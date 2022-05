Las mejores series de HBO Estados Unidos para ver en cualquier momento

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla sin preguntarse cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares de HBO Estados Unidos para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. The Staircase

Explora la vida de Michael Peterson, su extensa familia de Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa, Kathleen Peterson.

2. Hacks

Explora la oscura tutoría que se forma entre Deborah Vance, una comediante legendaria de Las Vegas y una marginada de 25 años con privilegios.

3. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

4. Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers

La vida profesional y personal de Los Angeles Lakers de la década de 1980, una de las dinastías más veneradas y dominantes del deporte, un equipo que definió una era, tanto dentro como fuera de la cancha.

5. Las Bravas FC

La serie nos narra una historia donde el fútbol servirá como metáfora para narrar la historia poderosa y valiente de una ex estrella del fútbol internacional y el reencuentro con sus raíces. Junto a él, un grupo de amigas que descubre su valor dentro y fuera de la cancha y un pueblo orgulloso de su identidad que encuentra en el deporte una manera de reconocerse.

6. Barry

Un asesino a sueldo y aspirante a actor se muda del medio oeste a Los Ángeles y queda maravillado con las clases de teatro a las que acude durante una misión.

7. El bebé jefazo: Negocios de familia

Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de vanguardia está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar.

8. The Flight Attendant

La asistente de vuelo Cassandra Bowden se despierta en su habitación de hotel con resaca de la noche anterior en Dubai con un cadáver a su lado. Temerosa de llamar a la policía, continúa su mañana como si nada. En Nueva York, los agentes del FBI la reciben y la interrogan sobre su reciente escala en Dubai. Aún incapaz de reconstruir la noche, comienza a preguntarse si ella podría ser la asesina.

9. Last Week Tonight with John Oliver

Con su repaso semanal de las noticias, la política y los acontecimientos actuales, John Oliver ofrece su perspectiva única y distintiva voz a una serie de cuestiones sociales, políticas o existenciales a las que enfrentan Estados Unidos y el mundo.

10. Sesame Workshops Mecha Builders

Serie de TV (2022-). 'Sesame Workshop's Mecha Builders' reinventa a los coloridos habitantes de Barrio Sésamo en forma de héroes con un estilo de animación robótico, también conocidos como Mechas. (FILMAFFINITY)

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

