Las mejores cintas de HBO México para ver en cualquier momento

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con HBO, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de HBO México:

1. Mamma Mia! La película

Versión cinematográfica del popular musical de ABBA. Una joven que ha crecido en una pequeña isla griega, ha sido educada por una madre rebelde y poco convencional, que siempre se ha negado a revelarle la identidad de su padre. Cuando, por fin, parece que la joven está a punto de saberlo, aparecen tres posibles candidatos.

2. Bienvenidos a Zombieland

En un mundo plagado de zombis, Columbus es un gallina, un joven que se encuentra aterrorizado por la situación, pero cuando te juegas el ser comido por los zombies, el miedo puede mantenerte vivo. De hecho su cobardía precisamente le ha permitido que sus sesos aún se mantengan en su cabeza. Entonces un día conoce a Tallahassse, un macarra caza zombies cuya única determinación en su vida es lograr el último Twinkie (dulce americano) en la tierra. Cuando ambos unen fuerzas con Wichita y Little Rock, que también han encontrado una manera original de sobrevivir en ese caos, tendrán que elegir qué es peor: si confiar los unos en los otros para sobrevivir o sucumbir ante los zombies.

3. Mr. Deeds

Deeds (Adam Sandler) es un ingenuo provinciano que vive en un pueblo de New Hampshire. Como propietario de "Deeds’ Pizza", la única pizzeria del pueblo, se ha hecho muy popular por su particular manera de entretener a los clientes recitándoles sus insólitos poemas. La vida transcurre plácidamente hasta que recibe la noticia de que un pariente lejano le ha dejado una herencia de cuarenta billones de dólares, una cadena de medios de comunicación, un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto y un helicóptero privado.

4. Batman Ninja

Batman, junto a sus aliados y enemigos, se ve transportado desde la moderna Gotham hasta el Japón feudal. Film animado coproducido entre Japón y EEUU que cuenta con guión de Kazuki Nakashima (Kill La Kill) y diseño de personajes de Takashi Okazaki (Afro Samurai).

5. Bingo: O Rei das Manhãs

Augusto es un artista que busca su lugar y encuentra la oportunidad de conquistar a la gente cuando se convierte en "Bingo", un payaso de televisión en uno de los programas de televisón líder de audiencia para los niños en los años 80. Con maquillaje, Augusto se convierte en un éxito absoluto.

6. Embrujada

Samantha Stephens es aparentemente una típica ama de casa norteamericana, felizmente casada con un hombre normal y corriente. Pero Samantha además es una bruja que ha heredado ciertos poderes desde generaciones atrás. A pesar de que intentan ser una pareja normal, ella usará sus poderes mágicos para resolver los diversos problemas a los que se enfrenta su familia.

7. Invasión

Remake de "La invasión de los ladrones de cuerpos". Tras la catástrofe de un transbordador espacial que se estrella contra la Tierra, una misteriosa epidemia comienza a alterar el comportamiento de los seres humanos. Una psiquiatra de Washington descubre junto con varios científicos, que el origen de la epidemia es extraterrestre. Entonces, en una carrera contra reloj para no ser "infectada", deberá luchar para proteger a su hijo, ya que es posible que él sea la clave para detener la creciente invasión.

8. Spider-Man

Peter Parker es un joven y tímido estudiante que vive con su tía May y su tío Ben desde la muerte de sus padres. Un día es mordido por una araña que ha sido modificada genéticamente, descubriendo al día siguiente que posee unos poderes poco habituales: tiene la fuerza y agilidad de una araña.

9. Spring Awakening: Those Youve Known

Quince años después de la exitosa presentación en Broadway de "Spring Awakening", ganadora de un Tony, el elenco original y el equipo creativo se reúnen para un espectacular concierto de reunión de una sola noche a beneficio de The Actors Fund. Haciendo una crónica de su viaje vertiginoso de regreso al escenario, este documental sigue a los jugadores mientras se reconectan y redescubren la belleza y la atemporalidad del exitoso musical.

10. The Apparition

Cuando en su casa comienzan a ocurrir cosas extrañas, la joven pareja formada por Kelly y Ben descubre que todo se debe a una presencia que fue conjurada accidentalmente durante un experimento universitario parapsicológico. La horrible aparición se alimenta de sus miedos. Su última esperanza es un experto en lo sobrenatural, Patrick, pero aun con su ayuda, puede ya ser muy tarde para salvarse a sí mismos de esta fuerza aterradora.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

