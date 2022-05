Estas son las series de HBO que atraen al público de Uruguay

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

HBO ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de HBO Uruguay:

1. Las Bravas FC

La serie nos narra una historia donde el fútbol servirá como metáfora para narrar la historia poderosa y valiente de una ex estrella del fútbol internacional y el reencuentro con sus raíces. Junto a él, un grupo de amigas que descubre su valor dentro y fuera de la cancha y un pueblo orgulloso de su identidad que encuentra en el deporte una manera de reconocerse.

2. The Staircase

Explora la vida de Michael Peterson, su extensa familia de Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa, Kathleen Peterson.

3. Looney Tunes Cartoons: Bubble Dum (C)

El pato Lucas se encuentra un chicle por la calle y eso genera ciertos incidentes.

4. Superman & Lois

Sigue a la periodista y al superhéroe más famosos del mundo y los cómics, como lidian con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres trabajadores en la sociedad actual.

5. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

6. The Flight Attendant

La asistente de vuelo Cassandra Bowden se despierta en su habitación de hotel con resaca de la noche anterior en Dubai con un cadáver a su lado. Temerosa de llamar a la policía, continúa su mañana como si nada. En Nueva York, los agentes del FBI la reciben y la interrogan sobre su reciente escala en Dubai. Aún incapaz de reconstruir la noche, comienza a preguntarse si ella podría ser la asesina.

7. La unidad

Carla, jefa de la Unidad de Investigación Policial contra el terrorismo yihadista, detiene en una operación al líder más buscado del mundo, Salah Al Garheeb. Pero este éxito provoca que España se ponga en el punto de mira de sus seguidores, encabezados por su hijo y que se suman por miles. Muchos, dispuestos a atentar con su vida.

8. Theodosia

Theodosia Throckmorton (también conocida como Theo) es la inteligente y audaz hija de 14 años de dos intrépidos egiptólogos que excavaban en el Valle de los Reyes en 1906. Cuando Theo y su hermano menor, Henry, loco por los inventos, se topan con una tumba oculta y un artefacto misterioso, el 'Ojo de Horus'., Theo desbloquea el poder de ver y realizar magia verdadera, descubriendo así un mundo completamente nuevo de misterio y peligro.

9. Hora de aventuras

Finn un chico de doce años, fue encontrado en el bosque siendo un bebé por un perro de la familia y su mejor amigo y hermano adoptivo es Jake, un perro de 28 años de edad, con poderes mágicos. Son aventureros que viven en "La Tierra de Ooo", un entorno lleno de personajes surrealistas. Algunas aventuras típicas del dúo son salvar princesas, luchar contra monstruos, la exploración de mazmorras o ayudar a los necesitados.

10. Todo el mundo odia a Chris

Todo el Mundo Odia a Chris (Everybody Hates Chris) es una sitcom estadounidense inspirada en las experiencias vividas durante la adolescencia del comediante Chris Rock (que también es el narrador), mientras crecía en el barrio de Bedford-Stuyvesant, del distrito de Brooklyn en Nueva York de 1982 a 1987.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

