su situación laboral, es mi compromiso.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, señor presidente.

Presidente de todos los mexicanos, mi segunda pregunta, el martes pudimos confirmar que la inseguridad ha bajado en la Ciudad de México y con mucho gusto, esto es gracias a la coordinación entre el gobierno federal y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Ese mérito también sería un logro, creo yo, de la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y del secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch.

La pregunta es, señor presidente: ¿cuál es su opinión al respecto del trabajo que ha hecho el titular de la Secretaría de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, así como de Rosa Icela y qué calificación le da a estos dos funcionarios?

Y también, ¿qué calificación le daría al actuar, al desarrollo, en estos tres años cinco meses a su Gabinete Legal y Ampliado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en materia de seguridad es notorio el avance en la Ciudad de México, es de las ciudades más seguras. Se dijo y se puede probar, que es más segura que varias ciudades de Estados Unidos, la Ciudad de México es más segura que Nueva York.

Yo sé que esto no les va a gustar a nuestros adversarios, pero como ya no se enojan tanto… Antes se ponían coléricos, ahora ya no tanto y ya no hay que enojarse, o sea, para nada.

Más segura la ciudad que Chicago y que otras ciudades, de Estados Unidos y del mundo.

Y pues yo fui jefe de Gobierno en la Ciudad de México del 2000 al 2005. ¿Y qué les puedo decir? En homicidios, es lo mismo, nosotros bajamos los homicidios. Eran tres homicidios diarios cuando llegamos y dejamos creo que en un 1.8; pero ahora, después de 20 años, está igual o menos. No sé si tenemos ahí el dato de hoy o de esta semana de homicidios en la ciudad, creo que es 1.6. Está en el lugar 24 de las 32 entidades federativas, tomando en cuenta la población, 1.9 y este fue exactamente cuando yo estaba.

Que no es sólo mérito de quien les habla. Aquí estuvo Alejandro Encinas, hizo una buena labor, él fue mi sustituto; y luego estuvo Marcelo, hizo también un buen trabajo.

Y donde se desquició fue por aquí y aquí ya empezó a bajar y miren.

Y ayer hablaba yo, o antier, que estuvimos en la Ciudad de México, en las oficinas del Antiguo Ayuntamiento, de que muchos extranjeros estadounidenses jóvenes están viniendo a vivir a la Ciudad de México. Hay seguridad en la Ciudad de México.

Y es un equipo, desde luego la jefa de Gobierno está todos los días atendiendo el problema. Tienen ellos una peculiaridad: nosotros nos reunimos de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 de la mañana para recibir el parte sobre delitos, el reporte sobre delitos cometidos en todo el país, nos reunimos todos, pero en el caso de las autoridades de la Ciudad de México también sábado y domingo, son todos los días.

Y el jefe de la policía de la Ciudad de México está haciendo un buen trabajo y lo mismo la procuradora Ernestina Godoy.

Y Rosa Icela me ayuda muchísimo, mucho, mucho, mucho, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hasta me reclamaron, que ahora que dije que todos los que estaban podrían ser candidatos no la mencioné a ella; pues también aprovecho, porque está haciendo una muy buena labor Rosa Icela.

Entonces, así estamos y es lo que puedo contestarte.

INTERVENCIÓN: ¿La calificación a su Gabinete Legal y Ampliado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, vamos bien, vamos bien, pero la mejor calificación es la de la gente.

Y lo cierto es que nos apoyan, nos están respaldando la mayoría de los mexicanos. La mayoría está de acuerdo en que continuemos con la transformación y está muy de acuerdo en que no se permita la corrupción y está muy de acuerdo, porque este es un pueblo fraterno, noble, solidario, está muy de acuerdo que, por el bien de todos, primero los pobres.

Hay, desde luego, quienes no piensan de esa manera. Los respetamos, pero la mayoría sí está aprobando las acciones del gobierno. En todas las encuestas, no hay una encuesta, una, ni la que hace el que era del Cisen cuando Calderón, GEA-ISA, ni en esa reprobamos. Ya estoy presumiendo mucho, ¿verdad?

Quedamos.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Nancy Flores, de la Revista Contralínea.

Buenos días también al subsecretario.

Presidente, en la revista Contralínea vamos a insistir en este tema de los refugios para víctimas de trata, menores víctimas de trata de personas de Rosi Orozco, porque en el expediente que nos entregó la secretaria Rosa Icela Rodríguez se revelan varias cosas:

Primero, decir que la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes está buscando regularizar estos refugios y con ello lo que se permitiría es que sigan operando y esto es lo que lo que se revela en ese expediente que nos entregó la secretaria de Seguridad.

También se revela que hasta mayo, es decir, hasta el 10 de mayo que estaba fechado este expediente, no se encuentran dentro del registro, del padrón que tiene la Secretaría de Gobernación estos refugios y que todavía hay 21 menores de edad que forman parte o que están bajo la custodia de estos albergues.

También se revela, por ejemplo, que la quinta carpeta de investigación —porque aquí se incluyen varios expedientes, entre ellos uno que entrega la Fiscalía General de Justicia del Estado de México— que el quinto expediente, que corresponde a las responsabilidades de Rosi Orozco y de las personas que estaban al frente de estos refugios, pues no se da ningún reporte de ello; se habla de los otros cuatro expedientes, pero del quinto no.

Y se revela también que la Secretaría de Gobernación no ha entregado información de estos refugios a la Procuraduría Federal de Protección a Menores.

Entonces, preguntarle, porque aquí lo que se nos dijo tanto la secretaria de Seguridad como el secretario de Gobernación es que todavía no estaba decidido qué iba a pasar con estos refugios porque eso todavía se estaba discutiendo en la mesa interinstitucional y pues lo que estamos viendo en los hechos es que la Procuraduría Federal de Protección a Menores pues ya está tratando de legalizar estos refugios y con ello seguir permitiendo que operen en el país.

También lo otro que queríamos preguntarle es si la Secretaría de Salud y el DIF Nacional —porque la Procuraduría de Protección a Menores depende del DIF Nacional, que a su vez depende de la Secretaría de Salud— pueden hacer una evaluación de si realmente ese es el camino conducente para ya mejorar la situación.

Se revela en este expediente que fue hasta marzo de 2022 cuando se certificó al personal de estos refugios; es decir, se sigue comprobando lo que ya había dicho en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta recomendación 72/2022, de que no tienen personal capacitado, o al menos no lo tenían hasta marzo pasado y que estos menores no sabemos cuál es su situación actual, cuando en el pasado lo que nosotros descubrimos en esta investigación es que los niños quedaban abandonados durante las noches y fines de semana, que eso posibilitó que tres de ellos fueran víctimas de violaciones sexuales reiteradas cuando de por si ya habían sido víctimas de trata.

Entonces, preguntarle: ¿qué va a hacer el Estado mexicano?, porque tiene una responsabilidad por el interés superior de la niñez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, va a hacer justicia.

Y qué bien que vuelves a tratar el tema porque, si esos refugios no son confiables, pues no deben de existir, no se deben de autorizar. Entonces, vamos a pedirle a Rosa Icela, a la directora del DIF, a quienes tienen que ver con este asunto, que se reúnan y que nos presenten una propuesta, si te parece.

Es importante lo que ustedes hacen. Ayer una compañera habló de una mujer migrante detenida desde hace 12, 14 años. No sé si esté aquí la compañera.

INTERVENCIÓN: En Tamaulipas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En Tamaulipas, sí.

Pues ya tengo la respuesta y tenía razón, tiene razón la compañera. Y hay todas las pruebas de que fue torturada y que lleva, 12, 14 años presa en Tamaulipas, incluso ya las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla, pero ojalá y lo hagan hoy, porque aceptaron de que era una injusticia; o sea, no es sólo la recomendación de derechos humanos o de una autoridad federal, la misma fiscalía estatal de Tamaulipas lo reconoce. Entonces, le pido al gobernador de manera respetuosa que ojalá y nos ayude y que se libere a esta migrante. Cuando la detuvieron no hablaba bien el castellano.

Entonces, aquí se ven muchas cosas y por eso está bien que sigas planteando lo mismo hasta que lleguemos a resolverlo.

Lo mismo, aprovecho para decir… Y salió de un compañero, aquí está. Yo no sabía y vaya que estoy pendiente, ¿eh?, pero no sabía que habían tomado ya un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar. Bueno, no tenía ni siquiera la información.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, que es de primera, íntegra, honesta y además con sentido común, que es el más común o debería ser el más común de los sentidos… Y ya eso se hace un lado, no entra en vigor. Pero surgió aquí.

Entonces, vamos a revisar lo que está planteando.

INTERLOCUTORA: Y también si en esta mesa interinstitucional se puede pedir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México específicamente información sobre esta quinta carpeta, porque lo que se nos entregó pues es de la única que se omitió información y es de las responsabilidades tanto de Rosi Orozco como de su personal en estos albergues.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, porque no debe de haber impunidad para nadie. Entonces, vamos a seguir.

INTERLOCUTORA: También seguimos investigando esta crisis que existe en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos información de que el miércoles pasado se reunieron los 11 magistrados de la Sala Superior, 10 de ellos convocaron al magistrado presidente Arturo Anzures para preguntarle todo esto que está pasando con estas carpetas de investigación, más allá del proceso electoral, que sí va a suceder en enero próximo ¿no?

Más allá de eso, tienen información los 10 magistrados de que fueron presentadas denuncias ante la Procuraduría Fiscal y que ahí se abrieron 11 carpetas de investigación hacia los magistrados de esta Sala Superior.

Entonces, la discusión fue muy ríspida, tenemos información de que se le encaró al magistrado presidente en esta reunión, se le dijo que él había sido promotor de estas carpetas de investigación, de las cuales cuatro ya se convirtieron en querellas ante la Fiscalía Anticorrupción. Y, bueno, él en algún momento de esta discusión se compromete con ellos a solicitar una reunión con el secretario de Gobernación para que les reciba a todos los magistrados de la Sala Superior y se conozca la versión de todos. Y también les dijo ahí y esto es de manera textual, que él ya estaba viendo con la Fiscalía Anticorrupción que se cerraran esas cuatro querellas.

Aquí la pregunta, presidente, es si esto no sería tráfico de influencias y abuso de poder por parte del magistrado presidente Arturo Anzures de comprobarse que sí está gestionando que se cierren estas cuatro querellas que ya existen en esta Fiscalía Anticorrupción, porque finalmente él es titular de un tribunal y este tribunal tiene ciertas atribuciones; que ya lo veíamos la vez pasado, es donde, por ejemplo, los grandes contribuyentes se quejan de que el SAT les está cobrando o de que no les está devolviendo la cantidad que ellos quisieran de impuestos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya lo está viendo el secretario de Gobernación y lo va a seguir viendo Adán Augusto López Hernández. Ya me informó y aquí también se dio a conocer, de las denuncias que se han presentado. No concuerda, porque tú estás sosteniendo que son más las denuncias. De todas maneras, se va a revisar y él va a seguir atendiendo este asunto y aquí vamos a informar sobre lo que está sucediendo en el tribunal administrativo.

Hay elecciones, tú mismo lo estás…

INTERLOCUTORA: En enero del año que entra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es y ya empezó la temporada, entonces por eso también se dan estas cosas. No quiere decir que no pueda haber presuntos delitos, actos indebidos, incluso corrupción, pero se precipita todo por el calor; pero no este que estamos ahora enfrentando, si no por el otro.

INTERLOCUTORA: No y ahí también por los intereses, ¿no?, porque finalmente son las grandes corporaciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, es que todos esos tribunales… O sea, no quiero generalizar, hay jueces, hay magistrados, hay ministros muy honestos, rectos.

Ayer, por ejemplo, hizo unas declaraciones, una propuesta muy avanzada para enfrentar el feminicidio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar. Yo apoyo esa propuesta, para que en los estados las mujeres agredidas puedan acudir también a instancias federales y tengan abogados que les ayuden, porque muchas veces es gente humilde que no tiene para pagar abogados privados. Entonces, ayer habló él de este tema.

Y hay gente en el Poder Judicial recta, íntegra, no todo está podrido. Entonces, tenemos que ir limpiando, seguir limpiando, porque sí estaba muy avanzada la gangrena de la corrupción. Poco a poco se ha ido avanzando y vamos a seguir pendiente de eso.

INTERLOCUTORA: ¿Y el secretario de Gobernación podría reunirse con todos los magistrados de la sala superior para conocer toda la versión completa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, como amable compe, compe… ¿Cómo se les llama a los abogados?

INTERVENCIÓN: Componedor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Componedor, amable componedor, no oficioso, sino facilitador, conciliador, eso podría ser.

INTERLOCUTORA: Presidente, en un último tema, en la revista Contralínea publicamos ya varios reportajes acerca de cómo gasta la Universidad Nacional Autónoma de México el presupuesto.

Un expediente de auditoría interna revela que hubo una defraudación importante por varios millones de pesos que cometió una empresa estadounidense, de nombre Arrayit Corporation. Esta empresa supuestamente le vendió un equipo de avanzada a uno de los institutos especializados de la UNAM y esta compra se hizo o se pretendía hacer con dinero del Conacyt, además del dinero propio de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El problema fue que la UNAM pagó por adelantado las dos veces que contrató. Y el tema ya está en tribunales de Estados Unidos debatiéndose porque nunca recibió el equipo, ni la primera vez y la segunda tampoco, pero además resalta que cuando le devuelven ya el dinero los vuelve a contratar y le vuelve a pagar de forma inmediata y a la fecha no ha recibido ese equipo, que, además, como es tecnología de punta, pues va haciéndose obsoleto.

Entonces, preguntarle, presidente —porque aquí hubo recursos federales, que son los recursos del Conacyt y también recursos de la propia universidad, que son recursos públicos, es decir, del pueblo mexicano— preguntarle cómo se puede hacer, sin violentar la autonomía, porque eso es lo que siempre alega la UNAM, sin violentar la autonomía, pero que ya rindan cuentas sobre todas estas compras que se hacen de forma irregular, a veces con dinero del propio Conacyt, a veces con recursos propios, pero que al final son recursos públicos.

Y que se transparenten también estas investigaciones, porque todas estas auditorías están censuradas prácticamente y si no te las filtra alguien de adentro pues no puedes saber lo que dice ahí y que es un manejo irregular.

Y las personas que asignaron esos contratos siguen en esos mismos puestos, asignando otros con las mismas características.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, lo tiene que ver la UNAM, hay que respetar la autonomía de las universidades públicas; en este caso, la UNAM.

Y yo creo que ayuda la denuncia, sin que haya injerencia del gobierno, la denuncia pública, que se ventile todo, que no haya cotos de poder reservados en donde no se informa o no hay transparencia.

Y no es cuestionar a la UNAM. Yo he hecho aquí algunos planteamientos, ¿no? y se han malinterpretado, porque me interesa mucho que esta institución importantísima, histórica de nuestro país siga siendo una gran institución, que no se mantengan cotos de poder, influyentismo, que no coopten a investigadores, a maestros, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas antineoliberales, porque se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción y estoy hablando de las ciencias sociales, se cundió de derechismo, con todo respeto.

Y luego, pues con el presupuesto se premiaba a gente, se les creaba institutos especiales, se fue creando una especie de burocracia dorada y los maestros de asignatura ganando muy poco.

Pero eso no significa que estemos en contra de la UNAM, significa que hay que revisar eso. ¿Cómo es posible que salga una gente cuestionada por un mal manejo en una institución y se va a la UNAM como premio? O esto que estás planteando, la posibilidad de corrupción, o el tardar tanto tiempo sin clases presenciales.

Ofrezco disculpas, pero ¿no nos importa la educación, que es fundamental?

Entonces, esas cosas y ayuda mucho la transparencia.

Y no enojarnos, yo no me enojo cuando me cuestionan; no mucho, poquito. Pero no enojarnos, vamos a buscar una sociedad mejor.

Y ayuda mucho, mucho, mucho, el que no se oculten las cosas, el que haya transparencia, esa es una regla de oro de la democracia.

Aquí tratamos, si se acuerdan, de un fraude en Pemex, no sé si ustedes lo trataron, de esta empresa famosa, Vitol y se les hizo fácil… Porque se arreglaron en Estados Unidos, pagaron en Estados Unidos, o llegaron a un acuerdo en Estados Unidos y luego vinieron con nosotros a decirnos:

—Vamos a reparar el daño, les vamos a pagar el daño.

—Sí, lo aceptamos, pero ¿quiénes fueron los que extorsionaron, los que recibieron los moches?

—No, es que no podemos decirlo.

—Ah, pues entonces no.

Y les tengo una buena noticia: ya dieron los nombres.

INTERVENCIÓN: ¿Ya se sabe quiénes son?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía hasta ayer me enteré. Ni podría decirles porque nada más vi. Ya dieron los nombres.

INTERVENCIÓN: ¿Todavía están en activo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Habían… Estuvieron, uno estuvo activo hasta el 19, eran del área internacional de Pemex. Entonces, ya se va a proceder.

Y agradezco, digo, aprovecho para agradecer a los de Vitol, porque tomaron esa decisión.

Parece ser que es una empresa importante en el sector petrolero y que además, pues tienen una actitud ética. Al final de cuentas, eso fue lo que prevaleció. Creo que son de Holanda o de…

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En distribución, ¿qué hacen?

INTERVENCIÓN: Distribución, bueno, entre otras cosas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Compran, venden?

INTERVENCIÓN: Sí, la segunda más importante a nivel mundial en México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Entonces, ya después…

INTERVENCIÓN: Ya podrá usted ahora contarnos, después de soltar la sopa, como se dice.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero falta la reparación del daño, sí.

Eso me dio mucho gusto porque…

INTERVENCIÓN: ¿A cuánto asciende el daño?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Eh?

INTERVENCIÓN: ¿A cuánto asciende el daño?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé exactamente, no, pero ya les informamos un día de estos.

Muy bien, ¿quién sigue?

PREGUNTA: Gracias presidente. Muy buenos días.

Janet Galindo, del Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, petrolera y Ciudad de México.

Señor presidente, con todas estas hondonadas que se han dado por parte de opositores y que se han logrado frenar obras a través de dictámenes que han dado jueces, por ejemplo, obras del sureste, ya sabemos a qué nos referimos, pero, sin embargo, hay obras que también tuvieron esta presencia de oposición y se han logrado hacer.

¿A cuánto estamos…? ¿A qué nos referimos en pérdidas en cuanto a tiempos, horas hombre, en cuanto a cuestión también monetaria? ¿Qué tanto estamos perdiendo al detener esos proyectos?, que finalmente sabemos que se van a lograr.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pues si hacemos un análisis de pérdidas, estaríamos hablando no de miles de millones, sino de billones de pesos.

Por ejemplo, si no hubiésemos enfrentado el robo de combustible… A ver si no está la nota de lo que se ha ahorrado.

Y ahora tenemos que aplicarnos porque hay un repunte que se nos ha venido expresando de tres meses a la fecha. Claro, nada que ver con lo que había.

INTERVENCIÓN: Pasó de cuatro a seis, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de cuatro a un poquito más de seis.

Nada más aquí. Para los que dicen que la corrupción no es nada, es el principal problema del país y hay que acabarlo, desterrarlo.

Miren, diciembre del 18, 72 mil barriles se robaban. Cuando tomamos la decisión, fue este día, aquí empezó el primer día y empezamos a bajar.

Aquí se nos presentó una crisis fuertísima de desabasto.

Y andábamos en cuatro, pero aquí empezó de nuevo, aquí, sobre todo marzo y abril; se está levantando. Estos son seis mil 800 barriles diarios; claro, en comparación de 72, estamos hablando del 10 por ciento.

Sin embargo, esto ha significado un ahorro de 202 mil millones de pesos, este es el financiamiento de un año, del año pasado, porque este año es más, del año pasado de la pensión de adultos mayores.

Entonces, así como eso, si le sumamos… Vamos a sumarle. Pon la lista de las condonaciones de impuesto. Ya llevamos ahí 202. Hay un resumen.

Y hemos logrado acuerdos importantes. Por ejemplo, lo de los gasoductos es ahorro, lo de los reclusorios es ahorro, lo de la compra de los medicamentos es ahorro. Hacían su agosto, los contratos de obra, lo que cobraban en Pemex, hacían y deshacían las empresas extranjeras.

Yo no sé qué les daba, que se sentían internacionalistas, se burlan de que somos pueblerinos. Es mejor, lo que decía Ignacio Manuel Altamirano, mucho mejor, que ser hombre de mundo internacionalista, aunque hay internacionalistas ejemplares.

A ver si está, está en el libro, nada más para tener una idea.

Bueno, el aeropuerto, son como 120 mil millones de ahorro que hay que sumarle aquí.

INTERLOCUTORA: Independientemente de ese ahorro, digo, finalmente, todo lo que tuvo que enfrentar ante los opositores y esta obra se culminó, ya está trabajando. En cuanto a las pérdidas de horas hombre, también ahí hay… afectan todos estos frenos que quieren poner para estas obras.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, imagínense si se para el Tren Maya, son 100 mil empleos.

Y si se estuviese generando una destrucción, como lo plantean, pues a lo mejor sí. Nosotros no hemos otorgado un contrato, una concesión minera desde que estamos, no se permite el fracking, no se permite el maíz transgénico, tenemos el programa de reforestación más importante del mundo, nadie, ningún país invierte mil 300 millones de dólares al año en reforestación, ni Estados Unidos.

No, esto lo hacen porque están enojados, porque era una casta divina, una mafia de poder económico, de poder político, que se alimentaban, se nutrían mutuamente. Tenían tomado al gobierno para saquear, para robar.

Toda una red, todo un andamiaje en donde ni siquiera los políticos eran los más importantes, eran empleados, mandaban los oligarcas, un grupo compacto y ellos financiaban a los partidos y a los políticos y de ahí financiaban hacia abajo, en otro nivel, a los intelectuales orgánicos para que justificaran el saqueo o se callaran y lo mismo con los medios de información, o la mayoría, en todo hay excepciones honrosas, no se puede generalizar. Pero el sistema era eso.

¿Y quieren verlo, así, con toda la claridad?

Sobre todo para los jóvenes, revisen las reformas constitucionales que se hicieron en el periodo neoliberal, de cómo entregaron los bancos e hicieron los cambios legales, de cómo entregaron las empresas e hicieron los cambios legales, de cómo privatizaron las pensiones de los trabajadores e hicieron los cambios legales, de cómo aumentaban los impuestos para el pueblo e hicieron reformas legales.

Es más, pactaban las últimas reformas energéticas, entregar el patrimonio de los mexicanos, el petróleo, la industria eléctrica, bueno, las minas, las telecomunicaciones, los aeropuertos, los puertos, todo. Eso es lo que quieren que regrese, eso es lo que añoran, pero el pueblo de México es mucha pieza y la gente está muy consciente de que eso no.

Ayer estaba yo viendo de cómo no dejan de actuar en la política ciertos potentados que fueron beneficiados con el modelo neoliberal o neoporfirista que recibían créditos de la banca de desarrollo. Ah, por eso no nos querían a nosotros, ellos financiaban las campañas negras, las guerras sucias en contra nuestra; ellos le pagaban a intelectuales, corporaciones económicas, financieras y todo eso está documentado.

Miren esto, cuánto es, dos sexenios, 366 mil millones de pesos de condonación de impuestos a las grandes empresas. Y no están todas, ¿eh? Nada más si le hubiese yo seguido como iba aquí.

¿Cuánto? Doscientos. Pues son los 11 millones de becas para todos los estudiantes pobres, es La Escuela es Nuestra, alcanza para las medicinas gratuitas.

La corrupción hay que desterrarla no sólo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción.

Afortunadamente, ya estas empresas están pagando. Vamos a dar una buena noticia en la semana próxima.

INTERVENCIÓN: ¿Por qué no hoy?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya van a ver una muy buena noticia, muy buena noticia.

INTERVENCIÓN: Un adelanto.

INTERVENCIÓN: ¿La venta de Banamex?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, eso va muy bien, eso va muy bien. Pero vamos a administrarnos porque, si no, ¿qué voy a decir después?

INTERLOCUTORA: Señor presidente y en otro tema, con respecto al compromiso sobre el apoyo, el seguir manteniendo apoyo, en el tema del Gas Bienestar, ya está dentro del gas, ya está distribuyendo dentro de la Ciudad de México; todavía, digo, faltan algunas alcaldías, pero ¿en toda la demás República cuándo calcula o cuándo cree que ya el gas se introduzca en todos los demás estados?

¿Y cuáles serían los siguientes estados? Si tiene algún…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es que estamos consolidando el sistema y además se nos presentó una situación de emergencia, que es lo de la inflación, entonces estamos atendiendo lo del aumento de precios.

Y lo mejor es incrementar la producción, entonces Pemex va a invertir más en la reparación de las plantas de fertilizantes, necesitamos fertilizantes. Vamos a producir dos, tres veces más fertilizantes en poco tiempo, porque requerimos alimentos. Entonces, eso nos ha aguantado un poco, pero sí va a seguir.

Y ya logramos con Gas Bienestar ayudar a la gente, pero también ayudamos a que se controlaran los precios. Porque había un descontrol, ¿se acuerdan ustedes? y se tomaron dos decisiones: una, el definir precios máximos y la otra decisión fue lo de Gas Bienestar y esto ayudó a mantener los precios del gas.

De todas formas, vamos a continuar avanzando.

INTERLOCUTORA: Hay una inquietud por parte de la población aquí en la ciudad con respecto a cómo se va a manejar, cómo se va a realizar el proceso de chatarrización de los tanques, sobre todo los tanques que se encuentran, bueno, los que se han conglomerado ahí en la refinería 18 de Marzo, ahí en Azcapotzalco, pues la gente está inquieta porque dicen que también es un foco de contaminación o si en algún momento dado puede llegarse a dar una explosión.

¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Usted sabe algo al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es un proceso de reciclaje que se lleva a cabo, eso nos lo podrían explicar en Pemex.

Y sí ayuda lo de Gas Bienestar, no sólo es el precio, sino que van llenos los cilindros.

A mí me gustaría que la gente que nos está escuchando de la Ciudad de México, de Iztapalapa, de Azcapotzalco, donde hay Gas Bienestar, las señoras que nos digan si les dura más ahora el cilindro que antes, que me manden a decir, porque antes, cuando empezó, me mandaban a decir eso, que no sólo era el precio, sino que les duraba más.

Entonces, a ver, que me manden a decir ahora, no vaya a ser que se haya regresado a lo de antes.

Muy bien. ¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días, presidente; subsecretario, buenos días.

Ramón Flores, de El Centinela Informa y The Human Hoy, de Inglaterra.

Regresando al tema de lo que comentó la compañera Nancy Flores, de Contralínea, hace unos días se le informó en el reclusorio femenil al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre las acciones para generar delincuentes con pruebas falsas para cobra vía las víctimas cuatro millones de pesos por parte de Teresa Ulloa y Rosi Orozco.

Se le otorgaron recursos federales e inmuebles, que se desconoce su destino y usufructo.

También hay más niños y niñas en el desamparo en estos refugios y se informó que los empleados de estos están amenazados de no denunciar lo que sucede en estos refugios.

La pregunta, presidente, es: ¿la Fiscalía General de la República procederá penalmente contra Rosi Orozco para recuperar todos los inmuebles que le dio el gobierno de Felipe Calderón?

Y hay empresas con operaciones irregulares de sus familiares, pero sobre todo ¿quién revisará estos refugios y rescatará a todos los menores?, ¿podrá ser Alejandro Encinas?

También, aquí con el expediente que le voy a entregar, ¿se les puede entregar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado?

Y si la Fiscalía General de la República va a checar esto por corrupción y trata de menores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nos dejas el informe. Es lo mismo, se va a integrar.

INTERLOCUTOR: Sí, son propiedades de Rosi Orozco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo vemos, nos entregas con Jesús los documentos.

INTERLOCUTOR: Sí, ahorita le entrego el expediente que traigo aquí abajo.

Presidente, en el segundo posicionamiento es: cada día desaparecen 15 menores y, como ejemplo, continúa sin aparecer Amalia Denis Silva Santoyo de tres años y en su caso ya se tipificó como desaparición forzada en Morelos.

No se legisla contra la violencia vicaria y las autoridades simplemente mandan a las madres a que se distraigan en trámites administrativos por incapacidad técnica y de personal.

No se tiene un protocolo de búsqueda. El Poder Judicial o las fiscalías no quieren atender este problema de fondo, peor aún en el Congreso de Morelos o el Tribunal Superior del Estado de México.

Ya hay más 100 mil personas desaparecidas, presidente. Le pregunto, ¿cómo y quién atenderá este problema que daña a miles de familias en México?

Por lo tanto, ¿está usted dispuesto a que su consejera jurídica genere una iniciativa para atender esto a nivel nacional o que Alejandro Encinas y la secretaria Rosa Icela reciban a la mamá de la mejor personalmente para que la localicen y que se difunda la Alerta Amber de la niña, que además es autista?

Y aquí también le entrego la documentación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, va a estar Alejandro Encinas la semana próxima aquí con el tema de desaparecidos, él va a explicar. Va a ser la semana próxima, es que anda en una misión y no está aquí en la Ciudad de México, pero él va a informar.

No sé si tengas tú algo que plantear sobre esto.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Como ustedes lo han visto en otros informes de Cero Impunidad, sobre todo en el caso de la Fiscalía de Oaxaca, hoy dimos cuenta de Zacatecas, sin hacer menos el tema, sobre todo de menores de edad, también hemos detectado casos de abandono voluntario por problemas de carácter familiar o personal.

Entonces, por eso hemos estado con algunas fiscalías requiriendo que, además de la Alerta Amber y la boleta de búsqueda, también se reporte la localización para también, sin minimizar el tema, tratar de atemperar y poder también comentar eso.

También lo hemos comentado en el caso de algunos videojuegos, como Free Fire, también que se contactan, salen de sus lugares y afortunadamente en estos casos han regresado con bien, han sido localizados de manera oportuna.

Entonces, nosotros estamos también muy en coordinación con el subsecretario Alejandro Encinas y con la comisionada de Búsqueda, Karla Quintana, precisamente para estos casos.

Pero hoy, por ejemplo, se dio cuenta de Zacatecas, la otra vez la habíamos hecho de Oaxaca y de otros lugares, pero en la esfera que nos corresponde tomamos nota para coadyuvar con las otras instancias.

Gracias.

INTERLOCUTOR: Y, por último, presidente, un tema parecido al de la migrante que estaba detenida, bueno, que esperemos que ya la liberen, allá en Tamaulipas, también traemos un caso del señor Isidro Luis Morales Romero, toda vez que ha sido víctima de abuso de poder de las autoridades estatales, ya que se encuentra detenido ilegalmente, injustamente en la ciudad de Puebla. Su proceso es el 264/2009 y no hay una sola prueba legal jurídica que lo incrimine en el supuesto delito. Este caso es muy similar al de Duda razonable.

Presidente, la familia está pidiendo justicia jurídica y no sé… Yo le voy a entregar aquí parte del expediente, si lo pueda recibir su Consejería Jurídica o Alejandro Encinas, porque este es un caso grave; o sea, fabricaban delitos o fabricaban falsos culpables, presidente, en los sexenios anteriores.

¿Se le puede entregar este expediente para que la familia sea recibida por su Consejería Jurídica o Alejandro Encinas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Pues puede ser la consejera jurídica.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. ¿A quién le corresponde?

PREGUNTA: Gracias señor presidente, buenos días, señor presidente, buenos días a todos los presentes.

Elideth Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el sendero de la luna.

Señor presidente, aquí en este espacio el día 9 de julio del año pasado expuse acerca de la enorme, enorme problemática por la sobrepoblación de perros y gatos en nuestro país y aunque mencioné diversos puntos ominosos por este fenómeno social que nos afecta a todos, hoy sólo quiero referirme exclusivamente a las violencias extremas.

Ese mismo día comenté el caso de una niña de cinco años que murió envenenada luego de comerse un pan con el que se pretendía matar a su perro en el municipio de San Pedro Soteapan, Veracruz.

Posteriormente, conocimos sobre la tragedia en el municipio de Tototlán, Jalisco. Valeria, de dos años de edad, murió porque salió a jugar, levantó una galleta que se encontraba el piso y se la comió, como lo haría cualquier otro niño, pero la galleta tenía veneno. Alguien la dejó ahí para matar a su perro.

Más tarde tuvimos conocimiento que en Santiago Tianguistenco, Estado de México, envenenaron alrededor de 30 perros.

En el mes de marzo pasado en San Luis Potosí, por intentar defender a un perro que era golpeado por sus vecinos, una joven fue agredida brutalmente y tuvo que ser hospitalizada en estado grave. Y así podría seguir.

Ayer mismo un accidente en la carretera Matamoros-Victoria, en Tamaulipas, reveló el cargamento de más de cuatro toneladas de perros y gatos muertos. Y casi siempre en todos estos casos prevalece la impunidad.

Cómo no llegar a tales extremos de violencia si el pensamiento estrecho de algunas autoridades como las del PRI en el estado de Tlaxcala proponen considerar a los perros como plaga. Estará usted de acuerdo, señor presidente, que la política de la muerte y la violencia, en vez de ir a las raíces del problema, sólo destruye una sociedad.

Señor presidente, por lo antes expuesto, representantes de diversos grupos de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos y los derechos de los animales me han pedido si es posible entregarle próximamente una propuesta integral, fundamentada en estudios serios y rigurosos, en la ética, en el humanismo y en la experiencia, experiencia fruto de una labor de décadas que han llevado a cabo estos grupos.

La crueldad contra los animales erróneamente aún sigue siendo un tema minimizado en relación con los asuntos de seguridad y paz social, cuando ya está demostrada la relación que existe entre crueldad animal y criminalidad, lo que se irá ascendiendo mientras no se apliquen políticas públicas transversales y preventivas.

Dicho proyecto quizás sea de interés para la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Alguna respuesta para estas asociaciones, que además ahora le piden se investigue sobre el macabro origen y destino de las cuatro toneladas de cadáveres de perros y gatos que se dirigían a Estados Unidos? ¿Alguna respuesta para estas organizaciones que quieren proponerle…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, que vamos a hacer la investigación de lo que estás denunciando y que recibimos la propuesta, el proyecto para iniciativa de ley, que es lo que ustedes están planteando. Que nos permitan revisarlo y tengamos comunicación para ver si el Ejecutivo puede enviar como iniciativa de ley ese proyecto.

INTERLOCUTORA: Bien, presidente. Gracias.

Por otro lado, quiero aprovechar para hacerle una invitación, desde luego a todos los presentes y a quienes nos escuchan.

Según el libro Los brujos del poder, del reportero José Gil Olmos, durante el gobierno de Vicente Fox se practicaba la brujería en la Residencia Oficial de Los Pinos por parte de la familia presidencial y sus amigos.

La santería y la brujería han estado relacionados con los sacrificios cruentos, incluso sanguinarios desde tiempos inmemoriales.

Años después este mismo lugar, hoy Complejo Cultural Los Pinos, espacio del pueblo, contrapuesto a esa época de esoterismo, frivolidad y poder, ha abierto sus puertas a la recreación, a la cultura y a las artes en sus distintas disciplinas, a distintos pensamientos, a motivos de reflexión e interpretación donde se pretende desplegar un diálogo constante con la comunidad.

Señor presidente, usted, que conoce el país en toda su extensión, ¿ha oído sobre las despescuezadas en Veracruz, descabezadas en Puebla o las mojigangas en Tomatlán, Guerrero?, ¿ha entrado a rastros donde las más de las veces se viola la ley?, ¿se ha detenido en la mirada de los animales de las rejas o encerradas en una vitrina o en un hábitat que no corresponde a su naturaleza?, ¿ha presenciado el final de una faena taurina a escasos centímetros cuando la estocada no mata rápido?

A principios del mes de junio se llevará a cabo la muestra fotográfica ‘Revocar el silencio, la violencia, cualquiera que sea la víctima, es violencia’ en el Complejo Cultural Los Pinos. ¿Aceptaría usted la invitación a esta exposición, señor presidente?

Otra realidad de nuestro país que hay que conocer.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mándame la invitación, a ver cómo está la agenda, pero sí celebro que se lleve a cabo la exposición y que sea en Los Pinos.

INTERLOCUTORA: Nos va a acompañar, seguramente, seguramente, si está dispuesta, a la inauguración la escritora Elena Poniatowska, el poeta Homero Aridjis y el músico Horacio Franco. Están todos invitados a ver esta otra realidad oculta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si no puedo ir yo, va en representación de nuestro gobierno un secretario, una secretaria.

Y voy a procurar que sean los más sensibles y afines a la defensa de los animales.

INTERLOCUTORA: La secretaria de Educación, por ejemplo, es muy sensible, la secretaria de Educación es muy sensible al tema.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ya está, ella va, la maestra Delfina.

INTERVENCIÓN: Lo de Hidalgo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a dejar Hidalgo para el lunes, ya es la hora del desayuno, no nos vamos a traspasar.

Miren. Elenita, un abrazo cariñoso, la queremos mucho. Es un ángel, es una gran escritora, de primer orden, una extraordinaria escritora, pero además con dimensión social, desde años, desde el 68. Miren.

No voy a poder asistir a su homenaje, pero es, sin duda, la mejor escritora de México y ofrezco disculpas, para que no haya celos y sentimientos. Pero se conjugan dos elementos: el trabajo intelectual y el amor a la gente, el amor a los demás. Y eso es muy difícil, porque hay grandes escritores, mujeres y hombres, pero no le tienen mucho amor al pueblo; y hay quienes le tienen mucho amor al pueblo, pero no escriben bien, digo. Y aquí son las dos cosas.

Estamos muy contentos de que Elenita sea homenajeada. La queremos mucho, mucho, mucho. Sí, es que vamos a Sonora, vamos a estar en Sonora, pero sí es… Me va a representar Jenaro Villamil, me va a representar.

Bueno y terminamos. Está aquí con nosotros Christian Rodríguez, que es colaborador de mi amigo Mélechon, que lo invitamos para estar aquí. Un abrazo para nuestro amigo, que lo queremos mucho por todo su trabajo en la Asamblea Nacional francesa.

Muy bien, nos vemos entonces mañana.

INTERVENCIÓN: Lo de Estados Unidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, nos reunimos ayer, platicamos por teléfono con los representantes del Congreso, el Departamento de Estado. Se están haciendo reuniones conjuntas. Yo espero que hoy o mañana tengamos ya una respuesta.

¿Qué puedo decir?

Que hay un ambiente de mucho respeto en las pláticas, que le tenemos confianza y afecto al presidente Biden y que pues queremos que se tomen en cuenta la propuesta de no excluir a nadie.

INTERVENCIÓN: Pero, ¿va a ir o no va a ir, presidente, a la reunión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos.

Tengo confianza en el presidente Biden. Es el momento de un gran viraje, es el momento de iniciar una etapa nueva en las relaciones de los países de América y va a ser un ejemplo para el mundo y sólo lo puede hacer el presidente Biden y por eso no descarto la posibilidad de que se logre este acuerdo.

Desde luego, ustedes saben, no es nada fácil, son cuestiones muy complejas porque son cambios de políticas viejas, que datan de más de dos siglos y que se alentaron con la Guerra Fría, pero tenemos que relacionarnos de manera distinta en América y en el mundo y hacer a un lado la confrontación y hacer a un lado la guerra y buscar la relación de amistad entre los pueblos y evitar que por las malas decisiones de los políticos sufran nuestros pueblos. Estamos obligados a actuar con responsabilidad.

Y hay veces que asuntos verdaderamente intrascendentes los sitúan los políticos o los grupos de intereses creados por encima de todo, los elevan a rango supremo y por lo general tiene que ver con lo ideológico, con lo dogmático, con el fanatismo.

Creo que ayer lo dije y por eso lo voy a repetir, ni modo que Cuba esté pensando en invadir a Estados Unidos o que Estados Unidos esté pensando en invadir a México o a Cuba o a Guatemala, o que Chile le declare la guerra a Bolivia por diferencias de límites. Pues no.

Y no cometer más errores como el de no dedicar tiempo suficiente y apostar al diálogo y a la política en el conflicto de Rusia con Ucrania. Miren el daño que está causando a inocentes por un mal manejo de las cúpulas políticas del mundo, porque la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación y la guerra.

Entonces, ya hagamos a un lado todo eso y vamos a buscar relaciones de hermandad, apostemos a un mundo donde prevalezca la fraternidad, el amor.

¿Qué ganamos con estarnos peleando o decir ‘tú me caes mal porque no piensas como yo pienso’? ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué el racismo? ¿Por qué el clasismo?

¿Y vamos a seguir en el discurso hablando de que no queremos racismo, de que no queremos clasismo, de que no queremos discriminar a nadie, de que somos libres, de que somos independientes, de que somos soberanos, pero en los hechos demostramos lo contrario?

Por eso es muy importante este momento y tengo confianza de que se dé el ejemplo, que América dé el ejemplo, toda América, ni siquiera hablo en la expresión de Martí de nuestra América, hablo de todo el continente americano.

Entonces, vamos a esperarnos y ya vamos a saber, pronto se sabrá.

Nos vemos, hay que desayunar. Adiós.

