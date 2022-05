Ranking de las series más vistas de HBO en Estados Unidos

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, HBO se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de HBO Estados Unidos que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. La ciudad es nuestra

Relata el auge y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore y la corrupción y el colapso moral que sufrieron en una ciudad estadounidense en la que las políticas de prohibición de las drogas y los arrestos masivos se defendieron a expensas del trabajo policial real.

2. Last Week Tonight with John Oliver

Con su repaso semanal de las noticias, la política y los acontecimientos actuales, John Oliver ofrece su perspectiva única y distintiva voz a una serie de cuestiones sociales, políticas o existenciales a las que enfrentan Estados Unidos y el mundo.

3. Made for Love

Una joven, que huye tras 10 años en un matrimonio sofocante con un multimillonario experto en tecnología, de repente se da cuenta de que su esposo ha implantado un novedoso y revolucionario dispositivo de monitorización en su cerebro que le permite rastrear todos sus movimientos.

4. Snowpiercer: Rompenieves

En un futuro en el que la Tierra ha quedado cubierta por hielos perpetuos, los pocos supervivientes humanos se han refugiado en un tren que recorre el planeta sin parar nunca. Ahí, los pasajeros se han repartido siguiendo un estricto sistema de clases en el que los más pudientes se encuentran en los vagones de la cabeza y los más pobres están en la cola y deben alimentar el motor del tren.

5. Barry

Un asesino a sueldo y aspirante a actor se muda del medio oeste a Los Ángeles y queda maravillado con las clases de teatro a las que acude durante una misión.

6. El bebé jefazo: Negocios de familia

Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de vanguardia está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar.

7. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

8. Historias corrientes

Esta comedia animada sigue a un arrendajo azul y a un mapache que se encargan del mantenimiento de un parque y tienen un jefe que es una máquina de chicles.

9. Pocoyó

Pocoyó es un niño muy curioso, quien vivirá con sus amigos innumerables aventuras en un mundo que está empezando a descubrir. "Pocoyó" es una serie de animación 3D producida en España, cuya animación, orientada al público de edad preescolar, se caracteriza por sus fines educativos y pedagógicos. Esta serie estimula los sentidos de los más pequeños en donde predominan los colores fuertes, la música y los movimientos. En la versión española pone su voz José María del Río. Serie educativa que obtuvo gran éxito en países como Japón, Reino Unido o Australia, además de obtener premios internacionales como el BAFTA o el Annency.

10. Hacks

Explora la oscura tutoría que se forma entre Deborah Vance, una comediante legendaria de Las Vegas y una marginada de 25 años con privilegios.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre HBO

Más sobre streaming