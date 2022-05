Películas para ver esta noche en Netflix España

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Netflix, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Netflix España:

1. Incompatibles 2

Ousmane Diakité (Omar Sy) y François Monge (Laurent Lafitte) son dos policías de estilo, origen y trayectoria muy distintos. Hace muchos años trabajaron juntos, pero la vida los separó. Ahora, esta insólita pareja vuelve a coincidir en una nueva investigación que los lleva a los Alpes franceses. Lo que parecía una simple operación de narcotráfico se convierte en un caso criminal de dimensiones, peligros y situaciones cómicas inesperadas.

2. Amor de madre

A José Luis (Quim Gutiérrez) acaban de dejarlo plantado en el altar y por si esto fuera poco, Mari Carmen (Carmen Machi), su madre, se ha empeñado en acompañarlo a la luna de miel con la excusa de no perder el dinero. Cada minuto que pasan en Mauricio, José Luis se siente más infeliz y fracasado, mientras que Mari Carmen se lo pasa como nunca, viviendo todas las experiencias que siempre había deseado y revelándose como la maravillosa mujer que es en realidad y que su familia no ve.

3. Déjate llevar

El verano antes de la universidad, Auden conoce al misterioso Eli, un compañero insomne. Mientras la ciudad costera de Colby duerme, los dos se embarcan en una búsqueda nocturna para ayudar a Auden a experimentar la divertida y despreocupada vida adolescente que nunca supo que quería.

4. 365 días: Aquel día

Secuela de '365 días' (2020). Vuelven Laura y Massimo más apasionados que nunca. Pero la nueva vida de la pareja se complica por culpa de los lazos familiares de Massimo y de un hombre misterioso dispuesto a ganarse el corazón y la confianza de Laura, cueste lo que cueste.

5. Enemigos públicos

Basada en la obra de Brian Burrough "Public Enemies: America's Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI, 1933-43". Narra la historia de Melvin Purvis (Christian Bale), el agente del FBI que en los años treinta dirigió la búsqueda del legendario atracador de bancos John Dillinger (Johnny Depp) y su banda.

6. Cuarentones

Después de cumplir 40 años, César es invitado a un concurso culinario en Cancún, pero un amargo descubrimiento amenaza con destruir a su familia y sus posibilidades de ganar el concurso.

7. El rey Escorpión

La historia se sitúa hace 5000 años en la célebre ciudad de Gomorrah, en la cual un malvado gobernador decide arrasar con todas las tribus nómadas del desierto. Las pocas tribús que sobreviven, que por naturaleza nunca han sido aliadas, deben unirse o morir. Sabiendo que su enemigo confía en las predicciones de un brujo, contratan a un afamado asesino, Mathayus, para que liquide al vidente. Tras infiltrarse en el campamento enemigo, Mathayus descubre que el brujo es una bella mujer. En lugar de asesinarla la conduce a los páramos del desierto profundo, sabiendo que los hombres del gobernador harán cualquier cosa con tal de rescatarla y llevarla de nuevo a su campamento. Gravemente herido tras la batalla, Mathayus debe encontrar la fuerza para llevar a sus exhautos aliados de vuelta a Gomorrah para luchar en la batalla final.

8. El asedio de Silverton

Tras una misión de sabotaje fallida, un trío de rebeldes contra el apartheid se ve envuelto en una tensa situación con rehenes en un banco.

9. El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas

Documental que explora el misterio de la muerte del icono del cine Marilyn Monroe a través de entrevistas inéditas con su círculo más cercano.

10. Nación cautiva

En un barrio de Chicago, casi una década después de una ocupación por una fuerza extraterrestre, 'Nación cautiva' explora las vidas de ambos lados del conflicto: los colaboracionistas y los disidentes. Hace 10 años, los aliens arrebataron el planeta a los humanos. Hoy, un grupo de rebeldes intentará comenzar a recuperarlo.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Según con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil usuarios, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en una década. Algunas causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming proyecta que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de textoen donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

