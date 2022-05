Ethereum: cuál es el precio del ether este 13 de mayo

Ethereum es una de las criptomonedas más codiciadas del mercado digital (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

La criptomoneda de Ethereum ha sufrido importantes caídas en su valor durante los últimos días, al igual que varias de las principales monedas digitales del mercado. Sin embargo, ésta empieza a mostrar signos de recuperación en las horas recientes.

Creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, ethereum es una plataforma que permite enviar criptomonedas a cualquier persona por una pequeña comisión, a la vez que ofrece servicios financieros, juegos y aplicaciones que no pueden robar su información o censurar.

Para ejecutar la plataforma de ethereum se requiere de su criptomoneda nativa llamada ether e identificada con las siglas ETH, la segunda más importante del mercado digital solo por detrás de bitcoin.

La crisis del ether se da en medio de una actualización en su plataforma, la transición a ethereum 2.0, que cuenta con varias modificaciones siendo la principal la forma en la que se validan las transacciones del ether.

En la versión actual es a través de “mineros” que ganaban criptomonedas resolviendo complejos problemas matemáticos, pero gastando mucha energía en el proceso. Ahora no hay “mineros”, sino validadores de transacciones que son seleccionados de acuerdo a cuantas unidades de ether poseen y cuanto tiempo llevan invirtiendo. Este proceso que se conoce como “forging” o “minting”.

Actualmente ethereum realiza 90 transacciones por segundo, que aumentarán a 100 mil por segundo cuando finalice su transición a ethereum 2.0. Con este cambio ethereum también busca que la criptomoneda sea más eficiente energéticamente y cuente con mayor seguridad.

La criptomoneda de ethereum es la segunda divisa digital más importante del mercado, solo por detrás de bitcoin, razón suficiente para que la actualización diaria de su precio sea relevante.

La última semana no ha sido la mejor para ether, ya que ha registrado pérdidas importantes, y aunque parece mostrar signos de recuperación, aún no consigue llegar a la cotización con la que arrancó la semana.

Este 13 de mayo el precio de la criptomoneda de ethereum es de 2,053.83 dólares por unidad, lo que significa un cambio favorable del 8.32% en el último día, más una variación negativa del 0.60%n n 60 minutos.

Ether parece recuperarse de los 1,748.3 dólares por unidad, el precio más bajo en lo que va del año y que alcanzó durante la madrugada de este 12 de mayo.

Una semana de pesadilla: así fue la caída de ether

La caída en el valor de la criptomoneda de ethereum comenzó el pasado 5 de mayo. Aquel jueves, ether cotizaba cerca de los 3 mil dólares por unidad por la madrugada, sin embargo, ese mismo día cayó dos veces, primero a los 2,740.25 dólares antes de mediodía, luego bajó un poco más a los 2,710.63 dólares durante la tarde.

Al día siguiente, el viernes 6 de mayo, su valor siguió bajando al cotizarse en 2,645.34 dólares durante la mañana. La criptomoneda siguió estable hasta la noche del sábado 7 de mayo cuando su valor bajó a 2,539.74 dólares. El domingo 8 de mayo el ether siguió su caída al venderse en 2,435.73 dólares por unidad y en 2,208.75 dólares al día posterior, el lunes 9 de mayo.

Durante el miércoles 11 de mayo continuó a la baja en la mañana, al cotizarse en 2,170.84 dólares, a media tarde siguió la caída al valuarse en 2,051.32 dólares por unidad. Para la noche de ese miércoles su valor ya era menos de de 2 mil dólares, alcanzando un mínimo de 1,748.3 dólares por unidad la madrugada del jueves 12 de mayo.

Criptomoneda, ¿qué es y cómo funciona?

Las criptomonedas nacieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la generación de sus monedas.

Para hacer transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Es importante mencionar que las criptomonedas son activos digitales que no existen físicamente y, a diferencia de activos como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, incentivando su uso e incluso aceptándolas en su empresa de automóviles eléctricos, Tesla, lo cual ha provocado el aumento de su valor.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele legalizó el bitcoin, siendo el primer país en hacerlo.

Mientras que en México, uno de los empresarios más acaudalados del país, Ricardo Salinas Pliego, ha hecho públicas las intenciones de aceptar criptomonedas en sus negocios -su principal tienda, Elektra, ya lo hace- y haciendo esfuerzos para que también pase lo mismo en su banco.

Pese al avance y alcance que han tenido las criptomonedas, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran escépticos sobre los “pros” de este tipo de criptomonedas.

