Cuál es la serie más vista en Amazon Prime Estados Unidos hoy

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

Amazon Prime ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Amazon Prime Estados Unidos:

1. Outer Range

Un ranchero que lucha por su tierra y su familia se topa con un misterio insondable al borde del desierto de Wyoming, lo que lo obliga a enfrentarse con lo Desconocido de manera íntima y cósmica en el indómito oeste americano.

2. The Wilds

Un grupo de adolescentes de diferentes orígenes debe duchar para sobrevivir después de que un accidente aéreo las deje abandonadas en una isla desierta. Las náufragas se enfrentan y se unen a medida que se van conociendo entre ellas, así como los secretos que guardan y los traumas que todas han sufrido. Solo hay un giro en este emocionante drama.. esas chicas no acabaron en la isla por accidente.

3. The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith

Miniserie de TV (2022-). Un caso de asesinato sin resolver que abarca más de cuatro décadas. Una amistad nacida del amor por la pesca se convierte pronto en algo siniestro. Una táctica policial infame. Esta serie documental, que se nutre de testimonios de primera mano y entrevistas con expertos, archivos familiares y un acceso excepcional a los principales participantes, es una historia que explora el enigma de la búsqueda de la justicia. (FILMAFFINITY)

4. Jack Reacher

Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive semiescondido como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar, por puro azar, a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador se declara inocente y, además, exige la presencia de Jack Reacher.

5. La maravillosa Sra. Maisel

Manhattan, año 1958. Miriam Midge Maisel (Rachel Brosnahan) es una mujer cuya vida como esposa y madre da un giro inesperado cuando descubre un talento desconocido para la comedia. Midge cambiará entonces su cómoda existencia en el Upper West Side para hacer monólogos. Una serie de la creador de "Las chicas Gilmore".

6. Upload

En un futuro en el que los humanos pueden 'cargarse' a su elección preferida de la otra vida, Nathan se encuentra con su muerte temprana y Nora lo saluda en su versión del cielo. La serie sigue a los dos a medida que Nathan se acostumbra a la vida lejos de sus seres queridos y la vivaracha Nora lucha por mantenerse a flote trabajando en su trabajo en el más allá.

7. The Boys

La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar "The Boys" decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva.

8. Un escándalo muy británico

Sexo, secretos y sospechas: la verdadera historia de una duquesa avergonzada públicamente en un divorcio de la alta sociedad que se apoderó de la nación.

9. Los forajidos de Baytown

Una mujer (Longoria) contrata los servicios de tres hermanos un tanto descerebrados para que rescaten a su hijo que está en poder de su ex marido (Thornton), a quien ella considera un mal padre.

10. La rueda del tiempo

Las vidas de cuatro jóvenes cambian para siempre cuando una desconocida llega a su aldea afirmando que uno de ellos es la encarnación de una antigua profecía y tiene el poder de inclinar la balanza entre la Luz y la Oscuridad. Deberán decidir si dejar en manos de la desconocida (y de ellos mismos) el destino del mundo antes de que el Oscuro escape de su prisión y comience la Última Batalla.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Amazon Prime y su lugar en la guerra del streaming

Amazon Prime Video, también conocido como Prime Video, es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Como ventajas, Amazon ofrece periodos de pruebas gratuitas y un descuento si el usuario es estudiante y posee una dirección de correo institucional o educativa.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

