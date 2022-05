Series para maratonear hoy disponibles en Paramount+ Estados Unidos

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Paramount+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Paramount+ Estados Unidos que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Oficial y Caballero

Zack Mayo es un joven asignado a la Escuela Naval Militar de los Estados Unidos. Allí encontrará que su actitud es incompatible con el lugar, algo que intentará corregir el implacable sargento Foley. Durante el proceso conocerá a una joven lugareña, Paula, de la que se enamorará y que supondrá un punto de inflexión en su vida.

2. Gladiator

Un chico de clase media se traslada a la dura zona sur de Chicago, donde se introducirá como luchador en el mundo ilegal de las peleas de boxeo no autorizadas.

3. Grease

Sandy y Danny han pasado un romántico y maravilloso verano juntos, pero las vacaciones se acabaron y sus caminos se separaron. Al regresar al instituto Rydell, ambos vuelven a encontrarse de manera sorpresiva, pero el problema es que la imagen y actitud de Danny no es la misma que durante el verano: ya no es el encantador y atento chico que encandiló a Sandy, sino alguien engreído e insensible que sólo quiere presumir de duro delante de sus amigos.

4. Pootie Tang

Las mujeres no se le resisten. Puede con cualquier tipo de maldad. Se trata del más grande de los héroes, con un estilo muy peculiar.. y con un lenguaje muy suyo. Pootie Tang es un superhéroe y cantante de grandes éxitos, infatigable enemigo del crimen, que lleva una cazadora de conejo auténtico y es idolatrado por los niños y amado por las mujeres. Pero cuando la particular guerra de Pootie contra la codicia, la injusticia y los productos de consumo desagradables comienza a hacer perder beneficios a la empresa LecterCorp, el desquiciado presidente de la compañía transforma al súper-colega en un súper-miedoso.. golpeándole con fuerza con su cinturón mágico contra villanos. ¿Podrá nuestro héroe volver a ser el de antes? ¿O sucumbirá ante la presión? ¿Logrará su nuevo single el disco de platino?

5. Shakespeare enamorado

Londres, 1593, reinado de Isabel I Tudor. William Shakespeare, joven dramaturgo de gran talento, necesita urgentemente poner fin a la mala racha por la que está pasando su carrera. Por mucho que lo intenta y a pesar de la presión de los productores y de los dueños de salas de teatro, no consigue concentrarse en su nueva obra: "Romeo y Ethel, la hija del pirata". Lo que Will necesita es una musa y la encontrará en la bella Lady Viola, con la que mantiene un romance secreto. Ahora bien, Lady Viola guarda dos secretos que él debe descubrir.

6. Star Trek: Discovery

La emblemática saga vuelve con una serie fresca, con nuevos personajes y una nueva nave. Su misión: explorar nuevos mundos y dar esperanzas a las futuras generaciones.

7. El club de las primeras esposas

En Nueva York, tres mujeres maduras, antiguas compañeras, coinciden en el entierro de una amiga común. Son tres divorciadas que llegan a la conclusión de que sus maridos las han abandonado por mujeres más jóvenes. Deciden entonces formar un club para vengarse de ellos.

8. Pulp Fiction

Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con muy pocas luces, trabajan para Marsellus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de Mia, su mujer. Jules le recomienda prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse manos a la obra. Su misión: recuperar un misterioso maletín.

9. Amistad

Una noche del verano de 1839, cincuenta y tres esclavos negros que viajaban a bordo del navío “La Amistad” se amotinaron y tomaron el control del barco frente a las costas de Cuba. Fracasado su intento de regresar a África, fueron detenidos por tropas americanas y se encontraron en un país extraño y a merced de un sistema judicial que les era ajeno.

10. Drácula de Bram Stoker

Antes de convertirse en vampiro, el conde Drácula era el príncipe Vlad, quien tras conocer la muerte de su prometida, vendió su alma al diablo. Cuatro siglos después, en Londres, encuentra a Mina, reencarnación de su amor perdido.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Paramount+

Anteriormente conocido como CBS All Access, Paramount+ es un servicio de streaming que es operado por Paramount Streaming, de la filial Paramount Global,que ofrece contenido original o bien programas de la cadenas CBS recién emitidos.

El servicio fue rebautizado como Paramount+ el 4 de marzo de 2021, luego de que se diera la fusión de la cadena CBS y Viacom, lo que también dio paso a su expansión por los países de Latinoamérica así como en el mercado canadiense, nórdico y australiano.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue The Real Criminal Minds, Behind the Music, The Top 40 of MTV, South Park, un renacimiento de BET The Game, Lioness, The Offer; mientras que tuvo el lanzamiento de películas 45 días después de su estreno como A Quiet Place Part II Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films. Asimismo, transmite los partidos de la National Women's Soccer League, así como algunas transmisiones de la UEFA Champions League y Europa League.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre del 2021 la plataforma por streaming contaba con 32.8 millones de suscriptores, siendo el último trimestre (octubre a diciembre) el mejor lapso, al sumar en esos 90 días 7 millones de usuarios.

El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

