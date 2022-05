Palabra por palabra: la mañanera de AMLO de este martes 10 mayo de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon cuestionamientos de los medios de comunicación.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues, antes que nada, nuestras más sinceras y afectuosas, cariñosas felicitaciones a las mamás, a las que están en nuestro país, a las que están en el extranjero, a las que todavía nos acompañan, a las que ya se fueron, se nos adelantaron, pero las recordamos siempre con mucho cariño.

Muchas felicidades a todas, a las que están sufriendo por sus hijos, por sus desaparecidos, a las que están enfermas o están preocupadas por sus familiares enfermos, a las mujeres humildes, pobres, de todas las comunidades, de todos los pueblos; a las mujeres trabajadoras, a todas las mujeres, a todas las mamás.

Y vamos a informar, como lo hacemos los martes, sobre la situación de salud y terminando abrimos. Van a tener, pues atención especial las mujeres periodistas ahora, no van a preguntar los hombres o, mejor dicho, no les vamos a dar la palabra.

Y no muchas también porque, terminando, vamos a que, en celebración o en honor de las mamás, nos acompañen unos músicos. La mañanera va a estar dedicada a las mamás y va a haber música. Vamos a procurar terminar lo más temprano para poder disfrutar también de la música y que ya las mamás que ven la mañanera, que sepan que en una media hora empezamos con la música, no nos va a llevar más tiempo informarles ahora.

Y le damos la palabra al doctor Alcocer, a Hugo y a Zoé.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes, en especial a las mujeres que merecen este día su reconocimiento como madres.

Muy brevemente vamos a tocar dos puntos: Hugo López-Gatell nos actualizará el estado que guarda la pandemia, el informe técnico y a continuación el maestro Zoé Robledo nos seguirá en el camino del programa importante de lo que es la transformación de la atención médica del sistema de salud, en qué vamos y cuál es la perspectiva siguiente.

Muchas gracias y nuevamente un saludo.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso presidente, maestro, querido Zoé. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Felicidades también a todas las mamás de México y del mundo.

Vamos a ser muy concretos. La epidemia de COVID-19 sigue en estado estable, en mínima actividad y podemos ver que tenemos promedios diarios de 370 casos a lo largo de la última semana, esto es todos los casos registrados, la mayoría son casos leves que no están hospitalizados.

La siguiente nos muestra que la hospitalización está en dos por ciento para las camas generales, uno por ciento para las camas con ventilador, es decir, mínimas las ocupaciones hospitalarias. Hay lugares donde ya hay ningún paciente en las unidades COVID, permanecen con la capacidad de respuesta por si fuera necesario, pero ya no tienen pacientes COVID. El Hospital General de México, por poner un ejemplo muy concreto, ya tenían nada más un paciente COVID que seguramente será dado de alta muy próximamente.

Y en la mortalidad también tenemos un promedio de una defunción por día en la última semana y esperamos que en la mayoría de las entidades federativas continúe esta situación que ya se ha presentado desde las últimas dos o tres semanas, en donde no ocurre una sola muerte por COVID.

En vacunación, tenemos ya 206 millones de dosis que se han utilizado en 86.3 millones de personas.

Y vemos aquí la cifra que va cambiando más recientemente, que es la vacunación en niñas, niños de 12 años en adelante. Hemos ampliado el grupo, anteriormente en la parte derecha de este panel, en la parte roja, veíamos un 55 por ciento. Pongan atención, por favor, en este aspecto. Informábamos, de 14 a 17 años; hoy hemos ampliado el grupo que informamos es de 12 a 17 y por esa razón hoy se ve un 39 por ciento. Pero estamos avanzando rápidamente en este grupo.

Lo último, el total de refuerzos aplicados, es de casi 53 millones y esto es una cobertura de 66 por ciento de refuerzos. Conforme las personas vayan cumpliendo cuatro meses desde la última dosis aplicada podrán vacunarse.

Y les recordamos a todas y todos que la vacunación COVID sigue abierta, la fase más intensiva la ejecutamos durante el Operativo Abril, pero en las unidades de salud ya estarán disponibles las vacunas COVID para que cualquiera que no se haya vacunado lo haga.

Esto es todo, presidente.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente.

Muy buenos días, señor secretario, Hugo, a todas y a todos.

Como todos los martes, vamos a dar a conocer los avances del Plan de Salud Bienestar, es el reporte semanal sobre como IMSS-Bienestar va ampliando la cobertura de atención médica en 15 estados de la República para quienes no tienen seguridad social. Salud Bienestar significa hacerlo bien y estar ahí, ahí en donde más se necesite.

El primer reporte tiene que ver con la infraestructura en el estado de Nayarit y ya la operación. Actualmente, de los 15 hospitales que hay en Nayarit, estamos operando 13 de ellos, es decir, llevamos un avance del 87 por ciento.

Los dos hospitales que aún hacen falta es porque todavía están en construcción:

El Hospital de la Mujer de Tepic, que más adelante vamos a comentar con mayor detalle sobre él.

Y el Hospital Integral de Tuxpan, que empezó a construirse en 2018. Recordamos que fue un hospital que fue producto su ampliación, su remodelación, por los huracanes que ocurrieron ese año y que había tenido un lento avance, pero que ahora ya se está trabajando para que esté listo hacia el último trimestre de este año, en septiembre tendría que estar ya listo este hospital de Tuxpan.

También en el avance sobre el primer nivel de atención, es decir, las clínicas de primer nivel de Nayarit, son ya 300 de 343 que se están operando por parte del programa; es decir, hay un avance también ahí del 87 por ciento.

Ahí quisiéramos hacer un comentario. Estas son historias de cambios que son verdaderos. Es el caso del hospital de Puente de Camotlán, allá en el municipio de La Yesca, en la mera sierra nayarita. Es una región de muy difícil acceso. Hay población huichol, cora. Según los reportes de Inegi, el 90 por ciento de las familias en ese lugar, en todo el municipio de La Yesca, vive con alguna situación de vulnerabilidad.

Y este hospital inició sus operaciones en 2008; sin embargo, desde entonces y a la fecha nunca tuvo médicos especialistas y eso significa que, a pesar de que tenía 12 camas, a pesar de que tenía un quirófano, a pesar de que tenía una sala de expulsión, pues no llevaba a cabo cirugías ni partos, lo que ocurría ahí eran consultas de medicina general y estomatología.

A partir del 1º de abril del 2022, que inició el programa en Nayarit, ya tiene especialistas de ginecología y obstetricia, pediatría también, medicina familiar, urgencias y, una cosa muy importante, cirugía general y anestesiólogos.

El pasado 5 de mayo, después de 14 años, se llevó a cabo la primer cirugía en el hospital de Puente de Camotlán. Fue una hernia inguinal a una niña de 12 años. Y después de eso se han seguido llevando a cabo otras cirugías.

Esto es lo que demuestra es que muchas veces se pensaba: ‘Está el hospital y entonces están todos los servicios del hospital’. Si está el hospital, pero no hay médicos; si está el hospital, hay médicos, pero no hay insumos o no está bien el equipamiento, pues entonces simplemente es un edificio que no ayuda a la salud de las personas, o ayuda de manera marginal.

También en el caso del personal, en Nayarit tenemos una meta por basificar a 830 trabajadores de aquellos que estaban con contratos eventuales y que durante muchos años les iban dando un contrato de tres meses, seis meses y demás. Ya llevamos en este momento 602 trabajadoras y trabajadores con base, eso es también un avance del 73 por ciento y seguimos también ahí.

Y también en Nayarit, en la siguiente, es el reporte sobre el tema de los medicamentos. Lo hemos comentado aquí, ahora que se está implementando el programa IMSS-Bienestar, también con ello llegan los sistemas de administración de insumos que tiene el Seguro Social. Se ordenan los almacenes, se ordenan y se amplían las farmacias, se hacen los cálculos de los promedios mensuales de consumo de cada una de los medicamentos, de las medicinas y a partir de eso es que podemos tener reportes semanales sobre surtimiento de recetas; es decir, cuántas recetas se surtieron de manera completa. En el caso de Nayarit para esta semana es del 90.6 por ciento este indicador.

En el caso de Tlaxcala, que es el siguiente estado, hemos seguido trabajando en todos los aspectos y en este, que es muy importante. Hace unos días en el Centro Vacacional de La Trinidad nos acompañó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros a un ejercicio de contratación de personal. Fueron 238 trabajadores de la salud que iniciaron ya su proceso de contratación para obtener una base de IMSS-Bienestar, 72 médicos y médicas, 131 enfermeras, 35 paramédicos.

Todos ellos tenían entre tres y hasta 13 años de antigüedad, pero, insisto, con contratos eventuales, temporales y que hoy ya tienen la certeza de tener una base y con eso seguridad de sus derechos laborales. El 13 de mayo van a ser otorgadas estas plazas y vamos a continuar con estos ejercicios.

Tenemos aquí un video, si pudiéramos pasar, donde son los propios trabajadores y trabajadoras quienes hablan de esta situación.

(INICIA VIDEO PLAN DE SALUD PARA EL BIENESTAR)

CARLOS LUNA, MÉDICO CIRUJANO: Me siento muy contento, es una alegría inmensa la que estamos en este momento sintiendo, pero estamos muy agradecidos con las autoridades.

CAROLINA CHAVARRÍA, QUÍMICA FARMACOBIÓLOGA: Pues me da mucha alegría y además estoy muy emocionada porque ya voy a tener un… como químico clínico y también esto implica una estabilidad.

LAURA ANEL OBISPO, QUÍMICA BIÓLOGA PARASITÓLOGA: Hizo un proceso muy ordenado y considero que para todo lo que están haciendo es muy rápido y está muy organizado.

DANIEL VELÁZQUEZ, ENFERMERO: Pues vamos a tener los mismos derechos, los mismos beneficios, que para nosotros para eso estudiamos y requerimos ese trabajo. Entonces, me siento muy satisfecho con esta iniciativa de la federalización.

MAGALY SERRANO, ENFERMERA AUXILIAR: Pues, la verdad, es una gran satisfacción tanto personal como laboral, ya que esto, bueno, yo no me lo esperaba. Nuevamente, repito, después de casi 10 años esperando esto, pues estoy feliz.

CARLOS VALENCIA, MÉDICO ANESTESIÓLOGO: Pues es una gran oportunidad para mejorar los servicios de salud a nivel nacional y también como personal para poder beneficiarnos como médicos.

KARLA CUAHUTENCOS, MÉDICA GENERAL: En lo personal es una gran satisfacción porque por años hemos luchado ante enfermedades, apoyado y llorado con algunos pacientes para brindarles atención médica. Para mí es un sueño hecho realidad y creo que para todos los compañeros que están en este momento también. Son sueños que sí se pueden realizar.

(FINALIZA VIDEO)

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Gracias. Y como ha mencionado el señor presidente, pues también hoy 10 de mayo, f, todos los días en nuestro país nacen cuatro mil 383 niñas y niños, nuevas mamás, se convierten en madres, también a otras que ratifican su maternidad. Felicidades a todas ellas.

Y por eso hoy quisimos también traer dentro del reporte cuáles son los elementos respecto a la salud materna, a la salud perinatal que este programa de fortalecimiento y el Plan de Salud Bienestar aporta y la verdad que es mucho.

Todo sistema de salud debe de ver en la salud materna una gran prioridad, justamente para disminuir las muertes maternas. Y uno de los casos es este, el del Hospital de la Mujer de Tepic. Este es un hospital que inició su construcción en el año 2014, es decir, lleva ocho años desde que inició construcción y aún no se había concluido.

En 2019 se identificaron una serie de inconsistencias con la empresa, problemas y se interrumpieron los trabajos. A partir de eso, el equipo con el Insabi, con la Secretaría de Salud y ahora ya con el gobernador Miguel Ángel Navarro ha avanzado mucho más rápido la construcción y la puesta en marcha, en operación de este hospital. El gobernador Navarro prácticamente se ha convertido en una suerte de residente supervisor de obra, porque hemos estado todos ahí, todas las semanas viendo cuál es el avance.

Este hospital, que va a contar con 30 camas en su primera etapa, tiene el Insabi proyectado concluirla en julio para poder iniciar sus operaciones en esta primera etapa y después continuar con la siguiente, que ya tiene que ver con auditorios, con otros servicios y que terminaría también este mismo año.

De esta manera, las mujeres de Nayarit, no solamente las de Tepic, tendrán acceso a un espacio seguro y a un espacio de alta especialidad. Es un monto de inversión de 298 millones de pesos.

Pero también queremos traer el día de hoy —si pueden pasar la siguiente— este ejemplo. Esto es otro ejemplo de estos cambios verdaderos en el sistema de salud y no todos son grandes obras, aquí tenemos como con muy poco se puede hacer mucho si priorizamos justamente esto: el mantenimiento y la conservación de las salas de expulsión de los hospitales de Nayarit.

Las salas de expulsión, para quienes nos ven, son estos espacios que están en las áreas de tococirugía, en donde pareciera o tienen características muy similares, muy parecidas a los quirófanos, pero están destinadas y equipadas para atender y asistir el periodo expulsivo del trabajo de parto y el alumbramiento.

Para realizar esto de manera segura, para lograr el parto humanizado, se tiene que contar con ciertos elementos respecto al mobiliario, es un mobiliario muy específico; el equipo, desde luego, que pasa desde básculas, las mesas de expulsión, las lámparas para emergencias; pero también la infraestructura y a muchos de ellos no se les daba el mantenimiento adecuado y entonces los espacios no eran dignos, pero tampoco eran seguros justo para ese momento tan especial que es el alumbramiento.

Por eso lo que hicimos fue trabajar en los plafones, en la pintura, en las puertas, en las lámparas, en las tomas murales donde está el oxígeno y los gases medicinales, en el mantenimiento de los propios transfers.

Ya con esto hemos dado mantenimiento a las salas de expulsión de los hospitales de Rosamorada, del hospital de San Pancho, de Ixtlán del Río, el de Santiago Ixcuintla, el de Puente de Camotlán, que ya habíamos comentado y el de Jesús María.

Es una inversión de 249 mil pesos, es decir, no necesariamente todo son grandes obras, bien manejados los recursos puede cambiar por completo y darle más seguridad a quienes se van a convertir en madres.

Y, por último, tenemos este elemento y para eso quisiera dirigirme a la gente de Nayarit, a todos los usuarios de los sistemas de salud que no cuentan con seguridad social para que nos ayuden. Hoy ponemos a disposición de ustedes este número, el 800 95 32 213. Es una vía de comunicación directa para que la población pueda reportarnos diferentes situaciones, desde cuestiones de atención médica, alguna receta que no se haya surtido o incluso lo que puedan observar respecto a la infraestructura o el equipamiento.

Lo que estamos planteando es que las personas hoy de Nayarit y esto vaya creciendo conforme va avanzando el plan, a este número puedan llamar, darnos su nombre, darnos su CURP y también el lugar en donde asisten o donde acudieron y el horario idealmente.

A partir de eso nosotros tipificamos cuál es la situación, se hace un folio y también pedimos un número de contacto para poderle dar seguimiento a esa atención No se trata nada más de recibir estas situaciones, sino poder darles continuidad en términos de cómo resolverlas, cómo resolverlas si fue un medicamento, como resolverlo si fue un tema de diferimiento de una consulta, de un estudio o de una cirugía. Al final de cuentas se trata de que construyamos y levantemos y transformemos el sistema de salud juntos y juntas y para eso el apoyo de todas y de todos es muy importante.

Finalmente —si pueden pasar la siguiente— esta es la agenda de las siguientes acciones que vamos a llevar a cabo en la próxima semana, en los próximos días. Vamos a continuar el proceso de contratación allá en Tlaxcala.

Y vamos a hacer una visita a un hospital también nuevo, pero que no ha entrado en operaciones y que tiene ya pocos detalles que se tienen que resolver allá en la capital, en Tlaxcala.

En el caso de Durango, vamos a hacer una visita y una sesión de trabajo en el hospital de Gómez Palacio, también hospital de especialidad nuevo, que requiere de más personal para poder tener todo su potencial y toda su productividad.

Y también hemos ido trabajando y vamos a estar en Sonora para revisar el componente de salud de los dos grandes planes: el Plan de Justicia Yaqui, el Plan de Justicia de Cananea. Hay elementos de salud ahí y también vamos a atenderlos.

Y en el caso de Zacatecas ya hay equipos en este momento trabajando porque, si bien Zacatecas, seguimos trabajando en el plan para llegar a integrar todo el sistema, vamos a empezar en el hospital de Fresnillo, un hospital nuevo, que se utilizó incluso para COVID y que tiene que ver justamente con el tema de la atención materno infantil.

Finalmente, felicitar a las 35 millones de mamás mexicanas hoy que es su día. Y tenemos un video también justo de cómo este plan de salud está muy enfocado, desde luego también a la atención materna.

(INICIA VIDEO)

INTERVENCIÓN MUJER: Tenía seis años queriendo ser mamá y hasta ahorita pude lograrlo.

FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ, SECRETARÍA DE SALUD DE NAYARIT: La mujer ha sido un pilar constante en la vida de todas las sociedades y en la sociedad nayarita no es la excepción.

VIRIDIANA MARTÍNEZ: Yo pensé que no podía tener hijos, nunca podía, no lograba.

FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ: Por lo tanto, debemos de atender cualquiera de sus facetas a plenitud.

VALERIA RENDÓN, MÉDICA RESIDENTE, HOSPITAL SAN FRANCISCO: Este hospital tiene servicio de ginecobstetricia casi de tercer nivel, tenemos médicos especialistas, ginecobstetras, pediatras, personal quirúrgico totalmente capacitado para atender partos, cesáreas, cualquier complicación.

VIRIDIANA MARTÍNEZ: Yo pensaba que iba a ser diferente, iba a sufrir o alguien iba a ser sangrón conmigo, no iban a atenderme, pero todo fue diferente.

VALERIA RENDÓN: Aquí básicamente tenemos todo para una atención de calidad.

VIRIDIANA MARTÍNEZ: Siento que mi parto hubiera sido un poco difícil, un poco más doloroso y que no me hubieran dado la misma atención si hubiera estado en otro lugar.

VALERIA RENDÓN: Todas las mujeres aquí son recibidas, no tienen que tener ningún tipo de derechohabiencia, no se cobra ninguna cuota de ningún medicamento o material necesario, aquí a todos se atienden, todo es bienvenido y está el equipo completo para su atención íntegra.

VIRIDIANA MARTÍNEZ: Conforme a la atención, como que le dan más ganas a uno de tener a mi bebé.

No tengo palabras para decirlo, pero es muy hermoso cuando te entregan a tu bebé, cuando lo escuchas llorar y ya sabes que tienes a alguien contigo, que ya tienes que dar la vida y todo.

FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ: Esto ha sido posible gracias a que entendieron cuál era el sentido y la mística de este tipo nuevo de atención de salud y que aquí están haciendo en nuestro estado.

VIRIDIANA MARTÍNEZ: Para mí los 10 de mayo van a ser oro, me voy a poder decir a mí: Feliz día de la Mamá y todo muy bonito.

(FINALIZA VIDEO)

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias. Señor presidente, este es el reporte de Salud Bienestar para juntos transformar el sistema de salud. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ustedes tres.

PREGUNTA: Buenos días, presidente; buenos días a todos.

Erika Ramírez, de la revista Contralínea.

Presidente, hace un par de semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 72/2022, en la que se refiere a tres casos de niños violados sexualmente ocurridos en refugios de la exdiputada panista Rosi Orozco y que Contralínea reveló hace un año. Hace un año también expusimos en este mismo espacio la situación que venía dándose en estos refugios de esta exdiputada panista.

En la recomendación se documenta que hubo 16 funcionarios federales del Estado de México y de Coahuila que encubrieron irregularidades en los albergues de esta organización Unidos contra la Trata y que incurrieron en la falta de vida de las indagatorias y con ello dejaron en la impunidad a tres integrantes de esta asociación civil.

También la recomendación señala que agentes del Ministerio Público hicieron declaraciones falsas respecto a las agresiones sexuales y mintieron para ocultar testigos, así como un funcionario federal que determinó que los infantes permanecieran en estas instancias de Rosi Orozco, a pesar del riesgo que corrían por ya haber sufrido esta violencia sexual.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que cuatro instituciones, incluida la Procuraduría Federal de Protección a Menores, son corresponsables de esas violaciones sexuales, puesto que fueron omisos al supervisar los refugios.

En marzo del año pasado, presidente, cuando expusimos este tema aquí en su conferencia de prensa, usted determinó que fueran las secretarias de Seguridad, Rosa Icela y la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quienes atendiera el asunto; sin embargo, pues ninguna de estas dos secretarias hicieron algo para se resolviera y se pusiera un alto en esto que veníamos denunciando, con lo que podría decirse también que fueron parte de esta cadena de impunidad que permite ahora que la CNDH emita esta recomendación a funcionarios federales y estatales para que atiendan el caso.

Y con esto también se permitió que Rosi Orozco ahora esté viviendo en Estados Unidos sin haber sido siquiera llamada a cuentas para rendir declaración en torno al abuso sexual de estos tres menores.

Ahora, se sabe que incluso los funcionarios federales violaron los derechos humanos de los niños y que fueron entregados a los refugios de la panista, además de que ocultaron irregularidades que propiciaron las violaciones sexuales.

Presidente, aquí la pregunta es: ¿qué se va a hacer en este caso? ¿qué haría su gobierno en este caso?, ¿cómo se va a actuar desde la federación para impedir que esta organización de Unidos Contra la Trata siga explotando a menores de edad para obtener recursos vía donaciones y que las autoridades del DIF hagan algo al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, si te parece vamos a pedirle a la secretaria de Seguridad que mañana nos informe aquí sobre este caso, que nos dé a conocer lo que se ha hecho, qué está pendiente, cuál es la situación que guarda este caso que tú estás denunciando, si te parece, que mañana está aquí Rosa Icela Rodríguez para informar.

INTERLOCUTORA: Aquí lo preocupante, presidente, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya corroboró que hubo negligencia para la atención de los menores en estos albergues y son albergues que continúan en funcionamiento, entonces aquí también entraría el DIF para saber si se va a permitir o qué tipo de supervisión se da a este tipo de albergues.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero Rosa Icela va a dar respuesta y si es necesario se apoya en la directora del DIF, pero ella va a informar, si te parece, para que se conozca todo.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En una segunda pregunta, tenemos documentado que hay una crisis en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su presidente, Rafael Anzures Uribe, presentó denuncias contra 11 ministros de la Sala Superior ante la Procuraduría Fiscal por concepto y supuesto enriquecimiento ilícito, mientras que los acusados sostienen que con esas acusaciones sólo se busca presionar para interferir en las resoluciones de los juicios de interés. Este órgano de justicia, presidente, es autónomo, pero nos gustaría saber qué se puede hacer con esta confrontación que afecta la impartición de justicia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sí, en efecto, es un organismo autónomo y si no me equivoco va a haber elecciones ahí. ¿No estás tú informada de eso?

INTERLOCUTORA: Sí, se avecinan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Sí van a haber elecciones? Parece. Entonces, puede ser que esto esté agitando las cosas. Si lo consideras, pues vamos a pedirle al secretario de Gobernación que nos informe sobre esto.

Son organismos autónomos, somos muy respetuosos de cómo funcionan estos tribunales, pero el secretario de Gobernación puede indagar y nos puede informar, si te parece también.

INTERLOCUTORA: Sí, está bien.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a invitarlo a que venga mañana, que acompañe a Rosa Icela.

INTERLOCUTORA: Mañana también, los dos secretarios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Presidente, en la revista Contralínea tuvimos acceso a conversaciones por mensajería instantánea que revelan acuerdos entre quienes fuera el director de Pemex Etileno en el sexenio pasado, Luis Rafael Montanaro Sánchez y el apoderado legal de Vitol y responsable directo ya confeso de negociar sobornos, Javier Alejandro Aguilar Morales, donde proponían al exfuncionario mexicano entre 2017 y 2018 que viajara a Estados Unidos a negociar contratos con los CEOs de la transnacional holandesa.

En varias ocasiones usted ha referido que no se han dado a conocer todavía a quiénes se les pagaron sobornos en el caso de México. Y entonces pues preguntarle si ya se consiguió la colaboración de Estados Unidos para conocer quiénes fueron los funcionarios de Petróleos Mexicanos que se corrompieron con esta compañía Vitol.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, al parecer ya hay información. Esta empresa Vitol es muy famosa en todo el sector petrolero en el mundo. Dio sobornos a funcionarios de Pemex y lo declararon en un juzgado de Estados Unidos, que habían entregado esos sobornos en México y fueron sancionados en Estados Unidos.

Entonces, vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo. No sé exactamente la cantidad, pero hoy vamos a informar.

Y la instrucción que di es de que no aceptábamos nada hasta no saber quiénes habían, recibido esos sobornos, que en tanto no queríamos tener ningún trato con esta empresa, porque nos estaban dando el dinero, pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno y además íbamos a quedar nosotros como encubridores.

Al parecer ya se está conociendo sobre la información de quiénes recibieron esos sobornos, o eso es lo que yo he conocido del caso. Para tener una idea más apegada a la realidad, vamos a pedirle a Pemex que informe el día de hoy sobre esto.

Pero fue un ejemplo de cómo no se trata nada más de devolver el dinero o ‘ya me arreglé en Estados Unidos y un compromiso que tengo en los juzgados de Estados Unidos es no dar a conocer el nombre de las personas’. Y en México, como antes todo se podía, pues ahí lo arreglas entregando otro soborno, otro moche. Pues no.

Y esa empresa, si no llega a un acuerdo, si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México. No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas, ahora sí que ni del extranjero ni de México, porque esa era la práctica. Pues eso era Repsol, Odebrecht, OHL, todas venían aquí y podían hacer y deshacer, Repsol, todas. Eso ya se terminó.

Entonces, hoy va a salir una información sobre este caso.

INTERLOCUTORA: Y sobre la reparación del daño, supongo también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Un poco de historia, porque aquí se habló del tema desde hace tiempo y vamos a refrescar la memoria de cómo se dieron los hechos. Fue una denuncia en Estados Unidos, un poco parecido a lo de Odebrecht, que es una vergüenza porque todo comenzó en un juzgado de Estados Unidos y eso fue lo que llevó a hacer una revisión en todos los países de América Latina y pues significó cárcel para presidentes, órdenes de aprehensión para funcionarios del más alto nivel de varios países y hasta México, nada más que eso se ocultó por un tiempo, pero ya.

Ahora en el caso del director de Pemex, pues parte de su juicio tiene que ver con sobornos entregados por Odebrecht, dinero —más que eso, es como blasfemia— dinero utilizado para comprar a legisladores que ahora están en la oposición, legisladores de los partidos que están en contra nuestra, que recibieron moches para aprobar la reforma energética. Estoy seguro que se va a hacer un reportaje de lo que estoy diciendo y mañana va a estar en todos los periódicos.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente.

Elia Valadez, de Eli TV Oficial.

Tuvimos la oportunidad de estar en su gira de Centroamérica, tanto en Guatemala como en Honduras. Pudimos escuchar su mensaje a los Estados Unidos en cuanto a la promesa que se había hecho para dar unos cuatro mil millones de dólares para ayudar la situación migratoria en Centroamérica.

Sabemos que en junio usted va a estar yendo a Los Ángeles para la Cumbre de las Américas y ya sería la cuarta vez que usted va a Estados Unidos. Y sabemos que reiteradamente usted ha hecho el llamado para que solucione la situación migratoria de los paisanos que, de hecho, han trabajado muy duramente, especialmente en la pandemia. Se lo digo porque yo soy de allá, radico allá y conozco la comunidad de los paisanos.

Y me gustaría saber, presidente, cuál es su mensaje durante esta Cumbre de las Américas en cuanto a la situación migratoria de los paisanos y qué mensaje les enviaría a los paisanos, qué pueden esperar de su visita a los Estados Unidos en junio.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues todavía no se resuelve sobre la participación en la cumbre de Los Ángeles porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos.

Entonces, estamos por resolver sobre este asunto. Llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Biden y queremos que se invite a todos, esa es la postura de México.

INTERLOCUTORA: ¿Hay posibilidades de que usted no vaya a la Cumbre de las Américas si es que se les niega la participación a los países como Cuba?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Vamos todavía a definir cuál va a ser nuestra postura, pero sí estamos convenciendo, persuadiendo de que debemos unirnos todos. En cumbres pasadas se ha invitado a todos, no tiene ahora por qué ser distinto; al contrario.

Yo sé, estoy consciente de que hay grupos políticos en Estados Unidos que apuestan a la confrontación y que quisieran tener de rehenes a los pueblos de América Latina y el Caribe, como es el caso del bloqueo a Cuba, que es muy promovido por políticos cubanos que tienen mucha influencia en Estados Unidos, pero considero indebido el bloqueo, inhumano y además considero que es una vileza utilizar una estrategia política de esa naturaleza con propósitos político-electorales. No puede sufrir un pueblo, todo un pueblo por el interés de un grupo.

Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto, porque es un asunto de derechos humanos y es un asunto que tiene que ver con la soberanía y con la independencia de los pueblos y con la no intervención y con la autodeterminación de cada país.

Entonces, nosotros tenemos, repito, muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un hombre bueno, una persona de buenos sentimientos, pero no deja de haber todavía esa rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos.

Entonces, como que eso ya se debe de hacer un lado y tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos de América Latina y del Caribe, estamos proponiendo que, así como la Comunidad Europea luego se convirtió en Unión Europea, que así en América nos unamos todos.

Sería una de las regiones más fuertes. No sería, es la región con más potencial económico, social, cultural, del mundo, en recursos naturales, en fuerza de trabajo, en tecnología, desde luego en culturas, en potencial económico, en mercado.

Ahora que hay esta crisis agravada por la guerra están aumentando muchísimo los fletes y nosotros tenemos la cercanía en América, entre otras ventajas comparativas. Entonces, ¿para qué la confrontación?, ¿por qué no unirnos?

Celebré el hecho de que, aunque se hizo en lo oscurito, ya hubo un acuerdo con Venezuela para que una empresa estadounidense extraiga un millón de barriles diarios. Esto es bueno para Venezuela, es bueno para Estados Unidos, es bueno para el mundo, porque hay un incremento en los precios del petróleo. Pero, así como hay esta relación en términos económicos, ¿por qué no se establecen relaciones políticas de respeto a las soberanías?

Yo no creo lo que decía un político estadounidense, de que Estados Unidos no tenía amigos, sino intereses, no creo en eso. Yo pienso que nosotros tenemos muy buena vecindad, relaciones de amistad. Y cuando hay amistad, cuando hay respeto, también hay franqueza y por eso estamos planteando así de claro las cosas.

El presidente Biden me ha dicho muchas veces que el trato es de igualdad. Tiene una frase, no sé cómo se dice en inglés… Pie de igualdad. Cada vez que hablamos es lo primero que me dice.

INTERLOCUTORA: We are equal. Somos iguales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, en eso estamos.

Decirles a nuestros paisanos que, primero, que los queremos mucho sinceramente. Yo ya no hablo de 126 millones de mexicanos, hablo de 166 millones de mexicanos, porque son 126, de acuerdo al censo, que viven en nuestro país y 40 de origen mexicano que están en Estados Unidos.

Entonces, que muchas gracias por todo el apoyo que recibimos. Sus familiares que están en México están recibiendo más de 50 mil millones de dólares de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Se los agradecemos mucho.

Que vamos a seguir también defendiéndolo para que no haya maltrato, discriminación. Que no nos vamos a quedar callados si una autoridad en Estados Unidos, un partido, quiere agarrar a los mexicanos o a nuestro país como piñata, no se va a permitir.

Ya le mandamos a decir de manera respetuosa al gobernador de Texas —se hablaba de invasión— le mandamos a decir, incluso aquí se transmitió el corrido de Los Tigres del Norte, ese que dice: ‘Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó.’ Y son, si no más, como dice el corrido, igual de americanos que los que viven o nacieron en Estados Unidos.

Entonces, vamos a defender siempre a nuestros paisanos.

Y vamos a estar también pendientes de que se cumpla el compromiso de la regularización que se hizo de mexicanos que llevan muchos años allá y que no han podido arreglar su situación migratoria. Y ya también lleva tiempo este ofrecimiento, estamos hablando de, que yo recuerde, más de una década, desde que estaba el presidente Obama se hizo el ofrecimiento.

Luego vino una elección y lo mismo, como hay politiquería, esperaron a que pasara la elección, pero pasó la elección y no se cumplió y luego tampoco y ahora no se ha cumplido. Pero vamos a esperar, o sea, vamos a seguir insistiendo en que se regularice la situación de nuestros paisanos.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, presidente, es un tema muy importante.

Y, bueno, en otro tema, pues sabemos que también en Estados Unidos hay muchos paisanos que pueden votar aquí en México. Vienen unas elecciones muy importantes ahora para junio.

¿Y qué llamado le haría usted a los paisanos? ¿Qué llamado le haría al mexicano en general?, porque estamos viendo, por ejemplo, literalmente, así lo dice el PRI en su página oficial, que dice: ‘Con el Tren Tolteca, que propone nuestra candidata Carolina Viggiano, vamos a conectar Hidalgo con el mundo, para que haya más desarrollo, inversiones y empleos. ¿Se puede creer en las promesas del PRI, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No voy a contestarte eso, no, no te voy a contestar.

Me da mucho gusto que estas aquí.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, presidente. Gracias.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Quisiera preguntarle, insistir un poco en el tema que se abordó el día de ayer sobre los problemas que se han registrado en el espacio aéreo mexicano. Expertos y controladores aéreos hablan de que las dificultades se han incrementado a partir del rediseño y que el rediseño sí está relacionado con la apertura y operación del AIFA en Santa Lucía.

Entonces, quería saber, primero, qué reporte tiene de la reunión de ayer que se llevó a cabo en Gobernación, qué le informó el secretario de Gobernación sobre este tema, qué avances hay.

Y, segundo, si ustedes tienen considerado tal vez realizar una revisión de este rediseño del espacio aéreo.

Y, por otro lado, las condiciones laborales en las que trabajan los controladores, porque también existen denuncias de abusos, de turnos extendidos, etcétera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está viendo todo.

No hay ningún problema de rediseño, eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora, en especial Reforma, que no tiene que ver contigo de manera directa. Tú eres una mujer extraordinaria, una periodista profesional, pero los dueños de ese periódico están entregados por entero a la mentira, es el boletín de los conservadores de México.

Entonces, no hay, así lo sostengo, categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo; al contrario.

Cuando iban a hacer el aeropuerto de Texcoco, esa obra faraónica, ese monumento a la corrupción, quienes hicieron los estudios de manejo de espacio aéreo actuaron de manera tendenciosa, por decir lo menos, porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo, que solamente podía operar el aeropuerto de Texcoco, porque el plan que tenían los promotores de esta obra era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, con las 600 hectáreas del actual aeropuerto para hacer una especie de Santa Fe, un negocio inmobiliario.

Entonces, tenían que decidir cerrar el actual aeropuerto y no sólo el actual aeropuerto, cerrar también el aeropuerto de Santa Lucía, incluso acomodaron las pistas con ese propósito, porque lo que estaba detrás era el negocio inmobiliario. Son unos corruptos.

Entonces, una empresa de estas, que no recuerdo su nombre y que es preferible olvidar, hizo todo ese enjuague para darles visos de profesionalismo, pero lo que estaba detrás era el propósito de quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto.

Imagínese, cerrar el actual aeropuerto, cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Acababan de hacer relativamente hace poco la Terminal 2, que la cobraron a precio de oro, mal hecha, que se está hundiendo, eso en el gobierno de Fox y todo eso se iba a la basura.

El hangar presidencial, que mandaron a hacer con esta empresa… Ahora me acuerdo. Del señor que recibía muchos contratos.

INTERVENCIÓN: ¿Higa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Higa. Esa empresa hizo el hangar presidencial para el nuevo avión. Costó mil millones de pesos. Pues todo eso a la basura.

Por eso se quedaron enojadísimos y ahora vuelven con lo del rediseño del espacio aéreo.

¿Qué les mando a decir?

Con todo respeto, pues que se vayan con su cuento a otro lado.

Y acerca de las diferencias que se han presentado últimamente, ya las estamos atendiendo. Y es lo mismo, es que fueron 36 años de dominio de una política de pillaje y lo corrompieron todo. Si no pudieron acabar con México fue porque nuestro pueblo tiene muchos valores abajo, nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras familias, mantienen muchos valores. Y por eso sostengo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, porque resistió todo.

Acuérdense, todas las insinuaciones de la cúpula para que todos nos volviéramos corruptos. El que no transa, no avanza. Llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Pero no lo dijo cualquier servidor público, un comentarista de radio, de televisión, no, lo dijo quien estaba hasta mero arriba. Imagínense eso, ‘la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México’, atreverse a eso, cuando es que gracias a las culturas de México que enfrentamos todas las calamidades, la cultura es lo que nos ha salvado siempre.

Entonces, en el caso del aeropuerto, hay grupos. Y aprovecho, también, para decirles que se pongan de acuerdo porque no se va a permitir que se afecte el interés público. Y ya Gobernación está teniendo reuniones con las empresas de aviación, ya han hecho el compromiso.

Les comentaba yo ayer de que para hacer esta transa de construir el aeropuerto en Texcoco cerraron el aeropuerto de Toluca, que ya se usaba, para llenar el aeropuerto de la Ciudad de México y justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco.

Viene la pandemia, baja la afluencia en el aeropuerto de la ciudad; pasa la pandemia, crece la afluencia. Ya tenemos el nuevo aeropuerto, pero también, jugando a las vencidas, no querían usar el nuevo aeropuerto, los mismos. Entonces, se satura el aeropuerto actual por lo mismo.

Y ahora ya se está tomando la decisión voluntaria y le agradezco a las empresas aéreas, de que pasen viajes al nuevo aeropuerto, que tiene muchísima capacidad. Entonces, ya Aeroméxico aceptó y creo que las otras dos líneas también.

Pero antes de esto ya había en la prensa reaccionaria, conservadora, la información de que íbamos a emitir un decreto, que iba a ser a la fuerza.

INTERLOCUTORA: Es que lo dijo Jiménez Pons.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién lo dijo?

INTERLOCUTORA: El subsecretario de Transporte, fue el que dijo que se estaba preparando un decreto para trasladar el tráfico al AIFA.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Era de carga.

INTERLOCUTORA: En una primera etapa de carta y de charters, pensando en empezar a desahogar, pero sí por decreto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero eso lo firmo yo, o sea, me hubiesen preguntado. Yo ni sabía.

Entonces, se está ordenando todo y se va a resolver.

Y decirle a la gente: vamos hacia adelante.

INTERLOCUTORA: Pero ¿parte de la solución podría ser el replanteamiento del rediseño del espacio aéreo? ¿o hasta ahí no llegará?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, eso no, eso es una maniobra de estos corruptos, que son técnicos muy echados a perder.

Yo recuerdo que cuando íbamos a tomar la decisión sobre si se consultaba o no se consultaba, esa agencia, la más famosa, mandó su informe a las 3:00 de la mañana del día que íbamos a tomar la decisión y hay constancia de lo que les estoy diciendo, a las 3:00 de la mañana de un día decisivo.

Y es como los medios, que ya lo dijo el Washington Post, que ya lo dijo el New York Times, que ya lo dijo El País. Pues si nos atenemos a eso…

INTERLOCUTORA: Presidente, aunque se trata de un tema técnico, ¿usted considera conveniente que la mesa esté en Gobernación donde es una instancia política?, ¿considera que es conveniente que la mesa esté ahí para tratar este asunto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.

INTERLOCUTORA: ¿Aunque sea técnico y no político?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. No, no, no, es que la política se inventó para poner orden y para evitar la confrontación y para llegar a acuerdos.

Porque además había mucha promiscuidad política durante el periodo neoliberal. Bueno —nada más que esto no lo va a decir el Reforma— contrataron a Zedillo de empresas ferrocarrileras, Zedillo les dio los ferrocarriles y luego se lo llevaron de empleado.

Calderón le ayudó a Iberdrola y luego se lo llevaron de empleado.

En el caso de las líneas aéreas muchos funcionarios de Comunicaciones trabajaban para las líneas aéreas.

Acuérdense lo que me dijo el migrante en San Quintín, que lo voy a repetir, me dijo: ‘Vamos a ganar —porque fui a una visita de campaña—, pero, así como el presidente Juárez separó a la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César, así ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos’. Eso es lo que estamos haciendo.

Antes el gobierno no representaba a todos, era un gobierno oligarca, antidemocrático, el gobierno estaba tomado, estaba al servicio de una minoría, no era un gobierno del pueblo, no le importaba el sufrimiento del pueblo, todo era arriba.

Por eso hasta andan desorientados los analistas, politólogos, intelectuales orgánicos, periodistas, columnistas, comunicadores en general, que estaban al servicio de la élite, porque el pueblo no existía.

Entonces, ahora insultan, insultan, insultan, atacan, atacan, atacan y ya no tienen ningún efecto, porque el principal protagonista, cómo debe de ser en una democracia, es el pueblo y vale lo mismo la opinión, el sentimiento de un indígena que de un acaudalado banquero o empresario, es lo mismo. Y si nos vamos al terreno, al campo de la justicia, hay que darle más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre desiguales.

¿Y cuál es la función de un gobierno?

Buscar la felicidad del pueblo, apoyar al que necesita de nosotros. Pero eso no sólo tiene que ver con la misión del gobierno, eso tiene que ver con el humanismo, que atraviesa por el centro a todas las religiones, a todas y también a todo el pensamiento filosófico, laico.

Lo que pasa es que el neoliberalismo, de veras, es una tragedia, porque es sinónimo de egoísmo, de individualismo, no se voltea a ver al que sufre, a nadie más. Y ese es el cambio que se requiere de fondo: reforzar valores morales, culturales, morales, espirituales.

Cuando hablo de revolución no estoy pensando en el concepto clásico de tomar las armas, yo no estoy a favor de la violencia, yo hablo de la revolución de las conciencias, eso es lo más importante, eso es irreversible. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo.

Y estoy muy contento, porque son millones los mexicanos que están actuando de manera consciente, alegre y muy orgullosos, mucho muy orgullosos, a pesar de los pesares, de las tragedias, de la pandemia y de otros males.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En otro tema, quisiera solamente una puntualización sobre el asunto de la Cumbre de las Américas. ¿Su gobierno, usted, está evaluando la posibilidad de no asistir a Los Ángeles en caso de que Biden mantenga la idea de excluir algunos países?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Te lo voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo.

INTERLOCUTORA: ¿Quién iría en su representación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me representaría el canciller Marcelo Ebrard.

INTERLOCUTORA: ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal.

No estamos para la confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos. Y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie.

A ver, ponme la frase de Washington. La usé en el discurso de conmemoración a Simón Bolívar.

INTERLOCUTORA: ¿No podría esta decisión tener un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados Unidos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto.

INTERLOCUTORA: Pero que Biden lo pudiera tomar a mal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No creo, no creo. Estoy hablando de que él habla de un pie de igualdad y él ha sido siempre respetuoso.

Pero además todavía falta para la cumbre y podemos llegar a un acuerdo. Pero sí tenemos que unirnos todos, buscar la unidad de América.

Miren lo que decía Washington. ¿Está ahí? O a ver…

INTERLOCUTORA: ¿Hasta el momento el canciller no le ha informado si el gobierno de Biden ya tiene una respuesta sobre el tema?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no, todavía no. Yo se lo planteé a él y me dijo que iban a revisar, que iban a analizar la situación.

INTERLOCUTORA: ¿Qué naciones han sido excluidas hasta ahora, que usted tenga conocimiento, de la convocatoria?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo conocimiento preciso, pero no considero que debe de excluirse a nadie. Si un país no quiere ir, no quiere asistir, ya eso es su derecho, pero ¿cómo una Cumbre de América sin todos los países de América?

¿De dónde son los no invitados?, ya lo dije ¿Son de otro continente, son de otra galaxia, de un planeta no conocido?

Miren: ‘Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos’. Todos juntos, porque entonces ¿se le va a poder llamar Cumbre de las Américas? No sería eso si se excluye. Además, en la pasada se invitó a todos.

¿Y sólo porque hay presión de grupos políticos al interior de Estados Unidos? La gente de Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos estoy seguro que quieren que participen todos.

¿Quiénes son los que no quieren que participen todos?

Grupos minoritarios que sacan provecho de esa política facciosa, pero ese no es el pueblo de Estados Unidos, eso no es la mayoría del pueblo de Estados Unidos.

Entonces, vamos todos juntos y nos tratamos con respeto y vamos a buscar la unidad. Nos importa mucho la unidad ante el avance de otras regiones del mundo.

Si no nos abrazamos, si nos hermanamos en América, lo que nos espera es la decadencia y el predominio de otras regiones. No quiero comparar, pero hay continentes que están en una situación muy difícil y nosotros tenemos un gran potencial.

Ah, ¿por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por mantener la vieja, no antigua, vieja política de hace más de dos siglos en estos tiempos vamos a desaprovechar el que podamos fortalecer nuestras economías, beneficiar a nuestros pueblos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos y de latinoamericanos y de todo América?

No, no, ya hay que pensar de manera distinta.

Y ahí está el ejemplo, el mal ejemplo de la guerra de Rusia con Ucrania, que se pudo evitar.

Cuánto daño está causando a todo el mundo. ¿Dónde quedó la diplomacia? ¿Dónde quedó la política? ¿No se creó la política para evitar la guerra? ¿Por qué la prepotencia? ¿Por qué la cerrazón? ¿Por qué no el diálogo?

Entonces, ese es nuestro planteamiento. Entonces, en su momento vamos a hablar.

Bueno, ahora sí ya.

INTERLOCUTORA: Una última pregunta. Solamente sobre el asesinato que se registró ayer en Veracruz de dos periodistas. ¿Qué reporte tiene del Gabinete de Seguridad? ¿Qué detalles tiene sobre los hechos ocurridos ayer en Veracruz? ¿Qué ajustes podría hacerse a la estrategia para frenar este delito que se sigue cometiendo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos ya en la investigación, pronto vamos a tener ya un informe.

Es, desde luego, lamentable. Y nuestro abrazo, como siempre, fraterno a los familiares de las víctimas. Y hay ya un personal atendiendo de manera especial este crimen ahí en Cosoleacaque, en Cosolea…

INTERVENCIÓN: Cosoleacaque.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero así se le llama allá, Cosolea, ahí me he quedado a dormir como dos veces, ahí pasé cuando el Éxodo por la Democracia hace más de 20 años.

Es una gente muy buena, pero ahí desgraciadamente en los últimos tiempos ha habido otros asesinatos, dos feminicidios, de quien fue expresidenta municipal y de su hija y ahora esto.

Se está haciendo la investigación a fondo, se está haciendo la investigación. Entonces, sí estamos en eso.

INTERLOCUTORA: ¿Cómo puede frenar este fenómeno, presidente?, porque…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues estamos trabajando todos los días.

INTERLOCUTORA: ¿Le van a hacer a esta estrategia algún ajuste?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos los días estamos trabajando como nunca se había hecho, para proteger a las mujeres y para proteger a todos los ciudadanos. Es que había mucha descomposición social y sigue habiendo.

Fueron 36 años de ignominia. El porfiriato tardó 34 años. Esta política nefasta llamada neoliberal, que nosotros conocemos como neoporfirista, se mantuvo durante 36 años y no había gobierno, el gobierno estaba tomado por las bandas, ya sea por las bandas de cuello blanco o por la delincuencia organizada.

Así de grave era la situación, eso fue lo que nos dejaron y por eso estamos llevando a cabo todo un proceso de transformación.

Y por eso también la reacción conservadora de los culpables de la tragedia de México, los que originaron la crisis de México. Esos todavía de manera cínica, cretina, hipócrita, son los que se oponen a los cambios, a la transformación, para lograr alcanzar una sociedad mejor, porque son muy egoístas.

Además, tienen una enfermedad que sólo se puede curar y eso no en definitiva, sino como calmante que se llama dinero. Es como cuando llegaron los españoles, que decían: ‘Es que nosotros traemos una enfermedad que sólo se puede curar con oro’.

Es increíble, no tienen llenadera y eso es lo que los pone, no saben vivir de otra manera. Podrían ser felices siendo fraternos, solidarios, teniendo lo básico, pero no, quieren acumular, acumular y acumular, esa es su filosofía.

Y, además, en su egoísmo no permiten que un gobierno distinto ayude a los pobres, ellos han inventado de que ayudar a los pobres es populismo, paternalismo, porque los pobres son pobres porque no trabajan. Es toda una concepción muy conservadora, muy reaccionaria, muy egoísta y muy hipócrita, porque van ahí ‘por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa’, a darse golpes de pecho y olvidan los mandamientos. De eso hemos hablado ya muchas veces. Afortunadamente se están quedando aislados, solos y con coraje. Deberían de estar contentos que le vaya bien a nuestro pueblo, que le vaya bien a México.

No les va a gustar lo que voy a decir, pero ahora que fui en las giras por los países de Centroamérica, por Cuba, la gente nos trató de maravilla por ser mexicanos, ya están viendo a México de nuevo como el hermano mayor. Eso es un orgullo de todos, un orgullo para empresarios, para profesionistas, para todos, sentirnos orgullosos de que vean a México con tanto respeto, con tanto cariño.

Y no es el Gobierno de México, es al pueblo de México, por nuestra historia de solidaridad con otros pueblos. Nunca le hemos dado la espalda al sur, nunca.

En algunos momentos se quiso separar a México de América Latina y sentirnos de América del Norte.

Fíjense, me comentaba ahora que fui a Cuba que el comandante Castro cuando ese vergonzoso incidente del ‘comes y te vas’ —algún día lo vamos a contar aquí, porque los jóvenes a lo mejor ya no lo recuerdan— no quiso, por el afecto a México, que se difundiera en Cuba el incidente, porque no quiso que se ofendiera a México, al pueblo de México, era nada más para dar a conocer la actitud irresponsable y servil del gobierno de Fox.

Por eso una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos y nuestros pueblos siempre, siempre, están hermanados con toda América Latina.

Ayer hablé con el presidente de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso. Él viene de un movimiento no de izquierda, fue banquero; sin embargo, tenemos buenas relaciones porque lo considero una persona de bien y hay una relación de respeto y estamos buscando acuerdos. Entonces, no es un asunto de los gobiernos, es un asunto entre amistad entre los pueblos.

Bueno, vámonos ya, hasta se nos pasó.

Se llama Veracruz me llena de orgullo el nombre del grupo musical que viene para las mamás, para las madres. Empezamos. Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada.

+++++

