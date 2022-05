Ranking de Amazon Prime en España: estas son las películas favoritas del momento

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Amazon Prime, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Amazon Prime ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Amazon Prime España:

1. Sin tiempo para morir

En ‘No Time to Die’, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

2. LOLA INDIGO. LA NIÑA

Lola Índigo tiene por delante una de las citas más importantes de su carrera. Para cualquier artista, sin duda, un concierto que supondría el paso definitivo en la consecución de un sueño: ser una estrella de la música. Pero Lola Índigo no es una artista cualquiera. Detrás de esa figura ídolo de masas se escon­de Mimi, una mujer empeñada en dejar huella desde que era niña y que le gusta afrontar su carrera de una manera diferente, dándole im­portancia a las cosas que verdaderamente la merecen.

3. La familia Addams 2: La gran escapada

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos.

4. Spectre

Un críptico mensaje del pasado envía a James Bond a una misión secreta a México D.F. y luego a Roma, donde conoce a Lucía Sciarra, la hermosa viuda de un infame criminal. Bond se infiltra en una reunión secreta y descubre la existencia de una siniestra organización conocida como SPECTRE. Mientras tanto, en Londres, el nuevo director del Centro para la Seguridad Nacional cuestiona las acciones de Bond y pone en duda la importancia del MI6, encabezado por M. De modo encubierto Bond recluta a Moneypenny y Q para que le ayuden a buscar a Madeleine Swann, la hija de su antiguo archienemigo, el Sr. White, que quizá tenga la clave para desentrañar el misterio de SPECTRE. A medida que Bond avanza en su misión, descubre una estremecedora conexión entre él mismo y el enemigo que busca.

5. Skyfall

En Skyfall, la lealtad de James Bond hacia M será puesta a prueba cuando el pasado de M vuelve para atormentarla. Su vida se verá en peligro, de modo que el agente 007 deberá localizar y eliminar la amenaza, sin importar el precio personal que tendrá que pagar. Tras el fracaso de la última y fatídica misión de Bond y revelarse la identidad de varios agentes secretos en distintos puntos del planeta, la sede del MI6 es atacada, obligando a M a trasladar su agencia. Debido a estos sucesos, su autoridad y posición se verán amenazados por Mallory, el nuevo Presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad. Ahora, el MI6 se enfrenta a amenazas tanto externas como internas por lo que M decide acudir al único aliado en quien puede confiar: Bond. El agente 007 desaparece en las sombras con una única aliada: la agente de campo Eve. Juntos le seguirán la pista al misterioso Silva.

6. Casino Royale

La primera misión del agente británico James Bond (Daniel Craig) como agente 007 lo lleva hasta Le Chiffre (Mads Mikkelsen), banquero de los terroristas de todo el mundo. Para detenerlo y desmantelar la red terrorista, Bond debe derrotarlo en una arriesgada partida de póquer en el Casino Royale. Al principio a Bond le disgusta Vesper Lynd (Eva Green), la hermosa oficial del Tesoro que debe vigilar el dinero del gobierno. Pero, a medida que Bond y Vesper se ven obligados a defenderse juntos de los mortales ataques de Le Chiffre y sus secuaces, nace entre ellos una atracción mutua.

7. Quantum of Solace

Traicionado por Vesper, la mujer a la que amaba, 007 se plantea su nueva misión como algo personal. Durante su investigación, Bond y M interrogan a Mr. White, que les revela que la organización que chantajeó a Vesper es mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginan. El servicio de inteligencia forense vincula a un traidor del Mi6 con una cuenta bancaria en Haití, donde Bond conoce a la bella pero combativa Camille, una mujer que tiene sus propios motivos para vengarse. Gracias a Camille, Bond descubre la existencia de Dominic Greene, despiadado hombre de negocios y miembro importante de la misteriosa organización.

8. Jeruzalem

Durante el Yom Kipur, dos jóvenes americanas visitan Jerusalén de la mano de un atractivo estudiante de antropología. El momento no podía ser más desacertado: las vacaciones y las fiestas desembocarán en un apocalipsis bíblico y el trío deberá encontrar la manera de salir de una ciudad santa convertida en un auténtico infierno.

9. La hormiga atómica

La hormiga atómica no es una hormiga normal y corriente. Tiene extraños poderes, una fuerza descomunal, un oído maravilloso, la capacidad de volar. En definitiva es una SuperHormiga y su misión es ayudar a defender la Tierra de los malvados.

10. Queenpins

La aburrida y frustrada ama de casa de los suburbios Connie y su mejor amigo JoJo, un vlogger con sueños, convierten un pasatiempo en una trampa de cupones falsos de varios millones de dólares. Después de enviar una carta al conglomerado detrás de una caja de cereal rancia y recibir una disculpa junto con docenas de obsequios, el dúo trama un esquema de club de cupones ilegal que estafa a millones de megacorporaciones y entrega ofertas a legiones de compañeros recortadores de cupones. En el camino hacia el dominio total de los cupones, un desafortunado Oficial de Prevención de Pérdidas de la cadena de supermercados local une fuerzas con un determinado Inspector Postal de los EE. UU. En la persecución de estos “Queenpins” recién acuñados del crimen de cuello rosa.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Amazon Prime y su lugar en la guerra del streaming

Amazon Prime Video, también conocido como Prime Video, es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Como ventajas, Amazon ofrece periodos de pruebas gratuitas y un descuento si el usuario es estudiante y posee una dirección de correo institucional o educativa.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

